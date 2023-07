DESTINED LOVE : ഭാഗം 52

രചന: അനാർക്കലി

"ഗേൾസ് എവിടെ??" നോഹ വാച്ചിലേക് സമയം നോക്കി കൊണ്ട് ക്രിസ്റ്റിയോട് ആരാഞ്ഞതും അവൻ അറിയില്ല എന്ന് രീതിയിൽ കയ്യ് മലർത്തി.. കയറി വരുന്നതിന്റെ ഇടത്തെ സൈഡിൽ ഡ്രിങ്ക്‌സ് സെക്ഷൻ,, വലത്തെ മൂലയോടെ ചേർന്ന് ചെറുതായി പൊക്കി കെട്ടിയ സ്റ്റേജ്.. ഫുൾ വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലൂ കളർ കൊണ്ടുള്ള ബൾബുകൾ, കൂടെ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും എടുത്തു പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന led ഹീലിം ബലൂണുകൾ!! എല്ലാരും ഡേക്കറേഷനസ് നോക്കി കാണുന്നുണ്ട്,, കൂടെ നില്കുന്നവരുമായി കാര്യം പറഞ്ഞ് കയ്യിലെ ഡ്രിങ്ക്‌സ് ആസ്വദിക്കുന്നുമുണ്ട്. "ആലം?" സംശയത്തോടെ ആലമിനെ നോക്കി യാകേശ് അവൻ അതേ എന്ന് തലയാട്ടി തന്നെ നോക്കി ഡ്രിങ്ക്‌സ് കുടിക്കുന്ന ജെറിയെ ഉറ്റുനോക്കി.. "ആമി??" "ദീ ഇതുവരെയും വന്നില്ല" അവൻ വാതിൽകലെക് നോക്കി.. പലരും കടന്നു വരുന്നുണ്ട്,,,അവർ മാത്രം ഇല്ല..

"Y did you ask??" ജെറി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ആലം ചുണ്ടു കോട്ടി.. None of your concern" അർത്ഥം വെച്ച അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ജെറി തിരികെ എന്തേലും പറയാൻ തുനിയും മുൻപേ അവര്ക് ഇടയിലേക് ജോയും സൂസനും കടന്നു വന്നു.. "Hey ക്രിസ്റ്റി-- You look handsome" അവൾ അവന്റെ അരികിലേക് ചേർന്ന് നിന്നു കോളർ നേരെയാക്കാൻ തുനിയവേ ക്രിസ്റ്റി തടഞ്ഞു കൊണ്ട് പിടിയിട്ടു.. "Thnx" "ആലം!" സൂസന്റെ വിളി കേട്ട് എല്ലാരും ഒരുപോലെ അവരേ ഇരുവരെയും നോക്കി.. അവനാണേൽ കുരിശാണല്ലോ എന്ന മട്ടിൽ നെറ്റി ഉഴിഞ്ഞു അവൾക് ഒരു ചിരി നൽകി.. "You wanna dance??"ജോ "ദേ അവർ!!" നോഹ ചൂണ്ടി പറയുന്നത് കേട്ട് എല്ലാരുടെയും നോട്ടം വാതിൽകൽ നിരന്നു നിൽക്കുന്ന മൂവരിലും പതിച്ചു.. ആദ്യം തന്നെ കൃതി,,എല്ലാരേയും നോക്കി കയ്യ് കാണിച്ചു,, അവൾക് തൊട്ട് അരികിൽ തന്നെ ഐവി തന്നിൽ തന്നെ മിഴികൾ തറപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റിയെ നോക്കി

