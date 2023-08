DESTINED LOVE : ഭാഗം 63

രചന: അനാർക്കലി

Few days later..🍁 എല്ലാരും എന്തിനോ വേണ്ടിയുള്ള ഒറ്റ പായിച്ചിലാണ്.. മുന്നിൽ നിന്നു നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ആമിയും.. "ദീ.. ഇതേവിടെ കൊണ്ട് --" "എന്റെ നെഞ്ചോതോടെ വെക്കടാ" അവൾ നെഞ്ചും വിരിഞ്ഞു നില്കുന്നത് കണ്ട് നീൽ വേണ്ട എന്നു കണ്ണുചിമ്മി തന്റെ കയ്യിലുള്ള ലൈറ്റ്‌സ് കൊണ്ട് ഹർഷിനെ അരികിലേക് ചെന്നു.. " What the hell is going on??" താൻ വന്നിടം മാറിയോ എന്ന മട്ടിൽ ജെറി കണ്ണും മിഴിച്ചു വീടാകെ നോക്കി.. "വന്നോ??ദേ പിടിക്ക്" അവൾ ഒരു പേപ്പർ അവന്റെ കയ്യിലെ വെച്ചു കൊടുത്തു.. ജെറി പേപ്പർ മറിച്ചു നോക്കിയതും വേണ്ടതും വേണ്ടത്തതും ആയ എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളുടെയും പേരുണ്ട് അതിൽ.. അവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അതു തിരിച്ചു മറിച്ചു നോക്കി പോകാൻ ഒരുങ്ങിയ ആമിയുടെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ട നിർത്തി കൊണ്ട് കയ്യ് മലർത്തി.. ആമി എന്താണ് എന്ന് മട്ടിൽ അവനെ നോക്കി ഒറ്റപ്പൂരികം പൊക്കി..

"നീ പറയണോ അതോ ഞാൻ ചോദികണോ??" "നിന്നോട് ആരും പറഞ്ഞില്ലേ??" (ആമി) "ഞാൻ പറഞ്ഞതാണല്ലോ" നീൽ വീണ്ടും നേരുതെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ലൈറ്റ് കൊണ്ട് വന്നു പറയുന്നത് കേട്ട് ആമി അവനെ അടിമുടി നോക്കി.. "ഐവിയെ welcome ചെയ്യത്‌കൊണ്ടുള്ള പാർട്ടി??" അവൻ ഒരു ചോദ്യം ഉന്നെയിക്കുന്നത് എന്ന മനസിലാക്കി ഇരുവരും തലയാട്ടി.. "Really!?അവർ ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ട് കുറെ ഡേയ്സ് ആയല്ലോ? " (ജെറി) "അതു മാത്രമല്ല.. അവരുടെ റിലേഷൻ ഇനി ഒരു ത്രേട്ടും ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുവമല്ലോ..for their relation,, അവര്ക് വേണ്ടിയൊരു കുഞ്ഞു ട്രീറ് ആയിട്ടാണ് ഇത്" ആമി വളരെ ആവേശത്തോടെ പറയുന്നത് കേട്ട് ജെറി താൽപ്പര്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ മുഖം കേറ്റി വെച്ചു.. "പിന്നെ അവരായിട്ട തരാൻ ഇരിക്കുന്ന സർപ്രൈസ് പൊട്ടിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കോണ്ഗ്രസ് പാർട്ടിയും" (നീൽ) നീലിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് അവൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ ജെറി നെറ്റി ചുളിച്ചു..

