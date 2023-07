DESTINED LOVE : ഭാഗം 43

രചന: അനാർക്കലി

"എനിക്ക് നിന്നെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോ മനസിലായില്ല..You changed a lot" ദക്ഷ ജെറിയെ മൊത്തത്തിൽ കണ്ണുഴിഞ്ഞു.. "വർഷം കുറെയായില്ലേ..നിനക്കും അതിന്റെതായ മാറ്റം കാണാം" അവനൊന്നു പുഞ്ചിരിച്ചു.. "Jerry,, Vaishu..My wife"ദക്ഷ ജെറിക് വൈഷുനെ പരിചയപ്പെടുത്തി.. വൈശുനെ നോക്കിയപ്പോ അവൾ ആളെ മനസിലായി എന്ന രീതിയിൽ തലയാട്ടി.. "ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്..കളികൂട്ടികാരുടെ കഥകൾ..അല്ലാ ബ്രോയ്ക് എങ്ങനെയാ ഇവളെ പരിചയം??" അവരുടെ സംഭാഷണം കേട്ടിരുന്നു കോഫി കുടിക്കുന്ന ആമിയെ നോക്കി വൈശു.. "You guys..?" സംശയത്തോടെ അവൾ ഇരുവരെയും വിരൽ ചൂണ്ടി.. ആമി കുടി നിർത്തി വേഗം തന്നെ അല്ല എന്ന് കയ്യികൊണ്ട കാണിക്കുന്നത് കണ്ട് ജെറി തലയാട്ടി.. ആമി തന്നെ എല്ലാം വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു.. കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വൈശുന്റെ മുഖം വാടി..

കോളജിൽ ആമിയുടെ സീനിയർ ആയിരുന്നു വൈശു.. സീനിയർ ജൂനിയർ എന്ന ബന്ധത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് മേലെയാണ് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്.. കല്യാണത്തിന് ആമി വരാതത്തിന്റെ പരിഭവം അവൾക് ഉണ്ടായിരുന്നു..എന്നാൽ അവളുടെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടപ്പോ അവൾക് പാവം തോന്നി.. "യേഹ്..എന്തിനാ ഈ ശോകം ഫേസ്.. ദേ ഞാൻ ഹാപ്പിയാ.. ഇവൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഉള്ളത് ഒഴികെ"അവൾ ജെറിയെ പുച്ഛിച്ചു.. ദക്ഷിന്റെ കേയറിങ് കണ്ട് ആമി അവളെ ചൂഴ്ന്നു നോക്കി.. "3 months" വൈശു സൈറ്റ് അടിച്ചു.. ആമി വായും പൊളിച്ചു അവളെ നോക്കി.. "Really!!wow... congratss" അവൾ സന്തോഷത്തോടെ പറയുന്നത് കേട്ട് വൈശു ദക്ഷിന്റെ കയ്യിൽ തന്റെ കയ്യ് കോർത്ത ഇണക്കി.. "അത് എന്റെയാ" അവൾക് കൊണ്ട് വെച്ച ബർഗർ എടുത്തത് കണ്ട ആമി ജെറിയുടെ നേരെ അലറി.. അവൻ അത് കാര്യമാക്കാതെ കഴിച്ചു.. "ഇഹ്ഹ്ഹ..ബാസ്റ്റഡ്" പയ്യെ പറഞ്ഞതാണ് എങ്കിലും അവൻ അത് കേട്ടിരുന്നു.. എന്നാൽ പ്രതികരിച്ചില്ല എന്ന മാത്രം.. അവരുടെ കളികണ്ട് അർത്ഥംവെച്ചൊരു ചിരിയോടെ വൈശു ദക്ഷിനേ നോക്കി.. അവന്റെയും ഭാവം മറിച്ചല്ല.. .

