DESTINED LOVE : ഭാഗം 50

രചന: അനാർക്കലി

"HEy!!" ഒറ്റക്ക് ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ചു നടക്കെ പരിചയമുള്ള ശബ്‌ദം കേട്ട് ആമി തിരിഞ്ഞു.. "ജോ?"അവൾ അരികിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ചുണ്ടുകൾ മന്ത്രിച്ചു.. "Alone? നൻപി ഇല്ലേ കൂടെ" ഐവിയെയാണ് അവൾക് വേണ്ടത് എന്ന അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആമി ജോയെ കാര്യമാക്കാൻ നിന്നില്ല. "എവിടെ നിന്റെ ബെസ്റ്റി?" "അറിഞ്ഞിട്ട എന്തിനാണാവോ?" ആമി മാറോട് ചേർത്ത കയ്യ് കെട്ടി.. "അത് ഞാനും അവളുമായി ഉള്ള കണകല്ലേ സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ" "ഓഹ്.. ആണോ??എങ്കിൽ പിന്നെ എന്റെ അടുക്കൽ അവളെ തീരക്കാതെ മോൾ പോയി എന്താ വേണ്ടതയെന്ന പറഞ്ഞ എന്റെ ബ്രോ ക്രിസ്റ്റിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ല.." ആമി അവളെ നോക്കി പുച്ഛിച്ചു "ഓഹ് അറിഞ്ഞില്ലേ?? അവരിപ്പോൾ കപ്പിൾസാണ്.. Find out she is gonna my future sister in law" പല്ലി ചിലക്കും പോലെ ആമി ചിലച്ചു..

"ഡി!!" "Abcd,,, അതൊക്കെ നീ നിന്റെ പിള്ളാരെ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്റെ അടുക്കൽ വേണ്ട..നിന്നെ വേണ്ട എന്ന് ബ്രോ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നിട്ടും നാണമില്ലാതെ പുറകിൽ നടക്കൻ, നിനക്ക് തീരെ നാണമില്ലേ" "അവൻ പറഞ്ഞതല്ല അവൾ പറയിപ്പിച്ചതാ" ഐവിയോട് അവൾക് പകയേറി. "സൈക്കോ,, clearly,, are you insane??"അവളുടെ ഭാവം കണ്ടാൽ ആർക്കും തോന്നാവുന്ന ചോദ്യമാണ് ആമിയും തൊടുത്തു വിട്ടത്.. ജോ പല്ല് ഞെരിച്ചു.. "ജോ" മയത്തിൽ ആമി അവളെ വിളിച്ചു.. "Warning അല്ലാ എങ്കിലും പറയാം.. They are my family now..അവര്ക് എതിരെ നീ ഒരു ചെറുവിരൽ അനക്കിയാൽ.. espcly നീ പറഞ്ഞ എന്റെ നൻപിയുടെ നേരെ-- you will see" തുടക്കം ഭീഷണി ആയിരുന്നിട്ട കൂടി മയത്തിൽ പറഞ്ഞു അവസാനം അവളുടെ തോളിൽ തട്ടി കാണാം എന്നമട്ടിൽ പറഞ്ഞു കൊണ്ടവൾ പിന്തിരിഞ്ഞു നടന്നു.. ജോയ്ക് തന്റെ ഉള്ളിൽ ഐവിയോടുള്ള ദേഷ്യം ഇരട്ടിച്ചു. _🖤

