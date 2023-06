DESTINED LOVE : ഭാഗം 14

രചന: അനാർക്കലി

തന്റെ വിളി അയാൾ കേട്ടോ എന്നു ശങ്കിച്ചു നിൽക്കെ അയാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ധൃതിയിൽ നടക്കുന്നത് കണ്ടതും ആമി വേഗം അയാളുടെ പുറകിൽ പോയി.. ഇതേ സമയം അകത്തേക് കയറി വന്ന ജെറി കാണുന്നത് ചുറ്റും ആരെയോ തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന സ്റ്റെല്ലയെയാണ്..അവളെ കാണാതെ മാറി നിൽക്കാം എന്നു ചിന്തിച്ചു തിരിയവേ സ്റ്റെല്ലയുടെ കണ്ണിൽ ജെറി പെട്ടു.. "കെയ്ത്ത്!!" കയ്യ് പൊക്കി ഉറക്കെ വിളിച്ചു തന്റെ നേരെ നടന്നു വരുന്ന സ്റ്റല്ലയെ കണ്ടു പെട്ടു എന്ന അവസ്ഥയിൽ അവൻ നെറ്റിയിൽ കയ്യ് വെച്ചു ഉഴിഞ്ഞു.. അതേ സമയം ജെറിയെ ധൃതിയിൽ നടക്കെവേ അജ്ഞാതൻ ഇടിച്ചു..ഒരു സോറി പോലും പറയതെ അയാൾ വേഗം പുറത്തേക് കടന്നു.. അയാളോടെ നല്ല നാല് പറയാൻ തുനിയവേ വേഗത്തിൽ തനിക്ക് അടുത്തേക് നടന്ന വരുന്ന ആമി അവന്റെ കണ്ണിൽ ഉടക്കി..ആമിയെയും സ്റ്റല്ലേയെയും മാറിമാറി നോക്കി..

തന്നെ മറികടന്ന് പോകാൻ തുനിഞ്ഞ ആമിയെ ബലമായി പിടിച്ചു നിർത്തി അവൻ "ജെറി..ലീവ് മൈ ഹാൻഡ്.." പുറത്തേക് നോക്കി കൊണ്ട് അവൾ കയ്യ് വിടുവിക്കാൻ പാട് പെട്ടു. "Why luv..??" അവളുടെ അരയിലൂടെ കയ്യിട്ട് അവനോട് ചേർത്ത നിർത്തി..ആമി ഞെട്ടി അവന്റെ കണ്ണിലേക് നോക്കിയതും അവന്റെ കണ്ണിൽ ഉടലെടുത്ത വശ്യത്തെ കണ്ടു അമ്പരന്നു.. ആരെയും മയക്കാൻ കഴിയുന്ന പുഞ്ചിരിയും കൂടെ കണ്ണിൽ വിരിയുന്ന വശ്യത്തെയിലും അവൾ ഒരു നിമിഷം അറിയാതെ അകപ്പെട്ടു..എന്നാൽ ജെറി ആണ് തനിക് മുന്നിൽ ഉള്ളത് എന്ന ബോധത്തിൽ അവൾ അവനിൽ നിന്നും വിട്ടമാറാൻ ശ്രേമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.. ജെറിയുടെ കരങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട ആമിയെ കാണ്കെ സ്റ്റെല്ലയുടെ ശരീരം ചുട്ടു പൊള്ളാൻ തുടങ്ങി..പെരുവിരളിൽ നിന്നും പൊന്തി വന്ന ദേഷ്യത്തിൽ അവൾ അവരുടെ അരികിലേക് പാഞ്ഞടുത്തു.. "ജെറി.."ആമി അവനെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടിയതും അതൊന്നും കാര്യമാക്കാതെ തങ്ങളുടെ അടുത്ത വന്ന നിൽക്കുന്ന സ്റ്റെല്ലയെ കണ്ട അവൻ അവൾക്കൊരു പുഞ്ചിരി നൽകി..

