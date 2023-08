DESTINED LOVE : ഭാഗം 60

രചന: അനാർക്കലി

"Hey,, going somewhere??" ധൃതിയിൽ തന്റെ ബാഗിൽ എല്ലാം ഇല്ലേ എന്നു ഉറപ്പ് വരുത്തി പുറത്തേക് ഇറങ്ങാൻ തുനിയവേ മുന്നിലെ എവിടുന്നോ പൊട്ടി വീണത് പോലെ ജെറി ചാടി,,ആമി ഞെട്ടി ഒരടി പിന്നിലേക് കാൽ വെച്ചു കൊണ്ട് അടക്കി വെച്ച ശ്വാസം അയച്ചു വിട്ടു. "ട്രെയിനിങ്??" ആമിയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബാഗിലേക് നോക്കി അവൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് എങ്കിലും അവനോട് അടിയിടാൻ സമയം ഇല്ലാ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവൾ അവനെ അവഗണിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നടന്നു.. "ഫറ!!" അവൾ പോകുന്നതും നോക്കി കയ്യ് നീട്ടി വിളിച്ചു.. ആമി കേട്ടില്ല എന്ന ഭാവത്തിൽ തന്റെ ബൈക്കിന്റെ അരികിലേക് നടന്നു.. "SHitt!! ഇന്ന് എന്നെ കൊല്ലും" പഞ്ചറായ ബൈക്കിലേക് നോക്കി കൊണ്ട് അവൾ ബാഗിൽ അടിച്ചു.. അപ്പോഴേക്കും ജെറി അവൾക് അരികിലേക് വന്നു ആമി ഇർഷ്യയോടെ നോക്കുന്ന ബൈക്കിലേക് നോക്കി ചുണ്ടു കടിച്ചു പിടിച്ചു..

"I can drop you". "വേണം എന്നില്ല" അവന്റെ വാക്കുകൾക് എടുത്തടിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ആമിയുടെ മറുപടി കേട്ട് ജെറി അവൾക് മുന്നിലേക് കയറി നിന്നു. "നിനക്ക് ലേറ്റ് ആകുന്നില്ലേ??" "ആകുന്നേൽ??അതിന് നിനക്ക് എന്താ.. നീ എന്നെ കൊണ്ടാകണ്ട.. ഞാൻ നീൽ--" "ഇവിടെ നിന്നെ സഹായിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളു.. നീൽ കോളജിൽ പോയി,,റേക്കും ബാക്കി ഉള്ളവരും എന്തോ ആവശ്യത്തിന് പുറത്തേക് പോയിരിക്കുവാണ്.. so I'm the only one left here". അവൾക് അറിയുന്ന കാര്യം ആണെങ്കിൽ കൂടെ ജേറി ആമിയുടെ ഓര്മയെ പൊടി തട്ടി എടുക്കുമ്പോ പോലെ ഓരോന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞു.. ശെരിയാണ്.. ഐവി വിളിക്കാൻ ആണേൽ അവൾ ഇങ്ങു വരുമ്പോഴേക്കും ടൈം എടുക്കും..ഇനിയും ലെറ്റായാൽ ഐസക് തന്നെ കൊല്ലും.. 'Oh god' "OK then" അവളുടെ ഒരു റെസ്പോണ്ടും കേൾക്കാഞ്ഞിട്ട ജെറി തിരികെ മന്ഷന് ഉള്ളിലേക്ക് നടക്കൻ തുടങ്ങി..

"Waitt...!" ആമിയുടെ വിളികേട്ടവൻ ചുണ്ട് കോട്ടി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് എന്താണ് എന്ന് മട്ടിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കി.. അവളിൽ നിന്നും എന്തോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള നിൽപ് അവൻ തുടര്ന്നു.. ആമി ഒറ്റപ്പൂരികം പൊക്കി കയ്യ് മലർത്തി.. "So?" ജെറി "Uhh..I need you help" "Ofc my luv". ആമിയുടെ ചുണ്ടിൽ ചുണ്ടമാർത്തി കൊണ്ടവൻ കണ്ണിറുക്കി.. _💜 "How is mom??" സ്റ്റെല്ല ഫോണിലൂടെ ചോദിക്കുന്നത് കെട്ടാണ് അലക്സ് അങ്ങോട്ടെക് കയറി വന്നത്. "Ha..yeah.. hm.." കുറെ മൂളൽ മാത്രം സ്റ്റല്ലയിൽ നിന്നും താൻ കേൾക്കുന്നുള്ളു എന്ന കണ്ടതും താൻ വന്നത് അറിയിക്കാൻ അലക്സ് തൊണ്ട അനക്കി.. "Clarissa,,i gotta go.. take care of her... Bye" ഫോണ് വെച്ചു അവൻ കാണാതെ തന്റെ മിഴികളിൽ നിന്നും എപ്പോഴോ പുറപ്പെട്ട ബാഷപകൾ അവൾ ചൂണ്ടുവിരലാൽ തുടച്ചു നീക്കി.. "നീ എപ്പോ വന്നു" വളരെ സന്തോഷതോടെയാണ് എന്നു തോന്നിക്കുന്ന ചോദ്യം..

