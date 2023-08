DESTINED LOVE : ഭാഗം 62

രചന: അനാർക്കലി

"How is she??" എഡ്ഡിയുടെ ചോദ്യം കേട്ട് ആമി പതിയെ തലയാട്ടി,,കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന രീതിയിൽ.. ഐവിയെ റൂമിലേക് മറ്റും മുൻപ് തന്നെ ആമിയെ കൂട്ടി യാകേഷും ക്രിസ്റ്റിയും തിരികെ പോന്നിരുന്നു.. അവൾ കഴിവതും നിൽക്കാൻ നോക്കി എങ്കിലും ക്രിസ്റ്റി നിർബന്ധിച്ചു അവളെ പറഞ്ഞയച്ചു.. ആമി ആരോടും മിണ്ടാതെ റൂമിലേക് കയറി.. ജെറി അവളുടെ ഓരോ നീക്കവും വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് അവന്റെ റൂമിലേക്കും.. ഫ്രഷായി വന്നു അവൾ ഫോണ് എടുത്തു ക്രിസ്റ്റിയെ വിളിച്ചു എങ്കിലും അവന്റെ ഫോണ് സ്വിച്ചഡ് ഓഫ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്.. ഐവിയുടെ ഫോണ് ഇൻസിഡന്റ നടന്നിടത് എവിടെയോ നഷ്ടമായെന്നു ക്രിസ്റ്റി പറഞ്ഞത് അവൾ ഓർത്തു.. വിവരം അറിയണം എങ്കിൽ ഇനി നാളെ ആകണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവൾ ബെഡിൽ അലങ്കോലമായി കിടക്കുന്ന തന്റെ ക്യൂഷൻ നേരയാക്കവേ അവൾക് എന്തോ ഓർമയിൽ പെട്ടു.. അധികം വയ്യ്ക്കാതെ തന്നെ അവൾ റൂമിന് പുറത്തേക് ഇറങ്ങി തന്റെ റൂമിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ജെറിയുടെ റൂമിലേക് കണ്ണ് നട്ടു.. 🔹

എന്തോ കാര്യമായ വർക്കിൽ ലാപ്പിൽ കണ്ണും നട്ടു ബാല്കണയിൽ ഇരുന്ന് ടൈപ്പിങ്ങിൽ ആയിരുന്നു അവൻ.. ഉറക്കം കണ്ണപ്പോളയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ട കൂടി അവൻ വിട്ടുമാറാൻ തയാർ ആയില്ല.. മാറ്റിവെച്ചിരുന്ന കോഫി കപ്പ് ചുണ്ടോട് ചേർത്തകൊണ്ടവൻ ടൈപ്പിംഗ് തുടർന്ന്.. ആമി വാതിലിൽ മുട്ടി എങ്കിലും ശ്രേദ്ധ മുഴുവൻ ലാപ്പിൽ താൻ ചെയ്യുന്ന വർക്കിൽ അയത്കൊണ്ട് തന്നെ അവളെ അവൻ ശ്രേദ്ധിച്ചിട്ടില്ല..അവൾ എതിർപ്പ് ഒന്നും ഉള്ളിൽ നിന്നും കേൾകാഞ്ഞിട്ടു അകത്തെക്ക് പ്രവേശിച്ചു.. ചുറ്റും കണ്ണോടിച്ചു,, ജെറി അവിടെ ഇല്ലാ എന്ന കണ്ടതും ആമി നെറ്റി ചുളിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കവേ ബാല്കണയിലേക് ഉള്ള ഗ്ലാസ് ഡോർ ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുന്നത് അവളുടെ കണ്ണിൽ പെട്ടു.. അവൾ പതിയെ അങ്ങോട്ടെക് നടന്നു..ജെറി അവൾ വന്നതറിയതെ ഇരിക്കുവയിരുന്നു.. ആമി കള്ളന്മാരെ പോലെ അവന്റെ ലാപ്പിലെക്ക് തലയെത്തി നോക്കി.. എന്തോ ഇന്റീരിയർ വർക്കാണ് എന്നു മാത്രം മനസിലായി.. ലാപ്പിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കവേ അതിലൂടെ തന്റെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ആമിയെ അവൻ കണ്ടു..

