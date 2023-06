DESTINED LOVE : ഭാഗം 4

രചന: അനാർക്കലി

"കോഫി..കോഫി..." ആമിയുടെ ശബ്‌ദം കേട്ടിടത്തേക് സണ്ണിയും ക്രിസ്റ്റിയും നോക്കി.. "Here is your coffee, young men" അവര്ക് നേരെ ട്രെ താഴ്ത്തി അവൾ കണ്ണുകൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു.. രണ്ടുപേരും പര്സപരം നോക്കി എടുത്തു.. "നിങ്ങളിൽ ആരും ആ കിച്ചേണിലേക് കയറാറില്ലേ..??അവിടുത്തെ കോലം കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചതാ..??" അവൾ ഈർച്ചയോട് മുഖം ചുളുക്കി.. "ക്രിസ്റ്റി കുക്ക് ചെയ്യും.."സണ്ണി പറഞ്ഞത് കേട്ട് ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവൾ ക്രിസ്റ്റിയെ നോക്കി.. "വല്ലപ്പോഴും.."കോഫി കപ്പ് ടെബ്‌ളിലേക് വെച്ചു ക്രിസ്റ്റി ലാപ്പിലേക് ശ്രേദ്ധ ചെലുത്തി.. "നീൽ..നിന്റെ കോഫി.."സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി വരുന്ന നീലിന് നേരെ അവൾ കോഫി നീട്ടി.. "ക്രി... സ്" പുറത്ത് നിന്നും വിളിച്ചു കൂവിയുള്ള ആരുടെയോ വരവിൽ ആമി നീലിന് കോഫി കൊടുത്തു തിരിഞ്ഞു.. തന്നെ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്കി നില്കുന്നവനെ സംശയത്തോടെ അവൾ മിഴിച്ചു നോക്കി..

അപ്പോ തന്നെ വീണ്ടും അങ്ങോട്ടെക് കയറി വന്നവരെ എല്ലാരേയും നോക്കി നിൽക്കെ രാവിലെ നീലിനെ വിളിക്കാൻ വന്ന യാകേഷിനേയും ദിനുവിനെയും കണ്ടു ആമി പുഞ്ചിരി.. "ഹേയ്.." അവൾ കയ്യ് പൊക്കി.. യാകേശ് അവളെ അവിടെ കണ്ട ഷോക്കിൽ ക്രിസ്റ്റിയെ നോക്കി..ദിനു അവൾ തിരിച്ചു കയ്യ് വീശി.. "കോഫി വേണോ..??" എല്ലാവരോടുമായി അവൾ ചോദിച്ചതും അവർ മടിച്ചു കൊണ്ടു തലയാട്ടി.. അത് കണ്ടതും ആമി തുള്ളി ചാടി കിച്ചേണിലേക് ഓടി.. "ക്രിസ്റ്റി..What the hell is she doing here.."യാകേശ് അവനെ കടുപ്പിച്ചു നോക്കി.. "ഇവളെയാ കെയ്ത്ത് ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആക്കിയത്.."അവന് മുഖം കൊടുക്കാതെ മറുപടി നൽകി. "So what..?? ഇവൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നേ..?" "ദീദി ഇനി നമ്മുടെ കൂടെയാ.." കോഫി സിപ് ചെയ്ത് നീൽ പറയുന്നത് കേട്ട് യാകേശ് അവനെ കണ്ണുരുട്ടി..

