DESTINED LOVE : ഭാഗം 56

രചന: അനാർക്കലി

"ആമി" പുറത്തു നിന്നും ക്രിസ്റ്റിയുടെ വിളി കേട്ട് ആമി ഞെട്ടി.. ഒപ്പം ക്രിസ്റ്റി എന്താണ് ഇവിടെ എന്ന മട്ടിൽ ജെറിയും അവളെ പോലെ ഡോറിലേക്ക് നോക്കി.. ഡോർ പൂട്ടിയിട്ടില്ല...എപ്പോ വേണേലും അകത്തേക്ക് കയറി വരാം. "റേക്ക് എന്താ ഇവിടെ??" വാതിൽ തുറക്കാൻ ഉത്സാഹത്തോടെ പോകാൻ തുനിഞ്ഞ ജെറിയെ അവൾ തടഞ്ഞു കൊണ്ട് ബാത്രൂമിൽ കയറി ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്തു.. അപ്പോഴേക്കും ക്രിസ്റ്റി അകത്തേക് കയറി അവൾക് വേണ്ടി കണ്ണപ്പായിച്ചിരുന്നു. "അവൻ എന്ത്--" ജെറി ഒച്ച ഉണ്ടാക്കി ചോദിക്കാൻ വന്നത് അവൾ അവന്റെ വാ പൊതി കോണ്ട് ഭിത്തിയിലേക്ക് ചേർത്തു നിർത്തി.. "ആമി" ക്രിസ്റ്റി.. അവൾ ഇടത്തെ കയ്യ് കൊണ്ട് അരികിലേ ടാപ്പ് തുറന്നു.. ആമി ബാത്റൂമിലെ ആണെന്ന് മനസിലായതും അവൻ ഡോറിന്റെ അരികിലേക് വന്നു.. "ശ്.. മിണ്ടാതെ നിന്നോണം" താൻ വാ പൊതിയിട്ടും എന്തൊക്കയോ പറയാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന ജെറിയെ നോക്കി കണ്ണു കൂർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ആമി.. 'ഞാൻ എങ്ങനെ സംസാരിക്കാനാ?' അവൻ മനസിൽ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവളുടെ കയ്യിലേക് നോക്കി..

"ആമി,, are you listening? എനിക്ക് നിന്നോട്.." ക്രിസ്റ്റി പറയാൻ തുടക്കം കുറിച്ച നേരം തന്നെ ആമി ജെറിയിൽ നിന്നും കയ്യ് പിൻവലിച്ചു.. അത്രെയും നേരം ഇമചിമ്മാതെ അവളുടെ മിഴികളിലേക് നോക്കി നിന്ന് ജെറി തന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉടലെടുത്ത വികാരത്തെ കടിച്ചമർത്താൻ കഴിയാതെ ജെറി ശരവേഗത്തിൽ ആമിയുടെ അധരങ്ങൾ കവർന്നെടുത്തു.. അവനിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഉള്ള ചുംബനത്തിൽ അവൾ തീർത്തും സ്തംപ്പിച്ചു..ഇരുകണ്ണും പുറത്തേക് തള്ളി വരും പോലെ,, അയാഞ്ഞിരുന്ന അവളുടെ ഇരുകയ്യുടെയും മുഷ്ട്ടി മുറുകി.. അവളിൽ നിന്നും അവൻ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ജെറി പിൻമാറാതെ അവന്റെ ഇരുകയ്യും അവളുടെ കവിളിൽ വെച്ചു കൊണ്ട് കീഴ്ച്ചുണ്ട് കൊതിവലിച്ച കൊണ്ടവൻ തന്റെ നാക്ക് അവളുടേതുമായി കോർക്കാൻ തിരിഞ്ഞു.. " ... I'm sorry,,, ആമി??" വലിയ ഒരു പ്രസംഗം തന്നെ പുറത്ത് നിന്നും ക്രിസ്റ്റി പറഞ്ഞു തീർത്തു കൊണ്ട് അവളുടെ മറുപടി വേണ്ടി വീണ്ടും വിളിച്ചു.. എവിടുന്നോ വന്ന ബോധത്തിൽ ആമി ജെറിയെ പിന്നിലേക്ക് ബലമായി തള്ളി നീക്കി..

