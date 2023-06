DESTINED LOVE : ഭാഗം 3

രചന: അനാർക്കലി

"ഇഹ്..." തലക് അനുഭവപ്പെടുന്ന വേദനയോടെ കൂടെ അവൾ കണ്ണുകൾ പയ്യെ തുറന്നു.. തനിക്ക് മുകളിൽ വട്ടത്തിൽ കറങ്ങുന്ന സീലിങ് ഫാനിൽ നിന്നും അവൾ പയ്യെ നോട്ടം ഇടത്തേക് ചരിച്ചു..ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആണെന്ന് മനസിലാക്കാൻ അധിക സമയം ഒന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല.. "Woke up..??"വലത്തെ സൈഡിൽ നിന്നും കേട്ട് പുരുഷ ശബ്ദത്തിന് ഉടമയെ നോക്കി മുഖം ചുളുക്കി.. ഡ്രീം ചെയ്തു വെച്ച താടി,,നല്ല കട്ടി പുരികം,,ഹാൾഫ് സ്ലീവ് ഫ്ലവർ പ്രിന്റഡ് വൈറ്റ് ഷർട്ടും..ബ്ലൂ ജീൻസും..കയ്യിലെയും കഴുത്തിലെയും ടാറ്റൂവിലൂടെയും നോക്കി തനിക്ക് ആളെ അറിയില്ലാ എന്ന ഉറപ്പ് വരുത്തി ആമി മുഖം ചുളുക്കി നോക്കി.. "How are you feeling now..??" ഫോണ് പോക്കറ്റിലേക് വെച്ചു അയാൾ അവൾക് അരികിൽ വന്നിരുന്നു.. ആമി നേരെ ഇരിക്കാൻ നോക്കി കൊണ്ടു അവൾ തലയാട്ടിയതും തലക്ക് വല്ലാത്ത ഭാരം പോലെ... "ക്രിസ്റ്റി..!!ഈ കുട്ടി എഴുന്നേറ്റോ..??" അങ്ങോട്ട് കയറി വന്നു വേറെ ഒരുത്തൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ആമി അവരെ ഇരുവരെയും മാറിമാറി നോക്കി.. "അഹ്..നീ പോയ കാര്യം എന്തായി?"

"JK അവനെ പഞ്ഞിക്കിട്ട്..ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാ ഡേവിഡ് പറഞ്ഞേ.." ഗൗരവത്തോടെ ക്രിസ്റ്റി ചോദിച്ചതിന് വന്നവൻ കൂൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ട് ക്രിസ്റ്റി തലയാട്ടി ചിരിച്ചു.. "അത് അവരായി അവരുടെ പാടായി.. ലീവ് ഇറ്റ് സണ്ണി.." സണ്ണിയോടെ പറഞ്ഞു ക്രിസ്റ്റി തിരിഞ്ഞതും അവൻ കണ്ടത് അവനെ ഒന്നും മനസിലാക്കാതെ കിളി പോയത് പോലെ നോക്കി ഇരിക്കുന്ന ആമിയെയാണ്.. "Hey.. CHRISTY.. Christy Rake.."ക്രിസ്റ്റി അവൾക് നേരെ കയ്യ് നീട്ടി..ആദ്യം ഒന്നും മടിച്ചെങ്കിലും അവൾ തിരിച്ചു കയ്യകൊടുത്തു.. "Amaara Farah.."അവൾ സണ്ണിയെ നോക്കി,,സണ്ണി ക്രിസ്റ്റിയെയും ആമിയെയും അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നില്കുവായിരുന്നു.. "And you from...??" "Kerala.." "മലയാളിയാ...?" ഒരുമിച്ചുള്ള രണ്ടുപേരുടെയും ചോദ്യം കേട്ട് അവളൊന്നു പകച്ചു.. "ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ട്..?" ക്യാശുഅലായി അവൻ ചോദിച്ചതും അവൾ നെറ്റിയിലേ കെട്ടിൽ കയ്യ് വെച്ചു.. "ഔ.."വേദനകടിച്ചു പിടിച്ചു മുഖം ചുളുക്കിയത് കണ്ടു ക്രിസ്റ്റി അവളെ നോക്കി ചെറിയ പുഞ്ചിരി നൽകി.. "ആൾ എഴുന്നേറ്റോ ക്രിസ്റ്റി..??"