ജെറിയ്ക് കാര്യം അറിയില്ല എന്ന് മനസിലായതും ആമി നീലിനെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി.. അപ്പോ തന്നെ നാക്ക് പിഴച്ചു എന്നെ രീതിയിൽ,,നാക്ക് കടിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ ചെവിയിൽ നുള്ളി.. "What does that mean?" "മീനോ.. എന്ത് മീൻ.. ഒരു മീനുമില്ല.. മോൻ പോയി എന്തേലും ഒക്കെ ചെയ്ത സഹായിക്കാൻ നോക്ക്" (ആമി) "ഞാൻ കുറച്ചു tired ആണ്" അവൻ കോട്ടുവാ ഇട്ടു.. ആമി മുഖം കറുപ്പിച്ചു തിരിച്ചു നടക്കാൻ ഒരുങ്ങിയതും ജെറി ഒരു ചിരിയോടെ അവളെ പിടിച്ചു തന്നോടെ അടുപ്പിച്ചു.. "Wh..at?" വിക്കിയുള്ള അവളുടെ ചോദ്യം കേട്ടവൻ ചുണ്ട് കൂട്ടിപിടിച്ചു.. "I'm tired.. Really" മയത്തിൽ ഉള്ള ജെറിയുടെ വാക്ക് എന്തുകൊണ്ടോ അവളുടെ മനസിനെ തട്ടി. അവൾ പയ്യെ തലയാട്ടിയതും അവനൊരു ചെറുചിരിയോടെ ആമിയുടെ നെറുകയിൽ മുത്തമിട്ടു... അവൾ പ്രതികരിച്ചില്ല! അവനിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു ആമിയുടെ ആ നിർത്തം.. __

"Everything set!!" ആമി ലൈറ് ഓഫാകും മുൻപേ എല്ലാരോടുമായി ചോദിച്ചതും അവൾക് ഉത്തരം എന്ന പോലെ എല്ലാരും തമ്പ്‌സ് അപ്പ് നൽകി.. ആമി ലൈറ്റ് ഓഫാക്കി അടുത്തു നിൽകുന്ന ജെറിയുടെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ടു കൊണ്ട് ഹാളിന്റെ നടുവിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ ടബ്‌ളിലിന്റെ ബാക്കിൽ ചെന്നിരുന്നു.. ശ്വാസം പതിയെ അയച്ചു വിട്ടുകൊണ്ടവൾ നിശബ്ദമായി എന്തേലും ശബ്ദം എവിടെ നിന്ന് എങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന രീതിയിൽ ചെവി കൂർപ്പിച്ചു.. ഒരു പിൻ നിലത് വീണാൽ കേൾക്കുന്ന അത്രയും നിശബ്ദത..ആമി പുഞ്ചിരിയോടെ അതിലുപരി തന്റെ പ്ലാൻ നടക്കുമോ എന്നൊരു ടെന്ഷനോടെ കണ്ണിറുക്കെ അടച്ചു.. അവളുടെ ഓരോ ഭാവങ്ങളും ശ്രേദ്ധിച്ചു കൊണ്ടവൻ ആശ്വാസിപ്പിക്കാനായി തോളിൽ കയ്യവെച്ചു.. ആമി തന്റെ അരികിൽ ഇരിക്കുന്ന ജെറിയിലെ മുഖം തിരിച്ചെത്തും..

തന്നെ ഇമ ചിമ്മാതെ നോക്കി ഇരിക്കുന്ന ആ കണ്ണുകൾ,,വെളിയിൽ നിന്നും വരുന്ന കുഞ്ഞു പ്രകാശത്തിൽ അവളുടെ മിഴികളിൽ ഉടക്കി.. തോളിൽ നിന്നും ജെറിയുടെ കയ്യികൾ ആമിയുടെ കവിൾ തടത്തിലേക് നീങ്ങി.. അവന്റെ കയ്യ് വെള്ളയിലെ തണുപ്പിൽ ആമി അറിയാതെ തൻറെ കണ്ണുകൾ കൂമ്പിയടഞ്ഞു..ശ്വാസം എടുത്തു വിടുന്നതിന് ഒപ്പം,,പിളര്ന്ന അവളുടെ ചുണ്ടുകളിലേക് അവന്റെ മിഴികള് നീണ്ടു.. അവന്റെ മനസു ശരീരവും ഒരുപോലെ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു..ജെറിയുടെ ചുടുനിശ്വാസം തന്റെ മൂക്കിന് തുമ്പിൽ തട്ടിയതറിഞ്ഞുവൾ ഉയർന്ന ഹൃദ്യയമിടിപ്പോടെ മിഴികൾ വലിച്ചു തുറന്നു.. ഇതിനോടകം തന്റെ ഇണകളെ അവന്റെ അധരങ്ങൾ ചേർത്തിരുന്നു.. ആമി പ്രതികരിച്ചില്ല...എങ്കിലും അവനോടപ്പം ചേർന്നതും ഇല്ലാ.. . . ഇതേ സമയം ഇരുട്ടിലേക് കയറി വന്ന ക്രിസ്റ്റിയും ഐവിയും,,മന്ഷന് മുഴുവൻ ഇരുട്ടിൽ അകപ്പെട്ടത് കണ്ടു സംശയത്തോടെ നെറ്റിചുളിച്ചു..

