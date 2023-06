DESTINED LOVE : ഭാഗം 25

രചന: അനാർക്കലി

"ഞാനോ??"ഫോണിലൂടെ ഉള്ള ഐവിയുടെ അലറൽ കേട്ട് ആമി കാതോരം ചേർത്ത പിടിച്ചിരുന്ന ഫോണ് നീക്കി ചെവി കുടഞ്ഞു.. "അഹ് നീ തന്നെ" "ഞാനോ!!"അവൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് നാലാമത്തെ തവണയാണ് ചോദിക്കുന്നത്.. "അല്ലടി നിന്റെ തന്ത"ആമി കലിപ്പ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത പറഞ്ഞു "അപ്പൊ ഉറപ്പാ" "എന്ത് നിന്റെ തന്തേടെ കാര്യമോ??"അവൾ നെറ്റിചുളിച്ചു "അതല്ല നിന്റെ തന്തയ്ക്കു വിളി കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞതാ.. നീ എന്നെ തന്നെയാ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന്" അതിന് ഒന്നു മൂളി ആമി,, വീണ്ടും തുടർന്ന്.. "നിനക്ക് ആരാ ആൾ എന്ന അറിയണ്ടേ" "ആമി എനിക്ക് വയ്യാ,, നിനക്ക് അറിയാമല്ലോ" "അത്കൊണ്ട് തന്നെയാ,,"അവൾ പറയുന്നത് കേട്ട് ഐവി സംശയത്തോടെ മുഖം ചുളുക്കി പെയിന്റ് ബ്രഷ്‌ ടേബിളിൽ വെച്ചു.. "നീ ഒളിച്ചും പാത്തും നോക്കുന്നവനെയാ ഞാൻ സെറ്റാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്" ഐവിയ്ക് ശ്വാസം വിടാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല,, എന്തോ പിടിച്ചു വെച്ചത് പോലെ,, ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷികതത് കേട്ടത് കൊണ്ടാകും!! അവൾക്ക് ഹൃദ്യമിടിപ്പ് ഉയര്ന്നു,,

കേട്ടത്തിന്റെ ഷോക്കിൽ അവൾ പെട്ടെന്ന് ബീൻ ബാഗിലേക് ഇരുന്ന് ഒന്നുടെ ആരാഞ്ഞു.. "എനിക്ക് ഇനി പറയാൻ വയ്യ,, സർപ്രൈസ് തരാൻ ആയിരുന്നു,, നീ ആയത് കൊണ്ട് വരാതെ മുങ്ങി കളയും സോ അങ് പറഞ്ഞതാ" ആമി നെടുവീർപ്പിട്ടു.. "ശെരിക്കും!!" "നിനക്ക് ഇനിയും കേൾക്കണോ തന്ത്ക് വിളി" പല്ലഞ്ഞെരിച്ചമർത്തി അവൾ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് 'വേണ്ടാ!!' എന്ന അലറി ഫോണ് വെച്ചു ഐവി.. ഫോണ് വെച്ചഉടനെ മിററിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നു നിന്ന് അൽപനേരം സ്വയം വീക്ഷിച്ചു തലക്ക് അടി കിട്ടിയത് പോലെ അവൾ തുള്ളാൻ തുടങ്ങി.. സന്തോഷം കൊണ്ട് അവൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും വെക്കുമ്പോ അവന്റെ മുഖം അവളുടെ ഉള്ളിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നു.. തന്റെ കാട്ടികൂട്ടൽ കണ്ട് പിന്നിൽ ഡോറിനോട് ചാരി നിൽക്കുന്ന ആളെ കണ്ട് അവളുടെ കാലുകൾ നിശ്ചലമായി.. "Mommy" അവൾ ഓടി ചെന്ന് അമ്മയുടെ രണ്ട് കവിളും പിച്ചിവലിച്ചു.. "അഹ്.. ഈ പെണ്ണ്.. ഔ" അവളുടെ പിടിവിടുവിച്ച അവർ കവിളിൽ കയ്യ് വെച്ച തടവി.. "എന്താടി നിനക്ക് പ്രാന്തയോ" "യഹ്,,, my lady" അവൾ അവരുടെ കവിളിൽ മുത്തം കൊടുത്ത താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ഓടി..

