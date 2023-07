DESTINED LOVE : ഭാഗം 47

രചന: അനാർക്കലി

ഡ്രിങ്ക്‌സും കുടിച്ചതും ജെറിയെ കിസ് ചെയ്തതും അടക്കം എന്തെല്ലാമോ അവൾ ഓർത്ത എടുത്തു.. എന്നാൽ അവര്ക് ഇടയിൽ നടന്ന സംഭാഷണം എന്താണ് എന്ന് അവൾക് ഓർമ വന്നില്ല.. നെറ്റിയിൽ ചൂണ്ടുവിരലും പെരുവിരലും കൊണ്ട് തടവി അവൾ വീണ്ടും എന്തായിരുന്നു എന്ന ഓർക്ക ശ്രേമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.. "നോവിയോ?!" ആമി മൊഴിഞ്ഞു.. അവൾ ജെറിയെ വിളിച്ചത് ഓർത്തു.. അടുത്തു നിമിഷം തന്നെ ആമി കണ്ണും തള്ളി തന്റെ പ്രതിബിംബതെ നോക്കി തലക് അടിച്ചു.. വേറെയും എന്തൊക്കെ താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എന്നോർത്തു അവൾ ആകെ ആകുലപ്പെട്ടു.. "ഫോണ്.. ജെറിടെ ഫോണ്!" അന്ന് അവർ സംസാരിച്ചത് അടക്കം അവൻ ഫോണിൽ പകർത്തിയ ഓർത്ത കൊണ്ട് അവൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റു.. അവന്റെ റൂം ലക്ഷ്യം വെച്ച് പോകാൻ ഒരുങ്ങി.. എന്നാൽ അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ അത് വേണ്ട എന്ന് വെക്കുകയും ചെയ്തു.. 'എനിക്കൊന്നും ഓർമയില്ല എന്നാണ് അവൻ കരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.. എങ്ങാനും ചെന്ന് പെട്ടാൽ തീർന്ന' അവൾ ഞെട്ടി..

'എന്നും പറഞ്ഞു?നീ എന്താണ് ബോധമില്ലാതെ വിളിച്ചു കൂവിയത് എന്ന അറിയണ്ടേ??' മനസ്സാക്ഷി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ തലയാട്ടി.. 'ബട്ട് ചെന്ന് പെടാനും പറ്റില്ല.. തക്കതായ സമയം നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാം' ഗൂഡമായ എന്തൊക്കയോ ആസൂത്രണം ചെയ്തത് പോലെ തലയാട്ടി അവൾ ഡോർ തുറന്നു.. ഇതേ സമയം തന്നെ ജെറിയും ഡോർ തുറന്ന് പുറത്തേക് വന്നത് കണ്ട് ആമി വേഗം ഡോർ അടച്ചു ചാരി നിന്നു.. 'എടി പൊട്ടി നീ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നെ??' തന്നെ കളിയാക്കും പോലെ മനസ്.. "ശെരിയാണല്ലോ" അവൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഡോർ തുറന്നു തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ജെറിയെ പാടെ അവഗണിച്ചു.. അവളുടെ ഓരോ പ്രവർത്തിയും അവനെ കൂടുതൽ സന്തോഷവാൻ ആകുന്നത് പോലെയാണ്.. "ദീ പോകുവാണോ... കഴിക്കുന്നില്ലേ?" "ലെറ്റ് ആയില്ലേ.. ആൻഡ് ഐവി എന്നെ കാത്തു നിൽപ്പമുണ്ട്" അവൾ എല്ലാരേയും ഒന്ന് നോക്കി പുറകിൽ സ്റ്റെപ്പിൽ അവളെ തന്നെ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്കി ജെറിയും.. ആമിക് തിരിഞ്ഞു നോക്കണം എന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവൾ അതിന് മുതിരാതെ ബൈക്കിന്റെ കീ എടുത്തു വേഗം പുറത്തേക് കടന്നു..

