DESTINED LOVE : ഭാഗം 26

രചന: അനാർക്കലി

"Whatt!!നിന്നോട് ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞതല്ലേ,,അന്ന് മൻഷനിൽ വെച്ച തന്നെ നീ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ എല്ലാം തുറന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ"ഐവിയുടെ കണ്ണിൽ തീപ്പായിച്ചുള്ള നോട്ടം.. ആമി വളിച്ച ഒരു ഇളി പാസാക്കി.. "നീ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.. ഞാൻ ഊഹിച്ചതാ"വിട്ട കൊടുത്താൽ തന്നെ കടിച്ച കീറും എന്ന അവൾക് അറിയാം..അത്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കള്ളം പറയുക അല്ലാതെ വേറെ നിവൃത്തിയില്ല. "ഞാൻ പറഞ്ഞതാ"അവൾ വാദിച്ചു "No,,no,, no!!" കണ്ണടച്ചു ആമി അലറി,, ഐവി ആശയകുഴപ്പത്തിലായി.. അവളിൽ നിന്നും ഒരു മറുപടി കേൾകാഞ്ഞിട്ട ആമി ഐവിയെ ഇടകണ്ണിട്ട് നോക്കി.. ഐവി താൻ പറഞ്ഞോ ഇല്ലയോ എന്ന് സംശയത്തിലാണ്.. 'ഏറ്റു ഏറ്റു' അതുകണ്ട് അവൾ ശ്വാസം അയച്ചു വിട്ട് ഐവിയുടെ തോളിൽ കയ്യ് വെച്ചു,, "ഇനി പറ്റിയത് പറ്റി,, നീ യാകേശ് ബ്രോയെ വെച്ച adjust ചെയ്യ്" പറഞ്ഞതും ഒരു ആട്ടയിരുന്നു ഐവിയുടെ വക.. കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയതും ആമി ചുണ്ടു അകത്തേക് കടിച്ചു പിടിച്ചു,,ഐവി അവളെ കടുപ്പിച്ച് ഒന്നു നോക്കി അവിടുന്നു തിരിഞ്ഞു നടന്നു.. _💀

തന്റെ നേരെ നടന്ന വരുന്ന ജെറിയെ കണ്ട അലക്സ് ചുണ്ട് കോട്ടി ചിരിച്ചു.. "ആരിത്,, ജെകെയോ??" പുച്ഛം കലർന്ന വാക്കുകൾ.. രണ്ട് പേരും മുഖാമുഖം വന്നതും അലെക്സിന് ഒപ്പം നിന്നവർ എല്ലാം മാറി കൊടുത്തു.. ഒരടി നടന്നാൽ ഇരുവരെയും പിടിച്ചു മാറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.. അതിന് ശ്രേമിക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്നതിന് കണക്ക് കാണില്ല.. "എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം??" "എന്ത്" കയ്യിൽ ഇരുന്ന് ബിയർ ബോട്ടിൽ ചുണ്ടോട് ചേർത്തു അലക്സ് "ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ എന്ന നിനക്ക് അറിയാം" ജെറി എരിഞ്ഞു കയറി ദേഷ്യം അണപ്പല്ലിൽ കടിച്ചമർത്തി.. "നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാനാ"അലെക്സിന്റെ കണ്ണിലെ തീക്ഷ്ണത ഏറി.. ജെറി ദേഷ്യത്തോടെ അവന്റെ നേരെ മുഖം അടുപ്പിച്ചു..ഇതേ സമയം എല്ലാരുടെയും ശ്രേദ്ധ അവരിലേക്ക് ആയി.. രണ്ടുപേരും എന്തിനും തയ്യാർ ആയിരുന്നു!! "ജെകെ" സിറി വന്ന അവന്റെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ട വലിച്ചു.. പിന്മാറാൻ അവൻ തയ്യാറല്ല.. അവൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രേമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു..അപ്പോഴേക്കും നീലും ബെന്നിയും അവർക്ക് ഇടയിലേക് കയറി..

