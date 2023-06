DESTINED LOVE : ഭാഗം 21

രചന: അനാർക്കലി

"ജെയിംസ്" അവൾ പതിയെ വിറയാറാന്ന് ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ട് മൊഴിഞ്ഞു.. അവൻ അവളെ ബലമായി പിടിച്ചു കൊണ്ട് ഭിത്തിയിലേക്ക് ചേർത്ത വെച്ചു ഒച്ചയുണ്ടാക്കുന്നതിന് മുൻപ് വാ പൊത്തി.. "Aami trust me" അവൻ അവളിൽ നിന്നും വിട്ട് നിന്നു.. ആമി ശ്വാസം അടക്കി വെച്ചു അവനെ ഉറ്റുനോക്കി.. "നീ എന്ത്" "ശ്" അവൾ എന്തോ ചോദിക്കാൻ വരുന്നതിൻ മുൻമ്പ് തന്നെ ചുണ്ടിൽ വിരൽ വെച്ചു തടഞ്ഞു..ആരുടെയോ കാൽപെരുമാറ്റം അറിഞ്ഞു അവൻ അവളെ കൊണ്ട് മാറി നിന്നു.. അവർ പോയതും ജെയിംസ് അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു ആരും കാണാതെ പമ്മി പമ്മി നടന്നു.. "ജെയിംസ്" ജെറാൾഡിന്റെ വിളി കേട്ട് അവർ സ്തംപ്പിച്ചു..ജെറാൾഡ ചുണ്ട് കോട്ടി ചിരിച്ചു "എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു നീ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇവളെ ചതിക്കില്ല എന്ന,,കാമുകിയെ നിനക്ക് രക്ഷിക്കേണ്ടേ ജെയിംസ്??" അവന്റെ ചോദ്യം കേട്ട് ജെയിംസ് ആമിയെ നോക്കി

"അവളെ ഇങ്ങു വിട്ടേക്ക്..നിനക്ക് ലിഡിയയുടെ കൂടെ സുഖമായി ജീവിക്കാം..ഇല്ലെൽ...!"ആമിക് കാര്യം മനസിലായതും അവൾ അവനെ വിട്ട് ജെറാൾഡിന്റെ മുന്നിലേക് പോകാൻ തുനിഞ്ഞു.. പക്ഷെ ജെയിംസ് വിട്ടില്ല. "വേണ്ട ആമി,,അവനെ നിനക്ക് അറിയില്ല" അവൻ പേടിയോട് പറഞ്ഞു..അവൾ അത് കേൾക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല.. ശ്വാസം എടുത്തു വിട്ട് ബലമായി അവന്റെ കയ്യ് വേർപെടുത്തി വാതിൽക്കൽ വന്നു നിന്നു മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ജെറാൾഡിനെ മുഖം ഉയർത്തി നോക്കാൻ തുനിഞ്ഞതും.. "അഹ്ഹ്" ആരോ അവരുടെ ഇടയിലേക് നിരങ്ങി വന്നു വീണു..ജെറാൾഡിന്റെ ഗാർഡ്‌സിൽ ഒരുത്താനാണ് അത്,,വേദന കൊണ്ട് പുളയുന്നത് കണ്ടു ജെറാൾഡ് ഒരു അമ്പരപ്പോടെ സൈഡിലേക് നോക്കി.. നല്ല സ്റ്റൈലിൽ നടന്നു വരുന്ന ജെകെയെ കണ്ട് അവനൊന്നു ഞെട്ടി..അവനോടൊപ്പം ക്രിസ്റ്റിയെ കണ്ടതും അവൻ ഉമിനീർ ഇറക്കി..

