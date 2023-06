DESTINED LOVE : ഭാഗം 23

രചന: അനാർക്കലി

സ്റ്റോർ റൂമിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ നേരം അവൾക് തടസ്സമായി ജെറി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട..ആമി ഒന്ന് പതറി,, പിന്നെ അവന് മുഖം കൊടുക്കാതെ വഴി മാറികൊടുത്തു.. അവൻ അവൾ കടന്ന് പോകുന്നത് വരെ കണ്ണുകൾ താഴ്ന്ന ഇരുന്ന് അവളുടെ മിഴിലേക് ആയിരുന്നു നോട്ടം,, ജെറിയ്ക് ആമിയുടെ മനസിൽ എന്താണ് എന്ന് അറിയാൻ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നില്ല.. അത്കൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു കുസൃതി ചിരി വിടർന്നു.. ആമി വേഗത്തിൽ കിച്ചേണിൽ കയറി ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി... എന്ത്കൊണ്ടോ അവളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് പെട്ടന്ന് ജെറി കടന്നു വന്നു,, 'നിനക്ക് എന്താ ആമി പറ്റിയെ??' തന്നോട് തന്റെ മനസ് ചോദിക്കുന്നത് ചോദ്യത്തിന് അവളുടെ പക്കൽ ഉത്തരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവൾ പറയാനോ,, അംഗീകരിക്കാനോ തയാർ അല്ലായിരുന്നു.. "ദീ!!" നീൽ കുലുക്കി വിളിച്ചു,,

ആമി ഞെട്ടി അവൻ നേരെ തിരിഞ്ഞ് എന്താ എന്നുള്ള മട്ടിൽ നോക്കി.. "ബെസ്റ്റ്,,ഞാൻ എത്ര നേരമായി പറയുന്നു വല്ലതും കേട്ടോ??" അവൻ ഉറ്റുനോക്കി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ നാക്ക് കടിച്ചു.. "ഓഹ്,,വേഗം റെഡി ആയി വാ,, എന്നെ കോളജിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം"അവളുടെ മറുപടി പോലും കേൾക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതെ അവൻ അവിടുന്നു പോയതും ഡോറിന്റെ അരികിൽ നിന്നു തന്നെ നോക്കുന്ന ജെറിയെ അവൾ കണ്ടു..അവൾ വേഗം തിരിഞ്ഞ് നിന്ന്.. "ഹേയ് ഫ,,റ" ഒരു ഇണത്തിലുള്ള അവന്റെ വിളി അവൾക് ചെറിയ സന്തോഷം നൽകി,, വിരിഞ്ഞു വന്ന പുഞ്ചിരി അവൾ മറച്ചു വെച്ചു കൊണ്ട് ജോലി തുടർന്നു.. ജെറി അത് ശ്രേദ്ധിച്ചു..വീണ്ടും എന്തോ പറയാൻ വന്നതും അവൾ വേഗം അവിടുന്നു മാറി നിൽക്കാൻ നോക്കി.. അത് മുന്നിൽ കണ്ടത് പോലെ അവൻ അവൾക് തടസ്സമായി..

ആമി മറുസൈഡിലൂടെ പോകാൻ ശ്രേമിച്ചതും അവൻ അതും തടഞ്ഞു.. പൂർണമായും വഴിമുട്ടിയ അവസ്ഥ,, അവൻ ഇരുകയ്യും അവൾക് രണ്ട് സൈഡിലും വെച്ചു.. "Y r u not talking to me??"പതിയെ ചുണ്ടു അടുപ്പിച്ചു അവൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ കയ്യ് ഇറുക്കെ പിടിച്ചു.. "എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ഒന്നും തന്നെയില്ല" അവന് മുഖം കൊടുക്കാതെ പറഞ്ഞു.. "മുഖത്തു നോക്കി പറയ്,, നീ എപ്പോഴും മുഖത്തു നോക്കിയല്ല സംസാരിക്കുന്നത്.. ഇപ്പൊ എന്ത് പറ്റി??"അവന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ അവൾ പതറി.. "Do you started to like me,, like a crush or something??" അവൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് പെട്ടന്ന് ആമി മുഖം വെട്ടിച്ചു കണ്ണു വിടർത്തി അവനെ നോക്കി... 'ശേരിയാണോ??' അവൾ വീണ്ടും വീണ്ടും തന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.. "ഫറ" ആ വിളിയിൽ അവളുടെ തൊണ്ട വറ്റിവരണ്ടു..

