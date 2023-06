DESTINED LOVE : ഭാഗം 12

രചന: അനാർക്കലി

"Neha started to following you.." അത് കണ്ടതും എന്ത് എന്നില്ലാതെ ഒരു ആശ്വാസവും സന്തോഷവും തോന്നി അവൾക്.. നേഹ തന്റെ റിക്വെസ്റ്റ്‌ accept ചെയ്ത തിരിച്ചു ഫോളോ ചെയ്യും എന്ന കരുതിയില്ല.. അല്ലേലും താൻ ആണ് ഇത് എന്നു അവൾക് എങ്ങനെ മനസിലാകനാണ്..fake ഐഡി അല്ലേ എന്റേത്.. ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ചു നിന്നു കൊണ്ടു ബെഡിലേക് കിടന്നു അവളുടെ അക്കൊണ്ടിൽ ഓരോന്ന് നോക്കി കൊണ്ടിരുന്നു.. അതിൽ ഇരുവരുടെയും മുടിവെച്ചു മീശ വെച്ചു നേഹ എടുത്ത സെൽഫി പോസ്റ്റ് കണ്ടതും അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു.. "I Miss you" പിക്കിൽ നേഹയുടെ മുഖത്തിൽ വിരലോടിച്ചു അവൾ ചുണ്ടമർത്തി..നേഹയെ ആമി ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. അവളോട് പോലും പറയതെ അവിടുന്നു പൊന്നത് ഓർത്ത അവളുടെ ഉള്ളം ചുട്ടുപൊള്ളി.. പറയാമായിരുന്നു എല്ലാം അവളോട്.. എന്നാൽ കേട്ട് കഴിയുമ്പോ അവൾ ഉറപ്പായും എതിർക്കും..

തന്റെ ആഗ്രഹം നടക്കണം എന്ന നേഹ ആഗ്രഹിച്ചാലും അവൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഒളിച്ചോട്ടത്തിന് തന്റെ കൂടെ നിൽക്കില്ല എന്ന ആമിക് അറിയാം.. "എല്ലാര്ക്കും എന്റെ dream just a piece of shit മാത്രമാണ് നേഹ..പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ അല്ലാ..അതാണ് എനിക്ക് എല്ലാം" നേഹയുടെ പിക്കിലേക്കെ നോക്കി അവൾ മൊഴിഞ്ഞു,,ഒഴുകി ഇറങ്ങിയ കണ്ണിർ പുറം കയ്യ് കൊണ്ട് തുടച്ചു നീക്കി.. _🍭 പാൻകേക്കിൽ ഹണി ഒഴിച്ചു കനിഫ് വെച്ചു മുറിച്ചെടുത്ത പീസ് ഫോർക് കൊണ്ട് കുത്തി എടുത്തു വായിലേക് വെച്ചു ആസ്വദിച്ചു കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഫോണ് റിങ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ട് എങ്കിൽ ആമി എടുക്കാൻ തയാർ ആയില്ല.. അല്പസമായത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും റിങ് ചെയ്തതും എല്ലാരുടെയും നോട്ടം വീണ്ടും അവളിലേക്ക് ആയി.. കനിഫും ഫോർക്കും മാറ്റി വെച്ചു ഫോണ് എടുത്തു ചെവിയോട് ചേർത്തു..