. "പോകുന്നതിൻ മുൻപ് വീട്ടിലേക് വരണം"വൈശു ഇരുവരോടുമായി പറഞ്ഞു.. "ഈ തവണ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല.. എന്തായാലും വരാം ഒരിക്കൽ" ജെറി "Find out,what, really it is!" ഒരു കള്ള ചിരിയോടെ ജെറിയുടെ തോളിൽ തട്ടി ദക്ഷ ആമിയെ നോക്കി..അവൾ വൈശുനോട് കത്തി വെക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്.. അവർ പോകുന്നതും നോക്കി കയ്യ് വീശുന്ന ആമിയെ ജെറി ഒരു നിമിഷം പരിസരം മറന്നു നോക്കി നിന്നു.. "പോകാം" ആമി അവൻ നേരെ തിരിഞ്ഞു.. അവൻ ഞെട്ടി,,അത് മറച്ചു കൊണ്ട് വേഗം അവിടുന്നു പാർക്കിങ്ങിലെക് നടന്നു.. _🔸 "Thnks" തനിക്ക് കോഫി നൽകിയയാളെ നോക്കി കൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു.. അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചവൾ അല്ലാ അതെന്നു കണ്ടതും ആലമിന്റെ മുഖം ഒന്ന് വാടി. ആമിക്കായി അവൻ തിരച്ചിൽ നടത്തി.. ഐവിയെ കണ്ടു എങ്കിലും ആ കൂട്ടത്തിൽ എവിടെയും ആമി ഇല്ലായിരുന്നു..

"സർ ആരെയോ തിരയുവാണോ??" ആലമിന്റെ നോട്ടം കണ്ടാണ് ഐവി അങ്ങനെയൊരു ചോദ്യം എറിഞ്ഞത്. "ആമി?" "ഓഹ്..അവളില്ല,, ബാംഗ്ലൂർ പോയെക്കുവാ"അവൾ അവന്മുന്നിൽ ഇരുന്നു.. "ബാംഗ്ലൂരോ??" "Yeah.. ജെകെ എന്തിനോ പോയപ്പോ ബോർ അടിക്കുന്നു എന്ന പറഞ്ഞു കയറി പോയതാ" അവളോരു ചെറുചിരിയോടെ ആണ് പറഞ്ഞത്.. ആലമിന്റെ മനസിൽ ജെറിയാണ് കടന്നത് വന്നത്.. ടേബിളിൽ ഇരുന്ന അവന്റെ കയ്യ് ഞെരിഞ്ഞമർന്നു..മറ്റെങ്ങോ നോക്കി ഇരുന്നു അവൻ എന്തോ ചിന്തിക്കുന്നത് കണ്ട് ഐവി നെറ്റി ചുളിച്ചു.. പാതി പോലും കുടിക്കാതെ അവൻ അവിടുന്നു എഴുന്നേറ്റു..അവളോടൊരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞില്ല..അവൻ ഡോർ കടന്ന് വേഗത്തിൽ പോകുന്നത് കണ്ട് സംശയത്തോടെ നോക്കി ഇരിക്കെ അകത്തേക് കയറി വന്ന ക്രിസ്റ്റിയെ കണ്ട് അവൾ മിഴിച്ചു..

ക്രിസ്റ്റി ആദ്യം തന്നെ കണ്ടത് ഐവിയെയാണ്..അവനൊന്നു പുഞ്ചിരിക്കാൻ ശ്രേമം നടത്തും മുൻപ് തന്നെ എന്തോ കണ്ട് പേടിച്ചത് പോലെ അവൾ വേഗം അവിടുന്നു അകത്തെ കയറി പോയി.. വർക് ഏരിയയിൽ നിന്നു വട്ടം കറങ്ങുന്ന ഐവിയെ കണ്ടാണ് ഡേവിഡ് അങ്ങോ വന്നത്.. കൗണ്ടറിലേക് പോകാൻ അവൾ മടിച്ചു നിന്നു കൊണ്ട് ബാക്കി സ്റ്റാഫ്‌സിനെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് കണ്ടു അവൻ അവൾക് മുന്നിൽ ചെന്നു.. "നീ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നേ??" അവന്റെ ചോദ്യം കേട്ട് അവൾ വളിച്ച ഒരു ഇളി നൽകി..പെട്ടെന്ന് വയറ്റിൽ കയ്യ് വെച്ചു വേദനയോടെ മുഖം താഴ്ത്തി "ഔ.." ഇടകണ്ണിട് ഡേവിഡിന്റെ മുഖം ഭാവം അവൾ നോക്കുന്നണ്ട്.. "വയ്യേ??" അവൾ പയ്യെ തലയാട്ടി. "എങ്കിൽ സിക്ക് ലീവ് എടുത്തോ" അവളുടെ തോളിൽ ഒന്ന് തട്ടി..അവൻ പോയി എന്ന് ഉറപ്പായതും അവൾ ശ്വാസം അയച്ചു വിട്ടു.. തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാഫ്‌സിനെ നോക്കി വീണ്ടും വയറ്റിൽ കയ്യ് വെച്ചു അവൾ പയ്യേ ബാഗും എടുത്തു ബാക്ക് ഡോർ വഴി പുറത്തേക് ഇറങ്ങി.. . . "Ivy??"