അങ്ങോട്ടെ കയറി വന്നു ഡോക്ടർ ചോദിച്ചതും ക്രിസ്റ്റി അയാൾക്ക് അവളെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ രീതിയിൽ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്തു.. ഒന്നുടെ അവളെ ചെക്ക് ചെയ്തു അയാൾ ക്രിസ്റ്റിയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു.. "She is ok now...വേണ്ട മെഡിസിൻ ഒക്കെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.. you can go home.." അവസാനം അവളോടായി പറഞ്ഞു തോളിൽ ഒന്നു തട്ടി അയാൾ ഇറങ്ങിയതും ആമി ക്രിസ്റ്റിയെ നോക്കി.. അവൻ സണ്ണിയെ നോക്കിയതും കാര്യം മനസിലായത് പോലെ തലയാട്ടി സണ്ണി അവിടുന്നു പോയി.. •••✷ "കയറിക്കോ.." മുന്നിലേക് വന്നു നിന്ന ജീപ്പ് ചൂണ്ടി ക്രിസ്റ്റി പറഞ്ഞതും അവളൊന്നു മടിച്ചു.. 'ആരാ..എന്താ എന്നു അറിയില്ലാ..കയറണോ??' 'കയറിയേക് ആമി.. അവർ നിന്നെ ഹെല്പ് ചെയ്യുവല്ലേ..' മനസും തലച്ചോറും എപ്പോഴാതെ പോലെ രണ്ട് ദിശയിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ട് അവൾ ജീപ്പും നോക്കി നിന്നു "പേടിയുണ്ടോ..??" ക്രിസ്റ്റി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ മുഖം ഉയർത്തി.. "പേടിക്കണ്ട.. എവിടാ കൊണ്ടാകേണ്ടേ എന്നു പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടാക്കിയേക്കാം.." അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് അവൾക് ഒരു ആശ്വാസം തോന്നി..

പിന്നെ ഒന്നും ചിന്തികാത്തെ പുറകിലേക് കയറി.. ബാഗും കയ്യിൽ പിടിച്ചു ആമി വണ്ടി പോകുന്ന വഴി വീക്ഷിച്ചു..ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ഒരു ചെറിയ ഭയം..അറിയാത്ത സ്ഥലം..അറിയാത്ത ആൾക്കാർ.. അവൾ മനസിനെ കൂൾ ആകാൻ ശ്രേമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.. "എവിടെയാ തനിക്ക് പോകേണ്ട.." "ഏഹ്...??" സണ്ണി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ആമി ഞെട്ടി "തന്നെ എവിടാ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ എന്ന്.."ക്രിസ്റ്റി ഒന്നുടെ വ്യക്തമാക്കി ചോദിച്ചു.. "ഇവിടെ എവിടേലും നിർത്തിയാൽ മതി.." അല്ലാതെ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലത്തു താൻ ഏതു സ്ഥലപേര് പറയാനാ..അവൾ മനസിൽ ചോദിച്ചു കൊണ്ട് ചുണ്ടു കടിച്ചു.. സണ്ണി നെറ്റി ചുളിച്ചു കൊണ്ട് ക്രിസ്റ്റിയെ നോക്കി..അവൻ ഫ്രന്റ് മിർറിലൂടെ അവളെ നോക്കിയപ്പോ നഖവും കടിച്ചു ചിന്താകുലയെ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് സണ്ണിയോട് വണ്ടി മുന്നോട്ട് എടുക്കാൻ ആംഗ്യം കാണിച്ചു...