അവൻ ചെയ്ത കൊണ്ടിരുന്ന വർക് ബാക്ക് അടിച്ചൊരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തു.. ഇരുട്ടേറിയ ഒരു മുറി,,നിശ്ശബ്ദമേറി ചുറ്റും.. ആമി കണ്ണുകൾ ചുരുക്കി അതിലേക് ഉറ്റുനോക്കിയതും പെട്ടെന്നു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രൂപം മുന്നിലേക് ചാടി.. "ആഹ്ഹ്!!" അവൾ അലറി പുറകിലേക് തെന്നി മാറി,,നെഞ്ചിൽ കൈ വെച്ചു.. ജെറി പൊട്ടിചിരിച്ചു കൊണ്ട് ലാപ്പ് റൗണ്ട് ടേബിളിലേക് വെച്ചു അവൾക് നേരെ തിരിഞ്ഞു ഇരുന്നു.. അവനു ചിരി നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല.. തന്നെ മനപൂർവം പേടിപ്പിക്കാൻ ചെയ്തതാണ് എന്നു മനസിലായതും അവൾ കടുപ്പിച്ചു നോക്കി കൊണ്ട് അവന്റെ പേര് മൊഴിഞ്ഞു.. അവൻ അതൊന്നും ശ്രേദ്ധികത്തെ ചിരിയിലാണ്.. ആമി അവന്റെ അരികിലേ ക്യൂഷൻ എടുത്തു കൊണ്ട് മുന്നിലേക് കയറി നിന്നു.. "തെണ്ടി" അവൾ തലങ്ങും വിലങ്ങും അവനെ തല്ലാൻ തുടങ്ങി.. എന്നിട്ടും ചിരി നിർത്തിയില്ല അവൻ..

"ഓഹ് that look" അവൻ അവളുടെ മുഖത്തെ അല്പനേരം ശാന്തമായി നോക്കി വീണ്ടും ചിരി തുടര്ന്നു.. "നിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ--" അവൾ വീണ്ടും ക്യൂഷൻ അടിക്കാൻ ഒങ്ങിയതും ജെറി അവളൂടെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ട ക്യൂഷൻ കയ്യികലാക്കി അവളെയും കൊണ്ട് സ്വിങ്ങിലേക് വീണു അവൻ.. അവളൊന്നു അമ്പരന്നു കൊണ്ട് അവനിലേക് നോട്ടം ഊന്നി..അവന്റെ ചൊടിയിൽ വശ്യതയേറി,,കണ്ണുകളിലും.. അവന്റെ മിഴികളിൽ അകപ്പെട്ടത് പോലെ അവൾ ഇമചിമ്മാതെ അവനിൽ തറച്ചു ഇരുന്നു.. പീലികൾ പിടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും മിഴികൾ പിൻവലിക്കാൻ ഇരുവരും തയാറായില്ല..ഇരുവരുടെയും ഹൃദയം തന്റെ ഇണങ്ങളെ അറിഞ്ഞത് പോലെ തുടിപ്പ് കുതിച്ചു ഉയർത്തി.. രാത്രിയുടെ കൊടും തണുപ്പിലും ശരീരത്തിൽ ചൂടേറി കൊണ്ടിരുന്നു.. ഇളം കാറ്റിൽ മുന്നേക്ക് പാറിവീണ് മുഴയിലേക്ക് അവന്റെ മിഴികൾ പാഞ്ഞതിന് ഒപ്പം തന്നെ കയ്യകൾ അവ ഒതുക്കി വെക്കാനായി ഉയർത്തി..