അവൾ അവന് മുഖം കൊടുകത്തെ തപ്പി കളിക്കുന്നത് കണ്ട് ജെറി ചിരികടിച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ട് കീഴ്ചുണ്ട് കടിച്ചു വിട്ടു.. "Their was sugar in your lips" അവൻ ചൂണ്ട് വിരലാൽ ആമിയുടെ അധരം തഴുകി.. "Youuuu!" അവൾ ദേഷ്യത്തോടെ അവന്റെ നെഞ്ചിൽ തുടരെ തുടരെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി...ജെറി അതെല്ലാം ആസ്വദിക്കവായിരുന്നു.. അവൾ തന്റെ നെഞ്ചിൽ ഇടിക്കാനും കുത്താനും ശ്രേമിക്കുമ്പോ അവൻ അവൾക് അരികിലേക് കൂടുതൽ ചേരാൻ ശ്രേമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.. തനിക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ഡാഡിയോടെ അടിയുണ്ടാക്കിയ കുഞ്ഞാമിയേയാണ് അവൻ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്.. അഖിബിന്റെ നെഞ്ചിൽ തല്ലി കരയുന്ന ആമി.. അവന്റെ ചൊടികൾ വിടർന്നു..ജെറി അവളുടെ ഇരുകയ്യും പിടിച്ചുകെട്ടി തന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തു ആമിയെ.. ആദ്യം അവനിൽ നിന്നും വിട്ടുമാറാൻ ബലപരീക്ഷണം തടത്തി എങ്കിലും അവസനം കീഴടങ്ങി കൊണ്ട് അവന്റെ കരങ്ങളിൽ ഭദ്രമായി അണഞ്ഞു.. . . "ക്രിസ്റ്റി?" ഐവിയുടെ വിളികേട്ടാണ് അവൻ വാതിൽകൽ നിന്നും മുഖം തിരിച്ചത് തന്നെ..

ആമിയോട് താൻ ചെയ്തതിന് ക്ഷമ ചോദിച്ചു എങ്കിൽപോലും അവളിൽ നിന്നും ഒരു തരത്തിലും ഉള്ള പ്രതികരണം കിട്ടാഞ്ഞിട്ട ശങ്കിച്ചു നിൽക്കുവായിരുന്നു അവൻ.. അവന്റെ അവസ്ഥ മനസിലാക്കിയത് പോലെ ഐവി തോള്ളിൽ തട്ടി.. "ആമി,, ഞങ്ങൾ താഴെ ഉണ്ടാകും" ഐവി അവനോട് താഴേക്ക് കൂടെ വരാൻ ആംഗ്യം കാണിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നേ നടന്നു.. അവനോന്ന തിരിഞ്ഞു നോക്കി അവൾക് പുറകിൽ പോയി.. "നീ എന്താ ഇവിടെ..." ജെറിയിൽ നിന്നും വിട്ടമാറി ആമി "For you" അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് എന്താണ് എന്ന് മട്ടിൽ അവൾ മുഖം ചുളുക്കി. "I'm sorry" ജെറിയെ നോക്കാൻ കൂടെ കൂട്ടാക്കാതെ അവൾ അവനു വേണ്ടി പുറത്തേക് ഇറങ്ങാൻ വാതിൽ തുറന്നു.. "എനിക്ക് ഫ്രഷാകണം" ജെറിയെ പിടിച്ചു വലിച്ചു അവൾ പുറത്താക്കി.. അവൾ മിററിന് മുന്നിൽ ചെന്നു നിന്നു അല്പനേരം തന്റെ പ്രതിബിംബതെ വീക്ഷിച്ചു..