ഐവി ചെറിയൊരു ഭയത്തോടെ അവന്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴേ പിടിമുറുക്കിയിരുന്നു.. അവരുടെ കടന്ന് വരവ് അറിഞ്ഞു കൊണ്ട് ചുറ്റും ലൈറ്റ് ഒണ് ആയതും സംശയത്തോടെ നിന്ന് എല്ലാരും മുന്നിലേക് ചാടി.. ക്രിസ്റ്റിയും ഐവിയും എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നറിയാതെ അവരെ എല്ലാരേയും മാറിയും തിരിഞ്ഞു നോക്കി കൊണ്ടിരുന്നെത്ത.. എന്നാൽ 'surprise' എന്നു വിളിച്ചു കൂവേണ്ട ആമി എന്തേ എന്ന മട്ടിൽ ദിനു അവളെ ചുറ്റും കണ്ണോടിച്ചു.. ലൈറ്റ് ഒണാക്കുന്ന അതേ സെക്കൻഡിൽ അവളാകും ആദ്യം അവരെ welcome ചെയ്യുക എന്ന വാദിച്ചു നടന്നവളാണ് ആമി..അവളുടെ റോൾ കഴിഞ്ഞിട്ട മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന പ്രതേകം താക്കിയത് നൽകിയത് കൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് വരിക അല്ലാതെ ആരും ഒരു വാക്ക് പോലും ഉരിയാടിയിട്ടില്ല.. ഇപ്പൊഴാണെൽ അവളുടെ പൊടി പോലുമില്ല..

"Whoa!" നോഹ കണ്ണും മിഴിച്ചു നോക്കി നില്കുന്നത് കണ്ടു എല്ലാരുടെയും നോട്ടം അവന്റെ ദൃഷ്ടി ഉന്നിയിടത്തേക് പാഞ്ഞു.. "That's a surprise" അവരുടെ കിസ്സിങ് സീൻ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ണും മിഴിച്ചു നീൽ പറയുന്നത് കേട്ട് എല്ലാരും ചിരികടിച്ചു പിടിച്ചു.. ദിനു എന്തോ ഓർത്തപ്പോൾ ഓണാക്കി വെച്ചിരുന്ന തന്റെ ക്യാമിലേക് അവരുടെ ആ സീൻ പകർത്തി.. "Perfect!" (ദിനു) എവിടുന്നോ വന്ന ബോധത്തിൽ ആമി ഇടകണ്ണിട് ചുറ്റും നോക്കിയതും തങ്ങളെ വീക്ഷിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് കണ്ണുകൾ കാണാൻ ഇടയായി..കൂടെ ജെറിയും.. അവർ പരസ്പരം നിർവികരമായി നോക്കി കൊണ്ട് എടിപിടിയിൽ നിന്നും വിട്ടുമാറി.. 'Shittt!!' ഇപ്പോഴും എല്ലാരും തങ്ങളെ ഒരു കളിയാക്കലോടെ നോക്കി നില്കുന്നത് കണ്ടവൾക് നന്നേ ചടച്ചു. "Whatt!!" ജെറി കയ്യ് മലർത്തി ചോദിച്ചതും എല്ലാരുടെയും നോട്ടം അവരിലിൽ നിന്നും തങ്ങൾക് എതിരായിയും അടുകലായിയും നില്കുന്മാവരിലേക് മാറി