"Uhh.." എവിടുന്നോ വന്ന ബോധത്തിൽ അവൾ വേഗം അവനിൽ നിന്നും വിട്ടുമാറിയത്തിന് ഒപ്പം ചടപ്പോടെ മുഖം തിരിച്ചു.. ജെറിയ്ക് പിന്നെ അതൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവളെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയില്ല എന്നത് മറ്റൊരു സത്യം.. "ഞാൻ--" എന്തിനാണ് താൻ ഇങ്ങോ വന്നത് എന്നുപോലും മറന്ന് അവൾ വാക്കുകൾ വേണ്ടി പരതി.. ജെറി അവൾ എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന കേൾക്കാൻ ചെവിയോർത്തു.. "Tnx" "For what!" വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞവൾ പോകാൻ ഒരുങ്ങവേ പുറകിൽ നിന്നും ജെറി ഒരു സംശയത്തോടെ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ആമി തന്റെ ഉള്ളിലെ ചടപ്പ് മാറ്റി നിശ്വാസിച്ചു.. ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചു തന്നെ ചേർത്തുപിടിച്ചു ആശ്വസിപ്പിച്ചതും ക്രിസ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ സഹായിച്ചതും ആമി ഓർത്തു കൊണ്ട് പാതി മാത്രം തല ചെരിച്ചു..ചെറു ചിരിവിടർത്തി അവനു ഉത്തരം നൽകാതെ അവൾ അവിടുന്നു നടന്നു..

ജെറിനെറ്റിചുളിച്ചു കൊണ്ട് അവൾ തന്റെ റൂം വിട്ട് പോകുന്നതും അവൻ നോക്കി നിന്നു.. ആമി ഒരിക്കൽ പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല എന്ന കണ്ടതും സംശയം നിഴലിച്ച മുഖത്ത തെളിച്ചമേറി.. _🖤 "മതി." തനിക്ക് നേരെ നീട്ടിയ ഗുളിക കഴിക്കാൻ കൂട്ടാകത്തെ ഐവി റേചേലിന്റെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ടു തടഞ്ഞു.. "മതിയെന്ന് പറയാൻ ഇത് ആപ്പിളും മുന്തിരിയും ഒന്നുമല്ല.. ദേ മരിയാഥക് അങ്ങോ കഴിച്ചോ ഇല്ലേൽ കുത്തി കേറ്റും ഞാൻ" ഭീഷണിയുടെ സ്വരത്തിൽ അവൾ വീണു എന്ന തന്നെ പറയാം.. ഐവി കേറുവോടെ റച്ചേലിനെ നോക്കി എങ്കിലും അവർ അവളുടെ ഒരു നോട്ടത്തിനും വീണു കൊടുകാത്തെ ഗുളിക വീണ്ടും നീട്ടി.. അവൾ ഇഷ്ട്ടകേടോടെ തന്നെ അത് കഴിച്ചു.. ഐവിയോടുള്ള വിശ്വാസ് കൂടുതൽ കാരണം ഗുളിക ഇറക്കി എന്ന ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടാണ് റച്ചേൽ തന്റെ ചെയറിൽ പോയി ഇരുന്നത്..

"ഏഹ്,, മോനോ" വാതിലിന്റെ അരികിൽ ക്രിസ്റ്റിയെ കണ്ടതും അവർ ഒരു ചിരിയോടെ അവനെ സ്വീകരിച്ചു.. ഐവിയുടെ മുഖം തെളിഞ്ഞത് കണ്ട് റച്ചേൽ അവളെ ഉറ്റുനോക്കി.. "I'm fine" അവന്റെ നോട്ടത്തിന് അർത്ഥം മനസിലാക്കിയത് പോലെ അവൾ ചാരി ഇരുന്ന് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എങ്കിലും മുറിവുള്ളിടത് വേദന അനുഭവപ്പെട്ടു.. "നിങ്ങൾ സംസാരിക്ക്" ക്രിസ്റ്റിയോടായി പറഞ്ഞു കൊണ്ടവർ അവര്ക് സംസാരിക്കാൻ സാഹചര്യം ഒരുക്കി പുറത്തേക് ഇറങ്ങാൻ നിന്നു.. "ദേ അടങ്ങി ഇരുന്നോണം" പോകുന്നതിന് മുൻപ് താക്കിത്തോടെ അവർ പറയുന്നത് കേട്ട് അവൾ നാക്ക് നീട്ടി.. റച്ചേൽ പോയതും ക്രിസ്റ്റിയുടെ നോട്ടം കടുത്തു.. "ഞാൻ കഴിച്ചു.. സത്യം" അവൾ തുടരെ തുടരെ കണ്ണുചിമ്മി കൊണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ട് അവൻ ശ്വാസം അയച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട പുഞ്ചിരി തൂകി.. "നാളെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ"

