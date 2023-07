DESTINED LOVE : ഭാഗം 27

രചന: അനാർക്കലി

ആമി രണ്ടുപേരുടെയും കയ്യിൽ നിന്നും തന്റെ കയ്യ് വിടുവിക്കാൻ പാടുപെടുന്നുണ്ട്.. അവർ ഇരുവരയേയും അവൾ നോക്കി,,അവൾക് മുഖം കൊടുക്കാതെ പരസ്പരം ഒരു ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കി നില്കുവാണ് രണ്ടും.. പെട്ടെന്ന് ജെറി അവളുടെ തോള്ളിൽ പിടിയിട്ട തന്റെ നേർക്ക് വലിച്ചതും രണ്ടുപേരിൽ നിന്നും വിട്ട് അവൾ അവന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർന്നു.. അതൊട്ടും പ്രതീക്ഷികതത് കൊണ്ട് തന്നെ ആമി അവന്റെ നെഞ്ചിൽ ചേർന്ന് നിന്നു മുഖം ഉയർത്തി ജെറിയെ നോക്കി.. അവൻ അലക്സിനെ ഒരു ദേഷ്യത്തോടെയും ക്രിസ്റ്റിയെ ഒരു സംശയത്തോടെ നോക്കി നിന്നെത്തു.. "What's going on here??" ആമിയെ മാറ്റിനിർത്തി അവൻ ആരാഞ്ഞു.. "എനിക്ക് അവളെ ഒരിടം വരെ കൊണ്ടുപോകാനുണ്ട്" മുന്നേക്ക് വന്ന ക്രിസ്റ്റി അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിയിടാൻ തുനിയും മുൻപേ അലക്സ് അവളെ പിടിച്ചു തന്റെ അരികിൽ ചേർത്ത നിർത്തി..

"You are coming with me" "അത് നീയാണോ തീരുമാനികുന്നേ" ജെറി അവന്റെ മുന്നിൽ കയറി നിന്ന് പുഷ്ട്ടി ചുരുട്ടി.. "അലക്സ് നിന്നോട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു,,stay away from her,,നിനക്ക് പക ഞങ്ങളോടാണ് അല്ലാതെ ഇവളോട് അല്ലാ.."അവൻ കയ്യ് ചൂണ്ടി.. "അതേ എനിക്ക് പക നിങ്ങളോട് തന്നെയാണ്.. അലക്സ് നിന്നെയോക്ക് പോലെ പകയുടെ പേരിൽ നിരപരാധികളുടെ ജീവിതം വെച്ച കളിക്കില്ല.." അവൻ പുച്ഛത്തോടെ അവരെ നോക്കി ചുണ്ട് കോട്ടി..ആമി കാര്യം അറിയാതെ നെറ്റിചുളിച്ചു.. "ആമി I'm serious..നീ എന്റെ കൂടെ വരണം" അലക്സ് അവൾ തീര്ത്തും ആശയക്കുഴപ്പയത്തിലായി.. ആരുടെ കൂടെ പോകും?? ആമി ജെറിയെ നോക്കി,,എല്ലാരും അവളുടെ തീരുമാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കാത്തു നിൽക്കുന്നത്.. അവൾ ദീർകനിശ്വാസം എടുത്തു ക്രിസ്റ്റിയുടെയും അലെക്സിന്റെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ട മുന്നേ നടന്നു.. കുറച്ച് നടന്നതും അവൾ പിന്നിലേക് നോക്കി.. "എന്ത് കണ്ടോണ്ട് നില്കുവാ..വാ"അവൾ അലറിയേത്,, ജെറി താൽപര്യമില്ല എങ്കിൽ പോലും കൂടെ ചെന്നു..

