DESTINED LOVE : ഭാഗം 5

രചന: അനാർക്കലി

വൈറ്റ് ഫുൾ സ്ലീവ് ഷോർട്ട് ടോപ്പും ഷോർട്ട്സും ഇട്ട് സ്റ്റെപ് ഇറങ്ങി വരുന്ന ആമിയെ കണ്ട് നീൽ ഒന്നു പുഞ്ചിരിച്ചു.. "പോകാം.." അവനോട് ചോദിച്ചതും ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇഷ്ടകേട് മറച്ചു വെച്ചു അവൻ തലയാട്ടി.. "ഏഹ്..നമ്മൾ എങ്ങനെ പോകും.."അവൻ വീണു കിട്ടിയ അവസരം മുതൽ എടുത്തു.. "വണ്ടി ഇല്ലേ..?" "അതോക്ക് ഉണ്ട്..ഞാൻ കോളേജിൽ പോയാൽ ദീ ഈ വെയിലത്ത്‌ ഒറ്റക്ക് നടന്നു ജോബ് തേണ്ടണ്ടേ.."നീലിന്റെ അടവ് മനസിലായതും ആമി തലയാട്ടി ചിരിച്ചു.. ക്രിസ്റ്റി അവൾ എന്ത് പറയുമെന്ന കാതോർത്തു അടുത്തിരിക്കുന്ന യാകേഷിനെ നോക്കിയപ്പോ അവനും അതിനുള്ള ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്.. "നിന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത വണ്ടി കൊണ്ട് ഞാൻ പോയിക്കൊള്ളാം..എനിക്ക് ലൈസൻസ് ഉണ്ടല്ലോ.." അവൾ ബാഗിൽ ലൈസൻസ് തിരഞ്ഞു.. "പക്ഷെ ഇത് എന്റെ ഡ്യൂക്ക് ആണ്.." "എവിടെ കീ.."ആമി കയ്യ് നീട്ടി...നീൽ വലിയ കാര്യത്തിൽ ബൈക്കിന്റെ കീ അവളുടെ കയ്യിലേക് വെച്ചു കൊടുത്തു.. "Come.."

അതും പറഞ്ഞു ആമി മുന്നേ നടന്നതും നീൽ വായും തുറന്നു ആമി പോകുന്നതും നോക്കിയിട്ട് ക്രിസ്റ്റിയെ നോക്കി കയ്യ് മലർത്തി.. പിന്നെ പതിയെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചുറ്റും നോക്കി..എങ്ങും ആമിയെ കാണാതെ ഇരുന്നതും അവൻ കുറച്ചൂടെ മുന്നിലേക് ഇറങ്ങി നിന്നു.. "കീ....!!" പുറകിൽ വണ്ടിയുടെ ഹോണ് അടികേട്ട് അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതും തനിക് നേരെ പാഞ്ഞു വരുന്ന വണ്ടി കണ്ടു അവൻ പെട്ടന്ന് സൈഡിലേക് എടുത്തു ചാടി.. സഡൻ ബ്രെക്ക് ഇട്ട് തന്റെ അരികിൽ കൊണ്ടു വന്ന നിന്ന് വണ്ടിയിൽ നിന്നും ഹെൽമറ്റ് ഊരി തന്നെ നോക്കി ഇരു പുരികവും പോക്ക് കളിക്കുന്ന ആമിയെ കണ്ടതും അവനൊരു വളിച്ച ഇളി പാസ്സാക്കി.. "അറിയായിരുന്നോ..??" "Yup.." അതും പറഞ്ഞു കയറാൻ കണ്ണു കൊണ്ടു കാണിച്ചതും അവൻ മടിച്ചു കൊണ്ടു അവളുടെ പുറകിൽ കയറി ഇരുന്നു.. "ബ്രോസ്..ബൈ" അവൾ യാകേഷിനോടും ക്രിസ്റ്റിയോടും പറഞ്ഞതിന് യാകേശ് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ മുഖം തിരിച്ചു അകത്തേക് കയറി.. "സൂക്ഷിച്ചു പോയാൽ മതി.."