ജെറിയുടെ വലത്തെ കയ്യ് അവളുടെ ഇടത്തെ കയ്യിലേക് ചേർത്തതും...!! "കെയ്ത്ത്!!" അതാരുടെ വിളിയാണ് എന്ന രണ്ടുപേർ നോക്കാതെ തന്നെ മനസിലായി.. "Rake" ക്രിസ്റ്റി നേരെ തിരിയും മുൻപ് തന്നെ ജെറി അവന്റെ പേര് മൊഴിഞ്ഞു ഒരു ചിരിയോട് ആമിയെ നോക്കി.. ആമി അവനെ തള്ളി നീക്കി തിരിഞ്ഞു നിന്ന്.. ക്രിസ്റ്റി മുഷ്ട്ടി ചുരുട്ടി ജെറിയെ കുറച്ചു ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കിയതും അത് കാര്യമാക്കാതെ അവൻ ക്രിസ്റ്റിയെ മറികടമന്നു,, ആമിയ്ക് ക്രിസ്റ്റിയെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അവൾ അനങ്ങിയില്ല..ജെറിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ക്രിസ്റ്റിയ്ക് ആമിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പേടി എന്നോ തോന്നി തുടങ്ങിയിരുന്നു.. "കെയ്ത്ത്!! എന്തായിരുന്നു അവിടെ??" ക്രിസ്റ്റിയുടെ ശബ്‌ദം ഉയര്ന്നു.. "എന്ത്??അവിടെ എന്താ" പുറകിലേക് നോക്കി കളിയായി അവൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ക്രിസ്റ്റി ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചു..

"ഞാൻ ആമിയുടെ കാര്യമാ ഉദ്ദേശിച്ചത്" "അത് ചുമ്മാ" കണ്ണിറുക്കി അവൻ പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റി യാകേഷിനെ നോക്കി.. "എഡ്ഡി വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പിക് ചെയ്യാൻ പോകുവാ.." മറ്റെതെലും പറയും മുൻപേ ജെറി പോയതും യാകേശ് ക്രിസ്റ്റിയുടെ അരികിൽ വന്ന നിന്ന് അവന്റെ തോള്ളിൽ കയ്യ് വെച്ച ജെറി പോകുന്നതും നോക്കി നിന്നു.. --🌚-- "ജെയിംസ്" തന്റെ മുന്നിലേക് നടന്ന വരുന്ന ജെയിംസിനെ കണ്ട അവൾ പുഞ്ചിരിച്ചു.. അവൻ അവൾക് മുന്നിൽ തലതാഴ്ത്തി.. "ഡാ മരപ്പട്ടി,," "നീ പൊടി തെണ്ടി" അവൻ തിരിച്ച വിളിച്ചത് കേട്ട് ആമി ചിരികടിച്ചു പിടിച്ചു.. "ദതാണ്..അവന്റെ ഒരു ശോക ഫേസ്..ബ്ളാഹ"തലക്ക് ഒരു കിഴുക് കൊടുത്തു ആമി.. "സോറി ഡി" "ഇവൻ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങും"അവൾ മുഖം തിരിച്ചു പല്ല് ഞെരിച്ചു.

