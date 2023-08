DESTINED LOVE : ഭാഗം 64

രചന: അനാർക്കലി

"""Eddie!!!""" എല്ലാരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഞെട്ടി പണ്ടാരം അടങ്ങി നില്കുവാണ്.. എഡ്ഡി ഒരു വളിച്ച ഇളിയോടെ തന്റെ സൈഡിലേക് നോക്കിയതും എഡ്ഡിയുടെ അരികിലേക് ചേർന്ന് നിന്ന് സ്ത്രീയെ കണ്ടു എല്ലാരും അതിലേറെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു.. ""Mom!!"" വായും പൊളിച്ചു നിൽക്കേ ഐവിയുടെ വിളികേട്ട് ആമി അതേ ഭാവത്തോടെ അവളിലേക്കും റേച്ചലിലേക്കും നോട്ടം എറിഞ്ഞു.. അവർ ഐവിയെ നോക്കി ചിരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് മട്ടിൽ നില്കുന്നത് കണ്ടു എല്ലാരും നടക്കുന്നത് മനസിലാകത്തെ അതേ നിൽപ് തുടർന്നു.. _ റേച്ചലിന്റെ മനസ് അസ്വസ്ഥമാണ്.. ഐവി തന്നെ എങ്ങനെ കാണും എന്നൊരു പേടിയാണ് അവരുടെ ഉള്ളിലേക് കടന്നത്.. കൂടി നില്കുന്നവരിൽ പലരും അവരെ കണ്ഗ്രസ് ചെയ്തും ചിരിച്ചു തലയാട്ടി പോകുന്നുണ്ട്.. റേച്ചൽ തന്റെ ചൂണ്ട് വിരലിന്റെ നഖം കൊണ്ട് പെരുവിരലിലെ നഖത്തിൽ ഉരസി കൊണ്ടിരുന്നു..

പെട്ടന്നാരോ അവരുടെ കയ്യ് പിടിച്ചു വെച്ചത് കണ്ടു റച്ചേൽ മുഖം ഉയർത്തി.. "എഡ്ഡി" അവരുടെ സ്വരത്തിലെ ടെന്ഷന് എഡ്ഡിയ്ക് മനസിലാകുന്നതെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു.. എഡ്ഡി തന്റെ കയ്യിൽ അവളുടെ വലത്തേ കയ്യ് ഒതുക്കി കൊണ്ട് അവർക്കായി കൊണ്ടുവന്ന ജ്യൂസ് നീട്ടി.. "മ്മ്" ശങ്കിച്ചു നിൽക്കുന്ന റേച്ചലിന്റെ നേരെ ഒന്നുടെ അയാൾ നീട്ടി കൊണ്ടു മൂളി.. . . "Are you upset?" ക്രിസ്റ്റി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ഐവി റേച്ചലിൽ നിന്നും നോട്ടം തെറ്റിച്ചു കൊണ്ടല്ല എന്ന് തലയാട്ടി. പിന്നെ എന്ത് എന്ന മട്ടിൽ അവൻ നോക്കുന്നത് കണ്ടു അവൾ ആകെ ആശങ്കയിലായി. "ഞാൻ.. ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ!?" അവരുടെ ബന്ധത്തിന് അവൾക് എതിർപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്നവന് അറിയാമായിരുന്നു എങ്കിലും അവളിൽ നിന്നും അങ്ങനെ കേൾക്കണം എന്ന് ഉള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ ഇനി എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് കേൾക്കാൻ ചെവിയോർത്തു..

"Am not upset.. Neither am happy.. എന്തോ ഞാൻ ഒട്ടും എക്സ്‌പെക്റ്റ് ചെയ്തില്ല ഇങ്ങനെ ഒന്നു..അതിപ്പോ എഡ്ഡി ആയാലും ആരായാലും.. I'm not saying it was sudden.. മോം ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി തനിച്ചാണ്..എനിക്ക് ഡാഡ് ആരാ എന്നു പോലും അറിയില്ല..ഞാൻ കണ്ടിട്ട് കൂടിയില്ല..സോ അതിന്റെപേരിൽ വിഷമിക്കണ്ടേ ആവിശ്യമില്ല.. Still it's a lot to take in" അവളുടെ മുഖത്തു നിർവികരതയാണ്.. "എനിക്ക് ഒരിക്കലും മോമിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് എതിർ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല.. ജനിച്ചിട്ട് ഇന്ന് വരെ മോം എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിനും എതിർ നിന്നിട്ടില്ല...So how can I..above all.. മോമിന്റെ ജീവിതമാണ്.. അത് തീരുമാനിക്കാൻ പൂർണ്ണ അവകാശവും മോമിനാണ്.. ഇതാണ് മോമിന്റെ തീരുമാനം എങ്കിൽ,, I'll truly sprt her" അവളൊരു പുഞ്ചിരിയോടെ അവസാനം പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് കേട്ട് പുറകിലൂടെ ആമി അവളെ ചേർത്ത പിടിച്ചു.