"Well,, that's was a great surprise" നീൽ നേരുതെ പറഞ്ഞതിനെ ശെരി വെച്ചുകൊണ്ട് ഐവി ചിരികടിച്ചു പിടിച്ചു.. അവളുടെ ഡയലോഗിൽ എല്ലാരും പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചതും ആമി ചടപ്പോടെ ജെറിയെ നോക്കി പല്ല് ഞെരിച്ചു.. __ ഒരുപാട് നേരം ആമി ആർക്കും മുഖം കൊടുകാത്തെ ഇരുന്നു എങ്കിലും.. താൻ എത്രത്തോളം മറച്ചു വെക്കാൻ നോക്കിയാലും നടന്നത് നടന്നത് തന്നെയാകും എന്ന മനസിനെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊരു കാര്യം നടന്നിട്ടില്ലാ എന്ന മട്ടിൽ എല്ലാര്ക്കും ഇടയിലേക് കയറി നിന്നു.. ആദ്യമെല്ലാം അവളെ എല്ലാരും കളിയാക്കി കൊണ്ടിരുന്നു എങ്കിലും ജെറിയുടെ ഇടപെടൽ കാരണം അതിനൊരു അന്ത്യം ഉണ്ടായി.. അവളിൽ നിന്നും ഒരു നന്ദി പരമായ നോട്ടം പ്രതീക്ഷിച്ചു എങ്കിലും ആമി അവനെ നോക്കി പേടിപ്പുകുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്... "So guys" കയ്യിലുള്ള ഗ്ലാസിൽ ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചടിച്ചു എല്ലാരുടെയും ശ്രേദ്ധ തന്നിലേക്കാക്കി അവൾ.. ആമി എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന നോഹയ്ക്കും ദിനനും മാത്രമേ അറിയൂ..

അവരോഴികെ ബാക്കി എല്ലാരും അവളുടെ വാക്കുകൾ വെണ്ടി കാതോർത്തു കൊണ്ട് നിശബ്ദത പാലിച്ചു.. "ഈ ടോസ്റ്റ്‌ ഐവിയ്ക്കും ക്രിസ്റ്റി ബ്രോയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ്" ആമി പറയുന്നത് കേട്ട് ഐവി തന്റെ കയ്യിലിരുന്ന മദ്യം കുടിക്കാൻ പോയതും ആമി ഞെട്ടി അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അത് വാങ്ങി നീലിന്റെ കയ്യിലേക് വെച്ച കൊടുത്തു.. "നിനക്ക് എന്താടി?" ഐവി "എനിക്ക് എന്താണെന്നോ.. Are you insane..ഈ കണ്ടിശ്നിൽ ഇതൊന്നും കുടിക്കരുത് എന്ന് നിനക്ക് അറിയില്ലേ!!" കണ്ണുരുട്ടി ആയിരുന്നു ആമി പറഞ്ഞത്.. "What cndtn??.. I'm perfectly alrgt" ഐവി സ്വയം കണ്ണുഴിഞ്ഞു.. "ഓഹ് ഡ്രാമാ..നിന്റെ സർപ്രൈസ് ഞാൻ അറിഞ്ഞതിന്റെയാണോ ഇത്.. Don't wry..ഇത് ഞങ്ങൾ മൂന്നും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ.. ബാക്കി നിൽക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം സർപ്രൈസ് തന്നെയാണ്" നോഹയേയും ദിനുവിനെയും ചൂണ്ടി,അവൾക് സൈറ്റ് അടിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.. ഐവി ഒന്നും മനസിലാകത്ത രീതിയിൽ കണ്ണ് ചുളുക്കി നിൽക്കുന്ന കണ്ടു കുഞ്ഞു ബോക്സ് അവൾക് നേരെ നീട്ടി..ഒരു സംശയത്തോടെ അതിലേക് നോക്കി നിന്ന ഐവിയുടെ കയ്യിലേക് ബലമായി അത് വെച്ചുകൊടുത്തു കൊണ്ട് തുറക്കാൻ ആമി ആവശ്യപ്പെട്ടു..