"കെയ്ത്ത്!" ക്രിസ്റ്റിയുടെ വിളി കേട്ടാണ് അവൻ നോട്ടം പിൻവലിച്ചത്.. ക്രിസ്റ്റി അവനോട് സ്റ്റഡി റൂമിലേക് വരാൻ പറയാതെ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് നടന്നു.. . . ബാംഗ്ലൂർ മാർട്ടിനും ആയിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൻ ചെയറിലേക് ചാഞ്ഞിരുന്നു.. ക്രിസ്റ്റി അവനിൽ നിന്നും മറ്റെന്തോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ കണ്ണ് നട്ടു..അവനിൽ നിന്നും താൻ ഒന്നും മറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടോ അവന് ആമിയുടെ കാര്യം പറയാൻ തോന്നിയില്ല.. "Okay then.. എനിക്ക് നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയാൻ ഉണ്ട്" ഗൗരവത്തോടെ ക്രിസ്റ്റി.. ജെറി എന്താണ് എന്ന് രീതിയിൽ മുന്നോട് ആഞ്ഞിരുന്നു.. "I kissed ivy!!" _🖤 "Whatttttttt!!!!!" കസ്റ്റമർക്ക് സർവ് ചെയ്യാൻ പോകാൻ ഇരിക്കെ നേർവസ് ആയി പയ്യെ ഐവി പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവൾ അലറി.. കൂടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കോഫീ ഷോക്കിൽ താഴേക്ക് ഇട്ടതും,,ശുഭം!!

ഐവി ചെവിയും പൊത്തി ഇടകണ്ണിട് അവളെ നോക്കി.. ആമി ഇപ്പോഴും കണ്ണും തള്ളി അവളെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ഐവി അവളെ പിടിച്ചു കിലുക്കി.. "കാറ്റ് പോയോ??" "ഡേവിഡ്" അതേ സമയം തന്നെ അവരെ ഇരുവരേയും തുറിച്ചു നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഡേവിഡിനെ കണ്ട് ഐവി ആമിയിൽ നിന്നും കയ്യ് പിൻവലിച്ചു തലകുനിച്ചു.. 'വാഹ്ഹ്..' നിലത്തു ചന്നം പിന്നം പൊട്ടി കിടക്കുന്ന കോഫീ കപ്പും സാന്ഡ്വിച്ച് ഇരുന്ന് പ്ലേറ്റിലും നോക്കി അവൾ കണ്ണിറുക്കെ അടച്ചു.. "ആമി!?" ഡേവിഡ് അവളെ രൂക്ഷമായി നോക്കി.. ആമി അത് കണ്ടു എങ്കിലും അവനെ നോക്കി കണ്ണും മിഴിച്ചു അൽപനേരം നിന്നു.. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐവിയുടെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ട അവളെ വലിച്ചു കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഓടി.. "What?" അവൻ കയ്യ് മലർത്തി.. അരികിലൂടെ പോയ സ്റ്റാഫിനോട് അത് കളീൻ ആക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവരോട് അവനാ ദേഷ്യം തീർത്തു.. _💙

"ജോ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു stay away!!" അവൻ താക്കിത്തോടെ പറയുന്നത് കേട്ട് അവൾ ചുണ്ട് കോട്ടി.. "നീ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേൾക്കണം എന്നാ?ഹും..ഇല്ല ക്രിസ്റ്റി അങ്ങനെ ഞാൻ തോൽവി സമ്മദിക്കില്ല"അവൾ തീക്ഷ്ണമായ നോട്ടത്തോടെ കുരച്ചു ചാടി "നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസിലാകാതെ..I don't love you" "I know.. നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല.. പ്രണയിച്ചിട്ടില്ല..നിന്റെ ലൗ ഇവൾ ആയിരുന്നല്ലോ.. coz of she,, you dumbed me,,righttt!!! " അവൾ ഐവിയെ വെറുപ്പോടെ നോക്കി.. എന്നാൽ ജോയുടെ വായിൽ നിന്നും വീണ വാക്ക് കേട്ട് തരിച്ചു നിൽക്കാനെ അവൾക് ആയുള്ളൂ.. ക്രിസ്റ്റി കണ്ണുകൾ ഇറുക്കെ അടച്ചു.. ഇടകണ്ണിട് ഐവിയെ നോക്കി അവൾ ഐവിയെ മിഴിച്ചു നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് അവൻ നിശ്വാസിച്ചു.. "നീ കൂടുതൽ അഭിനയികണ്ട..നിനക്കാറിയാം ഇവന് നിന്നെ ഇഷ്ട്ടം ആണെന്ന്😏