കൂടുതലും അവൻ നുകർന്ന എടുത്ത തന്റെ ചുണ്ടുകളിലേക്കാണ് നോട്ടം തറഞ്ഞത്.. _❄️ "നീ പോയില്ലേ??" ഫ്രഷായി ഇറങ്ങിയതും അവൾ ആദ്യം കണ്ടത് ബേഡിൽ മലർന്ന് കിടന്നു ഫോണിൽ കളിക്കുന്ന ജെറിയെയാണ്.. "I'm not going until you said u forgive me..And come home" "നടക്കില്ല" അവൾ തീർത്ത പറഞ്ഞു.. "ഫറ,, എന്റെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റ് മുഴുവൻ..അങ്ങനെ റിയാക്ട ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു.. ബട്ട് അവരേ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക്.. You don't understand" അവൻ ഇറച്ചയോടെ മുഖം തിരിച്ചു.. "When did you know??" ആമിയുടെ ചോദ്യം കേട്ട് ജെറി ഒറ്റ പുരികം പൊക്കി.. "ഞാൻ ആരാണ് എന്ന എപ്പോ മനസിലായി?" അവൾ വിശദീകരിച്ചു "At first glance" അവൾ പോലും മറന്ന് പോയിരുന്ന നെറ്റിയിലെ മുറുവിലേക് നോക്കി കൊണ്ടാണവൻ പറഞ്ഞത്. താൻ നൽകിയ സമ്മനം, അതിനെ അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ആമിയുടെ അനുവാദത്തിന് കാത്തുനിൽക്കാതെ അവൻ ചുണ്ട് ആ മുറിപാടിൽ ചേർത്തു.. അവളുടെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു തണുപ്പ് കടന്ന് പോയി... "I know you hate me more than anything in the world..but,, I love you "

അവൻ മയത്തിൽ പറഞ്ഞു വന്നു കൊണ്ട് അവസനം ആർദ്രമായ സ്വരത്തിൽ അവളുടെ കണ്ണിലേക് വിടാതെ നോക്കി കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവൾ തരിച്ചു നിന്നു പോയി.. ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷികയാത്ത ഒരു തുറന്ന പറച്ചിൽ കേട്ട ഷോക്കിൽ ആയിരുന്നു ആമി.. കൂടുതൽ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് തന്റെ ഇഷ്ട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞു ക്ലിഷേ ആകാൻ അവൻ തോന്നിയില്ല,,തന്റെ ഇഷ്ടം അത് പറയാൻ തോന്നി അവൻ പറഞ്ഞു,, അവിടെ അവൻ സാഹചര്യം നോക്കാൻ നിന്നില്ല.. ആമി ഇപ്പൊഴും അവൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത മട്ടിൽ ജെറിയിൽ തന്നെ തന്റെ ദൃഷ്ടി ഊന്നി നില്കുവാണ്. . . അലങ്കോലം ആക്കിയിട്ട അടുക്കള ഒതുക്കാൻ ക്രിസ്റ്റിയും അവൾക് ഒപ്പം കൂടി.. രണ്ടുപേരും എൻജോയ് ചെയ്തു കൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം കയ്യിക്കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.. "ഇത് എവിടെ വെക്കും??" "അവിടെ എവിടേലും വെക്ക.. മോം വന്നിട്ട് എന്താ എന്നു വെച്ച നോക്കിക്കോളും" അവളുടെ പറച്ചിൽ കേട്ട് ക്രിസ്റ്റി തലയാട്ടി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ടിൻ മുകളിലേക് എടുത്തു വെച്ചു.. "Move"

പാത്രം കഴുകി കൊണ്ടിരുന്ന ഐവിയെ തള്ളി നീക്കി ക്രിസ്റ്റി അവൾക് പകരം കയറി നിൽക്കാൻ നോക്കി.. ഐവി വിട്ടുകൊടുത്തു.. "ഇത് എപ്പോഴും വേണം കേട്ടല്ലോ" വലിയാൾ ചമഞ്ഞുള്ള അവളുടെ സംസാരം കേട്ട് അവൻ സമ്മദിച്ചു കൊണ്ട് തലയാട്ടി.. ഐവി ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ അവന്റെ കവിളിൽ വേഗത്തിൽ ചുണ്ടമാർത്തി വിട്ടു നിന്നു.. ഓർക്കാ പുറത്തു കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അവനൊന്നു അന്തിച്ചു.. "ഏഹ്!!" ടാപ്പ് പൊട്ടി വെള്ളം അവരുടെ ഇരുവരുടെയും ദേഹത്തേക്ക് ചാടി.. വെള്ളം പുറത്തേക് ചാടാതെ ഇരിക്കാൻ ഇരുവരും കിടന്ന പരാക്രമം കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല.. ശരീരത്തിലെ നനവ് നോക്കി ക്രിസ്റ്റി നിൽക്കേ അവൾ ചിരികടിച്ചു പിടിച്ചു.. "What's going on?" സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി വന്നു നിൽക്കുന്ന ആമി.. "ആമി" ഐവി അവളെ നോക്കി ഒരു കയ്യികൊണ്ട മുഖം തുടക്കവേ ക്രിസ്റ്റി അവളെ കണ്ട സന്തോഷത്തിൽ ടാപ്പിൽ നിന്നും കയ്യ് എടുത്തു.. വെള്ളം വീണ്ടും ഇരുവരുടെയും ദേഹത്തേക്ക് തെറിച്ചു.. "ക്രിസ്റ്റി!!" ഐവി അലറിയതും അവൻ വീണ്ടും അബദ്ധമാണ് മാറ്റിയത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവളെ നോക്കി നാക്ക് കടിച്ചു.. ഇതേ സമയം ആമിയുടെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ജെറിയെ കണ്ടു ഐവി അന്തിച്ചു.. "ജെകെ?" "കെയ്ത്ത്??"