"അവന്റെ ഒരു ദീദി..ഏതാ എന്താ എന്ന് ഒന്നും അറിയില്ല..അതും ഒരു പെണ്ണ്.." വെറുപ്പോടെ മുഖം തിരിച്ചു യാകേശ് പറയുന്നത് കേട്ട് ക്രിസ്റ്റി ലാപ്പിൽ നിന്നും മുഖം ഉയർത്തി.. "അവൾ റോങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല..And she is new to goa..നീ പറഞ്ഞത് പോലെ അവളൊരു പെണ്ണാണ്.." അവന്റെ തോളിൽ കയ്യ് വെച്ചു ക്രിസ്റ്റപറഞ്ഞതോക്കെ ഒരു താൽപര്യ കേടോടെ അവൻ കേട്ടു നിന്നു.. "I know why you act like this.. but യാകേശ് എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും ഒരു പോലെയല്ല.."ക്രിസ്റ്റി കണ്ണുചിമ്മി.. അവൻ അതൊന്നും ഉൾ കൊള്ളാതെ നീലിനെ നോക്കി. "JK..അവൻ ഇതിന് സമ്മതിച്ചോ..??" "Seriously..പെണ്ണ് എന്നു കേട്ടാൽ ഫ്ലിർട് ചെയ്യാൻ നടക്കുന്ന JK ഇതിന് എതിർക്കുമോ.. പക്ഷെ ഈ കാര്യം ജെകെയ്ക് അറിയില്ലാ.." സണ്ണി പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞതും നീലിൻറെ മുഖം ചുമന്നു.. "ദേ ഭയ്യാ.. എന്തൊക്ക പറഞ്ഞാലും ദീദിയോട് ഫ്ലിർട് ചെയ്യാൻ എങ്ങാനും ഇറങ്ങിയ ജെകെ ഞാൻ വെച്ചേക്കില്ല.."

കോഫി കപ്പ് ടേബിളിലേക് വെച്ചു അവൻ മുഖം വീർപ്പിച്ചു കയ്യ് കെട്ടി ക്രിസ്റ്റിയെ നോക്കി.. എല്ലാരും അവനെ നോക്കി ആക്കി ചിരിച്ചു.. "കോഫി.." ആമി യാകേഷിന്റെ അടുത്തേക് ആണ് ആദ്യം കോഫി ആയിട്ട് ചെന്നെ.. അവൻ അവളെ പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ടു സ്റ്റെപ്പ് കയറി.. അവൾ ഒന്നും മനസിലാകത്തെ ബാക്കി ഉള്ളവർക് കോഫി കൊടുത്തു.. "ദീ ഞാൻ എല്ലാരേയും പരിജയപ്പെടുത്തി തരാം.. ദിനുനെ അറിയാമല്ലോ..എന്നെ കാളിലും ഒരു വയസിന് മൂത്തതാണ്.." ആമി ദിനുനേ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു അവൻ തിരിച്ചും.. "ഇത്...ഹർഷ്,,തൻസി,, ബെന്നി,,ബെന്നി സണ്ണി ബ്രോടെ ബ്രോയാ.." ബെന്നിയെ നോക്കി നീൽ പറയുന്നത് കേട്ട് അവൾ സണ്ണിയെ നോക്കി അവൻ അതേ എന്നു തലയാട്ടി.. "And ഇത് നോഹ.." അവൾ എല്ലാർക്കും കയ്യ് കൊടുത്തു.. ഓരോരുത്തരും അവളെ നല്ല രീതിയിൽ വായിനോക്കുന്നത് ഇടകണ്ണിട്ട് ക്രിസ്റ്റി നോക്കി കണ്ടു..

