DESTINED LOVE : ഭാഗം 34

രചന: അനാർക്കലി

"Joe" ഐവി മൊഴിയുന്നത് കേട്ട് ആമി ഐവിയെ ഒന്ന് നോക്കി തങ്ങളുടെ നേരെ നടന്നു വരുന്നവരിലേക് മിഴികൾ നീട്ടി.. അതിൽ മൂന്ന് പേരെ ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്റെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു പുഞ്ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ നോക്കി അത് ജോ ആണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു ആമി.. "ഹേയ്" അവൾ കണ്ണുചിമ്മി കയ്യ് നീട്ടി.. ആമി അവളെയും കയ്യേയും മാറിമാറി നോക്കി..തനിക്ക് നേരെ നീട്ടിയത് അല്ലെ എന്ന കരുതി അവളും കയ്യ് ചേർത്തു.. "Joe..Josephine" അവൾ പരിചയപ്പെടുത്തി.. "Amaara" "എനിക്ക് അറിയാം ആമിയെ..ആമി എന്ന വിളികാമല്ലോ അല്ലേ??"ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ തലയാട്ടി. ഐവിയ്ക് അതൊട്ടും പിടിച്ചില്ല,, അവൾ ഒരു ഇഷ്ട്ടകേടോടെ ഇപ്പോഴും പിടിവിടാത്ത ജോയുടെ കയ്യിലേക് നോക്കി.. "ഇവരെ നീ നേരുതെ തന്നെ പരിജയപ്പെട്ടല്ലോ??"

പുറകിലേക് നോക്കി ജോ പറയുന്നത് കേട്ട് അവൾ ഇന്ന് നടന്നത് ഓർത്തു തലയാട്ടി.. "I'm sorry for their behaviour..ഇടക്ക് ഇവർ അങ്ങനെയാ..ക്ഷേമിച്ചെക്" അവളിൽ അപ്പോഴും മനോഹരമായ ഒരു പുഞ്ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നു.. ഐവി പറഞ്ഞ ജോ ഇത് തന്നെയാണോ എന്ന വരെ ആമിക് സംശയമായി.. അവളുടെ കഥയിൽ ജോ വില്ലത്തിയാണ്.. എന്നാൽ ഇപ്പോ തന്നോട് പെരുമാറുന്നത് വേറൊരു രീതിയിൽ.. ആമി ഇടകണ്ണിട്ട് ഐവി നോക്കി.. അവൾ ദേഷ്യത്തോടെ അതിൽ ഉപരി ഒരു ഇഷ്ടകേടോടെ അവളെ നോക്കി ചുണ്ട് കോട്ടി.. ആമിക് അത് കണ്ട് ചിരിയാണ് വന്നത്..പിന്നീട് താൻ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടണമല്ലോ എന്ന കരുതി അവൾ ആ ചിരി പുറത്ത് എടുക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചു.. "ഹേയ് ഐവി" പെട്ടെന്ന് ജോ ഐവിയെ നോക്കി വിളിക്കുന്നത് കേട്ട് അവളൊന്നു ഞെട്ടി.. വളരെ കാര്യത്തിൽ ജോ ഐവിയുടെ സുഖവിവാരം തിരക്കി..

തിരിച്ച അതിനൊന്നും ഐവി നിന്നില്ല.. ചോദിക്കുന്നതിന് ഉത്തരം മാത്രം നൽകി അവൾ.. "ഞാൻ ശെരിക്കും നിന്റെ ബ്രോ ക്രിസ്റ്റിയുടെ ഗേൾഫ്രണ്ടാണ്" ജോ പറയുന്നത് കേട്ട് ഐവി ഓഹ് പിന്നെ എന്ന മട്ടിൽ മുഖം കെട്ടി വെച്ചു.. ആമി ചുണ്ടു കോട്ടി.. "Ex girlfriend" ആമി ഓര്മിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞു..ജോ ഇഷ്ട്ടകേട് പുറത്ത എടുകത്തെ കയ്യ് ഞെരിച്ചു.. "അത് എല്ലാരുടെയും തോന്നലാണ് ആമി..He still loves me,, like I do.." "എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ജോ" അവൾ പല്ലിളിച്ചു.. ഐവി ചിരികടിച്ചു പിടിക്കുന്നത് കണ്ട് സിയ എന്തോ പറയാൻ മുതിർന്നതും ജോ തടഞ്ഞു.. "നിനക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ലേൽ വരും,,ഇനിയങ്ങോട്ട് നീ ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ടോ.." ഐവിയെ നോക്കിയാണ് അവൾ അത് പറഞ്ഞത്... ആമി ഒന്നും പറയാൻ നിന്നില്ല ഐവിയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ട് ജോയെ ഉറ്റുനോക്കി..

