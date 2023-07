DESTINED LOVE : ഭാഗം 44

രചന: അനാർക്കലി

"ജെറി!!ജെറി!!..ലീവ് ഹിം" ഒരു ദയം കാണിക്കാതെ പട്ടിയെ പോലെ അവനെ എടുത്തിട്ട് തല്ലുന്നത് കുറച്ചു നേരം കണ്ടു നിൽക്കാൻ അവളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞുള്ളു.. ജെറി ആമിയെ തള്ളി മാറ്റി അവന്റെ മൂക്കിന് നോക്കി ആഞ്ഞൊരു പഞ്ച് കൊടുത്തു.. കൂടി നില്കുന്നവരിൽ മുക്കാലും അത് ആസ്വദിക്കുന്നതല്ലാതെ അവനെ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ ശ്രേമിക്കുന്നു കൂടിയില്ലാ. "ജെറി!!" ആമി അലറി കൊണ്ട് വീണ്ടും അവന് നേരെ ഉയർത്തിയാ കയ്യ് തടഞ്ഞു.. "Plz.." അവൾ കെഞ്ചി. നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആമിയുടെ മിഴികൾ കാണേ അവൻ അവളിൽ നിന്നും കയ്യ് പിൻവലിച്ചു കൊണ്ട് പയ്യെ എഴുന്നേറ്റു..അത് അവൾക്കൊരു ആശ്വാസം നൽകി.. എന്നാൽ അതേ പോലെ തന്നെ ചെന്ന് അവസാനമായി അവന്റെ കരണം പുകച്ചു.. ആമി ഞെട്ടി.. "Is she his girlfriend??" "Whatt??" "Yehh!!ഇല്ലാദിദരെ,,അവനു യാകെ അവനന്നു ഹിഗെ ഹോടെയുതാനേ??"(if not,,y would he beat him like this??)

കൂടി നിന്നവരിൽ പലരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നത് അവർ ഇരുവരും കേട്ടു.. ജെറി അവളെ തനിക്ക് നേരെ നിർത്തി.. "You okay??" അവളെ അടിമുടി നോക്കി,, ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല എന്ന ഉറപ്പു വരുത്തും വിധം... ആമി തലയാട്ടി.. "JK" പരിചതമായ ശബ്‌ദം കേട്ടതും ജെറി ആമിയിൽ നിന്നും തന്നെ വിളിച്ച വ്യക്തിയിലേക് നോട്ടം പായിച്ചു. "Hey,, long time no see" അയാൾ അവനെ വാരി പുണർന്നു.. "Martin" ജെറി ആ പേരും മൊഴിഞ്ഞു കൊണ്ട് അയാളെ വിട്ട് നിന്നു.. അപ്പോഴാണ് ആമി മാർട്ടിന്റെ പുര്കിൽ നിന്നു തന്നെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന വ്യക്തിയെ കണ്ടത്.. എവിടെയോ കണ്ടത് പോലെ..എവിടെയെന്ന് അവൾക് അങ്ങോ ഓർമ വരുന്നില്ല..കൂടെ നിൽക്കുന്ന തടിയനെ കണ്ടതും അവൾ മിന്നായം പോലെ തന്നെ ആരോ അടിച്ചത് ഓർത്തു..