ക്രിസ്റ്റിയുമായി സംസാരിച്ചു ഇരിക്കെ തങ്ങൾക് കഴിക്കാൻ കൊണ്ട് വന്ന സ്റ്റാഫിനോട് അവൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ പോയെന്നുള്ള ഉത്തരം അവർ അവനു നൽകി.. "ഐവി??" ഡേവിഡിനോടെ ആയിരുന്നു ഈ തവണ ചോദ്യം.. "ഹാ.. അവൾക് വയ്യ പോലും.. ആക്ടിങ് ആണെന്ന് മനസിലായി..എന്തിനാണോ എന്തോ" അവൻ ഐവിയുടെ ഓവർ ആക്ടിങ് ഓർത്തു ചിരിച്ചു.. തന്നെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ അവൾക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ന ക്രിസ്റ്റിയ്ക് മനസിലായി..അവൻ തലയാട്ടി കൊണ്ട് വീണ്ടും അവരുടേതായ സംഭാഷണത്തിൽ മുഴുകി.. _🔸 "പ്ലേ ബോയ്??ഇവൻ??നോ വേ" അതും പറഞ്ഞു പൊട്ടി ചിരിക്കുന്ന ദക്ഷ.. "യേഹ്.. നിങ്ങൾക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാ" ആമി ജെറിയെ അടിമുടി കണ്ണുഴിഞ്ഞു.. അവൻ അതൊന്നും കാര്യമാകുന്നതെ ഇല്ലാ. "എനിക്ക് ഇവനെ childhood മുതൽ അറിയാം.. ഇവൻ??" ദക്ഷ ജെറിയെ ഉറ്റുനോക്കി.. ജെറിയുടെ ഇരുപ്പ് കണ്ടപ്പോ തന്നെ അവൻ ഉറപ്പിച്ചു ആമി പറയുന്നതിൽ എന്തോ സത്യം ഉണ്ടെന്ന്.. "Who is your current girlfriend" ത്വരയോട് വൈശു ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ദക്ഷ അവളെ മിഴിച്ചു നോക്കി..

"No one" ആമി ഓഹ് പിന്നെ എന്ന മട്ടിൽ മുഖം കയറ്റി വെച്ചു.. "നിനക്ക് അപ്പോ ഒരുപാട് മാറ്റം ഓക്കെ ഉണ്ടായോ?? I can't believe..പല കാര്യങ്ങൾക്കും ആന്റിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും തല്ല് വാങ്ങി കൂട്ടിയത്തിന് കയ്യും കണക്കുമില്ല" ദക്ഷ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കെ ജെറിയുടെ മുഖം മാറി.. അത് ശ്രേദ്ധിച്ചത് പോലെ വേഗം തന്നെ ദക്ഷ ടോപിക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു.. . . കാറിൽ പുറത്തേക് കണ്ണും നട്ട് ഇന്ന് നടന്നത് ഒക്കെ ആലോചിച്ചു നോക്കവേ ആമിയുടെ മനസിലേക് കടന്നു വന്നതാണ് ഇതെല്ലാം.. അവൾ ഇടകണ്ണിട് ജെറിയെ നോക്കി.. 'ആന്റി..!! ആന്റി എന്ന് ദക്ഷ ബ്രോ ഉദ്ദേശിച്ചത് ജെറിയുടെ മോമിനെയാണോ??' അങ്ങനെയൊരു ചോദ്യം മനസിലേക് ആരോ കൊണ്ടിട്ടത് പോലെ.. അപ്പോഴാണ് അവൾ ജെറിയെ കുറിച്ച തനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് ഓർത്തത്..അവന്റെ പരേന്റ്‌സ്,, നാട് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും അവൾ അന്വേഷിച്ചില്ല! 'ദക്ഷ ബ്രോയുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്??' അവൾ നെറ്റിചുളിച്ചു.. വീണ്ടും വീണ്ടും എന്തൊക്കയോ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു പോയി കൊണ്ടിരുന്നു.. ഉത്തരം കിട്ടണം എങ്കിൽ അവൻ തന്നെ പറയണം..

