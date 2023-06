DESTINED LOVE : ഭാഗം 10

രചന: അനാർക്കലി

മടിയോടെ ആമി ജെറിയുടെ വാതിലിൽ മുട്ടി.. "Come in.."അകത്തു നിന്നും അവന്റെ അനുവാദം കിട്ടിയതും അവൾ ഒരു കയ്യ് കൊണ്ട് ഡോർ തുറന്ന് അകത്തേക് കയറി.. "I.. I'm sorry.."ബെഡിൽ ടുവെറ്റിന്റെ ഇടയിൽ കിടന്നു ചുണ്ടുകൾ കോർത്തിണക്കിയ ജെറിയെയും കഴിഞ്ഞ നൈറ്റ് പബ്ബിൽ കണ്ട പെണ്കുട്ടിയെ കാണ്കെ അവൾ ഈർച്ചയോട് കണ്ണുകൾ അടച്ചു.. "Oh no.. I'm leaving.."എഴുന്നേറ്റ് ആമിയെ മറികടന്നു പോയി പേഴ്‌സ് എടുത്തു അവൾ തിരിച്ചു ബെഡിൽ കിടന്ന അവളെ തന്നെ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്കി ഇരിക്കുന്ന ജെറിയുടെ അരികിലേക് നടന്നു.. "Bye baby.." ചുണ്ടിൽ മൃദുവായി ചുംബിച്ചു കൊണ്ട് അവൾ യാത്ര പറഞ്ഞു.. പോകുന്നതിന് മുൻപ് അവൾ ആമിക് ഒരു പുഞ്ചിരി നൽകാൻ മറന്നില്ല.. അവൾ പോകുന്നതും നോക്കി കുറച്ചു നേരം നിന്നിട്ട് ആമി ജെറിയെ നോക്കി.

അവൻ തന്നെ ഒരു കള്ളച്ചിരിയോട് നോക്കി ചാരി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു വേഗം അവൻ ഇരിക്കുന്നതിന് സൈഡിലെ ലാംപ് ടേബിളിൽ അവനുള്ള കോഫി വെച്ചു.. "Hey luv.."തന്റെ ചെവിക്ക് തൊട്ടരികിൽ വന്ന മൊഴിഞ്ഞത് കേട്ട് ആമി പേടിച്ചു രണ്ടടി പിന്നോട്ടായി.. "നിനക്ക് എന്താടാ പ്രാന്താണോ..??" ബെഡിൽ കിടന്ന തന്നെ നോക്കി കളിയാക്കി ചിരിക്കുന്ന അവനോട് അവൾ അലറി.. "ഇത്രയേയുള്ളൂ..ഞാൻ 'hey luv' പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നീ പേടിച്ചോ.."അവൻ അവളെ കളിയാക്കി.. ആമി ഒന്നും മിണ്ടാതെ മുഖവും വീർപ്പിച്ചു ചവിട്ടി തുള്ളി അവിടുന്ന ഇറങ്ങി.. "അവന്റെ hey luv...ഞ്ഞ ഞ്ഞ ഞ്ഞാ..." വാതിലിൽ നോക്കി കോഞ്ഞാണം കുത്തി നിൽക്കുന്ന ആമിയെ കണ്ടു പുറകിൽ ഒരാൾ ഉള്ളത് അവൾ അറിഞ്ഞില്ല.. "വോ..."തിരിഞ്ഞതും ആമി ക്രിസ്റ്റിയെ തട്ടി നിന്നു "Hey aami.."