"Whtt!!" തുറന്ന് പാടെ അതിൽ കിടക്കുന്ന പ്രെഗ്നൻസി സ്റ്റിക്ക് കണ്ടു അന്തം വിട്ട് ഐവി ആമിയെ കണ്ണു വിടർത്തി.. **Stay shut!! A new member is coming.. Congrats dears** ആമിയുടെ പുറകിൽ തെളിഞ്ഞ വലിയ ബാനർ കണ്ടു എല്ലാരും കണ്ണും തള്ളി,, ആമി സന്തോഷത്തോടെ അവരെ ഇരുവരേയും നോക്കി തുള്ളി ചാടി.. "Congrats" ഐവി കണ്ണും നിറച്ചു ആമിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചത്തിന് ഒപ്പം അവൾക് പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ജെറിയെ നോക്കി... "Congrts mahnn" എല്ലാരും ജെറിയുടെ അരികിൽ കൂടി.. ആമിയുടെ മുഖം ചുളുക്കി..അവളുടെ മുഖത്തെ പുഞ്ചിരി മാറി അവിടെ സംശയം നിഴലിച്ചു.. "It's.. It's.great news" ഐവിയ്ക് പറയാൻ വാക്കുകൾ കിട്ടിയില്ല.. "Yeh.. wait..നീ എന്തിനാ എന്നെ കണ്ഗ്രട്‌സ് ചെയ്‌തെ" "Stopp itt!!" തന്റെ അരികിൽ കൂടി നിന്നു കണ്ഗ്രട്‌സ് പറയുന്ന എല്ലാരോടുമായി ജെറി അലറി..നോഹയുടെയും ദിനുന്റെയും അവസ്ഥയും മറിച്ചല്ലയിരുന്നു..എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നറിയാതെ ഉള്ള നിൽപ്.. "Coz.. നീ pregnant--" "What.. me?? Noo..നീയാണ്.. Waitt നീ അല്ലെ" ഐവി പറയുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ കയറി ആമി ക്ണ്ഫ്യൂഷനോടെ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ഐവി ക്രിസ്റ്റിയെ നോക്കി..

"Nooo!!" അവർ ഇരുവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഉത്തരം നൽകിയതും ആമി ഞെട്ടി തന്റെ വലത്തെ സൈഡിൽ പുറകിൽ പേപ്പറും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന രണ്ട് എണ്ണത്തെ നോക്കി.. ആമി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു.. __ "ദേ വരുന്നു" നോഹ ചൂണ്ടിയടത്തേക്ക് ദിനുവിന്റെ കണ്ണുകൾ പാഞ്ഞു.. തുള്ളി ചാടി വരുന്ന ആമിയെ കണ്ടു അവൻ ഒരു കള്ളച്ചിരിയോട് തലയാട്ടി.. "ഒന്നു നിന്നെ" (നോഹ) തടഞ്ഞു നിർത്തി നോഹയെ നോക്കി പല്ലു കാണിക്കാതെ ഒരു വളിച്ച ഇളി കൊടുക്കുന്നതിന് ഒപ്പം അവൾ കണ്ണു ചിമ്മി.. "എന്നു തുടങ്ങി രണ്ടും" (ദിനു) "എന്ത്??" "മണ്ടന്മാർ ആകണ്ടാ.. ഞങ്ങൾക് എല്ലാം മനസിലായി..അതിനുള്ള തേളിവും കയ്യിലുണ്ട്" (നോഹ) "നീയൊക്കെ എന്തൊക്കയാ ഈ പറയുന്നത്.. മനസിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ പറയെന്നെ" "You're pregnant.. with jk's child"(ദിനു) ആമി കണ്ണും തള്ളി നോക്കി എങ്കിലും പെട്ടെന്നൊരു പൊട്ടിച്ചിരിയിലേക് കലാശിച്ചു.. "Oh ഗോഡ്ഡ്..ഞാൻ ഇതരോട് പറഞ്ഞു ചിരിക്കും..ഹാഹ്ഹ്ഹ.." അവൾ വയറിൽ കയ്യവെച്ചു ചിരി തുടർന്ന് കൊണ്ടിരുന്നു..

