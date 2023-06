DESTINED LOVE : ഭാഗം 6

രചന: അനാർക്കലി

"ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തോ??" ഹാളിലേക്ക് വന്ന ജെറി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ഡൈനിങ്ങ് ടാബ്‌ളിലിന്റെ അടുത്തു നിൽക്കുന്ന നീൽ അവനെ ഒന്നു നോക്കി കൊണ്ടു കിച്ചേണിലേക് പോയി.. "ഫുഡ് റെഡി..!!" ആമിയുടെ വിളി വന്നതും എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റു.. അവളെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ജെറി കണ്ടതും ആമി അവനെ പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ടു വന്നിരുന്നവർക് ഫുഡ് വിളമ്പി കൊടുത്തു.. അത് കണ്ട് തലയാട്ടി ചിരിച്ചു ജെറിയും വന്നിരുന്നു.. "ദീ ഇരിക്ക്..ഞങ്ങൾക് സ്‌ലെഫ് സെർവിങ് അറിയാം.." നീൽ പറഞ്ഞത് കാര്യമാക്കാതെ അവൾ എല്ലാര്ക്കും വേണ്ടത് വിളമ്പി കൊടുത്തു.. ജെറിയുടെ ഊഴം വന്നപ്പോ അങ്ങനെ ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പോലും ഗൗനിക്കാതെ അവൾ അവന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന നീലിന്റെ അടുത്തേക് ചെന്നു അവൻ വേണ്ടത് വിളമ്പി... ജെറി ചുണ്ട് കടിച്ചു പിടിച്ചു നീലിന്റെ പ്ലേറ്റ് എടുത്തു അവന്റെ പ്ലേറ്റ് നീലിനും നൽകി..

"It's mine..." നീൽ പ്ലേറ്റിന് പിടിയിടാൻ നോക്കുന്നത് കണ്ടു ജെറി അത് മാറ്റി പിടിച്ചു.. "Idiot..."പിറുപിറുത്തു അവൻ ആമിയെ നോക്കിയപ്പോ അവളുണ്ട് ജെറിയെ കൂർപ്പിച്ചു നോക്കി നിൽക്കുന്നു,,നീൽ ഒരു അടി വേണ്ടയെന്ന് വെച്ച അവളെ കൂളാക്കി വേറെ വിളമ്പി.. "What..!" തന്റെ തൊട്ട് അരികിൽ വന്നു കയ്യ് കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ആമിയോട് ജെറി ചോദിച്ചു.. "It's my seat.."അവൾ പറയുന്നത് കേട്ട് അവൻ ചെയറിന് ചുറ്റും എന്തോ തിരയുന്നത് പോലെ അഭിനയിച്ചു ആമിക് നേരെ ചുണ്ടു ചുളുക്കി.. "ഇതിൽ എങ്ങും പേര് എഴുതിയിട്ടില്ല.." "Oh nice one..പക്ഷെ ഏറ്റില്ല.. മോൻ എഴുന്നേൽക്.." അവൾ ചെയറിൽ പിടിയിട്ട കുലുക്കി.. "ആമി ദീ ജെകെ കഴിക്കുവല്ലേ... എഴുന്നേല്പിക്കുന്നത് മോശമാണ്..ദീ അവിടെ ഇരിക്ക് " ജെറിയുടെ തോട്ടി അരികിലെ ചെയർ കാണിച്ചു ദിനു പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവൾക്കും അത് ശെരിയാണെന്ന് തോന്നി..

"Hey luv... You want some salad..." സാലഡ് ബൗൾ അവൾക് നേരെ നീട്ടി ജെറി ചോദിച്ചു തീർന്നതും ആമി അവന്റെ കാലിൽ ആഞ്ഞൊരു ചവിട്ടു കൊടുത്തു.. "അഹ്..." "Now I'd love too.." അവന്റെ മുഖത്തെ ഭാവം കണ്ടു ഒന്നുടെ കാൽ ഞെരിച്ചു കൊണ്ട് ആമി ബൗൾ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങി.. "Rude"പിറുപിറുത്തു കൊണ്ട് അവൻ കഴിക്കുന്നതിൽ ശ്രേദ്ധ ചെലുത്തി.. "ഫറ.."റൂമിലേക് കയറാൻ നിൽക്കെ പുറകിൽ നിന്നും തന്നെ വിളിക്കുന്ന പേര് കേട്ട് അവൾ സ്തംപ്പിച്ചു.. വര്ഷങ്ങൾക് ശേഷമാണ് തന്റെ ഉമ്മ അല്ലാതെ ഒരാൾ ആ പേര് വിളിച്ചു കേൾക്കുന്നത്..ശരീരം വിറകുന്നത് പോലെ തോന്നി.. അവൾ ഉയർന്ന ഹൃദ്യമിടിപ്പോടെ തിരിഞ്ഞു.. തന്റെ റൂമിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂമിന്റെ വാതിലിൽ തന്നെ നോക്കി കള്ള ചിരിയോട് നിൽക്കുന്ന ജെറിയെ കണ്ടതും അവൾ നിർവികരതയോടെ നോക്കി.. "Good night.."