സിറിയുടെ കയ്യ് വിടുവിച്ചു മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ബെന്നിയെ തള്ളി നീക്കി വീണ്ടും അലെക്സിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിക് വന്ന നിന്നു.. "Stay away from her!!" ഒരു താക്കിത് ആയിരുന്നു അത്..അലക്സ് ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവനെ പുച്ഛത്തോടെ നോക്കി ചിരിച്ചു.. _🍭 "ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യനാ??" യാകേശ് ഫോണിലൂടെ ആരോടോ സംസാരിക്കുവാണ്.. ആമി ഒച്ചയുണ്ടാകാതെ അവന്റെ പുറകിൽ പമ്മി നിന്നു.. "Fuck!!" ഫോണ് വെച്ച കലിപ്പോടെ തിരിഞ്ഞതും ആമിയെ കണ്ട അവൻ ഞെട്ടി.. അവൾ പല്ല് കാണിച്ചു ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട് യാകേശ് അവളെ ഉറ്റുനോക്കി.. "ആരോടായിരുന്നു!!" "നിന്റെ കാലനോട്" പതുകയാണ് അവൻ പറഞ്ഞാത് എങ്കിലും അവൾ അത് ശ്രേവിച്ചു "എന്റെ കാലനോ??" അവൾ ആലോജികുന്നത് പോലെ നിന്നു.. "എന്താടി കുട്ടിപിശാശ്ശേ നിനക്ക് വേണ്ടേ??" അവന്റെ മൂഡ് ശേരിയല്ലാ എന്ന ആമിക് ഉറപ്പായി.. "ക്രിസ്റ്റി ബ്രോ എവിടാ പോയേ" ഇപോ ഉത്തരം കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു അവൾ കാതോർത്തു.. "പറ ബ്രോ!!" "എന്തിനാ.. അവന്റെ ഉള്ള സമാധാനം കൂടി കളയാൻ ആണോ" അവൻ പറയുന്നത് ഒന്നും അവൾക് അങ്ങോ കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല..

എത്ര ചോദിച്ചിട്ടും യാകേശ് പറയാതെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട അവൾ മുഖം വീർപ്പിച്ചു.. "എന്ത് പറ്റി??" വാടിയ മുഖത്തോടെ വരുന്ന ആമിയോട് അലക്സ് ആരാഞ്ഞു.. "ആ പൊങ്ങാൻ ബ്രോ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം നൽകാതെ ചുമ്മാ കിടന്ന ചിലക്കുവാ"പുറകിലേക് ചൂണ്ടി അവൾ പറയുന്നത് കേട്ട് ഒരു ചിരിയോടെ അലക്സ് അവളുടെ മുടിയിൽ തലോടി.. ആമി അവന്റെ പ്രവർത്തിയിൽ കണ്ണും തള്ളി അവനെയും തന്റെ മുടിയിൽ തലോടുന്നു കയ്യിലേക്ക് നോക്കി.. അലെക്സിന്റെ നോട്ടം മാത്രം മറ്റെവിടെയോയാണ്.. ജെറി ദേഷ്യം കടിച്ചമർത്തി പുറത്തേക് ഇറങ്ങി പോയതും ആരോ ആയി കൂട്ടിമുട്ടി.. സിറി ആയിരുന്നു അത്.. അവൾ പകച്ചു,,പിന്നെ സോറി പറഞ്ഞു പോകാൻ ഒരുങ്ങിയതും അവൻ അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ട തന്നോട് ചേർത്ത നിർത്തി അനുവാദം പോലും ചോദിക്കാതെ സിറിയുടെ ചുണ്ടു കവരാൻ എടുത്തു.. അധികം ദീർക്കമില്ലാത്ത ചുംബനം..

