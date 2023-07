DESTINED LOVE : ഭാഗം 49

രചന: അനാർക്കലി

ആമി കാണുന്ന എല്ലാ ഡ്രെസ്സും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു നോക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒന്നു പോലും ട്രൈ ചെയ്തില്ല.. 'ഒറ്റക്കുള്ള ഷോപ്പിങ്,, it-- sucks,,pfftt' അവൾ ഒന്നിനും ഒരു ഉന്മേഷം ഇല്ലാതെ പോലെ എടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടു.. 'ഒന്നും എടുക്കാതെ പോകാനോ??'ഒന്നിനും മൂഡില്ല എങ്കിൽ പോലും വാങ്ങാതെ പോകാൻ അവൾക് മനസു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല..അവൾ കയ്യിൽ ഉടക്കിയ ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ലോങ് സ്ലീവ് ടോപ് സെലെക്റ്റ് ചെയ്തു.. "Green is not your color" ആരോ പറയുന്നത് കേട്ട് ആമി ആ വ്യക്തിയെ നോക്കി.. എവിടെയോ കണ്ട മറന്നപോലെ..അവൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രേമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു..

"Here" അല്പനേരത്തെ പരിശ്രമം വിജയം കണ്ടപോലെ ആ സ്ത്രീ അവൾക് നേരെ ഒരു വൈറ്റ് സ്ലീവ്ലെസ്സ് ടോപ്പ് നീട്ടി.. അവൾ മടിച്ചു കൊണ്ട് അത് വാങ്ങി.. തന്റെ ഉമ്മിയുടെ പ്രായകാണും.. ആരാണവർ??തനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് എന്നാരോ പറയുന്നത് പോലെ.. "Go n try it" പുഞ്ചിരിയോട് അവർ പറയുന്നത് കേട്ട് നിരസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.. ആമി ട്രയൽ റൂമിൽ കയറി അതിട്ടു . "Wow!!"അവളെ കണ്ടതും ആ സ്ത്രീ കണ്ണുകൾ വിടര്ത്തി.. "White suits you" "Thnx" അവൾ ചിരിയോട് പറഞ്ഞു..ഡ്രെസ്സിന്റ് ബിൽ പയ്യെ ചെയ്ത അവൾ അവരെ തിരഞ്ഞു എങ്കിലും കാണാൻ കഴഞ്ഞില്ല!! 'Who's she?' ചോദ്യം അവശേഷിച്ചു. . . 'Oh my goddd..ലൗറ ആന്റി' അവളുടെ മനസ് വിളിച്ചോതിയതും ആമി വേഗം അവര്ക് വേണ്ടി ആ മാൾ മുഴുവൻ ഓടി നടന്നു.. എന്തോ ഭാഗ്യം പോലെ തന്നെ അവരെ വീണ്ടും അവളുടെ കണ്ണിൽ ഉടക്കി.. "Laura ആന്റി!!"

ആ വിളി കേട്ട് ലൗറ സംശയത്തോടെ ആമിയെ നോക്കി.. നേരുതെ താൻ സഹായിച്ച പെണ്കുട്ടി എന്നതിൽ ഉപരി അവര്ക് അവളരാണ് എന്ന മനസിലായില്ല.. "ആന്റിയ്ക് എന്നെ മനസിലായില്ല അല്ലെ"അവർ ഇല്ല എന്ന് തലയാട്ടി.. "ആമി..അമാറ ഫറ"അവളുടെ പേര് കേട്ടതും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു തരിപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടു.. "ആമി,, ഫൈസടെ മോ.. ൾ"അവർ പതിയെ കയ്യികൾ ഉയർത്തി അവളുടെ മുഖത്തിൽ തലോടി..ലൗറയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു.. തനിക്ക് ഒരുപാട് നല്ല കാലം സമ്മാനിച്ച ഉറ്റസുഹൃത്തിന്റെ മകൾ!! അവർ അവളെ കണ്ണ് കുളിർക്കെ കണ്ടു.. . . അവൾക് മുന്നിൽ കൊണ്ട് വെച്ച ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഐസ് ക്രീം കണ്ണ് കോണ്ട് കഴിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവർ തന്റെ ജ്യൂസ് ചുണ്ടോട് ചേർത്ത.. വർഷം ഇത്രേ ആയിട്ടും തന്റെ ഇഷ്ട്ടങ്ങൾ അവർ മറന്നിട്ടില്ല എന്നോർത്തപ്പോ എന്തുകൊണ്ടോ അവളുടെ ഉള്ളം വിങ്ങി..

