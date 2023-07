DESTINED LOVE : ഭാഗം 33

രചന: അനാർക്കലി

"So they tortured you!!" "Literally,,yeah"ആമിയുടെ ചോദ്യത്തിന് തലയാട്ടി ഉത്തരം നൽകി ഐവി.. "ഈ ജോ ക്രിസ്റ്റി ബ്രോയുടെ ex ആണ്??" അവൾ വീണ്ടും തലയാട്ടി.. "അവർ എന്തിനാ പിരിഞ്ഞേ??" "അതെനിക്ക് അറിയില്ല.."ഐവി ഐവിയുടെ മനസിൽ നിറയെ ആരും അറിയാതെ ക്രിസ്റ്റിയെ സ്നേഹിച്ച സമയത്തു അവർ തന്നെ നാണം കെടുത്താൻ ചെയ്ത കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു..അവൾ അതെല്ലാം മറക്കാൻ ശ്രേമിച്ചു.. ആമിക് കൂടുതൽ അറിയണം എന്നുണ്ട്.. ആരോട് ചോദിക്കും?? പെട്ടെന്ന് അവളുടെ മനസിലേക് നീലിന്റെ മുഖമാണ് വന്നത് എന്നാൽ അവൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യാതെ തന്നോട് മിണ്ടില്ല എന്ന നിർബന്ധത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീലിനോട് ചോദിക്കാൻ കഴിയില്ല.. പിന്നെ ഉള്ള മാർഗം യാകേശ്!!! _🍃 "നോഹ" ധൃതിയിൽ പുറത്തേക് ഇറങ്ങി വന്ന നോഹയെ അവൾ പിടിച്ചു നിർത്തി..

അവൻ എന്താ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആമിയെയും ഐവിയേയും മാറിമാറി നോക്കി.. "യാകേശ് ബ്രോ എവിടെ??"അവൾ അകത്തേക്ക് നോട്ടം എറിഞ്ഞു.. "ക്ലബ്ബ്" "Which club??" "Dance club..വേറെയൊന്നുമില്ലേ ഞാൻ പോകുവാ" അവൻ വേഗം അവിടുന്നു പോയതും ആമി ഐവിയെ നോക്കി ഒറ്റ പുരികം പൊക്കി.. "ഡാൻസ് ക്ലബിലോട്ടോ..??അവിടെ വേറെ പരിപാടിയാ നടക്കുന്നെ..നമ്മക്ക് പറ്റില്ല"അവൾ താനില്ല എന്ന മട്ടിൽ മുഖം തിരിച്ചു.. "ഡി..നമ്മൾ അതിനല്ല പോകുന്നത്..എനിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ കാര്യം അറിയണം..അത് ചോദിക്കാനാണ്..നിനക്ക് അറിയണം എന്നില്ലേ.. ഇല്ല എന്ന് പറയണ്ട അത് കള്ളമാണ് എന്ന എനിക്കറിയാം"ആമി വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്മാറില്ല എന്ന ഐവിയ്ക് അറിയാം.. അവൾക്കും അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് മറ്റൊരു സത്യം..അതുകൊണ്ട് അവൾ സമ്മതിച്ചു.. . . .

"Ticket?" കയ്യ് നീട്ടി ഗാർഡ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ആമി വായും പൊളിച്ചു ഐവിയെ നോക്കി അവളുണ്ട് സ്വയം തലക്ക് അടിച്ചു മുഖം തിരിച്ചു.. "We don't have one?" "Then you may leave" അയാൾ പോകാൻ കയ്യ് കൊണ്ട് അവരുടെ പുറകിലേക് നീട്ടിയതും ആമി ഒന്നുടെ അകത്തേക് എത്തി വലിഞ്ഞു നോക്കി...ഡോർ തുറകുന്നതിന് അനുസരിച്ചു ഉള്ളിൽ നിന്നും പാട്ടും ബ്ഹളവും കേൾക്കാം.. "Plz..let us get in" "Sorry we can't.."കുറെ നേരം അവൾ ശ്രേമിച്ചു..അയാൾ കാണാതെ കയറാൻ നോക്കിയതും,,നൈസായി പൊക്കി.. "Can't you understand what I'm saying,, you can get in without a ticket!!" അയാൾ ആമിയുടെ നേരെ അലറി.. അവൾ കണ്ണിറുക്കെ അടച്ചു.. "Let 'em" സുപരിചിതമായ ശബ്‌ദം..അവൾ മുന്നോട്ട് നോക്കിയതും അവർ നേരെ വരുന്ന അലെക്സിനെ കണ്ട് ആമി ആശ്വാസത്തോടെ നെഞ്ചിൽ കയ്യ് വെച്ചു..