അവൻ എന്തിനാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് സ്വയം മനസിലാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. "I'm.." അവളുടെ അനുവാദം ചോദികാഞ്ഞത് അവന് തെറ്റായി തോന്നി.. മാപ് പറയാൻ തുനിയവനെ നിർത്തി വെച്ചിരുന്നു ചുംബനം അവളാൽ വീണ്ടും തുടർന്നു...!! _🦋 യാകേഷിനൊപ്പമാണ് ആമി തിരികെ വന്നത്,,അവൻ കണ്ടിരുന്നു അലക്സിനൊപ്പം അവളെ..അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ ഒരു അവസരം അവര്ക് ലഭിച്ചില്ല.. മൻഷനിലേക് കയറിയതും കണ്ടത് എഡ്ഡിയോട് ഒപ്പം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റിയെയാണ്,, അവൾ മുന്നേക്ക് നടന്നു നീങ്ങാവെ കണ്ണുകൾ അവനിൽ പതിപ്പിച്ചിരുന്നു.. തനിക്ക് ഇന്ന് പറ്റിയ അബദ്ധമാണ് മനസ്സ് നിറയെ..എഡ്ഡി എന്തൊക്കയോ ചോദിക്കുന്നണ്ട് എങ്കിലും അവൾ ഉത്തരം നൽകാതെ പതിയെ ഒരു പ്രതിമ കാണ്കെ സ്റ്റെപ്പ് കയറി.. "എന്ത് പറ്റി അവൾക്" എഡ്ഡി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് യാകേശ് കയ്യ് മലർത്തി..ഒപ്പം ക്രിസ്റ്റിയെ കാര്യത്തിൽ നോക്കി..

ഐവിയും ക്രിസ്റ്റിയുമാണ് അവളുടെ മനസ് നിറയെ..എങ്ങനെ അവരെ ഒന്നിപ്പിക്കാം എന്ന ചിന്തയിലേക് നീങ്ങി കൊണ്ട് അവൾ നിദ്രയെ പുൽകി.. •🌚• "മ്യോളെ"കോഫീ സേർവ് ചെയ്യുന്ന ഐവിയുടെ അരികിലേക്ക് ചാടി വീണു ആമി... ഐവി അവളയൊന്നു കനപ്പിച്ചു നോക്കി അടുത്ത ടേബിളിലേക് നീങ്ങി.. "Talk to me!!" "നീ വിട്ടെ,,ഞാൻ ഇത് സേർവ ചെയ്യട്ടെ" കയ്യ് എടുത്തു മാറ്റാൻ അവൾ കണ്ണ് കൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിച്ചു..ആമി തയാറായില്ല.. ഐവി കണ്ണകൊണ്ട പുറകിലേക് നോക്കാൻ ആംഗ്യം കാണിച്ചതും.. "അവിടെ എന്ത് കോപ്പാ" എന്നു പറഞ്ഞു അവൾ തിരിഞ്ഞു.. അവളെ നോക്കി കയ്യികെട്ടി ഒറ്റപ്പൂരികം പൊക്കി നിൽക്കുന്ന ഡേവിഡിനെ കണ്ട് ആമി വളിച്ച ഒരു ഇളി നൽകി വേഗം അകത്തേക് ഓടി.. . . "ശ്,, ശ്,, ശ്"അടങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഐവിയെ വീണ്ടും ഇടങ്ങേർ ആക്കാൻ അവൾ തീരുമാനിച്ചു.. "എന്താടി പുല്ലേ"ഐവി "Are you mad at me" "എന്തിന്??" ഐവി "അല്ലാ ഇന്നലെ ആൾ മാറിയത്തിന്..ഞാൻ കരുതി യാകേശ് ബ്രോ ആയിരിക്കും എന്ന്" "Anyway,, നീ പേടിക്കണ്ട മോളെ,, നിന്റെ കാര്യം ഈ ആമി സെറ്റാക്കി തരും,,

