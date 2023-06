DESTINED LOVE : ഭാഗം 20

രചന: അനാർക്കലി

"Were you watching me??" അയാൾ ചോദിക്കുന്നതിന് എന്ത് ഉത്തരം നൽകും,, സത്യത്തിൽ താൻ അയാളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നില്ലേ? അവൾ ആശങ്കകുലയായി.. "അ.. അത് അത് പിന്നെ.. എവിടെയോ.. I..ഞാൻ" അവൾ തപ്പിതടഞ്ഞ്‌ വാക്കുകൾക്കായി.. "Hey hey,, don't wry,,ഞാൻ ചുമ്മാ ചോദിച്ചതാ.. താൻ ഒരു സ്റ്റോക്കർ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല"കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന അവളുടെ കയ്യിൽ കയ്യ് വെച്ചു അയാൾ അവളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു "മലയാളി??"അയാൾ തലയാട്ടി.. അവളൊന്ന നിശ്വാസിച്ചു ശേഷം പുഞ്ചിരിച്ചു.. "ആമി..അമാറ" *"Aalam Aynan" * "എന്തോ കണ്ടപ്പോ എവിടെയോ പരിചയം ഉള്ള പോലെ.. അതാ I'm really sry" "Don't be..എനിക്ക് മനസിലായി..എന്തായാലും പരിജയപ്പെട്ടല്ലോ.. ഇനിയും കാണാം.."ഒന്ന് സൈറ്റ് അടിച്ച് ആലം പോയതും ഐവി അവളുടെ അരികിലേക് ഓടി വന്നു.. വള്ളി പുള്ളി വിടാതെ അവൾ എല്ലാം ആമിയിൽ നിന്നും ഊറ്റി എടുത്ത്.. ~🔘

നേഹയുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്കിലേക് നോക്കി ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് സമയം ഏറെയായി.. ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നു അവൾക് നേഹയയെ,,കുട്ടികാലം മുതലേ എന്നും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവൾ,,അവൾ തന്നെ തള്ളി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമോ എന്ന ഭയം ആമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ബാക്ക് അടിച്ചു ഫോണ് ബെഡിലേക് ഇട്ട് സിലിങ് നോക്കി കിടന്നു.. താൻ ചെയ്തത് ശരിയാണ് എന്നൊരു ഭാഗം വാദിക്കുമ്പോ മറ്റോരു ഭാഗം അതിന് എതിർ നിൽക്കുന്നു.. അറിയില്ലാ,,എങ്കിലും അവൾ നാളെക്കായി കാത്തിരിപ്പോടെ കണ്ണുകൾ അടച്ചു.. വേഗത്തിൽ തന്നെ നിദ്ര അവളെ പുൽകി.. ഇതേ സമയം തന്റെ ലാപ്പിൽ എന്തോ കാര്യമായ അന്വേഷണത്തിൽ ആയിരുന്നു ജെറി..അന്വേഷിച്ചത് കിട്ടിയതും അവൻ ആ പേര് ഒന്നുടെ വായിച്ചു.. "James micheal" അവൻ പ്രൊഫൈൽ മുഴുവൻ തപ്പി.. ആമിയുമായി അവൻ നിൽക്കുന്ന പികിൽ ജെറിയുടെ കണ്ണുകൾ ഉടക്കി..

