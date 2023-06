DESTINED LOVE : ഭാഗം 17

രചന: അനാർക്കലി

സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി വരുന്ന ആമിയെ കണ്ടു സ്റ്റെല്ല ഇരുന്നിടത് നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് അവളെ നോക്കി പുഞ്ചിരി തൂകി.. "ഹേയ് ആമി"സ്റ്റെല്ലയിൽ നിന്നും താൻ ചിന്തിച്ചതിനു വിപരീതമായ രീതിയിൽ ഒരു സമീപനം കിട്ടിയതിനാൽ ആമി ആശ്ചര്യത്തോടെ അവൾക് മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു.. "I know..നീ എന്നിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിച്ചു കാണില്ല എന്ന.. last time,,ഞാൻ കുറച്ച് ഹര്ഷായി പെരുമാറി..sorry" സ്റ്റെല്ല വളരെ ആവേശത്തോടെ പറഞ്ഞു ആമിയെ ഇറുക്കെ വാരിപുണർന്നു. ആമി ഞെട്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ സ്തംപ്പിച്ചു ഒരു പ്രതിമ കാണ്കെ നിന്നെത്തു..തനിക്കാണോ അതോ സ്റ്റെല്ലയ്ക് ആണോ വട്ട എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക് വേറെ അവൾ കടന്നു ചെന്നു.. മുന്നിൽ അവരെ നോക്കി നില്കുന്ന ബോയ്സിനെ നോക്കിയതും അവളെ നോക്കി സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ആമി ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി ചമഞ്ഞ എടുത്തു സ്റ്റെല്ലയുടെ തോള്ളിൽ പിടിച്ചു അവളെ അകറ്റി നിർത്തി.. "താൻ അതിന് എന്നോട് അതിനും മാത്രം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലലോ.."

അവൾ സ്റ്റെല്ലായെ മറികടന്നു "Yeh.. എങ്കിലും ഞാൻ തന്നെ ഒന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ചു.. അത്കൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് എന്റെ approach തീരെ മോശമായിരുന്നു.. sorry" സ്റ്റെല്ല അവൾക് മുന്നിൽ കയറി നിന്നു കൊണ്ടു ആമിയുടെ രണ്ട് കയ്യും അവളുടെ കയ്യിയ്ക് ഉള്ളിൽ ആക്കി.. "Oh.."ആമിക് എന്ത് കൊണ്ടോ സ്റ്റെല്ലയോട് അടുക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു.. "ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നത്,,, തന്നെ കൂട്ടി ഷോപ്പിംഗിന് പോകാനാ..താൻ ബിസി ആണോ??" "ഏഹ്..ഷോപ്പിംഗ്..ഞാനും ഐവിയും കഴിഞ്ഞ ഡേ ഷോപ്പിംഗിന് പോയതെ ഉള്ളു.. അവിശ്യത്തിന് ഉള്ളതൊക്കെ വാങ്ങിയിരുന്നു.."അവൾ എങ്ങനെ എങ്കിലും ഇതിൽ നിന്നും വിമുക്തയാകണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ഉത്തരം നൽകി.. "അത് ഐവിയുമായി അല്ലേ.. ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ വാ.. It'll be fun..I promise..Please" "ചെല്ല ദീ.." അവൾക് താങ്ങായി നീൽ കൂടെ പറയുന്നത് കേട്ട് മനസില്ലാഞ്ഞിട്ട കൂടി ആമി തലയാട്ടി..