"What did she said??" അവൾക് വേണ്ടി ഗ്ലാസ്സിലേക് വെള്ളം ഒഴികവേ അവൻ ആരഞ്ഞത് കേട്ട് സ്റ്റെല്ല ചുണ്ട് കൂട്ടി പിടിച്ചു തേങ്ങി.. "ഹേയ്,," വേഗം തന്നെ അവൾക് അരികിലേക് ചെന്നിരുന്നു കൊണ്ട് അവൻ ഗ്ലാസ് ടേബിളിൽ വെച്ചു അവളെ ചേർത്തു പിടിച്ചു.. ഒപ്പം ആശ്വാസ നൽകാൻ ആയിട്ട് മുതുകിൽ തഴുകി.. "മോം വേഗം തന്നെ റിക്കവർ ചെയ്യും.. don't cry" അവളെ അകറ്റി മാറ്റി ഇരുകണ്ണിലെയും മിഴിനീർ കണങ്ങൾ അവൻ തുടച്ചു നീക്കി.. "Stel.. നീ കരയുന്നത് വീഡിയോ എടുത്തു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റാം.. you know.. ഈ ഒരു മൊമെന്റ് കാണാൻ ഒരുപാട് പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നണ്ടാകും" അവൻ ഫോണ് പോക്കറ്റിൽ നിന്നും എടുക്കാൻ തുണിഞ്ഞതും അവൾ തടഞ്ഞു.. "അങ്ങനെ അവർക്കിപ്പോ സുഖം കിട്ടണ്ടാ" അവൾ ചുണ്ടു കോട്ടി.. അലക്സ് അവളെ ചേർത്തു പിടിച്ചു മുടിഴയിൽ മുത്തമിട്ടു.. "She'll be alright" അവൻ സ്വയം ആ വാക്കുകളിൽ ആശ്വാസം കണ്ടെത്താൻ ശ്രേമിക്കുവായിരുന്നു.. _🖤 "കൊണ്ടുവിട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നുമില്ലേ" ബൈക്കിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ഒന്നു തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കാതെ പോകുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ജെറി വിളിച്ചു കൂവി..

അക്കാദമിയുടെ പുറത്ത് കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരുവിധം പെണ്ണുപിള്ളേരുടെയും കണ്ണ് അവനിലാണ്.. എന്നാൽ അവന്റെ ആമിയിലും.. "ഇനി ഞാൻ താങ്ക്സ് പറയണോ..I won't". അവൾ കയ്യ് നെഞ്ചോരം പിടഞ്ഞു കെട്ടി,,അവനെ ഉറ്റുനോക്കി.. "എനിക്കൊന്നും വേണ്ടാ നിന്റെ താങ്ക്സ്--- Just kiss me" അല്പനേരത്തെ മൗനത്തിന് ഒടുവിൽ അവൻ അവിശ്യപ്പെട്ടത് കേട്ട് അവൾക് അതികം ആശ്ചര്യം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല.. അവൻ അവളുടെ പ്രതികരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നു കണ്ടതും ആമി ഇവനീ ജന്മം നന്നാകില്ല എന്ന രീതിയിൽ തലയാട്ടി തിരിഞ്ഞു നടന്നു.. "Hey!!" പുറകിൽ നിന്നും അവൻ വിളിച്ചിട്ടും ആമി നിന്നില്ല "Idiot"ആമി "I prefer,, Bastard" ജെറി താൻ വിളിച്ചത് കേട്ടത്തിന്റെ പുറകിൽ പറയുന്നത് കേട്ട് ആമി അറിയാതെ ചിരിച്ചു പോയി.. "ബാസ്റ്റഡ്!" പയ്യെ മൊഴിഞ്ഞു കൊണ്ടവൾ അകത്തേക് കയറി.. കൂടി നിൽക്കുന്നു ഗേൾസിനെ നോക്കി സൈറ്റ് അടിച്ചു കൊണ്ടവൻ വണ്ടിയിലേക്കു കയറി ഹെൽമറ്റ് എടുത്തു വെച്ചു... _💜 "You're late". വാച്ചിലേക് നോക്കി ഐസക്ക് പറയുന്നത് കേട് ആമി പല്ലിളിച്ചു..

