DESTINED LOVE : ഭാഗം 18

രചന: അനാർക്കലി

"Hey ആമി,,"കൗണ്ടറിൽ വന്നിരുന്നയാൾക് ഡ്രിങ്ക്‌സ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ സ്റ്റെല്ലയുടെ വിളി കേട്ട് അവളൊന്നു ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അയാൾക് ഡ്രിങ്ക്‌സ് കൊടുത്തു ശേഷം സ്റ്റെല്ലയ്ക് മുന്നിൽ വന്ന നിന്നു.. ഐവി ഒരു അത്ഭുതത്തോടെ അവളെ നോക്കി നിൽക്കെ ഡോർ തുറന്ന് വരുന്ന ആളെ കണ്ടു അവളുടെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു.. സ്റ്റെല്ലയോട് സംസാരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആമിയെ കണ്ടതും ജെറി ആമിയെ പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ട് മാറി നടന്നു.. "ഹേയ് ബ്രോസ്.." യാകേഷിനെയും ക്രിസ്റ്റിയേയും നോക്കി ആമി കയ്യ് പൊക്കി സ്റ്റെല്ല ക്രിസ്റ്റിയെ കണ്ടതും മുഖം തിരിച്ചു.. ഐവിയുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് ഉയർന്നു അവൾ വേഗം അവരിൽ നിന്നും മുഖം വെട്ടിച്ചു.. ആമി ഇടകണ്ണിട്ട് അവളെ നോക്കിയപ്പോ കണ്ടത് കഴുത്ത് തടവി കൊണ്ട് ഇടകണ്ണിട്ട് അവനെ നോക്കുന്ന ഐവിയെയാണ്.. "ഐവി"യാകേശ് വിളിച്ചതും അവൾ ഞെട്ടി..

അവൻ ഒരു സംശയത്തോടെ അവളെ നോക്കിയതും അവൾ ഒന്നു പുഞ്ചിരി കൊണ്ടു വേഗം അവിടുന്നു മാറി നിന്നു.. ആമി ചിരികടിച്ചു പിടിച്ചു അവൾ പോകുന്നതും നോക്കി യാകേഷിലേക് നോക്കിയതും അവൻ ഐവി പോകുന്നതും നോക്കി നെറ്റി ചുളിച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്.. "ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തായി.. You are okay with that??" "അത് പിന്നെ??" സ്റ്റെല്ല ചോദിച്ചതും ആമി ക്രിസ്റ്റിയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു.. "നമ്മക്ക് നാളെ ഒരു പാർട്ടി നടത്തിയാലോ"സ്റ്റെല്ല ക്രിസ്റ്റിയെ നോക്കാതെ യാകേഷിനോടായി ചോദിച്ചു,, ക്രിസ്റ്റി സ്റ്റെല്ലയെ ഒന്നു നോക്കി യാകേഷിനോടായി സമ്മതത്തോടെ തലയാട്ടി.. "Great..!!ഐവി നാളെ നൈറ്റ് മൻഷനിൽ" ഡ്രിങ്ക്‌സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഐവിയോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കൊണ്ട് സ്റ്റെല്ല പോയതും അവളുടെ കണ്ണുകൾ അവനിൽ ചെന്നു പതിച്ചു..ആമി നോക്കുന്നത് കണ്ടതും ഐവി വേഗം മുഖം തിരിച്ചു കണ്ണുകൾ ഇറുക്കെ അടച്ചു ഒപ്പം അവളുടെ ചൊടികൾ വിടർന്നു.. "ഹേയ്" "കൃതി" നീൽ അവളെ അവിടെ കണ്ടതും ചുറ്റും നോക്കി കൊണ്ട് അവളുടെ അരികലേക് ചേർന്ന് നിന്നു..