ക്രിസ്റ്റി അവരേ എല്ലാരേയും ഒറ്റ പുരികംപൊക്കി കുറച്ച കലിപ്പിൽ നോക്കിയതും നാലും നല്ല കുട്ടികളെ പോലെ നേരെ നിന്നു അവളോട് ഓരോന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി.. "നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഇവിടെ ആണോ താമസിക്കുന്നേ.." കൗതുകത്തോടെ അവൾ ചോദിച്ചു.. "അല്ലാ.. ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റി,, ജെകെ,, നീൽ,, യാകേശ്,, ദിനു.. മാത്രമേ താമസിക്കുന്നുള്ളൂ.."സണ്ണി ആയിരുന്നു മറുപടി പറഞ്ഞത്.. "ഞാൻ പുറത്തേക് പോകുവാ.."ക്രിസ്റ്റി ഇരുന്നിടത് നിന്നും എഴുന്നേറ്റു.. "ഭായ്,, ജെകെ മാർട്ടിയെ കാണാൻ പോയെക്കുവാ..നാളെ വരു" ബെന്നി പറഞ്ഞതിനെ തലയാട്ടി കേട്ടു കൊണ്ട് ക്രിസ്റ്റി ഫോണ് പോക്കറ്റിലേക് വെച്ചു.. "എന്തേലും ആവശ്യം ഉണ്ടേൽ വിളിക്" ആമിയെ ഒന്ന് നോക്കി നീലിനോടായി പറഞ്ഞു.. "ടാറ്റാ.. ബ്രോ.." അവൻ കയ്യ് വീശി ആമി പുറകിൽ നിന്നും വിളിച്ചു കൂവുന്നത് കേട്ട് ക്രിസ്റ്റിയുടെ ചൊടിയിൽ പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു..

ക്രിസ്റ്റി പോയത് കണ്ടതും ശർക്കരയിൽ ഈച്ച പൊതിയുന്നത് പോലെ എല്ലാരും അവൾക് ചുറ്റും കൂടി ഓരോന്ന് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി..അത് കണ്ടു അസൂയയോടെ നീൽ അവരുടെ ഇടക്ക് കയറി അലമ്പൻ തുടക്കം കുറിച്ചു.. ഇതെല്ലാം ഒരു ഇഷ്ടകേടോടെ മുകളിൽ നിന്നും യാകേശ് നോക്കി കാണുന്നുണ്ടായിയുന്നു.. 🍭•• "ഈ കെയ്ത്ത് എന്നുള്ളത് എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആക്കിയ ജെകെ തന്നെയാണോ..??" ബെഡ് വിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഉള്ളിലെ ദേഷ്യതെ അടക്കി വെച്ചു ആമി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് നീൽ ഫോണിൽ നിന്നും മുഖം ഉയർത്തി നോക്കി.. "യേഹ്.. എന്തേ..?? "ബ്രോ ഇന്ന് കെയ്ത്ത് എന്നു പറയുന്നത് കേട്ട്..അതാ"മിററിലൂടെ തന്റെ നെറ്റിയിലേ മുറിവിൽ നോക്കി അവൾ മുഖം ചുളുച്ചു.. "K for keith.." "അപ്പൊ J??" അവൾ നീലിന്റെ തൊട്ട് അരികിൽ ചെന്നു ഇരുന്നു.. "Jerry.. JERRY KEITH.. " ഗംഭീരത്തോടെയുള്ള നീൽ പറഞ്ഞു..

"ദീ.. ജെകെയെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ട്ടമാ..ബട്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരില്ലാ..എപ്പൊ കണ്ടാലും അടിയ..idiot" നിറച്ചിരിയാലെ നീൽ പറയുന്നത് കാണുമ്പോഴേ അവൾക് മനസിലായി അവൻ ജെറിയോടെ ഒരു ഇഷ്ട്ടകൂടുത്താൽ ഉണ്ട് എന്ന്.. എന്നാൽ തന്നെ മറിച്ചു ഇട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പോയത് ഓർക്കവേ അവൾക് അവനോടു ദേഷ്യം ഇരട്ടിച്ചു.. "ബാസ്റ്റഡ്..!!" പിറുപിറുത്തു.. •☠️• "Hey..JK.." സ്ട്രിപ്പെർ ഗേൾസിന്റെ ഇടയിൽ ഇരുന്നു മുന്നിലേക് നോക്കി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് കൂടെ ഉള്ളവർ എല്ലാം അവന്റെ ദൃഷ്ടി പാഞ്ഞിടത്തേക് നോക്കി.. ഇടത്തെ കയ്യ് ജാക്കറ്റിന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ട് കൊണ്ടു തന്നെ വലത്തെ കയ്യ് കൊണ്ടു ഹുഡിയുടെ ക്യാപി തലയിൽ നിന്നും എടുത്തു മാറ്റി പ്രേതകം ഒരു ചിരിയോടെ അവൻ മാർട്ടിയെ നോക്കി.. അവനെ കണ്ടതും അത്രെയും നേരം അവരുടെ ഇടയിൽ ഇരുന്ന ഗേൾസ് കണ്ണുകൾ വിടർന്നു..