. "ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് കേൾക്ക് നീ.." "Stop ജെയിംസ്.. നീ കൂടുതൽ ഒന്നും പറയണ്ട..ചോ..റി അല്ലെ നീ പറയാൻ പോകുന്നേ..അത് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് ഒട്ടും താൽപര്യമില്ല.. നീ കാരണം ആയിരിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പെട്ടത്‌,,ആ നീ കാരണം തന്നെയല്ലേ ഞാൻ രക്ഷപെട്ടതും,നീ പൂർണമായും ഒരിക്കലും സെല്ഫിഷ് അല്ലായിരുന്നു,,ആൻഡ് ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്ന നിലയിലും ലൗവർ എന്ന നിലയിലും നീ നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചു"അവൾ ചിരിച്ചു... "ലിഡിയ കുറിച്ച ഒരു വാക്ക് നീ എന്നോട് നേരുതെ പറയാമായിരുന്നു.. അവിടെ മാത്രമേ എനിക്ക് നിന്നോട് ദേഷ്യം ഉള്ളു" അവൾ മുഖം വീർപ്പിച്ചു.. "അതിനുള്ള പരിഹാരം ഉണ്ട്" അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ഒന്നും മനസിലാകാതെ രീതിയിൽ ആമി കണ്ണ് മിഴിച്ചു.. "ലിഡിയ"അവൻ വിളിച്ചതും ഇരുട്ടിൽ നിന്നും അവൾ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കടന്ന് വന്നു..

"ഹേയ് ആമി" തന്റെ മുന്നിൽ വന്ന നിന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ലിഡിയ നോക്കു അവൾ തിരിച്ച പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് വാരി പുണർന്നു "You okay??" ലിഡിയ തലയാട്ടി.. "നീ കാരണമാ ഇവൾ രക്ഷപ്പെട്ടത്"അവൻ പറഞ്ഞത് അവൾക് മനസിലായില്ല "ജെകെയാണ് ഇവളെ രക്ഷിച്ചത്" അവൾ കേട്ടത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല..ആമി ആണോ എന്ന് രീതിയിൽ അവളെ നോക്കിയതും അവൾ തലയാട്ടി.. അവൾക് എന്ത് എന്നില്ലത്താ സന്തോഷം ആയിരുന്നു അത് കേട്ടത് മുതൽ.. അവനെ കണ്ട താങ്ക്സ് പറയണം,,അതാണ് അവളുടെ മനസ്സ് നിറയെ.. "തൊട്ട് പുറകിൽ തന്നെ Acp സർ വന്നിരുന്നു" "ആലം??" അവളുടെ മനസിലേക് ആലം കടന്ന് വന്നു.. "Thankz aami"ലിഡിയ അവളുടെ കയ്യ് തന്റെ കയ്യിൽ ഒതുക്കി.. "ഏയ് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല" "അഹ് anyway,,ഞങ്ങളുടെ വക ചെലവാണ് നിനക്ക്" "നോ,,ഇന്ന് എനിക്ക് പറ്റില്ലടാ,,ഞാൻ പബ്ബിലേക് പോകുവാ,," അവൾ മുഖം ചുളുക്കി..

"എങ്കിൽ നീ ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ പറയ്..ഓക്കെ" അതിന് അവൾ തലയാട്ടി.. _🦋 "ഹേയ് ആമി,, നിനക്ക് എന്തോ പറ്റി എന്ന അറിഞ്ഞല്ലോ??" ആമിയെ ആകമാനം വീക്ഷിച്ചു അകത്തേക് കയറി സ്റ്റെല്ല ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾക് തടസമായി മുന്നിൽ കയറി നിന്നു ഐവി.. "സ്റ്റെല്ല,, നീ പുറത്തു ഇറങ്ങിയെ,, ഇവിടോട്ട് വർക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രം കയറാൻ പറ്റൂ എന്ന നിനക്ക് അറിയില്ലേ??"ഒരു കയ്യ് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചും മറു കയ്യ് ഏണിൻ കുത്തി നിർത്തി സ്റ്റെല്ലയെ ഉറ്റുനോക്കി ഐവി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ആമി അവളോട് പുറത്തു ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു.. അപ്പൊ തന്നെ മുഖം വീർപ്പിച്ചു കാണിച്ചു അവൾ അവിടുന്നു തുള്ളിച്ചാടി പോയി.. "Do you really needed to do that??" അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന രീതിയിൽ ആമി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ഐവി ഓഹ് പിന്നെ എന്ന മട്ടിൽ മുഖം തിരിച്ചു കസ്റ്മെറിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു വളിച്ച ഒരു ഇളി നൽകി..