"ഏയ് സ്റ്റെല്ല..What a surprise..നീ എന്നു വന്നു"അവളെ ഇത് വരെ കണ്ടേയില്ലാ എന്ന മട്ടിൽ ആമിയെ കയ്യകളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചു അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചേർത്തു നിർത്തി.. അവനുള്ള മറുപടി പറയാതെ സ്റ്റെല്ല ആമിയെ നോക്കി കണ്ണുഴിഞ്ഞു..ആമി ഇവളെ അല്ലെ നേരുതെ ഞാൻ മാർക്കിട്ടേ എന്ന രീതിയിൽ നിന്നു.. "Hey luv..ഇത് സ്റ്റെല്ല മൈ എക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റെല്ല..ഇത് അമാറ മൈ ജിഫ്‌" എന്നു അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ആമിയുടെ നെഞ്ചിൽ വെള്ളിടി വെട്ടി.. "Your GF,, is it true..??"അവളോട് കുറച്ച കടുപ്പിച്ചു സ്റ്റെല്ല ചോദിക്കുന്നത് പോലും കേൾക്കാതെ ആമി മുഖം ഉയർത്തി ജെറിയെ നോക്കുന്ന തിരക്കിൽ ആയിരുന്നു.. കിളികൾ പോയത് പോലെ തന്നെ നോക്കുന്ന ആമിയെ കാണ്കെ അവൻ ചിരിപൊട്ടി വന്നു എങ്കിലും ഇപ്പൊ ചിരിച്ചാൽ എല്ലാം കുളമാകും എന്ന അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഉള്ളിൽ കടിച്ചമർത്തി സ്റ്റെല്ലയെ നോക്കി തലയാട്ടി..

"നിനക്കു എന്താ ഇത്ര സംശയം എന്തേ എനിക്ക് ഗേൾഫ്രണ്ട്സ് ആയിക്കൂടെ.. എനിവേ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ കുറച്ചു ബിസിയാണ് നമ്മക് പിന്നെ ഒന്ന് മീറ്റാം.." ആമി സ്വബോധത്തിലേക് വന്നു ഉത്തരം നൽകിയ തനിക്ക് എതിരാകും എന്നു അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവളെ കൂട്ടി സ്റ്റെല്ലയെ ഒന്നു തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കാതെ കൗണ്ടറിന്റെ അടുത്തേക് നടന്നു.. "ടാ വിടടാ.."ഇത്രെയും നേരം മിണ്ടാതെ നിന്ന് ആമി പെട്ടെന്ന് തന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പിടിവിടിക്കാൻ നോക്കുന്നത് കണ്ടു അവൻ ഒന്നുടെ കയ്യ് മുറുക്കി.. അവൻ അവളെ വലിച്ചു കൊണ്ടു ബാക്ക് ടോറിലൂടെ പുറത്തേക് കടന്നു.. "വിടടാ പട്ടി.." അവൾ ശക്തിയിൽ കയ്യ് വിടുവിച്ചു.. "എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം...ഹേ..ഗേൾഫ്രണ്ടോ ഞാനോ നിന്റെയോ..എപ്പോഴാടാ ഞാൻ നിന്റെ ജിഫ്‌ ആയത്??ദേ നിന്റെ അടവ് എന്റെ അടുത്ത എടുകണ്ടാ!!!പറഞ്ഞില്ല എന്ന വേണ്ട.."