"ജെറി??!" തന്റെ പേര് മൂന്നു പേരും മൊഴിയുന്നത് കേട്ടാണ് അവൻ ഫോണിൽ നിന്നും തലയുയർത്തിയത്.. "നിന്നോടാരാ പറഞ്ഞേ ഇങ്ങോ വരാൻ" "വരണ്ടാ എന്നും പറഞ്ഞില്ലലോ" അവൻ കയ്യ് മലർത്തി കൊണ്ട് എല്ലാരേയും നോക്കി പല്ലിളിച്ചു. ആമി സ്വയം തലക്ക് അടിച്ചു.. "ഡി,,, വായിനോക്കി നിൽക്കാതെ പോയി പൈപ്പ് ഓഫാക്ക്" ഐവി വിളിച്ചു കൂവുന്നത് കേട്ട് ആമി വേഗം പുറത്തേക് ഓടി.. . . ആമി കൗച്ചിലും, അവൾക് മുന്നിൽ പരസ്പരം ഉറ്റുനോക്കി ഇരിക്കുന്ന ജെറിയെയും ക്രിസ്റ്റിയേയും കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഐവി ഹാളിലേക് വന്നത്.. "നീ എന്താ ഇവിടെ??" "അത് തന്ന എനിക്കും നിന്നോട് ചോദിക്കാൻ ഉള്ളത്" ക്രിസ്റ്റിയോട് ചോദിച്ചു കൊണ്ട് ജെറി ആമിയെ നോക്കി... കൂടെ അവൾക് പുറകിൽ വന്നു തങ്ങളെ സംശയത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഐവിയേയും.. "ആമി,, നീ വീട്ടിലേക് വരാതെ എന്താ" "അത് തന്നെ.. come home" ക്രിസ്റ്റി എന്തു പറയുന്നോ അതിനെ താങ്ങി ജെറിയുടെ സംസാരം കേട്ട് അവർ ഇരുവരും ഒരുപോലെ അവനെ നോക്കി കൊണ്ട് പുച്ഛിച്ചു തള്ളി. ആമി മൗനത്തിലാണ്..

"ഐവി,, എനിക്ക് ഉറങ്ങണം.. നിന്റെ ഗസ്റ്റ് എപ്പോ പോകും" "അവർ എന്റെയല്ല നിന്റെയാ" വലിയ കാര്യത്തിൽ ഉള്ള ആമിയുടെ ചോദ്യത്തിന് തിരിച്ചു പണിഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള ഐവിയുടെ പറച്ചിൽ കേട്ട് അവൾ വാ പൊളിച്ചു.. "ദേ,,എന്താ എന്നുവെച്ചാൽ വേഗം വേണം..എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു" "എങ്കിൽ ഇവനെ കൂടെ കൊണ്ട് പോ..ചെല്ല്" ജെറി ക്രിസ്റ്റിയെ തള്ളി പറഞ്ഞയാക്കാൻ നോക്കി.. "വിരോധമില്ല.. വന്നോട്ടെ😌" ഐവി "കയറിപ്പോടി!!" ആമിയുടെ അലറച്ച കേട്ടതും ഐവി നാക്കും നീട്ടി ക്രിസ്റ്റിയ്ക് ഒരു ഫ്ലയിങ് കിസ്സും നൽകി റൂമിലേക് കയറി.. "ഇനി നിങ്ങൾക് പോകാം" അവൾ എഴുന്നേറ്റു "ആമി!" "ഫറ!" ഇരുവരെയും അവളെ പരിഗണിച്ചില്ല. "വീട്,, ഏത് വീട്?? ഞാൻ അവിടെ ആരാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി തന്നതല്ലേ രണ്ടുപേരും..അപ്പോ പിന്നെ ഇതിന്റെ ആവിശ്യമില്ല" "Right,,,ഞങ്ങൾക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റി,, sorry,, ആമി,,ആ നിമിഷം എന്തുകൊണ്ടോ ഇവൻ പറയുന്നതിന് എതിർ പറയാൻ നിന്നില്ല എന്നത് സത്യമാ..നിന്നെ അത് എത്രത്തോളം ഹെർട്ട ചെയ്യും എന്നൊരു ചിന്താ പോയില്ല.. Totally my fault..And I'm truly deeply sorry for that"