മുന്നിൽ കിടക്കുന്ന രണ്ട് കാറിലും നോട്ടം എറിഞ്ഞ് തീരുമാനിച്ചു ഉറപ്പിച്ചത് പോലെ അവൾ രണ്ട് പേരെയും കൊണ്ട് പോയി ക്രിസ്റ്റിയുടെ കാറിന്റെ അരികിൽ നിർത്തി.. "നിങ്ങൾക് രണ്ട്പേരും എന്നെ എവിടെയാ കൊണ്ട് പോകണ്ടേ" "ഗോഗൽ" രണ്ട്പേരും ഒരുമിച്ച ലര് സ്ഥലപേർ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ജെറിയും ആമിയും ഒന്നും കത്താതെ കണ്ണ് വിടർത്തി.. "അഹ് അപ്പോ കയറിക്കോ" "നമ്മക് എന്റെ കാറിൽ പോകാം" അലക്സ് "നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ലേ,,ഒരിടത്തേക്,,സോ ഒരു വണ്ടി മതി..ബ്രോ ഡ്രൈവ് ചെയ്യ്"അവൾ കണ്ണ് കൊണ്ട് കയറാൻ ആംഗ്യം കാണിച്ചു.. "എങ്കിൽ ഞാൻ പോകുവാ" രണ്ട്പേരും മടിച്ച നിൽക്കുന്നത് കണ്ട അവൾ തിരിച്ച നടക്കാൻ ഒരുങ്ങവേ ക്രിസ്റ്റി അവളെ തടഞ്ഞു.. ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ട കൂടിയും അവർ ഒരുമിച്ച കാറിൽ കയറി.. "ഏയ്,,അങ്ങോ നീങ്ങ"ജെറി ആമിയെ തള്ളി നീക്കി..അകത്തേക് കയറി അവളുടെ അരികിൽ ഇരുന്ന് സൈറ്റ് അടിച്ചു.. _🦋 കാർ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിടം കണ്ട് അലക്സ് ഒരു സംശയത്തോടെ ക്രിസ്റ്റിയെ നോക്കി.. മുന്നിലെ ബോർഡ് വായിച്ച കഴിഞ്ഞതും ആ ഗേറ്റ് മലർക്കെ തുറന്നു..

ഉള്ളിലേക് അവൻ കാർ പായിച്ചു.. ആമി ഫോണിൽ ഐവിയോട് ചാറ്റിൽ ആയിരുന്നു..ജെറിയും മറ്റാരോടോ ചാറ്റിലാണ്.. കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവൾ ചുറ്റും വീക്ഷിച്ചു..സ്വിമ്മിങ് അക്കാഡമി ആണെന്ന് കണ്ടതും അവളുടെ കണ്ണൊന്ന് വിടർന്ന.. "Come" ക്രിസ്റ്റി അകത്തേക് നടന്നതും പിറകിൽ തന്നെ അവരും കൂടി.. "Hey!!Issac" ഓഫീസ് റൂമിലോട്ട കയറാൻ നിൽക്കേ അങ്ങനെ ഒരു വിളികേട്ട് അയാൾ തിരിഞ്ഞു നിന്നു.. "Hii!! Christy,,Alex and JK" ജെറിയെയും അലക്സിനെയും അയാൽ അവിടെ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല..കൂടുതലായും ക്രിസ്റ്റിയുടെ കൂടെ അലക്സിനെ കണ്ടതിലാണ് അയാൾ കൂടുതൽ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടത്.. "So,, she's the girl you guys told me 'bout" അലെക്സിനോടും ക്രിസ്റ്റിയോടും ആയിട്ട് ആയിരുന്ന ചോദ്യം.. രണ്ട് പേരും ഒരേ കാര്യത്തിനാണ് അവിടേക്ക് വന്നത് എന്ന സ്വയം ഇരുവരും മനസിലാക്കി..

"Hey I'm Issac,,the coach" "Amaara" തന്റെ മനസിൽ ഉദിക്കുന്ന സംശയങ്ങൾ ഒക്കെ പാടെ കളഞ്ഞ് ആമി ഒരു നേർത്ത ചിരിയോട് അയാളക് തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി.. "So you're going to participating upcoming national swimming competition,, huh??" അവൾ തലയാട്ടി,,തന്നോട് തന്നെ ഒരു മതിപ്പായിരുന്നു ആമിക്!! "I'm ready to coach her" ഐസക്ക് പറയുന്നത് കേട്ട് ആമിക് എന്ത് എന്നില്ലാതെ സന്തോഷ്‌ ഉടലെടുത്തു.. "Tomorrow your training starts!! I'm pretty strict on everything"ഗൗരവം നിറഞ്ഞ വാക്കുകൾ.. ആമിക് എവിടെയോ പണിവരുന്നുണ്ട് അവറാച്ച ഫീൽ അടിച്ചു എങ്കിലും അത് പുറത്തു കാണിക്കാതെ തലയാട്ടി സമ്മദിച്ചു.. . . "അപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെയും മനസ് ഒരേപോലെയാണ് അല്ലേ,, you guys are the best"അവൾ ആഞ്ഞു ചെന്ന് രണ്ടുപേരെയും ചേർത്ത നിർത്തി അവരുടെ തോളിലൂടെ കയ്യിട്ട് ചേർത്ത നിർത്തി.. ഇരുവരുടെയും ചൊടികൾ വിടർന്നു,,,പരസ്പരം നോക്കവേ അത് എങ്ങോട്ടോ മാഞ്ഞിരുന്നു.. അധിക നേരം അവിടെ നിൽകാതെ തന്നെ അവർ തിരിച്ച മടങ്ങാൻ ഒരുങ്ങാവെയാണ് കൂടെ വന്ന ഒരെണ്ണതെ കാണാത്തത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്..

