DESTINED LOVE : ഭാഗം 45

രചന: അനാർക്കലി

"ഹേ" തല വെട്ടി പുളക്കുന്ന വേദന.. ആരോ ശക്തമായി അടിച്ചത് പോലെ.. ആമി തലയിൽ കയ്യ് വെച്ചു പാടുപെട്ട് കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ തുറന്നു.. ഒരുപാട് നേരം കിടന്നത് കൊണ്ടാണോ എന്തോ ശരീരം മുഴുവൻ അവൾക് വേദന അനുഭവപെട്ടു..പയ്യെ അവൾ ഹെഡ് ബോർഡിലേക് ചാരി ഇരുന്നു..നേറ്റി തടവി.. Have it : ) ലാമ്പ് ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്ന കുറിപ്പ് എടുത്തു അതിനോടപ്പം തന്നെ ആസ്പിരിന് ടാബ്ലറ്റും.. നെറ്റി ഉഴിഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൾ ടാബ്ലറ്റ് വായിലേക് ഇട്ട് നന്നായി വെള്ളം കുടിച്ചു.. ഇന്നലെ എന്താണ് നടന്നത് ഓർത്ത എടുക്കുന്ന തിരക്കിൽ അവൾ പെട്ടതും,, ആരോ ഡോർ തുറന്ന് അകത്തേക് കയറി. ജെറിയാണെന്ന് ആദ്യം മനസിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആമി നേരെ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് കഴുത്തു തടവി.. ജിമ്മിൽ പോയിട്ടുള്ള വരവാണ്.. അവൻ മിനി ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും രണ്ട് ബോട്ടിൽ വെള്ളം എടുത്തു, ഒന്ന് അവൾക് നെരെ എറിഞ്ഞു..

"വെള്ളം കുടിക്"പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൻ തന്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്ന് ബോട്ടിൽ പൊട്ടിച്ചു.. . . കേക്ക് ഒരു പീസ് ഫോർക്കിൽ കുത്തി വായിലേക് വെക്കും നേരം ആമി അവനെ ഇടകണ്ണിട് നോക്കി.. ഇന്നലെ എന്താണ് ഉണ്ടായത് എന്ന അവൾക് ചോദിക്കണം എന്നുണ്ട്.. പക്ഷെ ജെറി എന്തു കരുതും തന്നെ കുറിച്ചു എന്നൊരു തോന്നൽ. എന്നാൽ ജെറിയുടെ മനസിൽ നിറയെ ഇന്നലെ അവൾ തന്നെ ചുംബിച്ചതാണ്.. അത് ഓർക്കും തോറും അവന്റെ ചൊടികൾ വിടർന്നു.. എന്തോ ഓർത്ത പോലെ ഇരുന്നു ചിരിക്കുന്ന ജെറിയെ അവൾ സംശയത്തോടെ നോക്കി..അവൻ മിഴികൾ ഉയർത്തി.. ആദ്യം തന്നെ കണ്ണുകൾ ഉടക്കിടത് പിളർന്ന് ഇരിക്കുന്ന അവളുടെ അധരങ്ങളിലാണ്. അവൻ തലകുടഞ്ഞു. 'ഇവന് വട്ടായോ??' ചുമ്മാ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്ന ജെറിയെ നോക്കി അവൾ തല ചൊറിഞ്ഞു കൊണ്ട് സ്വയം ചോദിച്ചു..