"എന്താടി പന്നി എടുക്കാൻ ലെറ്റ് ആയേ..??" ഐവി "Pancake കഴിക്കുവാ.. നിനക്ക് വേണോ.." മുറിച്ചു വെച്ച പീസ് വായിൽ വെച്ചു ചവച്ചു കൊണ്ടു അവൾ ആരാഞ്ഞു.. "അത് കിട്ടിയ പിന്നെ നിനക്കു വേറെ ഒന്നും വേണ്ടാല്ലോ.." "വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ടാ..പാൻ കേക്കിൽ തൊട്ട് കളിവേണ്ടാ.." അവളുടെ മുഖം കടത്തു.. "അഹ് ഇല്ലാ..ഞാൻ വിളിച്ചത് ഞാൻ ഇന്ന് ഷോപ്പിംങ്ങിന് പോകുന്നു നീ വരുന്നോ എന്ന അറിയാനാ"ഐവി ബെഡിൽ ഹെഡ്ബോർഡിലേക് ചാരി ഇരുന്നു.. ആമി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു ടേബിളിന് ചുറ്റും ഇരിക്കുന്നവരെ നോക്കി..എല്ലാര്ക്കും ഫുഡഡിയിൽ ആണ്.. "അഹ് വരുന്നു.." അവൾ ഒരു ഒഴുക്കിൽ പറഞ്ഞു.. "എങ്കിൽ റെഡിയായി നിൽക്.. ഞാൻ വന്ന പിക്ക് ചെയ്യാം..ബൈ"തിരിച്ചു ഒന്നു പറയാൻ പോലും സാവധാനം തരാത്തെ ഐവി ഫോണും വെച്ചു ബെഡിൽ നിന്നും ചാടിയിറങ്ങി വാഷ്‌റൂമിലേക്ക് ഓടി..

ആമി ഫോണിലേക്കു കുറച്ചു നേരം നോക്കി ഇരുന്നു എന്തെലും ആകട്ടെ എന്നു ചിന്തിച്ചു പ്ലേറ്റിൽ ഉള്ള ബാക്കി അകത്താക്കാൻ തുടങ്ങി.. _♥️ ഗേറ്റ് കടന്നു അകത്തേക് കയറിയതും ഐവിയുടെ ഹൃദയം പെരുമ്പറ കോട്ടാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു.. ഇറങ്ങാൻ എന്തുകൊണ്ടോ അവൾക് മടി തോന്നി..അപ്പോഴത്തെ ആവേശത്തിൽ ആമിയെ വന്ന പിക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ അവൾക് വേണ്ടായിരുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ.. "ഡി നീ എന്തോ നോക്കി നില്കുവാ കയറി വരുന്നില്ലേ.."തുറന്ന് കിടക്കുന്ന വാതിലിലൂടെ അകത്തേക് നോക്കി നിൽക്കെ എവിടുന്നോ ആമിയുടെ ശബ്‌ദം കേട്ട് അവൾ ചുറ്റും കണ്ണ് പായിച്ചു.. "ദേ ഇവിടെ.." മുകളിൽ വലത്തെ സൈഡിലെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നും അവൾ കയ്യ് പൊക്കി അകത്തേക് വാ എന്നു കാണിക്കുന്നത് കണ്ടു നീട്ടിയൊരു ശ്വാസം എടുത്തുവിട്ട അവൾ അകത്തേക് കയറി..

അവൾ കയറിയതും ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും ഡോർ തുറന്ന് യാകേഷും ക്രിസ്റ്റിയും ഒരുമിച്ചു ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടു അവളുടെ പാതങ്ങൾ നിലച്ചു.. കയ്യിൽ ഉള്ള ഐപാഡിൽ ക്രിസ്റ്റി കാണിക്കുന്നതും പറയുന്നതും കേട്ടു വരുന്ന യാകേശ് ആരുടെയോ സാമിപ്യം മനസിലാക്കി നോക്കിയപ്പോഴാണ് തങ്ങളെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഐവിയെ കണ്ടത്..യാകേഷിന്റെ നോട്ടം വേറെ എങ്ങോട്ടേക്കോ ആണെന്ന് മനസിലാക്കി ക്രിസ്റ്റിയും ദൃഷ്ട്ടി പായിച്ചു.. "ഹേയ് ഐവി..!!" ഐവി ഉമിനീര് ഇറക്കി ഇരുവരെയും മാറിമാറി നോക്കി നിൽക്കെ ജെറി അവരുടെ പുറകിൽ നിന്നും അവളുടെ അരികിലേക് നടന്നു.. "താൻ എന്താ ഇവിടെ..??" "ഞ.. ഞാൻ.. ആമി കൂട്ടാൻ.."അവൾ മുകളിലേക്ക് കയ്യ് ചൂണ്ടി..കണ്ണുകൾ അപ്പോഴും ജെറിയുടെ പുറകിലേക് ആയിരുന്നു.. "ഫറ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നതാണോ..?" അവൾ തലയാട്ടി..

