DESTINED LOVE : ഭാഗം 39

രചന: അനാർക്കലി

"ഫറയോ??"ജെറി വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ തറച്ചു നിന്നു..എല്ലാരുടെയും അവസ്ഥ മറിച്ച ആയിരുന്നില്ല.. ആമി ക്രിസ്റ്റിയെ നോക്കി പല്ലിളിച്ചു തലയാട്ടി..താനാണ് എന്ന രീതിയിൽ.. . . "Get that"അവൾ എന്തിലോ നോക്കി പറയുന്നത് കേട്ട് അവരും എന്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവളുടെ നോട്ടം ഉടക്കിയിടത്തേക് കണ്ണുകൾ പായിച്ചു.. തനിക്ക് എതിരെ വരുന്ന ഒരു സാറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വിദക്തമായി അവൾ ചൂരൽ അടിച്ചുമാറ്റി.. പുറകിലേക് നോക്കി അവർ കൂടെയില്ലേ എന്ന ഉറപ്പ് വരുത്തി.. "എവിടാ??" അവൾ ചോദിച്ചതും അതിൽ ഒരുത്തൻ അവൾക് വേണ്ടി കയ്യ് ചുണ്ടി.. അവൾ കണ്ണുകൊണ്ട് മുന്നേ നടക്കാൻ ആംഗ്യം നൽകിയതും അവൻ അത് അനുസരിച്ചു.. ആയുഷും കൂട്ടരും അടങ്ങിയ ഒരു ക്ലാസ്..പിള്ളേർ എല്ലാരും ബ്രെക്ക് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ പുറത്താണ്..പെട്ടെന്ന് ഇടിച്ചു കയറി വന്ന അഞ്ചു പേരെയും കണ്ടു ആയുഷ് നെറ്റിചുളിച്ചു..

അവന്റെ ചെവിയിലേക്ക് കൂടെ ഉള്ളവരിൽ ഒരാൾ എന്തോ ഒന്ന് മൊഴിഞ്ഞതിന് 'ഓഹ്' എന്ന മട്ടിൽ അവൻ അവരുടെ കയ്യിലേ ഹോക്കി സ്റ്റിക്കിലേക് നോട്ടം പായിച്ചു.. "അവനു വേണ്ടി ചോദിക്കാൻ വന്നതാണോടാ" ആയുഷിന്റെ ശബ്ദം ഉയര്ന്നു.. "അതേ"ചൂരൽ അവൻ കാണത്തെ പുറകിലേക് പിടിച്ചു ആമി മുന്നേക്ക് കയറി നിന്നു.. "ഇതാര്?? പുതിയ സ്ട്രിപ്പർ ഗേളോ..?"അവൻ അർത്ഥം വച്ചൊരു വഷളൻ ചിരി നൽകി.. "ഒരുകാണിക്കിന്‌ അവന്റെയോക്കെ ഭാഗ്യം നോക്കണേ?? നമ്മക്കും ആകാം കേട്ടോ എന്ജോയ്‌മെന്റ്" "അതിന് എന്താ ആകാമല്ലോ" അവൾ ചുണ്ടു കോട്ടി ആയുഷിന്റെ മുന്നിൽ കയറി നിന്നു.. അവൻ മിഴികൾ വിടർത്തി.. ആമി പുര്കിൽ ഒളുപ്പിച്ചിരുന്നു ചുരലെടുത്തു അവന്റെ കാൽ നോക്കി ആഞ്ഞൊരു അടി നൽകി..ആയുഷ് വേദന കൊണ്ട് പുളഞ്ഞു.. ആമിക് തന്റെ ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല..

