DESTINED LOVE : ഭാഗം 15

രചന: അനാർക്കലി

അവൾ ആദ്യം ശ്രേദ്ധിച്ചത് നീലിനെ ആയിരുന്നു..അവൻ ദേഷ്യത്തോടെ മുഷ്ട്ടി ചുരുട്ടി മുന്നോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ആമി അവന്റെ നേത്രങ്ങൾ തറിഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്തേക് തന്റെ നേത്രങ്ങൾ പായിച്ചു.. തന്റെ കോളറിൽ പിടിയിട്ട് അലക്സിനോട് പ്രതികരിക്കാതെ ജെറി നിന്നു..അലെക്സിന്റെ കണ്ണുകളിൽ ജെറിയെ ചുട്ട് ഇരിക്കാൻ ഉള്ള പക ആളി കത്തി.. എന്നാൽ ജെറി ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ മിഴികൾ ഉയർത്തി അവനെ നോക്കി.. ആ ചിരി എതിരാളിക്ക് അവൻ നൽകുന്ന പുച്ഛത്തോടെയുള്ള മറുപടിയാണ്..അലക്സ് ദേഷ്യത്തോടെ കയ്യ് എടുത്ത്..ജെറി ഷർട്ട് നേരയാക്കി കോട്ടി ചിരിച്ചു.. ആമി ഐവിയോട് ചേർന്ന് നിന്നു എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന മനസിലാകാതെ അവർ ഇരുവരിലും കണ്ണുകൾ തറപ്പിച്ചു.. "കഴിഞ്ഞോ??anything left..?"പുച്ഛത്തോടെയുള്ള ജെറിയുടെ ചോദ്യം വീണ്ടും അലെക്സിന്റെ രക്തം തിളപ്പിച്ചു..

എങ്കിലും അവൻ അത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത് പല്ലഞ്ചേരിച്ചു.. "ഞാൻ എത്ര തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അലക്സ് കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നെ വെല്ലുവിളിക്കരുത് എന്ന്"ജെറി പോക്കറ്റിൽ നിന്നും സിഗ്‌ എടുത്തു ചുണ്ടോട് ചേർത്തു.. "ഓരോ തവണയും നീ എന്നെ അങ്ങു ഒലത്തി കളയും എന്നു വെല്ലുവിളിച്ചു പോയി ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡിൽ കിടക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലല്ലോ.." ആദ്യത്തെ പഫ് എടുത്തു കൊണ്ടു അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് അലക്സ് മുഖം തിരിച്ചു.. "ഞാൻ നിന്നെ പോലെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വെല്ലുവിളിച്ചു കയ്യ് കെട്ടി നോക്കി നിൽകാറില്ല..direct action"പറഞ്ഞു കഴിയും മുൻപേ അവന്റെ നെഞ്ചിൽ ജെറിയുടെ കാൽ അമർന്നിരുന്നു.. ആമി പേടിച്ചു വാ പൊത്തി ഒരടി പിന്നോട്ട് നീങ്ങി..അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ കണ്ടിരുന്ന ശാന്തത എങ്ങോ മാഞ്ഞിരുന്നു..

അലക്സ് എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രേമിച്ചെങ്കിലും അതിന് മുൻപ് തന്നെ ജെറി അവന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന സിഗ്‌ എടുത്തെറിഞ്ഞു അടുത്ത പ്രഹരം അലെക്സിന്റെ മുഖത്തിന് നേരെ തൊടുത്തു.. അലെക്സിന്റെ കൂടെ വന്നവരിൽ രണ്ട് പേർ അവനെ തടയാൻ വന്നു എങ്കിലും നീലും നോഹയെയും അവരെ തടഞ്ഞു.. ജെറി അലക്സിനെ പൊക്കി എടുത്തു അടുത്ത പഞ്ചിന് കയ്യികൾ പൊക്കിയതും ആരോ അവന്റെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ടു... അവൻ ദേഷ്യത്തോടെ ആ കയ്യികളുടെ ഉടമയെ നോക്കി..ആമി ആണെന്ന് കണ്ടതും അവൻ അവളെ ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കി കയ്യ് വിടുവിക്കാൻ നോക്കി എങ്കിലും അവൾ ശക്തിയിൽ അവനെ പിടിച്ചു മാറ്റി.. "No..!" അവൾ കെഞ്ചി,,ജെറി കണ്ണുകൾ അടച്ചു ക്രോധം നിയന്ത്രിച്ചു.. ചുണ്ട് പൊട്ടി ഒഴുകുന്ന രക്തത്തെ തള്ളവിരൽ കൊണ്ട് തുടച്ചു അലക്സ് ഒരു പകയോടെ ജെറിയെ നോക്കി.. "ഒന്നിൽ നിന്നും ഒന്നിലേക്..നിന്റെ ലിസ്റ്റ് തീരില്ല അല്ലെ.. ഇന്ന് വരെ ഒരു പെണ്ണിന്റെയും വാക്ക് കേൾക്കാത്ത നീ ഇന്ന് ഒരുത്തി പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അടങ്ങി എങ്കിൽ she is too important to u..ആരാടാ ഇവൾ കാമുകിയെ അതോ പെണ്ണ് കിട്ടാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കൂടെ കിടത്താൻ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവളോ.." വേദനയിലും അലക്സ് അവന്റെ നാവ് അടക്കി വെച്ചില്ല,, അലക്സിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ജെറി കണ്ണ് ഇറുക്കെ അടച്ചു