അവൾക് ഏറെ സന്തോഷം വരുമ്പോ ആദ്യം ഓടുന്നത് കിച്ചേണിലേക് ആകും,,തിന്നാനല്ല!! പാചകം ചെയ്യാൻ.. "മോൾ അവിടെ പോയി ഇരുന്നോ ഇന്ന് സ്‌പെഷ്യൽ എന്റെ വക" അവൾ തിരിഞ്ഞു തന്നെ നെറ്റിചുളിച്ചു നോക്കുന്ന റേച്ചലിനെ നോക്കി വല്ലാത്തൊരു ചിരിയോട് പറഞ്ഞു.. "വട്ടത്തി" അവർ സ്വയം തലക്ക് അടിച്ചു ഹാളിലെക് നടന്നു.. _♥️ വരാൻ ഇരിക്കുന്ന കോമ്പറ്റീഷൻ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകായിരുന്നു ആമി,, എത്ര നല്ല മത്സരാർത്ഥിയാണേലും വേണ്ടത്ര പരിശീലനം ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ എവിടേലും പിഴയക്കും,,തോൽവി ഉറപ്പ്!! അവൾ തനിക്ക് കുറച്ച മുന്നിൽ കാണുന്ന പൂളിൽ കണ്ണ് നട്ടു,, ഒരു കോച്ച് തനിക്കില്ല,, കോളജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തു കോളേജ് കോച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു.. കൂടുതൽ ചിന്തിയിലേക് വഴുതി വീഴാൻ തുടങ്ങിയതും അവളിൽ ടെന്ഷന് ഉടലെടുത്തു.. മുന്നിൽ കാണുന്ന സമുദ്രത്തിന്റെ ഭംഗിയിൽ അകപ്പെട്ടു,, തീരത്തേക് അടിക്കുന്ന ഓരോ തിരമാലയും അവയുടെ കഥകൾ ചൊല്ലുന്നു.. "വലിയ ചിന്തകളിൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു"തന്റെ അരികിൽ പാതകളിൽ നിന്നും അവൾ മുകളിലേക്ക് മിഴികൾ പതിയെ പായിച്ചു..

"അലക്സ്"പുറകിലേക് വെച്ചിരുന്നു കയ്യികൾ എടുത്ത അവൾ പൊടി തട്ടി കളഞ്ഞു.. അലക്സ് അവളോടൊപ്പം ഇരുന്നു,, "എന്താ ഇവിടെ" "കപ്പലണ്ടി വിൽക്കാൻ വന്നതാ" അവന്റെ മറുപടി കേട്ട് അവൾ തലയാട്ടി ചിരിച്ചു.. "എന്തായിരുന്നു ആലോചന??"അവൾ ഒരു നിമിഷം കടലിലേക്ക് നോട്ടം എറിഞ്ഞു.. " 'bout competition..ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു കോച്ചില്ല.. Something 'bout that" ആമി ചുണ്ട് കൂർപ്പിച്ചു.. "ഓഹ്,,"അവൻ തലയാട്ടി.. പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഓർത്തപോലെ അവൾ അവൻ നേരെ തിരിഞ്ഞു.. "I need your help" അവൾ പറയുന്നത് കേട്ട് അലക്സ് നെറ്റിചുളിച്ചു,,എന്തോ വലുത് വരാൻ ഇരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അവൻ തോന്നിയത്.. _☠️ "ജെകെ കൂടെ ഡേറ്റില്ലേ??" അകത്തേക് കയറാൻ നിന്ന് ജെറിയോട് ബെന്നി ചോദിച്ചു കൊണ്ട് വഴി തടഞ്ഞു.. "I'll find someone there" അകത്തേക് നോക്കി അവൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടും അവൻ വഴി തടഞ്ഞു.. ജെറി ഒന്നു തുറിച്ചു നോക്കിയതും അവൻ കയ്യ് മാറ്റി വളിച്ച ഒരു ഇളി പാസ്സാക്കി.. "ജെകെ അല്ലെ അത്??"കൃതി ഉത്സാഹത്തോടെ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് നീൽ ജെറിയെ നോക്കി ഒന്ന് മൂളി..

