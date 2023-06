DESTINED LOVE : ഭാഗം 24

രചന: അനാർക്കലി

സമയം അവൾക് മുന്നിൽ നിലയുറപ്പിച്ചത് പോലെ,, നിമിഷ സൂചികൾ നീങ്ങുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അവൾക് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ നിമിഷങ്ങളോളം സ്റ്റെല്ലായെ ഉറ്റുനോക്കി നിന്നു.. "ഹേയ് ആമി" ടുവെറ്റ് ശരീരത്തോട് ചേർത്ത പിടിച്ചു സ്റ്റെല്ല ഹെഡ്ബോര്ഡിലേക് ചാരി ഇരുന്നു.. "Gd morng keith"ഒരു പ്രതേക ഇണത്തിൽ തങ്ങളെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ജെറിയെ നോക്കി അവൾ മൊഴിഞ്ഞത് കേട്ട് ആമി മുഖം തിരിച്ചു.. "കോഫീ" കോഫീ ചൂണ്ടി ജെറിയെ നിർവികരതയോടെ നോക്കി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് വേഗത്തിൽ അവിടുന്നു ഇറങ്ങി പോകാൻ നോക്കി.. "ആമി എനിക്കില്ലേ??" "Guest ഉണ്ട് എന്നാരും പറഞ്ഞില്ല.." ഒരു പുച്ഛത്തോടെ ആമി മുഖം കോട്ടി.. അവൾ പോയതും സ്റ്റെല്ല അവന്റെ അരികിലേക് നടന്നു.. "ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല.. നമ്മൾ ആ പഴയെ കാലത്തിലേക്ക് കടന്ന് ചെല്ലും എന്ന" നക്നമായാ അവന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ അവളുടെ കയ്യകൾ ഒഴുകി നടന്നു..ജെറി താൽപ്പര്യമില്ലാതെ മുഖം തിരിച്ചേത്.. മാറോട് ചേർത്തിരുന്ന ടുവേറ്റ് അവൾ അയച്ചതും അത് ഊർന്ന നിലത്തേക്ക് വീണു..

പാതിയെ വശ്യമായ ചിരിയോടെ അവളുടെ കയ്യകൾ അവന്റെ പാന്റിൽ പിടിയിട്ടു.. "ഹാഹാ" ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ സ്റ്റെല്ലയുടെ കയ്യുടെ മുകളിൽ അവൻ പിടിയിട്ട തടഞ്ഞു.. "Yesterday was a mistake"അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ കാണുന്ന വികാരത്തിൽ നിന്നും അവൾക് മനസിലാക്കാൻ കഴിയും അവൻ അവളോട് യാതൊരു ഫീലിംഗസും ഇല്ലാ എന്ന്.. ജെറി അവളെ അടിമുടി വീക്ഷിച്ചു പുച്ഛത്തോടെ കൗച്ചിൽ കിടന്നിരുന്ന അവളുടെ ഡ്രസ് എടുത്ത അവൾക് നേരെ നീട്ടി.. സ്റ്റെല്ല മടിച്ചു കൊണ്ട് ഡ്രെസിൽ മിഴികൾ ഊന്നി.. അവൻ അവളുടെ കയ്യിലേക് ബലമായി ഡ്രെസ്സ് വെച്ച കൊടുത്തു അവളെ മറികടന്ന് ഡ്രെസ്സിങ് റൂമിലേക് കയറാൻ നിൽക്കെ തിരിഞ്ഞ നോക്കി.. "ഞാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ നീ ഇവിടെ കാണരുത്!!" അതൊരു താക്കിത് ആയിരുന്നു. കയ്യിലിട്ട ഞെരിച്ചു ഡ്രെസ്സിലേക് ഒരു വെറുപ്പോടെ നോക്കി കൊണ്ട് അവൾ അതെടുത്തു അണിഞ്ഞു..