"Now,, where the hell is he??" ദേഷ്യം അരിച്ച കയറി അലക്സിന്.. "ഞാൻ പോയി നോക്കാം" അവൾ അവിടുന്നു ഓടി.. പൂള് സൈഡിൽ സ്വിമ്മിങ് സ്യൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഏതൊരു പെണ്ണിനെ വളക്കാൻ ഉള്ള തിരികിൽ ആയിരുന്നു ജെറി.. അവളെ ആകമാനം നോക്കി ചുണ്ടിൽ കയ്യ് ഒഴിഞ്ഞു വർത്തമാനം കേട്ട് നിൽക്കുന്ന ജെറിയുടെ പുറത്ത് വലിയൊരു അടി.. "അഹ്ഹ്,, what the fu" അവൻ കലിപ്പോടെ തിരിഞ്ഞു "കഴിഞ്ഞേങ്കിൽ പോകാം" ആമി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പെണ്ണിനെ ഉറ്റുനോക്കി.. അവളും അത്രക് മോഷമല്ലായിരുന്നു.. അവനെ ബലമായി കൂട്ടികൊണ്ട് പോകാതെ വേറെ നിവർത്തിയില്ല,, ജെറിയെ ബലമായി അവിടുന്നു കൂട്ടികൊണ്ട് പോകുന്നത്തിന്റെ ഇടയിൽ അവൻ തിരിഞ്ഞ നിന്ന് അവൾക് കയ്യ് വീശുകയും കാൾ ചെയ്യാം എന്ന് ആംഗ്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്തു.. മുന്നേ തന്റെ കയ്യ് വലിച്ചു പിടിച്ചു നടക്കുന്ന ആമിയെ ഒന്ന് ഇടങ്ങേർ ആകാൻ തന്നെ അവൻ തീരുമാനിച്ചു..

അവളെ പിടിച്ച വലിച്ചു തന്നോടെ ചേർത്ത ആമിയുടെ കയ്യുടെ ഇടയിലൂടെ തന്റെ കയ്യ് ചേർത്തു ജെറി.. അവൾ അവനിൽ നിന്ന് അകന്ന് മാറാൻ ശ്രേമിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ജെറി വിട്ടകോടുത്തില്ല.. "ജെറി!!" അവൾ അനങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കാതെ നിന്നു.. "What luv"അവന്റെ വിളി കേട്ട് അവൾ പല്ല് ഞെരിച്ചുമർത്തി... "നിന്റെ ഈ പരുപാടി വേറെ ആരുടെ എങ്കിലും അടുത്ത മതി"അവൾ മുഖം തിരിച്ചു "വേറെ ഒരുത്തിയുടെ അടുത്ത നടത്തി കൊണ്ട് ഇരുന്നപ്പോ അത് കണ്ണിന് പിടിക്കാതെ എന്നെ അവിടുന്ന് കൂട്ടുകൊണ്ട വന്നതാരാ" അവൾ അത് കാര്യമാക്കാൻ നിന്നില്ല. "let me ask you something.. You're jealous..Right?? Are you into me??" അവന്റെ തുടരെ ഉള്ള കളിയാക്കൽ ചോദ്യം കേട്ട് ആമി ദേഷ്യം കണ്ട്രോൾ ചെയ്തു..പതിയെ ഒരു ചെറു ചിരിയേകി അവന്റെ അരികിലേക് ചേർന്ന് നിന്നു.. ആമിയുടെ കണ്ണിൽ ഉടലെടുത്ത വശ്യത ജെറിയ്ക് ഒരു അത്ഭുതം ആയിരുന്നു.

