DESTINED LOVE : ഭാഗം 59

രചന: അനാർക്കലി

"Hey!!" പൂള് സൈഡിൽ നിന്നുമുള്ള ഗ്ലാസ് ഡോർ നീക്കി അകത്തേക് വന്ന ജെറിയെ കണ്ട് ആമി അവന്റെ നേരേ പാഞ്ഞു..ജെറിയ്ക് മുന്നിൽ നടന്നു വന്ന നോഹ അവളെ കണ്ടതും വേഗം സൈഡ് മാറി നിന്നു കൊണ്ട് അവളിലേക്ക് തന്നെ കണ്ണു നട്ടു ഒണ് ആക്കി വെച്ചിരുന്ന ക്യാമറ അവർക് നേരെയാക്കി.. "You!!" ആമി അവന്റെ നേരെ ചെന്നതും ജെറി വഴിമാറി.. അവൾ മുന്നേക് വെച്ചു പോയി.. "Yes" ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്ന മട്ടിൽ അവൾക് നേരേ തിരിഞ്ഞതും ആമി വീണ്ടും മുഷ്ട്ടി ചുരുട്ടി അവനു നേരെ കയ്യ് പൊക്കി കൊണ്ട് ചെന്നു.. ഈ തവണയും അവൻ വഴുതി മാറി.. "Don't play jerry". പല്ല് കൂട്ടി പിടിച്ചു ആമി പറയുന്നത് കേട്ട് അവൻ ചുണ്ടു കടിച്ചു പിടിച്ചു.. "Try" "നിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ" ആമി അവനെ പിടിക്കാനായി ഓടി.. അവൻ പിടികൊടുകാതെ വഴുതി മാറി കൊണ്ടിരുന്നു.. ഓരോ തവണയും പിടിവീഴും എന്ന നിനക്കുമ്പോഴെല്ലാം അവൻ സമർഥമായി തെന്നി മാറി.. അവരുടെ കളികണ്ടു മറ്റുള്ളവർ അസ്വദിച്ചു..ചെറു ചിരിയിൽ നിന്നും നിമിഷ നേരംകൊണ്ട പൊട്ടിച്ചിരിയിലെക്ക് വരെ വഴിമാറി..

"Stop" "Catch mee!!" അവൾ ദേഷ്യത്തിൽ ക്യൂഷൻ എടുത്തു ജെറിയ്ക് നേരെ എറിഞ്ഞു.. അവൻ നിസ്സാരമായി അത് തട്ടികളഞ്ഞതും ആമി അലറി.. അവൾ ദേഷ്യത്തോടെ,,അതിലുപരി തോറ്റ് പോയെന്ന് വിഷമത്തോടെ കൗച്ചിലേക് ഇരുന്നു മുഖം ഇരുകയ്യും കൊണ്ട് മറച്ചു.. ട്രാപ്പ് ആകുമോ?? തന്റെ മനസു വേണ്ട വേണ്ട എന്നു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും അതിന് ചെവികൊള്ളാതെ ജെറി പയ്യെ അവൾക് അരികിലേക്ക് നടന്നു..അവൾക് തൊട്ട് അരികിൽ ഇരുന്നു തോളിലേക്ക് കയ്യ് വെക്കാൻ വന്നതും.. "യേഹ്ഹ്!" പമ്മി ഇരുന്ന് പുലി ചാടിയത് പോലെ ആമി അവന് നേരെ ചാടി..ജെറി കൗച്ചിലേക് മലര്ന്നു കിടന്നതും അവനു മുകളിലേക് കയറി ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആമി ഒരു പ്രാന്തിയെ പോലെ അവന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി തുടരെ തുടരേ ശ്വാസം എടുത്തുവിട്ടു.. "നിനക്ക് എന്നെ അറിയില്ല" നിർത്താതെ ആമി അവന്റെ നെഞ്ചിൽ തുടരെ തുടരെ അടിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞതും ജെറി പ്രയാസപെട്ടാണെങ്കിലും അവളുടെ കയ്യ് പിടിച്ചു വെച്ചു.. എന്നാൽ ആമി മുഖം അവന്റെ നെഞ്ചിലേക് അമർത്തി..

