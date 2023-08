DESTINED LOVE : ഭാഗം 61

രചന: അനാർക്കലി

ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഉളിലേക് അവൾ ഓടുമ്പോൾ കാലുകൾ ഇടറി എങ്കിലും നിൽക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതെ തന്നെ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു.. ലിഫ്റ്റിലെക് പോലും കയറാതെ ആമി സ്റ്റെപ്പുകൾ ഓടി കയറി.. *ഐവി--ഗണ് ഷോട്ട്--ജോ* ഇതു മൂന്നും അവളുടെ ചെവിയിൽ മുഴങ്ങി കേട്ടു കൊണ്ടിരുന്നു.. ഓടുമ്പോഴും അവളുടെ മിഴികൾ വാർന്ന് ഒലിച്ചു.. OT-യുടെ മുന്നിൽ കൂടി നിൽക്കുന്നവരെ കണ്ടപ്പോഴാണ് അവളുടെ പാതങ്ങൾ നിലച്ചത്..കിതച്ചു കൊണ്ടവൾ ഭിത്തിയിൽ കയ്യ് വെച്ചു,,ശ്വാസം ക്രമപെടുത്തിന് മുൻപ് തന്നെ അവൾ അവര്ക് അരികിലേക് നടന്നു.. നിറഞ്ഞ മിഴികളോടെ ഇരിക്കുന്ന റച്ചേലിലേക്ക് അവളുടെ കലങ്ങി മറിഞ്ഞ മിഴികള് നീണ്ടു.. ആരുടെയോ സ്പർശനമാണ് അവളെ അവരിൽ നിന്നും മിഴികള് പിൻവലിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.. അവൾ നോട്ടത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ യാകേഷിന് ബുദ്ധിമുട്ടുളത് പോലെ.. എന്താ നടന്നത് എന്നു ചോദിച്ചു അറിയാൻ അവൾക്കും നാവ് പൊന്തിയില്ല.. "Is she okay?" മനസിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടവളുടെ ചോദ്യം കേട്ടവൻ നിസ്സഹായനായി നോക്കി..

"അവർ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല.." "WHat,, wht happen--ed?" എങ്ങലോടെ അവൾ.. "Joe" അവൻ ആമിയെ ചേർത്തുപിടിച്ചു.. അപ്പോഴാണ് ഡോറിന്റെ മുന്നിൽ പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റിയെ അവൾ കാണാൻ ഇടയായത്.. അവന്റെ അരികിലേക് ചെന്ന് വരെ എല്ലാം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് നില്കുവാണ് ക്രിസ്റ്റി.. ശരീരവും മനസും ഒരുപോലെ തളര്ന്ന് അവസ്ഥയിലും അവൻ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു തരിക്ക വേണ്ടി കണ്ണൂറുക്കെ അടച്ചു.. 'Nothin will hpn' ക്രിസ്റ്റി മനസിൽ മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.. ആമി തളര്ന്ന് കൊണ്ട് റച്ചേലിന്റെ അരികിൽ ഇരുന്നു.. അവർ അടക്കി വെച്ചിരുന്ന കണ്ണീരിനെ അണപൊട്ടി ഒഴുക്കി.. ആമി അവരെ ചേർത്തു പിടിച്ചു കൊണ്ട് ആശ്വാസിപ്പിക്കാൻ ശ്രേമിച്ചു എങ്കിലും സ്വയം ആശ്വാസം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത അവളും ബുദ്ധിമുട്ടി.. അവൾ തൊട്ട് അരികിൽ ഇരിക്കുന്ന യാകേഷിനെ നോക്കി.. എന്താണ് നടന്നത് എന്നറിയാൻ. 🔸---