മാർട്ടി ഇരിക്കുന്നതുന്റെ സൈഡിൽ സിംഗിൾ കൗച്ചിൽ ഇരിക്കുന്നവന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നു നിന്നതും മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ അവൻ മാറി കൊടുത്തു.. അപ്പോ തന്നെ ജെറി അവിടെ ഇരുന്നു കീഴ്ചുണ്ട് കടിച്ചമർത്തി തന്നെ നോക്കി ഇരിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ സൈറ്റ് അടിച്ചു.. അത് കണ്ടതും അവൾ കീഴ്ചുണ്ട് നാക്ക് കൊണ്ടു നനച്ചു അവൻ തിരിച്ചും സൈറ്റ് അടിച്ചു.. "Well..??" സംശയത്തോടെ മാർട്ടി ചോദിക്കുന്നത് ജെറി അവളിൽ നിന്നും ശ്രേദ്ധ അവനിലേക് ചെലുത്തി.. "വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം..??" കാര്യം മനസിലത്തെ ഉള്ള ജെറിയുടെ ഇരുത്ത കണ്ടു മാർട്ടി വിഷധികരിച്ചു.. "Nothin'.. Why did you ask that!!" തനിക്ക് കൊണ്ടു വന്ന ബർബോണ് എടുത്തു കൊണ്ട് ജെറി മാർട്ടിയെ നോക്കി.. "ഞാൻ കരുതി ഇന്ന് രാവിലെ ഷെറോണമായുള്ള ഇൻസിഡന്റ കൊണ്ടാണ് നീ വന്നത്.." "What ഇൻസിഡന്റ..??"ഒരു സിപ്പ് കുടിക്കുന്നതിന് ഒപ്പം അവന്റെ അരികിലേക് വന്ന കൗച്ചിന്റെ ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഇരുന്ന് പെണ്ണിന്റെ നക്നമായ വയറിൽ ഉഴിഞ്ഞു കൊണ്ടു ജെറി ചോദിച്ചു.. ജെറി ഷെറോണ് ആമിയുമായി ഉടക്കിയത് അറിഞ്ഞില്ല

എന്നു ബോധ്യമായതും അവന്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ആശ്വാസം ഉണ്ടായി..എന്നാൽ താൻ ഇപ്പൊ അത് പറഞ്ഞാൽ എന്താകും നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നോർത്ത് ഒരു ടെൻഷനും ഉടലെടുത്തു.. "അ.. അത്.." ഉമിനീർ ഇറക്കി മാർട്ടി അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഷെറോണേ നോക്കി.. അവന്റെ നോട്ടം മനസിലായതും ട്രൈനിൽ നടന്നത് എല്ലാം ജെറിയുടെ കാത്തുകളിൽ എത്തിച്ചു.. "Did you touch him..??" ഷെറോണ് നോക്കാതെ അരികിൽ ഇരിക്കുന്നവളുടെ നേവലിൽ അവളുടെ വികാരത്തെ ഉണർത്തി തൊട്ട് തലോടി അവൻ ആരാഞ്ഞു.. "No.."ഷെറോണ് ഇടകണ്ണിട്ട് മാർട്ടിയെ നോക്കി..അയാൾ കണ്ണ് കൊണ്ടു കുഴപ്പമില്ല എന്നു കാണിച്ചു ജെറിയുടെ മറുപടി പ്രതീക്ഷിച്ചു ചെറു പേടിയോടെ പല്ലുകൾ കടിച്ചമർത്തി.. "മ്മ്.."വല്ലാത്തൊരു മുഖം ഭാവത്തോടെ ജെറിയുടെ പ്രതികരണം കേട്ടതും ഒരു ആശ്വാസത്തോടെ മാർട്ടി ഷെറോണ് നോക്കി..

"അവനെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ബട്ട് അവളെ ഒന്നു കയ്യ് വെച്ചു.." മാർട്ടി പറഞ്ഞത് കേട്ട് അത് വലിയ കാര്യമാക്കാതെ ജെറി എഴുന്നേറ്റ് അവരെ ഇരുവരെയും നോക്കി.. "I don't know her.. So Marty I'm staying here today.."മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ബർബോണ് ഗ്ലാസ് അടുത്തോടെ പോയ വൈറ്ററിന്റെ ട്രെയിലേക് വെച്ചു കൂടെ നില്കുന്നവളെ കൂട്ടി അവൻ അവിടുന്നു നടന്നു.. "You're lucky..നീ അവന്റെ ദേഹത്ത് കയ്യ് വെക്കാഞ്ഞത് നന്നായി..."ജെറി നടന്നഅകലുന്നതും നോക്കി മാർട്ടി പറഞ്ഞു.. ഷെറോണ് കലിപ്പോടെ ജെറിയെ നോക്കി ഒരു വൈറ്ററിനെ പിടിച്ചു നിർത്തി ഒറ്റ വലിക്ക് ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ് ബർബോണ് അകത്താക്കി.. _💫 "റേക്.."ഫോണ് ചെവിയോട് അടുപ്പിച്ചു അവൻ മിററിലൂടെ ബേഡിൽ കിടന്ന് തന്നെ നോക്കുന്നവളെ ഒന്നു അലസമായി വീക്ഷിച്ചു.. "When are you coming back??" ക്രിസ്റ്റിയുടെ ശബ്‌ദം ഗൗരവമേറിയത് പോലെ അവൻ തോന്നി..

"What happened.." "Nothing important.."അവൻ മറുപടി നൽകി ടേബിളിന് ചുറ്റും ഓടി കളിക്കുന്ന നീലിനേയും ആമിയേയും നോക്കി. "നീൽ..പറഞ്ഞത് അങ്ങോ കേട്ടോ..ദേ അവിടെ നിൽക്കാൻ.."അവൾ ഒരു സൈഡിലേക് വരുമ്പോ നീൽ മറ്റൊരു സൈഡിലേക് വരും.. "ഞാൻ പോകില്ല..എനിക്ക് പോകേണ്ട..കോളേജ് ഒക്കെ ബോറാണ്.." അവൻ അവിടെ നിന്നു വിളിച്ചു കൂവി.. "ചുമ്മാതാ ദീ..അവന് മടിയാ..ബെന്നി പറഞ്ഞത് കേട്ട് ആമി അരക്ക് കയ്യ് കൊടുത്ത നീലിനെ നോക്കി.. "നിൽക്കാടാ അവിടെ.." അവളുടെ ശബ്‌ദം ഉയർന്നു.. ഇതെല്ലാം ഒരു ചിരിയോടെ ക്രിസ്റ്റി വീക്ഷിച്ചു.. "റേക്..!!Who is the girl there..??" ഫോണിലൂടെ കേട്ട് ശബ്‌ദം ഒരു പെണ്ണിന്റെ ആണെന്ന് മനസിലാക്കി തന്റെ ഉള്ളിൽ ഉടലെടുത്ത ചോദ്യം അവൻ ചോദിച്ചു.. "Get here.. You will know.." അത്രയും പറഞ്ഞ് ക്രിസ്റ്റി ഫോണ് വെച്ചതും അവൻ എത്രെയും വേഗം അവിടെ ചെല്ലാൻ മനം വെമ്പൽ കൊണ്ടു..

