DESTINED LOVE : ഭാഗം 46

രചന: അനാർക്കലി

സണ്ണി പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് അലെക്സിന്റെ മനസ് നിറയെ.. 'ശേരിയാണ് താൻ എന്തിന് മറ്റുള്ളവർക് വേണ്ടി താൻ അല്ലാതെ ആകണം.. തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പാടണെൽ അത് അവരുടെ കുഴപ്പമാണ്.. എന്റെയല്ല!!' അവൻ സ്വയം പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ബൈക്ക് ഓഫ് ആക്കി.. അകത്തേക് പാഞ്ഞു.. ബാക്ക്യാർഡിൽ ആരോടോ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുവായിരുന്നു സണ്ണി.. നെറ്റിയും തടവി കൊണ്ട് അവൻ തിരിഞ്ഞതും തന്നെ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കി നിൽക്കുന്ന അലക്സിനെ കാണാൻ ഇടയായി.. മറുസൈഡിൽ നിന്നും എന്തൊക്കയോ അവനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്..അവനൊന്നും ശ്രേവിച്ചില്ല. അലക്സ് ദീര്ഘശ്വാസത്തോടെ അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് നടന്നു..വേഗത കൂടി..സണ്ണി ചെവിയോട് ചേർത്ത വെച്ചിരുന്നു ഫോണ് താഴ്ത്തി കണ്ണു മിഴിച്ചു.. മറുത്തൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ അലക്സ് അവനെ തന്നോട് ചേർത്തി നിർത്തി

അധരങ്ങളിൽ മൃദുവായി തന്റെ ചുണ്ട് ചേർത്തു..സണ്ണി മിഴികൾ അടച്ചു പോയിരുന്നു..കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോണ് ഊർന്ന താഴേക്ക് വീണു. അലക്സ് അവനിൽ നിന്നും മാറി നിന്നു പ്രണയതോടെ അവന്റെ മിഴികളിലേക്ക് നോക്കി.. മൗനം മൊഴിയും നേരം,,അലക്സ് അവനെ സ്വയം മനസിലാക്കി,, എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് എന്ന സണ്ണിയ്ക് ഉറപ്പായി..അവൻ അലെക്സിന്റെ മുഖം തന്റെ ഇരു കരങ്ങൾക്കും ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി.. ഇരു മിഴികലിലേക്കും മാറി മാറി നോക്കി കൊണ്ട് അവനായി അലെക്സിന്റെ മേൽചുണ്ട കവർന്നു....ആഴമേറിയ ചുംബനം..അലക്സ് കയ്യ് സണ്ണിയുടെ മുതുകിലും മുടിഴകളിലുമായി ഓടി നടന്നു.. "Whoaaa!!!"പാട്ടും കേട്ട് പരിസരം മറന്ന് തുള്ളി കൊണ്ട് വന്ന നീൽ അവരുടെ സീൻ കണ്ട് അന്തം വിട്ടു.. അവർ ഇരുവരും വിട്ടു മാറി ഇപ്പോഴും കിളി പോയി നിൽക്കുന്ന നീലിനെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു.. "You guys??"

അവൻ അവരെ വിരൽ ചൂണ്ടി.. അലക്സ് സണ്ണിയെ ചേർത്ത പിടിച്ചു തലയാട്ടി.. . . "അപ്പോ നീയാണോ ആദ്യം അറിഞ്ഞേ??" കൃതി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൻ അല്ലായെന്ന് തലയാട്ടി.. "പിന്നെയാര്??" "ക്രിസ്റ്റി ബ്രോ" അവൻ ഓർത്തു.. . . "ഒക്കെ പോരട്ടെ!!" അജ്ഞാപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നീൽ അവരെ പിടിച്ച കൗച്ചിൽ ഇരുത്തി മുന്നിൽ വന്നു നിന്ന് കയ്യ് കെട്ടി.. "എന്ത്??" സണ്ണി "ചിക്കൻ ഫ്രൈ.. ദേ എന്റെ ക്ഷമയെ പരീക്ഷിക്കരുത്..ഇത് എപ്പോ തുടങ്ങി?എങ്ങനെ തുടങ്ങി?എന്നൊക്കെ എല്ലാ ഡീറ്റൈൽസും പോരട്ടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്" അവൻ കുറ്റാന്വേഷണരേ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു പുറകിൽ കയ്യ് കെട്ടി.. "ഇവൻ സിബിഐ കളിക്കുവാണോ" ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചു അലക്സിനോട് സണ്ണി ചെവിയിൽ ചോദിച്ചു.. "അതിന്റെ ഇടക്കും റൊമാൻസ്.. ഇത് ഞാനവിടെ സമ്മദിക്കില്ല" അവൻ ടേബിളിൽ അടിച്ചു..

