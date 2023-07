DESTINED LOVE : ഭാഗം 28

രചന: അനാർക്കലി

ഒന്നും ഉരിയാടാതെ അവൾ അവനെ തന്നെ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്കി ഇരുന്നെത്തു.. "Here"ഒരു കുട്ടിയുടെ കയ്യിലേക് അവൻ പേപ്പർ നീട്ടി..അപ്പോഴാണ് ഐവി സ്വബോധത്തിലേക് തിരികെ എത്തിയത്.. അവൾ ആ പേപ്പറിൽ നോക്കിയപ്പോ കണ്ടു വളരെ മനോഹരമായി വരച്ചിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടിയുടെ മുഖം..ഐവി ഒരു അത്ഭുതത്തോടെ അവനെ നോക്കി.. അറിയില്ലായിരുന്നു അവൾക് അവൻ വരക്കും എന്ന്.. "എം.. എന്തേ" അവളുടെ കണ്ണിലെ ആശ്ചര്യം കണ്ടിട്ട് കൂളായി ക്രിസ്റ്റി ചോദിച്ചു.. ഐവിയ്ക് എന്ത് പറയണം എന്നൊരു പിടിയില്ല,, ഇന്നുവരെ തന്നോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാതെ ഒരാൾ,,അതും താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തി പെട്ടന്ന് വന്നു അടുത്തിരുന്നു പ്രതീക്ഷികതെ സംസാരിക്കുമ്പോ താൻ എന്താണ് ചെയണ്ടത് എന്നൊരു പിടിയില്ലാതെ ഐവി വിരലുകൾ ഉരസി.. ക്രിസ്റ്റി അവളിൽ നിന്നും നേരം കുറെ ആയിട്ടും ഒരു മൂളൽ പോലും കേൾകാഞ്ഞിട്ട തലച്ചേരിച്ചു..

"How's your date with yakesh!!" "ഹ്ഹ്.. യേഅഹ്..It's nice" അവൾ തപ്പിതടഞ്ഞു,,കൂടെ ആമിയെ മനസ്സിലിട്ടു നന്നായി സ്മരിച്ചു.. _🍭 "ഹാആച്ചി" ആമി തുമ്മി മുക്കും ഉരസി കൗച്ചിൽ മലര്ന്നു അടിച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ട് നീൽ അവളുടെ അരികിലൂടെ മിണ്ടാതെ പമ്മി പമ്മി പുറത്തേക് കടക്കാൻ ശ്രേമിച്ചു.. "നീൽ" വിളി കേട്ടതും അവൻ നാക്ക് കടിച്ചു മുന്നോട്ട് എടുത്തു വെച്ച കാൽ പിന്നേക്ക് വെച്ചു ഒരു വളിച്ച ഇളിയോടെ കൂടെ അവൾക് നേരെ തിരിഞ്ഞ് നിന്നു.. "You're grounded..എന്റെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച പുറത്തു പോകാം എന്ന് നീ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതണ്ടാ!!"താക്കിതാണ്.. അവൻ അവരെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന യാകേഷിനെയും ദിനുവിനെയും കണ്ണ് കൊണ്ട് രക്ഷിക്കാൻ ആംഗ്യം നൽകി.. "എന്തിനാ നീ അവനെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്നെ" "അവൻ എന്ത് ചെയ്ത ആമി" രണ്ട് പേരും അവൾക് നേരെ ഉള്ള കൗച്ചിൽ വന്നിരുന്നു "അത് അവനോട് തന്നെ ചോദിക്ക്" ഈ തവണയും അവൾ ഫോണിൽ നിന്നും മുഖം ഉയർത്തിയില്ല.. യാകേശ് എന്താണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നീലിനെ നോക്കി..