ക്രിസ്റ്റിയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് അവൾ സിനിമക്ക് പോകാം എന്ന് സമ്മദിച്ചത് തന്നെ.. പുറമെ താൽപര്യമില്ലായിമാ കാണിച്ചു എങ്കിലും ഉള്ളിൽ അവൾ സന്തോഷിക്കുവായിരുന്നു.. എന്നാൽ ഏറെ നേരം നിൽക്കാതെ തന്നെ അവളുടെ ഉള്ളിൽ അടക്കി വെച്ചിരുന്ന പുഞ്ചിരി കാറ്റിൽ പറന്നു.. ""Dune"" അവർ കാണാൻ പോകുന്ന സിനിമ ഏതാണ് എന്നു മനസിലാക്കിയതും ഐവിയുടെ മുഖം മങ്ങി.. കാറ്റു ഊതി വിട്ട ബലൂണ് പോലെയായി.. വിശന്ന് വലഞ്ഞു ബിരിയാണി പ്രതീക്ഷിച്ചു വന്നവന്റെ മുന്നിൽ വെറും അപ്പം മാത്രം വെച്ച അവസ്ഥയായിരുന്നു അവളുടേത്.. എങ്കിലും അവന്റെയൊപ്പം സിനിമ കാണാൻ അവൾക് എന്ത് എന്നില്ലാതെ ഉത്സാഹവും.. "അയ്യടാ!!!" മൂവി കഴിഞ്ഞു ഇറങ്ങിയപ്പോ തന്നെ തന്റെ പരിഭ്രമം പറഞ്ഞത് കേട്ട് ക്രിസ്റ്റി ഒരു കള്ള ചിരിയോടെ അവൾക് അരികിലേക് മുഖം അടുപ്പിച്ചതും ഐവി ക്രിസ്റ്റിയുടെ മുഖം തള്ളി മാറ്റി കൊണ്ട് പല്ലിളിച്ചു..

ക്രിസ്റ്റി ചുണ്ട് ചുളുക്കി,, "പോയി വണ്ടി എടുക്കാൻ നോക്ക്..ഇനിയും വൈകിയാൽ റച്ചേൽ അമ്മച്ചി എന്നെ get out അടിക്കും" "എങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ സുഖമായി" ക്രിസ്റ്റി ഒരു പോക്കറ്റിലും കയ്യിട്ട് കണ്ണുചിമ്മി.. "ഓഹ് ഓഹ്,," അവൾ അവനെ പാർക്കിങ്ങിലോട്ട തള്ളി വിട്ടു..അവളുടെ ചൊടിയിൽ ഓരോ നിമിഷവും വരവേറ്റു കൊണ്ടുള്ള പുഞ്ചിരി തത്തി കളിച്ചിരുന്നു.. എന്നാൽ അവരുടെ സന്തോഷത്തിലും ഒരു കരടായി അവൾ അവരേ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു മരത്തിന്റെ മറവിൽ മറഞ്ഞത് അവർ അറിഞ്ഞില്ല.. ജോ,, തന്റെ കയ്യിലെ ഗണിൽ പിടിമുറുക്കി കോണ്ട് മുന്നോട് നടന്നു.. മരത്തിന്റെ മറവിൽ നിന്നാൽ തന്റെ ഉന്നം ശെരിയാക്കില്ല എന്ന ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടായിരുന്നു അത്.. ടെൻഷനും,, പേടിയും,, അവളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അതിൽ കൂടുതൽ ഐവിയോടുള്ള വെറുപ്പായിരുന്നു അവളെ പിടികൂടിയിരുന്നത്.. ഉയർന്ന ഹൃദയമിടിപ്പ് കണക്കിൽ എടുക്കാതെ ശ്വാസം പോലും തങ്ങി നിർത്തി കൊണ്ടവൾ അവൾക് നേരെ ഗണ് പോയിന്റ് ചെയ്തു..എവിടെയോ ഒരംശം അവളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രേമിക്കുന്നുണ്ട്

എങ്കിലും ഐവിയുടെ സന്തോഷം അവളെ ഒരു പ്രാന്തിയാക്കി മാറ്റി കൊണ്ടിരുന്നു.. കയ്യിലെ ഗണിൽ ഒന്നുടെ പിടിമുറുക്കി കൊണ്ടവൾ ഐവിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചു.. എന്നാൽ അവളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചു നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ഒരു കാര് വരുന്നത് ജോയും കണ്ടില്ല.. *ഠോ!!!* തന്റെ നേർക്ക് വെട്ടം അടിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞു കൊണ്ടവൾ കാറിന്റെ ദിശയിലേക്ക് തിരിയവേ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ആ കാര് അവളെ ഇടിച്ചു തെറുപ്പിക്കുക ഉണ്ടായി..കയ്യിൽ ഇരുന്ന് ഗണിന്റെ ട്രിഗർ അവൾ അതിനോട് അകം അമർത്തിയിരുന്നു.. ചുറ്റും നിശ്ശബ്ദതത്ത..ഗണ് സൗണ്ട് കേട്ടതും ക്രിസ്റ്റി കാറിന്റെ ഡോർ തുറന്നത് പോലെ തന്നെ അടച്ചു കൊണ്ട് തിരിക്കെ ഓടി..തന്റെ കാഴ്ച്ചയെ മറക്കും പോലെ കൂടി നിൽക്കുന്നവരെ കാണ്കെ അവന്റെ ഉള്ളം തുടിച്ചു..പതിവിലും.. ഓരോവടിയും മുന്നോട്ട് വെക്കും തോറും അവൻ തലയാട്ടി അവൾ ആകല്ലേ എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു,