നിർത്താതെ തല്ലി.. വേദനകൊണ്ട് അലറാൻ മാത്രമേ അവനെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞുള്ളു..കൂടെ ഉള്ളവർ മുന്നോട്ട് വന്നതും അവളുടെ കൂടെ വന്നവർ അവരുടെ കർത്തവ്യം നിർവഹിച്ചു.. നിർത്താതെ ഉള്ള തല്ല് കാരണം അവൻ അലറി വിളിച്ചു..ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കിയെങ്കിലും അവൾ പുര്കിൽ ഓടി.. ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇട്ട് അവനെ തലങ്ങും വിലങ്ങും തല്ലി.. പ്രശ്നം അറിഞ്ഞു അധ്യാപകർ വന്നതാണ് അവളെ അകറ്റി മാറ്റിയത്...അതിന്റെ ഇടക്ക് അവർക്കും കിട്ടി.. വിൽഹേമിനാണ് കൂടുതലും കിട്ടിയത്.. . . നടന്നത് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അയാൾ ആമി തല്ലിയ കയ്യിൽ തൊട്ടതും എരിവ് വലിച്ചു.. കൃതി പിടിച്ചു കെട്ടിയ ചിരി അറിയാതെ പുറത്തേക് തള്ളി..കൂടെ ആമിയും..വിൽഹേം അവരെ ഇരുവരെയും നോക്കി പേടിപ്പിച്ചു.. ആമി തനിയ്ക് അത് ഏക്കില്ല എന്നമട്ടിൽ പുച്ഛത്തോടെ മുഖം തിരിച്ചെത്തും തന്നെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റിയെയും എഡ്ഡിയേയും യാകേഷിനെയും കണ്ട അവൾ മുഖം കുനിച്ചു..

"എപ്പൊ വന്ന??" എഡ്ഡിയെ ഇടകണ്ണിട്ട് നോക്കി കൊണ്ട് അവൾ പയ്യെ ആരാഞ്ഞു.. "ഉച്ചക്ക്" എഡ്ഡി ചിരിച്ചു കൂടെ അവളും.. ജെറി ആമിയെ തന്നെ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്കി നിൽക്കുവായിരുന്ന..അവൻ എന്ത് എന്നില്ലത് സന്തോഷം..താൻ കണ്ടതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ ആയൊരു പെണ്ണാണ് ആമിയെന്നൊരു തോന്നൽ.. അവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു.. "എന്തായാലും ആക്ഷൻ എടുത്ത പറ്റൂ" വിൽഹേം പറയുന്നത് കേട്ട് ആമി 'ഓഹ് പിന്നെ' എന്ന മട്ടിൽ കഴുത്തു തടവി നിലത്തു ഇരിക്കുന്ന ആയുഷിന്റെ നോക്കി നാക്ക് കടിച്ചു ഉറ്റുനോക്കി.. "എങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാരുടെയും പേരിൽ എടുക്കേണ്ടി വരില്ലേ സറേ..." നീട്ടിയുള്ള ജെറിയുടെ വിളി കേട്ട് അയാൾ അവനെ നോക്കി 'നീ എന്താടാ' എന്ന മട്ടിൽ.. "ആദ്യം ആക്ഷൻ ഇവരുടെ പേരിൽ എടുക്കണ്ടേ..ഇവർ അല്ലേ എല്ലാം തുടങ്ങി വെച്ചത്" അവൻ ആയുഷിനെ ചൂണ്ടി..

"എന്നെ ബലമായി പിടിച്ചു കൊണ്ട് വന്നതിന് തന്റെ പേരിലും ഞാൻ കേസ് കൊടുക്കും" ആമി പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ട് ജെറിയുടെ അരികിലേക് ചേർന്ന് നിന്നു.. അവൻ അവളെ നോക്കി സൈറ്റ് അടിച്ചു.. "Whatt"വിൽഹേം ഇരുന്നിടത് നിന്നും ചാടി എഴുന്നേറ്റു .. "പിന്നാല്ലാ.. ഒരു പെണ്ണിനെ അവളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ താൻ ബലമായി പിടിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന റൂമിക് പൂട്ടിയിട്ടില്ലേ,,ഞാൻ എരിവും പുളിയും ചേർത്ത കേസ് ഫയൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചോളം" ആമി.. "സാറിന്റെ ജോലി പോകും.. കോളേജിന് ചീത്തപേരാകും"യാകേശ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.. വിൽഹേം ക്രിസ്റ്റിയെ നോക്കി.. അവൻ അതേ എന്ന തലയാട്ടി.. "ഇത് മാന്യമായി ഒതുക്കി തീർക്കുന്നതല്ലേ സാ,,,റേ നല്ലത്.."എഡ്ഡി പാന്റിന്റെ പുറകിൽ നിന്നും എടുത്ത വെച്ച ഗണ് കണ്ട വിൽഹേം ഉമിനീർ ഇറക്കി.. എസിയിലും അയാൾ വെട്ടിവിയർത്തു..കർഷിഫ് എടുത്തു അയാൾ വീർപ്പ തുടച്ചു കൊണ്ട് ആമിയെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കാൻ ശ്രേമിച്ചു.. "ഇവര്ക്ക് പരാതി ഒന്നുമില്ല.. പിന്നെ മോളുടെ ഭാഗത്തണല്ലോ ന്യായം.. അല്ലേ" ആയുഷിനെ നോക്കിയതും അവൻ സമ്മതത്തോടെ ഭയത്താൽ തലയാട്ടി..