ഫ്ലയിങ് കിസ്സും കൊടുത്തു കയ്യ് വീശി അവൻ അകത്തേക് പോയതും അവൾ പല്ല് ഞെരിച്ചു കൊണ്ട് അകത്തേക് കയറി.. ~🖇️ "ഹേയ്..ഫറ.."കോഫി കുടിച്ചു ജെറി വിളിക്കുന്നത് കേട്ട് കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തവി മുറുക്കെ പിടിച്ചു അവൻ അവൾക് നേരെ തിരിഞ്ഞു.. "Don't call me that.. okay??" തവി അവൻ നേരെ നീട്ടി അവൾ കടുപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു "But why..??"തനിക്ക് നേരെ നീട്ടിയ തവി താഴ്ത്തി അവൻ.. "Just don't.."അവൾ തന്റെ ജോലിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു.. "I don't like Calling me Jerry"ആമിയുടെ തൊട്ട് അരികിൽ വന്നു നിന്നു കറി ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ട് ജെറി പറഞ്ഞു.. "എങ്കിൽ ഞാൻ വിളിക്കുന്നില്ല.. എന്നെയും വിളികണ്ട.."അവൻ മുഖം കൊടുക്കാതെ അവൾ പറഞ്ഞു.. തന്റെ ഉമ്മ സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചിരുന്നതാണ് അവൾ ഓർത്തു.. ••🌼 "ഫറ..." * "നീ എവിടാ..??" തന്റെ ഉമ്മയുടെ ശബ്‌ദം കേള്കവേ അവൾ വാ തപ്പി പിടിച്ചു കർട്ടന് മറവിൽ മറഞ്ഞിരുന്നു..

"ഹി ഹി.."കുണുങ്ങിയുള്ള ആമിയുടെ ചിരി ഫൈസയുടെ ചെവിയിൽ കേട്ടതും അവർ സൈഡിലേക് നോക്കി.. വൈറ്റ് കർട്ടന്റെ മറവിൽ നിൽക്കുന്ന അവളുടെ നിഴൽ അവർ കണ്ടു.. "ഫറ.. where are you..?" കണ്ടിട്ടും കാണാത്തത് പോലെ അവർ ചുറ്റും നോക്കി.. തന്നെ കണ്ടില്ല എന്ന വിചാരിച്ചു കുഞ്ഞാമി ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചു.. "പാവം ഉമ്മ.." അവൾ പയ്യെ പറഞ്ഞു.. ഫൈസ പമ്മി വന്നു കർട്ടൻ മാറ്റി.. "കണ്ടേ...!!"അവർ കൂവിയതും അവൾ തുള്ളിച്ചാടി.. ഫൈസാ വേഗം അവളെ കയ്യിൽ ഒതുകാൻ നോക്കി എങ്കിലും വിതക്തമായി അവൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറി.. "പിടിച്ചില്ലേ..."അവൾ പൊട്ടിച്ചിരിയോടെ തുള്ളിച്ചാടി.. "You..." ഫൈസാ അവളെ വേഗം പിടിച്ചു നിർത്തി ഇക്കിളി ആകാൻ തുടങ്ങി... ഇരുവരുടെയും ചിരി അവിടെമെല്ലാം അലയടിച്ചു.. *"അഹ്ഹ്ഹ.."അറിയാതെ അവളുടെ കയ്യ് പാനിൽ തട്ടി.. "You okay..?" ജെറി അവളുടെ കയ്യ് പിടിച്ചു നോക്കി.. ആമി പെട്ടന്ന് കയ്യ് പിൻവലിച്ചു.. "റൂഡി ഫറ.." "ഞാൻ നിന്നെ ജെറി എന്ന വിളിക്കില്ല എന്നു പറഞ്ഞില്ലേ..എന്നെയും വിളികണ്ട.." അവളുടെ വാക്കുകൾ കടുത്തു.. "I will.. Farah.."

