DESTINED LOVE : ഭാഗം 19

രചന: അനാർക്കലി

"ഓഹ്" കുളിച്ച് ഇറങ്ങി ഡ്രെസ്സ് എടുക്കാൻ തുനിയവേ മിർറിലൂടെ ബെഡിൽ ഇരുന്നു തന്നെ അടിമുടിവീക്ഷിക്കുന്ന ജെറിയെ കണ്ട അവളൊന്നു പകച്ചു.. ഞെട്ടൽ മാറ്റി അവൻ നേരെ തിരിഞ്ഞു.. ജെറി ചുണ്ടിൽ വിരിഞ്ഞ കുസൃതി ചിരിയോട് അവളെ ആകമാനം നോക്കി...അവന്റെ നോട്ടത്തിൽ എന്തോ സ്പെല്ലിങ് മിസ്റ്റേകെ തോന്നി അവൾ സ്വയം ഒന്ന് വീക്ഷിച്ചു..പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു പകപോടെ ടൗവലിൽ പിടി മുറുക്കി ഒന്നുടെ മാറോട് ചേർത്തു.. അതേ സമയം തന്നെ അവളുടെ ഫോണ് റിങ് ചെയ്തതും ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന ഫോണിലേക്ക് ഇരുവരും ഒരുപോലെ ഉറ്റുനോക്കി.. ആമി അത് എടുക്കാൻ പാഞ്ഞു വരുന്നത് കണ്ട് ജെറി ഫോണ് കയ്യിലാക്കിയിരുന്നു.. "അതിങ് താ" അവൻ ഫോണ് ഉയർത്തി "ജെയിംസ്" അവൻ തെളിഞ്ഞു വന്ന നെയിം വായിച്ചു..

"ജെറി അതിങ്ങു താ" അവളുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് ഉയര്ന്നു.. ജെയിംസ് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് വിളിക്കാം എന്നാണ് അവളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്,,അവൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ?? അവൾക് ആശങ്ക നിറഞ്ഞു.. അവൾ ഇരു കയ്യും ഉയർത്തി ഫോണ് കയ്യിൽ ആക്കാൻ നോക്കവേ അവന്റെ നോട്ടം അറിയാതെ അവളുടെ മാറുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് നീണ്ടു..അത് ശ്രേദ്ധിച്ചു ആമി വേഗം കയ്യ് താഴ്ത്തി ടൗവലിൽ പിടിമുറുക്കി ജെറിയെ ഉറ്റുനോക്കി.. അവൻ ഫോണ് വേഗം അവൾക് നേരെ നീട്ടി,,ആമി ടൗവലിൽ പിടിമുറുക്കി വലത്തെ കയ്യിലേക് ഫോണ് വാങ്ങി..അപ്പോഴേക്കും കാൾ കാട്ടായിരുന്നു.. അവളുടെ മുഖത്തെ നിരാശ അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഉടക്കി..ആമി ദേഷ്യത്തോടെ അവന്റെ നേരെ ചുണ്ട് വിരൽ ചൂണ്ടി എന്തോ പറയാൻ തുടങ്ങിയതും അവൾക് നാവ് പൊങ്ങിയില്ല,, മനസ് മുഴുവൻ ശൂന്യം,,പക്ഷെ ജെറിയെ കൊന്നു തിന്നാൻ ഉള്ള ദേഷ്യം അവളിൽ ഉണ്ട്.. പല്ലഞ്ചേരിച്ചമർത്തി കണ്ണ് ഇറുക്കെ അടച്ചു നിൽക്കവേ അവൻ അവൾക് മുന്നിലേക് എന്തോ ഒന്ന് നീട്ടി..അത് കാണ്കെ അവൾ വേവലാതിയോട് തന്റെ കയ്യിലേക് നോക്കി..