എന്താ നടക്കുന്നത് എന്നറിയാതെ ക്രിസ്റ്റി നെറ്റിചുളിച്ചു.. മനസിൽ പലത്തും ചിന്തിച്ചു കൂട്ടി നീലും നോഹയും കണ്ണു മിഴിച്ചു.. "അഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ!!!" ജെറിയിൽ വിളിച്ചു കൂവി എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രേമിച്ചപോഴാണ് ആമി അവന്റെ നെഞ്ചിൽ പല്ലമാർത്തി ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാരും കണ്ടത്.. "വന്നു പിടിച്ചു മാറ്റടാ ഇതിനെ" ക്രിസ്റ്റിയെ നോക്കി അവൻ അലറി.. "ആമി" ക്രിസ്റ്റി അവളെ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അവൾ വിട്ടുമാറാതെ കടിയുടെ ആക്കം കൂട്ടി.. "സഹ്ഹ്ഹ" എങ്ങനെയൊക്കെയോ ക്രിസ്റ്റി അവളെ പിടിച്ചു മാറ്റി.. അവന്റെ നെഞ്ചിൽ നിന്നും ചോര പൊടിഞ്ഞത്‌കണ്ട് ജെറി കണ്ണും തള്ളി ആമിയെ നോക്കി.. ഇടത്തെ കയ്യ് കൊണ്ട് അവൾ ചുണ്ടു തുടച്ചു ഇപ്പോഴും യക്ഷിയെ പോലെ അവൾ നോട്ടം തുടർന്നു.. . . കുടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കോഫി കപ്പ് താഴ്ത്തി വെച്ചു ഐവി ക്രിസ്റ്റിയെ കണ്ണും മിഴിച്ചു നോക്കി.. "Really.. അവൾ കടിച്ചോ??" അവൻ ചിരിയോടെ തലയാട്ടി.. "Hmm..At last stay, ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു" നടന്നതെല്ലാം ഓർക്കവേ ക്രിസ്റ്റിയ്ക് എന്തിന് എന്നില്ലാതെ ചിരി വന്നു. "Tom and jerry തുടങ്ങാൻ ടൈം ആയി.."

"ഈ തവണ കെയ്ത്തിനെ അവൾ വെറുതെ വിടില്ല" അവൾക് ഒപ്പം തന്നെ ക്രിസ്റ്റി പറഞ്ഞു.. ഐവി ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്കി ഇരിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റിയെ കണ്ടു ഒറ്റ പുരികം പൊക്കി.. "What??" ക്രിസ്റ്റി "എന്തേ??" "എന്ത്??" അവന്റെ ചൊടിയിൽ ഒരു കള്ളച്ചിരി വിടർന്നു.. "കുന്തം.. പോടാ" അവൾ കേറുവോടെ മുഖം തിരിച്ചു.. "മോം എന്ത് പറഞ്ഞു?? LAst night??" പെട്ടെന്ന് അവളുടെ മനസിലേക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവർ പങ്കിട്ട നിമിഷങ്ങൾ കടന്ന് വന്നതും,എന്തുകൊണ്ട് അവനെ ഫേസ് ചെയാൻ മടി തോന്നി തുടങ്ങി.. വെപ്രാളത്തോടെ,ഇരു കാലിന്റെയും പെരുവിരൽ ഞെരിച്ചു കൊണ്ട് അവൾ അവനു മുഖം കൊടുകത്തെ തലയാട്ടി.. "ഞങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച സംസാരിച്ചിട്ടില്ല" അവളുടെ അവസ്ഥ മനസിലാക്കികൊണ്ട് തന്നെ അവൻ വീണ്ടും ചോദ്യം എറിയാൻ തീരുമാനിച്ചു.. "So how was it??" ഗൗരവമായി അവന്റെ ചോദ്യം കേട്ട് അവൾ കാര്യം മനസിലാകാതെ നെറ്റി ചുളിച്ചു.. "Our s*??" ഐവി കുടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കോഫി നിറുകയിൽ കയറി,,അവൾ ചുമച്ചു കൊണ്ട് ഇടകണ്ണിട്ട് അവനെ നോക്കി..