. "I knew it..നീ പോളിയല്ല.. You're my gem" ആമി ഐവിയുടെ കവിളിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു.. ക്രിസ്റ്റിയും അവര്ക് അരികിലേക് വന്ന ജെറിയും ഒരു ചിരിയോടെ ഇരുവരെയും നോക്കി നിന്നു. "You're my inspiration" ഐവി അവൾക് നേരെ തിരിഞ്ഞു കൊണ്ട് കണ്ണിറുക്കി.. "നമ്മുടെ ജീവിതം വേറെയാരുമല്ല വിധിക്കേണ്ടത് എന്നു നീയല്ലേ പഠിപ്പിച്ചത്.. നീയല്ലേ നിന്റെ വിധിയെ തേടി ഇങ്ങോട്ടെക് വന്നത്,, എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞു" സംശയത്തോട് നോക്കുന്നത് ആമിയെ നോക്കി ഐവി പറഞ്ഞു.. "Do what you desire.. Make your own destiny" ആമി അവളെ ചേർത്ത പിടിച്ചു പറയുന്നതിൻ ഒപ്പം മിഴികള് എന്തുകൊണ്ടോ ജെറിയിലേക് നീണ്ടു.. ---

തങ്ങൾക് നേരെ വരുന്ന ഐവിയെ കണ്ടു എഡ്ഡി പതിയെ റേച്ചലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പിടി അയച്ചു..സുരക്ഷിതമായിരുന്ന തന്റെ കയ്യിലെ സംരക്ഷണം നഷ്ടമായത് അറിഞ്ഞു അവർ ഒരു സംശയത്തോടെ തലയുർത്തി നോക്കി.. എന്നാൽ എഡ്ഡി തനിക്ക് പുറകിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് എന്നു കണ്ടു അവിടെ എന്താകും എന്നറിയാൻ വേണ്ടി റേച്ചൽ മുഖം അയാളുടെ ദൃഷ്ടി പാഞ്ഞിടത്തേക് തിരിച്ചു.. "മോം" "ഐവി" ഇരുവരും ഒരേ നിമിഷം വിളിച്ചു.. "I think aami needs me" അവര്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് എഡ്ഡി മാറി നിൽക്കാൻ തന്റെ വായിൽ വന്നത് പറഞ്ഞതിന് ഒപ്പം കണ്ണു കൊണ്ട് റേച്ചലിന് സംസാരിക്കാൻ ധൈര്യം നൽകി തോളിൽ ഒന്നു തട്ടി അയാൾ അവിടുന്നു മാറി നിന്നു.. എഡ്ഡി പോയിട്ടും രണ്ട്പേരും ഒന്നും.തന്നെ ഉരിയാടിയില്ല..പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളവും അതേ നിൽപ് തുടര്ന്നു..

"So--" റേച്ചലിന് തന്നോട് എഡ്ഡിയുടെ കാര്യം പറയാൻ പ്രയാസം കാണും എന്നു മനസിലാക്കി അവളായിട്ട എന്തേലും പറയാൻ തുടക്കം ഇടാൻ ശ്രേമിച്ചു എങ്കിൽ എന്തു പറയും എന്നറിയാതെ ആദ്യത്തെ ഒരു വാക്കിൽ തന്നെ നിന്നു.. "ഡ്രിങ്ക്‌സ് വേണോ??" താൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുപോലും ഒരു പിടിയില്ലാതെ അവൾ തന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡ്രിങ്ക്സ കയ്യിൽ എടുത്തു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു.. റേച്ചൽ വേണ്ടാ എന്നു തലയാട്ടി.. ഐവി തലയാട്ടി കൊണ്ട് ഡ്രിങ്ക്‌സ് അതേ പടി തിരികെ വെച്ചു. ഒപ്പം അവരുടെ വയറിലേക് നോട്ടം എറിഞ്ഞു.. "എനിക്കൊരു സിബിളിങ്?!" ആശ്ചര്യമാണ് മുഖത്തു എങ്കിലും അവളുടെ മനസ് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. "ഞാൻ..Am sorry" (റേച്ചൽ) "No.. Don't be..ശേരിയാണ് എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കുറച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടായി..ബട്ട് ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടില്ല.. If you are happy then I'm too"