അകത്തേക് കയറിയ യാകേഷിനെ കാര്യമാകാതെ ക്രിസ്റ്റി ആമിയോട് പറഞ്ഞതും പുറകിൽ ഇരുന്നു നീൽ നിഷ്‌കു ഭാവത്തിൽ അവനെ നോക്കി ടാറ്റ കൊടുത്തു.. കുറച്ചു നേരത്തെ യാത്രക് ഒടുവിൽ വണ്ടി ഒരു വലിയാ ഗേറ്റിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടു വന്ന് നിർത്തി.. ഇറങ്ങാതെ തന്നെ നീൽ അകത്തേക് നോക്കി.. "ഇറങ്ങുന്നില്ലേ.?" ആമി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവനൊരു താൽപര്യം ഇല്ലാതെ വണ്ടിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി.. "All the best for your first day.."തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നീലിനോട് അവൾ പറഞ്ഞതും അവൻ തിരിഞ്ഞ് ആമിയെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു.. "You too.." ഹഗ്ഗ് ചെയ്ത അവൻ പറഞ്ഞു അവളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിന്നതും അവനോട് യാത്ര പറഞ്ഞു ആമി വണ്ടി മുന്നോട്ട് എടുത്തു.. 'ഇനി ഇതാണ് തന്റെ നരകം..' 'നെഗറ്റീവ് അടിക്കാതെ പോസിറ്റീവ് ആയി ചിന്തിക്കാൻ നോക്ക്.. ഒരുപാട് നല്ല ഓർമ്മകൾ നിനക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ പോകുന്നിടമാണ്..'മനസു രണ്ട് വഴിക് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടു പറയുന്നത്തിൽ ആദ്യതത്തിനെ കൂട്ട് പിടിച്ചു ഒരു ദീർകാശ്വാസം എടുത്തു വിട്ടു... രണ്ടു കൽപ്പിച്ചു അവൻ വലത്തെ കാൽ എടുത്തു വെച്ചു കോളേജിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു... _💫

Colva beach...🌊 ബീച്ച് സൈഡിൽ വണ്ടി ഒതുക്കി അവൾ ബീച്ചിലേക് നടന്നു.. തിരക്കേറിയ ബീച്ചിലൂടെ മുന്നോട്ട് നടക്കവേ ഉല്ലാസ വേളകൾ ആസ്വദിക്കുന്ന വിദേശികളിൽ അവളുടെ കണ്ണുകൾ ഉടക്കി. തീരമലകളെ വരവേറ്റു തുള്ളി ചാടുന്ന കുറച്ചു കുട്ടിപ്പട്ടാളങ്ങളെ കണ്ടതും അവൾ ചിരിയോട് അവരുടെ കളി വീക്ഷിച്ചു.. സൂര്യ കിരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി മണൽപരപ്പിൽ കിടക്കുന്നവരെയും നോക്കി അവൾ മുന്നോട്ട് നടന്നക്കവേ കടൽകാറ്റിൽ പറക്കുന്ന മുടിഴകൾ ഒതുക്കി വെക്കാൻ അവൾ പാട് പെട്ടു.. ബീച്ച് സൈഡിൽ ഏതേലും റെസ്റ്റോറന്റ്,, ക്യാഫ്റ്റിരിയ എവിടേലും ജോലി കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ അവൾ അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടു.. ആദ്യത്തെ സ്ഥലത്ത് അവൾക് എതിരായിരുന്നു ഫലം..വാടിയ മുഖത്തോടെ അവിടുന്നു ഇറങ്ങവെ അവൾ സ്വയം ആത്മവിശ്വാസം നൽകി.. 'എന്താ അവിടൊരു ആൾക്കൂട്ടം..??'കുറച്ച അപ്പുറത്തായി ചെറിയ ഒരു ആൾക്കൂട്ടം കണ്ടു അവൾ നെറ്റി ചുളിച്ചു അങ്ങോട്ടെക് പാഞ്ഞു.. "മൂവ്.. മൂവ്.."ആളുകളുടെ ഇടയിലൂടെ അരിച്ചു അവൾ മുന്നിലേക് കയറി നിന്നു..