ക്രിസ്റ്റി ചിരിപൊട്ടത്തെ ഇരിക്കാൻ പാടുപെടുന്നുണ്ട് എന്നു കണ്ടതും അവൾ ചുമ അടക്കി പിടിച്ചു കൊണ്ട് തന്റെ ഹാൻഡ് ബാഗ് കൊണ്ട് അവന്റെ തോളിൽ തല്ലി.. "Idiot!" അവൾ പിറുപിറുത്തു.. അപ്പോഴേക്കും അവന്റെ ചിരി പൊട്ടിയിരുന്നു..അവളും അവനോടപ്പം കൂടി. "Great" അല്പനേരത്തെ മൗനത്തിന് ശേഷം അവൾ പറയുന്നത് കേട്ട് മിഴികൾ ഉയർത്തി വശ്യമായ നോട്ടം എറിഞ്ഞു.. ഐവി ചുണ്ടു കടിച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ട് കണ്ണൂറുക്കി.. 'i wanted you more and more everyday'. അവളുടെ മനസ് മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അവരുടെ സന്തോഷം കണിന് പിടിക്കാതെ അവരെ വീക്ഷിച്ചു ഇരുന്ന് ജോയുടെ രക്തം തിളച്ചു മറിഞ്ഞു..അവളുടെ ശ്വാസം കെതി ഉയര്ന്നു.. തന്റെ ബാഗിലേക്ക് പതിയെ കയ്യ് കടത്തി എന്തിനോ വേണ്ടി അവൾ പരതി..താൻ തിരിഞ്ഞത് കയ്യിൽ ഉടക്കിയതും ക്രൂരമായി ഒരു ചിരിയോടെ ആരുടെയും കണ്ണിൽ പെടാതെ അവൾ പയ്യെ പാതി മാത്രം പുറത്തെടുത്ത് അതിലേക് ഉറ്റുനോക്കി.. 'ഗണ്' മുറുക്കെ പിടിച്ചു കൊണ്ടവൾ ഐവിയിലേക് നോട്ടം എറിഞ്ഞു..

അവരുടെ നിമിഷം കണ്ണിൽ കാണുന്നതിന് അനുസരിച്ചു പല്ലു ഞെരിച്ചു കൊണ്ടവൾ അത് പുറത്തേക് എടുക്കാൻ നോക്കി.. 'വേണ്ടാ ഇപ്പൊ വേണ്ടാ.. ആളുകളുണ്ട്' അവൾ സ്വയം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് ഒന്നുടെ അവരെ ഇരുത്തി നോക്കി തിരികെ നടന്നു.. <<3 "She's gonna pay for this". നക്നമായാ തന്റെ നെഞ്ചിലേ മുറുവിലേക് നോക്കി അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് നോഹ ദിനുനെ നോക്കി.. 'നടക്കും നടക്കും' എന്ന മട്ടിൽ ദിനു തലയാട്ടി തന്റെ റിമോട്ട കണ്ട്രോളറിലേക് ശ്രേദ്ധ കൊടുത്തു.. നോഹയും ദിനുവും ജെറിയുടെ റൂമിൽ ഗെയിം കളിക്കുവാണ്..വമ്പിച്ച മത്സരം രണ്ടുപേരുടെയും ഇടയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഇടക്ക് ജെറി പറയുന്നതിന് അവർ ചെവി ഓർക്കും.. ഒരു മണിക്കൂർ ആയി അവൻ ആമിയെ ചീത്ത വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്,,സഹികെട്ടാണ് അവർ ഗെയിം കളിക്കാം എന്ന തീരുമാനിച്ചത്.. "F*kk!!" "Yooohh" നോഹയെ തോൽപിച്ചു കൊണ്ട് ദിനു കണ്ട്രോളർ കൗച്ചിലേക് ഇട്ടു കൊണ്ട് അവന്റെ മുന്നിൽ കിടന്ന തുള്ളി.. "പോടാ പോ.. പോയി തരത്തിൽ കളിക്ക്" നോഹയുടെ മുന്നിൽ ചെന്നു നിന്നു