അവരേ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ പേടിയോടെ പാതങ്ങൾ പിന്നോട്ട് വെച്ചു..നീൽ ആമിയെ കണ്ടതും അവളുടെ അരികിലേക് ഓടി "Are you okay dee" അവൻ ചോദിക്കുന്നത് കണ്ട അവൾ ജെറിയിൽ നിന്നും കണ്ണുകൾ എടുത്തു അവനെ നോക്കി തലയാട്ടി.. "ഞാൻ ഒരിക്കലെ ചോദിക്കു അത് നിനക്ക് പറയാതെ തന്നെ അറിയാമല്ലോ,, ആരാ ഇതിന്റ് പുറകിൽ??" ദേശ്യം അണപല്ലിൽ കടിച്ചമർത്തി ജെറി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൻ ഓടാൻ തുനിഞ്ഞു എങ്കിലും അവിടെ യാകേഷിനെ കണ്ട് അവൻ നിന്നു.. ജെറാൾഡ് അടുത്ത നിൽക്കുന്ന ജെറിയ്ക് നേരെ തന്റെ വലത്തെ കയ്യ് ഉയർത്തിയതും ജെറി അത് മൂന്ന് കൂട്ടി കണ്ടു അവന്റെ കയ്യ് തന്റെ കയ്യിൽ ഒതുക്കി ഞെരിച്ചു അമർത്തു.. ജെറാൾഡിന്റെ നിലവിളി അവിടെമെല്ലാം മുഴങ്ങി കേട്ടു.. അവന് ഒന്നു പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാതെ അവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നു..

ജെറി തന്റെ വലത്തെ കയ്യ്കൊണ്ട് അവന്റെ നെഞ്ചിൽ ശക്തിയിൽ ഇടിച്ചു..ആദ്യത്തെ ഒരു ഇടിയിൽ നിന്നും അവന്റെ വായിൽ നിന്നും ചോര വന്നു,, അടുത്ത അറ്റാക്ക് തുടങ്ങും മുനോട് എവിടുന്നോ പൊട്ടി മുളച്ചത് പോലെ പോലീസ്!! അവരെ കണ്ടതും ജെറിയും മറ്റും ഒരു സംശയത്തോടെ ചുറ്റും നോക്കി..അവിടേക്ക് നടന്നു വരുന്ന ആളെ കണ്ട് ആമി ആശ്ചര്യത്തോടെ നോക്കി.. "ആലം"അവൾ മൊഴിഞ്ഞു,,അവൻ സ്പെക്‌സ് ഊരി അവളെയൊന്ന് നോക്കി ജെറാൾഡിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നു നിന്നു.. അവന്റെ തൊട്ട് അരികിൽ നിൽക്കുന്ന ജെറിയെ ഒന്ന് നോക്കി വർധിച്ച ദേഷ്യത്തോടെ ജെറാൾഡിന്റെ കോളറിൽ പിടിയിട്ടു തന്നോട് അടുപ്പിച്ചു പുച്ഛത്തോടെ കോട്ടി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പുറകിലേക് തള്ളി "Arrest him"അവൻ ആജ്ഞാപിച്ചു "ആമി നിന്റെ ഒരു written കോംപ്ലന്റ വേണം"അവന്റെ അരികിൽ വന്ന നിന്ന് അമിയോട് പറഞ്ഞതും അവൾ തലയാട്ടി..

"Are you okay" തന്നെ കണ്ണു വിടർത്തി നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആമിയെ ആകമാനം കണ്ണുകൾ ഓടിച്ചു..പുറത്തു നിന്നു കണ്ടാൽ ക്ഷീണം ഉണ്ട് എന്ന് പറയു,,വേറെ പരിക്ക് ഒന്നുമില്ല അവൻ ഉറപ്പിച്ചു.. അപ്പോഴേക്കും ജെയിംസിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു കോണ്സ്റ്റബിൾ അങ്ങോട്ടെക് വന്നു.. "Arrest him too" "No..അവൻ,,അവൻ നിരവധിയാണ്.. he helped me"ആമി "ഞങ്ങൾക് എല്ലാം അറിയാം ആമി,, സെക്സ് മാഫിയയിൽ പെട്ടവരിൽ ഒരാളാണ് ജെറാർഡ്..നീ ആയിരുന്നു അവരുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം,,അതിന് കൂട്ട നിന്നത് ഇവനും"ആലം പല്ല് ഞെരിച്ചു..ജെറി അവന്റെ ഓരോ മൂമെന്റും വീക്ഷിച്ചു പോക്കറ്റിൽ കയ്യിട്ടു " I said no..അവന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് പരാതിയില്ലാ..really,, he helped me,, please"അവൾ കെഞ്ചുന്നത് കണ്ട് അവൻ സമ്മതിച്ചു.. ലിഡിയയെ കണ്ട് പിടിക്കാൻ സഹായിക്കാം എന്ന ഉറപ്പും നൽകി..