ബീച്ച് റോഡിൽ കൂടെ അവരുടെ ജീപ്പ് ചീറി പാഞ്ഞു.. വലിയ ഒരു വീടിന്റെ ഗേറ്റിനു മുന്നിൽ വണ്ടി കൊണ്ടു നിന്നതും അവൾ മുന്നിലേക് നോക്കി..വീട്ടിലേക് വരനായി ഒരു കയറ്റം തന്നെ ഉണ്ട്..ഗേറ്റ് തനിയെ ഓപ്പൺ ആയതും ജീപ്പ് ഉള്ളിലേക് കയറ്റി പാർക്ക് ചെയ്തു.. "മ്മ്.. ഇറങ്ങിക്കോ.." ക്രിസ്റ്റി പറയുന്നത് കേട്ട് അവൾ അവിടെമെല്ലാം കണ്ണോടിച്ചു പതിയെ പുറത്തേക് ഇറങ്ങി.. "ഇത് എവിടെയാ.." പേടിയോടെ അവൾ ചോദിക്കുന്നത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ ഒരുങ്ങവേ "ഭയ്യാ.."അകത്തു നിന്നു പരിചയം ഉള്ളയാരോ ഓടി വന്നു വിളിക്കുന്നത് കേട്ട് ആമി തിരിഞ്ഞു നോക്കി.. "നീൽ..!!" "ദീദി..!!" ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഇരുവരും പരസ്പരം വിളിച്ചു കൂവുന്നത് കേട്ട് സണ്ണിയും ക്രിസ്റ്റിയും അവരെ മാറി മാറി നോക്കി നിന്നു.. "നീ എന്താ ഇവിടെ..??" "ഞാൻ അല്ലെ അത് ചോദിക്കേണ്ട.. ദീ എന്താ ഇവിടെ..??"അവൻ ആശ്ചര്യത്തോടെ കണ്ണുകൾ മിഴിച്ചു.. "വെയിറ്റ്.. നിങ്ങൾക് തമ്മിൽ അറിയാമോ..??" ആമി എന്തേലും പറയും മുൻപേ ഇടക്ക് കയറി സണ്ണി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ക്രിസ്റ്റിയും ഉത്തരത്തിനായി അവരെ നോക്കി.. •✦•

"ഓഹ് മാർട്ടിയുടെ പിള്ളേരോട് ഉടക്കിയത് ഇയാളാണോ..??" ക്രിസ്റ്റിയുടെ ചോദ്യത്തിൽ ഗൗരവം നിറഞ്ഞിരുന്നു.. ആമി ഇടകണ്ണിട്ട് നീലിനെ നോക്കി അവൻ ഒന്നുമില്ല എന്നു കണ്ണുചിമ്മി.. ഇരുന്നിടത് നിന്നു എഴുന്നേറ്റ് ക്രിസ്റ്റി ആമിയുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിന്നു.. "ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ..നീയാണോ എന്ന്??"അവന്റെ ശബ്‌ദം ഉയർന്നു. അവൾ കണ്ണിറുക്കെ അടച്ചു അതേ എന്നു തലയാട്ടി.. ആരിൽ നിന്നും ഒരു പ്രതികരണവും കേൾകാഞ്ഞിട്ട അവൾ മിഴികൾ പതിയെ തുറന്നു.. അവളെ നോക്കി ആക്കി ചിരിയോടെ നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റിയെ കണ്ടതും കാര്യം അറിയാതെ നീലിനെ നോക്കി.. അവൻ ചിരികടിച്ചു പിടിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്.. "ഷെറോണിനോട് ഒക്കെ ഉടക്കിയപ്പോ ഞാൻ കരുതി നല്ല തന്റേടം ഉള്ള കുട്ടിയാ എന്ന്.. ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഒന്ന് ഒച്ച വെച്ചപ്പോഴേക്കും പേടിച്ചല്ലോ.." അവൻ കളിയാക്കി.. ആമി മുഖം വീർപ്പിച്ചു നീലിനെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി.. "Jk..ആരെയോ അടിച്ചിട്ട് എന്നു അറിഞ്ഞപ്പോ അത് ദീദി ആകുമെന്നു എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു..ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ട് ദീദി..."