"They're with me..നിങ്ങൾ വാ" അവൻ പറഞ്ഞതും അവർ പിന്നെ തടയാൻ നിന്നില്ല..അലെക്സിന്റെ പുറകിൽ അവർ അകത്തേക് കടന്നു.. അകത്തേക് കയറി ചുറ്റും നോക്കി നിൽക്കെ അവൾ പോലും അവിടുത്തെ കാഴ്ച കണ്ട് വാ പൊളിച്ചു.. "ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ" ഐവി അവളുടെ തോളിൽ കയ്യ് വെച്ചു ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ കണ്ണു ചിമ്മാതെ തലയാട്ടി.. ഒരു ക്ലബ്ബ് പാർട്ടി തന്നെ,,പക്ഷെ തനിക്ക ചേർന്നതല്ല എന്ന അവൾക് മനസിലായി.. കൂടുതലും ബോയിസാണ്..അവര്ക് ഉന്മാദം നൽകാനായി പെണ്ണുങ്ങളും..ഓരോ ഇടതും ചെറിയ ഒരു സ്റ്റേജിൽ സ്ട്രിപ്പർ ഗേൾസ് ഡാൻസ് കളിച്ചു അവരേ ഉല്ലസിപ്പിക്കുന്നു.. എസിയിലും അവൾ വിയർത്തു.. ആമി തല കുടഞ്ഞു ശ്വാസകെതി ക്രമീകരിച്ചു.. "നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ??" ഒറ്റ പുരികം പൊക്കി അലക്സ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ആമി ഞെട്ടി.. വേറെ ആലോചനയിൽ ആയത്കൊണ്ടാണ്.. "അഹ് അത്..യാകേശ് ബ്രോ" അവൾ ചോദിച്ചതും അവൻ ചുറ്റും ഒന്ന് നോക്കി അവര്ക് ഇടത്തെ സൈഡിലേക് ചൂണ്ടി.. അവിടെ കർവ് ഷേപ്പിലെ കൗച്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന യാകേഷിനെ കണ്ടു..

അതേ സമയം അവിടെ ഉള്ളവരിൽ അവളുടെ കണ്ണ് ഉടക്കി.. ഒരു സൈഡിൽ ജെറിയും ഒരു പെണ്ണും..ഡാൻസേഴ്സിൽ ആരോവാണ് എന്ന വേഷം കണ്ടാൽ അറിയാം.. അവരോടപ്പം തന്നെ സണ്ണിയുണ്ട്..കൂടെ ഉള്ള രണ്ട് പേരെ അവർക് തീരെ പരിചയമില്ല.. കണ്ടിട്ട് നല്ല എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലുക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട്.. അവൾ നെറ്റി ചുളിച്ചു.. "ആമി!" ദിനുവിന്റെ വിളി കേട്ട് അവൾ അവരിൽ നിന്നും നോട്ടം പിൻ വലിച്ചു.. "നീ എന്താ ഇവിടെ??"ദിനുനെ കണ്ടതും അലക്സ് അവിടുന്നു മറഞ്ഞു.. "ഞാൻ യാകേശ് ബ്രോയെ കാണാൻ"അവൾ പറയുന്നത് അവൻ അവളോട് കൂടെ വരാൻ പറഞ്ഞു.. "ബ്രോ" ആമി വിളിക്കുന്നത് കേട്ട് ഫോണിൽ തല പൂഴ്ത്തി ഇരുന്ന യാകേശ് മിഴികൾ ഉയർത്തി.. ആമിയെ കണ്ടതും അവനൊന്ന ഞെട്ടി.. "നീ,, നീ എന്താ ഇവിടെ??" "അത് എനിക്ക് കുറച്ച കാര്യം അറിയണം"അവൾ അവിടെ ഇരിക്കാൻ തുനിഞ്ഞതും യാകേശ് തടഞ്ഞു..