"ജെകെ!!"അവന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിന്ന് പുറകിലേക് എത്തി നോക്കുന്നത് നീലിനെ നോക്കി അവൻ എന്താണ് ഇത്ര കാര്യത്തിൽ തിരയുന്നത് എന്ന സംശയത്തിൽ ജെറിയും പുറകിലേക് കണ്ണ് പായിച്ചു.. "ഒറ്റക്കണോ ജെകെ വന്നത്!!!" വിശ്വാസം വരാത്ത രീതിയിൽ കണ്ണു തള്ളി നീൽ..ജെറി അതിന് മറുപടി കൊടുക്കാതെ അവനെ തള്ളിനീക്കി മുന്നേക്ക് നടന്നു.. "He's awesome"അവൻ പോകുന്നതും നോക്കി കൃതി പറയുന്നത് കേട്ട് നീൽ ചുണ്ട് കോട്ടി.. ജെറി ബിയർ ബോട്ടിൽ എടുത്തു ചുണ്ടോട് ചേർത്ത തിരിഞ്ഞതും അകത്തേക്ക് കയറി വന്ന ആമിയിൽ അവന്റെ കണ്ണുകൾ ഉടക്കി.. ബ്ലാക്ക്‌ ഷോർട്ട് സ്ലീവ്ലെസ് ഡ്രെസ്സിൽ അകത്തേക് കയറി വരുന്ന ആമിയിൽ പലരുടെയും കണ്ണ് ഉടക്കി,,സെക്കൻഡ്സിന് ഉള്ളിൽ അവന്റെ നോട്ടം അവളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അലക്സിലേക് ആയി.. ജെറി ഒരു സംശയത്തോടെ അവരെ ഇരുവരെയും നോക്കി നിന്നതും അവൾ അവന്റെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ടു മുന്നോട്ട് നടന്നു.. _🖤 "ഐവി!!" പുറകിൽ നിന്നും കേട്ട് ശബ്‌ദം ഒരു സംശയം അവളിൽ ഉണർത്തി.. "നീയാണോ!!oh god" അവൻ നെറ്റിയിൽ കയ്യ് ചേർത്ത കണ്ണ് ഇറുക്കെ അടച്ചു.. ഐവിയുടെ അവസ്ഥ മറിച്ച അല്ലായിരുന്നു.. അവൾ നിർവികരത്തയോടെ അവനെ നോക്കി നിന്നെത്..!! __🍭

"ജെകെ!!" അലക്സിൽ നിന്നും ആമിയിൽ നിന്നും മിഴികൾ പിൻവലിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന അവന്റെ അരികിൽ വന്ന ഒരു പെണ്കുട്ടി വിളിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൻ അവൾക് നേരെ തിരിഞ്ഞു.. "Hey,, I'm siri" അവൾ അവന് നേരേ കയ്യ് നീട്ടി.. "ഹേയ് സിറി" സൈറ്റ് അടിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നേക്ക് ആഞ്ഞു ചേന്ന് ജെറി അവളുടെ കവിളിൽ ചുണ്ടമർത്തി.. സിറി ഒരു നിമിഷം പകച്ചു പോയിരുന്നു ജെറിയിൽ നിന്നും പെട്ടന്ന് ഒരു റെസ്പോണ്ട് അവൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല..അവൾ ചുണ്ടു കടിച്ചു പിടിച്ചു അവനെ നോക്കി കണ്ണ് വിടർത്തി.. എങ്കിൽ സിറിയുടെ അപ്പ്രോച്ചിൽ ജെറിയക് തീരെ തൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല,,എന്തോ തനിക്ക് ചേരില്ല എന്ന ഉറപ്പാണ് അവന്.. "പാർട്ടി without me" അലക്സിന്റെയും ആമിയുടെ ഇടയിൽ കയറി സ്റ്റെല്ല പറഞ്ഞത് കേട്ട് ആമി നഖം കടിച്ചു.. "നിന്നെ ഇങ്ങോ ഒറ്റക്ക് കയറ്റിയോ??" "No.. I'm with him" അവൾ ഇഷ്ട്ടകേടോടെ ഒറ്റക്ക് നിന്ന് ഡ്രിങ്ക്‌സ് കുടിക്കുന്ന ഒരുത്തനെ നോക്കി.. "You guys.." അവൾ സംശയത്തോടെ ഇരുവരെയും നോക്കി,,അവർ അല്ല എന്ന് തലയാട്ടി..