ഐവിയുടെ ചൊടികളിൽ പുഞ്ചിരി വിടര്ന്നു.. "ശെരിക്കും??" നിറമൊഴികളോടെ റേച്ചൽ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ അതേ എന്നു തലയാട്ടി.. "മോമിന്റെ ഹാപ്പിൻസ് ഞാൻ ഇല്ലാതെ ആകും എന്നു തോന്നിയോ.." അവളെ ചേർത്തു പിടികവേ ഐവി പറഞ്ഞു.. ഐവി ഇതെല്ലാം ഇത്രപെട്ടന്ന് അംഗീകാരിക്കും എന്നു സ്വപ്നത്തിൽ കൂടെ അവർ കരുതിയിരുന്നില്ല.. തന്നെ മനസിലാക്കിയല്ലോ തന്റെ മകൾ എന്നോർത്തു ആ മാതാവിന്റെ ഹൃദയം സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ നിമിഷത്തിൽ.. തങ്ങളെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന എഡ്ഡിയെ നോക്കി ചെറു ചിരിയോടെ റേച്ചലും.. ക്രിസ്റ്റിയെ നോക്കി ഐവിയും കണ്ണുചിമ്മി.. " Well,, it went great" സ്റ്റെല്ല അവരേ നോക്കി കൊണ്ട് പറയുന്നതിന് ഒപ്പം അടുക്കൽ നിൽക്കുന്ന ഇതുവരെ പറന്നു തുടങ്ങാത്ത രണ്ട് പ്രാവുകളെ നോക്കി.. അവർ ഇപ്പോഴും തങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു പിടിത്തവും ഇല്ലാതെ പരസ്പരം നോക്കി നില്കുവാണ് എന്നു കണ്ടതും അവളൊന്നു നെടുവീർപ്പിട്ടു കൊണ്ട് തന്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്ന് ടെക്വിലാ ഒറ്റടിക് കുടിച്ചു.. __

പാർട്ടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എല്ലാരും അവരവരുടെ കൂട്ടിലേക് ചേക്കേറി.. ഐവിയോടും റേച്ചലിനോടും നിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എങ്കിലും ഇരുവരും ഇവിടെ നിന്നാൽ വീണ്ടുമൊരു ബേബി ന്യൂസ് കേൾക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആമി രണ്ടുപേരെയും നോഹയോടൊപ്പം പറഞ്ഞയച്ചു.. "എന്നാലും പാവം" യാകേശ് ക്രിസ്റ്റിയെ നോക്കി കളിയാക്കും വിധം പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ചുണ്ടു കൂട്ടിപിടിച്ചു.. എല്ലാരുടെയും മുഖത്തെ ഭാവങ്ങൾ കണ്ട് ക്രിസ്റ്റി ഇടകണ്ണിട് ആമിയെ നോക്കി.. "Gd n8" അവൾ അവന്റെ നോട്ടം കണ്ടു പല്ലിളിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ജെറിയെ കണ്ടിട്ടും കാണാത്ത രീതിയിലേക് വേഗം ഓടി.. . . തന്റെ ചുണ്ടുകൾ നുണയുന്ന ജെറി..കഴിഞ്ഞു പോയത് താൻ വീണ്ടും ദൃഷ്‌ടിക്കുന്നത് പോലെ കണ്ണ് മുന്നിലേക് വന്നതും അവൾ പ്രയാസപ്പെട്ട കുറച്ചു മുൻപ് അടച്ച മിഴികള് വലിച്ചു തുറന്നു.