"നമ്മൾ പോകുവാണോ??"തന്റെ തിങ്‌സ് എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്യുന്ന ജെറിയെ നോക്കി അവൾ അലറി. "Yh..with in 1 hr" വാച്ചിലേക് നോക്കി അവൻ മറുപടി നൽകി.. അവൾക് ഇപ്പോഴേ പോകാൻ യാതൊരു താൽപര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ വാക്ക് ഇഷ്ട്ടകേടോടെ കേട്ട് അവൾ മുഖം വീർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് തിങ്‌സ് പാക്ക് ചെയ്തു.. ലോബിയിൽ അവന് വേണ്ടി വെയ്റ്റ് ചെയ്യുവായിരുന്നു ആമി..അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചയറിൽ ഇരുന്നു അവൾ ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് മാഗസിൻ എടുത്തു..വായിക്കാതെ അതിലെ ഓരോ ചിത്രങ്ങളും നോക്കി... കവർ പേജ് തന്റെ ഉപ്പയോളം പ്രായം വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെയും അവരുടെ വൈഫ് എന്ന തോന്നിക്കുന്നവരുടെയും ആണ്.. AQIB K RIYASAT Successor of an Era സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിച്ചു കൊണ്ട് അയാളെ അവൾ ചൂഴ്ന്നു നോക്കി.. എവിടെയോ കണ്ടത്പോലെ.. ആമി ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രേമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു 'ഇനി താൻ ഇന്നലെ കണ്ടു കാണുമോ??അല്ലാ ഞാൻ എന്തിനാ ഇയാളെ കുറിച്ച ചിന്തിക്കുന്നത്,, ഫുൾ'

അവൾ സ്വയം തലക്ക് അടിച്ചു.. പേജ് മറിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു..ഡോർ കടന്ന് ഒരു പെണ്കുട്ടി അകത്തേക് പ്രവേശിച്ചു..ആമി അറിയാതെ അവൾക് പിന്നിലൂടെ നടന്ന റീസെപ്ഷനിൽ വന്നു നിന്നു.. "We've booked a room here" പരിചിതമായ ആ സ്വരം ആമിയുടെ കാതുകളിൽ ഉടക്കി.. "നേഹ" അവൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടി നഹയുടെ പേര് മൊഴിഞ്ഞു..ആമി തരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കണ്ട ജെറി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കാൾ കാട്ടാക്കി അവൾക് അരികിലേക് വന്നു.. അവളുടെ നോട്ടം മറ്റെവിടെയോ ആണെന്ന് മനസിലാക്കി അവനും തന്റെ ദൃഷ്ടി അങ്ങോട്ടെക് ചലിപ്പിച്ചു.. എവിടെയോ കണ്ടു മറന്നത് പോലെ.. അവൻ നേഹയെ ഉറ്റുനോക്കി.. "Neha" ജെറി ആ പേര് മൊഴിയുന്നത് കേട്ട് അവന് എങ്ങനെ അവളെ അറിയാം എന്ന രീതിയിൽ ആമി മിഴിച്ചു.. ഇതേ സമയം നേഹ അവര്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു.. ജെറി വേഗം ആമിയെ തനിക്ക് നേരെ തിരിച്ചു ഇറുക്കെ വാരിപുണർന്നു.. ഷോക്കിന് മുകളിൽ ഷോക്ക് എന്ന അവസ്ഥയിൽ ആമി.. അവനിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്,എങ്കിൽ ജെറിയുടെ കരുത്തിൽ അത് വ്യർത്ഥമായി..