എന്നാൽ തനിക്ക് പുറകിൽ ആയി വന്നു നിന്നു താൻ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന ടവലിൽ പിടിയിട്ടവളെ ഒന്നു നോക്കി അവൻ അവളുടെ കയ്യുടെ മുകളിൽ കയ്യ് വെച്ചു തടഞ്ഞു.. അവളൊരു നിരാശയോടെ അവനെനോക്കിയതും വശ്യമായ ഒരു ചിരിയോടെ ജെറി അവൾക് നേരെ തിരിഞ്ഞു അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ കവർന്നെടുത്തു.. തന്റെ നക്നത മറിച്ചിരുന്ന ടുവെറ് ഊർന്നു വീണത് അറിഞ്ഞു അവൾ കണ്ണുകൾ തുറന്ന് അവനെ നോക്കി..താഴെ കിടക്കുന്ന ടുവെറ്റിലേക് നോക്കി തന്നെ നോക്കുന്നവളെ അവൻ ചുണ്ടു കൊട്ടി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പൊക്കി എടുത്തു വീണ്ടും നിർത്തി വെച്ചിരുന്നു ചുംബനം തുടർന്ന്..അവളുടെ ഇരുകാലുകളും അവന്റെ അരിയിൽ ചുറ്റി കയ്യികൾ കഴുത്തിലൂടെ കൊണ്ടു പോയി പുറകിൽ ലോക്കിട്ടു.. ചുംബനത്തിന്റെ അഴത്തിലേക് കടകവേ ജെറിയുടെ പാദങ്ങൾ ബെഡിന് അരികിലേക് ചലിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു..

അവളെ ബെഡിലേക് ഇട്ടത്തും ഒരു പൊട്ടിച്ചിരിയോടെ തന്റെ ഒരു കയ്യികളും അവനെ വരവേറ്റു കൊണ്ടുവൾ വിടർത്തി.. 🦋•• "If you are not going..Then ok.." ആമി മുഖം തിരിച്ചു പിണക്കം അഭിനയിച്ചു.. "അതല്ല..ഞാൻ പോയാൽ ദീ ഇവിടെ ഒറ്റക്കാകും.." അവളുടെ മുഖം അവൻ നേരെ തീർക്കാൻ ശ്രേമിച്ചു കൊണ്ടു നീൽ പറഞ്ഞു.. "നോ..ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ ജോബ് ഹണ്ടിങ്ങിന് ഇറങ്ങുവാ.." ആമി പറയുന്നത് കേട്ട് താൻ ഇനി എന്ത് മുടന്തൻ ഞായങ്ങൾ പറയും എന്നു ചിന്തിച്ചു ക്രിസ്റ്റിയേയും യാകേഷിനെയും നോക്കി.. അവർ ഇരുവരും അവന്റെ മുഖത്തെ ഭാവങ്ങൾ കണ്ടു ചിരികടിച്ചു പിടിക്കാൻ പാടു പെട്ടു.. "Ok then.." അവൾ പിണകത്തോടെ എഴുന്നേറ്റു.. "വെയിറ്റ്.." നീൽ ആമിയുടെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ട നിർത്തി.. "ഹം..ഞാൻ പോകാം" അവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് കണ്ണുകൾ വിടർത്തി ആമി നോക്കി.. "I'm so happy.."നീലിനെ ടൈറ്റ് ആയിട് ഹഗ് ചെയ്തു അവൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളി ചാടി മുകളിലേക്കു ഓടി.. "ഓഹ്..ഗോഡ്.." അവൻ അവൾ പോയതും തലക്ക് താങ്ങും കൊടുത്തു കൗച്ചിലേക് ഇരുന്നു.. അപ്പോഴേക്കും ക്രിസ്റ്റിയും യാകേഷും അവന്റെ രണ്ട് സൈഡിലായി ഇരുന്നു അവനെ കളിയാക്കാൻ തുടക്കംകുറിച്ചിരുന്നു ...... തുടരും...🥂