"നീ എന്താ ഇവിടെ??" "പഠിക്കാൻ വന്നതാ,,duffer പബ്ബിൽ എന്തിനാ എല്ലാരും വരാർ"അവൾ അവന്റെ തലക്ക് ഒരു കിഴുക് കൊടുത്തു.. "അതാണോ നിന്റെ ദീ??" കൗണ്ടറിൽ നിൽക്കുന്ന ആമിയെ ചൂണ്ടി അവൾ,, അവൻ അതേ എന്നു തലയാട്ടി കയ്യ് താഴ്ത്തി,.അതേ സമയം ആമി അവരെ കണ്ടതും കൃതി അവളെ കയ്യ് പൊക്കി കാണിച്ചു.. ആമി നെറ്റി ചുളിച്ചു കൊണ്ട് അവളെ നോക്കവേ അവളുടെ അരികിൽ നിൽക്കുന്ന നീലിനെ കണ്ടതും അവരെ ഇരുവരേയും അടുത്തേക് വിളിച്ചു.. "ദീ ഇത് കൃതി,,എന്റെ ഫ്രണ്ടാ,," "ഹേയ് കൃതി"അവൾ മുന്നോട്ട് ചാഞ്ഞു.. "എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ലേ??" "She already knows you" അവൻ ചുണ്ടു കടിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ അവൾക് ഏകദേശം കാര്യങ്ങളെ കണക്ക് കൂട്ടി കൊണ്ട് തലയാട്ടി.. "Tell me kriti,, how is he" "Well,, ക്ലാസ്സിൽ കയറില്ല എന്ന ഒരു കാര്യം ഒഴികെ he is great" കൃതി പറഞ്ഞതും പെട്ട് എന്ന രീതിയിൽ അവൻ തലതാഴ്ത്തി മിഴികൾ ഇറുക്കെ അടച്ചു കൃതിയെ ഇടകണ്ണിട്ട് നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി..

അവൾ എന്താ എന്ന മട്ടിൽ അവനെ നോക്കിയതും അവനൊരു ഇളിയോടെ മുന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കുന്നത് ആമിയെ നോക്കി.. "അത് രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്" "No.. വല്ലപ്പോഴും മാത്രം ഇവൻ കയറു.. അതും ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുമ്പോ.. and ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡേയ്സ് ആയി ഇവൻ വരുന്നില്ല.." 'F*k' നീൽ പിറുപിറുത്തു ചുണ്ടു കൂട്ടി പിടിച്ചു കൃതിയുടെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ടു.. "നീ വന്നേ" അവൻ ബലമായി അവളെ പിടിച്ചു കൊണ്ട് പോകവെ ആമി അവനെ നോക്കി പേടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നിന്നു.. ~🔮 "ദീ ഇന്ന് ഇവിടെ പാർട്ടി നടക്കുന്നുണ്ടോ.." ബെന്നി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ തലയാട്ടി.. ബെന്നി നീലിന് ഹൈ ഫൈ കൊടുത്തതും ആമി നീലിനെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി..അവൻ നേരെ ഇരുന്നു,, കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയത്തിന്റെതാണ് ഈ സൈലൻസ്.. "Invite കൃതി ടൂ.."ആമി അവനെ നോക്കി കണ്ണൂറുക്കി എഴുന്നേറ്റതും അവളുടെ മുന്നിൽ വന്ന നിൽക്കുന്ന ജെറിയെ കണ്ട് ആദ്യം ഒന്ന് പകച്ചു എങ്കിലും,,അത് മാറ്റി എന്താ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവനെ നോക്കി കയ്യകെട്ടി.. "നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസിലാക്കില്ലേ??"

"ഇല്ലാ..അല്ല ഞാൻ ആരോട് മിണ്ടിയാലും കൂട്ടയാലും നിനക്ക് എന്താ" അവൾ ഒറ്റപുരികം പൊക്കി.. ജെറി ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും നന്നാക്കില്ലാ എന്ന മട്ടിൽ അവൾക് ഉത്തരം നൽകാതെ അവളെ തള്ളി ഇട്ടു.. "അഹ്.." "ബാസ്റ്റഡ്"കൗച്ചിലേക് വീണു കിടന്ന് അവൾ വിളി കൂവി. •🐝• ഐവിയോടെ വളരെ ആവേശത്തോടെ എന്തൊക്കയോ പറഞ്ഞു ചിരിക്കുന്ന അവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെ അടുത്തേക് ആമി ചെന്നു.. "ഔ.."ശ്രേയ താടിക്ക് കയ്യ് കൊടുത്തു കൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കസ്റ്റമെറിനെ നോക്കുന്നത് കണ്ടു ആമിയും അങ്ങോട്ടെക് തന്റെ മിഴികൾ പായിച്ചു.. "Who's that??" "Aami,,he's so handsome"അതിൽ ഒരുത്തി പറയുന്നത് കേട്ട് അവൾ ഐവിയെ നോക്കി അവൾ അതെ എന്ന തലയാട്ടിയതും ആമി രണ്ടും കൽപ്പിച്ചു മുന്നോട്ട് ചലിച്ചു.. "Excuse me" അവൾ തൊട്ട് ഒന്ന് അനക്കി ശേഷം വിളിച്ചു.. "Yes" അയാൾ പതിയെ മുഖം ഉയർത്തി,,

ആമിയുടെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു.. അവൻ അവൾക്കായി ഒരു ചിരി സമ്മാനിച്ചു..എന്താ എന്ന മട്ടിൽ അവളെ വീക്ഷിച്ചു.. ആമി ഇമചിമ്മാതെ അയാളിൽ കണ്ണുകൾ തറപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്ന കണ്ട് ഐവി വേഗം വന്ന അവളെ അവിടുന്നു പിടിച്ചു കൊണ്ട് പോയി.. "സോറി" പോകുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അവൾ മുഖം ചുളുക്കി പറഞ്ഞു.. കൗണ്ടറിൽ ചെന്നു നിന്നിട്ടും അവളുടെ നോട്ടം അയാളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കണ്ട ഐവി അവളെ പിടിച്ചു കുലുക്കി.. "I think I know him,, but I don't" ആമി പറയുന്നത് ഐവിയ്ക് മനസിലാകുണ്ടായിരുന്നില്ല,, "എടി.. അത് പിന്നെ..ഉഗ് ലീവ് ഇറ്റ്" അവൾ അസ്വസ്ഥതയോടെ അകത്തേക്ക് കയറി പോയി..ഐവി അയാളെ ഒന്നു നോക്കി അവളുടെ പേരും വിളിച്ചു പുറകെ ഓടി. അയാൾ ഒരു ചിരിയോടെ പതിയെ മുഖം ചെരിച്ചു അവർ പോയത് നോക്കി പോക്കറ്റിൽ നിന്നും ഫോണ് എടുത്തു.. __🔮

"അതികം ആരുല്ലാ..ഒൺലി ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്‌സ്.." ആമി ഐവിയുടെ കയ്യുടെ ഇടയിലൂടെ കയ്യ് ചേർത്തു മുന്നോട്ട് നടന്നു.. സ്റ്റെല്ല നേരുതെ വന്ന പാർട്ടിക് ഉള്ള എല്ലാം അറെജ്‌മെന്റസും ചെയ്ത കൊണ്ടിരുന്നു..അവളെ സഹായിക്കാൻ ആയി ജെറിയും ക്രിസ്റ്റിയും ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാരും ഉണ്ട്,, "This is not right..U know she's up to somethin" റൈലിങ്ങിൽ പിടിമുറുക്കി താഴെ ഓരോന്ന് ചെയ്ത കൊണ്ടിരികുന്ന സ്റ്റെല്ലയിൽ അവന്റെ കണ്ണുകൾ തറച്ചു.. ക്രിസ്റ്റി ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവളെ തന്നെ നോക്കി നിന്നെത്തു.. സ്റ്റെല്ല ഇടക്ക് ആമിയുടെ അരികിലേക് ചെന്ന് എന്തേലും ഒക്കെ പറയും തിരിച്ചു വരും,,ഇത് തന്നെയാണ് കുറെ നേരമായി ജെറി വീക്ഷിക്കുന്നത്.. ഇതേ സമയയം ഐവിയുടെ മിഴികൾ അവനായി പരതി നടന്നു.. "കെയ്ത്ത് അവൾക് അവളെ പ്രൊട്ടക്ക്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാം.."ആമിയെ നോക്കിയാണ് അവൻ മറുപടി നൽകിയത്.. അധികം വൈകാതെ തന്നെ പാർട്ടി തുടങ്ങി..ആമിക് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാതെ മാറി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ക്രിസ്റ്റി അവളുടെ അരികിലേക് നടന്നു.. അവൾക്കായി അവൻ ഡ്രിങ്ക് നീട്ടി..

അവളൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു അത് വാങ്ങി ഒരു സിപ്പ് കുടിച്ചു എല്ലാരിലും കണ്ണുകൾ പായിച്ചു.. ജെറി ഏതോ ഒരു പെണ്ണുമായി നല്ല രീതിയിൽ ഫ്ലിർട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്,,നീൽ കൃതിയെ ബാക്കി ബോയ്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന തിരക്കിലാണ്..ഐവിയുടെ ചെവി തിന്നുന്ന തിരക്കിലാണ് സ്റ്റെല്ല എങ്കിലും ഇടക്ക് അവൾ ജെറിയെ വീക്ഷിക്കും...ജെറിയുടെ ഫ്ലിർട്ടിങ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റെല്ല ദേഷ്യത്തോടെ രണ്ടും മൂന്നും എടുത്തു മോന്തും.. ഇതെല്ലാം അവൾ കുറച്ച സമയം കൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്നു.. "നിനക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യണ്ടേ??" യാകേശ് വന്ന അവളോട് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ വേണ്ട എന്ന് തലയാട്ടി.. "What happened" അവൻ ആമിയെ ഉറ്റുനോക്കി.. "ഏഹ് ഒന്നുല്ല"അവൾ പുഞ്ചിരിക്കാൻ ശ്രേമിച്ചു.. "ക്രിസ്റ്റി" യാകേഷിന്റെ വിളി എന്തോ പന്തികേട് തോന്നി അവർ ഇരുവരും അവളിൽ നിന്നും മാറി നിന്നു,, അത് കാര്യമാക്കാതെ ആമി ഫോണിൽ പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കി..വിഫലം!! ~➿ പാർട്ടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതും എല്ലാരും അവിടെയും ഇവിടെയുമായി ഒതുങ്ങി കൂടി.. "Guys lets play somethin" "നിനക്ക് ഇതൊന്നും പോരെ"

ജെറി സ്റ്റെല്ലായെ പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ട് റൂമിലേക് പോകാൻ നിന്നതും അവൾ അവന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു.. കറക്റ്റ് അവൻ അവളുടെ അരികിൽ ലാൻഡ് ആയതും അവൾ അർത്ഥം വച്ചൊരു ഇളി പാസാക്കി.. "എന്താ കളികണ്ടേ??"നീൽ "Truth or dare"അവൾ പറയുന്നത് കേട്ട് നോഹ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു "We are not kids anymore" ഐവി പുച്ഛിച്ചു.. "I know,, ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ,,truth or dare പ്ലസ് have you ever" അവൾ പറയുന്നത് കേട്ട് അവർ നെറ്റിചുളിച്ചു.. "Like,,spin the bottle and T or D,,അതിപ്പോ ട്രൂത്ത് ആണേൽ have you ever qstn ചോദിക്കുക...അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഷോട്ട് കുടിക്കണം.. not only that person,,അത് ചെയ്ത എല്ലാരും...ഇനി dare ആണേൽ dare..Got it"അവൾ വിശദീകരിച്ചു.. "മനസിൽ ആകാത്തവർക്ക് ഗെയിം തുടങ്ങുമ്പോ മനസിലാക്കും.. lets start..round up guys" എല്ലാരും പൂളിന്റെ അടുക്കൽ വട്ടത്തിൽ ഇരുന്നു.. ആദ്യം സ്പിൻ ചെയ്തത് നോഹ ആയിരുന്നു,, ബോട്ടിൽ പോയിന്റ് ചെയ്തത് യാകേഷിനെയും.. "Truth"യാകേശ് "Have you ever had sex with any person whose name you didn't know??"

നോഹയുടെ ചോദ്യം കേട്ട് യാകേശ് അവനെ പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ട് "yes" എന്നു പറഞ്ഞു ഒരു ഷോട്ട് അടിച്ചു.. അത് കണ്ട് എല്ലാരും ഒന്നു ചിരിച്ചു,,കൃതിയും ആമിയും ഒഴികെ എല്ലാരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന അവർ ഓരോ ഷോട്ട് കുടിച്ചപ്പോ തന്നെ എല്ലാര്ക്കും മനസിലായി.. "അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേർജിനാണോ??"സ്റ്റെല്ല ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് കൃതി അല്ലാ എന്ന തലയാട്ടി.. ആമി ഒരു താൽപര്യമില്ലതെ എല്ലാരേയും നോക്കി അതേ എന്ന തലയാട്ടി.. ജെറി അവളെ ആശ്ചര്യത്തോടെ നോക്കി..അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ വല്ലാതെ തിളക്കം.. "അത് എന്താ??" തന്നോടുള്ള അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് അവൾ മറുപടി പറയാൻ നിന്നില്ല,, അപ്പോഴേക്കും കൃതി ബോട്ടിൽ സ്പിൻ ചെയ്തിരുന്നു. "ക്രിസ്റ്റി ബ്രോ"ആമി "Have you ever fallen in love?"കൃതി ചോദിച്ചതും അവൻ ഒന്ന് നിശ്വാസിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ഷോട്ട് അടിച്ചു.. സ്റ്റെല്ല അവനെ നോക്കി പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ട് മുഖം തിരിച്ചതും ഇപ്പോഴും കുടിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന ആമിയെയെയാണ് കണ്ടത്.. "നീ ആരെയും ലവും ചെയ്തിട്ടില്ലേ ആമി.."അവൾ ഇല്ലാ എന്ന തലയാട്ടി.. "ഓഹ്..പ്രണയികത്തതായി ആരുണ്ട്"സ്റ്റെല്ല ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറയാതെ ആമി മുഖം തിരിച്ചു..