"Whatt happened!!" ധൃതിയിൽ ഓടി വന്നു ഐവി നീലിനെ നോക്കി ചോദിച്ചു.. "ഏയ്.. ഒന്നുല്ല അവൻ ഫൈനാണ്,, സെഡേഷന്റെ മയകത്തിലാ.. ഉണരുമ്പോ കാണാം എന്ന പറഞ്ഞിട്ടുള്ളെ" യാകേശ് "എന്താ ഉണ്ടായേ?" ക്രിസ്റ്റി യാകേഷിനെ ഉറ്റുനോക്കി.. എല്ലാരും പരസ്പരം മുഖത്തോടെ മുഖം നോക്കി എങ്ങനെ പറയും എന്നറിയാതെ മടിച്ചു നിന്നു.. ക്രിസ്റ്റി കാര്യം മനസിലാക്കാതെ അവരെ മാറിമാറി നോക്കി.. "അലക്സ്,,അവനാ" നോഹ "Not really..അലക്സിന്റെ ആൾക്കാരനാണ്.." നോഹയെ തിരുത്തി ദിനു പറഞ്ഞത് കേട്ട് ക്രിസ്റ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ യാകേഷിനെ നോക്കി.. "നമ്മൾ ചെയ്ത ഡീൽ.. അതിനെ ഡബൾ ക്രോസ് ചെയ്ത ലോഡ്‌സ് എല്ലാം അവർ എടുക്കാൻ ശ്രേമിച്ചു..ആൻഡ് സണ്ണി--" അവൻ കയ്യ് മലര്ത്തി.. ക്രിസ്റ്റി പല്ല് കടിച്ചു.. ബെന്നിയുടെ അരികിലേക് ചെന്ന് അവനോടൊപ്പം ഇരുന്നു..അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഐവിയെ കണ്ടു കൊണ്ട് തന്റെ ക്രോധം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രേമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.. __💙 🎶Let there be love 🎶

ഹെഡ്ഫോണ് ചെവിയിൽ വെച്ചു മിഴികൾ അടക്കുംമ്പോ അതിൽ നിന്നും തന്റെ ശരീരത്തെയും മനസിനെയും ത്രസിപ്പിക്കും വിധം ആ ഗാനം അവൾ കേട്ടു കൊണ്ട് കിടന്നു.. 🎶I hope the weather is calm as you sail up your heavenly stream Suspended clear in the sky are the words that we sing in our dreams Let there be love Let there be love🎶 ഗാര്ഡനിലെ ഓപ്പൺ ബെഞ്ചിൽ തന്റെ ഇഷ്ട്ട ഗാനങ്ങളിൽ ഒന്ന് കേട്ട് കിടക്കെ ആരുടെയോ സാന്നിധ്യം അറിഞ്ഞു അവൾ മിഴികൾ പയ്യെ തുറന്നു..നീലാകാശത്തെ മറച്ചു തന്റെ മുഖത്തിന് മുകളിൽ എതിരായ മുഖം കൊണ്ട് വന്നു നിൽക്കുന്ന ജെറിയെ അവൾ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്കി കിടന്നു.. രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ഒന്നും ഉരിയാടിയില്ല..ആമിയുടെ മുഖത്തു നിർവികരതയാണ് കൂടെ മനസ് ശാന്തവും..ആ നിമിഷം അവർ മാത്രം അടങ്ങുന്നത് പോലെ..ആ ഗാനം തന്നെ അവര്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് പോലെ.. "Lost!?" ജെറി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് എവിടുന്നോ കിട്ടിയ ബോധത്തിൽ അവൾ വെപ്രാളപ്പെട്ട കൊണ്ട് ചാടി എഴുന്നേറ്റു.. എഴുന്നേൽകുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അവളുടെ തല അവന്റെ മുഖത്തു ഇടിച്ചു..

"യഹഹഹ" അവൻ മുഖം തിരിച്ചു.. "സോറി സോറി.. ഞാൻ.." അവൾ അവന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിന്നു തനിക്ക് നേരെ മുഖം തിരിച്ചു..ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ പല്ല് കൊണ്ട് ചിറി മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.. "സോറി" അവൾ പയ്യെ ചുണ്ടിൽ തൊട്ട് കൊണ്ട് മൊഴിഞ്ഞു..ജെറി അവളുടെ മുഖത്തെ ഭാവം ശ്രേദ്ധിച്ചു കൊണ്ട് നിൽകുവായിരുന്നു.. ആമി ചുണ്ടു പിളർത്തി..അയച്ചിട്ടിരുന്ന കയ്യുടെ മുഷ്ട്ടി അവൻ ചുരുട്ടി.. "ഞാൻ മനപൂർവ്വം അല്ലാ..അറിയ---" അവൾ മിഴികൾ ഉയർത്തി അവനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങവെ ജെറി അവളെ തന്നോട് ചേർത്തു തന്റെ ഇരുചുണ്ടുകൾക്കും ഇടയിൽ അവളുടെ മൃദുലമറന്ന കീഴ്ചുണ്ട് അകപ്പെടുത്തി.. ആമി തരിച്ചു നിന്നു പോയി..തന്റെ ചുണ്ട് നീറിയിട്ട കൂടി ജെറി പിന്മാറാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല..കീഴ്ചുണ്ടിൽ നിന്നും അവന് അവളുടെ മേൽചുണ്ടിലേക് കടന്നു..ആമി അവനെ ഇതിനോടകം തള്ളിമറ്റാൻ നോക്കി എങ്കിലും കഴിഞ്ഞില്ല..