സ്വിമ്മിങ് സ്യൂട്ടിൽ വിക്ടറി സൈൻ കാണിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആമിയെ കണ്ടു അവന്റെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു.. അതിൽ ടാഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആമിയുടെ ഓൾഡ് പ്രൊഫൈലിൽ കയറാൻ നോക്കി എങ്കിലും അത് പ്രൈവറ്റ്‌ ആയിരുന്നു.. ജെയിംസിന്റെ ആ പിക്കിൽ തന്നെ ക്യാപ്ഷനായി കൊടുത്തിരുന്നത് അവൻ വായിച്ചു.. 'Wow she's now the university freestyle champion..Congrats my fighter' അത് കണ്ടതും അവൻ കൂടുതൽ ക്യൂരിയോസിറ്റിയോടെ കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്തു.. സ്വിമ്മിങ് ചാമ്പ്യനാണ് ആമി,,അവൾ ഏറെ ആഗ്രഹികുന്നതും അത് തന്നെ,,പക്ഷെ ആ കോമ്പറ്റീഷൻ ശേഷം അവൾ ഒന്നിനും പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല അവൻ നെറ്റി ചുളിച്ചു.. എങ്കിലും അവൻ എന്തോ അവളെ കുറിച്ച ഓർത്തതും ഇഷ്ട്ടം കൂടി.. "You're right,, it's him"അവന് വന്ന മെസേജ് കണ്ടതും ജെറി ഒരു പകയോടെ ജെയിംസിന്റെ പിക്കിലേക് നോക്കി ലാപ്പ് ശബ്ദത്തോടെ അടച്ചു വെച്ചു.. ~ ➿ ~

"നീ എങ്ങോട്ടാ" തനിക്ക് തടസമായി നിൽക്കുന്ന ജെറിയെ വകവെക്കാതെ പോകാൻ ശ്രേമിച്ചു എങ്കിലും വിഫലമായി ആ ശ്രേമം..അവൻ അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ട് അവളെ ഭിത്തിയോട് ചേർത്തു.. "ഔ.. ജെറി എന്നെ വിട.. എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായി ഒരിടം വരെ പോകണം" "ജെയിംസിന്റെ അടുത്തേക് അല്ലേ" അവൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ഇവൻ ഇത് എങ്ങനെ അറിയാം എന്ന രീതിയിൽ അവൾ മിഴിച്ചു.. "Listen farah,,നീ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല കാര്യങ്ങൾ..അവൻ" "ഇവിടെ എന്താ" നീൽ മാറിമാറി നോക്കുന്നത് കണ്ട് ജെറി അവനോട് എന്തോ പറയാൻ തുടങ്ങി എങ്കിലും അവസരം മുതലാക്കി ആമി അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട നീലിന്റെ പിന്നിൽ ഒളിച്ചു.. "ഇവന് വട്ട.. ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ ഇറങ്ങിയതാ.. ഇവൻ സമ്മദിക്കുന്നില്ല" അവൾ കയ്യ് തടവി. "ഫറ" അവനെ നീൽ തടഞ്ഞു..

"ദീ പോയിക്കോ ജെറിയെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം" ജെറിയെ പിടിച്ചു വെച്ച നീൽ പറയുന്നത് കേട്ട് ആമി അവനെ നോക്കി പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ട് വേഗം ഇറങ്ങി ഓടി.. "എടി പതുക്കെ" സ്റ്റെപ്പ് കയറി വരുകയായിരുന്നു യാകേശ് അവൾ ഓടുന്നത് നോക്കി വിളിച്ചു കൂവി എങ്കിലും അതൊന്നും കാതോർക്കാതെ അവൾ പാഞ്ഞു.. "ഇത് എന്താടാ??" യാകേശ് "നീൽ നീ മാറിക്കെ.."നീൽ ജെറിയെ പിടിച്ചു പിന്നേക്ക് തള്ളി "ദേ ജെകെ ഞാൻ എത്ര തവണ പറഞ്ഞു ഫ്ലർട്ടിങ് ദീയുടെ അടുത്ത എടുകണ്ടാ എന്ന.." അവൻ കയ്യ് ചൂണ്ടി.. ജെറി ദേഷ്യം കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത് വീണിടത് നിന്നും എഴുന്നെൽക്കാൻ നോക്കി എങ്കിലും നീൽ അവനെ വീണ്ടും താഴേക് ചവിട്ടി ഇട്ട്.. 'ഇവൻ ഒരു നടക്ക് പോകില്ല' ജെറി ചാടി എഴുന്നേറ്റു..തനിക്ക് നേരെ ഉയർത്തിയ നീലിന്റെ ഇടത്തെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ടു അവന്റെ പുറകിലേക്കായി ലോക്കിട്ട "അഹ് അഹ്..യാകേശ് ബ്രോ..ഹെല്പ് മീ"