'ഒരുത്തൻ ഒറ്റക്ക് ഒരു പയ്യനെ പഞ്ഞിക്കിടുന്നത് കാണാൻ ആണോ ഇത്രെയും ആൾക്കാർ..' 'പുണ്യാളത്തി ആകാല്ലേ ആമി നീ ഫൈറ്റ് എന്നു കേട്ടാൽ മറ്റൊന്നും നോക്കാതെ കാണാൻ ഒടുന്നവൾ അല്ലെ..?'താൻ പറഞ്ഞതിനെ പുച്ഛിച്ചു മനസ്സ് പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവൾ നാണക്കേടോടെ ചുണ്ട് കടിച്ചു.. 'ഇത് അങ്ങനെ ആണോ പാവം ഒരു പയ്യൻ.. അവൻ പ്രതികരിക്കാൻ കൂടി അറിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു.. ഞാൻ അവനെ ഹെല്പ് ചെയ്താലോ..?' മനസ്സിനോട് ചോദിച്ചു ഒന്ന് നിശ്വസിച്ച് കൊണ്ടു അവൾ വലത് കാൽ എടുത്തു വെച്ചതും പുറകിൽ നിന്ന് ആരോ തള്ളിയതും ഒരുമിച്ച ആയിരുന്നു.. ബാലന്സ് കിട്ടാതെ മുന്നോട്ട് കുതിച്ച വീഴാൻ പോയ അവളെ ആരോ പിടിച്ചു.. "ഹോ.. ഗോഡ്.. താങ്ക്സ്.." അവൾ മുഖം ഉയർത്തി നന്ദിയോട് നോക്കിയപ്പോ കണ്ടത് നേരുതെ അടി ഏറ്റുവാങ്ങിയവനെ ആണ്.. അവൾ നെറ്റിപൊട്ടി ചോര ഒഴുകുന്ന അവനെ സഹതാപത്തോടെ നോക്കി.. അവൻ വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ തുനിയവേ ആ പയ്യൻ അവളെ അവന് നേരെ തിരിച്ച നിർത്തി കഴുത്തിൽ കത്തി വെച്ചു.. ആമി ശ്വാസം എടുത്തു പേടിയോടെ കഴുത്ത് ചരിച്ചതും മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയായതിനാൽ ചെറുതായി അവളുടെ കഴുത്തിൽ ഒന്ന് വരഞ്ഞു.. "സ്.."അവൾ പേടിയോടെ ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചു നിന്നു..

'ഈ കാലമടനെ ആണല്ലോ ഞാൻ ഹെൽപ്പണം എന്നു പറഞ്ഞത്'പുറത്തേക് വരാതെ തൊണ്ട കുഴിയിൽ തന്നെ ശബ്ദം നിന്നു.. അവൾ ഉയർന്ന നെഞ്ചിടപ്പോടെ മുന്നോട്ട് നോക്കി..തന്റെ മുന്നിൽ നില്കുന്നവനെ കണ്ട് അറിയാതെ പോലും അവളുടെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു.. ആരെയും ആകർഷിക്കാൻ കഴിവുള്ള ലൈറ്റ് ബ്രൗണ് കണ്ണുകളും ഒതുങ്ങിയ ചുണ്ടുകളും,,ഫിറ്റായ ബോഡിയും.. ഒരുനിമിഷം അവൾ മരണത്തിന്റെ മുന്നിൽ ആണെന്ന് മറന്നു അവനെ ആകമാനം വീക്ഷിച്ചു.. "If you come near me I will kill her.." തന്റെ കഴുത്തിൽ കത്തി വെച്ചവൻ കുലുക്കി കൊണ്ടു വിളിച്ചു കൂവുന്നത് കേട്ടാണ് അവൾ സ്വബോധത്തിലേക് വന്നത്.. അവൾ പേടിയോടെ അവനെ നോക്കി.. എന്നാൽ തനിക്കായി ഒരു സഹതാപത്തിന്റെ നോട്ടമോ ഒന്നും തന്നെ മുന്നിൽ നില്കുന്നവനിൽ നിന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.. പതിയെ അവൻ ഒരടി വെച്ചു.. "JK.." കത്തി കഴുത്തിൽ വെച്ചവൻ വിളിക്കുന്ന പേര് കെട്ട് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടി അവന്റെ വലത്തെ കയ്യിലേക് നോക്കി.. താൻ അന്വേഷിച്ച ടാറ്റൂ കണ്ടതും മുഖം വെട്ടിച്ചു ജെറിയെ നോക്കി..