"Then go and change"സ്റ്റെല്ല ആമിയെ ഉന്തി തള്ളി വിട്ടു.. •☠️• "ആമി എവിടെ..??" ക്രിസ്റ്റി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ജെറി അവനെ ഉറ്റുനോക്കി.. "സ്റ്റെല്ല വന്നിരുന്നു ആമി അവളുടെ കൂടെ പോയി" നോഹയാണ് ഉത്തരം നൽകിയത്.. "Whatt സ്റ്റെല്ലയോ..for what.."ജെറി ഇരുന്നിടത് നിന്നും ചാടി എഴുന്നേറ്റു.. "ഷോപ്പിങിന് എന്നും പറഞ്ഞാണ് കൂട്ടികൊണ്ട് പോയേ...ആമിക് ഇവിടെ അധികം ഫ്രണ്ട്‌സ് ഇല്ലല്ലോ..സ്റ്റെല്ലയ്ക് ആമിയെ ഇഷ്ടമായി.. They can be good friends.." സണ്ണി പറയുന്നത് കേട്ട് ജെറി ടേബിളിൽ ആഞ്ഞടിച്ചു.. "F**k..."ജെറി "സ്റ്റെല്ല ആമിയോട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ് വെക്കാനോ no chance.. Are you guys out off your mind..സ്റ്റെല്ല ആരെയും തന്റെ ഫ്രണ്ട് ആകില്ല..not without a reason.."യാകേശ് ജെറിയെ ഉറ്റുനോക്കി ആയിരുന്നു സണ്ണിയ്ക് എതിരെ സ്റ്റല്ലയെ പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ട് മറുപടി നൽകിയത്.. എന്നാൽ അവൻ നൽകിയ മറുപടി ക്രിസ്റ്റിയെ അസ്വസ്ഥം ആക്കി എന്നു അവന്റെ മുഖതെ ഭാവം കണ്ടപ്പോ യാകേഷിന് മനസിലായി..

യാകേശ് ക്രിസ്റ്റിയുദടെ തോള്ളിൽ കയ്യ് വെച്ചു.. ക്രിസ്റ്റി അവനെ നോക്കി കണ്ണുചിമ്മി.. എന്നാൽ ആ സമയം ജെറി വേറെ എന്തോ കാര്യമായി ചിന്തിക്കുന്നത് ശ്രേദ്ധിച്ചു എല്ലാരും അവനിലേക് ആയിരുന്നു ശ്രേദ്ധ കൊടുത്തിരുന്നത്.. "What's it JK??" നോഹ ജെറി അന്ന് പബ്ബിൽ വെച്ച നടന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അവർ വിഷാധികരിച്ചു കൊടുത്തു.. "You know stel luvs u..ചുമ്മാ നീ എന്തിനാ ആമിയുടെ ലൈഫ് റിസ്കിൽ ഇടുന്നത്.." "She's obsessed with you mahnn.." ഹർഷും തൻസിയും പറയുന്നത് കേട്ട് ജെറി ഒരു നിമിഷം എന്തോ ആലോചിച്ചു.. യാകേശും നീലും അവനെ തുറിച്ചു നോക്കാൻ തുടങ്ങിയതും അത് കണക്കിൽ എടുക്കാതെ അവൻ ബൈക്കിന്റെ കീയും എടുത്തു വേഗം അവിടുന്നു ഇറങ്ങി.. _🦋 "Wow..ith മതി"ആമിയുടെ കാതിലേക് ചേർത്തു വെച്ച ഇയറിങ് എടുത്തു സ്റ്റെല്ല അടുത്തത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു...

ആമി ഒന്ന് നിശ്വാസിച്ചു..അപ്പൊ തന്നെ അവളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സൗണ്ട് കേട്ടതും ഫോണ് അണ്ലോക്ക് ചെയ്ത ഐവിയ്ക് reply കൊടുത്തു.. "I'm stuck" "Wth whom 🙄??" ഐവി ആമി സ്റ്റെല്ല കാണാതെ അവളുടെ ഒരു പിക് എടുത്തു ഐവിയ്ക് അയച്ചു.. "W@ is she doin vid u🤥??"ഐവി "Idk,,, ravile vann shpng ennum paranju enne pokki kond vannethu..😑She said she want me to b her frnd" "Gross,,stella? Friendship? No way..there must b somethin else🤔 Did she ask u 'bout anythin'?" ഐവിയുടെ മെസ്സേജ് കണ്ടു അവൾ കുറച്ചു നേരം ആലോചിച്ചു.. സ്റ്റെല്ല കൂടുതലും തന്നോട് ജെറിയെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത്..എന്തിൽ തുടങ്ങിയാലും അവൾ ചെന്നു നിൽക്കുന്നത് ജെറിയിൽ ആയിരിക്കും..ആമി അത് ഐവിയുമായി പങ്കുവെച്ചു.. "Appozhe thonni..She's clearing her path..nee oru threat akaruthu avlk..tht's d reason.. Pathetic..Nee sookshikkanm u dk her verywell" "Yh..Adios" ഐവി പറഞ്ഞത് എല്ലാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കെ സ്റ്റെല്ലയുടെ വിളി കേട്ടതും അവൾ ഫോണിൽ നിന്നും മുഖം ഉയർത്തി അവളെ നോക്കി..

