DESTINED LOVE : ഭാഗം 42

രചന: അനാർക്കലി

"Thank you" ആമി കീ വാങ്ങി.. "I'm happy to help ma'am" റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ഒരു പുഞ്ചിരിയോട് പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവൾ തിരികെ നടക്കാൻ ഒരുങ്ങവേ എന്തോ ഓർത്ത പോലെ അവൾ കയ്യിലെ കീയിലെക്ക് നോക്കി.. "Excuse me..ഇദു കേവല ഒന്തു??" (it's just only one??) "Yeh,,അവർ കേവല ഒന്ദു കോനെയന്നു കേലിദാരു"(he asked only for one room) ആമി കീ കാണിച്ചു ചോദിച്ചതിന് അവർ ഉത്തരം നൽകിയത് കേട്ട് അവളൊന്ന ഞെട്ടി.. പിന്നെ ആ കീ കൗണ്ടറിലേക് വെച്ചു "We need one more room" എന്ന അവൾ പറയുന്നത് കേട്ട് അവർ കീ എടുക്കാൻ വന്നതും അതിനു മുൻപ് തന്നെ ആരുടെയോ കയ്യ് ആ കീയുടെ മുകളിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു.. "What the.." ആമി മുഴുവൻ ആകും മുൻപേ ജെറിയെ കണ്ട് അവൾ പാതിയിൽ നിർത്തി അവനെ ഉറ്റുനോക്കി.. "നീയാണോ ഒരു റൂം മതി എന്ന് പറഞ്ഞത്??" "അതേ.."

ഒരു കൂസലും ഇല്ലാതെ അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് അവൾക് എരിഞ്ഞു കയറുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. "എന്തിന്?? നീയും ഞാനും ഒരു റൂമിൽ..no!! never!!എന്താ നിന്റെ ഉദേശം" അവൾ കണ്ണ് ചുരുക്കി.. "അതേ നീ എങ്ങോട്ടാ ഈ കാടുകയറി പോകുന്നത്..നിനക്ക് നിന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലെൽ അതങ്ങു പറഞ്ഞാൽ മതി ചുമ്മാ എന്റെ നേരെ കുതിര കയറേണ്ട" അവൻ കൗണ്ടറിൽ ടോപ്പിൽ അടിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞതും റിസപ്ഷനിസ്റ്റും ആമിയും ഒരു പോലെ ഞെട്ടി.. "എനിക്ക് എന്നെ നല്ല വിശ്വാസമാണ്.. എന്നാൽ നിന്നെ ഇല്ലാ" "പേടിയാണ് എന്നങ്ങു പറഞ്ഞാൽ പോരെ" അവൻ ചുണ്ട് കോട്ടി.. "You" അവൾ കയ്യ് ചൂണ്ടി അവന്റെ നേരെ എന്തോ പറയാൻ ചെന്നു.. ഒറ്റ പുരികം പൊക്കി നിൽക്കുന്ന അവനെ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ വിരൽ താഴ്ത്തി അമർഷത്തോടെ കൗണ്ടറിൽ ഇരുന്ന കീയും എടുത്തു ലിഫ്ടിന്റെ അടുത്തേക് പോയി..

അവൾ പോയതും നോക്കി ഒരു കള്ളച്ചിരിയോട് അവൻ റിസപ്ഷനിസ്റ്റിനെ നോക്കി സൈറ്റ് അടിച്ചു.. . . "ഞാനാ ആദ്യം" "നീ അങ്ങു പറഞ്ഞാൽ മതിയോ" ഫ്രഷാവാനുള്ള അടിയിലാണ് രണ്ട്പേരും.. "ഞാനാണ് ആദ്യം വന്നത്" "So what" അവൻ കൂസൽ ഇല്ലാതെ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ആമി അവനെ മറികടന്നു ഓടാൻ നിന്നതും പട്ടി കുട്ടിയെ തൂകി എടുക്കുന്നത് പോലെ എടുത്തു അവൻ അവളെ മുന്നിൽ നിർത്തി.. "വിടടാ."അവൾ അലറി..അവളെ കൊണ്ട് പോയി കൗച്ചിലേക് തള്ളി പൊടി തട്ടും പോലെ കയ്യ് തട്ടി ടൗവലും എടുത്തു കൊണ്ട് അവൻ വേഗം വാഷ്‌റൂമിലേക് കയറി.. . . "നീ കൗച്ചിൽ"ആമി. ഒരു യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇരുവരും കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞതും അടുത്തത് ബെഡിനായി. അവൻ 'എന്തോ..' എന്ന മട്ടിൽ അവളെ നോക്കി താടി ഉഴിയുന്നത് കണ്ടു ആമി നടക്കില്ല എന്ന ഉറപ്പായതും പില്ലോയും ടുവെറ്റും എടുത്തു ചുണ്ടും ചുളുക്കി കൗച് ലക്ഷ്യം വെച്ചു..