അവളൊരു പുഞ്ചിരി നൽകി,, അത് ശ്രേദ്ധിച്ചു ജോ അണപല്ലിൽ ദേഷ്യം കടിച്ച അമർത്തി.. അവരോടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി ആമിയാണ് എന്നാണ് എല്ലാരും കരുതിയത്, എന്നാൽ പ്രതീക്ഷ തെറ്റിച്ചു കൊണ്ട് ആമിയുടെ സ്ഥാനത് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റെല്ലയെ കണ്ട എല്ലാരേയും നേറ്റി ചുളിച്ചു.. "ആമി എവിടെ??" യാകേശ് ചോദ്യം ഉയർത്തി..ഇതെ സമയം ഡോർ തുറന്ന് അകത്തേക് ആമി കടന്നു.. അവൾ വന്നതും നാല് പേരും ഒരുമിച്ചു മുന്നോട്ട് നടന്നു.. എല്ലാരുടെയും കണ്ണ് അവരിലേക്കാണ്.. സൂസൻ അസൂയ തോന്നി തന്റെ ബർത്ഡേയിൽ തന്നെ കാളിലും കൂടുതൽ ശ്രേദ്ധ അവർ പിടിച്ചു പറ്റിയത്തിൽ.. സിൽവർ ഗിൾറ്റെർ സ്ട്രാപ്പ്ലെസ്സ് ലോങ് ഡ്രെസ്സിൽ തന്റെ നേർക്ക് നടന്ന വരുന്ന ആമിയെ കണ്ട് കൗണ്ടറിൽ ചാരി നിന്ന് ജെറി മിഴികൾ വിടർത്തി കൊണ്ട് നേരെ നിന്നു.. കൃതി നീലിനെയും ഐവി ക്രിസ്റ്റിയെയും നോക്കി..

അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കാനായി.. "Wow!!"നീൽ. കൃതി മിഴികൾ താഴ്ത്തി ചെവിക് അരികിൽക് മുടി മാടി ഒതുക്കി.. മിഴികൾ പിൻവലികാത്തെ നിൽക്കുന്ന ഐവിയേയും ക്രിസ്റ്റിയെ അസൂയയോടെയും ദേഷ്യത്തോടെയും നോക്കി ജോ ചവിട്ട് തുള്ളി എങ്ങോട്ട് എന്നില്ലാതെ വേറിയിൽ മാഞ്ഞു.. ആമി ആലമിനെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു.. തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ജെറിയെ അവഗണിച്ച കൊണ്ടായിരുന്നു അത്.. "Stunning!!"നോഹ "Tnx noh" സ്റ്റെല്ല പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ജെറിയുടെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ട ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നവരുടെ അരികിലേക് ചെന്നു.. അവൻ എതിർക്കാൻ നോക്കി എങ്കിലും അവൾ ഒരു തരം വാശിയിൽ ആയിരുന്നു.. അവര്ക് കൂട്ടിന് എന്ന പോലെ ബാക്കി ഉള്ളവരെയും ചേർന്നതും ആമി ബാക്കി ആയി.. "ഹർഷ്??ദിനു??" അവൾ അവര്ക് വേണ്ടി തിരിഞ്ഞു.. "ദിനു,, സണ്ണിയുടെ കൂടെ മൻഷനിലാണ്,, ഹർഷ് ഇസ് തെയർ"

ചൂണ്ടി കൊണ്ട് ബെന്നി പറഞ്ഞതും അവൾ തലയാട്ടി ഏതൊരു പെണ്ണിനെ വളക്കാൻ പാട് പെടുന്ന ഹർഷിനെ നോക്കി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് തിരിയവേ തനിക്ക് നേരെ നീട്ടിയ കയ്യ കണ്ടു അവൾ ആശ്ചര്യത്തോടെ ആലമിനെ നോക്കി.. അവൾ സമ്മതം നൽകുന്നതിന് മുൻപ് യാകേഷിനേയും നോഹയേയും നോക്കി,,അവർ അവൾ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കും എന്ന കണ്ണും നട്ടു നില്കുവാണ്.. മടിച്ചു നിലക്കാതെ തന്നെ തന്റെ കയ്യ് അവന്റെ കയ്യ് വെള്ളയിലെക് ചേർത്തതും ആലം അവളെ കൊണ്ട് ജെറിയ്ക് ഓപ്പോസിറ്റായി നിന്നു.. സ്ലോ റൊമാന്റിക് സോങിന്റെ തളത്തിന് ഒത്തു ചുവട് വെക്കേ ആമിയും ജെറിയും ഇടക്കിടെ ഇടകണ്ണിട്ട് നോക്കി കൊണ്ടിരുന്നു.. "You look--- gorgeous" ആലം അവളുടെ കാതിൽ മൊഴിഞ്ഞതും അവൾ മിഴികൾ താഴ്ത്തി.. ഇതേ സമയം തന്റെ അടുത്ത സ്റ്റെല്ല പറയുന്നത് എന്താണ് ശ്രേവിച്ചതും ജെറി നിർത്തം നിർത്തി അവളെ മിഴിച്ചു നോക്കി..

