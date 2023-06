DESTINED LOVE : ഭാഗം 11

രചന: അനാർക്കലി

"So it's a deal...??" "Yeah jack.."ക്രിസ്റ്റി അയാൾക് കയ്യ് നീട്ടി..ക്രിസ്റ്റി നീട്ടിയ കയ്യിലേക് ഒന്നു നോക്കി ഒരു ചിരിയോടെ കയ്യ് ചേർത്തു അയാൾ.. "What happened to him.."യാകേഷിനെ നോക്കി ക്രിസ്റ്റിയോട് ആരാഞ്ഞു.. "an accident.."ഉത്തരം യാകേശ് നൽകി അവിടുന്നു എഴുന്നേറ്റു പുറത്തേക് നടന്നു..അത് കാര്യമാക്കാതെ അവർ ചര്ച്ച തുടര്ന്നു.. യാകേശ് പുറത്ത് ഇറങ്ങി ചുറ്റും കണ്ണോടിച്ചു..ജെറിയെ ആയിരുന്നു അവന്റെ കണ്ണുകൾ തിരഞ്ഞത്.. മനസിന്റെ പ്രേരണയിൽ തുറന്ന് കിടക്കുന്ന ബാൽക്കണിയിലേക്ക് കാലുകൾ ചലിപ്പിച്ചു.. അകത്തു നടക്കുന്നത്തിൽ ഒന്നും താല്പര്യമില്ലാതെ മാറി പോയതാണ് ജെറി..എല്ലായിടവും നോക്കി നിൽക്കെ അവന്റെ കണ്ണുകൾ മൻഷന്റെ ഒരു സൈഡിൽ കെട്ടിയിട്ടേക്കുന്ന ബാസ്‌ക്കറ്റ് ബോൾ കോർട്ടിൽ ചെന്നു ഉടക്കി.. താൻ വന്നു നിന്നത് പോലും അറിയാതെ ഒരു പ്രേതക ചിരിയോട് ദൂരെ കണ്ണുകൾ പായിച്ചു നിൽക്കുന്ന ജെറിയെ കണ്ട് യാകേശ് നെറ്റി ചുളിച്ചു.. പതിയെ ചെന്നു അവന്റെ ദൃഷ്ടി ഉടക്കിയിടത്തേക് തന്റെ കണ്ണുകൾ പായിച്ചു..

ഒറ്റക്ക് ബാസ്കെറ്റ് ബോൾ കളിക്കുന്നു ഒരു പെണ്കുട്ടിയിലാണ് അവന്റെ കണ്ണ് എന്നറിഞ്ഞതും യാകേശ് വലിയ താൽപര്യമില്ലാതെ ജെറിയെ നോക്കി.. അവന്റെ കണ്ണ് ഇപ്പോഴും അവളിൽ തന്നെ ആണെന്ന് മനസിലാക്കി തലകുടഞ്ഞു അവൻ അവിടുന്ന് തിരിച്ചു നടന്നു... ഇതേ സമയം കണ്ണുകൾ കൂർപ്പിച്ചു ലക്ഷ്യ സ്ഥാനത്തേക് അവൾ ബോൾ എറിഞ്ഞു..എപ്പോഴത്തെയും പോലെ ഇപ്പോഴും തന്റെ ഉന്നം തെറ്റിയില്ല എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ വിജയച്ചിരിയോടെ അവൾ തുള്ളി ചാടി തിരിഞ്ഞതും അവളുടെ കണ്ണുകൾ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ജെറിയിൽ ഉടക്കി.. അൽപസമയം അവനെ നോക്കി നിന്നു ഒരു ചിരി നൽകി അവൾ അവിടുന്നു ഉള്ളിലേക് ഓടി..അത് കണ്ടതും അവൻ നാക്ക് പല്ലിൽ ഉരസി ഒരു ചിരിയോടെ പോക്കറ്റിൽ കയ്യിട്ട് തിരിഞ്ഞ്‌നടന്നു.. "Hey JK.."ജാക്കിന്റെ വിളി കേട്ട് ജെറി അയാളുടെ അടുത്തേക് ചെന്നു.. അയാളും ക്രിസ്റ്റിയും അവനോട് ഓരോന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ജെറി അതൊന്നും ശ്രേവിക്കാതെ അവൾക്കായി മിഴികൾ പായിച്ചു.. "Jack..!!"