അവൻ അതൊന്നും ഗൗനിക്കാതെ വീണ്ടും അടുത്തടി വെക്കുന്നത് കണ്ടു പേടിയോടെ അവൾ കയ്യികൾ മുറുക്കി.. "I will kill her.." "Do it.. who cares..." ജെറിയിൽ നിന്നും കേട്ട് മറുപടിയിൽ ഞെട്ടി ആമി ജെറിയെ ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കി.. എന്നാൽ ജെറിയുടെ മറുപടി കേട്ട് ഉമിനീർ ഇറക്കി കത്തി ഒന്നുടെ മുറുക്കെ പിടിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ ആമിയുടെ കഴുത്തിലേക് ഒന്നുടെ അടുപ്പിച്ചു.. "Go on.." ജെറി പറഞ്ഞത് കേട്ട് തന്റെ ഭീഷണിക് മുന്നിൽ വഴങ്ങില്ല ജെറി എന്നു മനസിലാക്കി ആമിയെ പിടിച്ചു തെള്ളി അവൻ ഓടി.. പുച്ഛത്തോടെ കോട്ടി ചിരിച്ചു പുറകിൽ ജെറിയും അവനെ ലക്ഷ്യം വെച്ച ഓടി.. വീണു കിടത്തു നിന്നു ആരോ തന്നെ പിടിച്ചു എഴുന്നേല്പിച്ചതും ഓടിപോകുന്ന ജെറിയെ നോക്കി ആമി പല്ല് ഞെരിച്ചു.. "Are you okay..??"അവളെ സഹായിച്ച പെണ്ണ് കുട്ടി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ ആ കുട്ടിക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു തലയാട്ടി.. എല്ലാരും ആമിയെ ഒന്നു നോക്കി പിരിഞ്ഞു പോയതും അവൾ ദേഹത്ത് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മണ്ണെല്ലാം തട്ടി കളഞ്ഞു.. "വെള്ളം... can i have some water..??"

കൂടെ നില്കുന്നവളോട് ചോദിച്ചതും അവൾ നിറച്ചിരിയാലെ തലയാട്ടി.. "മലയാളി ആണല്ലേ..വാ.." അതും ചോദിച്ചു അവൾ ആമിയും ആയി ഒരു ക്യാഫ്റ്റിരിയയിലേക് കയറി.. "താൻ ശെരിക്കും ഒക്കെ അല്ലേ..??"അവൾ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് കൊണ്ട് വന്നു വെച്ച വെള്ളം മുഴുവൻ വേഗം കുടിച്ചു അവൾ ശ്വാസം നേരെയാക്കി തലയാട്ടി.. "I'm IVY ..Ivy Sebastian.."ഐവി അവളെ പരിജയ പെടുത്തിയതും ആമി തിരിച്ചും അവളെ പരിജയ പെടുത്തി.. "അവനെ എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടും..ബാസ്റ്റഡ്.." അവൾ ജെറിയെ സ്മരിച്ചു "ആരെ..??" "അഹ് ജെറി തെണ്ടിയെ.."ആമി മറുപടി പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഐവി സംശയത്തോടെ ആമിയെ നോക്കി.. "നിനക്ക് ജെകെയെ അറിയാമോ..??" ആമി എങ്ങനെ ജെറിയെ പരിചയം എന്നു പറഞ്ഞതും ഐവി ഒന്നുടെ മുന്നോട്ട് ഇരുന്നു കണ്ണുകൾ മിഴിച്ചു അവളെ നോക്കി... കുറെ നേരത്തെ സംഭാഷണത്തിന്റെ ഒടുവിൽ അവർ നല്ല കൂട്ടായി.. "ജോബ് അന്വേഷിച്ചു ഇറങ്ങിയതാണല്ലേ.. ഇവിടെ കൂടുന്നോ.." ഐവി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ആമി താല്പര്യത്തോടെ പുഞ്ചിരിച്ചു..