"അവൻ കോളജിൽ പോകുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു നാടുനീളെ ചുറ്റി നടക്കും..എന്നിട്ട് ലേറ്റ് നൈറ്റ് ആകും വന്ന കയറാൻ,,അതും അടിച്ചു ഫിറ്റായി"തൻസി കയറി വന്ന പറയുന്നത് കേട്ട് ആണോ എന്നരീതിയിൽ നീലിനെ യാകേഷും ദിനുവും നോക്കി.. അവൻ ചിരിച്ചു തലയാട്ടി കഴുത്ത് തടവി.. "Help me" ചുണ്ട് അനക്കി നീൽ. യാകേഷും ദിനുവും പാവം തോന്നി അമിയോട് എന്തേലും പറയാൻ തുനിയവേ ആമി അവര്ക് നേരെ കലിപ്പോടെ നോക്കിയതും പറയാൻ വന്നത് രണ്ടും അത് പോലെ തന്നെ വിഴുങ്ങി ഇരുവരും ചാരി ഇരുന്നു.. നീലിനെ നോക്കി അവർ ഈ നാട്ടുകാരെ അല്ലാ എന്നമട്ടിൽ പരസ്പരം എന്തൊക്കയോ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി.. തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആരുല്ലാ എന്ന മനസിലാക്കി അവൻ കേറുവോടെ ആമിയെ നോക്കി സ്റ്റെപ്പ് കയറി.. അവൻ പോകുന്നതും നോക്കി കിട്ടിയ ഒരു ചാൻസ് നീലിന് കിട്ടുമല്ലോ എന്ന കരുതി അവളോടെ നീലിന് വേണ്ടി ഒന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു യാകേശ് ചുണ്ടു അനക്കാൻ ഒരുങ്ങവേ നേരുതത്തെ കാളിലും തീക്ഷ്ണമായ നോട്ടം അവൾ തൊടുത്തു വിട്ടു..

"ഏയ്,, ഒന്നുല്ല ചുമ്മാ" അവൻ വീണ്ടും പിന്മാറി.. "വെറുതെ എന്തിനാ അല്ലേ" "അതാ നല്ല.." ദിനു അവന്റെ തൊളിൽ തട്ടി __🦋 അവൻ ഓരോ താളുകളും മറിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.. ഒരു പേപ്പറിൽ അവന്റെ കണ്ണിൽ ഉടക്കി.. വ്യക്തമല്ലാത്ത ഒരു മുഖം..അതൊരു ആണ്കുട്ടിയാണ്.. സംശയത്തോടെ ഉറ്റുനോക്കി ഇരിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റിയെ കണ്ട അവൾ എന്താ എന്നറിയാൻ അതിലേക് എത്തി വലിഞ്ഞു നോക്കി..അവൾ അമ്പരന്നു.. 10 ത് ഗ്രേഡിൽ പഠിക്കും അവൻ അറിയാതെ അവനെ നോക്കി അവൾ വരച്ച ചിത്രം.. ഐവി അത് പെട്ടെന്ന് തട്ടിപറിച്ചു... ക്രിസ്റ്റി കാര്യം മനസിലാകാതെ അവളെ നോക്കി.. അവൻ മുഖം കൊടുക്കാതെ അവൾ പാഡ് എടുത്തു ബാഗിലേക് വെച്ചു ഇരുന്നിടത് നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റു.. "I gotta go"വേറൊന്നും പറയാതെ അവൾ വേഗം അവിടുന്നു ഓടി.. അവൾക് എന്താണ് പറ്റിയത് എന്ന ചിന്തിക്കുന്ന തിരികിൽ ആയിരുന്നു അവൻ..

ഒന്നും വ്യക്തമല്ല എങ്കിലും എവിടെയോ ഒരു സംശയം നിഴലിച്ചു..കണ്ട മറന്ന് തോന്നൽ!! •♥️• "Ivy,, are you coming or not??" സുഹൃത്ത് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ഇല്ലാ എന്ന തലയാട്ടി അവൾ മുന്നിലേക് നോക്കി വ്യക്തമല്ലാത്ത അവന്റെ മുഖം അവൾ വരച്ചു തീർത്തു.. ക്രിസ്റ്റി ഇതൊന്നും അറിയാതെ തന്റെ കൂട്ടുകാരും ഒത്തു എന്തോ കാര്യമായ ചർച്ചയിലാണ്.. അവൾ അതിലൂടെ വിരലോടിച്ചു..ഈ തവണ അവൾ തന്റെ പ്രണയം പറയാൻ തന്നെ തീരുമിച്ചതാണ്..ധൈര്യം സംഭരിച്ചു അവളുടെ കാലുകൾ മുന്നേക്ക് ചലിച്ചു.. ഇതേ സമയം അവന്റെ അരികിലേക് വന്ന പെണ്കുട്ടി ക്രിസ്റ്റിയുടെ തോളിലൂടെ കയ്യിട്ടു കുനിച്ചു അവന്റെ പള്ളക് ഇടിച്ചു.. "എടി വിടടി" അവൻ ബലമായി അവളെ പിടിച്ചു മാറ്റിയതും അവൾ ഒരു പുഞ്ചിരിയോട് അവന്റെ കവിളിൽ ചുംബിച്ചു.. അത് കണ്ട് നിന്ന് ഐവിയുടെ മിഴികൾ നിറയാൻ അധിക സമയം വേണ്ടി വന്നില്ല..