ശ്രേദ്ധയോടെ അവളുടെ മുറിവിൽ തൊട്ട് നീൽ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ അവന്റെ കയ്യ് പിടിച്ചു വെച്ചു.. "നിന്റെ ഒരു JK.. അവനെ എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ഉണ്ടല്ലോ.." പയ്യെ നീൽ കേൾക്കാൻ മാത്രം പറ്റുന്ന വിധം പറഞ്ഞു അവൾ പല്ല് ഞെരിച്ചു.. നീൽ പല്ലിളിച്ചു ക്രിസ്റ്റിയുടെ അരികിൽ ചെന്നു നിന്നു.. "ഭയ്യാ ദീദിയെ നമ്മക് ഇവിടെ നിർത്താം.." നീൽ പറയുന്നത് കേട്ട് ക്രിസ്റ്റി തലച്ചേരിച്ചു അവനെ നോക്കി.. ആമി അന്താളിപ്പോടെ അവനെ നോക്കി നില്കുന്നത് കണ്ടു ക്രിസ്റ്റി താടി ഉഴിഞ്ഞു.. "പ്ലീസ് പ്ലീസ്...ഞാൻ എന്റെ ദീടെ സ്ഥാനത് കണ്ട് പോയി..അപ്പൊ ദീ ഫ്രണ്ട് വരുന്നത് വരെ ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ..പ്ലീസ്.." "But ക്രിസ്റ്റി.. ഇവിടെ നമ്മൾ ആണുങ്ങൾ ഉള്ളു.." സണ്ണി ഓര്മപ്പെടുത്തിയത് കേട്ട് ഇനി എന്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്രിസ്റ്റി നീലിനെ നോക്കി.. അവൻ കണ്ണു കൊണ്ട് കെഞ്ചുന്നുണ്ട്.. "Neel it's okke..നീ കെയർ ചെയ്തത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ്.." അവൾ ബാഗ് എടുത്തു തോളിലേക് ഇട്ടു.. "അവൾക്കൊരു റൂം കാണിച്ച കൊടുക്.." ക്രിസ്റ്റി പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഞെട്ടി നീൽ അവനെ നോക്കി.. "ഏഹ്..??"

നീൽ "ഇവൻ എല്ലാരോടും ഒന്നും അധികം അറ്റാച്ഡ് ആകാറില്ല..പക്ഷെ തന്നോട് നല്ല അറ്റാച്ഡ്‌ ആയതു പോലെ തോന്നി.. ദീ എന്നു അവൻ വിളിക്കുമ്പോ അതിന് വില നൽകേണ്ട..You can stay here as long as you want..." ചെറു ചിരിയോടെ അവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ആമി ഓടി ചെന്നു ക്രിസ്റ്റിയെ ഹഗ് ചെയ്തു.. ക്രിസ്റ്റി ഞെട്ടി സണ്ണിയേയും നീലിനെ നോക്കി.. അവരുടെ അവസ്ഥയും മറിച്ച അല്ലായിരുന്നു.. "തങ്കു തങ്കു തങ്കു... താങ്ക്സ് ബ്രോ..." തുള്ളി ചാടി അവൾ പറയുന്നത് കേട്ട് ക്രിസ്റ്റി അവളോട് എന്ത് പറയണം എന്നറിയാതെ ഒരു പുഞ്ചിരി നൽകി..കണ്ണുകൊണ്ട് അവളെ കൊണ്ട് പോകാൻ നീലിനോട് പറഞ്ഞു.. "Come ദീ.." അവളെ കൂട്ടി അവൻ പോയതും ക്രിസ്റ്റി ശ്വാസം എടുത്തു വിട്ട് കൗച്ചിലേക് ഇരുന്നു.. സണ്ണി കള്ളന്മാരെ പോലെ അവനെ ചൂഴ്ന്നു നോക്കി.. "പെണ്ണുങ്ങളോട് അടുത്ത ഇടപെഴക്കാത്ത നിനക്കു എന്താ ഇവളോട് ഒരു സോഫ്ട്കോർണർ..??" "നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്..??" നേരെ ഇരുന്നു പോക്കറ്റിൽ നിന്നു ഒരു സിഗ്‌ എടുത്തു ലൈറ്റ് കത്തിച്ചു ചുണ്ടിലേക് വെച്ചു.