അവനെ കടിച്ചു കീറും രീതിയിൽ അവൾ അലറി.. ജെറി അതൊന്നും കാര്യമാക്കാതെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും സിഗ്‌ എടുത്തു കത്തിച്ചു ഒരു പഫ് എടുത്തു.. അവന്റെ ആറ്റിറ്റുഡ് കാണ്കെ ആമിക് ദേഷ്യം തുരഞ്ഞു പൊന്തി.. അവൾ എടിപിടിയിൽ അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് നടന്നു സിഗ്‌ തട്ടി പറിച്ചു വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടത് പോലെ ആമിയുടെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ട സിഗ്‌ മാറ്റി പിടിച്ചു പുക അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് ഊതി.. മൂക്കിലൂടെയും വായിലൂടെയും അകത്തേക് കയറിയ പുകയുടെ എരിവ് തലയിൽ അനുഭവപ്പെട്ടതും അവൾ ചുമച്ചു കൊണ്ടു അവന്റെ കയ്യിലെ പിടിവിട്ടു,,,നിനക്കാതെ അവൻ വീണ്ടും അവളുടെ അരയിലൂടെ കയ്യിട്ട് അവനോടെ ചേർത്തു നിർത്തി.. "My GF must be a lucky girl,,i don't think you're that one.."ജെറി കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് എന്താ എന്നു പോലും മനസിലാകാതെ നിൽക്കെ അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് അവൾ ചുണ്ടു പിളര്ന്നു..

ആമിയുടെ ചുണ്ടുകൾ കാണ്കെ അവനിൽ വികാരം ഉണർന്നു എങ്കിലും അവനിൽ തന്നെ അത് കേട്ടി പൂട്ടി വെച്ചു അവളിലെ പിടിവിട്ടു ഒരു പഫ് കൂടെ എടുത്തു വിട്ടു.. അതെല്ലാം നിർവികരതയോടെ ആമി വീക്ഷിച്ചു നിൽക്കെ ജെറി ബാക്കി സിഗ്‌ നിലത്തേക് ഇട്ട് കാലിട്ട ചവിട്ടിയരച്ചു അവൾക് നേരെ തിരിഞ്ഞു അവളുടെ കവിളിൽ ചുണ്ടു ചേർത്തു.. കിട്ടിയ കിസ്സിൽ കണ്ണു മിഴിച്ചു നിൽക്കെ തന്നെ നോക്കി സൈറ്റ് അടിച്ചു അകന്നു മാറി പോയ അവനോട് ഒന്നു തന്നെ പ്രതികരിക്കാൻ എന്ത് കൊണ്ട് തനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന ദേഷ്യത്തിൽ ആമി നിലത്ത് ആഞ്ഞു ചവിട്ടി.. "ബാസ്റ്റഡ്.. ഇഹ്..." അവൾ അവിടെ നിന്നു അലറി... 🥀🥀 ഉറക്ക ഉണര്ന്നു ജെറി ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്ന കോഫിയിലേക് നോക്കി ഒന്നു പുഞ്ചിരിച്ചു അത് ചുണ്ടോട് ചേർത്തു ബാൽക്കണിയിലേക് നടന്നു..

ജോഗിങ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന നീലിനെയും ആമിയെയും കണ്ടതും അവൻ കോഫി സിപ് ചെയ്തു കൊണ്ട് അവരെ വീക്ഷിച്ചു..രണ്ട് പേരും കളിച്ചു ചിരിച്ചു തല്ലുകൂടിയാണ് വരുന്നത്..ആമി തല്ലാൻ തുടങ്ങിയതും നീൽ അത് തടയാൻ ശ്രേമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.. അവസാനം എങ്ങനെ ഒക്കെയോ അവളുടെ കയ്യ് പിടിച്ചു വെച്ചു സന്ധിയിൽ എത്തി ചേർന്നതും നീൽ അവളൂടെ ചീക്‌സ് പിടിച്ചു വലിച്ചു... "Chweety.." നീൽ "ഔ.." അവൾ അവന്റെ കയ്യ് എടുത്തു മാറ്റി "വേഗം വാ എനിക്ക് വിശകുന്നു.."നീൽ മുന്നേ നടന്നു.. ആമി കവിളിൽ കയ്യ് വെച്ചു ഉഴിഞ്ഞതും തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ജെറി കാണാൻ ഇടായായി.. അവൾ ഒരു നിമിഷത്തോളം അവനെ നോക്കി നിന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുഖ വെട്ടിച്ചു നീലിന്റെ പേര് വിളിച്ചു അവന്റെ അരികിലേക് ഓടി.. ജെറി അവളുടെ ഓരോ നീക്കവും സൂക്ഷമമായി വീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു...ഇന്നലെ അവളെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തത് ഓർത്തതും പലതും കണക്ക് കൂട്ടി അവൻ ചുണ്ടു കോട്ടി ചിരിച്ചു കോഫി കപ്പ് ചുണ്ടോട് ചേർത്തു..