കൂടെ തന്റെ ഉമ്മയുടെ സാന്നിത്യം ഉള്ള പോലെയൊരു തോന്നൽ.. "മോൾ എന്താ ഇവിടെ??സാഹിറിക്കാ ഉണ്ടോ കൂടെ?"അവർ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ എന്തു പറയും എന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക് വീണു.. ആമി തലകുനിച്ചു കൊണ്ട് സ്പൂണിൽ പിടിമുറുക്കി.. ലൗറ ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് അവളുടെ ഇടത്തെ കയ്യിയുടെ മുകളിൽ തന്റെ കയ്യ് വെച്ചു.. ആമി മിഴികൾ ഉയർത്തി അവരൊരു ചെറു ചിരിയേകി.. "I know!!" ലൗറ പറയുന്നത് കേട്ട് ആമിഞെട്ടി.. "എനിക്കെല്ലാം അറിയാം.. ശെരിക്കും നിന്നോട് എനിക് ദേഷ്യം ആയിരുന്നു.. കണ്ടാൽ രണ്ട് തല്ല് തരണം എന്നു വരെ ഞാൻ കരുതിയതാ.. കഴിയില്ല എനിക്ക്..നിന്നെ കൂടെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ" അവരുടെ കണ്ണിൽ ഈറൻ അണിഞ്ഞു.. "I'm sorry aami..നിന്നെ ഒറ്റക്ക് ആക്കിയത്തിൽ" അവർ ഇരു കയ്യിലും അവളുടെ കയ്യ് ഭദ്രമാക്കി.. "നീ എന്തിനാണ് അവിടുന്നു ഓടിയത് എന്ന നേഹ എന്നോട് പറഞ്ഞു..

എന്നാലും നിനക്ക് എന്റെ അരികിലേക് വരാമായിരുന്നു.. രണ്ട് കയ്യും നീട്ടി ഞാൻ സ്വീകരിച്ചേനെ" ഇരുവരുടെയും മിഴികൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി.. ലൗറ എഴുന്നേറ്റു വന്ന അവൾക് അരികിൽ ഇരുന്ന് തന്റെ നെഞ്ചോട് അവളെ ചേർത്തു.. എല്ലാം പറഞ്ഞു പൊട്ടിക്കരയാൻ തന്റെ ഉമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നേൽ എന്ന് അവൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്,,ആമി അവരുടെ മാറോട് ചേർന്നു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു..അവർ അവളെ സമാധാനിപ്പിക്കും പോലെ തലയിൽ തലോടി മുടിയിൽ ചുണ്ടു ചേർത്തു.. _💙 "Why you want to come here??" തങ്ങൾ പഠിച്ച സ്കൂൾ നോക്കി എന്തൊക്കയോ ഓർത്ത നിൽക്കേ ഐവി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൻ അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ടു..അത് അവൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്ന മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം.. സ്കൂളിൽ എന്തോ ഫങ്ക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്.. എല്ലാരും അതിന്റെ തിരക്കിലാണ്.. കുട്ടികൾ എല്ലാം വളരെ അക്ഷമയോടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി നടക്കുന്നു..