തന്റെ പുറകിൽ നിന്നും ഒരു സ്‌ത്രീ ശബ്ദം കേൾക്കെ അവൻ വേഗം അവൾക് നേരെ തിരിഞ്ഞു.. താഴെ കോർട്ടിൽ കണ്ടവളാണ് അതെന്നു ഉറപ്പായതും അവന്റെ കണ്ണുകൾ വിയർത്തു ഒട്ടിയ അവളുടെ മേനിയാകെ ഓടി നടന്നു.. "Lisa.." ജാക്ക് വിളിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ടവൽ വെച്ചു മുഖത്തെ വിയർപ്പ് കണങ്ങൾ തുടച്ചു നീക്കി അവന്റെ അരികിൽ അടുത്തു.. "Guys,, this is Lisa..My girlfriend.."ജാക്ക് പറഞ്ഞു തീർന്നതും പുറകിൽ നിന്നും അടക്കി പിടിച്ചോരു ചിരി കേട്ട് ജെറി തിരിഞ്ഞു നോക്കി.. ചിരി അടക്കാൻ പാട്പെട്ട തന്നെ നോക്കുന്ന യാകേഷിനെ കണ്ടതും അവൻ പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ടു അവളിലേക് കണ്ണു പായിച്ചു.. "ഇനിയും നോക്കി വെള്ളം ഇറക്കാണോടാ.."യാകേശ് ജെറിയുടെ തോളിൽ കയ്യിട്ട് അവർ കേൾക്കെ മാത്രം പറഞ്ഞു.. അവൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നുണ്ട എങ്കിലും തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന അവളിൽ നിന്നും അവൻ കണ്ണുകൾ പിൻവലിക്കാൻ തുനിഞ്ഞില്ല.. ഇതൊന്നും ശ്രേദ്ധികാതെ ക്രിസ്റ്റിയോട് കാര്യം പറഞ്ഞ് ജാക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങിയതും അയാളെ ഒന്നു നോക്കി ലിസ ജെറിക് അരികിലേക് നടന്നു..

ജെറിക് നേരെ വരുന്നവളെ കണ്ട് യാകേശ് നെറ്റിചുളിച്ചു അവരേ ഇരുവരെയും മാറി മാറി നോക്കി.. അവൾ ചുണ്ട് കടിച്ചുപിടിച്ചു അവന്റെ അരികിലൂടെ നടന്ന അകലവേ അവന്റെ കയ്യ് പതിയിൽ മെല്ലെ തഴുകി..ജെറി മൂക്ക് ഉരസി ഒരു ചിരിയോടെ തല തിരിച്ചു റൂമിൽ കയറിയതും അവൾ അവനെ നോക്കി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പതിയെ ഡോർ അടച്ചു.. "What the..." ഇതെല്ലാം ലൈവായി കണ്ട് നിന്ന് യാകേഷിൽ നിന്നും കിട്ടിയ പ്രതികരണത്തിൽ അവനെ നോക്കി പുരികം പൊക്കി കളിയാക്കി ചിരിച്ചു.. അത് കണ്ട് നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലാ എന്ന രീതിയിൽ തലയാട്ടി അവൻ അവിടുന്നു താഴേക് ഇറങ്ങി..അവന്റെ പുറകിൽ ജെറിയും.. _💀 "ഇന്ന് തന്നെ പോകണം എന്ന് എന്താ ഇത്രേ വാശി എഡ്ഡി..??"ആമി എഡ്ഡിയോട് കയർത്തു കൊണ്ട് അയാളെ മറികടന്നു.. "ഒരു അര്ജന്റ് കാൾ വന്നിട്ടുണ്ട്..പെട്ടെന്ന് വരാൻ നോക്കാം.."എഡ്ഡി സർവ ചെയ്യുന്ന ആമിയുടെ പുറകിൽ നടന്നു.. "ഒരു നോട്ടവും ഇല്ലാ..ആരും എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല.."എഡ്‌ഡിയുടെ മുഖത്തിന് അടുക്കൽ തന്റെ മുഖം ചേർത്ത അവൾ അലറി പറഞ്ഞു..