പെട്ടെന്ന് തന്നെ അന്ന് ട്രെയിനിൽ നടന്നതും ഷെറോണ് അവളെ തല്ലിയതും ഓർത്തതും ആമി ദേഷ്യത്തോടെ മിഴികൾ ഉയർത്തി അവനെ ഉറ്റുനോക്കി..ശരവേഗത്തിൽ ഷെറോണിന്റെ നേർക്ക് പാഞ്ഞു അവന്റെ അടിയുടെ ഇരട്ടിയായി തിരികെ നൽകി.. കവളിൽ കയ്യ് വെച്ചു അവളെ എരിയുന്ന കണ്ണുകളോടെ നോക്കാൻ മാത്രമേ ഷെറോണിന് കഴിഞ്ഞുള്ളു..കാരണം കുറച്ചു മുൻപ് അവൾക് നേരെ പാഞ്ഞവന്റെ ഗതിയാണ് അവന്റെ മനസ് നിറയെ.. ഇപ്പൊ എന്താണ് നടന്നത് എന്ന ഒരു പിടിയും ഇല്ലാതെ അവരെ മിഴിച്ചു നോക്കുന്നത് ജെറിയേയും മർട്ടിനെയും നോക്കി അവൾ പല്ലിളിച്ചു.. "ഒരു പഴയെ കടമാണ്.. വാങ്ങിച്ചത് പലിശ ചേർത്തു തിരിച്ചു കൊടുത്തതാ" കയ്യിലെ പൊടി തട്ടുന്നത് പോലെ കാണിച്ചു ആമി.. ജെറി ഉണ്ടെന്ന് ഒറ്റ കാരണത്തിന്റെ പേരിലാണ് അവൾ ഇതിന് മുതിർന്നത്.. 'സൂക്ഷിക്കുന്നതാ നല്ലത് ആമി" തന്റെ ഉൾ മനസ് പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നത് കേട്ട് അവളൊരു സംശയത്തോടെ ഷെറോണിനെ നോക്കി.. അവന്റെ നോട്ടത്തിന് യാതൊരു കുറവുമില്ല..

കടിച്ചു തിന്നും എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോഴും.. . . "സോ,, ഞങ്ങളുമായുള്ള ഡീലിന്റെ പിന്നിൽ കൂടെ താൻ മൈക്കുമായി എന്തിന് ഒരു കരാർ ഉറപ്പിച്ചു??" മയത്തിലാണ് എങ്കിലും അവന്റെ ചോദ്യം കേട്ട് മാർട്ടിൻ ഭയന്നു.. "അ.. അത്.. അതൊരു നല്ല ഡീലാണ് എന്ന്" എസിയിൽ അയാൾ വെട്ടിവിയർത്തു.. ആമിക് നേരെ നീട്ടിയ ആൽക്കഹോൾ അവൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു.. അവൾക് നന്നായി ദാഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. "Get her some cool drinks" ഷെറോണിനോടായി മാർട്ടിൻ പറഞ്ഞതും താൽപ്പര്യമില്ലാതെ അവൻ അവളെ ഇരുത്തി നോക്കി കൊണ്ട് പോയി.. "അപ്പോ എന്താ മാർട്ടി തീരുമാനം??" "മൈക്കിനോടെ വിളിച്ചു ഡീൽ ക്യാന്സലായി എന്ന പറഞ്ഞോളാം"അയാളുടെ മറുപടി കേട്ട് ജെറി തലയാട്ടി ചിരിച്ചു.. "ഹും" തനിക്ക്നേരെ നീട്ടിയ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്‌സ് അവൾ വാങ്ങി ചുണ്ടോട് ചേർത്തു.. വല്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റ്.. നെറ്റി ചുളിച്ചു,, എങ്കിലും അവൾ മുഴുവനും കുടിച്ചിരുന്നു.. ഷെറോണ് ചുണ്ട് കോട്ടി.. ഡ്രിങ്ക്‌സിൽ അവൻ മരുവാന ചേർത്തത് ഓർത്തു.. ആമിക് അൽപസമയം കഴിഞ്ഞതും ശരീരം കുഴഞ്ഞു വരുന്നത് പോലെ..