അവന്റെ കവിളിൽ തട്ടികൊണ്ട ദിനു കളിയക്കാൻ തുടങ്ങിയതും അവൻ ദിനുനെ നോക്കി കണ്ണുകൂർപ്പിച്ചു "Cheating ആയിരുന്നു" "അയ്യേ,,ഇളകുഞ്ഞല്ലേ.. ഒന്ന് പോയേട.." ദിനു അവനെ പുച്ഛിച്ചു. "ദിനു!!" നോഹ അവന്റെ പേരും വിളിച്ചു കൊണ്ട് കണ്ട്രോളർ നിലത്തേക് ഇട്ടു അവന്റെ നേരെ പാഞ്ഞു.. രണ്ടുപേരും കുട്ടികളെ പോലെ തല്ലുകൂടാൻ തുടങ്ങി.. "ഇതെന്താ ഇവിടെ??" നിലത്കിടന്ന് ഉരുളുന്ന നോഹയെയും ദിനുനേയും നോക്കി ഹർഷ് ചോദിച്ചു കൊണ്ട് അവരുടെ അരികിലേക് ചെന്നു.. അപ്പോഴേക്കും ഇരുവരും അകന്നു മാറി.. "എന്താ പ്രശ്നം??" ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിലും മറ്റേതോ ലോകത് അകപ്പെട്ട ജെറിയെ നോക്കി കൊണ്ട് ഹർഷ് നെറ്റിചുളിച്ചു.. അവന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ പേരിൽ അവർ വീണ്ടും വഴക്കിലേക്ക് കടന്നു.. "ജെകെ??" അവരുടെ അടി ഒതുകാൻ സഹായം എന്നപോലെ ഹർഷ് ജെറിയെ വിളിച്ചു കൊണ്ട് ബെഡിലേക് നോക്കിയതും അവന്റെ പൊടി പോലുമില്ല.. "ഇതേവിടെ പോയി??" നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് അവൻ എവിടെ പോയി എന്നു ചിന്തിച്ചു നിൽക്കേ പുറകിൽ തല്ലു കൂടുന്നവരുടെ നിലവിളി അവന്റെ കാതുകളിലേക്ക് വന്നു പതിച്ചു.. __🖤

"ഓഹ്" ഇടാനുള്ള ക്രോപ് ടോപ്പ് പുർത്തവെച്ചു മറന്നത് ഓർത്ത അവൾ സ്വയം തലകൊരു കോട്ടും കൊടുത്തു പുറത്തേക് ഇറങ്ങി.. ബ്ലാക്ക്‌ ഷൊർട്സും,,ഇന്നേറും മാത്രമാണ് അവളുടെ വേഷം.. ബേഡിൽ ഇരിക്കുന്ന തന്റെ ടോപ്പ് കണ്ടവൾ അതിന്റെ അരികിലേക് നടക്കവേ ഇടിച്ചു കയറി വന്ന ജെറിയെ കണ്ടവൾ പകച്ചു.. ചിന്തിക്കാൻ പോലും മറന്നു കൊണ്ട് അവൾ കണ്ണും മിഴിച്ചു തന്റെ നേരെയുള്ള അവന്റെ വരവിൽ നിൽകുവായിരുന്നു ആമി.. എന്നാൽ അവളുടെ വേഷം കണ്ടു ജെറിയുടെ വേഗത കുറഞ്ഞു..തന്റെ തൊട്ട് മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നവളിൽ അവന്റെ മിഴികള് ഓടി നടന്നു.. "നീ.. നീ.. എന്താ ഇവിടെ??" തന്റെ കണ്ട്രോൾ നഷ്ട്ടമാകും നിമിഷത്തിൽ ആമിയുടെ ചോദ്യം കേട്ട് ജെറി തലകുടഞ്ഞു കൊണ്ട് ഉമിനീർ ഇറക്കി.. 'Control' അവൻ നീട്ടിയൊരു ശ്വാസം വലിച്ചു വിട്ടപ്പോഴേക്കും ആമി ഡ്രെസ്സ് എടുത്തണിഞ്ഞിരുന്നു..