നേഹ അവരെ ചൂഴ്ന്നു നോക്കി..ആമി അവൾക് പുറം തിരിഞ്ഞായത് കൊണ്ട് തന്നെ മുഖം കണ്ടില്ല..ജെറിയുടെ കണ്ട് താനും.. അവരുടെ നിൽപ് കണ്ട് അവളൊന്നു പുഞ്ചിരിച്ചു.. "She's looking at us" ബലം പ്രയോഗിക്കുന്ന കൊണ്ട് ജെറി പറഞ്ഞതും,, അയച്ചിരുന്നു കയ്യ് അവൾ അവന് വലവെച്ചു.. അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു കൊണ്ട് നേഹയ്ക് മുഖം കൊടുകാത്തെ ജെറി ആമിയെ കൊണ്ട് പുറത്തു കടന്നു..ആമി നെഞ്ചിൽ കയ്യ് വെച്ചു ശ്വാസം വിട്ടു.. "അവളുടെ കണ്ണിൽ പെടുന്നതിന് മുൻപ് വണ്ടിയിൽ കയറാൻ നോക്ക്" ജെറി ഡ്രൈവിങ് സീറ്റിലേക് കയറി.. ആമിക് അവിടം വിട്ട് വരാൻ തീരെ താൽപ്പര്യം ഇല്ലാത്തത് പോലെ.. നേഹയെ ഒന്നുടെ കാണാൻ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു,, അവളോട് മിണ്ടാൻ മനം വെമ്പൽ കൊണ്ടു.. "I'm sorry" വിറയാർന്ന ചുണ്ടുകളാൽ അവൾ മൊഴിഞ്ഞു..തിരിഞ്ഞു നടന്നു വണ്ടിയിലേക്ക് കയറാൻ ഒരുങ്ങവേ,, ആരെയോ തിരക്കി പുറത്തേക് ഇറങ്ങിയ നേഹയുടെ കണ്ണിൽ ആമി ഉടക്കി..

അവൾ ഒരു നിമിഷം കണ്ടത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ സ്തംപ്പിച്ചു.. "ആമി!!!!" ഉറക്കെ വിളിച്ചു കൊണ്ട് അവൾക് അരികിലേക് ഓടി.. എന്നാൽ അപ്പോഴേക്കും ജെറി വണ്ടി എടുത്തിരുന്നു.. "ആമി!!" അവൾ പിറകെ ഓടാൻ തുനിയവേ ആരോ അവളെ തടഞ്ഞു.. "ആമി.. ഞാൻ.. ആമി" അവൾ നിറഞ്ഞ മിഴികളാൽ അയാളോട് പറഞ്ഞു..കണ്ടു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ആ വ്യക്തി അവളെ നോക്കി തലയാട്ടി.. "അവൾക് ഞാൻ ആരുമല്ല അല്ലേ??" ഏങ്ങലോടെ അവൾ അവന്റെ നെഞ്ചിലേക് ചാഞ്ഞു..തന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും മറഞ്ഞവരേ നിർവികരമായി നോക്കി ആ വ്യക്തി നേഹയെ ചേർത്തു പിടിച്ചു കൊണ്ടവളുടെ തലയിൽ തലോടി.. __🍁 "നിനക്ക് എന്തേ വയ്യേ??"റച്ചേൽ ഐവിയുടെ നെറ്റിയിൽ തൊട്ടു.. ഐവി ടുവേറ്റ് കഴുതറ്റം വരെ മൂടി കിടപ്പാണ്.. "പനി ഒന്നുമില്ലല്ലോ??" "എന്തോ വല്ലാത്ത ക്ഷീണം" അവളുടെ മുഖം വാടിയിട്ടുണ്ട്..

അവർ അവളെ തലോടി നെറ്റിയിൽ ചുംബിച്ചു.. "കിടന്നോ,, ഡേവിഡിനെ വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം" ലാളനയോടെ അവർ തലോടി റൂം വിട്ട് ഇറങ്ങി..റച്ചേൽ പോയി എന്ന് ഉറപ്പാക്കി അവൾ വേഗം ചാടി എഴുന്നേറ്റു ബെഡിൽ ഇരുന്നു.. പലതും ചിന്തിച്ചു കൂട്ടി..താൻ ഈ കാണിക്കുന്നത് പൊട്ടത്തരം ആണെന്നൊരു തോന്നൽ..അവൾ ചുണ്ട് കടിച്ചു.. . . തന്നെ ഉറ്റുനോക്കി മുഖം ലേശം പോലും ചലിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന ആമിയെ ജെറി കുറെ നേരം കണ്ടില്ല എന്ന നടിച്ചു.. അവസാനം അവൻ കീഴടങ്ങി.. വണ്ടി സൈഡിലേക് ഒതുക്കി.. "ചോദിക്ക്" അവൻ അനുവാദം നൽകി. "നിനക്ക് എങ്ങനെ അവളെ അറിയാം??അവൾക് നിന്നെ അറിയുമോ?? Are you friend with her?? And ഇന്നലെ എന്താ ഉണ്ടായേ??" നിർത്താതെ ഉള്ള അവളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ,, അവസാനമുള്ള ചോദ്യം മടിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആരാഞ്ഞത്.. അവൻ നിശ്വാസിച്ചു.