ക്രിസ്റ്റിയ്ക് എന്തു പറയണം എന്നൊരു പിടിയില്ല.. എങ്കിലും ആദ്യം നാവിലേക് വന്ന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവളെ ചേർത്ത പിടിച്ചു.. "ഞാനും സോറി " ഇടക്ക് ഇടിച്ചു കയറി ജെറി പറയുന്നത് കേട്ട് ആമി അപ്പോ തന്നെ അവരിൽ നിന്നും വിട്ടമാറി നിന്നു.. "എനിക്ക് ആരുടെയും സോറി വേണ്ടാ,,ഞാൻ ആരുടെ കൂടെ വരുന്നതുമില്ലാ!!" അവൾ മുഖം കടുപ്പിച്ചു കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ സ്റ്റെപ്പ് കയറി. "നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരാതെ ഞങ്ങൾ പോകും എന്ന് നീ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതണ്ട!!" ജെറി വിളിച്ചു കൂവു ക്രിസ്റ്റിയെ തള്ളി മാറ്റി കൗച്ചിലേക് വീണു.. _🔥 "അവൻ വന്നില്ലേ??" എഡ്ഡി ചോദിക്കുന്നത് യാകേശ് ഇല്ലാ എന്നു തലയാട്ടി.. "ഞാനും കൂടെ പോയാ മതി ആയിരുന്നു" നീൽ മൂക്ക് വലിച്ചു "എങ്കിൽ അവൾ നിന്നെ തൂക്കി എടുത്തു പുറത് ഇട്ടേനെ" ദിനു പറയുന്നത് കേട്ട് അവൻ ചുണ്ട് കോട്ടി കൊണ്ട് ക്രിസ്റ്റിയെ വിളിച്ചു..

രണ്ട് മൂന്നു തവണ വിളിച്ചിട്ടും അവൻ ഫോണ് എടുകാഞ്ഞിട്ട യാകേശ് ജെറിയ്ക് ട്രൈ ചെയ്തു.. അവന്റെയും കാര്യം മറിച്ചല്ല.. "ക്രിസ്റ്റി ആമിയെ കാണാൻ പോയതാ എന്നു പറയാം.. ജെകെ എവിടെ പോയതാ??" ദിനു. യാകേശ് കയ്യ് മലർത്തി.. . . വാതിൽകൽ ആരോ നിൽക്കുന്ന തോന്നിയതാണ് ഐവി പേടിയോടെ തിരഞ്ഞത്.. അത് ക്രിസ്റ്റി ആണെന്ന് കണ്ടതും അവൾക്കൊരു ആശ്വാസം തോന്നി.. "പോയില്ലേ??" കിടക്കാൻ ബെഡ് നേരെയാക്കി കൊണ്ട് അവൾ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൻ മറുപടി നൽകാതെ അവൾക് പിന്നിലൂടെ ചെന്ന് അരയിലൂടെ കയ്യിട്ട് ചേർത്ത പിടിച്ചു... ഐവി ഞെട്ടി,,ക്രിസ്റ്റി മുഖം അവളുടെ ഷോള്ഡറിൽ വെച്ചു കൊണ്ട് പല ചിന്തയിലേക്കും മനസിനെ വഴി തിരിച്ചു വിട്ടു.. . . "I want her dead!!" ജോ തന്റെ ഉള്ളിൽ ആർത്തിരമ്പുന്ന ക്രോധത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ ടേബിളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം തട്ടി എറിഞ്ഞു കൊണ്ട് അലറി..