"ഹാ" ബെഡിൽ കിടന്നു ജെറിയെ മനസിൽ തെറി വിളിക്കുന്നതിൽ ഇടയിക് തന്നെ ആരോ എടുത്തു പൊക്കിയത് മനസിലാക്കി അവൾ ഉച്ച ഉണ്ടാകാൻ തുനിഞ്ഞതും അതാരാ എന്ന കണ്ട് ആമിയുടെ വാ പൊളിഞ്ഞു പോയി.. "ജെറി.. താഴെ ഇറക്കട"അവൾ കിടന്ന പുളയുന്നുണ്ട്.. അവൻ അത് കാര്യമാക്കാതെ അവളെ കൊണ്ട് പോയി ബെഡിൽ ഒരു സൈഡിൽ കിടത്തി.. ആമി ചാടി എഴുന്നേറ്റു പോകാൻ തുനിഞ്ഞതും അവളുടെ ഒരു ഷോള്ഡറിലും പിടിയിട്ട പഴയത് പോലെ തന്നെ കിടത്തി മുഖത്തിന് നേരെ മുഖം അടുപ്പിച്ചു.. തിരികെ ചെന്നു ടുവേറ്റും പില്ലോയും എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന അവൾക് നൽകി.. "നിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല" മറുസൈഡിൽ വന്ന അവൻ കിടന്നു മുകളിലേക് നോക്കി പറയുന്നത് കേട്ട് അവൾ ഒരു നിമിഷം അവനെ തന്നെ മിഴിച്ചു നോക്കി..ജെറി അത് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു..

അവൻ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയതും അവൾ വെപ്രാളപ്പെട്ട അവര്ക് ഇടയിൽ ഒരു പില്ലോ വെച്ചു തിരിഞ്ഞു കിടന്നു.. ജെറി ചുണ്ട് കൂട്ടി പിടിച്ചു ചിരിച്ചു.. "Gd n8" പയ്യെ അവൾ മൊഴിഞ്ഞു.. അവനൊന്നു പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് മുകളിലേക് നോക്കി കണ്ണുകൾ പയ്യെ അടച്ചു.. . . "ഡി.. നിനക്കു ഇത്"കയ്യിൽ ഇരുന്ന് കവർ നീട്ടി കൊണ്ടവർ പറയവേ,,താൻ പറയുന്നത് ചെവി കൊള്ളാതെ ഐവി റൂമിലേക് എന്തോ കണ്ട് പേടിച്ചത് പോലെ ഓടുന്നത് കണ്ടു മുഖം ചുളുക്കി റച്ചേൽ.. "അഹ്" എന്തേലും ആകട്ടെ എന്നു കരുതി അവർ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീവി ഷോയിലേക് മുഴുകി.. ഐവി കിതപ്പോടെ ഡോർ ചാരി നെഞ്ചിൽ കയ്യ് വെച്ചു കണ്ണു ഇറുക്കെ അടച്ചു.. ക്രിസ്റ്റിയുടെ റൂമിൽ വെച്ചു നടന്നത് വീണ്ടും ഒരു സിനിമ കാണുന്നത് പോലെ കണ്ണ് മുന്നിലൂടെ ഓടി മായുന്നത് പോലെ.. അവൾ വേഗം ഇരു മിഴിയും വലിച്ചു തുറന്നു തന്റെ ഒരു കവിളിലും തലോടി.. പയ്യെ ആ കയ്യകൾ കൊണ്ട് വാ പൊത്തി ഇല്ലാ എന്ന തലയാട്ടി.. 'ശേ.. എന്തു കരുതി കാണും,, oh gwadd,, how can i?? Idiot' അവൾ സ്വയം തല ഡോറിലെക് ഇടിച്ചു..