അവൾക് വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി തുടങ്ങിരുന്നു..എങ്ങനെ എങ്കിലും ഇവീടുന്ന പോകണം,, അവൾ മനസിൽ ചിന്തിച്ചു ഇരിക്കെ സ്റ്റെല്ല ബോട്ടിൽ സ്പിൻ ചെയ്തു.. ഗെയിം മുന്നോട്ട് പോയി കൊണ്ടിരുന്നു.. ഒരുവിധം എല്ലാരും ഫിറ്റായി..ആമിയുടെ ഗ്ലാസ് മാത്രം ഇപ്പോഴും തുടക്കത്തിൽ ഇരുന്നത് പോലെ തന്നെ.. ഇടക്ക് അത് പറഞ്ഞു സ്റ്റെല്ല അവളെ കളിയാക്കും എങ്കിലും ആമി അത് കാര്യമാക്കാതെ ഗെയിമിൽ ശ്രേദ്ധിക്കും.. സ്റ്റെല്ല ബോട്ടിൽ സ്പിൻ ചെയ്തതും അത് നിന്നത് ഐവിയുടെ നേർക്കാണ്.. "Dare" പാതി ഫിറ്റായിയാണ് ഐവി പറഞ്ഞത്.. "പോയി നീന്തി വാ.."സ്റ്റെല്ല "No!! അവൾ ഫിറ്റാണ് അത് മാത്രമല്ലാ വാട്ടർ നല്ല കൂളാണ്" ആമി ഇടക്ക് കയറി പറഞ്ഞു എങ്കിലും അത് കാര്യമാക്കാൻ ആരും നിന്നില്ല,, ഐവി പോലും അവൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ ഇന്നെഴ്സിൽ പൂളിന്റെ അരികിൽ ചെന്നു നിന്നു.. *ബ്ലും അവൾ എടുത്തു ചാടി..

ആദ്യം അവൾ ഒരു രസത്തിൽ നിന്നു എങ്കിലും വെള്ളത്തിന്റെ തണുപ്പിൽ ഐവിയ്ക് നീന്താൻ കഴിയാതെ ആയി,,,തണുപ്പ് കാരണം അനങ്ങുക പോലും ചെയ്യാതെ,,അവൾ മരവിച്ച അവസ്ഥയിൽ പൂളിന്റെ നടക്ക് ചെന്നു നിന്നു വിറക്കുന്നത് കണ്ട ആമി വേഗം വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി.. പതിയെ അവൾ ഐവിയെ കരക്ക് അടുപ്പിച്ചു,, "You okay??" ആമി വിറച്ചു ഇരിക്കുന്ന ഐവിയെ ഇരു തോളിലും പിടിയിട്ടു അവൾ വിറച്ചു കൊണ്ട് തലയാട്ടി,, പല്ലുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുന്ന ശബ്‌ദം വ്യക്തമായി കേൾക്കാം,,ജെറി ഇട്ടിരുന്നു ജാക്കറ്റ് ഊരി ആമിക് നീട്ടാൻ ഒരുങ്ങവേ ക്രിസ്റ്റി അവന്റെ ജാക്കറ്റ് അവളുടെ മേലിലൂടെ ഇട്ടിരുന്നു,, അവൻ ക്രിസ്റ്റിയെ ഒന്ന് നോക്കി കൊണ്ട് ഐവിയ്ക് ജാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു.. "വാ" ആമി എല്ലാരേയും കടുപ്പിച്ചു ഒന്ന് നോക്കി ഐവിയെ കൂട്ടി അവിടുന്നു നടന്നു.. സ്റ്റെല്ല ഇതൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നം അല്ലാ എന്ന മട്ടിൽ വീണ്ടും ഗെയിം കളിക്കാൻ തയാർ എടുത്തു എങ്കിലും എല്ലാരും അവളെ ഒരു ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കി കൊണ്ട് അകത്തേക് കയറി പോയി.. •🦋•