അവന് എന്തുകൊണ്ടോ മനസ് ശാന്തമായി!! അവളെ ചേർത്തു പിടിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ നിർത്തിയ ചുവട് വീണ്ടും തുടങ്ങി.. ജോ ദേഷ്യത്തോടെ ഐവിയേയും ക്രിസ്റ്റിയേയും കണ്ണെറിഞ്ഞു നില്കുവാണ്.. ഐവി ക്രിസ്റ്റിയുടെ നെഞ്ചിലേക് മുഖം ചായിച്ചു കൊണ്ട് അവനോടൊപ്പം ചുവട് വെച്ചു കൊണ്ട് അവരുടെ നിമിഷം ആസ്വദിക്കുവായിരുന്നു.. "ഐവി!!" അവൻ പയ്യെ തന്റെ പേര് വിളിക്കുന്നത് കേട്ട് ഐവി മുഖം ഉയർത്തി എന്താണ് എന്ന് രീതിയിൽ നോക്കി.. അല്പനേരം അവളെ തന്നെ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്കി നിന്നും ഒന്നുമില്ല എന്നര്ഥത്തിൽ അവൻ കണ്ണുചിമ്മി.. 🙈🖇️ ആരുമില്ല എന്ന ഉറപ്പിൽ അലക്സ് പയ്യെ വീടിന് ഉള്ളിലേക് കയറി..മൻഷന്റെ മുക്കും മൂലയും അവൻ പരിചിതമാണ്. തന്റെ ഫോണ് വൈബ്രേറ്റ ചെയ്തത് അറിഞ്ഞു എങ്കിലും അതിലേക് നോക്കാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യം അല്ലാത്തത്‌ കൊണ്ട് തന്നെ ഫോണ് കയ്യിൽ മുറുക്കെ പിടിച്ചു കൊണ്ടവൻ സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ ഒരുങ്ങി.. തന്റെ മനസിന്റെ പ്രയരണയിൽ അവൻ എടുത്തു വെച്ച കാൽ പതിയെ താഴ്ത്തി താഴ്തെ ഗസ്റ്റ് റൂമിലേക് നോട്ടം പായിച്ചു..

തന്റെ ഹൃദയം അങ്ങോട്ടെക് പോകാൻ വേമ്പൽ കൊള്ളുന്നുണ്ട്.. രണ്ടും കൽപ്പിച്ചു അലക്സ് പാതങ്ങൾ ചലിപ്പിച്ചു,, "Hey!!"ഡോർ ഹാൻഡിലിൽ പിടിയിടാൻ തുനിയവേ പുറകിൽ നിന്നും ദിനുവിന്റെ ശബ്‌ദം കേട്ടവൻ പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന മനസിലാക്കി.. Dhinu is there ഇതേ സമയം വീണ്ടും സ്റ്റെല്ലയുടെ മെസ്സേജ് വരുകയും അത് കാണുകയും ചെയ്തതും തനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം ഓർത്ത അവൻ കണ്ണിറുക്കെ അടച്ചു കൊണ്ട് ദിനുന് നേരേ തിരിഞ്ഞു.. ദിനുന്റെ മുഖം ശാന്തമാണ്,, എന്നാൽ അവന്റെ ഉള്ളിൽ പല ചോദ്യങ്ങളുമുണ്ട് താനും.. ഇരുവരും മൗനം പാലിച്ചു.. തനിക്ക് ഇനി അവസരമില്ല എന്ന മനസിലാക്കി അവൻ ദിനുനെ മറികടന്നു പോകാൻ ഒരുങ്ങവേ,,, "സണ്ണിയെ കാണാതെ പോകുവാണോ??"അവനിൽ നിന്നും ഉയർന്ന ചോദ്യം കേട്ട് അലക്സ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടി.. "He's there,,അവൻ മെഡിസിന്റെ എഫക്ടിൽ മയങ്ങി കാണും.."