"അപ്പൊ പോകുവാ... See you soon sister in law" ആഞ്ഞു വന്ന അവളെ വാരിപുണർന്നു ജോ..പോകുന്നതിൻ മുൻപ് ഐവിയെ നോക്കി ഒരു പുച്ഛത്തോടെ ചിരിച്ചു.. അവർ പോയതും നോക്കി നിൽക്കേ ഐവിയുടെ മനസിലേക് ജോ പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കുകളും കടന്നു വന്നു.. ഇനി ഇപ്പോഴും അവന് അവളെ ഇഷ്ടമാകുമോ?? അവളുടെ ഉള്ളം നീറി.. അത് മനസിലാക്കിയത് പോലെ ആമി അവളെ ചേർത്ത നിർത്തി.. "അപ്പോ നമ്മക്കും പോയാലോ future sister in law" അവളുടെ ആ വിളിയിൽ ഐവിയ്ക് ആമി ഒരു ഉറപ്പ്‌നൽകുകയായിരുന്നു.. എന്തുകൊണ്ടോ സംശയം അലതല്ലിയ അവളുടെ ഉള്ളം ശാന്തമായി.. അവൾ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആമിയെ നോക്കി തലയാട്ടി... _🦋 "ജോ എന്താ നിന്റെ പ്ലാൻ"ഫോണിലേക്കു നോക്കി ഇരുന്ന ജോയോട് ജെസ്സി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ അൽപനേരം മൗനം പാലിച്ചു..

"ജോ!!" സൂസൻ അവളെ തട്ടി വിളിച്ചു.. "സുസ്‌ നീ ഇതിൽ ക്രിസ്റ്റിയെ കണ്ടോ..He looks so handsome..ശെരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്നു പോയതിൽ പിന്നെ ഒരു നിമിഷം പോലുമില്ല അവനെ ഞാൻ മിസ് ചെയ്യാത്തതായി.." അവൾ ഫോണിലെ ക്രിസ്റ്റിയുടെ ചിത്രത്തിലേക് നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു.. "എങ്ങനെ എങ്കിലും തിരിച്ചു വരണം എന്നൊരു ചിന്ത മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.. വരുകയും ചെയ്തു.. എന്നാൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോ" അവൾ പല്ല് ഞെരിച്ചു.. "നീ ഒരു മാസം ആയില്ലേ തിരികെ വന്നിട്ട്" സിയ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ തലയാട്ടി.. "ബിസിനസ്സ് ഡീലുമായി ഞാൻ പെട്ടുപോയി.. ഇടക്ക് ഞാൻ ജെകെ കണ്ടിരുന്നു..അവനോട് ഞാൻ മിണ്ടിയത് പോലും ക്രിസ്റ്റിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയനാ..എന്നാൽ ജെകെ ഒരു വാക്ക് പോലും എന്തിന് അവന്റെ പേര് പോലും ഞങ്ങളുടെ സംസാരത്തിന്റെ ഇടയിലേക് വലിച്ച ഇഴച്ചില്ല" അവൾ മദ്യം ഒഴിച്ചു വെച്ച ഗ്ലാസ് ചുണ്ടോട് ചേർത്തു.. "തിരികെ ചെല്ലാൻ ഡാഡ് വിളികേയാണ് മന്ഷനിൽ ന്യൂ മെമ്പറിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഇടയായത്..ആമി!!