. "Hello luv.." പാചകത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട നിൽക്കെ ജെറി വിളിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ കണ്ണ് രണ്ട് കൂട്ടിയടിച്ചു അവൻ വിളിച്ചതെ ഇല്ലാ എന്ന മട്ടിൽ പണിയിൽ മുഴുകി.. "ഹെല്പ് വേണോ.."പതിയെ അവളുടെ കയ്യിൽ തൊട്ടതും അവൾ കയ്യ് പിൻ വലിച്ചു..അവൻ ചിരികടിച്ചു പിടിച്ചു തവി തട്ടി പറിച്ചു വാങ്ങി.. "അതിങ് താ.." അവൾ കയ്യ് നീട്ടി..വാക്കുകളിൽ ഗൗരവം നിറഞ്ഞിരുന്നു.. "ജെറി അതിങ് താ.."അവൾ ഒന്നുടെ പറഞ്ഞു നോക്കി..അവളെ പുച്ഛിച്ചു അവൻ കറിയിൽ തവിയിട്ട ഇളക്കി.. ആമി മുഖം വീർപ്പിച്ചു മുറുമുറുക്കുന്നത് അവൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അത് പുച്ഛിച്ചു അവൻ ചുണ്ടു കോട്ടി.. "ആഹ്‌.."അവളെ നോക്കി കൊണ്ടു സ്റ്റോവിൽ ഇരുന്ന ചൂട് പാത്രത്തിൽ പിടിച്ചതാണ്.. ആമി അവന് നിന്ന് കയ്യ് കുടഞ്ഞു ഊത്തുന്നത് കണ്ട് പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി..

"ഹാ ഹഹ്ഹആ..oh my gosh..ഞാൻ ഇത് ആരോട് പറഞ്ഞു ചിരിക്കും.. ഹ്ഹഅഹ്ഹ്ഹ.."വയറിൽ കയ്യ് വെച്ചു തന്നെ കളിയാക്കുന്നത് കണ്ടു അവൻ ദേഷ്യത്തോടെ പല്ല് ഞെരിച്ചു.. പൊള്ളിയ വേദന കടിച്ചു പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ജെറിയെ കാണ്കെ പൊട്ടിച്ചിരി നിർത്തി ആമി അവന്റെ കയ്യ് പിടിച്ചു വലിച്ചു.. "ഏഹ്.."അവൾ പതിയെ ഊദി കൊടുത്തു.. ഫ്രിഡ്‌ജിൽ നിന്നും ഐസ് ക്യൂബ എടുത്ത് പൊള്ളിയിടത് വെച്ചു..അവൻ ചെറിയ ഒരു ആശ്വാസത്തോടെ മുഖം ഉയർത്തി അവളെ നോക്കിയതും ആമി അവനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അവനെ കൊണ്ടു ഹാളിൽ കൊണ്ടു പോയി കൗച്ചിലേക് ഇരുത്തി.. അവൾ താഴത്തെ ഗസ്റ്റ് റൂമിലേക് ഓടി പോയി antibiotic ointment കൊണ്ട് വന്നു പൊള്ളിയിടത് പുരട്ടി കൊടുത്തു..ജെറി ഒരു ഗൗതകത്തോടെ അവളെ നോക്കുകയായിരുന്നു.. ആമി അവന്റെ കയ്യിൽ ഊതി ഇടകണ്ണിട്ട് നോക്കിയതും തന്നെ നോക്കി ഇരിക്കുന്ന ജെറിയെ കാണ്കെ അവളും അറിയാതെ അവനെ നോക്കി ഇരുന്നു പോയി.. "What happened..!!"