ദിനു പോക്കറ്റിൽ കയ്യിട്ട് റൂം നോക്കി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് തിരികെ നടന്നു.. മനസിൽ അവനോട് ഒരായിരം പ്രാവിശ്യം നന്ദി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അലക്സ് വേഗത്തിൽ ഡോർ തുറന്ന് അകത്തേക് കയറി.. മയങ്ങി കിടക്കുന്ന സണ്ണിയുടെ അരികിലേക് അവന്റെ ഓരോവടിയും പയ്യെ ആയിരുന്നു.. ബെഡിന്റെ ഇടത്തെ സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന സണ്ണിയുടെ അരികിൽ അവൻ മുട്ടു കുത്തി ഇരുന്നു.. അവന്റെ ശരീരത്തിലെ കെട്ടും മുഖത്തെ പാടിലും അവൻ കണ്ണോടിച്ചു.. പയ്യെ അവന്റെ ചുണ്ടിലെ മുറിവിൽ അവൻ തഴുകി..സണ്ണി എരിവ് വലിച്ചു കൊണ്ട് ഒന്ന് മുരണ്ടു..അലക്സ് വേഗം തന്നെ കയ്യ് പിൻവലിച്ചു.. അവന്റെ മിഴികൾ നിറഞ്ഞു.. സണ്ണിയുടെ കൂടെ താൻ ഇല്ലാലോ എന്നോർക്കവേ അവന്റെ ഹൃദയം ചുട്ടു പൊള്ളി.. തലകുനിച്ചു അവൻ നിറഞ്ഞിരുന്ന മിഴികൾ അടച്ചു,,വിതുമ്പുമ്പോൾ ചുണ്ട് കൂട്ടി പിടിച്ചു ശബ്‌ദം പുറത്തു വരാതെ ഇരിക്കാൻ.. തന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും സണ്ണിയുടെ കയ്യിലേക് ഇറ്റുവീണ മിഴിനീർ തുടച്ചു നീക്കാൻ ഒരുങ്ങവേ കണ്ണ് തുറന്ന് തന്നെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന സണ്ണിയെ കണ്ട് അവന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരാളാൽ കടന്നു പോയി..

തന്റെ തൊട്ട് അരികിൽ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അലക്സിനെ കാണ്കെ അവന്റെ ഹൃദയം വല്ലാതെ ഇടിച്ചു.. അതിനോടൊപ്പം സൂചി കൊണ്ട് കീറും പോലെ വേദനയും.. മിഴിനീർ നിറഞ്ഞ ഇരുവരുടെയും കണ്ണുകളിൽ പ്രണയം വ്യക്തമാണ്.. പങ്കുവെക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന ഒരായിരം കാര്യങ്ങൾ മനസിൽ കുമിഞ്ഞു കൂടി.. തനിക്ക് ഇനിയും കഴിയില്ലാ എന്ന ഉറപ്പായ ആ നിമിഷം സണ്ണി അലെക്സിന്റെ ചുണ്ടുകൾ കവർന്ന എടുത്തു..കണ്ണിൽ നിന്നും ഒലിച്ചു ഇറങ്ങുന്ന ബാഷപകളുടെ ഉപ്പ് രസം അവരുടെ നാവിൻ തുപ്പിൽ തങ്ങി നിന്നു.. വർഷങ്ങളായി അകന്നു പോയവരുടെ സ്നേഹം,,അതായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും ഇടയിൽ.. അധരങ്ങൾ വിട്ടുമാറാത്ത അലക്സ് പതിയെ എഴുന്നേറ്റു ബെഡിലേക്ക് കയറി..അവന്റെ കാൽ മുറുവിലും തട്ടിയതും എരിവ് വലിച്ച കൊണ്ട് സണ്ണി വിട്ട് മാറി.. "So---" ക്ഷമ ചോദിക്കും മുൻപേ സണ്ണി അവന്റെ ചുണ്ടിൽ കയ്യ് വെച്ചു തടഞ്ഞു കൊണ്ട് തന്റെ ടി ഷർട്ട് ഊരി..