ആദ്യമെല്ലാം എനിക്ക് അവളോട് ഒരു താരം ദേഷ്യമായിരുന്നു..അവൾ എന്റെ ക്രിസ്റ്റിയോട് അടുത്തു ഇടപ്പെഴുകുന്നത് ഒക്കെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് അറിയില്ല,, ഞാൻ എങ്ങനെയെയാണ് എന്നെ തന്നെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്തത് എന്ന്.." ഫോണിലെ അടുത്തു ഫോട്ടോയിലേക് ഒരു ദേഷ്യത്തോടെ ജോ നോക്കി.. ആമിയും ക്രിസ്റ്റിയും ചേർന്ന് നിന്നൊരു ഫോട്ടോ അവർ കാണാതെ ആരോ എടുത്തതാണ്.. "അത്കൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചു ലണ്ടനിലേക് പോകാൻ ഞാൻ മടിച്ചു...ഇവിടെ നിന്നു അവർ അറിയാതെ അവരെ വീക്ഷിച്ചു...അപ്പോഴാ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ആമിയെയല്ല ഞാൻ ഭയകേണ്ടത് എന്ന്.. അവൾ എനിക്ക് എന്റെ സ്വീറ്റ് സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോയാണ്.." ആമിയുടെ മുഖം സൂം ചെയ്ത അവൾ ഒരു സൈക്കോയെ പോലെ ചിരിച്ചു.. "ഐവി!!അവൾക് അന്നും ഇന്നും എന്റെ ക്രിസ്റ്റിയിലാണ് കണ്ണ്.. അതിന് വേണ്ടിയായിരികും അവൾ ആമിയെയെ വശത്താക്കിയത്" "ഐവിയ്ക് ഇപ്പോഴും ബ്രോയെ ഇഷ്ടമാണ്.." സൂസൻ പയ്യെ പറഞ്ഞു.. "നീ എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലേ ജെസ്സി എന്താ പ്ലാൻ എന്ന..ക്രിസ്റ്റി..

അവനാണ് എന്റെ പ്ലാൻ.. i want him forever..വിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമല്ല.. എന്തിന്റെ പേരിലും!!" അവളുടെ വാക്കിലെ ദൃഢത കേട്ട് ക്രൂരമായി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് സിയ അവൾക് വേണ്ടി മദ്യം ഒഴിച്ചു.. "For him" അവൾ ഗ്ലാസ് ഉയർത്തി. അവരും കൂടെ ഉയർത്തി..ചിയേർസ് പറഞ്ഞു.. ജോ സൈക്കോയെ പോലെ തന്റെ ഫോണിലെ വാൾപേപ്പർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റിയുടെ ചിത്രത്തിലേക് നോക്കി ചിരിച്ചു.. ••💙•• "Aami was there??" ആമിയെ ക്ലബ്ബിൽ വെച്ചു കണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞത് കേട്ട് ക്രിസ്റ്റി ഒന്നുടെ ഉറപ്പ് വരുത്തി.. യാകേശ് തലയാട്ടി.. "ദീ അവിടെ എന്തിനാ വന്നേ??" "ഇവനോട് എന്തോ ചോദിക്കണം, അറിയണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്‌ കേട്ടു.. ആവോ" ദിനു പറയുന്നത് കേട്ട് എന്താണ് എന്ന് മട്ടിൽ ക്രിസ്റ്റി യാകേഷിനെ നോക്കി.. അവൻ കയ്യ് മലർത്തി..ജെറി പെട്ടന്ന് ഇന്നത്തെ കാര്യം ഓർത്തു പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു..എല്ലാരുടെയും ശ്രേദ്ധ അവനിലേക്കായി.. "Nothin" ചിരികടിച്ചു പിടിച്ചു അവൻ വേഗം അവിടുന്നു എഴുന്നേറ്റു സ്റ്റെപ്പ് കയറി.. അവിടെ ഇരുന്നാൽ എന്തിനാണ് താൻ ചിരിച്ചത് എന്ന എങ്ങനെ എങ്കിലും അവർ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരും എന്ന അവൻ അറിയാം..