ചുറ്റും കറങ്ങുന്നത് പോലെ.. അവൾ നഖം കടിച്ചു കൊണ്ട് ചിരിച്ചു.. കുണുങ്ങി ചിരിയോട് അവൾ തന്റെ അരികിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റത് കണ്ട് ജെറി സംശയത്തോടെ അവളെ നോക്കി.. എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നറിയാതെ അവൾ ഇരു സൈഡിലേക്കും നോക്കി.. വലത്തേക് കയ്യ് ചുണ്ടി ആരെയോ കയ്യ് പൊക്കി കാണിച്ചു അവൾ.. ജെറി എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നറിയതെ ഇരിക്കെ മുന്നിലെ ഗ്ലാസ് കണ്ണിൽ ഉടക്കി.. നോട്ടം ഷെറോണിലേക്കാക്കി.. അവൻ ഏകദേശം കാര്യം പിടികിട്ടി..പ്രതികരിക്കാൻ നിൽക്കാതെ അവൻ ആമിയുടെ പുറകിൽ പോയി.. "You speak spanish??I don't speak Spanish..I speak-- " അവൾ ഡ്രഗ്സിന്റെ എഫക്ടിൽ കട്ടിയോടെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ശ്രേമിച്ചതും ജെറി ഇടക്ക് കയറി അവളെ പിടിച്ചു ചേർത്ത നിർത്തി.. "ലോ സിഎന്റോ ഹോംബ്രെ, മി നോവിയ എസ്റ്റ ബോറച്ച" അയാളെ നോക്കി അവൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവളെ കൊണ്ട് തിരിച്ചു നടന്നു.. "നീ എന്തുവ അയാളോട് പറഞ്ഞേ" ജെറിയുടെ കവിളിൽ ചുണ്ടു വിരൽ കൊണ്ട് തട്ടി ആമി..

"നിന്നെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ട് പോകുവാ എന്ന്" "ഏയ്..അങ്ങനെയല്ല.. മി,, നോ,, നോ വമിയ,, എന്നാൽ my girlfriend എന്നാണല്ലോ" അവൾ തുടരെ തുടരെ കണ്ണുചിമ്മി "നിനക്ക് സ്പാനിഷ് അറിയുമോ"അവളെ അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിച്ചു,, അവൾ ഇല്ല എന്ന് തലയാട്ടി.. "നാല് അഞ്ചു വാക്ക് ഒക്കെ അറിയാം" വിരൽ എണ്ണി കൊണ്ട് ആമി പറയുന്നത് കേട്ട് അവളെ തലയാട്ടി ചിരിച്ചു.. ആമി അവനെ വിട്ട് മാറി ഓടി.. "ഫറ!!" അവൻ പുറകിൽ നിന്നുവിളിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ തിരിഞ്ഞ് നോക്കി ചിരിച്ചു.. കുറച്ച ബോയ്സ് കൂടി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടതും അവളുടെ പാതകൾ നിന്നു.. അവരുടെ ശ്രേദ്ധ അവളിലേക്കായി.. ആമി ചുറ്റും നോക്കി എന്തിനോ വേണ്ടി തിരയുവാണ്.. ഹാർബർ സൈഡ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇരുട്ടിൽ അവൾ തിരിഞ്ഞത് കണ്ടെത്താൻ പാടുപെട്ടു.. എന്നാൽ വേറൊന്ന് കിട്ടിയതും ആമി അത് കയ്യിൽ പൊക്കി പിടിച്ചു അവര്ക് നേരെ നടന്നു..

"നിനക്ക് ഒക്കെ വീട്ടിൽ പോയികൂടെയോടാആ????" അവൾ വാടി അവര്ക് നേരെ ഓങ്ങി.. "What the" അതിൽ ഒരുത്തൻ അവൾക് മുന്നിലേക് കയറി നിന്ന് പറഞ്ഞു വന്നതും ആമി ചന്നം പിന്നം അവനെ തല്ലി.. "Holy shittt" അത് കണ്ട് കൊണ്ട് വന്ന ജെറി തലയിൽ കയ്യ് വെച്ചു.. അവരിൽ ഒരാൾ അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വാടി വാങ്ങി,, അവൾ പിന്നേക്ക് പോയി.. എന്നാൽ താഴെ വീഴും മുൻപേ ജെറി അവളെ താങ്ങിയിരുന്നു.. "novio"(boyfriend)ആമി അവനെ നോക്കി ചുണ്ട് ചുളുക്കി.. "Sorry,, she is drunk" അവൻ കയ്യ് പൊക്കി പറഞ്ഞു എങ്കിലും അത് കേൾക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതെ അവർ തങ്ങൾക് നേരെ നടന്ന വരുന്നത് കണ്ട് ജെറി ആമിയെ നോക്കി.. "നീ കാരണം ഇനി അടുത്ത തല്ലിന് ഞാൻ പോകണം" അവൾ പയ്യെ മൊഴിഞ്ഞു.. അവൾ പല്ലിളിച്ചു.. അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ ആമി ജെറിയുടെ കയ്യും പിടിച്ചു അവിടുന്ന് ഓടി..