"Rule no 1. Always aware of your opponent" അവൻ പിടിമുറുക്കിയതും നീലിന്റെ നിലവിളി പൂളിൽ swim ചെയ്യുകയായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റി വരെ കേട്ടു.. ~🍭 "Why it's taking so long,,ഡാ!!" "ദേ കഴിഞ്ഞു" അവൻ ഫോണ് പോക്കറ്റിലേക് ഇട്ട് ഓടി വന്ന് വണ്ടിയിൽ കയറി.. "ആരോടാ നീ കൊഞ്ചിയെ?" "ഇറ്റസ് ലിഡിയ..gf" പറച്ചിലിലും നിന്നും അവൾക് മനസിലാകുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു അത് അത്രക് സീരിയസ് റിലേഷൻ അല്ലാ എന്ന്,,അത്കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ അവൾ തുനിഞ്ഞില്ല.. "കുറെ ആയല്ലോ..നമ്മൾ ഇത് വരെ എത്തിയില്ലേ??" "Yeah ഇപ്പൊ എത്തും" പെട്ടെന്ന് ആമിയുടെ ഫോണ് അടിച്ചതും അവൾ ഡാഷ്‌ബോര്ഡില് കിടന്ന് ഫോണ് എടുത്തു.. "ബ്രോയണാല്ലോ" ക്രിസ്റ്റിയുടെ നമ്പറിൽ നിന്നതുമാണ് കാൾ,, അവൾ എടുക്കാൻ തുനിഞ്ഞതും ജെയിംസ് ഫോണ് വാങ്ങി വെച്ചു.

. "ഇറങ്ങ" അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് അവൾ ചുറ്റും കണ്ണോടി,,ഒരു പഴേയെ ബിൽഡിങ്,,അതികം കേടുപാടുകൾ ഒന്നുമില്ല,, കണ്ടിട്ട് അക്കാഡമി പോലെയൊന്നും തോന്നുന്നില്ലല്ലോ..അവൾ സ്വയം ചോദിച്ചു "ഇറങ്ങുന്നില്ലേ" അവൻ അവൾക്കായി ഡോർ തുറന്ന് കൊടുത്തതും അവൾ മടിച്ചു കൊണ്ട് പുറത്തേക് ഇറങ്ങി.. "വാ അവർ വൈറ്റ് ചെയ്യുവാ" "ആര്??" ചുറ്റും നിശബ്ദതയാണ് അവൾക് ഒരു ഭയം കുമിഞ്ഞ കൂടി.. "നീ വാ.. You'll find out"ഗൂഡമായി പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ മുന്നെ നടന്നു.. "ജെയിംസ്.. നമ്മക് തിരിച്ച പോകാം..ഇവിടെ എന്തോ.." അവൾ തിരിഞ്ഞ് നടന്നും മറ്റും അതിന്റെ ഉള്ളം നോക്കി.. പഴേയെ ഏതോ ഓഫീസാണ്..എന്തേലും കാരണത്താൽ അടച്ചു പൂട്ടേണ്ടി വന്നതാക്കും!! അവർ ഇരുവരുടെയും കാലടികൾ കേട്ടൊരുന്നിടത് ഇപ്പൊ അവളുടേത് മാത്രമായി.. ആമി മുന്നേക്ക് നോക്കിയതും ജെയിംസിനെ കാണാനില്ല,, "ജെയിംസ്.. ജെ,,യിംസ്..കളികാത്തെ നീ എവിടാ..ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കേട്ടോ..മതി നിന്റെ പ്ലേ..എനിക്ക് എന്ത്,, എന്തോ പേടി" അപ്പോഴേക്കും ഒരു റൂമിൽ നിന്നും എന്തോ വീഴുന്ന ശബ്‌ദം കേട്ടതും അവൾ ഞെട്ടി..