"അപ്പൊ പോകാമോ" ആമി.. ക്രിസ്റ്റി അവളെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി..അവൾ ഇളിച്ചു കാണിച്ചു.. വിൽഹേം തലയാട്ടിയതും അവർ എല്ലാരും അയാളെ നോക്കി തലയാട്ടി എഴുന്നേറ്റു.. ആമി ആയുഷിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നാക്കും നീണ്ടി അടിക്കാൻ കയ്യ് ഓങ്ങി ചെല്ലുന്നത് കണ്ട് യാകേശ് ബലമായി പുറകിലൂടെ വന്ന അവളെ പൊക്കി എടുത്തു കൊണ്ട് പോയി.. "സർ,,ആ ചൂരൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു handsome സാറിന്റെയാണ്..ഞാൻ തന്നതാണ് എന്ന പറഞ്ഞു മറക്കാതെ കൊടുകാണേ" അവൾ വിളിച്ച കൂവി.. പുറത്തു കൊണ്ട് പോയി അവൾ നിർത്തിയതും ആമി നീലിന്റെ കൂട്ടുകാരോടെ നന്ദി പറഞ്ഞു.. "ചെന്ന് വണ്ടിയിൽ കയർ.. നീയും" കൃതിയോട് കൂടെ യാകേശ് കടുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവൾ ബൈക്കിന്റെ അടുകലേക്ക് പോകാൻ തുനിഞ്ഞതും ക്രിസ്റ്റിയുടെ വലിഞ്ഞു മുറുകിയ മുഖം കണ്ട് പൂച്ചകുട്ടിയെ പോലെ പമ്മി വന്ന ജീപ്പിലേക് കയറി.. _🌚 അകത്തേക് കയറി ഇട്ടിരുന്ന ജാക്കറ്റ്റ് എടുത്തു ക്രിസ്റ്റി കൗച്ചിലേക് എറിഞ്ഞു.. അവൻ ക്രോധം നിയന്ത്രിക്കാൻ പാടുപെട്ടു.. ആമി ക്രിസ്റ്റിയുടെ പുറകിലൂടെ പമ്മി പമ്മി സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ ആദ്യ കാൽ എടുത്തു വെക്കാൻ തുനിഞ്ഞതും..

"ആമി!!" മന്ഷന് മുഴുവൻ കേൾക്കും വിധം ക്രിസ്റ്റിയുടെ ശബ്‌ദം ഉയർന്നു.. എടുത്തത് പോലെ തന്നെ കാൽ നിലത് കുത്തി അവൾ അവൻ നേരെ തിരിഞ്ഞു നിന്നു.. "എന്തിന്റെ പേരിലാ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടായത്"അവൻ മൗനത്തെ കൂട്ടപിടിച്ചു.. പറയാൻ ആണേൽ എല്ലാം പറയണമല്ലോ.. അവൾ ജെറിയെ നോക്കി.. അവൻ പോക്കറ്റിൽ കയ്യിട്ട് എന്ത് ഉത്തരം നൽകും എന്ന രീതിയിൽ നോക്കി നില്കുവാണ്..അവൻ കാരണമാണ് ഇത് ഉണ്ടായത് എന്ന ജെറിയ്ക്കും അറിയില്ല.. "നിന്നോടാ ചോദിച്ചത്"അവന്റെ സ്വരം കടുത്തു.. "ഐവി" ആമിയെ കാണാൻ ആയിട്ട് വന്ന ഐവി അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷം ശെരിയല്ല എന്ന മനസിലാക്കി തിരികെ പോകാൻ തുനിഞ്ഞതും ആമിയുടെ വിളി അവളെ തേടി എത്തി.. ഐവി പല്ലിളിച്ചു കൊണ്ട് എല്ലാരേയും നോക്കി.. "നിങ്ങൾ continue ചെയ്തോ ഞാൻ പോയിട്ട് പിന്നെ വരാം"