"Take care" അവൾ കുഴപ്പമില്ല എന്ന പറഞ്ഞു തലയാട്ടി.. ആലം ജെറിയെയും ക്രിസ്റ്റിയെയും ഒന്നു ചൂഴ്ന്നു നോക്കി അവിടുന്നു പോയി..അവൻ പോയിട്ടും ചുണ്ടും പിളർത്തി നിൽക്കുന്ന ആമിയെ കണ്ട് നീൽ അവളെ തട്ടി വിളിച്ചു.. അവൻ എന്തോ ചോദിക്കാൻ വന്നപ്പോഴേക്കും ക്രിസ്റ്റി ഇടക്ക് കയറി..പിന്നെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവളെ കൂട്ടി അവർ വീട്ടിലേക് വിട്ടു.. _☠️ ആരും ഒന്നും ഉരിയാടാതെയാണ് വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നത്,,,അവൾക് വീർപ്പമുട്ടൽ അനുഭവപ്പെട്ടു.. "I can't take this anymore"തന്നെ മൈൻഡ് ആക്കാതെ പോകുന്ന ക്രിസ്റ്റിയെയും യാകേഷിനെയും മാറിമാറി നോക്കി അവൾ.. സ്റ്റെയർ പാതിവേരെ കയറിയ ക്രിസ്റ്റി അവൾക് നേരെ തിരിഞ്ഞു നിന്നു,,ജെറി കൗച്ചിൽ ഇരുന്നു ചുണ്ടിന് മുകളിൽ ചൂണ്ടു വിരൽ ചേർത്ത്.. "എന്ത് കഴിയില്ല എന്ന്??" ഒരു തരം പുച്ഛത്തോടെ യാകേശ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ അവന് നേരെ തിരിഞ്ഞു.. "ഇന്ന് വരെ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല..നീ ആയിട്ട് എല്ലാം തുറന്ന് പറയും എന്ന കരുതി..

ഇന്ന് ഒരുത്തൻ വന്ന വിളിച്ചപ്പോ എന്തിനാ എന്ന കൂടി പറയാതെ പോയിരിക്കുന്നു..ച്ചേ"അവന്റെ വാക്കുകൾ അവളെ പാടെ തളർത്തി..ആമി എന്തേലും തിരിച്ചു പറയും മുൻപേ അവൻ മുഖം തിരിച്ചു.. "വിശ്വസിച്ചത് എന്റെ തെറ്റ്"യാകേശ് പിറുപിറുത്തു.. ആമിയുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന കണ്ണീർ അവന്റെ നെഞ്ചോന്ന പിടച്ചു എങ്കിലും കഴിഞ്ഞു പോയത് ഓർക്കുമ്പോ അവന് ദേഷ്യം കൂടി വന്നു.. "ശെരിയ തെറ്റ് എന്റെ ഭാഗത്ത്‌ തന്നെയാ..പറയണം ആയിരുന്നു എല്ലാരോടും എല്ലാം.. ഒന്നും മനപൂർവം അല്ലാ..സമയം ആകുമ്പോ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാർത്തായോട് കൂടെ നിങ്ങൾ എല്ലാം അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി.."അവൾ തേങ്ങി..പറയുമ്പോ ഓരോ വാക്കുകളും തൊണ്ട കുഴിയിൽ തങ്ങി നിന്നിരുന്നു.. തന്റെ അരികിൽ വന്ന നിന്ന് ക്രിസ്റ്റിയെ നോക്കി അവന് നേരെ തിരിഞ്ഞു അവൾ..എല്ലാം പറയാൻ തയ്യാർ എടുത്തു.. അറിയപ്പെടുന്നു ബിസിനസ്സ് മാന്റെ ഏക പുത്രി,,ഇട്ടുമൂടാൻ അത്രയും പണം,,എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അവൾക് ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു..