കുറച്ച മുന്നിലായി കയ്യിൽ എന്തോ പിടിച്ചു തന്നോട് അങ്ങോ വരാൻ ആംഗ്യം കാണിക്കുന്നത് കണ്ട് അവൾ പുഞ്ചിരി ചമഞ്ഞ് എടുത്തു കൊണ്ട് സ്റ്റെല്ലയുടെ അടുത്തേക് നടന്നു.. "ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ട്..??" അവൾക് മുന്നിലേക് നീട്ടിയ waist chain നോക്കി ആമി കണ്ണു ചുളിച്ചു.. "Dz is for u" "അഗ്..ഞാൻ ഇത് ഒന്നും യുസ് ചെയ്യില്ല സ്റ്റെല്ല.." അവൾ പറയുന്നത് കേട്ട് സ്റ്റെല്ല തലയാട്ടി അത് അവൾക്കായി എടുത്തു.. "Come.." വീണ്ടും ആമിയെ കൂട്ടി അടുത്ത ഷോപ്പിലേക് പോകാൻ തയാർ എടുത്തു കൊണ്ട് അവൾ മുന്നേ നടന്നു.. ഇത് എല്ലാം അവളിൽ വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത ഉളവാക്കി എങ്കിലും സ്റ്റെല്ലയോട് ഉടക്കാൻ അവൾക്ക് തീരെ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആമി സഹിച്ചു കൊണ്ട് അവളുടെ പുറകിൽ പോയി.. തീരകേറിയ സ്ട്രീറ്റ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ആമിയുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും സ്റ്റെല്ല മറഞ്ഞിരുന്നു.. ചുറ്റും അവൾക്കായി വീക്ഷിക്കവേ തന്നെ ആരോ ബലമായി പിടിച്ചു വലിച്ചതും ആമി ഞെട്ടി.. "നീയോ..??നിനക്ക് എന്താടാ??" ജെറിയെ കണ്ടതും അവളുടെ മുഖം ഇരുണ്ടു..

"അതേ,,ഞാൻ തന്നെ,, വേറെ ആരാ എന്ന വിചാരിച്ചു നീ.." അവൾ മുഖം വെട്ടിച്ചു അവനെ മറികടന്ന് പോകാൻ നോക്കിയതും ജെറി അതു പോലെ തന്നെ അവളെ പിടിച്ചു അവന്റെ മുന്നിൽ നിർത്തി.. "What the hell..നിനക്ക് എന്താടാ വേണ്ടേ.." "നീ എന്തിനാ അവളുടെ കൂടെ നടക്കുന്നെ??.." ജെറി അവളെ ഉറ്റുനോക്കി "അത് എന്തിനാ നീ അറിയുന്നേ.. നീ കെട്ടിച്ചമചകള്ളം പോളിയും എന്നത് കൊണ്ടാണോ.. എങ്കിൽ അത് എപ്പോഴേ പൊളിഞ്ഞു..നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന ഞാൻ എപ്പോഴേ അവളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു.." ആമി വിജയഭാവത്തിൽ ചുണ്ട് കോട്ടി ചിരിച്ചു.. ജെറി അത് കണ്ടു ചൂണ്ടു വിരൽ ചുണ്ടിൽ വെച്ചു അവളെ നോക്കി..അവന്റെ നോട്ടത്തിൽ എന്തോ പന്തികേട് തോന്നിയതും ആമി സംശയത്തോടെ പുരികം പൊക്കി.. "നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നീ പറഞ്ഞത് അവൾ വിശ്വസിക്കും എന്ന?

Trust..അത് അവളുടെ ഡിക്ഷണറിയിലെ ഇല്ലാത്ത കാര്യമാ..ഇനിയിപ്പോ trust ചെയ്താലും അതില്ലാതെ ആകാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയും.. എന്തേ സംശയം ഉണ്ടോ" ജേറി ആമിയുടെ അരികിലേക് അടുത്തു.. അവൻ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്ന ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ആമി കുറച്ചൂടെ പിന്നോട് നീങ്ങി.. "എന്തേ നാക്ക് ഇറങ്ങിയോ.." തന്നെ പുച്ഛിച്ചുള്ള ജെറിയുടെ ചോദ്യം അവളെ ചൊടിപ്പിച്ചു "ഇല്ലാ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്..നീ എന്തോ വേണേൽ ചെയ്ത കൂട്ട്..idc" ആമി ദേഷ്യത്തോടെ അവനെ മറികടന്ന് പോകാൻ നിന്നതും ജെറി അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ടു "Care for yourself.." അവൻ കയ്യിലെ പിടിവിട്ട് അവളെ നോക്കാതെ അവിടുന്നു നടന്നു..ജെറി പോയതറിഞ്ഞു ആമി തിരഞ്ഞതും തിരക്കേറിയ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടക്ക് അവൻ മറഞ്ഞിരുന്നു.. "ആമി"പുറകിൽ നിന്നും സ്റ്റെല്ലയുടെ വിളി കേട്ട് ആമി ഞെട്ടി തിരിഞ്ഞ് നോക്കി.