കയ്യിലുള്ള പേപ്പറിൽ പിടിമുറുക്കി കണ്ണുകൾ ഇറുക്കെ അടച്ചു പിൻ തിരിഞ്ഞു.. "ഹേയ്,, look who is here" അവളുടെ മുന്നിലേക് കയറി നിന്ന് മൂന്ന് പെണ്കുട്ടികളിൽ ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ മിഴികൾ ഉയര്ത്തി.. മിഴിനീർ കേട്ടടങ്ങാതെ അവളുടെ മിഴി കണ്ട് അവർ പുച്ഛത്തോടെ ചുണ്ട് കോട്ടി.. "അയ്യോ കരയുവാണോ" അവൾ ചിലച്ചു "ദേ.. സിയ" ഐവിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പേപ്പർ തട്ടി വാങ്ങി അവർ അതിലേക് ഒരു ദേഷ്യത്തോടെ നോട്ടം എറിഞ്ഞു.. "ക്രിസ്റ്റി ബ്രോയാണ് അല്ലേ,,so pathetic" "ഇവൾക് പ്രേമം ആണോ സൂസൻ" സൂസന്റെ പുറകിൽ തന്നെ സിയ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവളെ നോക്കി അവർ കളിയാക്കി ചിരിച്ചു.. "നീ അവളെ കണ്ടോ"സിയ ചൂണ്ടിയടത്തേക് അവൾ പതിയെ തല ചെരിച്ചു..ക്രിസ്റ്റിയുടെ നെഞ്ചോരം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പെണ്ണ്.. കണ്ട നിൽക്കാതെ അവൾ വേഗം തന്നെ നോട്ടം വെട്ടിച്ചു..

"ക്രിസ്റ്റി ജോയുടെയാ,,നീ എന്താ വില്ലത്തി കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണോ" ഐവിയുടെ മുന്നിലേക് കയറി നിന്ന് സൂസൻ പല്ല് ഞെരിച്ചു..ഐവി ഒന്നും മിണ്ടാതെ തല കുനിച്ചു നിൽകുവായിരുന്നു.. "ഷാന" സിയയുടെ വിളി കേട്ടതും കാര്യം മനസിലായത് പോലെ ഷാന ബാഗിൽ നിന്നും എന്തോ പുറത്തേക് എടുത്തു,,ക്രൂര ചിരിയോടെ അവൾ കയ്യിൽ മുറുക്കെ പിടിച്ചിരുന്നു ബോട്ടിൽ തുറന്ന് ഐവിയുടെ തല വഴി ഒഴിക്കാൻ തുടങ്ങി.. "ഇഹ്ഹ്ഹ്" ഐവി പിറകിലേക്ക് മാറി.. തലയിലൂടെ ഒലിച്ച ഇറങ്ങുന്ന അഴുക്ക് വെള്ളം..അസഹനീയനാറ്റം അവൾക് അനുഭവപെട്ടു.. വീണ്ടും ബാഷ്പങ്ങൾ ഊർന്ന ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി..ഏങ്ങലോടെ അവൾ അനങ്ങാതെ നിന്നു..ചുറ്റും കൂടി നിന്ന കുട്ടികളുടെ ചിരികൾ അവളുടെ കാതുകളിൽ വന്നു പതിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ചു അവളുടെ ഉള്ളം ചുട്ടു പോളി.. അതിലും ഉപരി,,