അങ്ങേരെ വളച്ചു കുപ്പിയിൽ ആകും" അവൾ പറയുന്നത് കേട്ട് ഐവി അവളെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി.. "ശേ.. അതല്ല,,, നിനക്ക് വേണ്ടി കുപ്പിയിൽ ആകും എന്ന..തെറ്റിദ്ധാരിക്കാതെ"അവൾ നാണം മറക്കുന്നത് പോലെ കാണിച്ചു.. "നീ കൂടുതൽ ധരിപ്പികല്ലേ" വല്ലാത്തൊരു രീതിയിൽ അവൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് കേട്ട് ആമി തലച്ചോറിഞ്ഞു ചുണ്ടു ചുളുക്കി.. "Hola" പരിചയമുള്ള ഒരു ശബ്‌ദം.. "ആലം" അവൾ പുഞ്ചിരിച്ചു. അവൻ ഫ്രോണ്ടിൽ ഉള്ള ചെയറിൽ ഇരുന്ന് അവൻ വേണ്ടത് ഓർഡർ ചെയ്തു.. "താൻ മലയാളിയല്ലേ,, എങ്ങനെ ഇവിടെ??" ലാറ്റെ കുടിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അവൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ആമി പറയണോ എന്ന ആശങ്കയിലായി.. "ഏയ്,,പറയാൻ താൽപ്പര്യം ഇല്ലെൽ വേണ്ടാഡോ" "Its okay,," അവൾ എല്ലാം പറഞ്ഞ തുടങ്ങി.. "അപ്പൊ ഒരുത്തനെ തേച്ചു ഒട്ടിച്ചിട്ട വന്നതാണ്" അവൻ കളിയാക്കി "തേച്ചൊ??ഞാനോ?? You can't say that..എന്റെ ഇഷ്ട്ടത്തിന് എതിരായിരുന്നു.. ഒരിക്കൽ പോലും എന്നോട് ഒരു വാക്ക് ചോദിച്ചില്ല..ആ പൊങ്ങാൻ എങ്കിലും കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് അറിയണ്ടേ.."

അവൾ പുച്ഛത്തോടെ ചുണ്ടു കോട്ടി.. "അത് ശെരിയ..തന്നോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു"അവൻ കണ്ണിറുക്കി "And what about you.." "ഓഹ് നമ്മളെ കുറിച്ച എന്ത് പറയാനാ.. ഒരു പാവം ips ഓഫീസർ" "പാവമോ.. എന്നിട്ട് പാവത്തിന് ഗേൾഫ്രണ്ടോ??മാരീഡ് ആണോ??" അവൾ താടിക് കയ്യ് കൊടുത്തു.. "സിംഗിൾ,, വീട്ടുകാർ നോക്കുന്നുണ്ട്.. എനിക്ക് എന്തോ ആരെയും അങ്ങോ പിടിച്ചിട്ടില്ല" അവൻ ചുണ്ടോട് ചേർത്ത കപ്പ് മാറ്റി ആമിയെ നോക്കി കണ്ണുചിമ്മി "ഓഹ്ഹ്ഹ" അവൾ നീട്ടി മൂളി കൊണ്ട് അവനെ കളിയാക്കി.. __🦋 "ആമി" ഒരുമിച്ച് ഇരു സൈഡിൽ നിന്നുമുള്ള വിളി കേട്ട് അവൾ എങ്ങോട്ട് നോക്കണം എന്ന അറിയാതെ നിന്നു.. ഒരു സൈഡിൽ ക്രിസ്റ്റി മറു സൈഡിൽ അലക്സ്.. അവർ ഇരുവരും അവൾക് മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു പരസ്പരം നോക്കവേ അലെക്സിന്റെ കണ്ണിൽ പക എരിഞ്ഞു. "ഹേയ്.. നിങ്ങൾ രണ്ടും എന്താ ഒരുമിച്ച്??" "ഒരുമിച്ചല്ലാ!!" അലക്സ് "Come" അത്രയും പറഞ്ഞു ക്രിസ്റ്റി അവളുടെ വലത്തെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ടു മുന്നേക്ക് നടക്കാൻ ഒരുങ്ങവേ അലക്സ് അവളുടെ ഇടത്തെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ടു അവിടെ നിർത്തി.. അവൾ പകപ്പോടെ രണ്ട് പേരെയും മാറിയും നോക്കി..ഈ സീൻ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ടെക് ജെറി കടന്ന് വന്നത്.. അവനും ആമിയെ പോലെ തന്നെ എന്താ നടക്കുന്നത് എന്നറിയാതെ ഒരു സംശയത്തോടെ അവരെ ഇരുവരെയും മാറിമാറി നോക്കി..... തുടരും...🥂