"ടാ!!" പുറകിൽ നിന്നും ക്രിസ്റ്റിയുടെ സൗണ്ട് കേട്ടതും അവൻ അടങ്ങി ഒരിടത്തു ഇരുന്നു കയ്യിൽ കിട്ടിയ ബുക്ക് എടുത്തു തുറന്ന് പിടിച്ചു.. "ഇതൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ പഠിച്ച തീർക്കുമോ എന്തോ??" തലയും ചൊറിഞ്ഞു, നീൽ പറയുന്നത് കേട്ട് അലക്സ് അവൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് എന്ന് നോക്കി.. ഫാഷൻ മാഗസിൻ.. അതും തല തിരിച്ചു.. "ഇത് ഏതു ഭാഷയ??" നീൽ നെറ്റിചുളിച്ചു.. ക്രിസ്റ്റി അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അത് വാങ്ങി നേരെ വെച്ചു കൊടുത്തു.. "എക്സാമിന് നീ ഇതിലെ കാര്യങ്ങളാണോ എഴുതി വെക്കാൻ പോകുന്നത്?"സണ്ണി ചോദിക്കുന്നത് കെട്ട് നീൽ പല്ല്കടിച്ചു ഉറ്റുനോക്കി.. ക്രിസ്റ്റി അവര്ക് അരികിലുള്ള കൗച്ചിൽ ഇരുന്നു ഇരുവരേയും നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു.. "റെ--" "I know" അലെസ് പറയാൻ വന്നത് എന്താണ് എന്ന് മനസിലാക്കി ക്രിസ്റ്റി പറഞ്ഞത് കേട്ട് നീൽ മാഗസിൻ കൗച്ചിലേക് ഇട്ടു അവനെ ഉറ്റുനോക്കി..

എന്നാൽ അതിലും തീക്ഷ്ണമായ ക്രിസ്റ്റി നോക്കുന്നത് കണ്ട് പഴയത് പോലെ തന്നെ അവൻ നേരെ ഇരുന്നു മാഗസിന്റെ മറവിൽ അവരെ മൂവരെയും വീക്ഷിച്ചു.. "ആൽ.. You don't have to worry about who you are..And DON'T LET THE BEHAVIOR OF OTHERS DESTROY YOUR INNER PEACE " ജെയ്ൻ ഓസ്റ്റിൻ വാക്കുകൾ പറയുമ്പോ അവന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നു.. "ബ്രോ ഇത് എങ്ങനെ--" നീൽ ജിജ്ഞാസയിൽ മടിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു.. "നേരുതെ രണ്ടും കൂടെ സ്റ്റഡി റൂമിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യത് സീൻ കണ്ടപ്പോ പാതി കത്തി..ബക്കയാർഡിലെ കൂടെ ആയപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പിക്കാമല്ലോ" അവൻ ചിരിച്ചു.. . . "Then.. then what happened" "നീ ഇങ്ങനെ ഇടക്ക് കയറാതെ" നീൽ അവളെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി..അവൾ ചുണ്ടിൽ വിരൽ വെച്ചു. "പിന്നീട് മുഴുവൻ, എങ്ങോ തിരിഞ്ഞാലും അവരുടെ റൊമാൻസ് ആയിരുന്നു..

16 തികഞ്ഞ എന്നെ അവർ നിർത്തി വിയറപ്പിക്കും" അവൻ മൂക്ക് പിഴിഞ്ഞു കാണിച്ചു.. കൃതി ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ട് ബാക്കിക് വേണ്ടി ചെവിയോർത്തു.. "ജെകെടെ റോമാൻസിനെ വെല്ലുന്നതാണ് ആയിരുന്നു അവരുടേത്.. But everything changed,,, അലക്സ് ഞങ്ങളുമായി തെറ്റി" അവൻ സങ്കടം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി നിശ്വാസിച്ചു.. അലക്സുനായിള്ള പ്രശ്നം അവൾക് നേരുതെ അവൻ പറഞ്ഞ കൊടുത്തതാണ്.. . . അടഞ്ഞ സണ്ണിയുടെ മിഴികളിലേക് നോക്കി അലക്സ് ഒരുപാട് നേരമായി കിടക്കുന്നു.. അവനെ കാണും തോറും തന്റെ ചൊടികൾ ഏതു നിമിഷവും വിടർന്നാണ് ഉള്ളത് എന്ന ഓർത്ത അലക്സ് പതിയെ സണ്ണിയുടെ നെറുകയിൽ ചുണ്ടമർത്തി.. അവനൊന്നു പരുങ്ങി കൊണ്ട് കയറി കിടന്നു..നാക്ക് കടിച്ചു അലക്സ് പയ്യെ എഴുന്നേൽക്കാൻ നോക്കിയതും സണ്ണി അവന്റെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ടു.. സണ്ണി മിഴികൾ പയ്യെ തുറന്നു കൊണ്ട് ചുണ്ടിലേക് കള്ളച്ചിരി മായിച്ചു.