, എന്നാൽ തന്റെ പ്രാർഥന ഒരു ദൈവും കേട്ടില്ല എന്നതിന് തെളിവായി അവനു മുന്നിൽ ചോരയിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന വ്യക്തിയെ കണ്ടതും അവന്റെ ഹൃദയം നിലച്ചത് പോലെയായി.. അവൻ തളർന്നു കോണ്ട് അവൾക് അരികിലേക് അടുത്തു.. പതിയെ അവളെ മടിയിലേക്ക് കയറ്റി കിടത്തി.. "ഐവി... ഐ.. വി.. open ur eyes.. ലുക്ക്. look!" ക്രിസ്റ്റി അവളെ പിടിച്ചു കുലുക്കി..ഐവിയുടെ വയറിനു സൈഡിലൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന ചോര തന്റെ കയ്യിലേക് പടർന്നതും അവൻ ഒരു തരിപ്പോടെ അതിലേക് നോക്കി.. '""ആഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ!!!""" അവൻ അലറി.. 🔸--- യാകേശ് എല്ലാം വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തപ്പോഴേക്കും ആമി ആകെ തളർന്നിരുന്നു.. റച്ചേലിൽ നിന്നും മാറി നിന്നാണ് അവളോട് എല്ലാം അവൻ വിഷധികരിച്ചു കൊടുത്തത്.. വീണ്ടും അവർ പിന്നിട്ട വഴിയിലേക്ക് തള്ളി വിടാൻ അവൻ ഒരുങ്ങിയില്ല.. ശരീരത്തിന്റെ ബലം നഷ്ടം ആകുമ്പോലെ..അവൾ ഊർന്ന വീഴാൻ തുടങ്ങിയതും ആരോ അവളെ ചേർത്തു പിടിച്ചു..

മുഖം ഉയർത്തി നോക്കത്തെ തന്നെ അതാരുടെ കരങ്ങൾ ആണെന്ന് അവൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.. ആമി അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് മുഖം അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പൊട്ടികരയാൻ തുടങ്ങി.. ജെറി അവളെ ചുറ്റുപിടിച്ചു.. യാകേഷിനെ നോക്കി കണ്ണുകൊണ്ട് താൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാതെ പറഞ്ഞതും അവനൊന്നു തലയാട്ടി ക്രിസ്റ്റിയുടെ അരികിലേക് പോയി.. "ഫറ.." അവൻ മയത്തിൽ വിളിച്ചു.. അവൾ അവനിൽ നിന്നും വിട്ടുനില്കാതെ തന്നെ കരച്ചിൽ ഏങ്ങലിലേക് മാറ്റി.. "She'll be alrgt-- trust me". അവളുടെ മുടിഴകളിൽ തഴുകി കൊണ്ടവൻ ആമിയെ ഒന്നുടെ ചേർത്തു പിടിച്ചു.. . . "Doc?" ഒറ്റിയിൽ നിന്നും ഡോക്ടർ ഇറങ്ങി വന്നതും ക്രിസ്റ്റി അയാളുടെ അരികിലേക് പാഞ്ഞു..കൂടെ ആമിയും..റച്ചേലും. "It went well.. Now she's in observation.. one of u can see her now.." അയാൾ പറയുന്നത് കേട്ട് ക്രിസ്റ്റിയ്ക് എല്ലാരേയും തള്ളി മാറ്റി അകത്തേക് ഓടണം എന്നുണ്ട്.. എന്നാൽ അവന്റെ അരികിൽ തന്റെ മകളെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന ഹൃദയം ക്രിസ്റ്റിയെ തളർത്തി.. "മോം" അവൻ വിളിക്കുന്നത് കേട്ട് റച്ചേൽ ക്രിസ്റ്റിയെ ഒന്ന് നോക്കി..