അതിന്റെ ഇടക്ക് അവരെ ശ്രേദ്ധിക്കാൻ ആരുമില്ല എന്നവൻ ഉറപ്പ് വരുത്തി.. ക്രിസ്റ്റി ഐവിയെ കൊണ്ട്പോയി ഒഴിഞ്ഞൊരു ബെഞ്ചിൽ ഇരുത്തി.. അവൾ നെറ്റിചുളിച്ചു.. "This is the first place I saw you..ഒറ്റക്കിരുന്നു കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബുക്കിൽ വർണങ്ങൾ കൊണ്ട് മായാജാലം തീർക്കുന്ന ഒരു അജ്ഞാത.." ഒരു നിമിഷം അവനാ കാലത്തേക് കടന്നു ചെന്നു.. . . അലെക്സുമായി തല്ലുകൂടി കൊണ്ട് വരിക്കെയാണ് ആദ്യമായി അവന്റെ കണ്ണിൽ ഐവി ഉടക്കുന്നത്..എന്തുകൊണ്ടോ അവൻ ചുറ്റും മറന്നു ഒരു നിമിഷം അവളെ നോക്കി നിന്നു.. ബെൽ അടിക്കുന്ന ശബ്‌ദം കേട്ടാണ് അവൻ യഥാര്ത്ഥത്തിലേക്ക് വന്നത്..അപ്പോഴേക്കും ബുക്ക് മടക്കി അവളും എഴുന്നേറ്റിരുന്നു.. പിന്നീട് അത് എന്നും പതിവായി..അവളെ കാണും അല്പനേരം നോക്കി നിൽക്കും എന്നല്ലാതെ അവളരാണോ എന്താണോ എന്ന അന്വേഷിച്ചില്ല.

ഒരിക്കൽ അവളെ കാണാതായതും ക്രിസ്റ്റി അവൾക് വേണ്ടി സ്കൂൾ മുഴുവൻ തിരഞ്ഞു..കണ്ട കിട്ടിയില്ല...അന്നവൻ ഒന്നിനും ഒരു താൽപര്യമില്ലായിരുന്നു.. പിറ്റേന്നും ഇത് തന്നെ തുടർന്ന്.. ദിവസങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു.. അവൾ പോയി എന്ന് തന്നെ അവൻ വിചാരിച്ചിരിക്കെയാണ് ജോയുടെ പ്രൊപ്പോസൽ വരുന്നത്.. നേരുതെ ഫ്രണ്ട്‌സ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവൾ എന്താണ് എന്നും താൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നും പരസ്പരം അറിയാം.. എന്തുകൊണ്ടോ അവൻ ആക്സപ്റ് ചെയ്തു.. എന്നാൽ വിധി പോലെ ഐവി വീണ്ടും സ്കൂളിലേക് വന്ന തുടങ്ങി..തന്റെ അമ്മയുടെ ഓപ്പറേഷൻ കാരണം അവൾ നാട്ടിൽ ഇല്ലായിരുന്നു.. തിരികെ വരുമ്പോ അവൾ ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചത്, എന്നും മറഞ്ഞു നിന്നു താൻ കാണാറുള്ള ക്രിസ്റ്റിയുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് തന്റെ ഇഷ്ട്ടം തുറന്ന് പറയണം എന്നായിരുന്നു.. താൻ താമസിച്ചു എന്ന മനസിലാക്കി ഐവി പിന്തിരിഞ്ഞു നടന്നു..!! ക്രിസ്റ്റിയ്ക് ഒരിക്കലും ഐവിയെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസിലാക്കി അവൻ അത് ആദ്യം തന്നെ ജോയെ അറിയിച്ചു..

ആദ്യം അവൾ അത് കാര്യം ആക്കിയില്ല ബദ്ധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോകാൻ തന്നെ ഇരുവരും തീരുമാനിച്ചു.. പോകെ പോകെ അവരുടെ റിലേഷനിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു..ടോക്സിക് ലൗ!! അങ്ങനെയാണ് അവൻ അതിനെ വിളിച്ചിരുന്നത്..ക്രിസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്നും പിന്മാറി.. . . അവൻ ഐവിയെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് തന്റെ കയ്യിക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അവളുടെ കയ്യികൾ മുറുക്കെ പിടിച്ചു.. "After that,,ഞാൻ നിന്നെ തേടി വന്നിരുന്നു" അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ഐവി കണ്ണ് മിഴിച്ചു.. "But you're in a relation" അവൾ സേവ്യറിനെ ഓർത്തു.. "നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻ ബ്രെക്ക് ആയ ടൈമിൽ തന്നെ എന്റെ ഇഷ്ട്ടം തുറന്ന് പറയാൻ ഇരിക്കവേയാണ് ആമിയുടെ വരവ്.."അവർ ഇരുവരും ചിരിച്ചു.. അവൾക് എന്തൊക്കയോ അവനോട് പറയണം എന്നുണ്ട് എന്നാൽ നാക്ക് ചലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല..