ഇത് എപ്പോ മിസ്സായി? സ്വയം ആരാഞ്ഞു കൊണ്ട് ബ്രേസ്ലെറ് തട്ടി പറിച്ചു വാങ്ങി അതിൻ കുഴപ്പമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്ന ഉറപ്പ് വരുത്തി.. "ഇത് എവിടുന്നു കിട്ടി"അവൻ ഉത്തരം നൽകാതെ അവളുടെ അരികിലേക് ചേർന്ന് നിന്നു.. "You look so hot" വശ്യമായി മൊഴിഞ്ഞു കൊണ്ട് ജെറി അവൾ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പോലും നൽകാതെ അവിടുന്നു ഇറങ്ങി.. ഒരു നിമിഷം അവന്റെ സാമിപ്യത്തിൽ അവൾ തരിച്ചു നിന്നിരുന്നു.. "jerry!!!" അവൻ പറഞ്ഞത് ഓർത്ത ആമി അവിടെ കിടന്ന അലറി.. •••🐝 കുറെ നേരമായി ക്രിസ്റ്റി ജെറിയിയെ ശ്രേദ്ധിക്കുന്നു അവൻ ഈ ലോകതല്ല,, "കെയ്ത്ത്" "ഏഹ്" അവൻ യാഥാർത്ഥ്യതിലേക് മടങ്ങി "നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയെ?? നീ ഇവിടെ എങ്ങുമല്ല.. anything you want to share??"അവൻ ഒന്നുമില്ല എന്ന തലയാട്ടി.. "Are you sure?"തന്റെ സംശയം ശെരിയാണോ എന്ന അറിയുന്നത് വരെ ക്രിസ്റ്റിയെ കൂടി ഉത്കണ്ഠ പെടുത്താൻ അവൻ തയ്യാറാല്ലായിരുന്നു.. ഒന്നുമില്ല എന്ന ഉറപ്പ്‌വരുത്തി ക്രിസ്റ്റിയുടെ പിന്നീട് ഉള്ള ഓരോ വാക്കുകളും അവൻ ചെവിയോർത്തു.. •✦•

"ഹേയ്" ബീച്ചിലേക്ക് നടക്കവേ അലെക്സിനെ കയ്യ് പൊക്കി വിളിച്ചു. തന്നെ ആമി വിളിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടും അവളെ അറിയുക കൂടിയില്ല എന്ന മട്ടിൽ മുന്നോട്ട് നടന്നു.. "താൻ എന്താടോ വിളിച്ചിട്ട് നിൽക്കാതെ പോയേ" അവന്റെ മുന്നിൽ വന്ന നിന്ന് അണക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അവൾ.. "ഹേയ് I'm Aami.. Amaara" അവൾ അവൻ നേരെ കയ്യ് നീട്ടി.. ജെറിയുമായി ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രശ്‌നത്തിന്റെ അന്ന് തന്നെ അലക്സ് ആമിയെ കുറിച്ച അന്വേഷിച്ചിരുന്നു..പക്ഷെ ഇപ്പോ അവൾ തന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്ന മട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം അവനിൽ ഉടലെടുത്തു.. "ബ്രോ എന്നോട് എല്ലാം പറഞ്ഞു" അവൾ പറയുന്നത്‌ കെട്ടു അവൻ നെറ്റിചുളിച്ചു "You're friends right..തന്റെ അങ്കിൾ കാരണം ആണ് എല്ലാം പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് എന്നൊക്കെ.." മൈക്കിന് കുറ്റപ്പെടുന്നതിൽ അവൻ എന്ത് എന്നില്ലത്തെ ദേഷ്യം വന്നു..അത് മനസിലാക്കി അവൾ ബാക്കി പറയാൻ മുതിർന്നില്ല. ശാന്തതയെറിയിരുന്ന അവന്റെ മുഖം ദേഷ്യത്തിലേക്കും,,പിന്നീട് ഒരു പുച്ഛത്തിലേക്കും വഴിതിരിച്ചു..

"That's what he said?"അവൻ ചുണ്ടു കോട്ടി..അവൾ എന്ത് എന്ന മട്ടിൽ അവനെ നോക്കി.. "ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്‌സ് ആയിരുന്നു? മൈക്ക് ഞങ്ങളെ തെറ്റിച്ചു?? ഇതൊക്കെയാണോ അവൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് അമാറ..well nice,, വിശ്വസിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പലർക്കും.. എല്ലാം അറിയുന്നവർക് ഒഴികെ"അവസാനത്തെ വാക്കുകളിൽ അവൾ അറിയുണ്ടായിരുന്നു അവൻ പല്ലഞ്ചേരിച്ചമർത്തിയത്.. "പലതും തീരുമാനിച്ചു ഉറപ്പിച്ചിട്ട തന്നെയാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടെക് തിരികെ വന്നേ.." അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ പകയേരിയുന്നത് അവൾ കണ്ടു.. ആമി ഒന്ന് പതറി എങ്കിലും വിട്ട് കൊടുക്കാൻ അവൾ തയ്യാർ അല്ലായിരുന്നു.. "Actually,,call me ആമി"എന്തുകൊണ്ടോ അവളുടെ ആ പറച്ചിൽ അവന്റെ ദേഷ്യത്തെ ശമിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.. "Idk what's the real problem is..എന്തോ കാര്യമായി ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസിലായി..അത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് you are not a villain"അവൾ പുഞ്ചിരിച്ചു നിൽക്കവേ അവൻ ഓരോ സ്റ്റപ്പും അവൾക് നേരെ വെച്ചു..