ജെറി അവൾ വരുന്നതിന് മുൻപ് എപ്പോഴോ എങ്ങോട്ടോ എഴുന്നേറ്റു പോയിരുന്നു.. സണ്ണിയും അവളെ കണ്ടതിൽ ഷോക്കിലാണ്.. കൂടെ ഉള്ളവർ ആമിയെ തന്നെ കണ്ണുഴിഞ്ഞു നോക്കി കൊണ്ടിരുന്നു.. ഇടക്ക് അവർ പരസ്പരം ഒന്ന് നോക്കി അര്ത്ഥം വച്ചൊരു ചിരി നൽകി.. "എനിക്ക്.." "നിനക്ക്??-- അല്ല നീ ഇപ്പൊ പോയേ" യാകേശ് വെപ്രാളപ്പെട്ടു "പക്ഷെ എനിക്ക്" "എന്തോ ആയാലും വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നീ ഇപ്പൊ പോ ആമി,,നീയും"അവൻ ഐവിയെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി.. ആമിയെ ഉന്തി തള്ളി വിടാൻ ശ്രേമിച്ചു.. "Go" അവൻ പോകാൻ കയ്യ് ചൂണ്ടിയതും ആമി മുഖവും വീർപ്പിച്ചു ചവിട്ടി തുള്ളി അവിടുന്നു നടന്നു.. അവൾ പോയത് കണ്ട് ആശ്വാസത്തോടെ യാകേശ് അവര്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു..ഇതേ സമയം യാകേഷിന്റെ ഒപ്പം ഇരുന്നവർ ഒരു നിമിഷം പോലും അവർ കണ്ണ് ആമിയിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കാതെ ഇരുന്നെത്..

യാകേശ് തിരിഞ്ഞതും അവർ അവനെ നോക്കി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ചുണ്ട് കോട്ടി.. . . ദേഷ്യത്തോടെ നടക്കുവായിരുന്നു ആമിയിൽ ആരെയോ ചെന്നിടിച്ചു.. "കണ്ണ് കണ്ടൂടയോടോ??" കലിപ്പിൽ വായിൽ വന്നത് ചോദിച്ചു മുഖം ഉയർത്തി നോക്കിയതും കയ്യിൽ ഡ്രിങ്ക്‌സും ആയി തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ജെറിയെ കണ്ട് ആമി ഒന്ന് ഞെട്ടി.. "നീയോ?"അവൾ തലയാട്ടി..അവൾ ഒരു താല്പര്യമില്ലാതെ മുഖം തിരിച്ചു.. ജെറി അവൾ എന്താ ഇവിടെ എന്ന സംശയത്തോടെ ആമിയെ കണ്ണുഴിഞ്ഞു.. ഐവി എപ്പോഴോ ആമി പുറകിൽ ഉണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞു നടന്നു പോയിരുന്നു.. "നീ എന്താ ഇവിടെ??" "അത് എന്തിനാ നീ അറിയുന്നെ"അവൾ പുച്ഛിച്ചു.. പെട്ടെന്ന് അവളുടെ മൈന്റിലേക് നീലിന്റെ കാര്യം ഓർമ വന്നതും ആമി ജെറിയുടെ കയ്യിൽ പിടുത്തം ഇട്ട് ചുറ്റും കണ്ണോടിച്ചു..അവൻ അത് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്ന ജെറിയുടെ മുഖത്തിൽ നിന്നും വ്യകതമാണ്..

"ഫറ" അവൾ അവനെ ബലമായി കൂട്ടി കൊണ്ട് പോകുന്നത് കണ്ട് ജെറി വിളിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അതിന് അവളോരു തരത്തിലും ഉത്തരം നൽകിയില്ല.. "What's wrong with you!" ബലമായി ആമിയെ പിടിച്ചു നിർത്തി അവൻ അവളുടെ രണ്ട് കയ്യിലും പിടിയിട്ട കുലുക്കി.. എങ്ങനെ എവിടെ തുടങ്ങും എന്നൊരു പിടിയും അവൾക്കില്ല.. എന്ത് വന്നാലും വേണ്ടിയില്ല ഒരു സോറി പറഞ്ഞു കാൽ പിടിച്ചിട്ട ആണേലും അവനെ കൊണ്ട് അക്സെപ്റ് ചെയ്യിക്കണം എന്ന തീരുമാനത്തോടെ അവൾ ദീർകനിശ്വാസം എടുത്തു വിട്ടു... "അഹ്..അത്.. I'm sorry" അവൾ പയ്യെയാണ് പറഞ്ഞത്.. ജെറി അത് ശ്രേവിക്കുകയും ചെയ്തു.. അവന്റെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു..അതേ സമയം ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചിരിയും..നീൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം അമിയോട് പറഞ്ഞതായി ബെന്നി ഹർഷിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു..അപ്പോ തന്നെ താൻ അത് അറിയുകയും ചെയ്തു..