അടുത്ത നിമിഷം അലക്സും.. നിർത്തി വെച്ചിരുന്നു ചുംബനം അവർ തുടർന്ന്..നാക്കുകൾ തമ്മിൽ കോർത്തിണക്കവെ ഇരുവരുടെയും കയ്യുടെ ചലങ്ങൾക് പല ദിശയിലെക്കായി.. സണ്ണിയെ ബെഡിലേക് കിടത്തി കൊണ്ട് അലക്സ് അവന്റെ കഴുത്തിൽ മുഖം പൂഴ്ത്തി.. ഒപ്പം തന്നെ അവന്റെ പാൻസ്റ്റിൽ പിടിമുറുക്കി.. ---🐼 "സോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു??" ഡാൻസ് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിൽക്കേ കൃതി ഐവിയുടെ തോളിൽ തട്ടി ആരാഞ്ഞത് കേട്ട് ഐവി ചെറു നാണത്തോടെ തനിക്ക് അറിയാത്ത ആരോടോ കാര്യം പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റിയെ നോക്കി.. "ആഹാ!!" പെട്ടെന്ന് ആരോ അവളുടെ മുടികുത്തിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു..ഐവി വേദന കൊണ്ട് കണ്ണൂറുക്കെ അടച്ചു അലറി.. "ജോ!!" സ്റ്റെല്ല അവളെ തടയാൻ വന്നതും സൂസൻ ഇടക്ക് കയറി.. "അത് അവർ തമ്മിൽ തീർത്തോളും" അവൾ ചുണ്ടു കോട്ടി മുഖം തിരിച്ചു ജോയെ നോക്കി..

ക്രൂരമായ ചിരിയോട് ജോ അവളൂടെ മുടിയിൽ പിടിയിട്ട കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ മുഖം ഇടുപ്പിച്ചു..ശക്തമായ ഇടി ആയതിനാൽ നെറ്റി പോട്ടിയിരുന്നു.. പാർട്ടി ആസ്വദിച്ചു നിൽകുവായിരുന്ന എല്ലാരുടെയും ശ്രേദ്ധ അവരിലേക് തിരിഞ്ഞു..ദൂരെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടും അവര്ക് ചുറ്റും ആൾ കൂടിയത് കൊണ്ടും എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന കാണാൻ കഴിയാതെ ക്രിസ്റ്റി നെറ്റി ചുളിച്ചു.. തന്റെ മുന്നിൽ ഉള്ളവർ മാറിയത് കാരണം അവൻ ഐവിയുടെ കവിളിൽ കുത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ജോയെ കാണാൻ ഇടയായി.. സ്റ്റെല്ലയെ സുസനും,,കൃതിയെ ജെസ്സിക്കയും തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുവാണ്.. ജോയ്ക് ഒപ്പം തന്നെ നിന്നു സിയ നിറ മിഴികളാലെ അവളുടെ പിടിയിൽ നിന്നും രക്ഷപെടാൻ നോക്കുന്ന ഐവി നോക്കി ചിലച്ചു. "ബ്രോ!!" നീലിന്റെ വിളി കേട്ട് അവരുടെ അരികിൽ പോകാൻ തുനിഞ്ഞ ക്രിസ്റ്റിയെ നെഞ്ചിൽ കയ്യ് വെച്ചു ജെറി തടഞ്ഞു..

അവന്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോ ജോയെ ചുട്ട എരിക്കാൻ പകത്തിന് ദേഷ്യം ആയിരുന്നു,, അതേ ദേഷ്യം ഒട്ടും കുറക്കാതെ അവൻ ജെറിയെ ഉറ്റുനോക്കി.. ഇതേ സമയം ജെറിയുടെ ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരിയാണ്!! "അഹ്ഹ്!!" ഐവിയുടെ കഴുത്തിൽ പിടിയിട്ട മുറുക്കവേ തന്റെ തലക്ക് ഏറ്റ പ്രഹരത്തിൽ ജോ വിളിച്ചു കൂവി കൊണ്ട് ഐവിയിൽ നിന്നും പിടിവിട്ടു തലയിൽ കയ്യ് വെച്ചു.. ഐവി കഴുത്തിൽ കയ്യ് വെച്ചു ചുമച്ചു കൊണ്ട് തന്റെ മുന്നിൽ പൊട്ടിയ ബിയർ കുപ്പിയുമായി നിൽക്കുന്ന ആമിയെ കണ്ട് കണ്ണതള്ളി.. "ഡി!!" സിയ ആമിക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി വന്നതും കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുപ്പി താഴേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊണ്ടവൾ സിയയുടെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ട തിരിച്ചു, ഒപ്പം തന്നെ അവളെ പിറകിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു.. ആമിയുടെ നോട്ടം കണ്ട് സ്റ്റെല്ല അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ തന്റെ മുന്നിൽ നിലത് വീണ് കിടക്കുന്ന സിയയെ നോക്കി ഉമിനീർ ഇറക്കുന്ന സൂസനെ തോണ്ടി വിളിച്ചു..