അവന്റെ രക്തത്തിന്റെ രുചി അവളുടെ നാവിലേക് പടർന്നു.. പതിയെ മൃദുവായി അവളുടെ മേൽ ചുണ്ടിൽ നിന്നും തന്റെ അധരങ്ങൾ മോചിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ അടഞ്ഞിരുന്ന തന്റെ മിഴികൾ തുറന്നു.. ആമി കണ്ണൂറുക്കെ അടച്ചിരിക്കുവാണ്.. അവന്റെ രക്തം അവളുടെ ചുണ്ടിൽ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്.. എന്താണ് തനിക്ക് നടക്കുന്നത് എന്നൊരു പിടിയുമില്ല..ഹൃദയമിടിപ്പ് നേരയാക്കുന്നില്ല എങ്കിലും കുറച്ചു മുന്നേ ഉയർന്നതിന്റെ തോതിൽ നിന്നും കുറവുണ്ട്.. മിഴികൾ തുറന്ന് അവൾ അവനെ ഉറ്റുനോക്കി.. ആമി പല്ല് ഞെരിച്ചു കൊണ്ട് അവനെ അടിക്കാൻ കയ്യ് ഉയർത്തിയതും ജെറി അത് തടഞ്ഞു.. തന്റെ വലത്തെ കയ്യുടെ പെരുവിരലാളെ അവളുടെ കീഴ്ച്ചുണ്ടിൽ പറ്റിപിടിച്ചിരിക്കുന്ന രക്തം അവൻ തുടച്ചു നീക്കി.. "You!!!!" അവൾ കയ്യ് ബലമായി വിടുവിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ നേരെ വിരൽ ഉയർത്തി..എന്നാൽ ജെറി എല്ലാം കളിയായി ആണ് എടുത്തത്.. അവൻ ഒന്നുടെ അവൾക് അരികിലേക് ചേർന്ന് നിന്നു.. ആമി പുറകിലേക് നീങ്ങാൻ നോക്കി എങ്കിലും അതിന് മുൻപ് തന്നെ അവൻ അവളെ പിടിച്ചു വെച്ചിരുന്നു..

"ചെവി തുറന്ന് കേട്ടോ..ഇന്ന് മുതൽ-- You're my girlfriend " അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ആമി കണ്ണും തള്ളി ഞെട്ടി പണ്ടാരം അടങ്ങി നിൽക്കുവാണ്.. അവൻ കുനിഞ്ഞു അവളുടെ കവിളിൽ അധരങ്ങൾ ചേർത്തു.. "Got it" കണ്ണുചിമ്മി കുസൃതി ചിരിയോടെ അവൻ ആരാഞ്ഞത് കേട്ട് ആമി ഒന്നും മനസിലാകാതെ അവനിൽ മിഴികൾ തറപ്പിച്ചു.. അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ അവന്റെ ഫോണിലേക്കു ക്രിസ്റ്റിയുടെ കാൾ വന്നതും അവന്റെ മുഖത്തെ ഭാവം മാറി മറിഞ്ഞു.. ശാന്തവും കുസൃതിയും നിറഞ്ഞിടത് ഇപ്പൊ പകയും ക്രോധവുമാണ്.. ചെവിയോട് ചേർത്തു വെച്ചിരുന്ന ഫോണിൽ പിടി അവൻ മുറുക്കി കൊണ്ടിരുന്നു.. ആമി ഇതെല്ലാം വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവൾ നേരുതെ അവൻ പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ നില്കുവാണ്.. അവന്റെ വാക്കിലും പ്രവർത്തിയിലും മോചിതയാകാതെ അവൾ സ്തംപ്പിച്ചു നിന്നെതെ.. 'Nooo!!!' തന്റെ മനസ് വിളിച്ച കൂവിയതും അവൾ ഞെട്ടി ഇല്ലാ എന്ന തലയാട്ടി സൈഡിലേക് മുഖം തിരിച്ചു.. ജെറി പോയിട്ട് അവന്റെ പൂടപോലുമില്ല.. 'അപ്പോ.. നേരുതെ??തോന്നൽ ആയിരുന്നോ??