"ഞാൻ മാനേജറിനോട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കട്ടെ.." ഐവി അവിടുന്നു എഴുന്നേറ്റ് പോയതും ആമി ഒരു പീസ് കേക്കിന് ഓർഡർ കൊടുത്തു അവിടെമെല്ലാം ഒന്നു വീക്ഷിച്ചു.. ബാംബൂ വെച്ചു ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാഫ്റ്റിരിയ..ഓപ്പൺ സ്പേസം ഉണ്ട്..വരുന്നവർക് ഒരു ഫ്രഷ്നസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വളരെ മോഡർനും ട്രഡീഷണലുമായി ആണ് അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്.. കേക്ക് കൊണ്ട് വന്നതും അതും കഴിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് അവളുടെ മുന്നിലേക് ആരോ വന്നത്.. "ആമി..ഇതാ ഞങ്ങളുടെ മാനേജർ.. ഡേവിഡ്.." "ഡേവിഡ്..ഇത് ആമി.."അവൾ രണ്ടുപേരയും പരസ്പരം പരിജയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു.. "തനിക്ക് ഞാൻ രണ്ടു ജോബ് ഓഫർ ചെയ്യാം.. വേണേൽ രണ്ടും accept ചെയ്യാം..അല്ലേൽ ഒരെണ്ണം.. എന്ത് പറയുന്നു.." ഡേവിഡ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ പതിയെ തലയാട്ടി... "ഡേ ടൈമിൽ തനിക്ക് ഇവിടെ വൈട്രെസ് ആയി ജോബ് ചെയ്യാം,,ആൻഡ് നെറ്റ്,,എനിക്കൊരു പാർട്ടി പബ്‌ കൂടെ ഉണ്ട് അവിടെ ബാർ ടെൻഡർ ആയിട്ട്?? എന്ത് പറയുന്നു?? എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇറ്റസ് യൂർ ചോയ്സ്..

"ഡേവിഡ് പറഞ്ഞതെല്ലാം കേട്ട് ആമി ഐവിയെ നോക്കി.. "I do both."ഐവി പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവളൊന്നു ആലോചിച്ചു.. "Ok ഞാൻ രണ്ടും സ്വീകരിക്കുന്നു.."ആമി തീരുമാനം എടുത്തു പുഞ്ചിരിയോടെ ഐവിയെ നോക്കിയതും അവൾ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് തമ്പ്‌സ് ആപ് കാണിച്ചു.. "Then tomorrow 9 am.. okay..??" "Yeah..." ആവേശത്തോടെ ഡേവിഡ് കൈ കൊടുത്തു.. അവൾ അവിടുന്നു പുറത്ത് ഇറങ്ങി ബൈക്കിന്റെ അടുത്തേക് നടക്കുമ്പോ അവൾ അവിടെമെല്ലാം വീക്ഷിച്ചു.. 'അവൻ പോയോ...?' മനസ് ചോദിച്ചതിന് മുഖം തിരിച്ചു പുച്ഛിച്ചു തള്ളി ബൈക്കിലേക് കയറി... യാത്രയിൽ ഉടനീളം അവളുടെ മനസ്സ് നിറയെ ജെറി ആയിരുന്നു..അറിയാതെ ആണേലും അവനെ വായിനോക്കിയത് ഓർത്ത അവൾ തന്നോട് തന്നെ ദേഷ്യവും പുച്ഛവും തോന്നി... "എന്തായി പോയ കാര്യം,,മുഖം കണ്ടിട്ട് സന്തോഷമുള്ള വാർത്ത എന്തോ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ..??" സണ്ണി ചോദിച്ചത് കേട്ട് അവൾ ഓടി വന്നു അവന്റെ മുടി അലമ്പാക്കി കൊണ്ടു അകത്തേക് ഓടാൻ നിന്നതും സണ്ണി പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേട്ട് അവളുടെ പാദങ്ങൾ നിലച്ചു..