"പുല്ല്!" എത്ര നോക്കിയിട്ടും തനിക് ഉറക്കം വരാത്തത് കൊണ്ട് അവൾ മുഖത്തെ പില്ലോ അമർത്തി.. എങ്ങനെ ഉറങ്ങാനാണ് കണ്ണടച്ചാലും ഇല്ലേലും ആദ്യം മൈൻഡിലേക് കടന്ന് വരുന്നത് ജെറിയും, അവന്റെ ചുംബനവുമാണ്.. തന്റെ മൂക്കിന് തുമ്പിൽ ഇപ്പോഴും അവന്റെ ചൂട് നിശ്വാസം തങ്ങി നില്കന്നത് പോലെ.. അവന്റെ അധരങ്ങങ്ങളുടെ മധുരം ഇപ്പോഴും തനിക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ.. ആമി പില്ലോ മാറ്റി പെട്ടെന്ന് ബെഡിലേക് ചാടി എഴുന്നേറ്റു ഇരുന്നു.. "What happened?" സുപരിചിതമായ ഒരു സ്വരം..തന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക് കൗച്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന ജെറിയെ കണ്ട് ആമി ഞട്ടി.. "നീ??" അവൾ വിശ്വാസം വരാതെ കണ്ണടച്ചു തലകുടച്ചു.. കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോ അവൻ ഇരുന്നിടത് ആരുമില്ല.. അവൾ ഡോറിലേക് നോട്ടം എറിഞ്ഞു.. പൂട്ടിയിരിക്കുവാണ്.. തന്റെ തോന്നലാണ് അതെന്നു മനസിലാക്കി ആമി സൈഡിലേക് നോക്കിയതും തന്റെ ലെഫ്റ് സൈഡിൽ തലക്ക് കയ്യ് താങ് കൊടുത്തു കിടക്കുന്ന ജേറിയെ കണ്ടു അവൾ വീണ്ടും ഞെട്ടി പണ്ടാരം അടങ്ങി..

എന്നാൽ അതും അവളുടെ തോന്നൽ ആയിരുന്നു.. 'അല്ലാ..അവനല്ലാ' അവൾ ഉറപ്പിച്ചു.. "Miss me?" അവളൊന്നും മിണ്ടിയില്ല "Thinking 'bout me??" വീണ്ടും അവൾ മൗനത്തെ കൂട്ടപിടിച്ചു.. അവനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ അടിച്ച ഓടിക്കാൻ ശ്രേമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നെത്ത അവൾ.. "Love me??" ഈ ചോദ്യത്തിന് അവൾ അവനെ ഉറ്റുനോക്കി..വീണ്ടും മൈൻഡ് കേന്ദ്രികരിക്കാൻ ശ്രേമിച്ചു.. "I'm still here..നടക്കില്ല.. നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല" "എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടേ??" യഥാര്ത ജെറി അല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട കൂടി അവൾ അവനോട് കടിച്ചു കേറിക്കൊണ്ട ചോദിച്ചു.. "എനിക്കൊന്നും വേണ്ടാ..നീ ആയിട്ടല്ലേ എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്..നിനക്ക് എന്തു വേണം എന്നു തീരുമാനിക്ക്.." "ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ചു ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല!!" അവൾ മുഖം തിരിച്ചു.. മായം പോലെ അവന്റെ ഭാവന അവൾക് മുന്നിലേക് വന്നു.. തന്റെ ഇരു സൈഡിലും കയ്യവെച്ചു അവൾക് നേരെ മുഖം അടുപ്പിച്ചു..

"Are you sure?" ചോദ്യത്തിനെ ശേഷം പിളർന്ന ആ ചുണ്ടുകൾ കാണ്കെ അവളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് ഉയർന്നു..ടുവെറ്റിൽ പിടിമുറുക്കി കൊണ്ടവൾ ഉമിനീർ ഇറക്കാൻ പോലും പാടുപെട്ടു.. എങ്കിലും മിഴികള് അവൻ എന്ന ഭാവനയുടെ ചുണ്ടുകളിൽ ആയിരുന്നു.. ജെറിയുടെ നിശ്വാസം തന്റെ അധരങ്ങൾക് മേലിൽ തട്ടിയത് അവൾ ഇപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ നിമിഷം അവൾക് മനസിലായതും ആമി ഇല്ലാ ഇല്ലാ എന്നു തലയാട്ടി.. ""Nooo!!!"" അവൾ വേഗം ചെവി പൊതി അലറി.. ആമിയുടെ അലറൽ കേട്ട് എല്ലാരും അല്പനേരത്തിന് ഉള്ളിൽ അവളുടെ ഡോറിന് മുന്നിൽ തടിച്ചു കൂടി..നിർത്താതെ ഡോറിൽ കൊട്ടികൊണ്ടിരുന്നു.. "ആമി!!" "ദീ!!" "ഫറ!!" എല്ലാരുടെയും വിളി സാഹിക്കയ വയ്യാതെ അവൾ ഡോർ തുറന്നു.. അവൾ നന്നായി വിയർത്തിട്ടുണ്ട്.. ആമിയുടെ കോലം കണ്ടു എല്ലാരും ഒരു സംശയത്തോടെ അവളെ ഉറ്റുനോക്കി.. അകത്തു നല്ല തണുപ്പുണ്ട്.. എസി ഓണ് ആണ് എന്നും ഉറപ്പാക്കി.. "നീ.. നിനക്ക് എന്തു പറ്റി" "നീ എന്താ വിയർത്ത ഇരിക്കുന്നത്??"