യാക്!ആമി നിനക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വേറെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലാ' തന്റെ മനസ് കളിയാക്കും വിധം ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾക് സ്വയം നാണക്കേട് തോന്നി.. എന്നാലും തോന്നൽ ആയിരുന്നോ??എവിടയോ ഒരു അംശം അവളിൽ അല്ലാ എന്ന പറയും പോലെ.. . . "Okay..total 35"അലക്സ് ഫുൾ ബോക്സ് കൗണ്ട് ചെയ്ത കൂടെ നിന്നയാളെ നോക്കി തലയാട്ടി..അയാൾ മുന്നിക് നില്കുന്നവർക്ക് കണ്ണ് കൊണ്ട് അടച്ചോളാൻ ആംഗ്യത്തോടെ അനുവാദം നൽകി..കണ്ടെയ്നർ അടച്ചു കഴിഞ്ഞതും അത് മുന്നോട്ട എടുത്തു.. ഇതേ സമയം തനിക്ക് മുന്നിലേക് ആരോ തെറിച്ചു വീണത് കണ്ട് അലക്സ് ഒരടി പിന്നോട്ട് നിന്നു കൊണ്ട് മുഖം ഉയർത്തി.. വേറിയോടെ തനിക്ക് നേരെ വരുന്ന ജെറിയെ കണ്ട് അവൻ നെറ്റിചുളിച്ചു.. ഒരു വാക്ക് പോലും മിണ്ടാതെ അലെക്സിന്റെ കരണം പുകച്ചു ജെറി..തിരികെ അവൻ കയ്യ് ഉയർത്തി എങ്കിലും അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ജെറി അതാ തടഞ്ഞു കൊണ്ട് ഇടത്തെ കയ്യ് കൊണ്ട് അവന്റെ മുഖത്തിന് നേരെ പഞ്ച് ചെയ്തു..

അപ്പോഴേക്കും അലെക്സിന്റെ സ്റ്റാഫ്‌സ് ജെറിയ്ക് നേരെ പാഞ്ഞു എങ്കിലും ജെറി വേറിയോടെ അലക്സിന്റെ കോളറിൽ പിടിയിട്ട അവന്റെ കണ്ണിൽ പകയോടെ നോക്കി.. "കൊല്ലാൻ നോക്കാൻ ആയിരുന്നേൽ എന്തിനാടാ ആ പാവത്തിനെ നീ സ്നേഹിച്ചത്!!" അവൻ അലറി ജെറി അകറ്റി മാറ്റാൻ അലെക്സിന്റെ സ്റ്റാഫ്‌സ് നോക്കുന്നുണ്ട എങ്കിലും അവൻ വിട്ട് കൊടുത്തില്ലാ.. ദേഷ്യത്തോടെ അലെക്സിന്റെ പിടിച്ചു പുറകിലേക് തള്ളി.. ജെറി തന്നെ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ നോക്കിയവരെ തട്ടി മാറ്റി കൊണ്ട് ചുണ്ട് കോട്ടി.. "ആരും കാണാതെ നിനക്ക് വേണ്ടി അവൻ കരയുമ്പോ ഒരിക്കൽ എങ്കിലും നീ ഞങ്ങളെ വിശ്വാസിക്കാൻ തയാർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ന ഞാൻ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്..ഇനിയില്ല!! ഇവിടെ മുതൽ തീരുവാ..റെക്കിന്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ ഇത്രെയും നാൾ ക്ഷമിച്ചത്.." അവൻ കയ്യ് കുടഞ്ഞു "അങ്ങേരോട് പറഞ്ഞേക്ക അയാളുടെ അന്ത്യം അടുത്തു എന്ന്!!"അവൻ അവിടുന്നു തിരിഞ്ഞു നടന്നതും അലക്സ് ജെറിയുടെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായ അറ്റാക്കിൽ സംശയത്തോടെ നെറ്റിചുളിച്ചു കൊണ്ട് സ്റ്റാഫ്‌സിനെ നോക്കി.. "Whatt happened?" തല കുനിച്ചു നിൽക്കുന്നവരിൽ ഒരാളോട് അവൻ കടുപ്പിച്ചു ചോദിച്ചു.. . .

"പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം"ബെഡിൽ നിന്നും സണ്ണിയെ പിടിച്ചു ഇറങ്ങാൻ നോക്കവേ ക്രിസ്റ്റി പറയുന്നത് കേട്ട് എല്ലാരും ഒരുപോലെ അവനിലേക് ശ്രേദ്ധ തിരിച്ചു വിട്ടു.. "ഇന്ന് നടന്നത് ആമി അറിയണ്ട!!" ഗൗരവം നിറഞ്ഞ വാക്കായിരുന്നു.. പറയുമ്പോ അവൻ ഐവിയെ നോക്കി..അവളോട് എടുത്തു പറയണം എന്നുണ്ട്.. വേണ്ടി വരില്ല അവൾക് അത് മനസിലാക്കാൻ കഴിയും.. "ബട്ട് ഇവനെ നമ്മൾ മൻഷനിലേക് അല്ലെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്,, അവൾ കാണില്ലേ??"യാകേശ് "Yh..ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവന് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നത് അവൾ അറിയണ്ട എന്നാണ്" "But y?" നോഹ "അവൾക് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല" അവൻ കൂടുതൽ ഒന്നും പറയാതെ അവിടുന്നു ഐവിയെ കൂട്ടി ഇറങ്ങി..അവളോട് കാറിൽ കയറാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് വന്ന അവൻ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറി..അതിന് മുമ്പ് ഐവിയെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുവാ എന്ന ജെറിയ്ക് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തു.. വണ്ടിയിൽ ഐവി മൗനം പാലിച്ചു.. അവളുടെ ഉൾ നിറയെ അവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആമിയോട് ഒന്നും പറയണ്ട എന്ന പറഞ്ഞതാണ്..

അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കണം എന്നുണ്ട്,,ധൈര്യകുറവാണ്. എന്നാൽ അവളുടെ മനസിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് എന്ന മനസിലാക്കി അവനായിട്ട അവളോട് എല്ലാം തുറന്ന് പറഞ്ഞു.. "എനിക്ക് അത് അവളോട് പറയാൻ തോന്നിയില്ല,,i don't know why-- നല്ലൊരു സമയം നോക്കി ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞോളാം.. അതുവരെ അവൾ അറിയണ്ട" അവൾ തലയാട്ടി.. . . സമയം ഒരുപാട് ആയിട്ടും ആരെയും കാണാത്തത് കൊണ്ട് ടെന്ഷനോടെ ആമി കൗച്ചിൽ വിശാലമായി കിടക്കുന്ന നീലിനെ നോക്കി നാക്ക് കടിച്ചു അവന്റെ അരികിൽ ചെന്ന് നിന്നു ഏണിന് കയ്യവെച്ചു.. അവനത് ശ്രേദ്ധികത്തെ ഗെയിം കളിക്കുവാണ്.. അവളൊന്നു തൊണ്ട അനക്കി..എവിടുന്നു-- ബോംബ് പൊട്ടിയ പോലും അറിയാത്ത മട്ടിലാണ് അവന്.. ആമി കലിപ്പോടെ ഫോണ് തട്ടിപറിച്ചു "എഹ്.. ദീ.. ഫോണ്" ആമി അവനെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി.. അവളെ തലയും ചൊറിഞ്ഞു കൊണ്ട് പല്ലിളിച്ചു. "എങ്ങോട്ടാ ഞാൻ അറിയാതെ എല്ലാരും കൂടെ പോയത്??" അവൾ ഒറ്റപുരികം പൊക്കി.. "എനിക്ക് അറിയില്ല" "നിനക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ??"