പോകാൻ മടിച്ചു എങ്കിലും ആരോ അവളോട് അങ്ങോട്ടെക് ചെല്ലാൻ പറയുന്നത് പോലെ,, അവൾ ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചു ഡോറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പയ്യെ പയ്യെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും എടുത്തു വെച്ചു.. ഡോറിന്റെ മുന്നിൽ എത്തിയതും വിറയാറാന്ന് കയ്യികളാൽ ഹണ്ടിലിൽ പിടിയിട്ട തിരിച്ചു..ചെറു ശബ്ദതത്തോടെ ഡോർ തുറന്ന്.. വലിയൊരു ഹാൾ,, അതിന്റെ അറ്റത്തു ടേബിളിൽ ആരോ ഇരിക്കുന്നു..ആരാ എന്ന അവൾക് വ്യക്തമല്ല,,അയാളുടെ അരികിലായി ആരോക്കയോ ഉണ്ട് താനും,, "ആമി,,എന്താ അവിടെ നിന്ന് കളഞ്ഞേ... come..പേടിക്കണ്ട"തലയുർത്തതെ അയാൾ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും നോക്കി..നാലഞ്ചു ഗാർഡ്‌സ് രണ്ട് സൈഡിലായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്.. അവൾ പയ്യെ മുന്നോട്ട് നടന്നു..കുറച്ച അരികിൽ എത്തിയതും അയാളുടെ തൊട്ട് അരികിൽ ബാക്കിൽ കയ്യും കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ജെയിംസിനെ കണ്ട അവൾ കണ്ണ് മിഴിച്ചു..

"Here too"ഇടത്തെ സൈഡിൽ നില്കുന്നവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ആ പേപ്പറിൽ ഒപ്പിട്ട് പേന അടച്ചു വെച്ചു മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആമിയെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ്.. "ജെയിംസ്.. എനിക്ക് ഒന്നും" "മനസിലാകുന്നില്ല എന്നല്ലേ" അവൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ സമ്മദികാതെ അയാൾ ഇടയിൽ കയറി.. "Don't wry dea..എല്ലാം പെട്ടന്ന് മനസിലാകും..I'm Jerald michael.. യാ നീ ചിന്തിക്കുന്നത് ശെരിയ..ഞാൻ ജെയിംസിന്റെ ബ്രതെറാണ്" ആമിയുടെ മുഖത്തു എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് പോലെയുള്ള സംശയത്തിന് ഉത്തരം നൽകി ജെറാൾഡ് ജെയിംസിനെ നോക്കി.. അവൻ ഒരു പ്രതിമ കാണ്കെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് ജെറാൾഡ് ചുണ്ടു കൂട്ടി ചിരിച്ചു.. "എ..എന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ടെക്ക് കൊണ്ട് വന്നേ??" ഒന്നും ശെരിയായിട്ട അവൾക് തോന്നിയില്ല.. "എനിക്ക് പോകണം..ഞാൻ പോകുവാ"അവൾ പിന്തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ ഒരുങ്ങി എങ്കിലും അവന്റെ ഗാർഡ്‌സ് അവൾക് തടസമായി പുറകിൽ വന്ന് നിന്നു..