ക്രിസ്റ്റിയുടെ നോട്ടമാണ് അവളെ തളർത്തിയത്..പ്രതികരിക്കാതെ അവളെ നോക്കി,, നിർവികരതയോടെ അവൻ നിന്നു.. സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ആയതും അവൾ അവിടുന്നു എങ്ങോട്ട് എന്നില്ലാതെ ഓടി... °🕊️° കഴിഞ്ഞത് ഓർത്ത കൊണ്ട് നിൽക്കേ അവൾക് കണ്ണുകളിൽ മിഴിനീർ അല്ല മറിച്ചു ചുണ്ടുകളിൽ പുഞ്ചിരിയാണ് ഉടലെടുത്തത്.. ഐവി കയ്യിലുള്ള ബുക്കിൽ ഇന്ന് അവൻ വരച്ച ചിത്രത്തിലേക് നോട്ടം എറിഞ്ഞു.. ഒറ്റക്ക് ഇരുന്നു ചിത്രം വരക്കുന്ന ഒരു പെണ്കുട്ടി.. അത് താനാണ്...മനസ് മൊഴിഞ്ഞു.. അവൾ അത് നെഞ്ചോരം ചേർത്തു.. ഇതേ സമയം അവളെ തേടി ആമിയുടെ മെസ്സേജ്.. "Pick me frm d acdmy @ 4,, I wnt 2 knw evrthn' 😉" "Wht?"നെറ്റിചുളിച്ചു ഐവി "I saw u both on d beach😌" ഇവൾ എങ്ങനെ?? ഐവി അമ്പരന്നു.. "I've to go..C U,,xo" "Okey dokeyy🎃" തിരിച്ചുള്ള മറുപടി നൽകി ഫോണിലേക്കു നോക്കി ആമി അവരെ ഇരുവരെയും കണ്ടു എന്ന പറഞ്ഞത് ഓർത്ത ഐവി പുഞ്ചിരിച്ചു.. '''➰''' ഗോഗ്ഗ്ൾസ് നേരെയാക്കി ലേൻ നാലിലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ബ്ലോക്കിലേക്ക് കയറി നിന്നു..

മുന്നിലെ കാണുന്ന പൂളിലേക് നോക്കി അവൾ നീട്ടിയൊരു ശ്വാസം എടുത്തു.. മുന്നിലേക് കയ്യ് നീട്ടി അവൾ വെള്ളത്തിലേക് തലകുത്തി ചാടി..വേഗത്തിൽ നീന്തണം എന്ന ഉറപ്പിച്ചാണ് അവൾ ചാടിയത്.. എന്നാൽ അവൾ നാളുകൾ ശേഷം ആസ്വദിച്ചു ഊളിയിട്ടു..ഉല്ലസിച്ചു കൊണ്ട് അവൾ നീന്തി പൊങ്ങി.. അറ്റത്തെ ബ്ലോക്കിൽ വന്ന കയ്യ് വെച്ചു ഉയർന്നു ശ്വാസം ക്രമപ്പെടുത്തി വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കേ അവൾക് മുന്നിലേക് ആരോ നടന്ന വരുന്നത് പോലെ.. ആമി ഗോഗ്ൾസ് എടുത്തു മാറ്റി.. ഒരു പെണ്ണാണ്!! അവൾക് നേരെ കയ്യ് നീട്ടി.. മടിച്ചു നിൽക്കാതെ ആമി കയ്യ് നൽകിയതും അവൾ ആമിയെ പൂളിൽ നിന്നും വലിച്ചു കയറ്റി.. "You are new!!" ആമി തലയാട്ടി "Amaara.. You can call me aami" "Whatever,,I'm *Siya nishal *" സിയ ആമിയെ അടിമുടി കണ്ണുഴിഞ്ഞു.. അവൾ എന്തോ മനസിൽ കണക്ക് കൂട്ടി തന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നതായി ആമിക് തോന്നി.. എന്തായിരിക്കും?? ചുമ്മാ പണിക്ക് ആണോ ആവോ?? ആമി സ്വയം ചോദിച്ചു തിരിഞ്ഞു നിന്ന് സിയയെ നോക്കി..അപ്പോഴും ആമിയെ കണ്ണ് എടുക്കാതെ നോക്കി നിൽകുവായിരുന്നു സിയ..... തുടരും...🥂