"ഔ" വേദന എടുത്തിടം തടവി അവൾ ചിണുങ്ങി. _🍁 ഒറ്റക്ക് ഇരുന്നു ഫോണിൽ എന്തോ കാര്യമായി നോക്കി എടുക്കുന്ന തിരക്കിൽ ആയിരുന്നു സണ്ണി..അവൻ അതിലേക് സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കുവാണ്.. കണ്ണുകളിൽ തിളക്കമുണ്ട,,കൂടെ തന്നെ ചുണ്ടിൽ നോവാൽ കലർന്നൊരു പുഞ്ചിരിയും.. ഇടക്ക് അവന്റെ കണ്ണ് മുകളിൽ ഇടത്തെ സൈഡിൽ കാണിക്കുന്ന സമയത്തിലേക് നീണ്ടു. "Oh shitt" അവൻ വേഗം ഫോണ് ഓഫ് പോലും അകത്തെ ചാടി എഴുന്നേറ്റത്തും ആരെയെയോ ചെന്നിടിച്ചു.. "What the" മറിഞ്ഞു വീഴും മുൻപ്പേ അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ അവനെ താങ്ങി.. "Sorry" അവൻ ധൃതിയിൽ പോകാൻ തുനിഞ്ഞതും അവൻ സണ്ണിയുടെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ടു.. സണ്ണി ഒരു സംശയത്തോടെ ഉറ്റുനോക്കി.. പിന്നെ കയ്യ് വലിച്ചെടുത്തു..അത് അവര്ക് കൂടുതൽ ദേഷ്യം ഉളവാക്കി.. അവൻ സണ്ണിയുടെ നേരെ വരാൻ നിന്നതും അവര്ക് ഇടയിലേക് അലക്സ് കയറി..

സണ്ണി ആശ്ചര്യത്തോടെ നോക്കി എങ്കിലും നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അവന്റെ മുഖഭാവം മാറി.. അലക്സിനെ കണ്ടതും അവർ പിൻ തിരിഞ്ഞോടി.. അലക്സ് സണ്ണിയ്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു.. ആദ്യം തന്നെ അവന്റെ കണ്ണ് ഉടക്കിയത സണ്ണിയുടെ കയ്യിലെ ഫോണിലാണ്.. അത് ശ്രേദ്ധിച്ചത് പോലെ അവൻ ഫോണ് ഓഫാക്കി പോക്കറ്റിലേക് ഇട്ടു.. അലക്സ് അവനെ ഇമചിമ്മാതെ നോക്കി നിന്നെത്..അവന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് ഉയരുന്നത്‌ അവൻ അറിയുന്നുണ്ട്..എന്തേലും ഒന്നു പറയണം എന്നുണ്ട്... കഴിയുന്നില്ല! സണ്ണി അവൻ മുഖം കൊടുകത്തെയാണ് നിൽക്കുന്നത്.. "You can say thanks" എന്തേലും പറയണമല്ലോ എന്ന് കരുതി പറഞ്ഞതാണ് അവൻ. "നിന്റെ ഹെല്പ് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ..ആൻഡ് എനിക്ക് എന്റെ പ്രോബ്ലെംസ് സോൾവാക്കാൻ അറിയാം..I don't need anyone.." അവന്റെ കുത്തിയുള്ള വാക്ക് അലക്സിനെ നന്നായി മുറിവ് ഏൽപ്പിച്ചു..

"സണ്ണി!!" അലക്സ് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടു എങ്കിലും പുച്ഛത്തോടെ മുഖം കോട്ടി അവൻ അവിടുന്നു നടന്ന അകന്നു.. അലെക്സിന് ഒന്നു പൊട്ടിക്കരയണം എന്നുണ്ട്..താനായി നഷ്ട്ടമാക്കിയതാണ് എല്ലാം.. ഇന്ന് അത് തന്റെ കണ്ണ് മുന്നിൽ വന്ന നിൽക്കുമ്പോ ചേർത്ത പിടിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹം ഏറെയാണ്.. എന്നാൽ കഴിയില്ല..എത്ര അടുത്താണ് എന്ന പറഞ്ഞിട്ടും സണ്ണി അവന് ദൂരെയാണ്.. താൻഅങ്ങനെ ആക്കി തീർത്തതാണ് അത് എന്ന പൂർണബോധം ഉണ്ട് അവന്.. കുറച്ചു മുൻപ് സണ്ണിയുടെ ഫോണിൽ തെളിഞ്ഞു കണ്ട ഇരുവരുടെയും സെൽഫി അവൻ ഓർത്തു.. അവൻ തന്റെ ഫോണിലേക്കു നോക്കി.. സണ്ണിയുടെ അരികിൽ കിടന്നു താൻ എടുത്ത ഫോട്ടോ അതിൽ അവൻ തന്റെ നെഞ്ചോരം ചേര്ന്നാണ് കിടക്കുന്നത്.. അവന്റെ ഉള്ളം വിങ്ങി.. അതിലേക്കും ദൂരേക് നടന്ന അകലുന്ന സണ്ണിയിലേക്കും നോക്കി അവൻ നീർത്തളം കേട്ടിയിരുന്നു മിഴികൾ ഇറുക്കെ അടച്ചു കൊണ്ട് അവനൊരു ദീര്ഘശ്വാസം എടുത്തു വിട്ടു.. ---🔸

"നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ??" രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും നല്ല സ്റ്റൈലിൽ നടന്നു വരുന്ന നീലിനോടും നോഹയോടുമായി ചോദിച്ചു എഡ്ഡി.. "Double date" അവർ ഒരുമിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ട് എഡ്ഡി തലയാട്ടി.. നോഹയുടെ ഗേൾഫ്രണ്ട് നാട്ടിൽ ഇന്നലെ വന്നിട്ടുണ്ട്.. ആദ്യം തന്നെ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് ഈ ഡബിൾ ഡേറ്റ്.. "ഹേയ് ഗയ്‌സ്!!" തുള്ളി ചാടി വരുന്ന സ്റ്റെല്ലയെ കണ്ട എഡ്ഡി അവളെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു..എന്നാൽ അവൾ അത് കണ്ട് ഭാവം നടിച്ചില്ല.. ക്രിസ്റ്റിയോടും എഡ്ഡിയോടും അലക്സിനുള്ളത് പോലെ ദേഷ്യവും വൈരാഗ്യവും അവൾകമുണ്ട്.. അവൾ തന്നോട് ഏതു രീതിയിൽ പെരുമാറിയലും എഡ്ഡി അത് കാര്യമാക്കാറില്ല.. സ്റ്റെല്ല എന്നും ആയാൾക് തന്റെ ഉറ്റസുഹൃത്തിൻറെ മകളാണ്..തന്റെ മകളാണ്!! "Stel എന്താ ഇങ്ങോട്ട്" "അത് എന്താടാ എനിക്ക് ഇങ്ങോ വന്നുകൂടെ??" നീലിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകി അവൾ ജെറിക്കായി കണ്ണ് പായിച്ചു.. "വരാമേ" അവൻ കയ്യികൂപ്പി "ജെകെ നോക്കണ്ട ഇവിടെ ഇല്ലാ..ബാംഗ്ലൂർ പോയെക്കുവാ"നോഹ അവളുടെ നോട്ടം കണ്ട പറഞ്ഞു.. അവളുടെ മുഖം വാടി..

"Ok.. ആമി എന്തേ അവളെ കാണാനില്ലല്ലോ??" ആദ്യം അവളുടെ നോട്ടം ചെന്ന് എത്തിയത് കിച്ചേണിലേക് ആണ്.. "ദീയും കൂടെ പോയി"നീൽ പറയുന്നത് കേട്ട് അവൾ സംശയത്തോടെ നെറ്റി ചുളുക്കി "ബാംഗ്ലൂർ..ജെകെടെ കൂടെ" നോഹ അവളുടെ സംശയം ശേരിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞത് കേട്ട് സ്റ്റെല്ലയുടെ മുഖം മാറി മറിഞ്ഞു.. എന്തിന് എന്നില്ലാതെ ടെന്ഷന് ആയിരുന്നു അവൾക്..അവൾ പല രീതിയിൽ ആമിയെയും ജെറിയെ മനസിൽ കണ്ടു..അവൾക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല..കഴിയില്ല!! "മോളെ.." എഡ്ഡി അവളുടെ തോളിൽ കയ്യ് വെച്ചു..സ്റ്റെല്ല മുഖം ഉയർത്തി.. അയാളുടെ കയ്യ് തട്ടി മാറ്റി,വെറുപ്പോടെ നോക്കി.. ഇതെല്ലാം ഒരു നിസ്സഹായതയോട് നോക്കി കാണുവായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റി..എഡ്ഡിക്ക് അവളിൽ നിന്നും എന്നും കിട്ടാറുള്ള പ്രതികരണം, അവൻ മാറി നിന്ന വീക്ഷിക്കാർ പതിവാണ്..