"എന്താ പറഞ്ഞേ..??' "ജെകെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന്.. ക്രിസ്റ്റിടെ റൂമിൽ ഉണ്ട് രണ്ടും..നീ അവനെ കണ്ടിട്ടില്ലലോ.. പോയി പരിജയപ്പെട്.." ആമിയുടെ മുഖം വലിഞ്ഞു മുറുകി.. "പരിജയപ്പെടാൻ തന്നെയാ പോകുന്നേ..അവന്റെ അവസാനത്തെ പരിജയപ്പെടൽ.." അവൾ മുഷ്ട്ടി ചുരുട്ടി പിടിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ട് സണ്ണി കാര്യം മനസിലാകാതെ അവളെനോക്കി.. മറ്റെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവൾ വേറിയോട് അകത്തേക് ഓടി.. •☠️• "നിനക്ക് മാന്യമായി അവനോട് സംസാരിച്ചാൽ പോരായിരുന്നോ..??ഇന്നലെ ഒരു തല്ലുണ്ടാക്കി പോയി.. ദേ വന്നു കേറി വേറൊന്ന്.." കുളിച്ചിറങ്ങി ഷോർട്സും ബ്ലാക്ക്‌ ടി ഷർട്ടും എടുത്ത ഇട്ട് കൊണ്ടു ക്രിസ്റ്റി അവൻ നേരെ തിരിഞ്ഞു.. ജെറി ബൗളിൽ നിന്നും ആപ്പിൾ എടുത്തു കടിച്ചു ബെഡിൽ വിശാലമായ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു യാകേശ് ഫോണിലേക്കു തന്നെ നോക്കി ഇരുന്നു.. പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടെക് ഇടിച്ചു കയറി വന്ന ആമി വേറിയോട് ചുറ്റും നോക്കി.. ബെഡിന്റെ സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ജെറിയെ കണ്ടതും അവൾ കാറ്റുപോലെ അവന്റെ അരികിലേക് ചെന്നു ജെറിയെ തള്ളി..

തിന്നുന്നതിൽ ശ്രേദ്ധിച്ചു ഇരുന്നത് കാരണം ആമി വന്നത് അവൻ കണ്ടിരുന്നില്ല..പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടിയത് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ആമിയുടെ തളളളിൽ അവൻ താഴെ വീണിരുന്നു.. ഇതെല്ലാം എടിപിടി കണ്ട കൊണ്ടിരുന്ന രണ്ട് പേര് എന്താ നടക്കുന്നത് എന്ന മനസിലാകാതെ മിഴിച്ചു ആമിയെ നോക്കി.. "നീൽ..!!" നീൽ ആകും തന്നെ തള്ളി ഇട്ടത് എന്നു കരുതി വീണിടത്തു ഇരുന്നു തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയ ജെറി കണ്ടത് ഇന്ന് വരെ പരിചയമില്ലാത്ത തന്നെ ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കി ഇരിക്കുന്ന ആമിയെയാണ്.. അവന്റെ നേത്രകോളങ്ങൾ വികസിച്ചു.. ചുണ്ടു കൂട്ടി പിടിച്ചു തന്നെ ദേഷ്യത്തോടെ ആണ് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എങ്കിലും അവളുടെ കുഞ്ഞു ചുണ്ടുകൾ കാണ്കെ അവൻ അത് സ്വന്തമാക്കാൻ തോന്നി.. "ഹേയ്.." അവന്റെ നാവിൽ നിന്നും പുറത്തേക് ചാടാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ ഒരു വാക്ക് മാത്രമായിരുന്നു.. "ബാസ്റ്റഡ്.." അവൾ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ജെറി സ്വബോധത്തിലേക്ക് വന്നു കൊണ്ടു അവളെ മിഴിച്ചു നോക്കി.. "I'm JK.." വീണിടത്തു നിന്നും എഴുന്നേൽകാതെ തന്നെ അവൻ അവൾക് നേരെ കയ്യ് കൊടുത്തു..