അപ്പോഴേക്കും ആമി സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി വന്നിരുന്നു.. "ക്രിസ്റ്റി ബ്രോ..!!"തൻസി ക്രിസ്റ്റിയുടെ പേരും വിളിച്ചു കൂവി അകത്തേക് കയറി വന്നു നെഞ്ചിൽ കയ്യ് വെച്ചു ശ്വാസം നിയന്ത്രികാൻ പാട് പെട്ടു.. "എന്താടാ നിന്നെ പട്ടിയിട്ടു ഓടിചോ.." അവൻ നിന്ന് അണക്കുന്നത് കണ്ടു ജെറി കളിയാക്കി ചോദിച്ചതും അവൻ അല്ലാ എന്നു തലയാട്ടി.. "അല.. അലക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്.."കിതച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞതും ആമി അവന് നേരെ വെള്ളം നീട്ടി.. ഒറ്റവലിക്ക് അവൻ വെള്ളം കുടിച്ചു ശ്വാസോനിശ്വാസം ക്രേമികരിച്ചു ക്രിസ്റ്റിയെയും ജെറിയയെയും നോക്കി.. അവർ ഇരുവരും പരസ്പരം നോക്കി ഭാവവ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ കൗച്ചിലേക് ഇരുന്നു.. "നിന്നെ എന്തേലും ചെയ്തോ അവർൻ.?" യാകേശ് തിരക്കി..അവൻ ഇല്ലാ എന്നു തലയാട്ടി.. ആമി ഒന്നും തിരിയാതെ എന്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാരിലും കണ്ണുകൾ പായിച്ചു അവസനം ഐവിയിൽ എത്തി നിന്നും അവളുടെ മുഖത്തു ഒരു പേടി നിഴലിക്കുന്നത് ആമിയുടെ ശ്രേദ്ധയിൽ പെട്ടു..

അതോടൊപ്പം അവളുടെ നോട്ടം മറ്റാരിലോ ആണെന്ന് മനസിലാക്കി ഐവിയെ ചൂഴ്ന്നു നോക്കി അവളുടെ ദൃഷ്ടി പാഞ്ഞിടത്തേക് ആമിയും മിഴികൾ തേടി.. "ക്രിസ്റ്റി.."യാകേശ് അവന്റെ തോളിൽ കയ്യ് വെച്ചു.. അവൻ ചിന്തകളിൽ ആണ്ടുപോയിരുന്നു.. ജെറി അതൊന്നും കാര്യമാക്കാതെ ക്രിസ്റ്റിയെ ഉറ്റുനോക്കി നിൽക്കുന്ന ആമിയുടെ അടുക്കലേക്ക് നടന്നു "Hey luv.." ജെറി അവളുടെ തോളിൽ തോൾ മുട്ടിച്ചു.. "എന്താടാ ജെറി പട്ടി.." അവൾ പല്ല് ഞെരിച്ചു.. "ഓഹ് കലിപ്പിലാണോ.."അവൻ കുസൃതി ചിരിയോടെ ചോദിച്ചു.. അവൾ മറുപടി കൊടുക്കാതെ അവനെ നോക്കി പേടിപ്പിച്ചു.. ജെറി അവളുടെ കാതുകളിൽ നോക്കി പതിയെ കയ്യ് പായിച്ചതും അവൾ ഒരു ഞെട്ടലോടെ അവന്റെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ടു.. "അടങ്ങി നിൽക്കടി.." അത് കാര്യമാക്കാതെ തന്റെ കയ്യിലുള്ള ആമിയുടെ പിടിയെടുത്തു മാറ്റി അവൻ അവളുടെ ഇരുകാതിലെയും സ്റ്റഡ് ഊരിയെടുത്തു..