ക്രിസ്റ്റി അവളെ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എന്തായിരുന്നു എന്ന മട്ടിൽ നോക്കി.. "യേഅഹ്..I gotta go"അവൾ ചമ്മിയ മുഖത്തോടെ അവിടുന്നു ഓടി.. _🦋 "ആരാടാ അവൾ..??" "ഫറ" ക്രിസ്റ്റി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ബെഡിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് അവൻ താഴെ അലസമായി കിടന്ന ഷോർട്ട്സ് എടുത്തിട്ടു.. മറുപടി കിട്ടിയിട്ടും തന്നെ ഉറ്റുനോക്കി നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റിയെ കണ്ടു ആദ്യം സംശയത്തോടെ നോക്കി എങ്കിലും പിന്നെ കാര്യം കത്തിയത് പോലെ അവൻ നാക്ക് കടിച്ചു.. "മായ.. That was maya..ഇന്നലെ ഡേവിഡിന്റെ പബ്ബിൽ വെച്ചു കിട്ടിയാതാ.." അവൻ വലിയ കാര്യമല്ല എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് കോഫി എടുത്തു ക്രിസ്റ്റിയുടെ അരികിൽ വന്നിരുന്നു.. "മീറ്റിംഗിന് പോകണം..നീ മറന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ" "12.. Lavender motel"താൻ മറന്നിട്ടില്ല എന്ന രീതിയിൽ ജെറി ഒരു സിപ്പ് കുടിച്ചു.. "She's great.."കോഫിയിലേക് നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു "മായയോ..??" ക്രിസ്റ്റി ഫോണ് ഒണ് ആക്കികൊണ്ട് ചോദിച്ചു. "ഫറ.."മറുപടി കെട്ട് ഫോണിൽ മുഖം പൂഴ്ത്തിയ ക്രിസ്റ്റി വേഗം മുഖം ഉയർത്തി കോഫി കുടിക്കുന്ന ജെറിയെ ഒരു സംശയത്തോടെ നോക്കി.. _🌼

"ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുവാണോ..?"നീൽ കണ്ണുമിഴിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അടിയിട്ട കൊണ്ടിരുന്ന യാകേഷും ആമിയും തിരിഞ്ഞു നോക്കി.. അവന്റെ പുറകിൽ തന്നെ അതേ എക്സ്പ്രർശനോടെ നിൽക്കുന്ന ദിനുനേയും കണ്ടു അവർ പുഞ്ചിരിച്ചു.. "ഇതൊക്കെ എപ്പോ.." ഇരുവരും വളരെ വേഗം ആമിയുടെ യാകേഷിന്റെയും ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നിരുന്നു ആകാംക്ഷയോടെ കണ്ണുകൾ വിടർത്തി.. "What's going on??" ചാടി ചാടി സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി വന്നു നിൽക്കുന്ന ജെറിയെ കണ്ടു ആമി ചുണ്ടു കോട്ടി... "Hello farah.." ആമിയുടെ അരികിൽ ഇരുന്നു കൗച്ചിൽ ഒരു കാൽ കേറ്റി വെച്ചു ജെറി അവളെ നോക്കി.. ആമി അവനെ കണ്ണുകൂർപ്പിച്ചു നോക്കി.. "Don't do that.. It makes me bite your lips"അവൻ സൈറ്റ് അടിച്ചു അവളെ ഒരു കള്ളച്ചിരിയോടെ നോക്കി.. "I warn you..നിന്റെ ഫ്ലിർട്ടിങ് പരുപാടി അവളുടെ അടുത്തെടുത്താൽ..!!"

താക്കീത് പോലെ ആമിയുടെ അരികിൽ നിന്നും മുന്നോട്ട് ഇരുന്നു യാകേശ് പറയുന്നത് കേട്ട് ജെറി കണ്ണുമിഴിച്ചു.. അത് വേഗം മാറ്റിക്കൊണ്ട് നിന്റെ താക്കിത് ഒന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നത് അല്ലാ എന്ന രീതിയിൽ യാകേഷിനെ നോക്കി പുച്ഛിച്ചു ജെറി ആമിയുടെ കവിളിൽ ചുണ്ടമർത്തി.. പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടിയ കിസ്സിൽ കണ്ണും തള്ളി ആമി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജെറി യാകേഷിനെ നോക്കി.. "ടാ..!!" "പോടാ.." അവനെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളി അടിവീഴും മുൻപേ ഇറങ്ങി ഓടാൻ നോക്കിയതും നീൽ അവൻ മുന്നിലേക് ചാടി.. "എന്റെ ദീ കിസ് ചെയ്യാൻ നിനക്ക് ഇത്രക്ക് ധൈര്യമോ.. idiot.." അവന്റെ മുഖം വീർപ്പിച്ചുള്ള സംസാരം കേട്ട് ജെറി താടി തടവി.. നീൽ കയ്യ് പോകുന്നത് കണ്ട് ജെറി അവനെ പിടിച്ചു തള്ളി കൗച്ചിൽ ഇട്ട് തിരിഞ്ഞതും തന്നെ കൊല്ലാൻ ഉള്ള വേറിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആമിയെ കണ്ടു അവൻ സൈറ്റ് അടിച്ചു വേഗം അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി... "അഹ്ഹ്ഹ്ഹ" അവൾ ചവിട്ടി തുള്ളി അലറുന്നത് കണ്ട് യാകേശ് അവളുടെ തോളിൽ കയ്യ് വെച്ചു..