പ്രേതകരീതിയിൽ വിളിച്ചു കൊണ്ട് ജെറി അവളുടെ കവിളിൽ ഒന്നു തട്ടി അവിടുന്നു പോയി.. "ബാസ്റ്റഡ്"അവൻ പോകുന്നത് കണ്ട അവൾ ചവിട്ടി തുള്ളി ദേഷ്യം കടിച്ചമർത്തി.. _🖇️ "നീൽ.."ബൈക്കിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി മുന്നോട്ട് നടക്കവേ പുറകിൽ നിന്നും ആമി വിളിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൻ തിരിഞ്ഞു.. "നീ ക്ലാസ്സിലേക് തന്നെയല്ലേ പോകുന്നേ.. അതോ ക്ലാസ് കാട്ടാക്കി നടക്കുവാണോ.." ഒറ്റ പുരികം പൊക്കി അവൾ ചോദിക്കുന്ന കേട്ട് അവൻ ആദ്യം ഒന്നു അമ്പരന്നു എങ്കിലും അത് മറച്ചു വെച്ചു കൊണ്ടു അല്ലാ എന്നു തലയാട്ടി.. "ഒക്കെ ദേൻ ബൈ.." "ദീ.."ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആകിയതും നീലിന്റെ വിളി കേട്ട് ആമി അവനെ എന്താന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കി.. "It's your first day.. All the best"കണ്ണുചിമ്മി നീൽ പറയുന്നത് കേട്ട് അവൾ അവനൊരു ഫ്ലയിങ് കിസ് നൽകി വണ്ടി മുന്നോട്ട എടുത്തു.. * "Hii ആമി.."കയറി വന്നപ്പോ തന്നെ അവളുടെ പേരും വിളിച്ചു വരുന്ന ഐവിയെ കണ്ട് ആമി അവൾക് നേരെ കയ്യ് വീശി..

"കം..നിനക്കും എനിക്കും ഒരേ പോലെയാണ് ഷിഫ്റ്റ്.. ഷിഫ്റ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുൻപ്..."മുന്നേ നടന്ന ചെന്ന് തന്റെ ബാഗ് മാറ്റിവെച്ചു കൊണ്ടു ഐവി ഗൗരവത്തോടെ ആമിയെ നോക്കി.. "Friends...!!" തനിക്ക് നേരെ കയ്യ് നീട്ടി നിൽക്കുന്ന ഐവിയെ കണ്ടു ആമി മടിച്ചു നിൽക്കാതെ അവൾക് തിരിച്ചു കയ്യ് കൊടുത്തു ഹഗ് ചെയ്തു.. "Always okay...?" ഐവി ഓർമപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞതും അവൾ സന്തോഷത്തോടെ തലയാട്ടി.. "അപ്പൊ ഷിഫ്റ്റിന്റെ കാര്യം..ഇന്ന് നമ്മക് ഡേ ഷിഫ്റ്റാണ്..നാളെ നൈറ്റും.. ഇന്ന് നിന്റെ ഫർസ്റ് ഡേ ആയതുകൊണ്ടാണ് 9 മണിക്ക്..ഇനി മുതൽ 8 ആണ് ടൈം..8 to 5.. നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റിന്റെ കാര്യം സമയം പോലെ പറഞ്ഞു തരാം...ഇപ്പൊ നമ്മക് പണിയിലേക് കടക്കാം.. let's Start..?" ആവേശത്തോടെ ഉള്ള ചോദിച്ചു അവൾക്കുള്ള ഡ്രെസ്സ് എടുത്തു കൊടുത്തു.. ഹാഷ് കളർ ഷർട്ടും എബോ ക്‌നി ലെങ്ത് ബ്ലാക്ക് സ്കർട്ട് കൂടെ ഒരു ബ്ലാക്ക്‌ എപ്രണ്.. അതും വാങ്ങി അവൾ ചേഞ്ച്‌ ചെയ്ത വന്നതും ഇരുവരും ഒരുമിച്ചു അവരുടെ ജോലിയിലേക് കടന്നു.. ✦✦