അവൾ മുങ്ങാൻ നോക്കിയതും കൃതി അവളുടെ കയ്യിലൂടെ തന്റെ കയ്യ് ചേർത്ത് ഐവിയെ പിടിച്ചു നിർത്തി.. "നാറി" അത് കേട്ട് അവൾ ഇളി പാസ്സാക്കി.. "എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നേ" ഐവി തിരക്കി.. കൃതി എല്ലാം ആരും കേൾക്കാതെ അവൾക്ക് വിഷാധികരിച്ചു കൊടുത്തു.. "നീലിനെ തല്ലിയതിന്റെ പേരിയിലാണ് നീ ഉടക്കിയത്.. അല്ലേ??" അവൻ ചോദിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടും കേൾക്കാതെ മട്ടിൽ അവൾ നിന്നു.. ക്രിസ്റ്റി നീലിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു. "എന്തിനാ അവരോട് തല്ല് കൂടിയേ??" മയത്തിൽ ആണെങ്കിൽ ദേഷ്യം കലര്ന്ന ചോദ്യം.. അവൻ ഉമിനീർ ഇറക്കി.. "നിന്നോടാ ചോദിക്കുന്നെ"ക്രിസ്റ്റി ടേബിൾ കാൽ കൊണ്ട് തള്ളി നീക്കി..അവളെ പേടിച്ചു വിറച്ചു എല്ലാം ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ പറഞ്ഞു.. എല്ലാരുടെയും നോട്ടം ജെറിയിലായി.. അവന്റേത് ആമിയിലും!! "WHat the.." യാകേശ് പാതിയിൽ നിർത്തി ജെറിയുടെ അരികിലേക് ദേഷ്യത്തോടെ നടന്നതും അവര്ക് മുന്നിലേക് ഒരു തടസം പോലെ ആമി വന്നു.. "It's not his fault..ഞാനാണ് അങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം എടുത്തത്.. ജെറി ഒരു തമാശയ്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ശേരിയാണ്..

എനിക്ക് അത് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടാ ചെയ്തേ" താൻ കാരണം അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു അടി ഉണ്ടാകരുത് എന്ന അവൾക് വാശിയാണ്.. "യാകേശ് ബ്രോ" അവൾ അവനെ കൂളാക്കാൻ ശ്രേമിച്ചു.. പെട്ടെന്ന് പുറകിൽ എന്തോ പൊട്ടുന്നത് ശബ്ദം കേട്ട് അവൾ തിരിഞ്ഞ്..കരണത് കയ്യ് ചേർത്ത നിൽക്കുന്ന ജെറി..അവനെ നോക്കി ദേഷ്യം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പാടുപെടുന്ന ക്രിസ്റ്റി.. എല്ലാരും ഞെട്ടി..ആമി വേഗം ചെന്ന് ക്രിസ്റ്റിയെ പിടിച്ചു മാറ്റി..ജെറി ഒന്നും പ്രതികരിക്കാതെ പല്ല് കടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കണ്ട അവൾക് അതിലേറെ പേടി തോന്നി.. ക്രിസ്റ്റി ആമിയുടെ കയ്യ് തട്ടി മാറ്റി ജെറിയെ ഒന്ന് ഇരുത്തി നോക്കി അകത്തേക് കയറി.. അവന്റെ പുറകിക് തന്നെ പോകാൻ നിന്ന് ആമിയെ എഡ്ഡി തടഞ്ഞു.. _🌚 പൂളിൽ കാലിട്ട് ഇളക്കി കയ്യിലുള്ള ബിയർ ബോട്ടിൽ അവൻ ചുണ്ടോട് ചേർത്തു.. ക്രിസ്റ്റി തല്ലിയതാണ് ഉൾ നിറയെ...