'അവനോട് ചോദികണോ??പറയുമോ?' അവൾ നഖം കടിച്ചു.. ജെറി ആമിയെ നോക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അവന് അവളുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് എന്ന ഏകദേശം ഉറപ്പാണ്.. ആമി ധൈര്യം സംഭരിച്ചു കൊണ്ട് അവനോട് ചോദിക്കാൻ തുനിഞ്ഞു.. അവൾ എന്താണ് തന്നോട് ചോദിക്കാൻ വരുന്നത് എന്ന മനസിലാക്കിയതും ജെറി വണ്ടിയുടെ വേഗത കൂട്ടി.. അവളൊന്ന ഭയന്നു..നെഞ്ചിൽ കയ്യ് വെച്ചു അവനെ ഉറ്റുനോക്കി നേരെ ഇരുന്നു.. _🔹 "നീ എങ്ങോട്ടേകാ??" ബെഡിൽ കിടന്നു ഫോണിൽ ഗെയിം കളിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ എങ്ങോട്ടേക്കോ പോകാൻ ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങിയ ജെറിയെ കണ്ട് അവൾ വേഗം ചാടി എഴുന്നേറ്റു ഇരുന്നു.. "എനിക്ക് ഒരിടം വരെ പോകാനുണ്ട്" "ഞാനും വരുന്നു" അവൾ ബെഡിൽ നിന്നും ചാടി ഇറങ്ങി. "WHatt.. no!" അവൻ ഫോണ് പോക്കറ്റിലേക് ഇട്ട് പോകാനായി ഇറങ്ങി..ആമി നിർബന്ധിക്കും മുൻപേ ജെറി പോയിരുന്നു.

ആമി അവന്റെ പോക്ക് കണ്ടു ചവിട്ടി തുള്ളി. . . "Stopppp!!" വണ്ടിക് മുന്നിലേക് ആരോ ചാടിയത് കൊണ്ട് അവൻ സഡൻ ബ്രെക്കിട്ടു.. ജെറി അയാളെ ചീത്തവിളിക്കാൻ നിൽക്കേ മുന്നിൽ പല്ലും ഇളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആമിയെ കണ്ട് അവന് കണ്ണുരുട്ടി.. "Open" വിൻഡോയിലൂടെ അവൾ പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് മനസിലാക്കി അവൻ ഡോർ തുറന്നു.. "നിന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ" "We better get going.." അവൻ എന്തേലും പറയും മുൻപേ സീറ്റ് ബെൽറ്റും ഇട്ട് ആമി പറയുന്നത് കേട്ട് അവളോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന രീതിയിൽ അവൻ മുന്നോട്ട് വണ്ടി എടുത്തു.. ഏകദേശം അര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ അവർ സ്ഥലത്തു എത്തിയതും ജെറി സീറ്റ് ബെൽറ് അഴിച്ചു ആമിയെ നോക്കി..അവൾ താൻ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന ചെക്ക് ചെയ്യുവാണ്.. ജെറി ഇറങ്ങിയത് കണ്ടു അവളും അവനൊപ്പം ഇറങ്ങി ചെന്നു..അവൻ കയ്യിൽ പിടിച്ചിരുന്ന ക്യാപ് തലയിൽ വെച്ചു കുറച്ചു താഴ്ത്തി..ആമി അവനെ ചൂഴ്ന്നു നോക്കുന്നത് കണ്ട് അവൻ എന്താ എന്നു പുരികം പൊക്കിയതും അവൾ ഒന്നുമില്ലാ എന്ന രീതിയിൽ തോൾ പൊക്കി കണ്ണ് ചിമ്മി.. പാർട്ടി പബ്ബാണ്..

കപ്പിൾസ് ആയിട്ടും അല്ലാതെയിൻ ഒരുപാട്പേര് വന്നു പോകുന്നുണ്ട്.. കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം പറ്റിയ സ്ഥലം ഒന്നുമല്ല.. വരുന്ന വഴി അവൾ ശ്രേദ്ധിച്ചിരുന്നു സിറ്റിയിൽ നിന്നും കുറച്ച ഉള്ളിലേക്കാണ്.. "Hey" അവൾ എല്ലാം കണ്ണോടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ജെറി അകത്തേക് കയറി..ജെറി പോകുന്നതും കണ്ട് അവൾ അവന്റെ പിന്നാലെ ഓടി.. "നിനക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചു കൂടെ"അവൾ മുഖം വീർപ്പിച്ചു. പബ്ബിൽ നിന്നും ഉച്ചത്തിൽ കേൾക്കുന്ന പാട്ടിന് ഒത്തു ഡാൻസ് കളിക്കുന്നവരുണ്ട്.. തങ്ങളുടെതായ പ്രിവസി പോലും കീപ് ചെയ്യാതെ മതി മറന്നു പങ്കാളിയോടൊപ്പം ഉല്ലസിക്കുന്നവരുണ്ട്.. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിക് ഏര്പെട്ടിരിക്കുന്നവരിലേക് അവളുടെ മിഴികൾ ചെന്നു നിന്നു.. വലിയ അത്ഭുതം ഒന്നുമില്ല..പഠിക്കുന്ന കാലത്തെ ഇതൊക്കെ കണ്ടതാണ്..ഗോവയിലും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ! ഒരു നിമിഷം അവൾ ജെറി തന്നെ കൊണ്ട് ഡാൻസ് കളിപ്പിച്ചതെല്ലാം ഓർത്തു..പയ്യെ ഇടകണ്ണിട് അവനെ നോക്കി..അവനില്ല!! ജെറിയെ കാണാതെ ആയതും ആമി പരിഭ്രമിച്ചു.. ആദിയിൽ അവൾ ചുറ്റും നോക്കി..