"Stay away from this aami and also away from stella"അവൾക്കായി ഒരു മുൻകരുതൽ നൽകിയതാണ്,,എങ്കിലും അവളൊന്ന പകച്ചു... ~🔮 ആർത്തിരമ്പുന്ന കടൽ അവളുടെ ഉള്ളം തുടുപ്പിച്ചു,,ഹൃദയമിടിപ്പ് ഉയര്ന്നു,,ഓരോ തിരമാലയും അവൾക് ഏകുന്ന സന്തോഷം ചെറുതല്ലായിരുന്നു.. അധികം ദൂരേക്ക് പോകാതെ നീന്തുന്നവരെ നോക്കി നിൽക്കെ അവളെ തേടിയാ വിളി വന്നു.. "ജെയിംസ്" പതിയെ ചുണ്ടുകൾ മന്ത്രിച്ചു..ഒരു കാറ്റപോലെ അവൾ ഓടി അവന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർന്നു.. "Idiot..എത്രയും നാളായാടാ..പട്ടി തെണ്ടി ചെറ്റ" അവൾ തുടരെ തല്ലാൻ തുടങ്ങി.. പഴയതിലും നിന്നും അവൻ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അവൾ ജെയിംസിനെ ആകമാനം കണ്ണുകൾ ഓടിച്ചു.. പണ്ട് ബലമായി പിടിച്ചു കെട്ടി മീശയും താടിയും വാടിച്ചതിന് തന്റെ മുടി തോളോട് മുറിച്ചു കളഞ്ഞവനാണ്,, ഇപ്പോ ദേ ഒരു രോമം പോലുമില്ലാ മുഖത്തു.. " എന്ത് കൊലമാടാ" അവൾ വാപൊത്തി ചിരിച്ചു "എടി നീർക്കോലി പൊടി ചുമ്മാ" അവൻ അവളെ പിന്നേക് തള്ളി..അതൊരു ഉന്തലിലും തളളലിലും നിൽക്കുന്നത് അല്ലായിരുന്നു എന്ന ഇരുവർക്കും അറിയാം..

അവിടൊരു അടിക്ക് തുടക്കം..കുറെ നേരത്തെ കയ്യേറ്റത്തിന് ഒടുവിൽ ഇരുവരും തളര്ന്ന് മണലിൽ ഇരുന്നു.. "ഡി ശെരിക്കും ബോറാണോ"അവൾ ഗൗരവത്തോടെ തലയാട്ടി അവൻ ഫോണിൽ സെൽഫി ക്യാമറ ഓണാക്കി താടി തടവി കുഴപ്പമില്ല എന്ന ഉറപ്പ് വരുത്തി.. "മതി നോക്കിയത്..നീ പറഞ്ഞേ"അവൾ ഫോണ് വാങ്ങി വെച്ചു "ഞാനെന്ത് പറയാനാ..നീയല്ലേ പറയേണ്ടത്..എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കല്യാണദിനം ഒക്കെ.. എന്താ അവന്റെ പേര്?" "ആർക് അറിയാം.. ഞാൻ തിരക്കിയിട്ട് പോലുമില്ല..എന്നോട് ഒരു വാക്ക് ചോദിക്കാതെ ചെയ്തതാ..അതിന്റെ പുറകിൽ തന്നെ നിന്നോട് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലേ" "നീ ഗോവയ്ക് വരുന്നില്ല എന്നല്ലേ അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത്..പിന്നീട് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നോ നീ പെട്ടിയും കിടക്കയും എടുത്ത ഇങ് പോരും എന്ന്" അവൻ കയ്യ് മലർത്തി "വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു" അവൾ കീഴചുണ്ട് മലർത്തി നിഷ്‌കു ഫേസ് ചമഞ്ഞു.. "അതൊക്കെ പോട്ടെ എന്തായി.. any progress..അവർ റെസ്പോണ്ട ചെയ്തോ.. മെയിൽ വല്ലതും"