"അറിയാം നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെയാ ഞാൻ ഇപ്പോ ഇങ്ങോ വന്നേ.. idiot.." അവൾ പല്ല് ഞെരിച്ചു ബെഡിൽ കിടന്ന പില്ലോ എടുത്ത അവൻ നേരെ എറിഞ്ഞു.. അത് കയ്യിൽ ഒതുക്കി ഒന്നും മനസിലാകാതെ ആമിയെ നോക്കിയതും അടുത്തതും അവൾ അവനു നേരെ എറിഞ്ഞിരുന്നു... മൂന്നാമതതും എറിയാൻ തുടങ്ങും മുൻപേ ജെറി ചാടി എഴുന്നേറ്റു അവളുടെ രണ്ടു കയ്യിലും പിടിയിട്ട ബെഡിലേക് മലത്തി കിടത്തി... അങ്ങനെയോരു അറ്റാക് ജെറിയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷികതത് കൊണ്ട് തന്നെ അവളുടെ കണ്ണുകൾ ഇപ്പൊ പുറത്ത് ചാടും എന്ന രീതിയിൽ തെള്ളി വന്നത് കണ്ടു കുസൃതി ചിരിയാലെ ജെറി അവളെ നോക്കി സൈറ്റ് അടിച്ചു.. അതൊട്ടും പിടിക്കാതെ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷപെടാൻ കിടന്ന പിടഞ്ഞതും അവൻ ഒന്നുടെ അവളോട് ചേർന്നു മുഖത്തിന് നേരെ മുഖം കൊണ്ടു വന്നു.. "ലീവ് മീ.. ഐ സെഡ് ലീവ് മീ..ജെറി..ലീവ്.."അവൾ മുഖം ചെരിച്ചു കയ്യ് വിടുവിക്കാൻ നോക്കു കൊണ്ടു പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവൻ ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചു.. "സോ യു ക്‌നോ മീ..?" അവൻ ചോദിക്കുന്നത് അവൾ അവൻ നേരെ മുഖം ചെരിച്ചു കലിപ്പോടെ നോക്കി..