ഡ്രിങ്ക്‌സ് സെക്ഷനിൽ നില്കുന്ന അവനെ കണ്ണിൽ ഉടക്കിയതും ശ്വാസം വീണത് പോലും അവൾ അവന് അരികിലേക് ഓടാൻ നിന്നു.. എന്നാൽ നല്ല തിരക്കുള്ള പബ്ബ് ആയതു കൊണ്ട് തന്നെ ആൾ കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ പെട്ടു പോയിരുന്നു അവൾ.. അവരിൽ നിന്നും എങ്ങനെയോ തുഴഞ്ഞു അവൾ ജെറി നിന്നിടത്തേക് ചെന്നതും അവന്റെ പൊടി പോലുമില്ല. "അവൻ എവിടെ പോയി??"അവൾ വീണ്ടും ടെൻഷനോട് ചുറ്റും നോക്കി..ആമി ഹാൻഡ് ബാഗിൽ പിടിമുറുക്കി,,ചുറ്റും ആളുണ്ടായിട്ടും ഒറ്റക്കായത് പോലെ.. "Hey girl" തൊട്ട് അരികിൽ വന്നു നിന്നു ഒരുത്തൻ വഷളൻ ചിരിയോടെ വിളിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ വേഗം തന്നെ നീങ്ങി നിന്നു... "Are you alone??" അവൾ ഒറ്റക്കാണ് എന്ന ഉറപ്പിക്കും വിധം ചുറ്റും നോക്കി അവൻ. ആമി അവനെ ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കി മുഖം തിരിച്ചു.. "Do you want a drink?" "നീ ഇപ്പൊ പോയില്ലേ നിന്റെ ചോര ഞാൻ കുടിക്കും" അവൾ ദേഷ്യം കടിച്ച അമർത്തി അവൻ കേൾക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞു.. അവൾ ഏത് ഭാഷയാണ് പറഞ്ഞത് എന്നുപോലും അറിയാതെ അവൻ നെറ്റി ചുളിച്ചു..

"Talk to me in english dea" അനുവാദം ചോദിക്കാതെ തന്റെ കയ്യിൽ കയറി അവൻ പിടിച്ചത് കണ്ട് ആമി അവനെ പുറകിലേക് തള്ളി കോണ്ട് തന്റെ കയ്യ് വിടുവിച്ചു... "Asshole" അവൾ വിളിച്ചത് കേട്ട് അവൻ അവൾക് നേരെ തീ പായും നോട്ടതോടെ പാഞ്ഞടുത്തു.. ആമി ഈ തവണ ഭയന്നിരുന്നു.. എന്നാൽ തനിക്ക് അരികിലേക് അവൻ എത്തും മുൻപ് തന്നെ ആരോ അവനെ ഒരു സൈഡിലേക് ചവിട്ടി തെറിപ്പിച്ചു.. എല്ലാരുടെയും ശ്രേദ്ധ കേന്ദ്രികരിക്കും വിധമുള്ള പ്രവർത്തി.. അത് ജെറി ആണെന്ന് കണ്ടതും ആമി പയ്യെ അവന്റെ അരികിലേക്ക് ചേർന്ന് നിന്നു.. അപ്പോഴേക്കും വീണവൻ വീണ്ടും ചാടി എഴുന്നേറ്റു.. "Who the fucking hell are you ..." അവൻ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കും മുൻപേ ജെറി തലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്യാപ് ഉരിയിരുന്നു.. "JK" പലരും ഒരുമിച്ചു അവന്റെ പേര് മൊഴിയുന്നത് കേട്ട് ആമി ഒരു അതിശയത്തോടെ ജെറിയെ നോക്കി..... തുടരും...🥂