" Sorry dea.. You can't..എന്നും പറഞ്ഞു നീ പോകില്ല എന്നല്ല..പോകും പക്ഷെ വന്നിടത്തേക് അല്ലാ എന്ന മാത്രം" ഗൂഡമായി പുഞ്ചിരിയോടെ ജെറാൾഡ് പറയുന്നത് കേട്ട് അവൾ പേടിയോടെ ജെയിംസിനെ നോക്കി.. അവൻ അവൾക് മുഖം കൊടുക്കാതെ തലതാഴ്ത്തി.. "ജെയിംസ്!!" അവൾ വിളിച്ചു കൂവി എങ്കിലും അവൻ ഒന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല.. "ആമി നിനക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞ വില എത്രയാ എന്നോ,,,5 lkh,, അതിന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ അല്ലെ എല്ലാ കഥകളും മാറി മറിഞ്ഞത്,,നിനക്ക് പെട്ടെന്ന് വെറും 5 ലക്ഷം എന്നുള്ളതിന് നിന്നു 50 ലേക് അല്ലെ കടന്നത്" 'അ..അൻപതോ,,എന്ത് തെണ്ടിയ,,ഒരു ഗുണവുമില്ലാത്ത എനിക്ക് അത്രയൊക്കെ ഇട്ടെ,,എനിക്ക് അത്രേയൊക്കെ വിലയുണ്ടോ' 'പഹ്‌ഹാ,, ഇവിടെ നിന്നെ വിൽക്കുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോ അത് കേട്ട് അഭിമാനികുന്നോ..നാറി.. എങ്ങനെ രക്ഷപെടും എന്ന ചിന്തിക്ക്' മനസ് രണ്ട് വഴിക്ക് ചിന്തിച്ചു അവളോട് പറഞ്ഞതിൽ രണ്ടാമത്തിനോട് യോജിച്ച എങ്ങനെ രക്ഷപെടും എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് അവൾ കടന്നു..

തന്റെ ഇരു കയ്യിലും പിടിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ രണ്ടിൽ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ബലമായി കയ്യ് വലിച്ചൂരി മറ്റവന്റെ അടിനാവിക്ക് ഇട്ട് ഒന്നു കൊടുത്തു പിന്നോട്ട് നോക്കാതെ അവൾ ഓടി.. "Catch her" ജെറാൾഡ് അലറിയതും ബാക്കി ഉള്ളവർ അവളുടെ പുറകിൽ ഓടി.. എങ്ങോട്ട് എന്നില്ലാതെ അവൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറി..ജനറ്റർ ക്ലോസെറ് കണ്ടതും അവൾ അതിലേക് ഓടി കയറി ഉയർന്ന ഹൃദയമിടിപ്പ് ശമിപ്പിക്കാൻ നോക്കി.. അവർ അവൾക്കായി നാല് ദിക്കിലേക്കും തിരിഞ്ഞു.. "I want her" ജെയിംസിനെ നോക്കി അവൻ പറഞ്ഞതും ജെയിംസ് ഒന്നും മിണ്ടാതെ സ്റ്റെപ്പ് കയറി.. ആമി ശബ്‌ദം പുറത്ത് വരാതെ ഇരിക്കാൻ വാ പൊത്തി,, ഒരു നിമിഷം അവളെ ഇന്ന് തടഞ്ഞ ജെറിയെ ഓർമ്മ വന്നതും അവൾക് എന്തോ വിഷമം തോന്നി..ആരെങ്കിലും വന്ന തന്നെ രക്ഷിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ,,അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു..

ആരുടെയോ കാൽ പെരുമാറ്റം കേട്ടതും ആമി അനങ്ങാതെ ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചു..വിറക്കുന്നു കയ്യ് രണ്ടും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത വെച്ച അവൾ ഒരു മൂലക് ഒതുങ്ങു കൂടി.. അവളുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടോ മറ്റോ അയാൾ വേറെ എന്തോ ശബ്‌ദം കേട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെന്ന് നോക്കാതെ താഴേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച ഓടി.. അല്പസമയം കഴിഞ്ഞതും ആമി ഡോർ തുറന്ന് പതുക്കെ പുറത്തേക് ഇറങ്ങി പേടിയോടെ ശ്വാസം അയച്ചു വിട്ട് അവൾ ചുറ്റും നോക്കു കൊണ്ടിരുന്നു.. എവിടുന്നോ പൊട്ടി മുളച്ചത് പോലെ തന്റെ മുന്നിലേക് വന്ന ചാടിയ ജെയിംസിനെ കണ്ട അവൾ അമ്പരന്നു.. "ജെയിംസ്" അവൾ പതിയെ വിറയാറാന്ന് ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ട് മൊഴിഞ്ഞു....... തുടരും...🥂