"ടാ.. നീ ഇന്നലെ ഫർസ്റ് പീരിയഡ് മാത്രമല്ല ക്ലാസ്സിൽ കയറിയോളു..പോയേ പോയേ..."ബെന്നി അവനെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടാൻ നോക്കി.. "എനിക് വയ്യ.. അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ ഉറക്കം വരും.."അവൻ കോട്ടുവാ ഇട്ട് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.. "എങ്കിൽ എന്റെ മോൻ ഇവിടെ ഇരിക്ക് ഞാൻ പോകുവാ.." ബെന്നി എഴുന്നേറ്റ് പോയതും നീൽ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും ഫോണ് എടുത്തു അതിൽ കളിക്കാൻ തുടങ്ങി.. "ഹേയ് നീൽ.." സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു പെണ്കുട്ടിയുടെ വിളി കേട്ടാണ് അവൻ മുഖം ഉയർത്തിയത്.. തന്നെ നോക്കി ചിരിയോട് അരികിലേക് വരുന്ന അവളെ അവൻ ഒരു നിമിഷം ഉറ്റു നോക്കി.. സ്ലീവ്ലെസ്സ് ബ്രൗണ് കളർ ലോങ് ടോപ്പ്,,അതാണ് വേഷം..ഡാർക് ബ്ലോണ്ട് വേവി ഹയർ അവളെ തലോടി പോയ കാറ്റിൽ പാറി പറന്നു.. അവൻ കണ്ണുകൾ മിഴിച്ചു അവളെ നോക്കി അവൻ മുന്നേ പരിചയമില്ല.. പക്ഷെ തന്നെ എങ്ങനെ അറിയാം..? മനസിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞതും തന്റെ മുന്നിൽ വന്നു ചിരിക്കുന്നവളെ അതേ ചോദ്യത്തോടെ ഉറ്റുനോക്കി.. "താൻ എന്താ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്..??" അവൾ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് നീൽ ചൂഴ്ന്നു നോക്കി..

"ഓഹ് സോറി.. തനിക്ക് എന്നെ അറിയില്ലല്ലോ അല്ലെ.. I'm Aakriti.. kriti എന്ന വിളിച്ചോളൂ..ഞാൻ തന്റെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയാ.." അവൾ കയ്യ് നീട്ടി.. "May i?"അവൾ ഇരിക്കാൻ അവനോട് അനുവാദം ചോദിച്ചതും നീൽ കുറച്ചു നീങ്ങി കൊടുത്തു.. "തനിക്ക് എങ്ങനെ എന്നെ അറിയാം..??" "നല്ല ചോദ്യം..ലേറ്റ് കമ്മർ അല്ലെ താൻ.. അപ്പൊ അറിയാതെ ഇരിക്കുമോ" അവൾ കളിയാക്കി ചിരിച്ചു.. "ഇന്നലെ ഫെർസ്റ് പീരിയഡ് മാത്രമേ തന്നെ കണ്ടോളു.. ദേ ഇപോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു.. ക്ലാസ്സിലോട്ട ഒന്നും വരുന്നില്ലേ.." അവളെ തിരക്കി.. "ഓഹ് ബോറാണ്.. ദീ എന്നെ കുത്തി പൊക്കി കൊണ്ടു വരുന്നതാണ്." അവൻ നിശ്വാസിച്ചു.. "തനിക്ക് ചേച്ചിയുണ്ടോ..?" അവൾ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൻ തലയാട്ടി ആമിയെ കുറിച്ചു പറഞ്ഞു.. ഇരുവരും കുറെ സംസാരിച്ചു.. "നമ്മക് ഈ പീരിയഡ് കയറിയാലോ..?" അവൾ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവനൊന്നു ആലോചിച്ചു..