ജെറി എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന ഒരു പിടിയുമില്ലാതെ അവൾക് ഒപ്പം ഒടുവാണ്.. അവര്ക് പിന്നിൽ അവന്മാരും. അവൾ ചിരിക്കുനുണ്ട്.. ഓരോന്നും അവൾ ആസ്വദിക്കുവാണ്..പെട്ടന്ന് ജെറി അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പിടി അയച്ചു കറക്കി ആമിയുടെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ട മുന്നോട്ട് ഓടി.. "പോടാ പട്ടികളെ!!" ആമി തിരിഞ്ഞ് നോക്കി വിളിച്ചു കൂവി..എന്നിട്ട് ജെറിയെ നോക്കി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അവനോടൊപ്പം ഓടി.. "ഹാ ഹാ.. എനിക്ക് വയ്യാ നോവിയോ" അവൾ അവനെ വിളിക്കുന്നത് കേട്ട് ജെറി ആമിയെ കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കി നിന്നു..ഇരുവരും നന്നായി അണക്കുന്നുണ്ട്. "വാ" ആമിയെ കൊണ്ട് അവർ കാണാതെ അവനൊരു മൂലയിലേക് മാറി നിന്നു.. അവൾക് കവചം വെച്ചു കൊണ്ട് അവൻ പുറം തിരിഞ്ഞ് നിന്ന് കയ്യ് അവൾക് ഇരുസൈഡിലും വെച്ചു.. അവൾ കിതപ് അടക്കി ശ്വാസം ക്രമീകരിക്കുന്ന ജെറിയുടെ ചുണ്ടുകളിലേക്ക് നോട്ടം പായിച്ചു.. ആമിയിൽ നിന്നും യാതൊരു വിധ അനക്കവും കേള്കാഞ്ഞിട്ടാണ് അവൻ അവൾക് നേരെ മിഴികൾ തിരിച്ചത്.

തന്നേ തന്നെ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആമിയെ കണ്ടു അവൻ മിഴികൾ ചുരുക്കി.. അതോടൊപ്പം അവൾ നാവ്കൊണ്ട് നനച്ച ചുണ്ടുകളിലേക്കാക്കി അവന്റെ ദൃഷ്ടി.. ജെറിയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് ഉയർന്നു..ശരീരം മുഴുവൻ വല്ലാത്തൊരു തരം ചൂട്..അവനേറേ ആഗ്രഹിച്ചയൊന്നു തന്റെ മുന്നിൽ നില്കുന്നത് കണ്ട് സ്വയം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പാട് പെട്ടു.. ഇരുവരും അധരങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചു..ആമി മിഴികൾ കൂട്ടിയടച്ചു..ഒരിഞ്ചു വ്യത്യാസത്തിൽ ഇരുവരുടെയും അധരങ്ങൾ.. 'ജെറി!!അവൾക് ബോധമില്ലാ.. എന്നാൽ നിനക്കുണ്ട്..' മനസ് ഇടക്കോൽ ഇട്ട് ഓർമിപ്പിച്ചു.. ജെറി അടച്ചിരുന്ന മിഴികൾ വലിച്ചു തുറന്ന് അവളിൽ നിന്നും വിട്ട് നിന്നു.. ആമി പയ്യെ കണ്ണ് തുറന്ന് മുഖം ചുളുക്കി.. അവർ പോയി എന്ന് ഉറപ്പാക്കി അവളെ കാര്യമാക്കാതെ അവൻ അവളെയും അവിടുന്നു ഇറങ്ങി നടന്നു.. "Tu tu tu tu tu.." ചുമ്മാ തുള്ളി ചാടി അവൾ ഓരോന്ന് മൂളുന്നതും കേട്ട് അവൻ കയ്യ് രണ്ടും പോക്കറ്റിലേക് ഇട്ടു,, പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്തോ ഓർത്ത പോലെ ഒരു കള്ളച്ചിരിയാൽ അവൻ കയ്യ് എടുത്തു കൊണ്ട് ഫോണ് ഓണാക്കി.