"എനിക്ക് അവളെ അറിയാം..നിന്റെ കസിൻ ആണെന്ന് അറിയാം.. you told us before" "ബട്ട്---" എന്നാലും സംശയം തീരുന്നില്ലല്ലോ.. "ജെയിംസിനെ കുറിച്ചു അന്വേഷിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അവന്റെ അക്കൊണ്ടിൽ നിന്റെയും അവളുടെയും പിക് ഉണ്ടായിരുന്നു..അങ്ങനെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു.." "ജെയിംസ്??" ഒന്ന് തീരുമ്പോ വേറൊന്ന് എന്ന രീതിയിൽ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ പൊങ്ങി വന്നു.. "അന്ന് നിന്റെ റൂമിൽ കയറി നിന്നെ ഇറിറ്റേ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അവൻ വിളിച്ചില്ലേ.. I saw his face that moment..എവിടെയോ കണ്ടപോലെ തോന്നി.. so I digged, അങ്ങനെയാണ് അവന്റെ ലക്ഷ്യം മനസിലാക്കിയതും ലിഡിയയെ കുറിച്ച അറിഞ്ഞതും" അവൻ എല്ലാം വിശദീകരിച്ചു കൂടെ വീണ്ടും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു.. അന്ന് ഇവന് ജെയിംസിനെ എങ്ങനെ അറിയാം എന്ന സംശയം അവളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ അത് പിന്നെ മറന്ന് പോകുകയും ചെയ്തു..

ഇന്ന് അവനായി തന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞുത് കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസം പോലെ.. "And last night,, you kissed me" വണ്ടി മുന്നോട്ട് എടുക്കും നേരം അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് അവൾ ഞട്ടി.. പിന്നീടൊരു അലറച്ച ആയിരുന്നു ആമി.. 🎶They only seem to come and go away Stand by me, nobody knows the way it's gonna be Stand by me, nobody knows the way it's gonna be Stand by me, nobody knows the way it's gonna be Stand by me, nobody knows Yeah, nobody knows, the way it's gonna be If you're leaving will you take me with you?🎶 അവൻ ഉച്ചത്തിൽ സോങ് പ്ലേ ചെയ്തു..അവളെ പാടെ അവഗണിച്ചു കൊണ്ടു താൻ ചെയ്തത് ഓർത്തു ചുണ്ടു അകത്തേക്കാക്കി മുഖം ചുളുക്കി.. _🍁 "നീൽ..നീ എന്താ ഈ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്നത്??" എന്തോ കാര്യത്തിൽ ആലോജിക്കുവായിരുന്ന നീലിന്റെ അരികിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് കൃതി ആരാഞ്ഞു.. "സണ്ണി-അലക്സ്" അവൻ എന്തോ ഓർക്കുന്നത് കണ്ട് കാര്യം മനസിലാകാതെ കൃതി അവനെ നോക്കി നെറ്റി ചുളിച്ചു.. നീൽ അവൾക് നേരെ തിരിഞ്ഞു.. "They still love each other" അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് അവൾ കണ്ണ് മിഴിച്ചു..