അവൾ സന്തോഷത്തോടെ പറയുന്നത് കേട്ട് അവൻ തലയാട്ടി.. "Did you do something??". അവൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തയിൽ മുഖം ചുളുക്കി അവൻ.. "ജോ?" ആ പേര് കേട്ടതും അവൻറെ മുഖം വലിഞ്ഞു മുറുകി.. "അവളുടെ പപ്പ വന്നിരുന്നു" ഐവി കൂട്ടി ചേർത്തു.. പല്ല് ഞെരിച്ചു കൊണ്ടവൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റതും ഐവി അവന്റെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ട്.. "ഞാൻ പറയട്ടെ" "എന്ത് പറയട്ടെ എന്ന്.. ചെയ്ത ഒന്നും പോരായിരിക്കും" അവൻ ദേഷ്യം കടിച്ചമർത്തി കൊണ്ട് മുഖം തിരിച്ചു.. "He said sorry,,n' i felt it..അവൾക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കരഞ്ഞു.. ക്ഷമയും ചോദിച്ചു" ഐവി അവന്റെ മുഖം തനിക്ക് നേരെ തിരിച്ചു.. "അവളെ ഒരു psychiatrist നെ കാണിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന പറഞ്ഞു" "Psychiatrist?" "ജോയുടെ കണ്ടിഷൻ ശെരിയല്ല.. അതാണ് അനിവാര്യം എന്ന ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടറാണ് പറഞ്ഞത്..

ക്രിസ്റ്റി,,listen" ശാന്തമായുള്ള അവളുടെ നോട്ടത്തിന് മുൻപിൽ അവൻ അടിയറവു പറഞ്ഞു.. "Let's forgive her..അവൾ ചെയ്തത് തെറ്റാണ്..എന്നും പറഞ്ഞു അവളെ പോലെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയ..അവൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ പോലെ പലതും നമ്മളും ചെയ്യും...അപ്പൊ പിന്നെ what's the difference?? Forgiveness is strength..N' we deserve to be in peace,,അതുകൊണ്ട് വിട്ടുകളയെന്റെ ക്രിസ്റ്റിച്ചാ" ഐവി സൈറ്റ് അടിച്ചു കൊണ്ട് അവസാനം പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവൻ അറിയാതെ ചിരിച്ചു പോയി.. "Yey!" അവൾ അവന്റെ ചുണ്ടിൽ മൃദുവായി ചുംബിച്ചു കൊണ്ട് പിന്മാറിയതും അതിന് സമ്മതികാത്തെ ക്രിസ്റ്റി അവളെ തന്നോടെ ചേർത്തു കൊണ്ട് തന്റെ ഇരു ചുണ്ടുകളുടെ ഇടയിലേക് ഐവിയുടെ മേളച്ചുണ്ട് ഒതുക്കി.. "ഉപസ്" പുറകിൽ നിന്നും സുപരിചിതമായ ശബ്‌ദം കേട്ട് ഇരുവരും വിട്ടമാറി.. അവിടെ കണ്ണും തപ്പിയെന്ന ഭാവേന ഇടകണ്ണിട്ട് സീൻ പിടിക്കുന്ന ആമിയെ കണ്ടതും ഐവി അവളെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി..