ക്യാമറ ഓണ് ആക്കി അവളുടെ ഓരോ കോപ്രായങ്ങലും അതിൽ പകർത്തി.. "ഫോട്ടോ ആണോ..?" അവൻ അല്ല എന്ന് തലയാട്ടി "അപ്പൊ വിഡിയോ..?" അവൾ തുള്ളി ചാടി ക്യാമറയ്ക് മുന്നിൽ വന്നു കണ്ണുചിമ്മി.. "എന്റെ പേര് അമാറ ഫറ,,ആമി. അല്ല,, ഫറ..ഇത് ജെറി ബാസ്റ്റഡ്" അവൾ വാ തപ്പി കുണുങ്ങി ചിരിച്ചു,,അവൻ കണ്ണുരുട്ടി. ബാക് ക്യാമറ മാറ്റി അവൾ സെൽഫി ക്യാം ആക്കി അവന്റെ കൂടെ നിന്നു.. "U know.. ഇല്ലാ നിങ്ങൾക് അറിയില്ല. ആർക്കും അറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല.. ഹിഹി ഹി.." അവൾ എന്തൊക്കയോ ഫോണ് ഉയർത്തി പറയുന്നത് കേട്ട് അവൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൈവരിയിൽ ചാരി നിന്നു.. "ആരോടും പറയല്ലേ..എനിക്ക് ഇവനോട് ഒരു ക്രഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു" ആമിയുടെ വായിൽ നിന്നും ഊർന്ന വാക്ക് കേട്ട് ജെറി ഞെട്ടി.. കണ്ണുകൾ മിഴിച്ചു തന്നെ നോക്കുന്ന ജെറിയുടെ അരികിൽ അവൾ ചെന്നു.. "പക്ഷെ അതങ്ങു പോയി.." "ഏഹ്!!"ജെറി. അവൾ അതേ എന്ന തലയാട്ടി.. "U slept with stella..and U won't love anyone..ചിലപ്പോ ഞാനും എല്ലാരേയും പോലെയാണ് എങ്കിലോ നിനക്ക്"

അവൾ കൊച്ചു പിള്ളാരെ പോലെ കൊഞ്ചി കൊണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ട് ജെറിയ്ക് എന്ത് മറുപടി പറയണം എന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക് വീണു.. പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട്,,എന്തുകൊണ്ടോ അവന്റെ ഉള്ളം സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട്!!എന്തുകൊണ്ട്?? Do I like her?love?? അവൻ സ്വയം ചോദിച്ചു.. "നോവിയോ!" അവൾ വിളിക്കുന്നത് കേട്ട് അവന് ചിരിയാണ് വന്നത്.. "മ്മ?" അവൾക് നേരെ മുഖം തിരിച്ചു. ഫോണ് ഉയർത്തി ആമി അവന്റെ ചുണ്ടിൽ തന്റെ ചുണ്ട് മുട്ടിച്ചു.. ജെറിയുടെ കണ്ണ് ഇപ്പൊ പുറത്തു വരും എന്ന രീതിയിൽ തള്ളി "Playboy novio" അവൾ ചുണ്ട് കടിച്ചു..അവൻ മുന്നിലേക് കയറി നിന്നു.. കുറച്ചു മുന്നേ തന്റെ ഫീലിംഗ്‌സ് പിടിച്ചു വെക്കാൻ അവൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ ഇപ്പൊ അതിനായില്ല..ജെറി അവളുടെ അരയിലൂടെ കയ്യിട്ട് തന്നോട് ചേർത്തു.. ഫോണ് തന്റെ പോക്കറ്റിലേക് ഇട്ടു കൊണ്ട് അവളെ ഉയർത്തി പൊക്കി കയ്യ വരിക്ക മുകളിലേക് കയറ്റി ഇരുത്തി.. ആമി അവന്റെ മേൽ ചുണ്ടു തന്റെ ഒരു ചുണ്ടുകളുടെയും ഇടയിൽ ഒതുക്കി..ഇരു അധാരങ്ങളുടെ ഇണയെ നുണഞ്ഞു കൊണ്ട് ധീർകമായ ചുംബനത്തിലേക് കടന്നു..