കൂടുതലും ആമിയെ ശകാരിക്കാനാണ് സാഹിർ വാ തുറക്കുന്നത് തന്നെ.. "നീയൊരു പെണ്ണാണെന്ന് ഓർക്കണം!!" ഇടക്ക് തന്റെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി സാഹിർ പറയുന്നത് അവൾ ഓര്ത്തു..പുച്ഛമായിരുന്നു അത് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ!! ആ പുച്ഛം എപ്പോഴോ അയാൾ എന്ന വ്യക്തിയിലേക്കും മാറി.. തന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ പണ്ടും അയാൾ നോക്കിയിട്ടില്ല,,എന്നാൽ ഫൈസ,,അവളുടെ ഉമ്മ സാഹിർ അറിയാതെ അവളെ സ്വിമ്മിങ് പഠിപ്പിച്ചു,, അവളുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സന്തോഷങ്ങളിൽ കൂടെ നിന്നു ഫൈസയെ കുറിച്ച ഓർത്തതും അവളുടെ ഉള്ളം വിങ്ങി,,ആ പുഞ്ചിരിയേറിയ മുഖം അവളുടെ മുന്നോലൂടെ മിന്നിമറഞ്ഞു..അവർ പോയതിൽ പിന്നെ അവൾ ആരും അറിയാതെ തന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമം തുടങ്ങി.. ഡിഗ്രിക്ക് കാല് പിടിച്ചാണ് ബാംഗ്ലൂർ പഠിക്കാൻ പോയത്,, നേഹ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പേരിൽ കൂടെയാണ് അയാൾ സമ്മദിച്ചത്.. അവിടെ അവളെ തടയാൻ അരുമില്ലായിരുന്നു.. നേഹയ്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവൾ പൂർണ പിന്തുണ ആമിക് നൽകി..

കടമ്പകൾ അവൾ ഓരോന്നും പിന്നിട്ടു.. കിട്ടുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ എല്ലാം ജയിംസിന്റെ കയ്യിലാണ് കൊടുകാർ..കാരണം സാഹിർ ഏത് സമയം വേണേലും അവളെ കാണാൻ വരാം.. ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതോടെ വീണ്ടും അവൾക് വിലക്കായി..അവൾ പോലും അറിയാതെ അവളുടെ കല്ല്യാണ ഉറപ്പിച്ചാണ് അയാൾ അവളെ കൂട്ടാൻ ബാംഗ്ളൂർക് വന്നത് പോലും.. അവൾ കുറെ എതിർത്തു എങ്കിലും എല്ലാം വിഫലമായി..കല്ല്യാണം മുടക്കുന്ന് കാര്യം നേഹയോട് പറഞ്ഞപ്പോ അവൾ കൂടെ നിന്നില്ല.. പിന്നെ ഉള്ളത് ജെയിംസാണ്,,അവനാണ് ഗോവയിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞത്.. ആദ്യം അത് കാര്യം ആകിയില്ല എങ്കിലും തനിക്ക് ഇനിയും അവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസിലാക്കി അവൾ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചു ഇറങ്ങി.. തന്റെ സ്വപ്നങ്ങളും ഇഷ്ട്ടങ്ങളും ആർക്കും വേണ്ടിയും തള്ളി കളയണ്ടതല്ല..അത് തന്റെ മാത്രം അധികാരമാണ്!!! പലപ്പോഴും ഉമ്മ പറഞ്ഞത് അവൾ ഓർത്തു.. ഇന്നും ഓർക്കുന്നു.. "ദീ എന്താ ഇതൊന്നും ഞങ്ങളോട് നേരുതെ പറയാഞ്ഞത്??"നീൽ "ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ SFI യിൽ വരാൻ ഇരിക്കുന്ന കോമ്പറ്റീഷൻ അപ്പ്‌ളൈ ചെയ്തത്.. And I got selection"

പൂർണ സന്തോഷവതിയാണ് എങ്കിലും അവൾക് മനസ് തുറന്ന ചിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല "ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി അക്കാഡമി കൂടെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് എല്ലാം പറയാം എന്ന കരുതി,, പക്ഷെ" അവൾ എല്ലാം വിഷധികരിച്ചു യാകേഷിനെ നോക്കി..അവനൊന്നും മിണ്ടാതെ അകത്തേക്ക് കയറി പോയത് കണ്ടതും അവളുടെ മുഖം വാടി.. "Don't wry..അവൻ വിഷമം കൊണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത്,,നീ ഡേഞ്ചറിൽ ആണെന്ന് ജെറി പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ ഒരുപാട് ടെൻഷൻ അടിച്ചു,,നിന്നെ അത്രക് കാര്യമാ അവൻ.. He'll talk to you"ക്രിസ്റ്റി അവളുടെ കവിളിൽ തലോടി.. അവൾ വാടിയ മുഖത്തോടെ തലയാട്ടി.. •☠️• അവൾ പയ്യെ അവന്റെ റൂമിലേക് കടന്ന്. ചുറ്റും കണ്ണോടിച്ചു ജെറിയെ അവിടെയൊന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.. വോളിൽ തൂക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഗിറ്റാറിന്റെ മുന്നിലേക് നടന്നു അവൾ,,