you stole him from me" അവൾ ഐവിയുടെ നേരെ അടുത്തതും ക്രിസ്റ്റി തടഞ്ഞു.. "അവൾക് ഒന്നും അറിയില്ല.. ലീവ് ഹെർ!!" അവൻ വീണ്ടും അവളോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. എന്നാൽ ജോ അവന്റെ പുര്കിൽ ചിന്തകളിൽ എവിടെയോ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന ഐവിയെ രോക്ഷത്തോടെ നോക്കി.. "Whatever happens.. I'll get what I want. .And I want you!!" അവൾ പല്ലുഞ്ഞെരിച്ചു മുൻകൂർ ആയി വരാൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്തോ ഓർമപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞു.. ജോ പോയതും ക്രിസ്റ്റി ഐവിയോട് എന്ത് പറയും എന്നറിയാതെ നിൽപ് തുടർന്നു..ഇനിയും താൻ മിണ്ടാതെ ഇരുന്നാൽ ശെരിയാക്കില്ല എന്ന മനസിലാക്കി അവൻ അവൾക് നേരെ തിരിഞ്ഞു.. തല കുനിച്ചു നിന്നിരുന്ന ഐവി പതിയെ മുഖം ഉയർത്തി അവനെ നോക്കി..നിർവകാരഭാവം!!. അവൾക് ഒന്നും മനസിൽ ആകുന്നില്ല.. കുറച്ച് മുൻപ് നടന്നത് എല്ലാം ഒരു സ്വപ്നം പോലെ..ഉൾകൊള്ളാൻ പാടായി തോന്നി. മിഥ്യയോ സത്യമോ! പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടിരുന്ന കയ്യ് ചുരുട്ടി അവൻ.. ശരവേഗത്തിൽ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഐവിയുടെ മുഖം തന്റെ കയ്യിക്കുള്ളിലാക്കി

അവളുടെ മേല്ചുണ്ട് തന്റെ ഇരുചുണ്ടുകൾക്ക് ഇടയിലാക്കി മധുരം നുകർന്നു.. അവളുടെ ഇരു മിഴികളും തള്ളി..ഒന്ന് അനങ്ങാൻ പോലും മറന്നു കൊണ്ട് അവൾ അതേ നിൽപ് തുടർന്ന്.. ആദ്യത്തെ ചുംബനം! ക്രിസ്റ്റി അവളിൽ നിന്നും അകന്നു നിന്നു.. ഐവി പേടിച്ചത് പോലെ തുടരെത്തുടരെ ശ്വാസം എടുത്തു വിട്ടു അവനിൽ ഒരു നേറുത രീതിയിൽ പോലും ഉടക്കാതെ മിഴികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പായിച്ചു.. അവൻ മുഖം കൊടുകത്തെ വേഗം തിരിഞ്ഞു നടന്നു.. "ഐ..വി" അവൾ വിളി കേട്ടു,,പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അവൾ.. അതുകണ്ട് അവൾ അത് കേട്ട ഭാവം നടിച്ചില്ല.. അവൾ വേഗത്തിൽ വീട്ടിലേക് നടന്നു.. . . നടന്നത് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഐവി ആമിയെ ഇടകണ്ണിട് നോക്കി.. കിളി പോയി നില്കുവാണ് ആമി.. "നീ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കാതെ എന്തേലും ചോദിക്ക്" ഒരു പ്രതികരണം കിട്ടാഞ്ഞിട്ട ഐവി അവളെ പിടിച്ചു കുലുക്കി.. "കിസ്സ് കിട്ടി പനി പിടിച്ചോ??" താൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ചോദ്യത്തിന് പകരം വേറൊന്ന് അവളിൽ നിന്നും കേട്ടതും ഐവി അവളെ നോക്കി ഏണിന് കയ്യ് വെച്ചു..

"Godd!!" ഇതിനെയൊക്ക എന്തോ വേണം എന്ന് മട്ടിൽ അവൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കി കയ്യ് മലർത്തി. ആമി ഇപ്പൊഴും പ്രോസിസിങ്ങിലാണ്.. അവൾ എല്ലാം സങ്കൽപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഐവിയെ അടിമുടി നോക്കി.. എന്നിട്ട് പൊട്ടിചിരിച്ചു.. "നീ എന്തിനാ ചിരിക്കുന്നെ??"ഐവി. അവൾ നിർത്താതെ വീണ്ടും ചിരി തുടരുന്നത് കണ്ട് ഐവി അവളുടെ കയ്യ് നോക്കി തല്ലി.. "പിന്നെ.. ഹാ..ചിരിക്കാതെ.. ഹഹഹ.. നീ രാവിലെ എന്തോ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട്.. ഹാ.. it hurts" ആമി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് വയറ്റിൽ കയ്യ് വെച്ചു.. "ആമി..ജോക്കല്ല സത്യമാ..ബിലീവ് മീ"അവൾ ആവർത്തിച്ചു.. ആമിയുണ്ടോ കേൾക്കുന്നു.. അവൾ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് തലയാട്ടി.. "നീ പൊടി" ഐവി കേറുവോടെ അവളെ പുറകിലേക് തള്ളി.. കൃത്യം അവൾ മണൽ തരിപ്പില്ലേക് വീണു.. "ഡി.. ഐവി!!" "പൊടി!!" ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അവൾ അവിടെ കിടന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ട് തിരികെ നോക്കാതെ ഐവി നടന്നു,,