അവൻ ആകാംക്ഷയോടെ അവളുടെ ഉത്തരത്തിന് കാതോർത്തു അവളുടെ മിഴികൾ താഴ്ന്നു,, അവനിൽ ഒരു നിരാശപടർന്നു.. "ഹഹ... ഹാ.. ഹാ" അവൾ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൻ അവളെ ഒരു സംശയത്തോടെ ഉറ്റുനോക്കി.. അവൾ ചിരി അവനെ ചൊടിപ്പിച്ചു.. "നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കിണിക്.. മനുഷ്യനെ വട്ടാക്കാതെ" അവൻ കണ്ണുരുട്ടി "I nailed it" അവൾ ചെറുചിരി തൂകി..ആണോ എന്ന് രീതിയിൽ അവൻ കണ്ണുകൾ മിഴിച്ചു. അവൾ തുടരെ തുടരെ തലയാട്ടി.. അവളിൽ അലതലുന്ന സന്തോഷത്തിന് അതിരെല്ലാ എന്ന അവൻ അറിയാം.. "Congrats aami.. I'm so so happy for you" നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവളുടെ കണ്ണുകൾ നോക്കി അവൻ മൊഴിഞ്ഞു.. അവൾ ഫോണ് അവൻ നേരെ നീട്ടി.. SFI... Swimming Federation of India.. SFI നടത്തുന്ന അടുത്ത കോമ്പറ്റീഷൻ അവൾ എലീജിബിളാണ്..അവളെ സെലക്ട് ചെയ്തതായിട്ടുള്ള മൈലാണ് അത്..അവൻ അത് വായിച്ചു.. "നിനക്ക് ഇന്ന് എന്റെ വക ട്രീറ്"അവൾ അവനെ പിടിച്ചു പൊക്കി.. ദൂരെ നിന്ന് അവരെ വീക്ഷിക്കുന്ന ജെറിയുടെ കണ്ണുകൾ കുറുകി..

അവൻ തന്റെ സംശയം ശെരിയാണ് എന്ന അടിവരയിട്ട്.. എന്നാൽ ആരുടെയും ദൃഷ്ടി പതികാതെ ഒരിടത്ത് ഇവരിൽ മിഴികൾ തറപ്പിച്ചു നിന്നിരുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ട്.. അവരുടെ കണ്ണിൽ പെടുമുന്പേ അവൻ അവിടുന്നു കാലുകൾ പിന്നോട്ട് വെച്ചു.. •••🦋 "ആമി" ഫുഡ് തട്ടുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഐവിയുടെ വിളി കേട്ട് അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി.. "ഹേയ് ഐവി" അവൾ ഐവിയോട് ഇരിക്കാൻ ആംഗ്യം കാണിച്ചു.. ഐവി ആമിയുടെ അരികിൽ ഇരുന്നു അവര്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ജെയിംസിനെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു.. "ഡാ ഇത് ഐവി.. my friend.. ഐവി ഇത് ജെയിംസ്.. my best buddy" അവർ പരപ്സരം പരിചയപ്പെട്ടു "ജെയിംസിന്റ് വകയായോ ട്രീറ്റ്" "അ ല.." "അഹ് അതേ.. അവന്റെയാ.. അവനെ മുടിപ്പിക്കണം" ഇടക്ക് കയറി അവൾ പറയുന്നത് കേട്ട് അവൻ എന്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആമിയെ നോക്കി..ഒന്നും കാണാതെ അവൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കള്ളം പറയില്ല എന്ന അവന് ഉറപ്പാണ്. അത്കൊണ്ട് അവൻ തലയാട്ടി സമ്മതിച്ചു,, ഒപ്പം ഐവിയോട് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു..