അവന് ആ സമയത്ത് ദേഹം നൊന്തത്തിന് ദേഷ്യം തോന്നി എങ്കിലും ഇപ്പൊ തന്നിലൂടെ ഒരു വികാരവും കടന്ന് പോകുന്നില്ല എന്ന മനസിലായി.. ഒരുപക്ഷേ ആർഹിച്ചതായിരുന്നു ആ അടി എന്ന അവനറിയാം.. തന്റെ അരികിൽ ആരോ വന്ന നിന്നത് അവൻ അറിഞ്ഞു എങ്കിലും തലയുർത്താൻ നിന്നില്ല.. അതാരാണ് എന്ന അവൻ വ്യക്തമാണ്.. ക്രിസ്റ്റി അവന്റെ അരികിൽ ഇരുന്നു.. അല്പനേരം മൗനം..ജെറി കുടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ബോട്ടിൽ അവന് നേരെ നീട്ടി.. മറുത്തൊന്നും പറയാതെ അവൻ അത് വാങ്ങി ചുണ്ടോട് ചേർത്തു.. നിമിഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ഒരു വാക്ക് പോലും അവർ മൊഴിഞ്ഞില്ല..അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.. പറയാതെ തന്നെ ഇരുവർക്കും തങ്ങളുടെ മനസിൽ എന്താണ് എന്ന് അറിയാം.. തന്റെ ബാൽക്കണിയിൽ റൈലിങ്ങിൽ പിടിമുറുക്കി ഈ കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ടു നിന്ന ആമിയുടെ ചൊടി വിടർന്നു.. ഇരുവരുടെയും ഇടയിൽ തനായിട്ട ഒരു വിള്ളൽ വീഴുത്തുമോ എന്നൊരു പേടി അവൾക് ഉണ്ടായിരുന്നു..

തനിക്ക് മുന്നിലേക് നീണ്ട ചോക്ലേറ്റ് കണ്ടാണ് അവൾ അവരിൽ നിന്നും മിഴികൾ പിൻവലിച്ചത്..അവൾ എന്താണ് അർത്ഥത്തിൽ നീലിനെ നോക്കി.. "സോറി" നീൽ "മിണ്ടരുത്!!! ഈ സോറിയാണ് ഇത്രെയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത്" അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ആമി തലക്ക് അടിച്ചു.. നീലിന് അത്കണ്ട ചിരിയാണ് വന്നത്.. "ഇങ്ങു താ.. നീ ഇത് എപ്പോ വാങ്ങി" തന്റെ കയ്യിലേക് വെച്ച ചോക്ലേറ്റ് നോക്കി അവൾ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവനൊരു കള്ള ചിരി ചിരിച്ചു.. "ഹി.. ഇത് എഡ്ഡി ദീയ്ക് വേണ്ടി കൊണ്ട് വന്നത്തിൽ നിന്നും എടുത്തതാ" "എന്റെ സാധനം എനിക് തന്നെ തന്നു സോപ്പ് ഇടുന്നോടാ" നീൽ പല്ലിളിച്ചു.. അവൾ ചോക്ലേറ്റ് പൊട്ടിച്ചു കുറച്ച അവനും നൽകി ബാക്കി അവളും തിന്നു കൊണ്ട് പൂളിലേക് നോക്കിയതും ക്രിസ്റ്റിയും ജെറിയും അലങ്കോലിട്ട നീന്തുന്നതാണ് കണ്ടത്.. അവൾ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് നീലിനെ നോക്കി കണ്ണിറുക്കി.. __ Day's later 🌙..