"You're faking it?" അലെക്സിന്റെ ചോദ്യത്തിന് അവൻ തലയാട്ടി മറുപടി നൽകി.. വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് അവന് തോന്നിയത്,,കുനിഞ്ഞു അവൻറെ ചുണ്ടിൽ മൃദുവായി ചുംബിച്ചു.. "Lov u" പയ്യെ അവൻ മൊഴിഞ്ഞു..സണ്ണി അത് തിരികെ പറയുമുന്പേ അലെക്സിന്റെ ഫോണ് റിങ് ചെയ്തു.. നല്ലൊരു മൂടിലേക് കയറി വരുകെ തങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യാൻ ആരുടെ കാൾ ആണെന്ന് പ്രാകി കൊണ്ട് അവൻ സ്ക്രീനിലേക് നോക്കി.. "Rake?" അവൻ സംശയത്തോടെ നോക്കി കാൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു കത്തോട് അടുപ്പിച്ചു.. മറുതലങ്കൽ നിന്നും ക്രിസ്റ്റി കാര്യമായി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ നെയിം മാത്രം നൽകി വേഗം വരാൻ അവിശ്യപ്പെട്ടേത്.. അവന്റെ സ്വരത്തിൽ നിന്നും തന്നെ കാര്യം ഗൗരവമുള്ളതാണ് എന്ന മനസിലാക്കി വേഗം ഇരുവരും അവിടുന്നു പുറപ്പെട്ടു.. . . "അലക്സ് അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും അങ്കിൾ മരിച്ചിരുന്നു" നീൽ തലകുനിച്ചു..

"മൈക്ക്,, അയാൾ അതൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആണെന്ന് പോലും നോക്കാതെ തളർന്ന ഇരിക്കുന്ന അലെക്സിന്റെ ചെവിയിൽ ശത്രുത ഓതി..അവൻ അവഗണിക്കാൻ ശ്രേമിച്ചു.. എന്നാൽ ഫ്യൂണറലിന്റെ അന്ന് അയാൾ എന്തൊക്കയോ കള്ള തെളിവുകൾ അലെക്സിന്റെ മുന്നിലേക് നീട്ടി.. അതോടെ തീർന്നു എല്ലാം.." അവൻ പുച്ഛത്തോടെ ചുണ്ടു കോട്ടി.. "സണ്ണി അവന്റെ പുറകിൽ പട്ടിയെ പോലെ വീണ്ടും ചെന്നു.. ഞങ്ങളോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ട് അവൻ സണ്ണിയെ പോലും കണ്ടില്ല എന്ന നടിച്ചു..പാടെ അവഗണിച്ചു.. എന്തും സഹിക്കാം കൃതി നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ അവഗണന ഒഴികെ.. അത് മനുഷ്യത്വം ഇല്ലയിമായുടെ ആദ്യത്തെ പടിയാണ്" അവന്റെ മനസിലേക് ആമിയാണ് കടന്ന് വന്നത്.. അവൻ അന്ന് അവളോട് കാണിച്ചത്..ഇന്നുവരെ അവൻ സ്വയം ക്ഷേമിച്ചിട്ടില്ല! നീലിന്റെ മിഴികൾ നിറഞ്ഞതും അവൾ അവന്റെ കയ്യ് തന്റെ കരങ്ങൾക് ഉള്ളിക് സുരക്ഷിതമായി വെച്ചു..