അവന് നേരെ തിരിഞ്ഞു കയ്യ് പോകാൻ തുനിയും മുൻപേ ആമിയുടെ കയ്യ് അവന്റെ കവിളിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു.. "നിന്റെ തള്ളയോട് പോയി ചോദികട പന്നി.."അലക്സ് കവിളിൽ കയ്യ് വെച്ചു അവളെ കൂർപ്പിച്ചു നോക്കി..ആമി അവന്റെ നേരെ വീണ്ടും അടുക്കാൻ നോക്കിയതും ജെറി അവളെ പിടിച്ചു വെച്ചു.. "I liked you..നോക്കി ഇരുന്നോ നീ.." താക്കിത്തോടെ അലക്സ് പറയുന്നത് കേട്ട് ആമി അവനെ നോക്കി പുച്ഛിച്ചു.. "പോടാ പട്ടി.." അലക്സിനെ അവന്റെ കൂട്ടുകാർ കൊണ്ടു പോകുന്നത് കണ്ടു അവൾ വിളിച്ചു കൂവി മണൽ എടുത്തു എറിഞ്ഞു.. രണ്ട് എണ്ണം കൂടി കിട്ടിയേനെ എന്തിനാ എന്തോ ജെറിയെ തടഞ്ഞത്.. idiot.. അവൾ സ്വയം പഴിച്ചു തലകൊരു കോട്ടു കൊടുത്തു തിരിഞ്ഞതും കണ്ടത്,, തന്നെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് കുറെ കണ്ണുകളെയാണ്..അതിൽ ജെറിയുടെ മുഖത്തിൽ ഗൗരവമാണ് എന്ന കണ്ടതും ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവന് മുഖം കൊടുകാതെ മുങ്ങാൻ ശ്രേമിച്ചു..

"മേലാൽ എന്റെ വഴിക്ക് കുറുകെ വരരുത്..!!" അവൾ മുങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അവളുടെ ഇരുകയ്യിലും പിടിയിട്ടു ദേഷ്യത്തോടെ അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ആമി അതിലേറെ ദേഷ്യത്തോടെ അവനെ നോക്കി.. "ഞാൻ നിന്റെ വഴിക്ക് കുറുകെ ഒന്നും വരില്ല..വരാൻ പറ്റിയ ഒരു ജന്മം.." അവൾ പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ടു ബലമായി അവന്റെ കയ്യികൾ എടുത്തു മാറ്റി.. "ബാസ്റ്റഡ്" അവൾ പിറുപിറുത്തു കൊണ്ട് വേഗം തിരിഞ്ഞ് നടന്നു "ഡി.."അവൾ വിളിക്കുന്നത് കേട്ട് ജെറി അലറിയതും ആമി ജീവനും കൊണ്ട് വേഗ അവിടുന്നു ഓടി.. അമിയോട് ഓട്ടം കണ്ടു എന്തു കൊണ്ടോ ജെറിയുടെ ചൊടിയിൽ പുഞ്ചിരി വിടർന്നു.. •🕊️• "ആരാ അയാൾ..??"കൗണ്ടറിൽ കയ്യ് മുട്ടു കുത്തി നിർത്തി താടിക് താങ്ങു കൊടുത്തു കൊണ്ടു ആമി ഐവിയോട് ആരാഞ്ഞു.. "Enjoy your day" ബില് പേ ചെയ്ത റെസിപ്റ് കൊടുത്തു ഐവി കസ്റ്റമർക്ക് ചിരി നൽകി..