പിന്നെ പുഞ്ചിരിച്ചു തലയാട്ടി അവളുടെ ഒപ്പം നടന്നു.. •••🌼 "എങ്ങനെ ഉണ്ട്..are you enjoying it.."സെർവ് ചെയ്തു തിരിച്ചു വന്ന ആമിയോട് ഐവി ചോദിച്ചതും ആമി ചിരിച്ചു തലയാട്ടി.. "a lot.." അവൾ വളരെ സന്തോഷവധി ആണെന്ന് അതിൽ നിന്നും തന്നെ ഒരു വ്യക്തമായി മനസിലാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു.. "അമാറ.." ഡേവിഡ് വിളിക്കുന്ന കേട്ട് അവൾ അവന്റെ അടുത്തേക് ചെന്നു.. അവന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവരെ കണ്ടതും അവൾ കണ്ണുകൾ വിടർത്തി പുഞ്ചിരിച്ചു..എന്നാൽ അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഇരുന്നു തന്നെ ചൂഴ്ന്നു നോക്കുന്ന ജെറിയെ കണ്ടതും കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ട്രേയിൽ പിടി മുറുക്കി അവൾ പല്ലഞ്ചേരിച്ചു... "Hey ഫറ.." അവൻ വിളിക്കുന്ന കേട്ട് തിരിച്ചു ഒന്നും പറയാതെ ഡേവിഡിനെ നോക്കു അവൾ ചിരിച്ചു കാണിച്ചു.. "നിങ്ങൾക് അമാറയെ അറിയാമോ..." അവൻ സംശയത്തോടെ നോക്കി..

ജെറി ഇരുന്നിടത് നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് വന്നു അവളുടെ തോള്ളികൂടെ കയ്യിട്ട് ചേർത്ത നിർത്തി... "എന്ത് ചോദ്യമാ ഡേവി..She's a new member of our gang.." അവനിൽ നിന്നും വിട്ടമാറാൻ അവൾ പരമാവധി ശ്രേമിച്ചു എങ്കിലും അവന്റെ കരുത്തിന്റെ മുന്നിൽ ആമിയുടെ ശ്രേമം വിഫലമായി.. "Whatt..??" ഡേവിഡ് കാര്യം മനസിലാകാതെ ജെറിയേയും ബാക്കിയുള്ളവരേയും നോക്കി.. തൻസി എല്ലാം അവൻ വിശദമാക്കി കൊടുത്തു.. ആ സമയം മുഴുവൻ ആമിയെ എങ്ങനെ ഒക്കെ ഇറിറ്റേ ചെയ്യാമോ അതെല്ലാം ജെറി ചെയ്തു.. "നിങ്ങൾക് എന്താ വേണ്ടേ എന്നു പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പോകാമായിരുന്നു.." ജെറിയുടെ പിടിയിൽ വീർപ്പുമുട്ടി നിന്നു കൊണ്ടു അവൾ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് എല്ലാരും അവരവർക് വേണ്ടത് ഓർഡർ ചെയ്തു.. ജെറിയിൽ നിന്നും അവന് വേണ്ടത് കേൾക്കാഞ്ഞിട്ട ആമി മുഖം ചെരിച്ചു നോക്കി...

അവൻ തന്റെ ചുണ്ടിലേക്കാണ് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്നു കണ്ടതും അവൾ ചുണ്ട് രണ്ടും ഉള്ളിലേക് ആക്കി അവനെ ഉറ്റുനോക്കി.. അവളുടെ പ്രവർത്തിയിൽ തലയാട്ടി അവൻ പിടിവിട്ട മാറി നിന്നു.. "Cheese burger"ജെറി ഓർഡർ ചെയ്ത ഒന്നും തന്നെ നടന്നിട്ടില്ല എന്ന മട്ടിൽ അവന്റെ സീറ്റിൽ ചെന്നിരുന്നതും എല്ലാരേയും ഒന്നു നോക്കി അവൾ വേഗം അവിടുന്നു ഓടി.. "What was that.."ഇതെല്ലാം വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടു നിന്ന് ഐവി കള്ളച്ചിരിയോടെ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ,,ആമി അവളെ കൊല്ലാൻ പാകത്തിൻ ഒരു നോട്ടം എറിഞ്ഞു.. അവർ നൽകിയ ഓർഡർ ഇവ്‌യുടെ കയ്യിലേക് വെച്ചു.. "എന്താ എന്നു വെച്ച കൊണ്ടു അവന്റെ അണ്ണകിലെക് കൊടുക്.. ബാസ്റ്റഡ്.." അവൾ പിറുപിറുത്തു കൊണ്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കയ്യ് ആഞ്ഞു അടിച്ചു.. "ഔ.." വേദന എടുത്തു കൊണ്ട് അവൾ കയ്യ് വലിച്ചു കുടഞ്ഞത് കണ്ടു ഐവി ചിരികടിച്ചു പിടിക്കാൻ പാട് പെട്ടു........ തുടരും...🥂