എങ്കിലും അവൾ വന്ന സോറി ചോദിക്കും എന്ന ജെറി ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല.. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആമിയെ ഇട്ടൊന്ന് കളിപ്പിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അവൻ. "എന്തുവാ..കേട്ടില്ല" "സോറി" വീണ്ടും പയ്യെ.. അവന് ചിരി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു..സമർഥമായി അവൻ അത് മറച്ചു വെച്ചു കൊണ്ട് അവൾക് നേരെ മുഖം അടുപ്പിച്ചു.. "I can't hear you..നീ എന്തേലും പറഞ്ഞോ??" അവന്റെ അഭിനയമാണ് എന്ന അവൾക് അറിയാം.. 'കേള്കാൻ പറ്റില്ലേൽ വല്ല ക്ലിനിക്കിലും കൊണ്ട് പോയി വാഷ് ചെയ്യ്.. ഹും' ആമി പല്ല് ഞെരിച്ചു പിറുപിറുത്തു.. "ഒന്നൂല്ലേൽ ഞാൻ പോകുവാ" അവൻ പോകാൻ ഒരുങ്ങി.. ആമി തടഞ്ഞു കൊണ്ട് കയ്യിൽ പിടിയിട്ടു അവനോട് ചേർന്ന് നിന്നു.. പതിയെ മിഴികൾ ഉയർത്തി അവന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി.. "I'm sorry for what happened" അവളുടെ സോറി അക്സെപ്റ് ചെയാൻ തന്റെ മനസ് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിലും തലച്ചോർ വേറൊന്നാണ് അവന്റെ ചെവിയിൽ ഓതി കൊണ്ടിരുന്നത്.. ജെറി താടി തടവി ആമിയെ ആകമാനം കണ്ണുഴിഞ്ഞു.. "ഒക്കെ ഞാൻ അക്സെപ്റ് ചെയ്യാം"

അവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ആമി സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളി ചാടി.. "But" 'എന്തേ വരാതെ എന്ന ആലോചിച്ചതെ ഉള്ളു..'അവന്റെ വാക്ക് കേട്ട് അവൾ അടങ്ങി നിന്നു കൊണ്ട് മനസിൽമൊഴിഞ്ഞു കൊണ്ട് എന്താ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോട്ടം എറിഞ്ഞു. "നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം.." "എന്ത്??" അവൻ ആമിയുടെ പുറകിലേക് നോക്കി ചുണ്ടു കോട്ടി ചിരിച്ചു.. "ദേ അവരെ കണ്ടോ?" അവൻ ചൂണ്ടിയടത്തേക് അവൾ ദൃഷ്ടി ഊന്നി..ഒരു സ്ട്രിപ്പർ ഗേൾ നിന്ന് പാട്ട് പാടി ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് അവൾ നെറ്റി ചുളിച്ചു.. "Sing a song for me and dance like that"അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ആമിയുടെ കണ്ണ് ഇപ്പൊ പുറത്തു ചാടും എന്ന രീതിയിൽ ആയിട്ടുണ്ട്.. 'സെക്‌സി ഡാൻസ് കളിച്ചു സോങ് പാടാനോ??Nooo!!' അവൾ ഇല്ലാ എന്ന രീതിയിൽ തലയാട്ടി.. "എന്നെ കൊണ്ട് എങ്ങും വയ്യാ" "എങ്കിൽ നിനക്ക് പോകാം.."അവൻ കയ്യ് മലർത്തി..

അവൾക് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. "അല്ലേലും പോകുവാ..നിന്നോട് സോറി ചോദിക്കാൻ വന്ന എന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ..എന്റെ പട്ടിക്ക് വേണം നിന്റെ ഫോർഗിവൻസ്"അവന് നേരെ കടിച്ചു കീറി കൊണ്ട് അവൾ മുഖം തിരിച്ചു.. അവന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും യാതൊരു റെസ്പോണ്ട കേൾകാഞ്ഞിട്ട ആമി ഒന്നും ഇടകണ്ണിട്ട് ജെറിയെ നോക്കി..ജെറി താൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യാതെ സോറി അക്സെപ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന വാശിയിൽ.. അവൾ ചവിട്ടി തുള്ളി അവിടുന്നു പോകുന്നത് കണ്ട് ജെറി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു.. _🕊️ "നീ ഇത് എവിടെ ആയിരുന്നു" "വന്നേ നമ്മക് പോകാം" ഐവി ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നും കേൾക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതെ ആമി അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ട ദേഷ്യത്തിൽ നടന്നു.. "ആമി..ഡി..കാര്യം എന്താ??നീ എവിടെ പോയതാ??" ആമി മൗനത്തെ കൂട്ട പിടിച്ചു. "നീ പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി" ഐവി അവളെ ബലമായി പിടിച്ചു നിർത്തി..