അയാൾ അവളെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി,, ആമിയോട് ചേഞ്ച്‌ ചെയ്തു വരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.. അവൾ തലയാട്ടി ലോക്കർ റൂമിലേക് പോയതും നീന്തി കൊണ്ടിരുന്ന സിയ വെള്ളത്തിന് മുകളിലേക് പൊങ്ങി വന്നു കൊണ്ട് ആമി പോകുന്നതും നോക്കി മനസിൽ പലതും കണക്ക് കൂട്ടി.. അല്പനേരത്തിന് ശേഷം ആമി വന്നതും അവൾ പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞു കയറിയിരുന്നു.. എന്നാൽ പോകാതെ തന്നെ ഗാലറിയിലേക് കയറി ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആമിയുടെ ഓരോ മൂവമെന്റ്സം വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.. ഇടക്ക് ആമിയുടെ കണ്ണ് അവളിലേക്കും പതിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ആമി സിയായെ ശ്രേദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.. 'പണിയാണോ??' മനസ്‌ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവളൊന്നു ശങ്കിച്ചു നിന്നു.. "Aami!!" ലെനിൽ നിന്നും ഐസക്കിന്റെ വിളി കേട്ട് അവൾ വേഗം നീന്താൻ തുടങ്ങി.. "Very good!!" അവസാനത്തെ ലാപ് കഴിഞ്ഞു കയറിയതും സ്റ്റോപ് വാച്ചിലേക് നോക്കി ഐസക് ആറ് അഭിനന്ദിച്ച് കൊണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ട് ആമി ഗോഗ്ൾസും ക്യാപ്പും ഊരി പുഞ്ചിരിച്ചു.. "Continue like this.. You're gonna win" അയാൾ പറയുന്നത് കേട്ടതും ആമിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിച്ചു.. "ആമി? Can I speak to you for a min" ഐസക്ക് പോയതും അവളുടെ അരികിലേക് വന്നു കൊണ്ട് സിയ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ആമി മുഖം തുടച്ചു കൊണ്ട് അവൾക് നേരെ തിരിഞ്ഞു..

ഒപ്പം ചുറ്റും ആർക്കോ വേണ്ടി മിഴികള് പായിച്ചു.. "നോക്കണ്ട.. ഞാൻ ഒറ്റക്കെ ഉള്ളു" ചെറുതായി ചിരി തൂകി കൊണ്ടാണവൾ പറഞ്ഞത്.. ആമി തലയാട്ടി.. "ആമി,, you guys have to be careful,, espcly ivy". മുന്നറിയിപ്പ് പോലെ സിയ പറയുന്നത് കേട്ട് ആമി മനസിലാക്കാതെ മട്ടിൽ അവളെ നോക്കി കണ്ണ് ചുരുക്കി.. "ജോ,, she's not well..അവൾ,,അവളുടെ മനസ് ശെരിയല്ല.. ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയും കോണ്ട്രോളിൽ അവളെ നിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല.. She's obsessed--- Obsessed with him". അവൾ ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ഊഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു.. "അവൾ എന്താണ് കാണിച്ചു കൂട്ടന്ന്ത് എന്ന അവൾക് തന്നെ പിടിയില്ല..We tried... Tried so hard..but,, ഐവിയെ കൊല്ലണം എന്നു പറഞ്ഞാണ് ഇപ്പോ നടപ്പ്..എനിക്ക് എന്തോ പേടിയാകുന്നു.." സിയയുടെ മുഖത്ത് തെളിഞ്ഞു വന്ന ഭയവും ടെൻഷനും കണ്ടു ആമിയുടെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ഒരു ചെറു ഭയം ഉടലടുത്തു.. "ഐവിയോട് ഒന്നു സൂക്ഷിക്കാൻ പറയണം.. നീയും..ക്രിസ്റ്റിയും" ആദ്യമായാണ് സിയയുടെ വായിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒക്കെ കേൾക്കുന്നത്..