ആമി മലർന്നു കിടന്ന അവൾ പറഞ്ഞതും ഓർത്ത ചിരിച്ചു.. . . ക്രിസ്റ്റിയ്ക് പറയാൻ ഉള്ളത് എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു.. എല്ലാം കേട്ട് ജെറി തന്റെ ചുണ്ടിന് മുകളിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിരുന്നു കയ്യികൾ അയച്ചു... ചുണ്ടു കൂട്ടി പിടിച്ചു ചിരിച്ചു.. "ആർക്കൊക്കെ അറിയാം?" "yakesh,, now u..may be.. ഈ ടൈം കൊണ്ട് ആമിയും" ആമിയുടെ പേര് കേട്ടതും അവൻ ചുണ്ട് കടിച്ചു പിടിച്ചു.. ക്രിസ്റ്റി അത് ശ്രേദ്ധിച്ചിരുന്നു..എന്നാൽ അവനൊന്നു ചോദിക്കാൻ മുതിർന്നില്ല.. എന്ത് തന്നെയായാലും ജെറി ആയിട്ട് തന്നെ പറയും എന്നവന് ഉറപ്പാണ്.. "ഐവി എന്ത് പറഞ്ഞു??" "അതിന് ശേഷം കണ്ടിട്ടില്ല...എന്നെ കാണുമ്പോ മുങ്ങി നടക്കുവാണോ എന്നും ഉറപ്പില്ല" അവൻ നടന്ന വന്നു കൗച്ചിലേക് ചാഞ്ഞു.. "Seriously rake!ഇത്രയും വർഷമായി എന്നിട്ട് നീ ഇപ്പോഴാണോ അവളോട് പറയുന്നേ" അവൻ കളിയാക്കി.. _🖤

ബാക്കയാര്ഡില് പവിലിയോണിൽ ഇരുന്നു ഫോണിൽ അവനെടുത് ആമിയുടെ വീഡിയോ കാണുവായിരുന്നു ജെറി.. അഞ്ചാമത്തെ തവണയാണ് ഇന്നത് കാണുന്നത്..കാണുംതോറും അവന്റെ ചുണ്ടിലെ ചിരിയേറി. "വോ.. You guys kissed"ജെറി അറിയാതെ അവന്റെ പുര്കിൽ വന്നു നിന്നു വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗം മാത്രം മാത്രം കണ്ട് ദിനു അലറി.. ജെറി ഞെട്ടി ഫോണ് മാറ്റി വച്ചു കൊണ്ട് ചാടി എഴുന്നേറ്റു.. "നിങ്ങൾ???" അവൻ വീണ്ടും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി എല്ലാരേയും അറിയിക്കും എന്ന കരുതി ജെറി അവന്റെ വാ പൊത്തി പിടിച്ചു.. "അണ്ണാക്ക് വെച്ച ബാക്കി ഉള്ളവരെ കൂടെ അറിയികത്തേട!" പതിയെ കയ്യ് എടുത്തു മാറ്റി.. ദിനു മുന്നേക്ക് എടുത്തു ചാടി ജെറിയെ മിഴിച്ചു നോക്കി.. "എന്ത്??"അവൻ കയ്യ് നീട്ടുന്നത് കണ്ട് ജെറി ഉറ്റുനോക്കി. "ഫോണ്,,ഞാൻ എല്ലാം കാണട്ടെ"പറഞ്ഞു തീർന്നതും ജെറിയുടെ തീക്ഷ്ണമായ നോട്ടം കാരണം അവനാഗ്രഹം വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു.. എന്നിട്ടും അത്ഭുതം വിട്ടുമാറാതെ ദിനു അവനെ ഉറ്റുനോക്കി. "ജെകെ?? ഇത് ജെകെ തന്നെയാണോ??"

അവൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് താൻ അല്ലേ എന്ന രീതിയിൽ ജെറി സ്വയം നോക്കി.. "ഞാൻ അറിയുന്ന ജെകെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളകാര്യങ്ങൾ ആര് അറിഞ്ഞാലും ബോതെർഡ് അല്ലാ എന്ന രീതികാരനാണ്" അവൻ പറയുന്നത് കേട്ടത്തും ജെറി പുഞ്ചിരിച്ചു... "Wow..no wayyy!!! You're in love!!!!" ദിനു അന്തം വിട്ട് കയ്യ് ചൂണ്ടി വാ പൊത്തി പിടിച്ചു.. ജെറി,, അവന് തന്നെ ഉറപ്പില്ല എന്താണ് എന്ന്.. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിനു പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കാനോ നിഷേധിക്കാനോ അവൻ നിന്നില്ല.. മറിച്ചു അവന്റെ ഉള്ളിൽ ആമിയെ കാണണം എന്നാണ് ഇപ്പൊ.. അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ നിൽപ് തുടർന്നു.. "ആമിയെ കാണണോ??" അവൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ജെറി ഏതോ ലോകത് എന്നപോലെ തലയാട്ടി.. പിന്നെയാണ് അവൻ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന ഓർത്തത്.. "Lets go" മുന്നേ പടതലവനെ പോലെ ദിനു നടക്കുന്നത് കണ്ട് ജെറി അവന്റെ പുറകിൽ ചെന്നു. __💙

"ഡേവി,, ആമി എന്തേ??" പുറത്തേക് എന്തോ ആവശ്യത്തിൽ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതും എവിടുന്നോ പൊട്ടി മുളച്ചത് പോലെ മുന്നിലേക് വന്നു വീണു കൊണ്ട് ദിനു ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ഡേവിഡ് ഞെട്ടി.. രാവിലെത്ത കാര്യം ഓർമ വന്നതും അവൻ നാക്ക് കടിച്ചു കൊണ്ട് ദിനുനെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി..അവനെ തള്ളി മാറ്റി പോയി.. "ഇങ്ങേർക് ഇത് എന്താ??"ഡേവിഡ് പോകുന്നതും നോക്കി ദിനു ജെറിയോട് ചോദിച്ചു തിരിഞ്ഞതും അവന്റെ പൊടി പോലുമില്ല.. ജെറി എപ്പോഴേ അകത്തേക് കയറിയിരുന്നു.. ചുറ്റും അവൾക് വേണ്ടി പരത്തി..കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.. കൗണ്ടറിൽ ഇരിക്കുന്ന ആലമിനെ കണ്ടതും ദിനു ജെറിയെ ഇടകണ്ണിട് നോക്കി.. ഇതേ സമയം കിച്ചേണിൽ നിന്നും ആമി ആലമിനെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അവന്റെ അടുകലെക്ക് വന്നു.. "എന്നെ അന്വേഷിച്ചു എന്നറിഞ്ഞല്ലോ??" അവൾ ചിരിയേകി..

"അന്വേഷിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല anyway,,How was your trip??"അവന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്കുകൾ ഒരു സംശയത്തോട് കേട്ട് നിന്നു ചോദിച്ചതിന് മറുപടി നൽകാൻ ഇരിക്കവേ അങ്ങോട്ടെക് വന്ന ജെറിയെ കണ്ട് അവൾ നോട്ടം മാറ്റി. "Trip was awesome അല്ലെ ഫറ?" അവൻ അർത്ഥം വെച്ചു കൊണ്ട് അവളെ നോക്കി കണ്ണിറുക്കി.. ആമി പരുങ്ങി കൊണ്ട് തലയാട്ടി.. "നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ??"ആമിയുടെ ചോദ്യം കേട്ട് ദിനു ചുറ്റും നോക്കി.. "എല്ലാരും എന്തിനാ വരാർ??" അവൻ പല്ലിളിച്ചു.. എന്നാൽ ജെറി ആമിയെ തന്നെ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്കി ഇരിക്കുവായിരുന്നു.. ആമി അത് അറിയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അബദ്ധത്തിൽ പോലും അവൾ അവനെ നോക്കിയില്ല.. "How're you aalam??" അവന്റെയും നോട്ടം അവളിൽ ആണെന്ന് കണ്ട് ജെറി ആമിയിൽ നിന്നും മിഴികൾ പിൻവലിച്ചു കൊണ്ട് ആരാഞ്ഞു.. "Good..But not great" അവൻ ജെറിയെ അടിമുടി നോക്കി.. ഇരുവരും ഒരവസരത്തിന് എന്നപോലെ നോട്ടം പിൻവലിക്കാതെ കണ്ണുകൾ കുരുക്കി.. ആമി ചുണ്ട് പിളർത്തി രണ്ടുപേരെയും മാറിയും തിരിഞ്ഞും നോക്കി നിന്നെത്........ തുടരും...🥂