"നീ എന്തിനാടി ഇങ്ങോ വന്നേ" കിസ്സ് നഷ്ടമാക്കിയതിന്റെ കേറുവോടെ അവൾ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ആമി ഐവിയെ നോക്കി പല്ലിളിച്ചു.. "ഇവിടെ വഴിയാത്രക്കാർ വേണ്ടി 18+ ഫിലിം ഷോ നടത്തുന്നു എന്ന കേട്ട് അതുകൊണ്ട് കയറാം എന്ന കരുതി.. പക്ഷെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ എല്ലാം ഒടുങ്ങി" ആമി വാ പൊത്തി പിടിച്ചു ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഐവി തന്റെ അരികിലെ ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് ആപ്പിൾ എടുത്തു അവൾക് നേരെ എറിഞ്ഞു.. "Tnx" ക്യാച്ച് ചെയ്തു ഒരു കടിയോടെ ആമി.. "ആ കിസ്സിങ് അത്ര പോരായിരുന്നു കേട്ടോ ബ്രോ" അവര്ക് അരികിലേക് നടന്ന വന്നു ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു മിനി കൗച്ചിൽ ഇരുന്നു അവൾ "ഓഹ്,,ഇത്രേ നന്നായി നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം" ക്രിസ്റ്റി പുരികം പൊക്കി. ആമി കഴിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് നിറുകയിൽ കയറിയതും നിര്ത്താതെ ചുമ തുടങ്ങി.. "Answr him" ഐവി നീ പെട്ടടി എന്ന മട്ടിൽ അവളെ നോക്കി പല്ല് കാണിച്ചു ചിരിച്ചു.. "നിന്റെ ആദ്യത്തെ കിസ്സ് കഴിഞ്ഞോ??" "Yes!" ക്രിസ്റ്റിയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകി കൊണ്ട് കയറി വന്ന ജെറി ആമിയെ നോക്കി സൈറ്റ് അടിച്ചു..

അവൾ ആണേൽ പെട്ടവസ്ഥയിൽ മുഖം തിരിച്ചു.. "How u feeling" "പിന്നെ.. എന്നാ,, സുഖം" ഐവി ജെറി അവളെ നോക്കി തലയാട്ടി കൊണ്ട് ആമിയുടെ അരികിൽ ചെന്നിരുന്നു "അപ്പൊ-?" ഐവി കൂടുതൽ അറിയാൻ എന്ന പോലെ ഇരുവരെയും കണ്ണോടിച്ചു.. ആമി അവനിൽ നിന്നും മാറി ഇരിക്കാൻ നോക്കി എങ്കിലും അതിനുള്ള സ്ഥലം ഇല്ലായിരുന്നു.. ജെറി അവളുടെ തോളിലൂടെ കയ്യിട്ട് തന്നോടെ ചേർത്ത ഇരുത്തി.. "She kissed me" "ഏഹ്!!?" ആമി "ഇവൾക് അഞ്ചു വയസ് ഉള്ളപ്പോൾ എന്റെ അനുവാദം പോലും ചോദിക്കാതെ ഈ കുരിപ്പ് എന്നെ കിസ് ചെയ്തു" കൂളായി അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ആമി വേഗം അവനു നേരെ മുഖം വെട്ടിച്ചു.. അവന്റെ അധരങ്ങൾ കാണ്കെ ആ നിമിഷം ആമിയുടെ മനസിലേക് കടന്നു വന്നു.. . . അഖിബിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ആമിയെ ഉപദ്രവിച്ചതിന് അന്നത്തെ ദിവസം അവന് കണക്കിന് കിട്ടി.. ആദ്യമെല്ലാം അവൻ കരയാതെ മുഖം വീർപ്പിച്ചു നിന്നു