പൂർണമായും അവനിലും അവരുടെ നിമിഷത്തിൽ അകപ്പെട്ടു അവൾ! . . 🎶I could stay awake just to hear you breathing,,, Watch you smile while you are sleeping, While you're far away and dreaming,, I could spend my life in this sweet surrender,,, I could stay lost in this moment, forever Every moment spent with you is a moment I treasure🎶 തനിക്ക് മുന്നിലേക് നീട്ടിയ കയ്യ് കണ്ടു ഐവി തലയുർത്തി നോക്കി.. ക്രിസ്റ്റി അവൾക് വേണ്ടി അവളോടൊപ്പം ചുവട് വെക്കാൻ കാത്തു നില്കുവാണ്..അവന്റെ കയ്യിലേക്ക് മുഖത്തേക്കും മാറി മാറി നോക്കി പതിയെ തന്റെ കയ്യ് അവന്റെ ഉള്ളം കയ്യോടെ ചേർത്തു.. 🎶Don't want to close my eyes I don't want to fall asleep 'Cause I'd miss you baby And I don't want to miss a thing 'Cause even when I dream of you The sweetest dream will never do I'd still miss you baby And I don't want to miss a thing🎶 ഐവിയെ കൊണ്ട് അവൻ പിന്നേക്ക് നടന്നു,,നാലഞ്ചു സ്റ്റെപ്പ് പുറകിലോട്ട നടന്നു ഇരുവരും നിന്നു.

. 🎶Lying close to you, feeling your heart beating And I'm wondering what you're dreaming, Wondering if it's me you're seeing Then I kiss your eyes And thank God we're together And I just want to stay with you in this moment forever Forever and ever🎶 ഇടത്തെ കയ്യ് ഉയർത്തി അവളുടെ കയ്യോടെ തന്റെ വലത്തെ കയ്യ് കോർത്തിണക്കി കൊണ്ട് ക്രിസ്റ്റി അവളുടെ അരയിൽ ഇടത്തെ കയ്യ് ചേർത്ത,,അവൾ വലത്തെ കയ്യ് അവന്റെ തോളിലും.. എങ്ങുന്നോ ഒഴുകി എത്തുന്നത് ഗാനത്തിന് അനുസരിച്ച് അവർ ചുവട് വെച്ചു.. 🎶I don't want to close my eyes I don't want to fall asleep 'Cause I'd miss you baby And I don't want to miss a thing 'Cause even when I dream of you The sweetest dream will never do I'd still miss you baby And I don't want to miss a thing🎶

അവളിലെ തന്നിൽ നിന്നും അകത്തി ചേർത്ത പിടിച്ചിരുന്ന കയ്യിൽ പിടിയിട്ട അവളെ രണ്ടുതവണ കറക്കി,,വീണ്ടും ഇരുവരും പരസ്പരം അരയിൽ കയ്യ് ചേർത്ത് ചുവട് വെച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.. 🎶I don't want to miss one smile And I don't want to miss one kiss And I just want to be with you Right here with you, just like this And I just want to hold you close I feel your heart so close to mine And just stay here in this moment For all the rest of time Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah🎶 മതിമറന്നു കൊണ്ട് നിർത്തം വെക്കവേ അവര്ക് ചുറ്റും കൂടിയിരുന്നവരെ ഇരുവരും കണ്ടില്ല.. എന്നാൽ ചുറ്റുമുള്ളവർ അവളരെ ആകാംഷയോടെയും പുഞ്ചിരിയോടെയും അവരുടെ നിർത്തം വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ പ്രണയം തുളുമ്പി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു,,ഇടക് എപ്പോഴോ അല്ലാതെ പരസ്പരം കണ്ണുകൾ വെട്ടിച്ചിട്ട കൂടിയില്ല..വശ്യതയോടെ ഇരുവരും പരസ്പരം നോക്കി പുഞ്ചരിച്ചു നിൽക്കേ ചുറ്റും കയ്യടി ഉയര്ന്നു.. തല ചെരിച്ചു ഇരുവരും എല്ലാരേയും നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു..ഐവിയുടെ മിഴികൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു..