. "അല്ലാ.. ഇനി വല്ല..ലൗ"മടിച്ചു കൊണ്ടു സണ്ണി ചോദിച്ചു നോക്കിയതും ക്രിസ്റ്റി അവനെ കടുപ്പിച്ചു ഒരു നോട്ടം നോക്കി.. "നീ കണ്ടില്ലേ നീലിന് അവളോടുള്ള പെരുമാറ്റം..He cares a lot..നീൽ നമ്മൾ ആരും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല..അവൻ നമ്മളെ പോലെ ആകാനാണ് നോക്കുന്നത്.. എനിക്ക് അതിനോട് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരുപാട് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയതാ..ഇനി ഞാൻ അതിലേക് ചെന്നു നോക്കണ്ട കാര്യമില്ല..അവൾ നോക്കിക്കോളും.." കാര്യത്തോടെ മുകളിലേക്കു നോക്കി പറഞ്ഞു കൗച്ചിലേക് ചാഞ്ഞു കൊണ്ടു ഒരു പഫ് എടുത്തു വിട്ടു.. ❂•❂ "എന്തായി..??"വേവലാതിയോടെ ഖദീജാ ചോദിച്ചത് കേട്ട് യാഷിർ അവരെ നോക്കി പേടിപ്പിച്ചു.. അവർ തല കുനിച്ചു.. ഹാളിൽ ഒത്ത നടക്കുള്ള ചെയറിൽ ഒന്നും ഉരിയാടാതെ ദൂരേക് നോക്കി ഇരുക്കാകയായിരുന്നു സാഹിർ.. "അളിയാ.." ഭയത്തോടെ യാഷിർ വിളിച്ചു..

"അവൾ പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളിടത് എല്ലാം അന്വോഷിച്ചു. എങ്ങും ചെന്നിട്ടില്ലാ.." താഴ്മയോട് അയാൾ പറഞ്ഞു.. "പോലീസിൽ ഇൻഫോർ ചെയ്താലോ..??" ഇടകണ്ണിട്ട് സാഹിറിനെ നോക്കി യാഷിർ ചോദിച്ചതും അത്രെയും നേരം മറ്റെങ്ങോ നോക്കി ഇരുന്നു സാഹിർ യാഷിറിനെ ഉറ്റുനോക്കി എഴുന്നേറ്റു.. "ഒരു പോലീസും വേണ്ടാ..ഞാൻ തന്നെ ഇറങ്ങാം.." ഉറച്ച വാക്കിൽ ആയാൾ യാഷിറിനെ നോക്കി.. "അതിന്റെ ആവിശ്യമില്ലാ..!!" വാതിൽകലിലേക് അവരുടെ നോട്ടം ചെന്നു നിന്നു.. തനിക്ക് നിധി കിട്ടിയത് പോലെ സാഹിറിന്റെ മുഖം വിടർന്നു..ചൊടിയിൽ ജയത്തിന്റെയും പുച്ഛത്തിന്റെയും ചിരി വിരിഞ്ഞു... അവര്ക് അരികിൽ വന്നു നിന്ന് വ്യക്തിയെ ചേർത്തു പിടിച്ചു സാഹിർ യാഷിറിനെ വിജയഭാവത്തിൽ നോക്കി..... തുടരും...🥂