"നിനക്ക് അവളെ ഇഷ്ടമല്ല അല്ലെ??" ഡ്രിങ്ക്‌സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഇടകണ്ണിട്ട് ഐവിയോടു ആരാഞ്ഞു.. "Sometimes,,എന്തായാലും നല്ല ഉദ്ദേശ്യം വെച്ചല്ല നിന്നോട് ഇടപ്പെഴുകുന്നത്.." ഐവിയോട് ഉള്ള ദേഷ്യത്തിൽ കയ്യിൽ കിട്ടിയ അൽകഹോൾ മുഴുവൻ മോന്തുന്ന സ്റ്റെല്ലയിൽ അവർ ഇരുവരുടെയും കണ്ണുകൾ ഉടക്കി.. കണ്ണിൽ മയക്കം പിടിച്ചു എങ്കിലും വിവിധ വർണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പ്രകാശത്തിൽ ഐവി ജെറിയെ കണ്ടെത്തി.. അവൾ ചുണ്ട് കോട്ടി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അവന്റെ അരികിലേക് നടന്നു... തിരിഞ്ഞ് നിന്ന് കളിക്കുകയായിരുന്ന ജെറിയെ ബലമായി തനിക്ക് നേരെ പിടിച്ച തിരിച്ചു,, നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അവന്റെ അധരങ്ങൾ കവർന്ന എടുത്തു സ്റ്റെല്ല.. ജെറി അവളെ തള്ളിമാറ്റി,,വശ്യത നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി.. സ്റ്റെല്ല ഒട്ടും പ്രതീക്ഷികത്തെ ജെറി അവളുടെ അരയിലൂടെ തന്നോട് ചേർത്ത നിർത്തി സ്റ്റെല്ലയുടെ മേൽചുണ്ട തന്റെ ഇരു ചുണ്ടുകളുടെയും ഇടയിൽ ഒതുക്കി..

ഇതേ സമയം,,വരുന്ന കസ്റ്മെർക് ഡ്രിങ്ക്‌സ് വിളമ്പി കൊണ്ടിരുന്ന ആമിയുടെ കണ്ണിൽ ജെറിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റെല്ലായെ കാണാൻ ഇടയായി.. അവളുടെ ശരീരം ഇന്ന് വരെ പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത തരം എന്തൊക്കയോ മാറ്റങ്ങൾ അവളിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചു..എങ്കിലും ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പോലും അവൾ കണ്ണുകൾ പിൻവലിച്ചില്ല!!! "ആമി!!" "അഹ്" ആരോ തന്റെ പേര് വിളിച്ചു മുന്നിൽ വിരൽ ഞൊടിച്ചത് അറിഞ്ഞ അവൾ അവരിൽ നിന്നും ഞെട്ടി നോട്ടം അയാളിലേക്ക് ആക്കി.. "ആലം" "താൻ ഏത് ലോകത്താഡോ??"അവൾ നോക്കിയടത്തേക് നോക്കി അവൻ ചോദിച്ചു.. ജെറിയേയും സ്റ്റെല്ലയേയും അവിടെ കാണാനില്ല എന്ന മനസിലാക്കി ആമി ചുറ്റും നോക്കി.. അവർ പോയിരുന്നു.. 'എങ്ങോട്ട്??' മനസ്സ് ഓരോന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രേമം നടത്തി.. 'എന്തിന്??' എന്ന മാത്രം അവൾക് അറിയില്ല..