ആമിയുമായി ഉള്ള ഇന്നത്തെ ചർച്ച അവരോട് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നീൽ അതിന് സമ്മദിക്കില്ല.. അവളോട്‌ പിണകത്തിൽ ആണേൽ പോലും ആമി താൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യാൻ അവൻ കൂട്ടുനിൽക്കില്ല അത് ജെറിയ്ക് ഉറപ്പാണ്.. ഹാളിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ കാണാതെ മട്ടിൽ ആമി അകത്തേക് കയറി..അവൾ വേറെ ലോകത്തെ ആയിരുന്നു.. ജോ ആയിരുന്നു അവളുടെ മനസ് നിറയെ.. അവൾ എന്തിന് തിരിച്ചു വന്നു?? ക്രിസ്റ്റിയെ കുറിച്ചു എന്തിന് തന്നോട് സംസാരിക്കണം??.. ശെരിക്കും ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്?? അങ്ങനെ കുറെ ചോദ്യം ആമിയുടെ തലക്ക് ചാറ്റും വട്ടം ഇട്ടു പറന്നു . അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാളിൽ ഇരുന്നു അവളെ കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കി ഇരിക്കുന്നവരെ അവൾ ശ്രേദ്ധിച്ചില്ല.. "ആമി" ഹർഷ് വിളിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ കാണും വിടർത്തി കിളി പോയത് പോലെ അവനെ നോക്കി.. അപ്പോ തന്നെ അവളുടെ തലക്ക് നോക്കി യാകേശ് ഒരു കൊട്ട് കൊടുത്തു.. "എന്തുവാടി..നീ എന്തേലും അടിച്ചിട്ട് നിൽക്കുവാണോ?മട്ടും ഭാവവും കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ.."

അവൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അതിന് ഉത്തരം നൽകുന്നതിൽ പകരം ആമി ക്രിസ്റ്റിയെ ഒരു പ്രതിമ കാണ്കെ നോക്കി നിന്നെത്തു.. അവൾ അങ്ങനെ നോക്കുന്നത് കണ്ട ക്രിസ്റ്റി നെറ്റി ചുളിച്ചു.. "ഇത് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്" നോഹ "ആമി" യാകേശ് കുലുക്കി വിളിച്ചു.. "ഏഹ്??എന്താ??" "നിനക്ക് എന്തോ അറിയണം എന്ന പറഞ്ഞില്ലേ അത് എന്താ??" അവൻ ഒറ്റ പുരികം പൊക്കി.. ആമി ക്രിസ്റ്റിയെ ഒന്ന് നോക്കി.. "അഹ്..അത് ഒന്നുല്ല..ഞാൻ പോട്ടെ എനിക്ക് നാളെ രാവിലെ പോകണം"യാകേഷിനോട് ചോദിക്കാൻ ഇരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടോ അവൾ ചോദിക്കാൻ തുനിഞ്ഞില്ല..അതിന് പറ്റിയ സമയമല്ല എന്ന ആരോ അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് പറയും പോലെ.. അതുകൊണ്ട് അവൾ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു.. അവൾ വേറൊന്നും പറയാതെ വേഗം ഓടി.. "ഡി!!" പുറകിൽ നിന്നും യാകേശ് വിളിച്ചു എങ്കിലും അവൾ നിന്നില്ല.. "ഇവൾക് എന്ത് പറ്റി"സണ്ണി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ക്രിസ്റ്റി ഒരു സംശയത്തോടെ താടി ഉഴിഞ്ഞു.. . . ഡോർ തുറന്ന് അകത്തേക് കയറും മുൻപേ അവളെ ആരോ കയ്യിൽ പിടിയിട്ട ഭീതിയോടെ ചേർത്തു.