ദിനുവും ക്രിസ്റ്റിയും ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവളുടെ നോട്ടം പാഞ്ഞത് അവര്ക് പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ജെറിയിലാണ്.. തന്റെ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അവൾക് പെട്ടെന്നു മനസിലായതും അവൾ ഉമിനീർ ഇറക്കി കോണ്ട് അവര്ക് ഉത്തരം നൽകാതെ അതേ നിൽപ് തുടർന്ന്.. "ദീ?" നീൽ അവളെ കുലുക്കി വിളിച്ചതും ആമി ഞെട്ടി.. "Ni..nightmare" ആമിയുടെ മുഖം കണ്ട് എല്ലാരും അവൾ പറഞ്ഞത് വിശ്വാസിച്ചു എങ്കിലും ജെറിയ്ക് അത് ഉൾകൊളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.. "പേടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലൊടി" എഡ്ഡി നേരെ വണ്ണം ശ്വാസം വിട്ടത് അപ്പോഴാണ്.. അപ്പോഴും അവൾ ഇടകണ്ണിട് അവനെ നോക്കി..ജെറി നോക്കുന്നത് കണ്ടതും പെട്ടെന്ന് തപ്പി തടഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൾ അവരോടൊരു സോറിയും പറഞ്ഞു വേഗം ഡോർ അടച്ചു അതിനോട് ചാരി നിന്നു നെഞ്ചിൽ കയ്യ് വെച്ചു.. "What's going on??" അവൾ സ്വയം ചോദിച്ചു അവശതയോടെ ബെഡിന്റെ നേരെ നടന്നു..

ഈ തവണ എന്തുകൊണ്ടോ ഉറക്കം അവളൂടെ കണ്ണ് പോളയെ തഴുകി.. __ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കീ കൊടുത്ത പാവകണക്കെ എല്ലാ ചെയ്തു കൊണ്ടാണ് ആമി നടന്നത്.. ജെറിയുടെ മുന്നിൽ ചെന്നു പെടാത്തത്തിന്റെ ഒരാശ്വാസം അവൾക് ഉണ്ടായിരുന്നു.. "നമ്മക് ഇന്ന് ബീച്ചിൽ പോകാം" നീൽ "എന്നും അവിടെയല്ലേ??" ദിനു. ആമിയും അവനോട്‌യോജിച്ച കൊണ്ട് തലയാട്ടി.. "നോ.. അങ്ങനെയല്ല.. കുറെ ആയില്ലേ വാട്ടർ സ്പോർട്സ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട്.. Let's do it" നീൽ പറയുന്നത് കേട്ട് ഈ തവണ ആമിയുടെ മനസും ശരീരവും ഉണര്ന്നു.. "ശെരിയാ..ഇതു വരെ ആമി ഇതൊന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തില്ലല്ലോ.." യാകേശ് അവൾ അതേ എന്നു തലയാട്ടി..എല്ലാരുടെയും നോട്ടം ഇപ്പൊ ക്രിസ്റ്റിയിലേക്കാണ്.. അവൻ ചിന്തിച്ചു നിൽക്കാതെ എല്ലാരിലും കണ്ണോടിച്ചു കൊണ്ട് ആമിയെ നോക്കി തലയാട്ടി.. അവൾ തുള്ളി ചാടി കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റു തന്റെ കൂടെ ചാടിയ നീലിനെ വാരിപുണർന്നു....... തുടരും...🥂