കസ്റ്മേഴ്‌സ് എല്ലാരും ഒരു നിമിഷം പകച്ചു അവരിലേക് നോട്ടം എറിഞ്ഞു.. "You guys carry on"അവരുടെ നോട്ടം കണ്ടു എഡ്ഡി വളിച്ച ഒരു ഇളി പാസാക്കി.. "പോകുന്നേ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്റെ പുറകിൽ നടന്ന ടൈം വേസ്റ്റ് ആകണ്ട എഡ്ഡി..ഞാൻ അപ്പ്രൂവ് ചെയ്യില്ല.."ആമി കൗണ്ടറിൽ വന്ന് ബില്ല് അടിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.. "450"എഡ്ഡിയേയും തന്നെയും നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആൾക് നേരെ ബിൽ നീട്ടിയെങ്കിലും അത് വാങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അവൾ കുറച്ച ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു ബില് നൽകി.. "ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഇത് നീ മാറിയെ.." ആമി നല്ല കലിപ്പിൽ ആണെന്ന് മനസിലാക്കി ഐവി ഇടക്ക് കയറി അവളെ മാറ്റി നിർത്തി അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പൈസ വാങ്ങി നേരെ എഡ്‌ഡിയ്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു.. "ദേ ഇനിയും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവളെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാൻ ആണേൽ വലിയ നാശനഷ്ട്ടം ഉണ്ടാകും..എഡ്ഡി പോയിക്കോ ഇവൾ ഒക്കെയാണ്.." ഐവി ആമിയെ ചേർത്ത പിടിച്ചു.. എഡ്ഡി ഐവി പറഞ്ഞത് കേട്ട് ആമിയെ നോക്കി അവൾ മുഖം കൊടുക്കാതെ തിരിഞ്ഞു.. "എന്തേലും ഒക്കെ ചെയ്യ്.."അവൾ മുഖം വീർപ്പിച്ചു..

"I'll come back soon.."എഡ്ഡി അവളെ ചേർത്ത പിടിച്ചു നെറുകയിൽ ചുണ്ടമാർത്തി.. ആമി അയാളെ ഇരുകയ്യ കൊണ്ട് വിടാതെ വാരിപുണർന്നു.. "അല്ലാ എഡ്ഡി,, ഇപ്പോ നിങ്ങൾക് എന്ത് വേണേലും ഇവളുടെ അപ്പ്രൂവൽ വേണോ??" ഐവി കളിയാക്കി.. "She's our princess.."എഡ്ഡി അവളെ തന്നോടെ ചേർത്തു നിർത്തി ഐവിയെ നോക്കി കണ്ണിറുക്കി.. _🍭 ഹാളിന് ഒത്ത നടുവിൽ ഇരുന്നു പോക്കർ ഗെയിമിൽ മുഴുകി ഇരിക്കുവായിരുന്നു എല്ലാരും.. നീൽ കുറെ നേരമായി ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി എങ്കിലും അത് നടക്കാതത് കൊണ്ട് കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന കാർഡ് വലിച്ചെറിഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റു.. "ഏയ്..കളി തീർന്നില്ല.."ആമി "ഞാൻ ഇല്ലാ എപ്പോഴും ദീ ആണ് ജയിക്കുന്നേ.." അവൻ കേറുവോടെ പറഞ്ഞു.. "എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയാം.." അവൾ ഷർട്ടിന്റെ കളർ ഗമയിൽ പൊക്കി.. "നിനക്ക് ഇതായിരുന്നോ പണി.."യാകേശ് സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു..