"We'll pay back.."അത് കേട്ടതും അവൾ ഒന്ന് അയഞ്ഞു അകത്തേക് കയറി പോയി.. ••🍭•• "ആമി മീറ്റ് മോനിഷ..മോൻ...ആമി" ഗിറ്റാറും പിടിച്ചു ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളർ ലോങ് സ്ലീവ്ലെസ്സ് ക്‌നി ലെങ്ത് ടോപ്പിൽ തന്നെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു കയ്യ് നീട്ടി നിൽക്കുന്ന മോനിഷയെ നോക്കി തിരിച്ചു ഒരു ചിരിയേകി അവൾ കയ്യ് കൊടുത്തു.. "Aami mon is from Spain.. She's a singer here.." ഐവി മോനിശയ്ക്കും കൂടി മനസിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷിൽ തുടർന്നു.. അവൾ ഇരുവരെയും പരസ്പരം പരിജയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു.. അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഇരുവരും കൂട്ടായി മാറി.. മോനിഷ ജനിച്ചതും ഹൈ സ്കൂൾ പഠനവും ഒക്കെ സ്പെയിനിൽ ആണെങ്കിലും പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ടെക് വന്നു.. അതിനേക കാരണം അവളുടെ അച്ഛനാണ്...പണ്ടൊരിക്കൽ അയാൾ ഗോവ വിസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു,, ഒരുപാട് ഇഷ്ട്ടമാണ് അയാൾക് ഗോവ..

അന്നേയുള്ള ആഗ്രഹാമാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുക എന്നത്..അത്കൊണ്ട് അവർ ഫാമിലിയോട് വര്ഷങ്ങൾക് മുൻപ് ഗോവയിലേക് ഷിഫ്റ്റായി.. "Okay then.. I'm going to play" അവൾ ഗിറ്റാറും കൊണ്ടു കസ്റ്മർക് എല്ലാര്ക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെറുതായി പൊക്കി കെട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജിലേക് കയറി.. അവൾക്കായി അപ്പോഴേക്കും മൈക്കും ചെയറും അവിടെ കൊണ്ടു വെച്ചിരുന്നു... "ഐവി എനിക്കൊരു കാൾ ചെയ്യണം.. ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാമേ.."ആമി ഫോണ് കാണിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ട് ഐവി തലയാട്ടി.. ആമി ഫോണിൽ സേവ് ആക്കിയിരുന്നു നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്തു ബാക്ക് ഡോർ തുറന്ന് പുറത്തേക് ഇറങ്ങി.. _🤹 ഡ്രൈവ് ചെയ്ത കൊണ്ടിരുന്ന ജെയിംസ് രണ്ട് തവണയായി ഫോണ് റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടു എങ്കിലും എടുക്കാൻ മടിച്ചു കൊണ്ടു അവൻ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ ശ്രേദ്ധിച്ചു..

തന്നെ വിടാൻ ഉദ്ദേശമില്ലാ എന്ന മട്ടിൽ വീണ്ടും ഫോണ് റിങ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ട് താല്പര്യമില്ലാതെ കാൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു.. "Hello" "ജെയിംസ് ഞാനാ ആമി.." ആമിയാണ് മറുസൈഡിൽ എന്നു അറിഞ്ഞതും അവൻ വേഗം വണ്ടി നിർത്തി.. "ഹെലോ.." അവന്റെ മറുപടി ഒന്നും കേൾക്കാതെ അവൾ ഒന്നുടെ വിളിച്ചു.. റോഡിന്റെ നടുക്ക് നിർത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ പുറകിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ എല്ലാം ഹോർണ് അടിക്കാനും അവനെ ചീത്ത വിളിച്ചു കൊണ്ട് ഓവർ ടേക് ചെയ്ത പോകാനും തുടങ്ങി.. "ആമി വെയ്റ്റ്.." അവൻ വണ്ടി സൈഡിലേക് ഒതുക്കി.. "അഹ് ഇനി പറ.. നീ എവിടെയായിരുന്നു.. എന്താ വിളികാഞ്ഞെ..ഞാൻ എത്ര ടെന്ഷന് അടിച്ചു എന്നോ.."അവൻ ശ്വാസം പോലും വിടാതെ തുടരെ ചോദിച്ചു.. "കൂൾ ജെയിംസ്.. I'm safe here..അത് ഓർത്ത നീ പേടിക്കണ്ട..ഇത് എന്റെ ന്യൂ നമ്പറാണ്.." "നീ എന്നാ ഇനി തിരിച്ചു വരുന്നേ..??" അവൾ തുടർന്നു.. "ഒന്നോ രണ്ടോ വീക്..." അവന്റെ ഉള്ളിൽ വേഗം അങ്ങോ പോകാൻ ആയിരുന്നു ആഗ്രഹം.. "എന്തായാലും നീ വരുമ്പോ എന്നെ വിളിക്ക് ഒക്കെ.."