'സണ്ണി??അലക്സ്??അവര്ക് പരസ്പരം ഇഷ്ട്ടം ആണെന്നോ??waitt still എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ..that means??' ആശ്ചര്യത്തോടെ അതിലുപരി ജിജ്ഞാസയോടെ കൃതി നഖം കടിച്ചു.. "അവർ??dated??" "Dated മാത്രമല്ല കൃതി അവര്ക് പരസ്പരം ഒരുപാട് ഇഷ്ട്ടം ആയിരുന്നു.. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ" അവന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു.. പഴയെ കാലത്തെ അവരുടെ പ്രണയനിമിഷങ്ങൾക് അവനും സാക്ഷി ആയിരുന്നുവല്ലോ.. "Tell me more"കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ അവൾക് ത്വര കൂടി..പറയാൻ തുടങ്ങും മുനപ്പേ അവൻ എന്തൊക്കയോ ഓർത്ത ചിരിച്ചു.. "എവിടാ ഇപ്പൊ തുടങ്ങുവാ??ഹാ സണ്ണി ഗേ ആണെന്ന് ഒൾറേഡി ഞങ്ങൾക് അറിയുന്ന കാര്യം ആയിരുന്നു.. എന്നാൽ അലെക്സിന്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് തന്നെ സണ്ണി കാരണമാണ്,,എന്നാൽ സണ്ണിക്ക് അത് എപ്പോഴോ കത്തിയിരുന്നു" അവൻ എന്തോ ഓർത്ത പോലെ വീണ്ടും ചിരിച്ചു.. "നിന്റെ ഈ ചിരി കാണുമ്പോ എന്റെ ത്വര കൂടുവാ" "നീ അടങ്ങു ഞാൻ പറയാം"അവൻ അവളുടെ തലമുടി അലങ്കോലം ആക്കി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.

സാധാരണ അവൾ പ്രതികരിക്കും എന്നാൽ ഇപ്പോ അവൾക് അതിൽ കൂടുതൽ അവൻ പറയാൻ പോകുന്നതിലാണ് ശ്രേദ്ധ. _🖤 "നീ വേഗം ചെല്ലാൻ നോക്ക് ഇല്ലേ എന്റെ അനിയത്തി പിശാശ് നിന്നോടുള്ള ദേഷ്യം എന്റെ അടുക്കൽ തീർക്കും" അലക്സ് ജെറി ഡൈനിങ്ങ് ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ ഒരെണ്ണം എടുത്തു അവൻ നേരെ എറിഞ്ഞു.. മറ്റൊന്ന് എടുത്തു അവൻ കടിച്ചു.. "എങ്ങോട്ടാ ഇന്ന്??" കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അലക്സ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൻ കയ്യ് മലർത്തി.. "ബൈ" ജെറി തനിക്ക് നേരെ വന്ന സണ്ണിയ്ക് കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആപ്പിൾ എറിഞ്ഞു കൊടുത്ത കൊണ്ട് പുറത്തേക് ഇറങ്ങി.. "ക്രിസ്റ്റി??" അവൻ അകത്തേക് കയറിയ പാടെ തന്നെ അവഗണിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അലക്സിന് എന്തിനു എന്നില്ലാതെ ദേഷ്യം വന്നു.. അവന്റെ മറുപടി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും അത് തന്നെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നം അല്ലാ എന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റഡി റൂമിലേക് പോയി..

അലക്സ് എന്തൊക്കയോ പിറുപിറുത്തു കൊണ്ട് അവന്റെ പുറകിൽ വെച്ചു പിടിച്ചു.. "അപ്പോ ഇതോ??" ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റിയുടെ അടുക്കൽ കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അലക്സിനെയാണ് അവൻ വാതിൽ തുറന്നപ്പോ കണ്ടത്.. അവൻ മുഷ്ട്ടി ചുരുട്ടി..സണ്ണി അവൻ ചുരുട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കയ്യിലും മുഖത്തേക്കും മാറി മാറി നോക്കു ക്രിസ്റ്റിയുടെ അരികിലേക് കുറച്ചൂടെ ചേർന്ന് നിന്നു.. അലക്സ് പെട്ടെന്ന് കയറി വന്നത് കണ്ടു എന്താണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്രിസ്റ്റി നോക്കി നിൽക്കെ, തനിക്ക് അരികിലേക് ചേർന്ന് നിന്ന് സണ്ണിയെ ശ്രേദ്ധിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ മുഖം ഉയർത്തി.. എന്നാൽ അവന്റെ ദൃഷ്ടി അലക്സിൽ ആണെന്ന് മനസിലാക്കി എടുത്തതും,,എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന ഏകദേശം ധാരണ ക്രിസ്റ്റി സ്വയം കയ്യവരിച്ചു.. "ക്രിസ്റ്റി നിന്നെ ഡാഡ് തിരക്കുന്നുണ്ട്" അതൊരു കള്ളമാണ് എന്ന ക്രിസ്റ്റിയ്ക്ക് അറിയാം..