"തോറ്റത്തിന്റെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആണ് എല്ലാര്ക്കും അല്ലേ.."അവൾ പുച്ഛത്തോടെ എല്ലാരേയും നോക്കി.. "ജെകെ ഉണ്ടായിരുന്നേൽ ആമി ജയിക്കില്ലായിരുന്നു" നോഹ കാർഡ് ഇട്ട് അവളെ കുത്തികൊണ്ട് പറഞ്ഞു.. "അവൻ ഇല്ലാത്തത് അവന്റെ ഭാഗ്യം.." അവൾ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ കാർഡും നോക്കി കൊണ്ടിരുന്നു.. "എന്താ ഇവിടെ..??" ജെറിയുടെ ശബ്‌ദം കേട്ടതും എല്ലാരും വാതിൽകലേക്ക് നോക്കി.. "എഡ്ഡി എവിടെ...??" ചോദ്യത്തിന് ഉള്ള ഉത്തരം ഹർഷ് നൽകി.. യാകേശ് അവനെ അടിമുടി വീക്ഷിക്കുന്ന തിരക്കിൽ ആയിരുന്നു.. അവന്റെ നോട്ടം കണ്ടു ജെറി അർത്ഥം വച്ചൊരു ചിരിനല്കി.. "You slept with her!!"അവന്റെ ചോദ്യം കുറച്ച ഉച്ചത്തിൽ ആയി പോയി എന്ന് എല്ലാരുടെയും നോട്ടം കണ്ടപ്പോൾ ആണ് മനസിലായെ "With whom..?"ആകാംക്ഷയിൽ തൻസി കണ്ണു നട്ടു.. "നിങ്ങൾക് അറിയില്ലാ..ലിസ.."അവൻ ഒരു പ്രതേക ചിരിയോട് പറഞ്ഞു..

"ജാക്കിന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ട്!!"ക്രിസ്റ്റി അവനെ ഉറ്റുനോക്കി.. " Are you mad..അയാൾ അറിഞ്ഞാൽ നിന്നെ വെച്ചേക്കില്ല.."യാകേശ് അവനോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ട് അതൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കില്ല എന്ന മട്ടിൽ മുഖം തിരിച്ചതും ജെറി കണ്ടത് നിർവികരതയോടെ തന്നെ നോക്കി ഇരിക്കുന്ന ആമിയെയാണ്... "ഹൈ ഫറ.."അവന്റെ വിളി കേട്ടതും അവൾ താല്പര്യമില്ലാതെ മുഖം തിരിച്ചു.. അവളുടെ മനസിൽ കുറച്ച മുൻപ് വരെ ഇന്ന് രാവിലെ കണ്ട ജെറി ആയിരുന്നു തന്റെ പ്രിയഗാനം ആലപിച്ച ജെറി!! ഇപ്പൊ തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന വെറും തെമ്മാടിതരം കയ്യിൽ ഉള്ളയവനാണ് എന്ന തോന്നൽ കാരണം അവൾ അവന് മുഖം കൊടുക്കാൻ പോയില്ല..

"പോക്കർ.."അവൻ കാർഡിലേക് നോക്കി കണ്ണുകൾ വിടർത്തി.. "ദീ ഞങ്ങളെ എല്ലാരേയും തോൽപ്പിച്ചു..You want to play??" നീൽ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൻ തലയാട്ടി നിലത്തിരുന്നു.. "എനിക്ക് കളികണ്ട.."ആമി ചാടി എഴുന്നേറ്റു സ്റ്റെപ്പുകൾ ഓടിക്കയറി.. "തോൽക്കും എന്ന പേടിയാ.." നോഹ വിളിച്ചു കൂവിയത് കേട്ട് എങ്കിലും അതിന് പ്രതികരിക്കാതെ അവൾ റൂമിലേക് കയറി വാതിൽ അടച്ചു.. അപ്പൊ തന്നെ തന്റെ ഫോണിൽ എന്തോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സൗണ്ട് കേട്ടതും,, അവൾ ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന ഫോണ് കയ്യിൽ എടുത്തു നോക്കി...... തുടരും...🥂