അതിൽ തൊടാൻ കയ്യ് കൊണ്ട് ചെന്നതും നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ആരോ അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു തനിക്ക് നേരെ തിരിച്ചു ഭിത്തിയോട് ചേർത്ത നിർത്തി.. ആമി പേടിച്ച കണ്ണ് തുറന്നപ്പോ കണ്ടത് തന്റെ ചുണ്ടിലേക് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ജെറിയെ ആണ്.. പാതിയെ അവന്റെ നോട്ടം അവളുടെ പിടക്കുന്ന മിഴികളിലേക് നീണ്ടു..തിരിച്ചു ചുണ്ടിലേക്കും.. അവർ തമ്മിലുള്ള അകലം കുറഞ്ഞു വന്നതും അവളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് ഉയര്ന്നു... "നീ ഇങ്ങനെ തന്നെ നില്കാനാണേൽ..I'll kiss you"അവളുടെ ചുണ്ടിലേക്കും കണ്ണിലേക്കും മാറിമാറി നോക്കി ജെറി പറഞ്ഞത് കേട്ട് ആമി പെട്ടെന്ന് അവനെ പിറകിലേക്ക് തള്ളി ജെറിയ്ക് മുഖം കൊടുക്കാതെ അവനെ മറികടന്ന് പോകാൻ നിന്നു.. ജെറിയ്ക് അവളുടെ മുഖം കണ്ടിട്ട ചിരി വന്നിരുന്നു എങ്കിലും അവൻ അത് കടിച്ചമർത്തി.. "അല്ലാ ഇങ്ങോ വന്നത് എന്തിനാ എന്ന പറഞ്ഞില്ല"പോകാൻ തുനിഞ്ഞ അവളോടായി ചോദിച്ചു അവൻ.. "അഹ്.. അ അത്..ഒന്നുല്ല" ആമി വേറെയൊന്നും പറയാതെ വേഗം അവിടുന്നു ഓടി റൂമിൽ ചെന്ന് ഡോർ അടച്ചു നെഞ്ചിൽ കയ്യ് വെച്ചു,,

ഇപ്പോഴും ഉയര്ന്ന ശ്വാസകതി നേരേയാക്കാൻ പാടപെട്ടു കൊണ്ടിരുന്നു.. 'ഞാൻ,,ശേ,, അവൻ എന്ത് വിചാരിച്ചു കാണും'അവൾ സ്വയം തലക്ക് അടിച്ചു..അവൾ പിന്നെ ആ റൂമിന് പുറത്തു ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല.. _🕊️ ഒരു ഉറക്കം കഴിഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റപ്പോഴേക്കും സമയം 8 മണിക് ആയിരുന്നു.. "സമയം ഇത്രേയായോ??"ഫോണിലെ സമയം നോക്കി അവൾ ബേഡിൽ നിന്നു ഇറങ്ങി.. താഴെ മുഴുവൻ ഇരുട്ട്,,ആമി നെറ്റി ചുളിച്ചു.. വീട്ടിൽ എങ്ങും ഇരുട്ടാണ്.. "നീൽ!!!"അവൾക് മറുപടി ലഭിച്ചില്ല.. ആമി എല്ലാരുടെയും പേര് വിളിച്ചു നോക്കി.. ആരിൽ നിന്നും യാതൊരു പ്രതികരണവും തനിക്ക് ലഭികാഞ്ഞു അവൾ പതിയെ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി.. ഫോണ് റൂമിൽ ആയിരുന്നു,,തിരിച്ചു പോയി എടുക്കാൻ അവൾക് ഒരു ഭയം..ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങും തോറും ഉള്ളിൽ ഭയം കൂടി വന്നു.. "ബ്രോ!!എല്ലാരും എവിടാ??"വാക്കുകൾ തൊണ്ടയിൽ തങ്ങി നിന്നിരുന്നു എങ്കിലും ഉമിനീർ ഇറക്കി അവൾ വിളിച്ചു.. അവൾ അവസാന സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങിയതും.. "അഹ്ഹ്ഹ്ഹ" ..... തുടരും...🥂