താൻ ഇങ്ങോ കയറുന്നതിന് മുൻപാണ് മാർക്കിനെ (അലെക്സിന്റെ ഡാഡ്) അവൻ കണ്ടത്, അയാൾ പുറത്തേക് പോകുവാണ് എന്ന തന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് ഓർത്ത അവൻ തല കുനിച്ചിരുന്നു ചിരിച്ചു.. "ടാ നിന്നോടാ" താൻ പറഞ്ഞിട്ടും എഴുന്നേൽകതത് കണ്ടു അവൻ ഈ തവണ ശബ്‌ദം കൂട്ടി.. എന്തായാലും ഇവരുടെ ഇടയിൽ വീഴുന്നതിലും ഭേദം ഇപ്പൊ രക്ഷപെടുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ അവിടുന്നു എഴുന്നേറ്റു.. അലക്സിനെ അടിമുടി കണ്ണുഴിഞ്ഞു അവൻ പുറത്തേക് ഇറങ്ങി, അർത്ഥം വെച്ചോരു ചിരിയോടെ ഇരു വാതിലും കൂട്ടിയടച്ചു.. . . "Whatt??"അലക്സ് കയ്യ് മലർത്തി "അത് തന്നെയാ എനിക്കും ചോദിക്കാൻ ഉള്ളത്..എന്തായിരുന്നു അത്??നീ എന്തിനാ--"അവൻ ദേഷ്യത്തോടെ പാതി വാക്കിൽ നിർത്തി.. "എന്തായാലും നിനക്ക് എന്താ?"സണ്ണി അവനെ മറികടക്കാൻ ശ്രേമിച്ചു "സണ്ണി!!" അലക്സ് അവന്റെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ടു,

എന്ത് പറയണം എന്നറിയാതെ അവസ്ഥയിൽ. അലെക്സിന്റെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റ്,, അവനൊരു ഗേ ആണെന്ന് അവനും അലക്സിനും മാത്രമേ അറിയൂ.. അത് പുറത്ത് കൊണ്ട് വന്നതും അവനാണ്..എന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ അവനത് മറച്ചു വെക്കാനാണ് ശ്രേമിക്കുന്നത്.. എന്തിന്?? "നീ നിന്നെ ഉൾകൊള്ളാൻ ശ്രേമിക്കണം അലക്സ്.. You're not different from others, neither am I.. ...same സെക്സിനോട് തോന്നുന്ന അട്രാക്ഷൻ അതോരു തെറ്റല്ല...നമ്മക് നമ്മുടേതായ ഇഷ്ടങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളുമുണ്ട്,, എല്ലാർക്കുമുള്ളത് പോലെ..നിന്നെ ജഡ്‌ജ് ചെയ്യൻ ശ്രേമിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ അല്ലാ നീയാണ്.. മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ നീ എന്താണ് എന്നുള്ളതല്ലാ കാര്യം നിന്റെ കണ്ണിൽ നീ ആരാണ് എന്നതിലാണ്! Accept it!!" അവന്റെ കയ്യ് ബലമായി എടുത്തു മാറ്റി സണ്ണി..... തുടരും...🥂

നോവലുകൾ ഇനി വാട്സാപ്പിലും വായിക്കാം. ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...