എങ്കിലും അത് കാര്യമാക്കാതെ അവരെ കളിയാക്കി,,ആമിക് അതൊരു ഡിസ്റ്റ്‌ബെൻസ ആയിരുന്നു.. അവൾ അലക്സിനെ നോക്കി കണ്ണ് കാണിച്ചു.. "ദേ ജെറി" പറയണ്ട താമസം എവിടെ എന്നും ചോദിച്ചു അവൾ പിന്നേക്ക് നോക്കി.. ജെറിയെ കണ്ടതും സ്റ്റെല്ല പിന്നെ അവിടെ നിന്നില്ല.. അവളുടെ പോക്ക കണ്ട ആമി വാ പൊതി ചിരിച്ചു.. "She loves him??" "No" അലെക്സിന്റെ ഉത്തരം കേട്ട് ആമി അവന് നേരെ മുഖം തിരിച്ചു.. "അവളൊരു പൊട്ടിയ,,ഇതൊരു താരം വാശിയാ,,അവൾക് real luv എന്താ എന്നറിയില്ല!!" മയത്തിൽ എവിടേക്കോ നോക്കി അലക്സ് പറയുന്നത് കേട്ട് അവൾ നെറ്റി ചുളിച്ചു.. അവന്റെ കണ്ണുകൾ ഇപ്പോഴും അതേ ദിശയിലാണ് എന്ന മനസിലാക്കി അവളും അങ്ങോട്ടെ നോട്ടം ഊന്നി.. "സണ്ണി" അവൾ മൊഴിഞ്ഞു.. ആമിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സംശയം ഉണർന്നു.. ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഇപ്പോഴും അലക്സ് അവനിൽ തന്നെ കണ്ണ് നട്ടേത്!! "അഹ്"

പുറത്ത് ഒരടി കിട്ടിയതും അവൾ അലറി.. അലക്സ് ഞെട്ടി ആമിയെ നോക്കിയതും അവൾ പുറത്തു കയ്യ് വെച്ചു നില്കുവാണ്.. "എന്താടി??" ഐവിയുടെ നേരെ അവൾ കുരച്ചു ചാടി.. അലക്സിനെ ഒന്ന് നോക്കി ഐവി ആമിയുടെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ടു മുകളിലേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പ് കയറി.. "ഐവി നീ ഇത് എന്നെ എങ്ങോ കൊണ്ടുപോകുവാ.. എനിക്ക് വേദനിക്കുന്ന" അവളുടെ കയ്യ് വിടുവിച്ചു ആമി കയ്യ് തണ്ട തടവി.. "എന്താടി നിനക്ക് പ്രാന്താണോ??" "ഇങ്ങനെ പോയാ ആകും.. നീ എന്നോട് എന്തോ പറഞ്ഞ ഇങ്ങോ വിളിപ്പിച്ചേ" ഐവി ഉറ്റുനോക്കി ആമി എന്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പുരികം പൊക്കി. "നീ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്റ്റിയാണ് എന്റെ ഡേറ്റ് എന്നല്ലേ???" "ക്രിസ്റ്റി ബ്രോയോ..ഞാ....." അവൾ പാതിക് വെച്ച നിർത്തി ഒരു അന്തളിപ്പോടെ ഐവി നോക്കി.. "യൂ,, നീ,, luv,, ബ്രോ,, യാകേശ്,, ക്രിസ്റ്റി" അവൾ എന്ത് പറയണം എന്നറിയാതെ പിച്ചും പെയ്യും പറയുന്നത് കേട്ട് ഐവി തല കുടഞ്ഞു.. "Oh godd!!" ആമി തലക്ക് അടിച്ചു.. അപ്പോഴാണ് അവൾ മനസിലാകുന്നത് തനിക്കാൻ പണി പാളിയത് എന്ന്!!! ..... തുടരും...🥂