നീൽ അവളുടെ തോളിലേക് ചാഞ്ഞു.. എന്തൊക്കയോ ഭാരം അവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞത് പോലെ..! _❄️ "ഹാ നിങ്ങൾ വന്നോ" ജെറിയിൽ നിന്നും പറ്റാവുന്ന അത്രയും അകലം പാലിച്ചു അകത്തേക് കയറി വന്നതും എഡ്ഡിയുടെ ചോദ്യം കേട്ട് അവൻ ഏതോ ലോകാതെന്നപോലെ തലയാട്ടി.. "എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു??" ദിനു ഇരുവരുടെയും മുന്നിലേക് കടന്ന് വന്നു.. അവൾ ഇടകണ്ണിട് ജെറിയെ നോക്കിയതും ആമി ഉത്തരം എന്ത് നൽകും എന്ന കേൾക്കാൻ എന്ന പോലെ അവനും അവളെ നോക്കി.. "Nice" അവൾ പെട്ടെന്ന് മുഖം തിരിച്ചു മറുപടി നൽകി സ്റ്റെപ്പ് കയറി..ദിനു കുറുക്കനെ പോലെ അവളെയും അവളെ തന്നെ വിടാതെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ജെറിയേയും വീക്ഷിച്ചു.. "ടാ.." "എനിക്കൊന്നു കിടക്കണം" അവൻ മുഖം കൊടുക്കാതെ പറഞ്ഞു.. ദിനു എഡ്ഡിയുടെ അരികിൽ ഇരുന്നു..രണ്ട്‌പേരും പരസ്പരം നോക്കി എന്തോ ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ട് തലയാട്ടി..

_🖤 "Are you sure??" "Yes sir!!" മറുതലങ്കൽ നിന്നും യാഷിറിന് കിട്ടിയ മറുപടിയിൽ കേട്ട് അയാൾ പല്ലുഞെരിച്ചു കൊണ്ട് ഫോണ് കാൾ കാട്ടാക്കി.. ഓഫീസ് റൂമിൽ എന്തൊക്കയോ ഫയലസ് ചെക്ക് ചെയ്യുവായിരുന്നു സാഹിർ..അനുവാദം ചോദിക്കാതെ ഡോർ തുറന്ന് കടന്ന് വന്ന യാഷിറിനെ ഉറ്റുനോക്കി അയാൾ.. തന്നോട് അനുവാദം ചോദിക്കാതെ ആരേലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന അയാൾക് ഇഷ്ടമല്ല..അതറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് യാഷിർ പ്രവൃത്തിച്ചു എന്ന ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് സാഹിർ ഫയൽസ് ടേബിളിലേക് ഇട്ടു.. "ക്ഷേമികണം" അയാൾ ചെറുതായി തലയാട്ടി.. "ആമി ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ട്!" അയാൾ പറയുന്നത് കേട്ട് സാഹിർ കണ്ണുങ്ങൾ ചുരുക്കി.. "ഡ്രൈവർ ഇപ്പൊ വിളിച്ചു..നേഹയും അവളെ കണ്ടു..അയാൾക്ക് നന്ദി കൂടുതൽ ഉണ്ടായത്കൊണ്ടോ എന്തോ എല്ലാം പറഞ്ഞു.. കൂടെ ഒരു പയ്യനും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്"

യാഷിർ ദേഷ്യം നിയന്ത്രിച്ചു.. എന്നാൽ സാഹിറിന്റ ശാന്തം ഭാവം കണ്ട് അയാൾ അടുത്ത നിമിഷം നെറ്റിചുളിച്ചു.. "പൊയ്ക്കോളൂ" അയാൾ ചെയറിലേക് ചാഞ്ഞു കൊണ്ട് താടിയിൽ വീരൽ ഉരസി കൊണ്ട് എന്തോ ചിന്തയിൽ ആണ്ടു.. എല്ലാം കേട്ടിട്ടും സാഹിറിന്റെ പ്രതികരണം യാഷിറിനെ രോക്ഷഗുലനാകി..എന്തോ പിറുപിറുത്തു കൊണ്ട് അയാൾ അവിടുന്നു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി.. ഇതെ സമയം അവരുടെ സംഭാഷണം ഒളിഞ്ഞു നിന്നു കേട്ട് ഖദീജ റൂമിലേക് ഓടി.. കുത്തിയിട്ടിരുന്നു ഫോണ് എടുത്തു ആധിയോടെ നേഹയെ വിളിച്ചു... _❄️ "ആമി എവിടാ??" കഴിക്കാൻ ടാബ്‌ളിന് ചുറ്റും ആമി ഒഴികെ എല്ലാരും ഉണ്ട്.. അവളെ കാണാഞ്ഞു ക്രിസ്റ്റി ചോദികുന്നത് കേട്ട് ദിനുവിന്റെയും എഡ്ഡിയുടെയും നോട്ടം ജെറിയിലേക് തറച്ചു.. "ദീയ്ക് വിശപ്പില്ലായെന്ന" നീൽ ഉത്തരം നൽകി അവനുള്ളത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിരുന്നു.. ക്രിസ്റ്റിയ്ക് എന്തുകൊണ്ടോ അത് വിശ്വസിക്കാൻ തോന്നിയില്ല.. അവൻ ജെറിയിൽ മിഴികൾ ഊന്നി.. അവൻ ആണേൽ ആരെയും കാര്യമാക്കാതെ വെട്ടിവിഴുങ്ങുവാണ്..അതും വേഗത്തിൽ..