എങ്കിലും വേദന കൂടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് അവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും ബാഷപകൾ ചെന്നിയിലേക് ഒലിച്ചിറങ്ങി.. ആമി മാറി ഇരുന്ന് ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്..അവൾ വേഗം അവര്ക് ഇടയിലേക്ക് കയറി അഖിബിനെ തടയാൻ ശ്രേമിച്ചു.. അയാൾ അവളെ മാറ്റാൻ നോക്കി എങ്കിലും ആമി തയ്യാർ ആയില്ല..ആ നിമിഷം നോക്കി ജെറി വേഗം കരഞ്ഞു കൊണ്ട് തന്റെ റൂമിലേക് ഓടി പോയിരുന്നു.. അഖിബ് അവളുടെ കവിളിൽ തഴുകിയതും അയാളുടെ കയ്യ് തട്ടിമാറ്റി ആമി ജെറിയ്ക് പിന്നാലെ ഓടി... റൂം പൂട്ടിരികും എന്ന കരുതി എങ്കിലും അത് പാതി തുറന്നിട്ടിരുന്നു.. അവൾ പയ്യെ കതക് തുറന്ന് അകത്തേക് കയറി അവനെ തിരഞ്ഞൂ.. ബെഡിന്റെ മറുസൈഡിൽ നിലത്തു ഇരുന്നു കരയുന്ന ജെറിയുടെ ശബ്‌ദം അവളുടെ കത്തുകളിലേക് പതിച്ചതും അവൾ അവന്റെ അരികിലേക് നടന്നു.. മുട്ടിൽ മുഖം പൂഴ്ത്തി അവൻ കരച്ചിൽ അടക്കാൻ ശ്രേമിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും,, കൂടി വന്നു..ആമി അവന്റെ മുന്നിൽ മുട്ട് കുത്തിയിരുന്നു തോളിൽ കയ്യ് വെച്ചു.. അവൻ പയ്യെ മുഖം ഉയർത്തി,,

കലങ്ങി മറിഞ്ഞ അവന്റെ കുഞ്ഞു മിഴികൾ ചുമന്നു..എന്നാൽ ആമിയുടെ കണ്ണ് പതിച്ചത് ചുമന്ന് ഇരിക്കുന്ന അവന്റെ ചുണ്ടിലാണ്.. അവൾ രണ്ടാമത് ഒന്നു ചിന്തിക്കാതെ മുന്നേക്ക് ആഞ്ഞു അവന്റെ കുഞ്ഞുചുണ്ടിൽ തന്റെ കുഞ്ഞി ചുണ്ടുകൾ പതിപ്പിചു.. ജെറിയുടെ കണ്ണുകൾ വിടര്ന്നു.. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൻ അവളെ പിന്നേക്ക് തള്ളി.. ആമി നിലത്തേക്ക് വീണു.. ജെറി അവളെ കണ്ണ് കൂർപ്പിച്ചു നോക്കി കൊണ്ട് വേഗം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഓടി.. "സോറി" അവൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ അവൻ പോയതും നോക്കി മൊഴിഞ്ഞു.. . . ഇരുവരും പരസ്പരം നോക്കി.. അവന്റെ ചൊടികൾ വിടർന്നത് കണ്ടതും ആമിയുടെ ഉള്ളിലേക് അവൻറെ ചുമന്ന് കുഞ്ഞി ചുണ്ടകൾ കടന്ന് വന്നു.. ആമിയുടെ അധരങ്ങൾ വിടര്ന്നു.. മിഴികൾ ഊന്നി ഇരിക്കുന്ന ജെറിയേയും ആമിയെയും ഉറ്റുനോക്കി നോക്കി കൊണ്ട് ഐവി ക്രിസ്റ്റിയെ ഒരു സംശയത്തോടെ നോക്കി.. അവനും തന്റെ അതേ അവസ്ഥയിൽ ആണെന്ന് മനസിലയായതും രണ്ടുപേരും പരസ്‌പരം അർത്ഥം വച്ചൊരു ചിരി നൽകി...... തുടരും...🥂