.വശ്യത നിറഞ്ഞ പലരുടെയും നോട്ടം താൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആമിയുടെ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അവൻ തോന്നി... "അഹ്ഹ്!!!" അവളുടെ മിഴികൾ നോക്കി എന്തൊക്കയോ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടി നിൽക്കേ ആമി അവന്റെ കാലിന് ആഞ്ഞൊരു ചവിട്ട് കൊടുത്തു.. പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടുന്ന അറ്റാക്കിന്റെ വേദന വേറൊന്നാണ്,,അവൻ അവിടെ കാൽ പൊക്കി തുള്ളുന്നത് കണ്ട് അവൾ ചുണ്ട് കോട്ടി.. "വരുന്നേൽ വേഗം വാ.. ഇല്ലെൽ ഞങ്ങൾ പോകും" അത്രയും പറഞ്ഞ മുന്നിൽ നടക്കുന്ന അവളെ നോക്കി എന്തൊക്കയോ പിറുപിറുത്തു അവനും പയ്യെ പുറകിൽ ചെന്ന്.. "അലക്സ്!!" ജെറിയോടുള്ള അടികഴിഞ്ഞ വന്നതും അവൾ കണ്ടത് അലക്സ് ക്രിസ്റ്റിയുടെ കോളറിൽ പിടിയിട്ട കാറിനോട് ചേർത്ത നിർത്തിയതാണ്..അവന്റെ കണ്ണിലെ ക്രോധം ആമിയിലും ഒരു ഭയം ഉണ്ടാക്കി.. ആമിയുടെ വിളി കേട്ട് അലക്സ് നോക്കവേ ക്രിസ്റ്റി അവന്റെ കയ്യികൾ എടുത്തു മാറ്റി ഷർട്ട് നേരായാക്കി..എന്തെങ്കിലും പറയണം എന്നുണ്ട്,, പക്ഷെ അതൊരു അടിയിൽ അവസാനികുമ്പോ എന്നവൾക് സംശയമാണ്.. ജെറി അലെക്സിന്റെ നേർക് പായാൻ ചെന്ന് എങ്കിലും ക്രിസ്റ്റി കണ്ണ് കൊണ്ട് വേണ്ട എന്ന് ആംഗ്യം കാണിച്ചു.

.സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചു. അവളൊന്നു മിണ്ടാതെ മുഖം വീർപ്പിച്ചു കാറിൽ കയറി.. പുറകിൽ തന്നെ ആമിയോട് എന്തെലും പറഞ്ഞു സമാധാനപ്പെടുത്താൻ അലക്സ് നോക്കിയെങ്കിലും വ്യർത്ഥമായി.. _💙 കടലിന്റെ ഭംഗിയിൽ അവൾ തന്റെ പെൻസിലാൽ പേപ്പറിൽ കൗതകം തീർക്ക്കയാണ്.. ചുറ്റും ഓടി നടക്കുന്ന കുസൃതി കൂട്ടത്തിന്റെ ശബ്‌ദം ആദ്യമെല്ലാം അവളെ അരോചകമായി തോന്നിയിരുന്നു..പിന്നീട് അതിലൂടെ അവൾ തന്റെ കയ്യാൽ മായാജാലം തീർക്കാൻ തുടങ്ങി.. മനസ് ഒന്ന് കൂലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്റ്റി ബീച്ചിലേക് വന്നത്.. തന്റെ മനസിലെ ഓരോ ചിന്തകളും വാക്കലെ മൊഴിയാതെ തന്നെ ആ കടൽ മനസിലാകുന്നുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നലാണ് അവന്.. "Wow.." "Can I have it??" "I want one" "Me too" കുട്ടികളുടെ ബഹളം കേട്ട് അവൻ കണ്ണ് പായിച്ചു..

കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന കുട്ടിപട്ടാളകൾ എന്തിനോ വേണ്ടി ബഹളം വെക്കുവാണ്.. അവൻ എന്താണ് അത് എന്നറിയാൻ അവരുടെ ഇടയിലൂടെ നോക്കാൻ ശ്രേമം നടത്തി.. "Okay,,,okay,, I will"കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഇരുന്നു അവരേ സമാധാനപ്പെടുത്താൻ പാടുപെടുന്ന ഐവിയെയാണ് അവൻ കണ്ടത്.. "Need any help?" അവൾ മുഖം ഉയർത്തി നോക്കി..പുറകിൽ തന്നെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റിയെ കണ്ടതും ഐവി ഞെട്ടി.. ഹൃദ്യമിടിപ്പ് ഉയര്ന്നു.. അവനെ അവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു ഐവി,,എന്ത് മറുപടി കൊടുക്കും എന്നറിയാതെ ഐവി,,വിട്ടുമാർത്ത ഞെട്ടൽ കൂട്ടാനായി ക്രിസ്റ്റി അവളുടെ അരികിൽ ഇരുന്നു.. അവളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന drawing pad വാങ്ങി..ഐവി പ്രതികരിക്കതെ അവനെ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്കി ഇരുന്നെത്തു..... തുടരും...🥂