അവൻ കണ്ണകൊണ്ട് പോകാൻ ആംഗ്യം നൽകിയതും മടിച്ചു നിൽക്കാതെ റച്ചേൽ അകത്തേക് കടന്നു.. "ക്രിസ്റ്റി?" "She's okay that's enough". അവന്റെ മനസ് എങ്കിൽ പോലും ശാന്തമല്ലായിരുന്നു.. ക്രിസ്റ്റി കണ്ണിറുക്കെ അടച്ചു, വലിച്ചു തുറന്നു.. അവന്റെ മിഴികള് രക്തവർണതാൽ ചുമന്നു.. മുഷ്ട്ടി ചുരുട്ടി കൊണ്ടവൻ ജെറിയിലേക് കണ്ണ് പായിച്ചു.. ക്രിസ്റ്റിയുടെ നോട്ടത്തിന് അർത്ഥം മനസിലാക്കിയത് പോലെ അവൻ തലയാട്ടി.. ആരെയും വകവെക്കാതെ അവൻ വേറിയിൽ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു.. അത്രെയും നേരം ജെറിയുടെ അരികിൽ നിന്നവൾ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നറിയാതെ ദേഷ്യത്തോടെ നടന്ന അകലുന്ന ക്രിസ്റ്റിയെ കണ്ണ് ചുളുക്കി നോക്കി. "Stay here" സംശയത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആമിയുടെ കവിളിൽ കയ്യ് ചേർത്ത കൊണ്ട് ജെറി പറഞ്ഞു യാകേഷിനോട് കണ്ണ് കൊണ്ട് ആമിയെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ക്രിസ്റ്റിയുടെ പുറകിൽ ഓടി.. ആമി ഒരു സംശയത്തോടെ ഇരുവരെയും നോക്കി നിർവികരതയോടെ നിന്നെത്.. 🔹--- തന്റെ മകൾക് അരികിൽ അവളെ ഇമ ചിമ്മാതെ നോക്കി ഇരിക്കുവായിരുന്നു അയാൾ.. "Blake!?"

ഇടിച്ചു കയറി വന്നു ജെറി ജോയുടെ പപ്പയെ കണ്ടു അയാളുടെ പേര് മൊഴിഞ്ഞു.. എന്നാൽ ആരുണ്ട് എന്നു പോലും നോക്കതെ ക്രിസ്റ്റി ജോയുടെ അരികിലേക് ചെന്നു അവളെ പിടിച്ചു കുലുക്കി.. ആക്സിഡന്റിൽ അവൾക് കാര്യമായ പരിക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ റൂമിൽ മാറ്റിയിരുന്നു..സെഡേഷന്റെ മയക്കാത്തിൽ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്റ്റി വന്നത് ഒന്നും അവൾ അറിഞ്ഞില്ല.. "ക്രിസ്റ്റി!" ജെറി അവനെ പിടിച്ച മാറ്റാൻ നോക്കി കൊണ്ടിരുന്നു..അതിനു സമ്മദികത്തെ അവൻ ജെറിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കുതറി മാറി അവൾക്ക് നേരെ വീണ്ടും അടുത്തതും അവര്ക് ഇടയിലേക് ബ്ലേക് കയറി.. "ക്രിസ്റ്റി,,plz" അയാൾ നിസ്സഹായതയോടെ അവന്റെ മുന്നിൽ കെഞ്ചി.. "തന്റെ മകൾ കാരണം ജീവന് വേണ്ടി കുറച്ചു മുൻപ് വരെ മല്ലടിച്ചത് എന്റെ പെണ്ണാ..ഇവളെ ഞാൻ വെറുതെ വിടും എന്നു താൻ കരുതണ്ടാ!!" അവൻ അയാളെ മറികടക്കാൻ നോക്കി എങ്കിലും ജെറി അവനെ ബലമായി പിടിച്ചു വെച്ചു..

"Rake" "എനി.. എനിക്കറിയാം എല്ലാം.. അവൾക് അവൾക് വേണ്ടി ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കാം മോനോട്" അയാൾ കയ്യ് കൂപ്പി.. "ക്ഷമ,," അവൻ പുച്ഛത്തോടെ ചിരിച്ചു "അവൾക് എന്തേലും പറ്റിയിരുന്നേൽ തന്റെ ഈ ക്ഷമ മതിയാകുമായിരുന്നോ??' അവൻ തുടർന്നു. "തന്റെ മോളോട് ഞാൻ ഒരുപാട് ക്ഷമിച്ചതാ.. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അവളെ ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ചതുമാണ്..എന്നിട്ടും---" അവൻ വെറുപ്പോടെയും അതിൽ ഉപരി ദേഷ്യത്തോടെയും അവളിലേക്ക് കണ്ണുകൾ പായിച്ചു.. "ഇനി ഇവളോട് ക്ഷമിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല.. അതിന് ഞാൻ തയ്യാറുമല്ലാ!!" ജെറിയുടെ പിടിയിൽ നിന്നും കുതറി മാറി,, ബ്ലേക്കിനെ തള്ളി മാറ്റി അവൻ അവളുടെ കഴുത്തിലേക് കയ്യ് കൊണ്ട് പോയതും.. "ബ്രോ!!!" പുറകിൽ നിന്നും ആമിയുടെ വിളി.. അവൾ വേഗത്തിൽ അവനെ ജോയിൽ നിന്നും അകറ്റി മാറ്റി.. "Are you mad!!" അവൾ ഉറ്റുനോക്കി..