"നീ എന്താ ഇവിടെ??" അവൾ വീണ്ടും ആരാഞ്ഞു "അത് എന്താ എനിക്ക് വന്നൂടെ" ആമിയോട് അടുത്തു കൊണ്ട് അവൻ കണ്ണ് കുറുകി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ ഒരടി പിന്നേക്ക് വെച്ചു.. അപ്പോൾ തന്നെ കാൽ സ്ലിപായി അവൾ ബെഡിലേക് ഇരിക്കുകയും ചെയ്‌തു 'വൈകിട്ട് നടന്നതിന്റെ പ്രതികാരം പ്രതീക്ഷിക്കാം' തന്റെ മനസ് ഓർമപ്പെടുത്തിയത് കേട്ട് അവളുടെ ഉള്ളിലൊരു ആശങ്ക ഉടലെടുത്ത എങ്കിലും ജെറിയുടെ മുന്നിൽ അത് പ്രകടമാക്കാതെ ഇരിക്കാൻ അവൾ പരമാവതി ശ്രേമിച്ചു.. "എന്തേ വന്നുകൂടെ??" ആമിയുടെ മുഖത്തിന് നേരെ മുഖം അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ ഒരു വാക്ക് പോലും മൊഴിയാതെ ജെറിയെ ഉറ്റുനോക്കി.. പാതിയെ മുഖം പിന്നോട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ അവൾക് അരികിലേക് ഇരുന്നു.. "after all,, നീ എന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്നു എന്റെ 'ഡാഡിനും മോമിനും' വാക്ക് കൊടുത്തതല്ലേ" എടുത്ത പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ആമി ഞെട്ടി.. ഇത് ഇവൻ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ പകച്ചു കൊണ്ടവൾ അവനു നേരെ തിരിഞ്ഞതും അവൾക് മുന്നിലേക് വീണ്ടും ജെറി മുഖം അടുപ്പിച്ചു..

"ഇല്ലേ??" "അ.. അത്---" അവന്റെ ചോദ്യത്തിൽ പകച്ചു കൊണ്ടവൾ വിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൻ ചിരികടിച്ചു പിടിച്ചു.. "ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഉള്ളു" ബെഡിലേക് മലര്ന്നു കിടന്നു ഇരു കയ്യുംതലക് കീഴെ വെച്ചു കൊണ്ട് അവൻ സിലിങ്ങിലേക്ക് നോട്ടം ഊന്നി.. ആമി വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നു..അവൻ എല്ലാം അറിയാം..എങ്ങനെ എങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞു മനസിലാക്കാൻ അവളുടെ മനസ് മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു..എന്നാൽ ഒരു സൈഡ് അതിന് എതിരും.. ജെറി നിശബ്ദതയെ കൂട്ടപിടിച്ചു കണ്ണിറുക്കെ അടച്ചു.. "They told me you loved water sports??" ആണോ എന്നൊരു ചോദ്യം.. "Indeed" കണ്ണു തുറക്കാതെ തന്നെ അവൻ ഉത്തരം നൽകി.. "എന്നിട്ട്??" അവൾക് കൂടുതൽ അറിയണം എന്നുണ്ട്..അവന്റെ നാവിൽ നിന്നും.. അവന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും മറുപടി ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആമി പതിയെ തലച്ചേരിച്ചു.. മിഴികള് അടച്ചു കിടക്കുന്ന അവനെ കണ്ടപ്പോ ഒരുനിമിഷം അവൾക് കുഞ്ഞിലെ ജെറിയെ ഓർമ വന്നു.. അവന്റെ അരികിൽ ചെന്നിരുന്നു ഇതുപോലെ ഉറങ്ങുന്നത് നോക്കി ഇരുന്ന ആമി..