താഴേക് ചെന്നപ്പോ ഹാളിൽ നീലിനോടൊപ്പം ഇരുന്നു തല്ലകൂടുന്ന ആമിയെ കണ്ട് അവളുടെ പാതങ്ങൾ നിലച്ചു.. ക്യൂഷയൻ പൊക്കി പിടിച്ചു നീലിനെ തല്ലാൻ ഒരുങ്ങാവെയാണ് ആമി സ്റ്റെല്ലായെ ശ്രേദ്ധിച്ചത്,, അവൾ അതേ ഇരുത് തുടർന്ന് സ്റ്റെല്ലയുടെ മുഖത്തെ ഉറ്റുനോക്കി.. "Stel??" നീൽ ഒരു സംശയത്തോടെ അവളെയും മുകളിലെ ജെറിയുടെ റൂമിലേക്ക് മാറിമാറി കണ്ണ് എറിഞ്ഞു.. "വല്ലാത്ത ക്ഷീണം,,,I gotta go" അവളുടെ പറച്ചിലിലും തനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കുത്തൽ ഉണ്ടെന്ന് മനസിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആമി അധികം ഗൗനിക്കാൻ നിന്നില്ല.. "സ്റ്റെല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ??" പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സ്റ്റെല്ലായെ തിരിഞ്ഞ നോക്കി കൊണ്ട് അകത്തേക് കയറി വന്ന നോഹ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ആമി നിശ്വാസിച്ചു കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ്.. "ജെറിയോടൊപ്പം" അത്രെയും മാത്രം പറഞ്ഞതും നോഹ അർത്ഥം വെച്ചു തലയാട്ടി..

അവൾക് അതിലൊന്നും കാതോർക്കാൻ താൽപ്പര്യം തോന്നാഞ്ഞിട്ട കിച്ചേനിലേക് കടന്നു.. "അവർ വീണ്ടും ഒന്നിച്ചോ??" നോഹയയെ നോക്കി നീൽ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൻ കയ്യ് മലർത്തി..വീണ്ടും അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഇരുവരുടെയും സംഭാഷണം തുടർന്ന്.. --🌚-- "നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയെ"ഐവി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ആമി ഒന്നുമില്ല എന്ന തലയാട്ടി.. അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഐവി തയാർ അല്ലായിരുന്നു.. വീണ്ടും വീണ്ടും കുത്തി കുത്തി ചോദിക്കുന്നത് ആമിക് സഹിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടും അവൾക് നൽകാൻ ആമിയുടെ പക്കൽ തക്കതായ ഉത്തരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സുഖമില്ല എന്നൊരു കള്ളത്തിൽ എല്ലാം ഒതുക്കി.. ഡേവിയോട് പറഞ്ഞതും അവൻ ഹാൾഫ് ഡേ ലീവ് നൽകി.. "നീൽ നീ എവിടാ??" "ദീ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലാ" അവൻ പയ്യെ പറയുന്നത് കേട്ട് അവൾ നെറ്റിചുളിച്ചു..അവൻ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു കള്ളമാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്..

അത്കൊണ്ട് തന്നെ ഫോണ് കാട്ടാക്കി അവൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി.. അതേ സമയം ആമി ഫോണ് വെച്ചതും നീലിനെ നോട്ടം തന്റെ സൈഡിൽ ഗേൾസ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന കൃതിയിൽ ചെന്ന് നിന്നു. അവൾ കയ്യ് പൊക്കി സർ കാണത്തെ എന്താ എന്ന ആരഞ്ഞതും അവൻ കണ്ണ് ചിമ്മി..കൃതി തലയാട്ടി ചിരിച്ചു നേരെ നോക്കി..ചുണ്ടിൽ വിരിഞ്ഞ പുഞ്ചിരിയോട് അവനും.. "കൃതി നീ നാളെ ഫ്രീയാണോ??" ഒറ്റക്ക് ഇരിക്കുന്ന കൃതിയുടെ അരികിൽ ചെന്നിരുന്നു അവളുടെ ബുക്ക് തട്ടി പറിച്ചു.. "Idk,, may be"അവൾക് ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയില്ല.. "എന്താടാ??" അവന്റെ തോള്ളിൽ തോൾ മുട്ടിച്ചു.. "ബെന്നി ഒരു പാർട്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്...I just." ബാക്കി പറയാതെ അവൻ മടിച്ചു.. "You want me to be your date??"അവൾ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൻ എന്ത് മറുപടി നൽകും എന്നൊരു അവസ്ഥിലായി.. "Couple പാർട്ടിയ.." അവൻ തല ചൊറിഞ്ഞു.. "It's okay.. If you" "ഞാൻ വരാം" അവൾ വരില്ല എന്ന അവൻ കരുതിയിരുന്നത്.. അത്കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ പറയാൻ വന്നതിന്റെ ഇടയിൽ കയറി അവൾ പറഞ്ഞത് കേട്ട് നീൽ കണ്ണ് വിടർത്തി..