.തന്നെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന സ്റ്റെല്ലയെ കണ്ടതും ജെറിയേയും തന്നെയും അവൾ ഒരുമിച്ചു കണ്ടില്ല എന്ന ഉറപ്പായി..ആ ഒരു ആശ്വാസത്തോടെ അവളെ നോക്കി ചിരിക്കാൻ ശ്രേമിച്ചു "പോകാം" എന്നും പറഞ്ഞ് മുന്നേ നടന്നു.. എന്നാൽ ആമി മുന്നേ പോയതും ജെറി പോയ വഴിയെ നോക്കി സ്റ്റെല്ല പല്ല് കടിച്ചമർത്തി.. അവളിൽ ഉടലെടുത്ത ക്രോധം ശമിപ്പിക്കാൻ അവൾ മുഷ്ടിചുരുട്ടി പിടിച്ചു ദീര്ഘശ്വാസം എടുത്തു ആമിയുടെ അടുത്തേക് നടന്നു അടുത്തു.. അവൾക് അരികിൽ എത്തിയതും അവളെ നോക്കി പലതും കണക്ക് കൂട്ടി ചിരിച്ചു കൊണ്ടു ആമിയുടെ കയ്യുടെ ഇടയിലൂടെ തന്റെ കയ്യ് അവൾ ചേർത്തിണക്കി.. _🕊️ ആമിയോട് ചാറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഐവി ഫോണ് ചർജിൻ ഇട്ട് കൊണ്ട് സ്റ്റഡി ടെബ്‌ളിലിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്ന ചെന്നു സൈഡിൽ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന തന്റെ സ്കെച്ച് ബൂക്കിൽ തഴുകി..

പെൻസിൽസും ബുക്കും കയ്യിൽ ഒതുക്കി അവൾ ബാൽക്കണിയിലേക് നടന്നു.. ചെയറിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടു മുന്നിൽ കാണുന്ന സമുദ്രത്തിനെ നോക്കി കണ്ണുകൾ അടച്ചു അതേ സമയം തന്നെ തലോടി പോയ കാറ്റ് തന്റെ മനസിലേക് കടത്തി വിട്ട് മുഖത്തെ ഓർത്തു ഐവിയുടെ ചൊടികൾ വിടർന്നു.. പിന്നീടൊരു നിമിഷം പാഴാക്കാതെ അവൾ തന്റെ കയ്യകളാൽ അവനെ ചിത്രത്തിൽ ആക്കിത്തീർക്കാൻ തുടങ്ങി.. മണിക്കൂറുകളുടെ പ്രായത്നത്തിന് ഒടുവിൽ അവൾ വരച്ചു തീർത്തതും ഐവിയുടെ അധരങ്ങൾ ആ ചിത്രത്തിൽ അമർന്നു.. ഇന്ന് വരെ താൻ അവന്റെ മുഖം വരച്ചിട്ടില്ല...ഓരോ സമയം നോക്കുമ്പോഴും അവൾക് ആ മുഖം വ്യക്തമായി ചിത്രീകരിച്ച വരക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല,, എന്നാൽ ഇന്ന് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു.. അവൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് ഡ്രോയിങ് പാഡ് നെഞ്ചോട് ചേർത്തു ചാടി തുള്ളി അകത്തേക് കയറി.. ഇതേ സമയം അവൾ അറിയാതെ അവളുടെ നീക്കങ്ങൾ കണ്ട ആ വ്യക്തി ഒരു ചിരിതൂക്കി വണ്ടി മുന്നോട്ട് ചലിപ്പിച്ചു...... തുടരും...🥂

നോവലുകൾ ഇനി വാട്സാപ്പിലും വായിക്കാം. ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...