കഫേയിൽ ഇരുന്ന് കോഫീ കുടിക്കുവായിരുന്നു നീലും നോഹയെയും.. "ട്രിപ്പ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു??" ആമി ചോദിക്കുന്നത് നോഹ കണ്ണൂറുക്കി അർത്ഥം വച്ചൊരു ചിരി പാസ്സാക്കി.. അപ്പോഴേക്കും അവളെ അടുത്ത ടേബിളിലെ കസ്റ്റമേർ വിളിക്കുന്നത് കണ്ട് അവരോട് ഇപ്പോ വരാം എന്ന പറഞ്ഞു അവരുടെ അരികിലേക് പോയി.. അവർക്കുള്ള ഓർഡർ എടുത്തു ഐവിയുടെ കയ്യിലേക് വേച്ചു കൊടുത്തു.. "എന്റെ സ്വീറ്റി അല്ലേ" താടിയിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു അവൾ കൊഞ്ചുന്നത് കണ്ട് ഐവി അമർത്തി മൂളി കൊണ്ട് വീണ്ടും നീലിന്റെ അരികിലേക് ചെന്നു അവര്ക് ഒപ്പം ഇരുന്നു.. "ഇനി പറ" അവൾ താടിക് കയ്യ് കൊടുത്തു അക്ഷമയോടെ കാതോർത്തു.. തുടക്കത്തിൽ ഒക്കെ നോഹയ്ക് ആമിയെ ഇഷ്ട്ടമായില്ല എങ്കിലും അന്നത്തെ കോളേജ് ഇൻസിഡന്റിന്റ് ശേഷം അവൻ അവളോട് കൂടുതൽ അടുത്തു..

അവൻ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും ഫോണ് എടുത്തു ടേബിളിലേക് വെച്ചു.. അവർ എന്താ എന്ന രീതിയിൽ പരസ്പരം നോക്കി ഫോണിലേക്കു കണ്ണ് പായിച്ചു.. അവൻ തന്നെ ഫോണ് അണ്ലോക്ക് ആക്കി കാര്യമായി എന്തോ തിരിഞ്ഞു കൊണ്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്തു.. തിരഞ്ഞത് കിട്ടിയത്തിന്റെ നിർവൃതിയിൽ അവൻ അവരെ നോക്കി അർത്ഥം വെച്ചു ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അവര്ക് മുന്നിലേക് ഫോണ് നീട്ടി.. ആമി തട്ടിപറിച്ചു വാങ്ങുന്നത് പോലെ ഫോണ് വാങ്ങി അതിലേക് ഉറ്റുനോക്കി.. അതിലെ പെണ്ണ്കുട്ടിയെ കണ്ട് അവൾ നെറ്റിചുളിച്ചു.. "Her name's violet" ഷോർട്ട് ഹയറാണ് അവൾക്.. ഒതുങ്ങിയ അധരങ്ങൾ.. കുഞ്ഞി കണ്ണുകളും..മൂക്കിന് സൈഡിലായി അവൾക് ചെറിയ ഒരു മറുക്കുണ്ട്..

മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആര് കണ്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെടും.. ആമിക് അവളെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി..ഇടകണ്ണിട്ട് നോഹയ്ക് നോക്കി അവന്റെ മുഖത്തെ ഭാവത്തിൽ നിന്നും അവൾ വായിച്ചു എടുത്തു വയലേറ്റിനെ അവന് ഒരുപാട് ഇഷ്ട്ടമായി എന്ന്.. ആമി അവളെ കുറിച്ചു കൂടുതൽ അന്വേഷച്ചു അറിഞ്ഞു..ആളൊരു സ്വീഡിഷ്ക്കാരിയാണ്.. മലയാളം അറിയില്ല..ഇംഗ്ലീഷിൽ പിടിച്ചാണ് നോഹ കറക്കി എടുത്തത്.. അവൾ കൂടുതൽ അറിയും തോറും ആവേശം കൂടി..അവൾ ഇങ്ങോട്ടെക് വിളിപ്പിക്കാൻ വരെ പറഞ്ഞു.. "നോഹ,, നീൽ,,, ഏഹ്.. ആ,, മി" എന്തോ സീരിയസ് മറ്റെർ പറയാൻ വന്ന ഡേവിഡ് ആമിയെ കണ്ടു പറയാതെ മടിച്ചു നിന്നു കൊണ്ട് നോഹയെ നോക്കി.. "എന്താ ഡേവി??" നീൽ അവനെ നോക്കി ആവലാതിയോട് കാര്യം തിരക്കി...... തുടരും...🥂