ഒരിക്കലും താൻ പ്രതീക്ഷികത്തൊരു നിമിഷം അവൻ തനിക്ക്‌ നല്കിയത് ഓർത്തു.. കയ്യികൾ കോർത്തിണക്കി ചിരിയോടെ ഇരുവരും നെറ്റി മുട്ടിച്ചു..ചിരിക്കുമ്പോഴും അവളുടെ ഇരു കണ്ണുകളിൽ നിന്നും മിഴിനീർ ചെന്നിയെ തലോടി... _ "അങ്കിളിനോട് എന്റെ congrats പറഞ്ഞേക്ക" ആമി പറയുന്നത് കേട്ട് ലൗറ നെറ്റിചുളിച്ചു.. "I saw the magazine..ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസിൽ ആയില്ല.. ബട്ട് now I remember"അവൾ സ്വയം കളിയാക്കി.. "നീ വരുന്നോ എന്റെ കൂടെ" അവർ അവളുടെ കവിളിൽ തലോടി.. അവൾ ഇല്ലാ എന്ന് തലയാട്ടി.. "വരില്ല എന്നല്ല..വരും ഒരിക്കൽ" അവൾ അവരുടെ നെറ്റിയിൽ ചുണ്ടു ചേർത്തു.. "മമ്മ!!" മനസില്ല മനസോടെ കാറിലേക് കയറും നേരം അവളുടെ ആ വിളി കേട്ടവർ സ്തംപ്പിച്ചു..അവർ നിറകണ്ണാലെ ആമിയെ നോക്കി.. അവൾക് എന്തോ ചോദിക്കാനുണ്ട്.. എന്നാൽ മനസ് വേണ്ടാ എന്ന പറയുന്നത് പോലെ..എന്തുകൊണ്ടോ ഉള്ളം വിങ്ങി.. "Take care" മുഷ്ട്ടി ചുരുട്ടി ആമി പുഞ്ചിരിക്കാൻ ശ്രേമിച്ചു..അവർ തലയാട്ടി..

തന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നുമാ കാര് പോകുംവരെ അവൾ കയ്യിലെ ബ്രേസിലേറ്റിൽ പിടിമുറുക്കി.. തന്റെ കണ്ണ് മുന്നിലൂടെ മിന്നിമറഞ്ഞയാ മുഖം,,അവൾ തലകുടഞ്ഞു കൊണ്ട് തിരികെ നടന്നു.. _ "WHatt the---" പൂർത്തിയാകാതെ സണ്ണി തന്റെ മുന്നിക് നിലക്കുന്നവന്മാരെ അടിമുടി കണ്ണുഴിഞ്ഞു.. അവർ അവനെ ഗൗനിക്കാതെ വണ്ടിയിലേക്ക് പെട്ടികൾ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.. "This is our's" അവസനാമായി എടുക്കാൻ തുനിഞ്ഞ ബോക്സിന്റെ മുകളിൽ കയ്യ് വെച്ചവൻ തടഞ്ഞു.. അവർ അവന്റെ കയ്യ് തട്ടിമാറ്റി..സണ്ണി വിടാൻ ഉദ്ദേശമില്ലാതെ അവന്റെ പുറകിൽ ചെന്നു വലത്തെ കാൽ ഉര്ത്തി മുതുകിൽ ചവിട്ടി.. "Son of a bitch"കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ അവന്റെ നേരെ പാഞ്ഞു.. അഞ്ചു പേർ ഒരാൾക് എതിരെ,, ആര് ജയിക്കും എന്ന ഊഹിക്കാവുന്ന കാര്യമേയുള്ളൂ.. കുറെയെല്ലാം അവൻ തടയാൻ ശ്രേമിച്ചു..കുർച്ചെല്ലാം തിരികെ കൊടുക്കാനും..അവസാനം അവനത്തിനും കഴിയാതെയായി.. "Come lets go" ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന ചോരയിൽ വേദന അനുഭവപെട്ടു കൊണ്ട് അവൻ കുഴഞ്ഞു വീണു..അവർ പോയതും, പ്രയാസപ്പെട്ട അവൻ നിലത്ത് കിടന്ന ഫോണ് കയ്യിലെടുത്തു.. . ...... തുടരും...🥂