ഡോറിൽ മുട്ട് കേട്ടാണ് ആമി വാതിൽ തുറന്നത്,,ഡോർ തുറന്ന് അറിഞ്ഞു ക്രിസ്റ്റി അവളെ അടിമുടി കണ്ണുകൾ പായിച്ചു.. നനഞ്ഞ ഡ്രെസ്സ് എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട്,,അവൻ അകത്തേക് എത്തി നോക്കി.. "She's okay now and so am I"അവളുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നു വ്യക്തമായിരുന്നു ഇപ്പോ ദേഷ്യം ഒന്നുമില്ല എന്ന്. "Okay then good night" അവൻ മടിച്ചു മടിച്ചു തല ചൊറിഞ്ഞു കൊണ്ട് പിന്നോട്ട് കാലെടുത്ത് വെച്ചു.. ക്രിസ്റ്റിയ്ക് എന്താണ് പറ്റിയത് എന്ന ചിന്തയിൽ അവൾ അവൻ പോകുന്നതും നോക്കി കുറച്ച നേരം നിന്നിട്ട് തനിക്ക് തോന്നിയത് ആകും എന്ന രീതിയിൽ അവൾ തന്റെ തോന്നാലിനെ അവഗണിച്ചു ഡോർ അടച്ചു ബെഡിൽ ചുരുണ്ട കൂടി കിടക്കുന്ന ഐവിയേലിലേക് നോട്ടവും പായിച്ചു.. ഇതേ സമയം അവരെ ഇരുവരെയും വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് നിന്ന് ജെറിയുടെ അരികിലേക് മധ്യ ലഹരിയിൽ വന്ന നിൽക്കുന്ന സ്റ്റെല്ലായെ കണ്ടു അവൻ അവൾക്ക് മുന്നിൽ ഡോർ അടക്കാൻ പോയതും അതിന് സമ്മതിക്കാതെ അവൾ റൂമിലേക് ഇടിച്ചു കയറി.. "

സ്റ്റെല്ല,, get out" അവൻ പറയുന്നത് കാര്യമാക്കാതെ അവൾ അവന്റെ ബെഡിലേക്ക് ചെന്ന് മറിഞ്ഞു.. "Come keith,, it's been a long time"ബെഡിൽ അടിച്ചു കൊണ്ട് വശ്യത്തോടെ നോക്കുന്നത് അവളുടെ അരികിലേക് ജെറി പതിയെ അടുത്തു.. അവന്റെ ചുണ്ടിൽ വിരിയുന്ന വശ്യമായ പുഞ്ചിരിയിൽ അവൾ മറ്റേതോ ലോകത് എത്തിയിരുന്നു,,മദ്യലഹരിയിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും അവൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ജെറിയുടെ നോട്ടത്തിൽ മതിമറന്നു പോയിരുന്നു.. അവന്റെ നോട്ടം തന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ ആണെന്ന് കണ്ടതും സ്റ്റെല്ല ചുണ്ടു കടിച്ചു വിട്ട് പതിയെ കണ്ണുകൾ അടച്ചു അവന്റെ അധരങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചു നീങ്ങി.. അതിനോടൊപ്പം അവനും,, "Get lost you bitch" ചുണ്ടു കൂർപ്പിച്ചു നിൽക്കെ അവൻ അവൾക് അരികിൽ വന്ന പറയുന്നത് കേട്ട് അവൾ കണ്ണുകൾ വലിച്ചു തുറന്ന്..ക്രിസ്റ്റി ഒന്നും നോക്കാതെ അവളെ പൊക്കിയെടുത്ത് റൂമിന് പുറത്തു കൊണ്ടിട്ടു അവളെ നോക്കി പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ട് ഡോർ കൊട്ടിയടച്ചു.. "കെയ്ത്ത്"അവൾ കിടന്ന അലറി..ജെറി അത് കാര്യമാക്കാതെ ബെഡിലേക് ചാഞ്ഞു കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ അടച്ചു........ തുടരും...🥂