മറ്റുള്ളവരുടെ ഫീലിംഗ്‌സ് വകവെക്കാതെ ഇരുന്ന് അവൾ പെട്ടന്ന് മാറിയത് ഓർത്ത ആമിയൊന്ന് മിഴിച്ചു.. സംശയം ഉണർന്നു.. എങ്കിലും പോലും മനസിന്റെ കോണിൽ എവിടെയോ അവളുടെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാർ എടുത്തു കൊണ്ടിരുന്നു.. "Take care,,and you're truly talented". അവളുടെ സ്വിമിങ്ങിനെ കൂടെ പ്രശംസിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവസാനം സിയ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്.. അതെല്ലാം ഒരു അത്ഭുതം ആയിരുന്നു ആമിക്.. _🖤 "What!!?" സിയ പറഞ്ഞത് വള്ളിപുള്ളി വിടാതെ ഐവിയോട് പറഞ്ഞു കൊണ്ടവൾ മുന്നോട്ട് നടക്കുവായിരുന്നു..അവൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം അത്ര പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഐവിയ്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്.. കാലങ്ങളായി കാണുന്നവളാണ് സിയ..ഇനി ഇതും അവളുടെ വല്ല പ്ലാനുമാണോ എന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല.. ഇനി സത്യം ആണോ എന്നും അറിയില്ല.. ഐവി പലതും ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് നഖം കടിച്ചു.. "ടി.. ഹെലോ.. r u there??" ഒരുപാട് നേരം താൻ ആലോചനയിലേക് വഴുതി വീണിരുന്നു എന്നു മനസിലായത് ആമിയുടെ അലറൽ കേട്ടിട്ടാണ്.. "തൊണ്ട കീറണ്ട.."

"എന്നിട് ആണോടി മരകഴുതെ നീ മിണ്ടാതെ ഇരുന്നത്" ചോദ്യത്തിന്റെ മപുകിൽ മറുസൈഡിൽ നിന്നും ഒരു കളിയാക്കി ചിരിയാണ് ആമി കേട്ടത്.. "എന്തിനാ നീ ഈ കിണിക്കുന്നെ??" "നീ ആരോടുള്ള ദേഷ്യമാ എന്നോട് തീർക്കുന്നെ എന്നു മാനസിലാക്കിയത് കൊണ്ട്" ഐവി വാ പൊത്തി പിടിച്ചു.. "ആരോട്?" "ജെകെയോട്.. എന്തേ വിളിക്കാൻ വന്നില്ലേ??" ആമി റോഡിലൂടെ പോകുന്ന വണ്ടികളെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ഉള്ളിൽ എവിടെയോ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ പിന്നിലേക്ക് നോക്കി.. "ഇല്ലാ അല്ലെ??" ആമിയുടെ മൗനം അവൾക്കുള്ള ഉത്തരം ആയിരുന്നു.. "നിനക്ക് ആരേലും വിളിച്ചു കൂടെ..നോഹ കാണില്ലേ??" "Tried.." അവൾ ചുണ്ട് ചുളുക്കി.. പെട്ടെന്ന് ആമിയുടെ മുന്നിലേക് ആരോ വണ്ടി കൊണ്ട് വന്നു നിർത്തിയതും അവൾ പേടിച്ചു പുറകിലേക് തെന്നിമാറി.. ജെറിയാണ് അതെന്ന് കണ്ടതും അവൾ ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ ഫോണ് കാട്ടാക്കി അവന്റെ നേരെ പാഞ്ഞു.. "കൊല്ലാനാണോ നോക്കിയേ" "അങ്ങനെ ആയിരുന്നെ നിന്റെ നെഞ്ചത്തൂടെ അല്ലാ ഞാൻ വണ്ടി കേറ്റു."

ആമിയുടെ മൂക്കിന് തുമ്പിൽ തട്ടി കൊണ്ട് അവൻ മറുപടി നൽകി.. അവൾ ഓഹ് പിന്നെ എന്ന മട്ടിൽ മുഖം കയറ്റി വെച്ചു "Come" അവൻ പുറകിലേക് കയറാൻ ആംഗ്യം കാണിച്ചതും അവൾ ജെറിയെ പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ട് അതേ നിൽപ് തുടര്ന്നു.. "നീ കയറുന്നോ.. അതോ അത്രെയും ദൂരം നടക്കുന്നോ??" അവൾ കേറുവോടെ അവന്റെ പുറകിലേക് കയറി ഇരുന്നു.. "Good grl" അവന്റെ പറച്ചിൽ കേട്ടവൾ നാക്ക് നീട്ടി നേരെ ഇരുന്നു.. അവന്റെ ശരീരത്തിൽ തട്ടാതെ ഇരിക്കാൻ അവൾ ആവുന്നതും നോക്കി എങ്കിലും ജെറി അതെല്ലാം മനസിൽ കണക്ക് കൂട്ടി ബൈക്ക് കുറച്ച മുന്നോട്ട് എടുത്തു ബ്രെക്ക് ഇട്ടു,,ആമിയുടെ ഇരു കയ്യും അവന്റെ തോള്ളിൽ പിടിമുറുക്കി.. "So simple" അവൾ ചുണ്ട് കോട്ടി. "Old trick" "എന്നാലും യൂസ്‌ ആയല്ലോ" തന്നെ കളിയാക്കാൻ നോക്കുന്നത് എല്ലാം അവൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തു കൊണ്ടിരുന്നു.. ആമിക് മിണ്ടാതെ ഇരിക്കാൻ അല്ലാതെ വേറെ വഴില്ലാതെയായി.. . .