"Sure??" "Yeah.. എന്തേ വരണ്ടേ??" കൃതി അവനെ കളിയാക്കി...അവൻ അല്ല എന്നും ആണെന്നും കണ്ഫ്യൂഷൻ ആയി തലയാട്ടുന്നത് കണ്ട് അവൾ വാ പൊത്തി ചിരിച്ചു.. ഇതെല്ലാം ദൂരെ നിന്ന് വീക്ഷിച്ച ആമിയുടെ ചുണ്ടിൽ അറിയാതെ ഒരു പുഞ്ചിരി വിടർന്നു.. നീലിന്റെ മുഖത്തെ തിളക്കം തന്നെ ധാരാളം ആയിരുന്നു അവന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് എന്ന് ആമിക് വായിച്ച എടുക്കാൻ.. 🦋_ "Couples party!!" അകത്തേക് കയറിയതും അവൾ ശ്രേവിച്ചതും കേട്ട് ആമി സൈഡിലേക് നോക്കി.. ബെന്നി ക്രിസ്റ്റിയോട് പറയുന്നത് കേട്ട് യാകേശ് സിഗ്‌ ആഷ് ബൗളിലേക് ഇട്ടു ഞെരിച്ചു.. അവൾ അങ്ങോട്ടെക് കടന്ന് വന്നതും ബെന്നി അവളെ നോക്കിയിട്ടി ബാക്കി തുടർന്ന്.. "നിങ്ങൾ ആരേലും ഒക്കെ ആയിട്ട് വാ,,ഒരു couple പാർട്ടിയാണ്..മറക്കണ്ട!! സിംഗിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒന്നിനെയും ഞാൻ അങ്ങോ കേറ്റില്ല!!" ഉറപ്പോടെ അവൻ പറഞ്ഞു ആമിക് നേരെ തിരിഞ്ഞു.. "ദീയോട് കൂടിയാ"അവൻ വേഗം അവിടുന്നു പോയതും അവളുടെ നോട്ടം മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളിലായി..

യാകേശ് ഇഷ്ട്ടകേടോ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് ആമി ക്രിസ്റ്റിയെ നോക്കി അവൻ എന്തോ ഇവിടെ ഒരു ചർച്ചയും നടന്നിട്ടില്ല എന്ന മട്ടിൽ ഐ പാടിൽ എന്തോ തിരയുവാ.. "ഞാൻ എങ്ങുമില്ല!!" യാകേശ് ബർബോണ് ഒരു സിപ്പ് കുടിച്ചു.. "Why not.."അവൾ അവന്റെ അരികിൽ ഇട്ടിരുന്ന സിംഗിൾ കൗച്ചിൽ ഇരുന്നു ബർബോണ് ഗ്ലാസ് വാങ്ങി ടേബിളിൽ വെച്ചു.. "It's a couple party" അവന്റെ പറച്ചിൽ കേട്ട് അവൾ ചുണ്ടു കൂട്ടി പിടിച്ചു ചിരിച്ചു.. "ഒരു പെണ്ണ് കാരണം ഇനി ആരെയും സ്നേഹിക്കില്ല എന്ന പ്രതിജ്ഞയാണോ.. look,,നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് പോലെയല്ല എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും എന്ന എന്നെ കണ്ടതോടെ മനസിലായി എന്ന എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ,,എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ" അവൾ കണ്ണു കൂർപ്പിച്ചു അവന്റെ നേരെ ചെന്ന് കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് യാകേശ് പുറകിലേക് ചാഞ്ഞു.. "I.. i.."അവൻ ബ്ബ ബ്ബ അടിച്ചു.. "ദേ നോക്ക്,, ഇനി നാളെതെക്ക് ഡേറ്റ് ആയി പെണ്ണില്ല എന്ന പറഞ്ഞു മുങ്ങണ്ടാ,,നിങ്ങൾക് ഉള്ള ആളെ ഞാൻ റേഡി ആക്കിക്കൊള്ളാം,,അങ്ങോ പോയാ മതി,,കേട്ടല്ലോ!!!" കയ്യ് ചൂണ്ടി അവൾ അജ്ഞാപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞു..