നാക്കുകൾ തമ്മിൽ കോർത്തിണക്കിയും..അധരങ്ങൾ തുണഞ്ഞും അവർ മറ്റോരു ലോകത്തായിരുന്നു... . . "ആഹാ!!"തന്റെ മുടിയാരോ പിടിച്ചു വലിച്ചത്തു ഐവി ഉച്ചത്തിൽ അലറി.. "നിന്നോട് പണ്ടേ പറഞ്ഞതാ.. ക്രിസ്റ്റി എനിക്കുള്ളതാണ് എന്ന്" ജോയാണ് എന്ന അവൾക് ആ സ്വരത്തില് നിന്നും മനസിലായി. "ജോ..വിട..ആഹാ" അവൾ വേദന കൊണ്ട് പുളഞ്ഞു.. "നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസിലാക്കില്ല അല്ലേ??" അവൾ മുടി ശക്തിയിൽ വലിച്ചു.. ഐവിയുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും ദാരയായി മിഴിനീർ ഒഴുകി..ഒപ്പം അവൾ ജോയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷപെടാൻ ശ്രേമിക്കുന്നുണ്ട്..പെട്ടന്നാരോ ജോ തനിക്ക് നേരെ പിടിച്ചു തിരിച്ചു കരണം പുകച്ചു..

കവിളിൽ കയ്യ് വെച്ചു അവൾ മുഖം ഉയർത്തി..ഐവി വേദന കടിച്ചമർത്തി നില്കുവാണ്. "ക്രിസ്റ്റി?"ജോ നിറമിഴികളാൽ അവനെ നോക്കിയേത്..എന്നാൽ അവന്റെ നോട്ടം ഐവിയിൽ ആയിരുന്നു.. ചുമന്നിരിക്കുന്ന അവളുടെ നേത്രങ്ങൾ കാണേകെ അവൻ ജോയോടുള്ള വെറുപ്പ് വർധിച്ചു.. അവൾക് നേരെ പായൻ ചെന്നു എങ്കിലും ഐവി അവന്റെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ടു തടഞ്ഞു കൊണ്ട് വേണ്ട എന്ന് തലയാട്ടി.. . . "You okay??" വീട്ടിലേക് കയറും മുൻപേ ഐവി അവനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി.. അവൾ പയ്യെ തലയാട്ടി.. ക്രിസ്റ്റി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട് വെച്ചു.. "മോം..മോം.. വിളിക്കുന്നു,.. bye..n8" അവൾ വെപ്രാളപ്പെട്ട വേഗം അകത്തേക് ഓടി.. അവൻ എന്തോ പറയാൻ ആയിട്ട് വന്നതായിരുന്നു.. അവളുടെ ഓട്ടം കണ്ട് ക്രിസ്റ്റി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നേക്ക് വീണിരുന്ന മുടി മാടി ഒതുക്കി.. പയ്യെ കാലുകൾ പിറകിലേക്ക് ചലിപ്പിച്ചു..... തുടരും...🥂

നോവലുകൾ ഇനി വാട്സാപ്പിലും വായിക്കാം. ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...