നോഹയും ദിനുവും എന്തു ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ തങ്ങൾക് ഇനി അപതം പറ്റിയതാകുമോ എന്നൊരു സംശയത്തോടെ പരസ്‌പരം നോക്കി .. "ഞാൻ.. എങ്ങനെ.. oh ഗോഡ്.. നിന്നോട് ഒക്കെ ആരാ ഈ ട്രാജഡി പറഞ്ഞത്..ആരായാലും കോമഡി ആയിട്ടുണ്ട്" അവൾ ചിരികടിച്ചു പിടിച്ചു ശ്വാസം നേരെയാക്കി.. "ആരും പറഞ്ഞതല്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടതാ"(ദിനു) "എന്ത് ഞാൻ പ്രെഗ്നൻറ് ആയതോ" അവൾ ചുണ്ട് കൂട്ടിപിടിച്ചു.. "Here" അവൾക് നേരെ പൊട്ടിച്ചയൊരു പ്രെഗ്നൻസി കിറ്റ് നൽകി നോഹ.. അതിന്റെ അകത്തു കിടക്കുന്ന സ്റ്റിക്കിൽ പോസറ്റീവ് കാണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വരകൾ കണ്ടതും ആമി കണ്ണും തള്ളി ഇരുവരെയും നോക്കി.. "ഇതരുടെയാ??" "ഇവിടെ പെണ്ണായിട്ട നീയല്ല ഉള്ളു.. ഇത് ഞങ്ങൾക് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലേക് വാഷ്‌റൂമിൽ നിന്നും കിട്ടിയതാ"(ദിനു) "ഇത്.. ഇത് ഐവി" ഐവി വീട്ടിലേക് വന്നത് ഓർമ വന്നതും അവൾ ഞെട്ടി പണ്ടാരം അടങ്ങി ദിനുവിനെ നോക്കി..

"Whatt!!"(ദിനു) "ശെരിയാ..ഇന്ന് ഐവി വന്നിരുന്നു" നോഹ ഓർക്കുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞു.. "നമ്മക് സർപ്രൈസ് തരാൻ ആയിരിക്കും"( നോഹ) "എങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കും ഒരു സർപ്രൈസ്!" ശെരിക്കും അതരുടെയാണ് എന്നറിയാതെ മൂവരും സന്തോഷത്തോടെ പരസ്‌പരം നോക്കി കൊട്ടിച്ചിരിച്ചു കൊണ്ടു ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പലതും പ്ലാൻ ചെയ്തു.. __ തങ്ങളുടെ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ എല്ലാം പിഴച്ചു എന്നു മനസിലാക്കി മൂവരും ചമ്മി നാറിയ മുഖത്തോടെ ഐവിയെ നോക്കി പല്ലിളിച്ചു.. "Idiots!!" (ജെറി) ആമി അവനെ ഇടകണ്ണിട് നോക്കി പേടിപ്പിച്ചു. "അല്ലാ അപ്പോ പിന്നെ ഇതാരുടെയാ??" എല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് നിന്ന നീൽ നഖം കടിച്ചു കാര്യത്തിൽ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി.. "Mine" "Ours" എല്ലാര്ക്കും പുറകിൽ നിന്നും വന്ന സ്ത്രീ പുരുഷ ശബ്‌ദം കേട്ട്,,നോട്ടം അങ്ങോട്ടേക്കാക്കി..അവര്ക് വേണ്ടി വഴിയൊരുക്കി എല്ലാം ഇരു സൈഡിലേക് മാറി നിന്നു.. തങ്ങൾക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയെ കണ്ട് ആമിയടക്കാം ഫുൾ ടീം ഞെട്ടി പണ്ടാരം അടങ്ങിയിരുന്നു...... തുടരും...🥂