പതിയെ ആ നോട്ടം അവൾ ബ്ലേക്കിലേക്ക് നീട്ടി.. അയാളൊരു നന്ദിയോടെ അവളെ നോക്കി കൊണ്ട് ജോയുടെ അരികിലേക് ചെന്ന് വെപ്രാളത്തോടെ വീക്ഷിച്ചു.. "Come" ക്രിസ്റ്റിയുടെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ടു കൊണ്ടവൾ വിളിച്ചു എങ്കിലും അവൻ ഒരടി പോലും അനങ്ങിയില്ല.. "ഐവിയ്ക് കാണണം" ആമിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടവൻ മുഖം തിരിച്ചു അവളെ നോക്കി.. അവൾ പയ്യെ തലയാട്ടി.. പിന്നീട് ഒരു നിമിഷം പോലും വൈകാതെ അവൻ അവൾക് അരികിലേക് ഓടി.. 🔹--- അവൾ കിടക്കുന്നിടത്തേക് അടുക്കും തോറും അവന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് ഉയർന്നു വന്നു കൊണ്ടിരുന്നു.. തന്റെ ചെവിയിൽ മുഴങ്ങി കേൾക്കും പോലെ.. നിശബ്ദത നിറഞ്ഞിടത് അവന്റെ കാത്തിലേക് വന്ന് പതിച്ച യന്ത്രത്തിന്റെ ശബ്‌ദം..ക്രിസ്റ്റി ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചു കൊണ്ട് യന്ത്രങ്ങൾക് ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ഐവിയെ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കി.. അവൾക് അരികിലേക് ചെന്നു നിന്നു കൊണ്ട് ആകമാനം വീക്ഷിച്ചു.. ഐവി അവൻ വന്നത് അറിയാതെ മയകത്തിലാണ്.. അവളെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ അവന്റെ ഉള്ളം വിങ്ങി പൊട്ടുന്നുണ്ട്..

അവൻ ഇടത്തെ കയ്യുടെ മുഷ്ട്ടി ചുരുട്ടി വലത്തെ കയ്യ് അവളുടെ കയ്യിലേക് ചേർത്തു.. താൻ ആഗ്രഹിച്ച സ്പർശനം ഏറ്റപോലെ അവൾ മിഴികള് തുറന്നു.. സന്ദേഹത്താൽ വാടിയ അവന്റെ മുഖത്തിലേക് നോക്കി അവളൊരു ചെറു ചിരിയേകി.. "Hi" പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ അവൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ ചിമ്മി.. അടക്കി വെച്ചിരുന്ന മിഴിനീർ അവന്റെ ചെന്നിയെ തൊട്ടത് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല.. "I'm okay" ചെറുതായി അനങ്ങിയത് കൊണ്ടുതന്നെ ഗണ് ഷോട്ട് കൊണ്ടിട്ടത് വേദന അനുഭവപെട്ടു.. അവൾ കണ്ണിറുക്കെ അടച്ചു വേദന കടിച്ചു പിടിച്ചു.. "No, you're not". ക്രിസ്റ്റി അവളുടെ പുറം കയ്യിൽ തഴുകി കൊണ്ട്,ചുണ്ടോട് ചേർത്തു.. അവൾ തന്റെ വലത്തെ കയ്യകൊണ്ട് അവന് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കയ്യിയുടെ മുകളിൽ പിടിയിട്ടു ഒന്നുമില്ല എന്ന രീതിയിൽ വീണ്ടും കണ്ണുചിമ്മി.. "Kiss me" ഐവി പറഞ്ഞു തീർത്തതും ക്രിസ്റ്റി ഒരു ചിരിയോടെ അവളുടെ ഇരുചുണ്ടിന്റെയും മുകളിൽ തന്റെ അധരങ്ങൾ അമർത്തി.. മൃദുവായൊരു ചുംബനം..!...... തുടരും...🥂