. "ഫറ" ജെറി ആണെന്ന് കണ്ടതും ആമി പിറുപിറുത്തു കൊണ്ട് അവനിൽ നിന്നും വിട്ടമാറാൻ നോക്കി..നടന്നില്ല.. "എന്റെ ഫോർഗിവൻസ് വേണ്ടേ??" "നീ കൊണ്ട്പോയി ഉപ്പിലിട്ട തിന്ന്" അവൾ അവനു നേരെ കടിച്ചു കീറി.. ജെറി അവളൂടെ അരികിലേക് ഒന്നുടെ ചേർന്ന് നിന്നു..ആമിയുടെ ചുണ്ടിലേക് അവന്റെ ചുണ്ടു അടുപ്പിച്ചു.. അതിന് അനുസരിച്ചു ആമി മുഖം ഇടത്തെ സൈഡിലേക് തിരിച്ചു.. പാതിയെ ഒരു കുസൃതി ചിരിയോട് ജെറിയ അവളിൽ നിന്നും അകന്നു നിന്നു.. "Don't wry..അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല..ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന്..അത് ചെയ്താൽ നിന്റെ സോറി ഞാൻ അക്സെപ്റ് ചെയ്യാം.." "അത് എനിക്ക് വേണ്ടാകിലോ??" അവൾ ദേഷ്യത്തോടെ ചുണ്ടു കൂർപ്പിച്ചു.. "എങ്കിൽ നീലിനെ മറന്നേക്.. അവന് വാശി കൂടുതലാ..ഞാനുമായി എത്ര ഉടക്കി എന്ന പറഞ്ഞാലും എന്നെ ആരേലും insult ചെയ്യുന്നത് അവൻ ഇഷ്ടമല്ലാ..നീ ഒരു കണക്കിന് അതാണല്ലോ അന്ന് ചെയതത് സോ നീ സോറി എന്നോട് ചോദിക്കണം എന്നു അവൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്..

അല്ലാത്ത പക്ഷം അവൻ നിന്നോട് ഇനി മിണ്ടില്ല" ജെറി അവളിൽ നിന്നും അകന്നു നിന്നു പോക്കറ്റിൽ കയ്യിട്ട്.. "ഇനിയെല്ലാം നിന്റെ കയ്യിൽ" സൈറ്റ് അടിച്ചു അവൻ അവിടുന്നു അവന്റെ റൂം ലക്ഷ്യം വെച്ചു നടന്നു.. റൂമിലേക് കയറുമുന്പേ അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി...തന്നെ നോക്കു ചോര ഊറ്റി കുടിക്കുന്നത് പോലെ നിൽക്കുന്ന ആമിയെ കണ്ടു അവൻ ചുണ്ട് കോട്ടി.. "ബാസ്റ്റഡ്!!" സഹികെട്ട് അവൾ അവനെ ചീത്തവിളിച്ചു റൂമിൽ കയറി ഡോർ അടച്ചു.. _🍭 ആമി എന്നതെകാളിക്കും നേരുതെ ഇന്ന് അക്കാദമിയിലേക് പോയിരുന്നു.. "ദീ എന്തേ??"നീൽ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് കഴിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ദിനു ആമിയുടെ സീറ്റിലേക് നോക്കി.. "നേരുതെ പോയി" ദിനു "അവൾക് എന്താ പറ്റിയെ??"യാകേശ് ഒരു സംശയത്തോടെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നിടം നോക്കി ജെറിയിലേക്ക് നോട്ടം എറിഞ്ഞു.. "നീ എന്തിനാ എന്നെ നോക്കുന്നെ.. ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല" അവൻ ഒരു പീസ് പാൻ കേക്ക് വായിലേക്ക് വെച്ചു.. നീലിന്റെ മൈന്റിലേക് ഇന്നാലെ അവൻ ആമിയോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഓര്മവന്നു..എന്തുകൊണ്ടോ അത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ലാ എന്ന അവൻ തോന്നി.. താൻ കാരണം ആണോ ഇനി അവൾ ഒന്നും കഴിക്കാതെ പോയത് എന്നൊരു ആശങ്ക അവനെ പിടികൂടി...... തുടരും...🥂