ക്രിസ്റ്റിയുടെ ചോദ്യം കേട്ടാണ് അവർ കണ്ണുകൾ പിൻവലിച്ചത്.. "പാചകത്തിന് കയറിയതാ..."ആമി ചിരികടിച്ചു പിടിച്ചു..ജെറി അവളെ നോക്കി പേടിപ്പിച്ചു.. ക്രിസ്റ്റി അവനെ ചൂഴ്ന്നു നോക്കി.. "അത്.. പിന്നെ ഞാൻ ചുമ്മാ.."അവൻ പല്ലിളിച്ചു കാണിക്കുന്നത് കണ്ടു ക്രിസ്റ്റി അവനെ നോക്കി കണ്ണുകൂർപ്പിച്ചു "ഫ്ലിർട്ടിങിന് കയറി എന്ന പറയുന്നതാണ് നല്ലത്."നീൽ മുഖം വീർപ്പിച്ചു തന്റെ അരികിലേക് വരുന്നത് കണ്ട് ജെറി ഇരുന്നിടത് നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് അവനെ ഗൗനിക്കാതെ മുന്നേക് നടന്നു.. "ദേ ജെകെ ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞതാ ദീയോടെ നിന്റെ ഫ്ലിർട്ടിങ് വേണ്ടാ എന്നു.."നീൽ കയ്യ് ചൂണ്ടി..ജെറി വിരളിലേക് നോക്കിയതും നീൽ വിരൽ പിൻ വലിച്ചു പതർച്ച മറച്ചു വെച്ചു എന്താ എന്നുള്ളത് രീതിയിൽ നോക്കി.. അത് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ആമിയെ ഒന്നു തിരിഞ്ഞു നോക്കി ജെറി പോയതും ക്രിസ്റ്റി അവളുടെ അരികിലേക് ചെന്ന് നിന്നു.. "അവൻ നിന്നെ ഒരുപാട് ശല്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ..??"ആമി എന്തു കൊണ്ടോ ഇല്ലാ എന്നു തലയാട്ടി സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുന്ന ജെറിയിൽ തന്നെ കണ്ണുകൾ നട്ടു..

ക്രിസ്റ്റി അവളെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു നീൽ നെറ്റി ചുളിച്ചു..അവന്റെ മനസ്സിൽ പലതരം സംശയങ്ങൾ ഉടലെടുത്തു.. __💙 "ആമി,,ഇത് ടേബിൾ 4 കൊടുത്തേക്.." ധൃതിയിൽ തന്റെ തോളിൽ തട്ടി ഐവി പറയുന്നത് കേട്ട് ആമി തലയാട്ടി.. "Sir.."പത്രവായനയിൽ മുഴുകി ഇരിക്കുന്ന അയാളെ വിളിച്ചു കൊണ്ടു അവൾ അയാൾ ഓർഡർ ചെയ്ത സ്കോൻസും ലാറ്റെയും വെച്ചു മുഖം ഉയർത്തി..അവളുടെ കണ്ണുകൾ അയാളിൽ തറഞ്ഞു.. മുൻപ് എവിടെയോ കണ്ടത് പോലെ ഒരു തോന്നൽ അവളിൽ ഉടലെടുത്തു..അവൾ ഓർത്ത എടുക്കാൻ ശ്രേമിക്കുന്നത് മനസിലാക്കി മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആമിയെ കണ്ടതും തന്നെ അവൾ മനസിലാകുമോ എന്ന പേടിയിൽ ഉമിനീർ ഇറക്കി.. പെട്ടെന്ന് പുറത്തു ആളുകൾ കൂടുന്നത് കണ്ടു ആമിയുടെ ശ്രേദ്ധ അങ്ങോട്ടെക് തിരിഞ്ഞു..ഐവിയും പുറത്തേക് ഓടുന്നത് കണ്ടു ആമി ഗ്ലാസ് വാളിലൂടെ പുറത്തേക് നോക്കിയതും ആ കൂട്ടത്തിൽ നീലിനെയും നോഹയെയും കണ്ടു അവൾ ആവലാതിയോടെ ഓടി ചെന്ന് വേഗം എല്ലാരേയും മറികടന്നു നടുവിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറി....... തുടരും...🥂