അവർ പോയതും അവൾ ആമിക് നേരെ തിരിഞ്ഞു എന്താ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ണ് മിഴിച്ചു.. "Who was that..idiot??" അവളുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും തന്നെ മനസിലാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ആമിക് അലക്സിനെ തീരെ പിടിച്ചില്ല എന്ന്.. "Alex??ജെകെടെയും ക്രിസ്റ്റിടെയും പഴേയെ ഫ്രണ്ടായിരുന്നു.."ഐവി പറയുന്നത് കേട്ട് ആമി വാ പൊളിച്ചു.. "What ഫ്രണ്ടോ..എന്നിട്ടാണോ അവന്മാർ.."അവൾ കയ്യ് മലർത്തി "listen carefully dumbo.. ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ആണ് എന്നല്ല.."ഐവി ആമിയുടെ തലയിൽ ഒരു കൊട്ട് കൊടുത്തു.. "അത് എന്താ ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്‌സ് അല്ലാതെ..??" "അവർ തമ്മിൽ ഉടക്കി..?"ഐവി മറുപടി പറഞ്ഞു ഫോണിലെക് നോട്ടം പായിച്ചു.. "അത് എന്തിനാ ഉടക്കിയെ.." "അവന്റെ കസിനും ക്രിസ്റ്റിയും തമ്മിൽ പ്രോബ്ലെം.." "എന്ത് പ്രോബ്ലെം??" "Ask 'em yourself"വീണ്ടും വീണ്ടും ആമി ഓരോ ചോദ്യം കൊണ്ട് വരുന്നത് കേട്ട് സഹികെട്ട് ഫോണ് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചു കസ്റ്റമർസിന്റെ അടുത്തേക് ചെന്നു.. ആമി അവൾ പോകുന്നത് കണ്ടു മുഖം വീർപ്പിച്ചു എന്തായിരിക്കും പ്രോബ്ലെം എന്നു ചിന്തിച്ചു,,

താടിക്ക് കയ്യ് കൊടുത്തു ഐവി ചെന്നു നിന്ന് ടാബ്‌ളിലേക് നോക്കിയതും നേരുതെ അവൾ അവിടെ കണ്ടയാളെ കുറിച്ച ഓർമ്മ വന്നു.. അതാരാ എന്നു എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും അവൾക് ഒർമ വരാഞ്ഞിട്ട ആ ചിന്തയെ മാറ്റി വെച്ചു അവളും ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു.. ••🍭•• "ഹേയ്"നോഹയും ആയി ബൈക്കിൽ ചാരി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് തനിക്ക് സുപരിചിതമായ ശബ്‌ദം അവനെ തേടി എത്തിയത്.. "കൃതി.."അവൻ ആശ്ചര്യത്തോടെ അവൾ നോക്കി. എന്നും അഴിച്ചിടാറുള്ള അവളുടെ വേവി ഹയർ ഇന്ന് പോണി ടൈൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് അവന്റെ ശ്രേദ്ധയിൽ പെട്ടു.. "നീ എന്താ ഇവിടെ..?" നീൽ "ഞാൻ എന്റെ കസിന്റെ കൂടെ സലൂണിൽ വരെ വന്നതാ..and what about you..?? "ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ" അവൻ കണ്ണുചിമ്മി. അവൾ കൂടെ നിൽകുന്ന നോഹയെ നോക്കി.. അവൻ ഒരു സംശയത്തോടെ ഇരുവരെയും മാറിമാറി നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് മറന്നിരുന്നു.. "നോഹ ഇത് ആകൃതി.. കൃതി ഇത് നോഹ.." അവൻ ഇരുവരെയും പരിജയപ്പെടുത്തി... അവർ ഇരുവരും പരസ്പരം നോക്കി ചിരിച്ചത് അല്ലാതെ ഒന്നു ഉരിയാടിയില്ല..

"നീ എന്താ കോളജിൽ വരാതെ.." അവളുടെ കണ്ണുക്ക്ൾ കുറുകി കൂടെ നോഹയുടെയും.. അവൻ ഇടകണ്ണിട്ട് നോഹയെ നോക്കി നെറ്റിയിൽ കയ്യ് വെച്ചുഴിഞ്ഞു.. "അത്..എനിക്ക്..അഹ് എനിക്ക് തീരെ വയ്യായിരുന്നു.."കള്ളം പിടിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ നോക്കി തലയാട്ടുന്ന നോഹയെ നോക്കി അവൻ ഇളിച്ചു.. "യ്യോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ട്..?"അവൾ അവന്റെ നെറ്റിയിൽ കയ്യ് ചേർത്തു,,നീൽ ഉമിനീർ ഇറക്കി അവളുടെ കണ്ണുകളിലേക്കു നോക്കി..ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പോലും മറന്നിരുന്നു.. "Better now.."നോഹയാണ് അവൾക് മറുപടി നൽകിയത്.. "എങ്കിൽ നാളെ മുതൽ വാ.. ഞാൻ പോട്ടെ അവൾ എന്നെ വെയ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും.." അവൻ തലയാട്ടി..കൃതി പോകുന്നതും നോക്കി നെറ്റിൽ കയ്യ് ഉഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നീലിനെ കണ്ടു നോഹ കണ്കുർപ്പിച്ചു.. തന്റെ ഓരോ ഭാവങ്ങളും അവൻ നീരീക്ഷിക്കുന്നത് മനസിലാക്കി നീൽ നാക്ക് കടിച്ചു നോഹയെ നോക്കി കയ്യ്കൂപ്പി.. "ചതിക്കരുത്..എനിക്ക് കോളേജിൽ പോകാൻ ഒരു മൂടില്ലായിരുന്നു..നാളെ മുതൽ ഉറപ്പായും പോകാം..ദീയോട് പറയരുത്.." "അവളെ കണ്ടപ്പോ നിനക്ക് മൂഡ് വന്നു അല്ലേ..