അയാൾ ഒന്നും പറയില്ലാ,, ലാളിച്ചു വളർത്തിയ തന്റെ ഏക മകളാണ് സ്റ്റെല്ല അയാൾക്..ആരെകാളിലും എഡ്ഡിയ്ക് കൂടുതൽ സ്നേഹം അവളോടാണ്.. ഇപ്പൊ ആമിയോടും!! ദേഷ്യത്തോടെ ഇറങ്ങി പോയ സ്റ്റെല്ലയെ നോക്കി നിൽക്കെ ഈ അവസ്ഥ തങ്ങൾക് ഉണ്ടാക്കിയ മൈക്കിനോട് അവന്റെ പക വർധിച്ചു.. __🍁 ബാത് ടൗവൽ മാത്രം ഉടുത്ത തലയും തുവർത്തി കൊണ്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന ജെറിയെ കണ്ടു ആമി വാ പൊളിച്ചു പോയി.. അവളുടെ മിഴികൾ അവന്റെ നക്നമായാ ശരീരം മുഴുവൻ ഓടി നടന്നു..ഉമിനീർ ഇറക്കാൻ പോലും മറന്നു അവൾ.. ജേറി ആമിയെ ശ്രേദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു..അവൻ ടേബിളിൽ വെച്ചിരുന്നു ഫോണ് എടുത്തു അതിലേക്ക് വന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു.. ഇപ്പോഴും ആമിയുടെ കണ്ണ് അവനിലാണ്.. ഇമചിമ്മാതെ അവന്റെ മിഴികൾ പായുന്നത് അവൾ വീക്ഷിച്ചു.. 'ആമി!!' തന്റെ ഉൾബോധമനസ് വിളിക്കുന്നത് കേട് അവൾ ഞെട്ടി..ഇതേ സമയം തന്നെ ജെറി അവളെ നോക്കാൻ ഇടയായി.. അവൾ വേഗം മിഴികൾ പിൻവലിച്ചു കൊണ്ട് ബാഗിൽ എന്തോ തിരയുന്നത് പോലെ നിന്നു.

. 'ഞാൻ ഇപ്പോ എന്തുവാ നോക്കുന്നെ??'അവൾ സ്വയം ചോദിച്ചു നാക്ക് കടിച്ചു.. 'ആവശ്യത്തിന് ഒന്നും കിട്ടില്ലല്ലോ' അവൾ പിറുപിറുത്തു കൊണ്ട് എല്ലാം വലിച്ചു വാരി ഇട്ടു.. പെട്ടെന്ന് ജെറി ആമിയുടെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ടു..അവൾ ഞെട്ടി കൊണ്ട് അവനെ മിഴിച്ചു നോക്കി.. "ഞാൻ നോക്കുന്നത് കണ്ടല്ലേ നീ ഇപ്പൊ ഇല്ലാത്ത എന്തോ തിരയുന്നത്??" അവൻ തന്റെ കള്ളി പിടിച്ചു എന്ന മനസിലായി എങ്കിലും വിട്ട് കൊടുത്താൽ, ഇത് തന്നെ ജെറിയ്ക് ധാരാളമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആമി ഒന്നും മനസിലാകത രീതിയിൽ പുരികം പൊക്കി.. "നീ എന്നെ വായിനോക്കുവല്ലായിരുന്നോടി.. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ അല്ലെ ഇതിൽ എന്തോ കളഞ്ഞു പോയത് പോലെ നിന്നത്" അവൻ അവൾക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു. ആമി പൊട്ടിചിരിച്ചു...ആക്ടിങ് ആണെന്നെ.. "നിന്നെ??ഞാൻ??വായിനോക്കാൻ???ഹാഹ്ഹ്ഹ..നിനക്ക് എന്താ പ്രാന്താണോ"