"ഇതാ നല്ലത്.."ജെറി അവളെ ആകെ ഒന്ന് കണ്ണുഴിഞ്ഞു..ആമി അവനെ പുച്ഛിച്ചു എല്ലാരോടും യാത്ര പറഞ്ഞു ഐവിയുടെ കയ്യു പിടിച്ചു വേഗം അവിടുന്നു പുറത്തു കടന്നു.. ഐവി അപ്പോഴും തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയാണ് നടന്നത് എന്നു ആമി ശ്രേദ്ധിച്ചിരുന്നു.. "അവൻ പറഞ്ഞത് ശെരിയ സ്റ്റഡ് ഇല്ലാതയാ നല്ലത്.."മിററിൽ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആമി നോക്കി ഐവി പറഞ്ഞതും അവളും അത് ശെരിവെച്ചു,,അവൾ ഒരു ചിരിയോടെ കാതിൽ തഴുകി.. അവർ പോയതും ജെറി ക്രിസ്റ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നിരുന്നു. "കെയ്ത്ത് അധികം വൈകാതെ അവൻ നിന്നെയും എന്നെയും കാണാൻ വരും.."ക്രിസ്റ്റി മുന്നറിയിപ്പോടെ പറഞ്ഞു.. "അവനല്ലാ എനിക്ക് തലവേദന..അവളാണ്.."ജെറി നേടുവിർപ്പോടെ നെറ്റി തടവി.. "Oh she's a bitch.."തൻസി കോട്ടി ചിരിച്ചു.. __💀 "നീ വരുന്ന വഴിയാണല്ലേ.."അകത്തേക് കയറിയതും അലെക്സിന്റെ കാതുകളിൽ വന്നു പതിച്ച ഗൗരവമേറിയ സ്വരത്തിന് ഉടമയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവൻ ഇരുന്നിടത് നിന്നും എഴുന്നേറ്റു...

"അങ്കിൾ" തനിക്ക് അരികിലേക് നടന്ന അടുക്കുന്ന മൈക്കിനെ ഒരു ചിരിയോടെ അവൻ നോക്കി നിന്നു...തന്റെ പപ്പയുടെ അതേ ചിരിയാണ് മൈക്കിന്..സഹോദരങ്ങൾ അല്ലേ അങ്ങനെയല്ല വരു..അവൻ ചിന്തിച്ചു.. മൈക്ക് അരികിൽ വന്നതും ഇരുവരും ഹസ്തദാനം ചെയ്തു.. "എവിടെ അവൾ??വന്നില്ലേ??" അയാൾ സംശയത്തോടെ ചുറ്റും നോക്കി.. "തോന്നുന്നുണ്ടോ അവൾ വരില്ല എന്ന്" "മൈക്കി!!!"അലക്സ് പറഞ്ഞ് തീർന്നതും ആ വിളി മൈക്കിനെ തേടിയെത്തിയതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു.. ലോങ് സ്ലീവ് പിങ്ക് റൊമ്പർ ഡ്രെസ്സിൽ നിൽക്കുന്നവളെ കണ്ടതും അയാളുടെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു.. "മൈക്കി.."അവൾ സ്പെക്‌സ് അഴിച്ചു മാറ്റി "സ്റ്റെല്ല.." അയാൾ കയ്യ് വിടർത്തിയതും ശരവേഗത്തിൽ അവൾ ഓടി വന്നു മൈക്കിനെ ഇറുക്കെ വാരിപുണർന്നു.. "Oh lil princess.." അവളുടെ മുടിയിൽ ചുംബിച്ചു..

സ്റ്റെല്ല അയാളിൽ നിന്നും അടർന്നു മാറി.. "I missed you"ഒന്നുടെ അയാളോട് ചേർന്നു നിന്നു.. "പോയി ഫ്രഷാവ്.."ലാളനയോടെ ആയാൾ പറഞ്ഞു.. അവൾ തലയാട്ടി ഓടി പോയി.. "Marcel?" അലക്സ് സംശയത്തോടെ അയാളെ നോക്കി.. "കോമയിൽ നിന്നും റിക്കവറായി പക്ഷെ.."അയാളുടെ കണ് കോണിൽ നനവ് പടർന്നു.. അതിനോടൊപ്പം തന്റെ മകന്റെ അവസ്ഥയോർത്ത ആ കണ്ണുകളിൽ പക ആളിക്കത്തി..... തുടരും...🥂