അവൾ തനിക്ക് നേരെ മുഖം തിരിച്ചെത്തും സെക്കന്റ് പോലും വയ്ക്കാതെ സൂസന്റെ മുഖം നോക്കി മുഷ്ട്ടി ചുരുട്ടി അവൾ പഞ്ച് ചെയ്തു.. കൃതി താൻ നിൽക്കുന്നത്തിന്റെ പുറകിലെ ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് വെള്ളം എടുത്തു ജെസീക്കയുടെ മുഖത്തെ ഒഴിച്ചു കൊണ്ട് ഓടി.. "ഏഹ്..ഡി!!" അവൾ പുറകയും. "ഹ്യാ!!" ആമി എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് സിയയുടെ നേരെ വലത്തെ കാൽ പൊക്കി വീശി..മുഖത്തു ഏറ്റ അടുത്ത പ്രഹരം കാരണം അവൾ നിലത്തേക് വീണ്ടും വീണു.. ചുമ്മാ ചെയ്തത് ആയത് കൊണ്ട്, അത് ഫലിച്ചത് കണ്ടു അവൾ ഗമയിൽ കയ്യ് വീശി.. "ടാ,, അവളെ പിടിച്ചു മാറ്റണ്ടേ!!" യാകേശ് അവൾക് നേരെ പോകാൻ നിന്നതും ജെറി തടഞ്ഞു.. "Let them have some fun!!" "Yehh!!" ജെറി പറഞ്ഞതിനോട് യോജിച്ചു കൊണ്ട് നോഹ ആവേശത്തോടെ കയ്യ് ഉരസി.. ക്രിസ്റ്റി തടയാൻ നിന്നില്ല,,

എങ്കിലും തളര്ന്ന് നിന്നു അവരുടെ അടി കാണുന്ന ഐവിയുടെ അരികിലേക് അവൻ നടന്നു.. തലയിൽ വെച്ചിരുന്ന കയ്യെടുത്തു വേദന കടിച്ചമർത്തി തനിക്ക് നേരെ കയ്യ് വീശിയ ജോയുടെ കയ്യിൽ ആമി പിടിയിട്ടു.. "Happy birthday sus!!" വിളിച്ചു കൂവി കൊണ്ട് ആമി അവളുടെ മുഖത്തിന് നേരെ പഞ്ച് ചെയ്തു ഒപ്പം തന്നെ അവളുടെ മുടികുത്തിൽ പിടിയിട്ടു കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ തല ഇടിപ്പിച്ചു.. "Never touch my friends,,,കേട്ടോടി ജോക്കറേ!!" അവൾ താക്കിത്തോടെ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് പിടിമുറുക്കി.. ജോ വേദന കൊണ്ടാലറി.. ഇതേ സമയം,,ജോയുടെ ഫ്രണ്ടസിൽ ഒരുത്തൻ ആമിയുടെ നേരെകയ്യ് കയ്യ് ഉയർത്തിയതും ജെറി അവനെ തടഞ്ഞു കൊണ്ട് പിടിയിട്ടു.. "ഇത് അവർ തമ്മിൽ തീർത്തോളും,, so Don't touch her!!"അവൻ താക്കിത്തോടെ പറഞ്ഞു.. "അത് പറയാൻ നീയരാ ഇവളുടെ??" "Boyfriend!" അവന്റെ കയ്യ് ജെറിയുടെ കയ്യിലിട്ട ഞെരിച്ചു അമർത്തി കൊണ്ട് ജെറി പറയുന്നത് കേട്ട് അവിടെ കൂടി നിന്നവർ എല്ലാം അവനെ ഒരു അത്ഭുത്തോടെ നോക്കി..പലരിലും ഞെട്ടലാണ്.. ആമി അവന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രേവിച്ചു കൊണ്ട് ജോയുടെ കഴുത്തിലെ പിടി അയച്ചു..ആർക്കും മുഖം കൊടുകത്തെ അവൻ നേരെ തിരിഞ്ഞ് നിന്നു നാക്ക് കടിച്ചു........ തുടരും...🥂