"അറിയാത്തവരെ ബെഡിൽ നിന്നും താഴെ ഇട്ട് ഉപദ്രവിക്കാൻ എനിക്ക് പ്രാന്തില്ല..!!" അവനെ കടിച്ചു കീറും പോലെ ആമി പറയുന്നത് കേട്ട് ജെറി ചെറിയ രീതിയിൽ തലയാട്ടി.. "I want to bite your lips.."ചുണ്ടു കടിച്ചു പിടിച്ചു ആമിയുടെ ചുണ്ടിലേക് നോക്കി ജെറി പറയുന്നത് കേട്ട് ഒരു അമ്പരപ്പോടെ അവൾ അവനെ നോക്കി.. പിന്നെ എന്തോ ഓർത്ത പോലെ മുണ്ടുകാൽ കൊണ്ടു അടിനാവിക് തൊഴിച്ചതും വേദനയോട് ജെറി അവളിൽ നിന്നും വിട്ട് മാറി ബെഡിലേക് കിടന്നു.. ആ സമയം കൊണ്ട് അവൾ ബെഡിൽ നിന്നും ചാടി ഇറങ്ങി നേരെ നിന്നു അവനെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി.. "ഡി...!!" വേദന കടിച്ചു പിടിച്ചുള്ള അവന്റെ വിളി കേട്ട് അവൾ പല്ലിളിച്ചു കാണിച്ചു... "നിനക്ക് ഇത് വേണ്ടതാ..പോടാ..." "നിന്നെ ഞാൻ.." അവൻ വേദന പാടെ മറന്നു ബെഡിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റത്തും ആമി ക്രിസ്റ്റിയുടെ അരികിലേക് ഓടി.. "ബ്രോ..." ക്രിസ്റ്റിയെ പിടിച്ചു കൊണ്ട് അവൾ കെഞ്ചി... ഇത്രേയും നേരം ഇവിടെ നടന്നത് ഒക്കെ കണ്ടു ഒന്നും മനസിലാകാതെ നിന്ന് ക്രിസ്റ്റി ജെറിയെ തടഞ്ഞു..

അപ്പോഴേക്കും യാകേഷും ഇരുന്നിടത് നിന്നും എഴുന്നേറ്റു അവരുടെ അരികിലേക് വന്നു.. "What's the matter..?" ആമിക് നേരെ തിരിഞ്ഞായിരുന്നു ചോദ്യം.. "ഇവൾ ഏതാ..എന്താ നിന്റെ പേര്??" ആമിയെ ചൂഴ്ന്നു നോക്കി ജെറി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ അവനെ നാക്ക് നീട്ടി കാണിച്ചു.. "ഇന്നലെ നീ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആക്കിയവൾ" യാകേശ് മറുപടി കേട്ട് അണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവൻ ക്രിസ്റ്റിയെ നോക്കി.. "ആമി നീ അതിനാണോ ഇപ്പോ ഒരു യുദ്ധത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചേ..??" ക്രിസ്റ്റി "അത് മാത്രമല്ലാ.."ആമി ഇന്ന് നടന്നതും വിശദീകരിച്ചു അവരോട് പറഞ്ഞതും അതോന്നും തനിക്ക് ഏകില്ല എന്ന മട്ടിൽ ജെറി അവളെ നോക്കി പുച്ഛിച്ചു.. "കണ്ണിൽ ചോര ഇല്ലാത്തവൻ.."ആമി ചുണ്ടു കൂർപ്പിച്ചു.. "ജസ്റ് ലീവ് ഇറ്റ്" "ഇല്ലാ..കണ്ടോ നിനക്ക് ഞാൻ പണി തന്നിരിക്കും.." ക്രിസ്റ്റി പറഞ്ഞത് അവഗണിച്ചു ആമി ജെറിക് നേരെ കയ്യ് ചൂണ്ടി.. "I'm waiting...!" മുന്നോട്ട് വന്ന അവളുടെ ചൂണ്ട വിരലിൽ പെടുന്നനെ കടിച്ചു.. "ഹആ..."ആമി അലറി..അപ്പോഴേക്കും ജെറി വായിൽ നിന്നും വിരൽ വിട്ട് അവളെ നോക്കി കണ്ണിറുക്കി അവിടുന്നു നടന്നു അകന്നു... "ബാസ്റ്റഡ്...!!" കടിച്ചിടത്തു തടവി അവൾ വിളിക്കുന്നത് കേട്ട് ഇനി എന്തൊക്കെ കാണണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ യാകേശ് ക്രിസ്റ്റിയെ നോക്കി..ക്രിസ്റ്റി അവനെ നോക്കി ഒരു ദീർകാശ്വാസം എടുത്തു വിട്ടു ചവിട്ടി തുള്ളി പോകുന്ന ആമിയെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു...... തുടരും...🥂