"Here" മന്ഷന് മുന്നിൽ അവളെ കൊണ്ടിറക്കി കീ നീട്ടി.. "നീ എവിടെ പോകുവാ" "you concerned 'bout me??" അവൾക് നേരെ മുഖം കൊണ്ട് ചെന്നു കള്ളച്ചിരിയോട് അവൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ആമി ജെറിയുടെ മുഖം തള്ളി നീക്കി.. "Get lost!!" അവൾ കണ്ണ് കൂർപ്പിച്ചു.. "Will miss u too" ചുണ്ട് കൂർപ്പിച്ചു അവൻ ഉമ്മ നൽകി കൊണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ട് അവൾ ഇർഷ്യയോടെ അലറി.. എന്നാൽ അപ്പോഴേക്കും ജെറി വണ്ടി പറപ്പിച്ചു വിട്ടിരുന്നു.. _💕 മൻഷനിൽ ഒറ്റക്ക് ഇരുന്ന് ബോറടിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്വിമിങ് മനസിൽ കണ്ടു കൊണ്ടവൾ തന്റെ ഇന്നേഴ്‌സ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാം ഊരി പൂളിലേക് ഇറങ്ങി.. ഓരോ സ്ട്രോക്ക് കഴിയുമ്പോഴും അവളുടെ ബോറടി മാറി ഉത്സാഹം ഉടലെടുത്തു.. ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ അവൾ നീന്തൽ ആസ്വദിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഇന്ന് സിയയുമായി നടന്ന സംഭാഷണം ആമിയുടെ മനസിലേക് ആരോ കൊണ്ടിട്ടത് പോലെ കടന്നു വന്നതും, അവൾ വീണ്ടും ആശങ്കയിൽ ആണ്ടു.. "അവൾ സത്യമാണ് പറയുന്നത് എങ്കിലോ??"

നീന്തൽ നിർത്തി പൂളിൽ ഒത്തനടക്കു നിൽക്കവേ സ്വയം ഉയർത്തിയ ചോദ്യം.. ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഭാരം എടുത്തു വെച്ചതുപോലെ..നനഞ്ഞിരുന്ന ചുണ്ടുകൾ പെട്ടെന്ന് വറ്റി വരണ്ടു.. അവൾ ചുണ്ടിലെ നനവ് പടർത്തി കൊണ്ട് തന്റെ ഡ്രെസ്സിൽ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫോണിലേക്കു ഉറ്റുനോക്കി.. സൈഡിലേക് കമ്പിയിൽ പിടിമുറുക്കി അവൾ പൂളിൽ നിന്നും കയറിയതും അവളുടെ നോട്ടം പഴയത് പോലെ ഫോണിലേക്കു തന്നെ തറച്ചു.. ടൗവൾ എടുത്തു മുഖം തുടച്ചു കൊണ്ടുതന്നെ ഫോണ് അണ്ലോക്കാക്കി ആദ്യം റീസെന്റ കാൾസിൽ ആദ്യം കിടക്കുന്ന ""IvY😻💋"" എന്നതിൽ സ്വയിപ് ചെയ്യാൻ പോയതും അവളെ തേടി ഐവിയുടെ കാൾ വന്നു.. "നിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോ വിളിക്കാൻ പോയതാ..ഡി.. സിയ---" അവൾ തന്റെ മനസിലെ സംശയം അവളോട് പങ്കു വെക്കാൻ തുനിയവേ മറുസൈഡിൽ നിന്നും ആ വ്യക്തി പറയുന്നത് കേട്ട് ആമി തരിച്ചു നിന്നു.. "Gun shot!!" അവൾ മൊഴിയുന്നതിന് ഒപ്പം കയ്യിൽ നിന്നും ഫോണ് താഴേക്ക് ഊർന്ന വീണു....... തുടരും...🥂