അവളുടെ ചൊടിയിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിയാൻ അധികനേരം വേണ്ടിവന്നില്ല.. ആമി പതിയെ മുഖം അടുപ്പിച്ചു അവന്റെ നേരെ.. "ഉറങ്ങിയോ??" മയത്തിൽ ഉള്ള അവളുടെ ചോദ്യം. ചുറ്റും നിശബ്ദത..അവന്റെ നെഞ്ചോരം എത്തിയതും ജെറി പെടുന്നനെ എഴുന്നേറ്റ് ആമിയെ പിടിച്ചു തന്റെ മുഖത്തിന് നേരെ മുഖം അടുപ്പിച്ചു.. അവളുടെ ഇരു മിഴികളും ഇപ്പൊ പുറത്തേക് തള്ളി വരും എന്ന് രീതിയിൽ ആയിട്ടുണ്ട്..ഒരു വാക്കിനോ നോട്ടത്തിനോ പിന്നീട് നിൽക്കാതെ അവൻ അവളുടെ ചുണ്ടിലേക് തന്റെ അധരങ്ങൾ ചേർത്തു.. മൃദുവായ ചുംബനത്തിൽ നിന്നും അവൻ ആഴമേറിയ ചുംബനതിലേക്ക് കടന്നു.. മാറിമാറി അവളുടെ അധരങ്ങൾ തന്റെ ചുണ്ടുകളാലേയും പല്ലുകളാലെയും കവർന്ന എടുത്തു കൊണ്ടിരുന്നു.. ആമി വിട്ടുമാറാൻ നോക്കി എങ്കിലും അവൻ അവളുടെ തലയുടെ പുര്കിൽ ഉള്ള വലത്തെ കയ്യുടെ ബലം കൂട്ടി..

അവളെ ഒന്നുടെ തന്നോടെ ചേർത്തു .. "Sweet revenge" കീഴ്ചുണ്ട് കടിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് അവൻ അവളുടെ ഇരുമിഴികളിലേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു.. അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ വീണ്ടും മൃദുവായി അവളുടെ രക്തം പൊടിയുന്ന കീഴ്ച്ചുണ്ടിൽ ചുണ്ടമാർത്തി.. ആമി ശക്തിയിൽ അവനെ പുറകിലേക് തെള്ളി.. അവളിൽ നിന്നും അടുത്ത അറ്റാക് വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ജെറി അവിടെ എഴുന്നേറ്റു പുറത്തേക്ക് ഓടി.. "ബാസ്റ്റഡ്!!" അവൾ അലറി.. "Oh thnx...And lov u". ചുണ്ട് കൂർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ സൈറ്റ് അടിച്ചു.. "I hate you!!!" അവൻ കേൾക്കാൻ അവൾ അലറി കൊണ്ട് നിലത് കാലിട്ട് അടിച്ചു.. "Love you tooo!!" അവളെ പോലെ അവനും.. "ആഹ്ഹ്ഹ്ഹ!!" ആമിയുടെ അലറൽ മന്ഷന് മുഴുവൻ പ്രതിദ്വാനിച്ചു..... തുടരും...🥂