അവൾ കയ്യ് നീട്ടി കൊണ്ട് അവനെ കളിയാക്കി.. "തമാശ പറയാൻ വേറെ സമയം നോക്ക്.. എനിക്ക് ഫ്രഷാവണം.. മാറിയെ" "അതിനുള്ളത് എല്ലം ദേ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നല്ലോ.. പിന്നെ എന്ത് തിരയുവാ" അവന്റെ ചോദ്യം കേട്ട് അവൾ പെട്ട് അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കേ ബാഗിൽ എന്തോ ഒന്ന് അവളുടെ കയ്യിൽ ഉടക്കി..ആമി അതിന്റെ നിർവൃതിയിൽ കിട്ടിയ കച്ചിതുരുമ്പിൽ പിടി മുറുക്കി.. "You want to see??" അവൻ കാണണമല്ലോ എന്ന രീതിയിൽ തലയാട്ടി.. "ദേ ഇതാ. വേണോ??" തനിക്ക് നേരെ ഉയർത്തിയത് കണ്ട് അവന്റെ മുഖം ചുളിഞ്ഞു.. സാനിറ്ററി പാഡ്.. ജെറിയ്ക് എന്ത് പറയണം എന്നറിയാത്ത അവസ്ഥ..അവൻ കഴുത്തു തടവി അതിലേക് ഒന്നു നോക്കി വേഗം അവളെ മറികടന്ന് പോയി.. ആമി പൊട്ടി വന്ന ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചു വേഗം വാഷ്‌റൂമിലേക് കയറി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു.. ജെറിയുടെ മുഖം ഓർത്ത ചിരി കൂടി വന്നതല്ലാതെ കുറഞ്ഞില്ല.. "നീ എന്റെ മുത്താടാ" അവൾ പാടിലേക് നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു.. . . "ഇവിടേക്കോ??" "എന്തേ..??" മുന്നിൽ തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്ന മാൾ കണ്ട് അവൾ മോന്ത ചുളുക്കി..

"നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ..ആരെയോ കാണാൻ പോകണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ??" "ആദ്യം ഷോപ്പിങ്.. പിന്നെ അതിന് സമയം കിട്ടണം എന്നില്ല വാ" ജെറി ആമിയുടെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ട മുന്നേ നടന്നു.. അവൻ രാവിലെ ഒന്നും നടന്നില്ലാ എന്ന മട്ടിലാണ് പെരുമാറുന്നത്.. അല്ലേലും അതിന്റെ അവിശ്യമേയുള്ള.. അതിന്റെ ജാള്യത കാണണ്ടേ ആവിശ്യം എന്താണ്! "അതു ഒന്തു!! നനഗെ തോറിസു" (that one!! Show me) ആമി ചെറിയ ഒരു ഇയറിങ് ചൂണ്ടി.. "നിനക്ക് കന്നഡ അറിയുമോ??" ജെറി അതിശയിത്തോടെ നോക്കി.. "ഹൗദു(yes)..ഞാൻ അഞ്ചു വർഷം ഇവിടെയാണ് പഠിച്ചത്.." അവൾ ഗമയോട് പറഞ്ഞു.. അപ്പോഴേക്കും അവൾ ചൂണ്ടിയത് അവർ മുന്നിലേക് എടുത്തു കൊടുത്തു.. ആമി ജെറിയെ നോക്കി അഭിപ്രായത്തിന്..അവൻ അതിലേക് ഒന്നു നോക്കി അവൾ എടുത്ത ഇയറിങ് നീക്കി വേറോന്നു കാണിച്ചു കൊടുത്തു..

അവനത് അവൾക് വെച്ചു കൊടുത്തു.. അവന്റെ ചുണ്ടിലെ പുഞ്ചിരി കണ്ടതും ആമി മിററിലേക് നോക്കി..തനിക്ക് അത് എത്രത്തോളം നന്നായി ചേരുന്നു എന്നു കണ്ടതും അവൾ മറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ അത് സെലക്ട് ചെയ്തു.. "ആഹാ" "Sorry" ഷോപ്പിൽ നിന്നും ഇറങ്ങാവെ ആരുമായോ കൂട്ടി മുട്ടി നിലത്തു വീണ ഷോപ്പെർ എടുക്കവേ ആ വ്യക്തിയെ അവൾ മുഖം ഉയർത്തി നോക്കി.. "Heyy...!!" അവൾ ആശ്ചര്യത്തോടെ വിരൽ ചൂണ്ടി. "ആമി!!" "വൈഷു!!" ആമി വൈശുനെ കണ്ടതിൽ ഷോക്കായി ചാടി എഴുന്നേറ്റു അവളെ ഇറുക്കെ വാരി പുണർന്നു.. ജെറി ഒരു സംശയത്തോടെ അവരേ ഇരുവരെയും നോക്കി നിൽക്കെ അവര്ക് അരികിലേക് നടന്ന വന്നു വൈഷുനെ ചേർത്ത പിടിച്ചയാളെ കണ്ട് അവനാ പേര് മൊഴിഞ്ഞിരുന്നു.. "Daksh!!".... തുടരും...🥂