അവൻ കൊച്ചു പിള്ളാരെ പോലെ അവളുടെ വാക്കുകൾ കാതോർത്തു അനുസരണയോടെ തലയാട്ടി.. മുഖം ഉയർത്തി അവരേ വീക്ഷിച്ചില്ല എങ്കിലും ഇരുവരുടെയും സംവാദം കേട്ട് ഇരുന്നെത്തു ക്രിസ്റ്റി.. അവന്റെ ചൊടി വിടർന്നു.. "ബ്രോ,, do you have a date??"അവൾ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൻ മിഴികൾ വിടർത്തി ആമിയെ നോക്കി..പതിയെ ഇല്ലാ എന്ന തലയാട്ടി.. "അവൻ 3 months ആയി ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്" "അത് എന്താ" അവൾക് കൂടുതൽ അറിയണം എന്നുണ്ട്.. "അതൊരു ലോങ് സ്റ്റോറിയ,, പിന്നെ എപ്പോഴ എങ്കിലും പറയും..നീ ഇനി അവനും ഡേറ്റ് സെറ്റ് ആകുന്നുണ്ടോ" അവൾ ക്രിസ്റ്റിയെ നോക്കി.. അവൻ ആമി എന്ത് ഉത്തരം നൽകും എന്ന രീതിയിൽ താടിയിൽ കയ്യ് താങ്ങി.. "If he want..ഞാൻ നോക്കാം" "No!!എനിക്ക് നാളെ ഒരു കമ്മിറ്റമെന്റ് ഉണ്ട്" അവൻ അവിടുന്നു എഴുന്നേറ്റു ആമിയെ മയത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കി ഐപാഡ് കൗച്ചിലേക് ഇട്ട്..

"ആരാടി എന്റെ ഡേറ്റ്?"ക്രിസ്റ്റി പോയത് നോക്കിയിട്ട് യാകേശ് ത്വരയോട് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ പറയില്ല എന്ന തലയാട്ടി.. "Bldy sister" അവൻ പിറുപിറുത്തു കൊണ്ട് ബൈക്കിന്റെ കീ എടുത്തു അവളെ ഇടിക്കുന്നത് പോലെ കാണിച്ചു..അവൾ നാക് നീട്ടി •☠️• തന്റെ ബെഡിൽ ഇരിക്കുന്ന കവർ എടുത്തു അതിലേക് ചൂഴ്ന്നു നോക്കി നിൽകുവായിരുന്നു ആമി.. 'ഇത് എവിടുന്നാ??' സ്വയം ചോദിച്ചു. "Hey gorgeous"പുറകിൽ നിന്നും എഡ്ഡിയുടെ ശബ്‌ദം കേട്ടതും അവൾ ആവേശത്തോടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി.. "എഡ്ഡി" അവൾ തുള്ളിച്ചാടി എഡ്ഡിയെ ചെന്ന് വാരിപുണർന്നു.. "നീ എന്നെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊല്ലുമോടി"അവളെ അകറ്റാൻ പാടുപെട്ടു എഡ്ഡി.. "

പോയിട്ട് ഒരു കാൾ പോലും ചെയ്യാത്ത കിളവൻ" അവൻ ചുണ്ടു കോട്ടി "കിളവനോ ഞാനോ??" കേൾക്കാൻ പാടില്ലാഞ്ഞത് എന്തോ കേട്ട് പോലെ ആയിരുന്നു എഡ്ഡിയുടെ ചോദ്യം.. അവൾ മുഖം വീർപ്പിച്ചു തലയാട്ടി.. "ബിസി ആയത് കൊണ്ടാ" അവളുടെ കവിളിൽ പിടിച്ചു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കിയത്തും ആമി എരിവ് വലിച്ചു.. "ഞാൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞു.."എഡ്ഡി അന്നു നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന ആമിക് മനസിലായി.. "അത് എഡ്ഡി.." "വേണ്ടാ..നീ പറയാഞ്ഞത് തെറ്റാണ്..അതിന് നിന്റേതായ റീസെൻ ഉണ്ടല്ലോ.. Anyway congrats!!" എഡ്ഡി ആമിയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു നെറുകയിൽ ചുണ്ട് ചേർത്തു....... തുടരും...🥂