അവന്റെ കള്ള ലക്ഷണം കണ്ട് ആമി അവനെ ചൂഴ്ന്നു നോക്കി.. അവൻ ഇല്ല എന്ന് തലയാട്ടി,, ഇതേ സമയം ഒരു കാര് പുറത്ത് വന്നു നിന്നു ശബ്‌ദം കേട്ടതും നീലിനെ തൽകാലത്തേക്ക് വിട്ട് കൊണ്ട് അവൾ വേഗം പുറത്തേക് ഓടി.. "WHAt the--" കാറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയാ സണ്ണിയെ അടിമുടി നോക്കു കൊണ്ട് അവൾ കണ്ണ് തള്ളി.. . . "എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക് ആര്ക്കും എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പറയാൻ തോന്നിയില്ലേ??" പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യും പോലെ അവൾ എല്ലാരേയും നിരത്തി നിർത്തി..ക്രിസ്റ്റി ഒഴികെ എല്ലാരും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ട്.. അവർ എന്ത് പറയണം എന്നറിയാതെ നില്കുവാണ്..ജെറിയാണേലും ആമിയെ തന്നെ കള്ള ചിരിയോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു..വൈകിട്ട് നടന്നത് എല്ലാം അവൾക്കൊരു തോന്നൽ മാത്രമാണ്.. പകൽ സ്വപ്നം!! "ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ!!" "ക്രിസ്റ്റി ബ്രോ" ആമി ഒച്ചയോടെ അവരേ കടിച്ചു കേറും പോലെ പാഞ്ഞു ചെന്നതും ക്രിസ്റ്റി അങ്ങോട്ടെ കയറി വന്നത് കണ്ട് നീൽ അവന്റെ പേര് മൊഴിഞ്ഞു..

"ക്രിസ്റ്റി ബ്രോയ പറഞ്ഞേ നിന്നെ അറിയകണ്ട എന്ന്" നോഹ തന്റെ തടി രക്ഷിക്കാൻ ആയിട്ട പറഞ്ഞത് കേട്ട് ക്രിസ്റ്റി അവനെ കണ്ണുരുട്ടി.. "ഞാൻ.. അത്.." അവൻ കൗച്ചിൽ പൂച്ചയെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന സണ്ണിയെ നോക്കി.. എഡ്ഡി അടക്കം എല്ലാരും അവൾക് മുന്നിൽ നിരന്നു നിൽപ്പാണ്.. അതിൽ ജെറിയെ കണ്ട് അവൻ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു.. "ആമി,, ഞാനാ പറഞ്ഞത്,, നീ അറിഞ്ഞാൽ ടെന്ഷന് ആകും,, പിന്നെ ഇന്ന് തന്നെ പോരാം എന്ന പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് കൂടിയ" സണ്ണി സ്വയം കൂറ്റമേറ്റു. "എങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായത എന്ന് പറ" അവളുടെ നോട്ടത്തിന്റെ കടുപ്പം കൂടി... ഉത്തരത്തിനായി എല്ലാരും ക്രിസ്റ്റിയിൽ പ്രതീക്ഷ നട്ടു.. "Come with me" അവനിൽ നിന്നും ഉത്തരം കാത്തു നിൽക്കേ ജെറി ബലമായി ആമിയെ പിടിച്ചു വലിച്ചു.. അവൾ ചെല്ലാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല.. അവൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചു അവളെ തന്റെ തോളിലേക് ഇട്ടു കൊണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കയറി..

ആമി കിടന്ന കൂവി വിളിക്കുന്നുണ്ട്.. എല്ലാരും ആമിയുടെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത്തിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ്,, എന്നാൽ ദിനു മറ്റെന്തോ മണത്തത് പോലെ കണ്ണുകൾ ചുരുക്കി.. "Good night" അവളെ ബേഡിൽ കൊണ്ട് കിടത്തി ടുവേറ്റും ഇട്ട് കൊടുത്തു അവൻ നെറ്റിയിൽ ചുണ്ടു ചേർത്തു..ആമി ടുവേറ്റ എടുത്തു മാറ്റി എഴുന്നേൽകാൻ നോക്കിയത്. അവൻ അവളെ പഴയത് പോലെ കിടത്തി അവളുടെ അധരങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചു.. "വേണോ??" അവൾ ചുണ്ട് ഉള്ളിലേക്കാക്കി വേണ്ട എന്ന് തലയാട്ടി.. അപ്പോഴാണ് ആമി അവന്റെ ചുണ്ടിലേ മുറുവ് കാണുന്നത്.. തന്റെ തോന്നൽ അല്ലായിരുന്നു അതൊക്കെ എന്ന മനസിലാക്കാൻ അവൾക് അധിക സമയം വേണ്ടി വന്നില്ല..അവൾ അവനെ പിടിച്ചു തള്ളി തലവഴി ടുവെറ്റ്റ് എടുത്തു മൂടി... ജെറി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അവിടുന്നു ഇറങ്ങി ഡോർ ചാരി.. 'ശേ!' അവൾ നാക്ക് കടിച്ചു കൊണ്ട് കണ്ണൂറുക്കെ അടച്ചു........ തുടരും...🥂