"അവൻ നീലിനെ കളിയാക്കി കൊല്ലാൻ ഉള്ള എല്ലാ തയാറെടുപ്പും തുടങ്ങി... എല്ലാം വാങ്ങി കൂട്ടാൻ തയാർ എന്ന പോലെ നിൽക്കുന്ന നീലിനെ നോക്കി നോഹ കോട്ടി ചിരിച്ചു അവന്റെ തോളിലൂടെ കയ്യിട്ട് ചേർത്ത പിടിച്ചു... °°🕊️ പൂളിന് ചുറ്റും കൂടിയിരുന്നു ബീർ അടിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനെയും നോക്കി ആമി ക്രിസ്റ്റിയുടെ അരികിലേക് ചെന്നു.. അവൾക് അലക്സിനെ കുറിച്ച ചോദിച്ചു അറിയണമെന്നുണ്ട്..എന്തുകൊണ്ടോ ചോദിക്കാൻ ഒരു മടി.. തന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നു ചുണ്ടു കടിച്ചു പിടിച്ചു എന്തോ ഗാഢമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആമിയെ ശ്രേദ്ധിച്ചു കൊണ്ട് ക്രിസ്റ്റി അവൾക് നേരെ തിരിഞ്ഞു.. "എന്താ ആമി..എന്തേലും പറയുനുണ്ടോ??" പെട്ടെന്ന് അവന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും തനിക്ക് നേരെ ഉയർന്ന ചോദ്യം കേട്ട് അവൾ ഞെട്ടി.. "ഏഹ് ഇല്ലാ.."അവൾ ഒറ്റയടിക്ക് പറഞ്ഞു വേഗം അവിടുന്നു മാറി.. എന്നാൽ അവൾക് കാര്യമായി എന്തോ തന്നോട് ചോദിക്കാൻ ഉണ്ട് എന്ന് മനസിലാക്കി ക്രിസ്റ്റി എഴുന്നേറ്റു ആമിയുടെ അരികിലേക് നടന്നു.. "നിനക്ക് എന്താ ചോദിക്കാൻ ഉള്ളെ..??"

തന്റെ അരികിൽ നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റിയെ കണ്ടു ആമി ഞെട്ടി കാൽ സ്ലിപ്പ് ആയി..പൂളിലേക് മറിയും മുൻപേ ക്രിസ്റ്റി അവളെ തന്നോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയിരുന്നു.. ബിയർ കുടിച്ചു നോഹ കാണിച്ച ഫോട്ടോയിലേക്ക് നോക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ജെറിയുടെ കണ്ണ് അറിയാതെ അവരുടെ അരികിലേക് പാഞ്ഞു.. ആമിയെ ചേർത്ത പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റിയെ കണ്ടതും അവന്റെ കണ്ണുകൾ കുറുകി..പിന്നെ എന്തോ ഓർത്തപോലെ അവരെ ഇരുവരെയും നോക്കി അർത്ഥം വെച്ചു തലയാട്ടി അവൻ ചാഞ്ഞു.. "ഇനി പറ എന്താ..??" അവളെ നേരെ നിർത്തി അവൻ ആരാഞ്ഞു... ആമി മടിച്ചിട്ട് ആണെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു.. "അലക്സുമായി എന്താ പ്രോബ്ലെം.. നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്‌സ് ആയിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു..what happened..?" അവൾ അവന് നേരെ നിന്ന് കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ക്രിസ്റ്റി അവളിൽ നിന്നും മുഖം വെട്ടിച്ചു നേരെ നോക്കി... "ഇരിക്കാം?"ചോദിച്ചതും അവൾ തലയാട്ടി.. പൂളിൽ കാലിട്ട് ഇരുവരും ഇരുന്നു.. അവൾക്കുള്ള ഉത്തരം നൽകാൻ അവൻ തയാർ എടുത്തു...... തുടരും...🥂