"ആമി നീ ആരുടെ കൂടിയ അവിടെ..?? I mean ഫ്രണ്ട്‌സ് വല്ലതുമായോ അവിടെ..??" അവൻ ചെറു രീതിയിൽ പരിഭ്രാന്തനായി.. "നീ വേഗം വാ..എല്ലാം നേരിട്ട് പറയാം" അവൾ പൂർണ സന്തോഷവതിയാണ് എന്ന അവന് മനസിലായി.. എന്നാലും അവൾ ഒറ്റക്കണോ, എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നത്,, ഇപ്പോ ഉള്ള അവളുടെ ചുറ്റുപാട്,, എല്ലാം അവനു ചോദിച്ചു അറിയണം എന്നുണ്ട്.. അവൻ സ്വല്പം പോലും മടികൂടാതെ അതെല്ലാം ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങവെ ഐവിയുടെ വിളി ആമിയെ തേടിയെത്തി... പിന്നീട് വിളിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു അവൾ ഫോണ് വെച്ചു പോയതും അവൻ ഇഷ്ടകേടോടെ ഫോണ് കോഡ്രൈവിങ് സീറ്റിലേക് ഇട്ട് വണ്ടിയെടുത്തു.. _♥️ 🎶..... Backbeat, the word is on the street That the fire in your heart is out... I'm sure you've heard it all before But you never really had a doubt..🎶 ഫോണ് അപ്രോണിന്റെ പോക്കറ്റിലേക് വെച്ചു അകത്തേക് കയറിയതും തന്റെ കാതുകളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയ ഗാനം കേൾക്കെ അവളുടെ ചുണ്ടിൽ ആകാംക്ഷയുടെ പുഞ്ചിരി വിടർന്നു.. അതൊടപ്പം ഹൃദയമിടിപ്പ്‌ ഉയര്ന്നു അവളുടെ കാലുകൾ അകത്തേക് ചലിച്ചു... 🎶

I don't believe that anybody Feels the way I do about you now🎶 തന്റെ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗാനം കേൾക്കെ അവൾ ഗാനം ആലപിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ തിരഞ്ഞു നോക്കിയതും നല്ല സ്റ്റയിലിൽ ഗിറ്റാറും പിടിച്ചു ആരെയും മയകാൻ കഴിവുള്ള പുഞ്ചിരിയോടു കൂടി പാടുന്ന ജെറിയെ കണ്ടു അവളുടെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു.. 🎶And all the roads we have to walk are winding And all the lights that lead us there are blinding There are many things that I Would like to say to you but I don't know how🎶 🎶Because maybe You're gonna be the one that saves me And after all You're my wonderwall🎶 ജെറിയുടെ കണ്ണുകൾ എല്ലാരിലും നിന്നും തെന്നിമാറി തനിക്ക് ഇടത്തെ സൈഡിൽ ഏറ്റവും പുറകിലായി നിൽക്കുന്ന ആമിയിൽ ചെന്നുടക്കി..കൗതുകത്തോടെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന അവളെ കാണേ അവൻ തന്റെ മിഴികൾ പിൻവലിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നി.. എന്നാൽ എവിടുന്നോ വന്നു വീണ ബോധം പോലെ പാടി മുഴുവൻ ആകാൻ നിൽക്കാതെ അവൻ വേഗം ഗിറ്റാർ മോനിശയ്ക്ക് നൽകി അവിടുന്നു ഇറങ്ങി പോയി.. അത്രേയും നേരം അവളിൽ നിറഞ്ഞ് നിന്നിരുന്ന കൗതുകം മാറി അവിടെ നിർവികാരത ഉടലെടുതത്തോട് കൂടി ജെറി പോകുന്നതും നോക്കി അവൾ നിന്നു....... തുടരും...🥂