സാധാരണ എന്തേലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് അവൻ കഴികാർ ഇന്ന് അവൻ തികച്ചും മൗനം പാലിച്ചു..എല്ലാര്ക്കും അത്ഭുതം ആയിരുന്നു.. "ഇനി ഒന്ന് ഉറങ്ങണം" അവൻ എല്ലാരും കേൾക്കാൻ പാകത്തിന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ പയ്യെ കയറി..അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന കണ്ടതും അവൻ വേഗത കൂട്ടി.. കഴുത്തും തടവി അവൻ ആമിയുടെ റൂമിന് മുന്നിൽ അല്പനേരമായി നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്.. അവളെ വിളിക്കണം എന്നുണ്ട്.. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടോ മനസ് മടിക്കുന്നു.. "ഇഹ്ഹ്ഹ" അവൻ കാൽ നിലത്ത് ചവിട്ടി.. രണ്ടും കൽപ്പിച്ചു ഡോറിൽ മുട്ടി.. നാല് തവണ മുട്ടിയപ്പോഴാണ് അവൾ ഡോർ തുറന്നത്.. ജെറിയെ കണ്ടതും ആമി പരങ്ങി കളിക്കാൻ തുടങ്ങി.. അവൾക് ഡോർ അടക്കണം എന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിന് സമ്മതികത്തെ വിധമാണ് അവന്റെ നിൽപ്.. "മ്മ്" അവൻ നീട്ടിയ ചോക്ലേറ്റ് കണ്ട് ആമി അതിലേക് ഉറ്റുനോക്കി..അവൾ വാങ്ങാതെ അതിന്റെ ഭംഗി കണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവനായിട്ട തന്നെ അവളുടെ കയ്യിലേക്ക് അത് വെച്ചു കൊടുത്തു.. ആമി കണ്ണുകൾ വിടര്ത്തി അവനെ നോക്കി..

ജെറി പോക്കറ്റിൽ കയ്യിട്ട് അവളെ ഒരു കുസൃതിയോടെ നോക്കി..ആ നോട്ടം അവൾക് നല്ലതിന് ആകില്ല എന്ന ആമിക് അറിയാം..അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറുത്തൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ അവൾ വേഗം അവനെ പിന്നേക്ക് തള്ളി കടത്തകടച്ചു!! ഡോറിനോട് ചാരി നിന്നു അവൾ നെഞ്ചിൽ കയ്യവെച്ചു..കയ്യിലെ തണുപ്പ് അറിഞ്ഞ കൊണ്ട്, അവൻ നൽകിയ ചോക്ലേറ്റിലേക് എന്തിന് എന്നില്ലാതെ അവൾ നോട്ടം എറിഞ്ഞു.. ഡോറിന്റെ മറുസൈഡിൽ അവൾ കതക് അടച്ചതും ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ ചുണ്ടു കടിച്ചു പിടിച്ചു.. ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് പുറകിലേക് വെച്ചു പിന്നീട് അത് നേരെയാക്കി തന്റെ റൂം ലക്ഷ്യം വെച്ചു നടന്നു നീങ്ങി.. അവർ അറിയാതെ അവരെ നോക്കി നിന്നു ക്രിസ്റ്റി ജെറിയുടെ പ്രവർത്തി കണ്ടു അവനെ അടിമുടി വീക്ഷിച്ചു.. അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ അവന്റെ ചൊടികളിൽ അർത്ഥം വച്ചൊരു പുഞ്ചിരി വിടർന്നു....... തുടരും...🥂

നോവലുകൾ ഇനി വാട്സാപ്പിലും വായിക്കാം. ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...