തന്നെ ആരോ തള്ളി നീക്കിയത് അറിഞ്ഞ അവൾ മിഴികൾ ഉയർത്തി..ഐവി അവളെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കുവാണ്.. ആലം അവളെ എന്ത് പറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കി.. "അത് ഇടക്ക് ഉള്ളതാ.. പ്രാന്ത്" ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അവന്റെ നോട്ടം ശ്രേദ്ധിച്ചത് പോലെ ഐവി ഉത്തരം നൽകി.. അവൻ തലയാട്ടി വേവലാതിയോട് ആമിയെ നോക്കി. "I'm fine" അവൾ എല്ലാം പാടെ കളഞ്ഞു കൊണ്ട് ഐവിയെ തള്ളി നീക്കി ആലമിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിന്നു.. "എന്താണാവോ ACP സാറിന് വേണ്ടത്" "നീ ഈ ACP സർയെന്ന് ആക്കി വിളിക്കുന്നത് നിർത്തില്ല എന്നുണ്ടോ??" അവൻ ഒറ്റപ്പൂരികം പൊക്കി.. "എന്നിൽ നിന്നും മറച്ചു വെച്ചില്ലേ?" അവൾ മുന്നിലേക് ഊന്നി..

. "അതിന് പറയാൻ മാത്രം അപ്പോ നമ്മൾ അടുത്തിലായിരുന്നല്ലോ.. one tym meeting..അതല്ലേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ" ശേരിയാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്..അവൾ വളിച്ച ഒരു ഇളി നൽകി.. അവന് വേണ്ടത് സേർവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു.. 🥀__ "ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണോ??" തിരികെ വീട്ടിലേക് പോകാൻ നിൽകെ അരികിലേക് കാർ കൊണ്ട് നിർത്തി ആലം ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ സൈഡിലേക് മിഴികൾ പായിച്ചു.. അവിടേക്ക് ഒരു ജീപ്പ് വന്ന നിന്നതും അവൾ ഇരുപുരികവും പൊക്കിയും തഴത്തിയും കളിച്ചു.. "ആമി get in"യാകേശ് ഡോർ തുറന്ന് "അപ്പൊ പൊക്കോട്ടെ ACP സാറേ!!" വീണ്ടും അവൾ അവനെ കളിയാക്കി "ഡി!!" അവന്റെ വിളി അവളുടെ കാതുകളിൽ വന്ന പതിചപ്പോഴേക്കും ആമി ജീപ്പിൽ കയറിയിരുന്നു.. ••☠️•• ജെറിക്കുള്ള കോഫീ ആയിട്ട് അവൾ അവന്റെ റൂമിലേക് കയറും മുൻപേ ഒന്നുടെ ആലോചിച്ചു..

'വേണോ??' 'ലിഡിയയ്ക് വേണ്ടി ഒരു താങ്ക്സ് അല്ലേ നോ പ്രോബ്ലെം' ഉത്തരം കിട്ടിയത് പോലെ അവൾ ദീർകനിശ്വാസം എടുത്തു ഹാൻഡിലിൽ പിടിയിട്ട താഴ്ത്തി.. ഡോർ തുറന്നതും ബെഡിൽ ആരോ മൂടി പുതച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ട് അവൾ കോഫീ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടെക് ചെന്നു തൊണ്ടയനക്കി.. പ്രതികരണമൊന്നുമില്ല!! അവൾ കോഫി ലാംപ് ടേബിളിൽ വെച്ചു അവനെ തട്ടി വിളിച്ചു.. "ജെറി" ചെറുതായി ഒന്നു അനങ്ങി വീണ്ടും തിരിഞ്ഞ കിടന്നു.. "പുല്ല്!!"അവൾ വീണ്ടും തട്ടി വിളിക്കാൻ ഒരുങ്ങാവെ ബാത്റൂമിലെ ഡോർ തുറക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് അവളുടെ നോട്ടം അങ്ങോട്ടെക് ഊന്നി.. "ജെറി!!" ബാത്റൂമിലെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ജെറിയെ കണ്ട് അവൾ ഞെട്ടി..എന്തോ ഓർത്ത പോലെ അവൾ ബെഡിലേക് നോക്കിയതും ടുവെറ്റ് മാറോട് ചേർത്ത പിടിച്ചു തന്നെ നോക്കി പുച്ഛിച്ചു ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റെല്ലയെയാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്....... തുടരും...🥂

നോവലുകൾ ഇനി വാട്സാപ്പിലും വായിക്കാം. ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...