അവളുടെ ഉറ്റുനോട്ടം സഹികവയ്യാതെ അവിടെ നടന്ന ഓരോന്നായി ഐവിയ്ക് അവൾ വിഷാധികരിച്ചു കൊടുത്തു.. "ജെറി അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ??" ഐവിയുടെ ചോദ്യത്തിന് അവൾ തലയാട്ടി.. "ഞാൻ എങ്ങും ചെയ്യില്ല അവന്റെ ഒരു പരട്ട കണ്ടിഷൻ" അവൾ ദേഷ്യത്തോടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയുന്നത് കണ്ട് ഐവി ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചു.. "അവൻ ആരാ എന്ന അവന്റെ വിചാരം.. കള്ള തെണ്ടി പട്ടി ചെറ്റ പുല്ല്..അവന് എന്നെ ശെരിക്കും അറിയില്ല..അവനെ ഉണ്ടല്ലോ,, ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ,, ജ്യൂസ് അരയ്ക്കും പോലെ മിക്സിയിൽ ഇട്ട് അരച്ചു നമ്മടെ കഫേയിൽ വരുന്ന എല്ലാര്ക്കും കൊടുക്കും..നാറി പട്ടി.. തള്ളേ കലിപ്പ് തീരണില്ലലോ. ഇഹ്ഹ്ഹ ബാസ്റ്റഡ്!!!! " ആമി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന ജെറിയെ പറയുന്നത് കണ്ട് ഐവി ഫോണിൽ അതെല്ലാം പകർത്തി കോണ്ടിരുന്നു..

"അവൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന.. ഓഹ് അല്ലേൽ അവൻ കെട്ടുമോ ആവോ??കെട്ടണം..അവൻ കെട്ടണം!!അവൻ പ്രേമിച്ചു തന്നെ കെട്ടണം!!ജീവൻ കൊടുത്ത അവൻ സ്നേഹികണം..എന്നിട് അവൾ കാരണം അവൻ ഒരുപാട് അനുഭവിക്കണം,,അവൾ അവനെ ഇട്ട് ക്ഷ ഞ വരപ്പിക്കണം..എന്നിട്ട് അവസാനം,,അവൾ അവനെ ഇട്ടിട്ട് പോകണം.. അവൻ ഈ ബീച്ചിലൂടെ മാനസ മൈനെ വരു,, പാടി നടക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഈ കണ്ണ് കൊണ്ട് കാണും.." അവൾ മുഷ്ട്ടി ചുരുട്ടി കയ്യിൽ പിടിച്ചിരുന്നു ബാഗ് അവനാണ് എന്ന പറഞ്ഞു കുറെ തല്ലി.. ഐവി കഷ്ടപ്പെട്ടു ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചു അവളുടെ ഓരോ മൂമെന്റും ഫോണിൽ പകർത്തുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ആമിയുടെ പിന്നിലെ ഇരുട്ടിൽ നിന്നും വെളിച്ചതിലേക് വരുന്നവരെ കണ്ട് അവൾ സ്തംപ്പിച്ചു.. അതോടൊപ്പം ഫോണ് പതിയെ താഴ്ത്തി.. അപ്പോഴും ആമി ജെറിയെ തെറി വിളിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്.. ഇടക്ക് അവളുടെ കണ്ണ് ഐവിയിൽ ഉടക്കി.. ഐവി മറ്റെങ്ങോ നോട്ടം എറിഞ്ഞും നിർവികരത്തയോടെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അവളും എന്താ എന്ന അറിയാൻ തന്റെ ദൃഷ്ടിയും അങ്ങോട്ടെക് ഊന്നി....... തുടരും...🥂

നോവലുകൾ ഇനി വാട്സാപ്പിലും വായിക്കാം. ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...