"ആമി day after tomorrow നീ എന്റെ കൂടെ ഒരിടം വരെ വരണം"അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് അവൾ ഒറ്റപ്പൂരികം പൊക്കി "പൊട്ടി,,നിനക്ക് ട്രെയിനിങ് വേണ്ടേ.. അതിനുള്ള ഒരിടം ഉണ്ട്" അവൻ അവൾക്കൊരു കിഴുക് കൊടുത്തു..പതിയെയാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഐവി കേട്ടില്ല..തലയും തടവി അവൾ കേറുവോടെ പിറുപിറുത്തു.. . . "നിന്നെ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം" പാർക്കിങ് ലോട്ടിൽ എത്തിയതും അവൻ ആരാഞ്ഞു "വേണ്ടടാ ഇവൾ അങ്ങോട്ടേക്കാ നീ പോയിക്കോ" സ്കൂട്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഐവിയെ ചൂണ്ടി അവൾ പറഞ്ഞു.. "ജെയിംസ്.." സ്കൂട്ടിയിൽ കയറുന്നത്തിന് മുൻപ് അവൾ അവന്റെ അടുത്തേക് ചെന്ന് നിന്നു ചെവിയോട് ചുണ്ടു ചേർത്ത് "you look handsome" അവൾ സൈറ്റ് അടിച്ചു.. അവൻ അവളുടെ താടി പിടിച്ചു വലിച്ചു.. "ഔ..തെണ്ടി" കയ്യ് എടുത്തു മാറ്റി അവൾ മുഖം വീർപ്പിച്ചു ചെന്ന് വണ്ടിയിൽ കയറി..

അവൾ പോയതും അവനൊരു ദീർകനിശ്വാസം എടുത്തു വിട്ട് കാർ ലക്ഷ്യം വെച്ചു തിരിഞ്ഞു നടന്നു.. 🌼 താൻ കുറെ നേരമായി കിടന്ന ചിലച്ചിട്ടും ആമി ഒരു തരിപോലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന കണ്ട ഐവി ദേഷ്യത്തോടെ അവളെ തല്ലാൻ കയ്യ് പോക്കി..സാധാരണ അവൾ എന്തേലും ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് മുൻകൂട്ടി കണ്ടു തടയുന്ന ആമി ഇപ്പൊ ഏതോ ലോകത് എന്ന പോലെ മറ്റെങ്ങോ നോട്യം എറിഞ്ഞു ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട ഐവിയുടെ ദൃഷ്ടി അവളോടൊപ്പം പാഞ്ഞു.. ലാസ്റ്റ് ഡേ ആമി വായിനോക്കി നിന്നവനെ തന്നെ ഇന്നും അവൾ വായിനോക്കുന്നത് കണ്ട് പിൻവലിക്കാൻ തുനിഞ്ഞ കയു വെച്ചു അവൾ തലക്ക് നോക്കി ഒരെണ്ണം കൊടുത്തു. "അഹ്.."

ആമി ഉറക്കെ അലറി.. എല്ലാരുടെയും ശ്രേദ്ധ അവളിലേക് തിരിഞ്ഞു.. അതിൽ അയാൾ നോക്കുന്നത് കണ്ടതും ചുണ്ട് കൂട്ടി പിടിച്ചു അവൾ ഐവിയെ കൊണ്ട് അകത്തേക് ഓടി.. "എന്താടി പിശാശ്ശേ നിനക്ക്,,എന്റെ തല" അവൾ തല തടവി "നീ അങ്ങേരെ ഒന്ന് വെറുതെ വിടുമോ??നിന്റെ നോട്ടം കണ്ട മിക്കയവാറും അയാൾ ഇവിടെ വരാതെ ആകും"ഐവി അവളെ കണ്ണുരുട്ടി.. ആമി എന്തേലും പറയും മുൻപേ ഐവിയെ വേറെ ആരോ വിളിച്ച കൊണ്ട് പോയി.. പിന്നെ എന്തേലും ആകട്ടെ എന്ന വെച്ചു ആമിയും അത് പാടെ കളഞ്ഞു കൗണ്ടറിൽ ചെന്ന് നിന്നു.. "ഹേയ്" പരിചയമില്ലാത്ത ആരുടെയോ ശബ്‌ദം കേട്ട് അവൾ മിഴികൾ ഉയർത്തി തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയെ കണ്ട് അവൾ അയാൾ ഇരുന്നിടത്തേക് നോക്കി.. 'ഇല്ല അങ്ങേര് അവിടെ ഇല്ലാ അപ്പൊ ഇത് അങ്ങേര് തന്നെ' എന്തിനാ എന്ന പോലും അറിയതെ അവളുടെ കയ്യികൾ വിറച്ചു........ തുടരും...🥂