ക്രമിതിമാക്കാതെ അവൾ ശ്വാസം തുടരെ തുടരെ എടുത്തു വിട്ടു,, കണ്ണിൽ കണ്ടതെല്ലാം അവൾ തല്ലി ഉടക്കുവായിരുന്നു.. ക്രിസ്റ്റിയോടെ ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന ഐവി അതാണ് അവളുടെ മനസ് നിറയെ.. ഒരു പ്രാന്തിയെ പോലെ അവൾ എന്തെല്ലാമോ കാണിച്ചു കൂട്ടി.. ഇതേ സമയം ഐവിയുടെ റൂമിനുള്ളിലെ മിററിൽ അധരങ്ങളിലെ മധുരം കയ്യ് മാറുന്ന ഇരുവരുടെയും പ്രതിച്ഛായ തെളിഞ്ഞു.. ഇട്ടിരുന്ന ജാക്കറ്റ് ഊരുന്നതിന് ഒപ്പം അവൻ അവളെ കൊണ്ടു ബെഡിലേക് മറിഞ്ഞു.. ആഴമേറിയ അവരുടെ ചുംബനം.. നാക്കുകൾ തമ്മിൽ കോർത്തിണക്കി വലിക്കുനത്തിന്റെ ഇടയിലൂടെ അധരങ്ങൾ അല്പനേരം പിൻവലിച്ച കൊണ്ട് ഇരുവരും അവരുടെ ടി ഷർട്ട് ഊരിമാറ്റി..ഇരുവരുടെയും മിഴികള് തമ്മിൽ കുരുങ്ങിയതും തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉടലെടുക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ രണ്ട്പേരും മനസിലാക്കി തുടങ്ങിയിരുന്നു.. ഒരു നൂഴിലാ വ്യത്യാസത്തിൽ ഒരുവരും ശ്വാസം കയ്യ് മാറി,,ഐവിയുടെ നെഞ്ചം ഉയർന്ന പോകുന്നത് അവന്റെ ശരീരം അറിഞ്ഞു കൊണ്ട ക്രിസ്റ്റി തന്റെ വലത്തെ കയ്യും അവളുടെ മുതികിലൂടെ തഴുകി ബ്രാഹുക്കിൽ പിടിയിട്ടു..

നിഷ്പ്രയാസം അവൻ ഹുക്ക് എടുത്തതും അവളുടെ മാറ് പാതി മറച്ചു കൊണ്ടത് ഊർന്നു.. അവന്റെ ചുണ്ടോട് തന്റെ ചിരി നൽകി അവൾ തന്നെ തന്റെ നക്നത് എടുത്തു കാട്ടി.. അവന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു തരം കുസൃതിചിരി വിടർന്നത് കണ്ടു തന്റെ മുഖത്തെ നാണം മറക്കാനായി ഐവി ക്രിസ്റ്റിയുടെ അധരങ്ങൾ ആഴത്തിൽ കവർന്ന എടുക്കാൻ തുടങ്ങി.. പാതിയെ പില്ലോയിലെ തല കയറ്റി വെച്ചു കൊണ്ട് അവളും അവൾക് മേലെയായി അവനും സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു.. അവൻ അധരങ്ങളിൽ നിന്നും തന്റെ അധരങ്ങൾ പിൻവലിച്ചു കൊണ്ട് അവളുടെ കഴുത്തിലേക് തന്റെ ചുണ്ടു ചേർത്തു..അവളൊരു കുറുകലോടെ അവന്റെ പാന്റസിൽ പിടിയിട്ടു.. ഇരുവരുടെയും മെയ്യും മനസും ശരീരം ഒട്ടാകെ ഒഴുകി നടന്നു..ഐവിയുടെ കുറുകലിൽ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ ചൂടേറി.. നോവോടെ അവൻ അവളിലേക് പടർന്ന് കയറിയതും,,ആ നോവും സുഖമാക്കി അവൾ അവന്റെ മുതുകിൽ തന്റെ നഖം ആഴ്ന്ന ഇറക്കി.. . . "I'll kill her!!" ജോ പകയോടെ തന്റെ കയ്യിൽ ആഴത്തിൽ കത്തികൊണ്ട് വരഞ്ഞു.. .... തുടരും...🥂

