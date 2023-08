DESTINED LOVE : ഭാഗം 65

രചന: അനാർക്കലി

"Hey buddiess!!" ഇന്ന് വരെ കണ്ടു പരിചയമായില്ലാത്ത ഒരു മുഖം അവര്ക് മുന്നിലേക് കടന്നു വന്നത് കണ്ടു ആമി തന്റെ കണ്ണുകൾ ഉടക്കിയിരുന്ന ബോർഡിൽ നിന്നും മിഴികള് പിന്വലിച്ചു ആ വ്യക്തിയിലേക് ആക്കി.. യാകേശ് ആഞ്ഞു ചെന്നു അയാളെ ഹസ്തദാനം ചെയ്തു..അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു അവൻ അവസനാമായി തന്റെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നതും കണ്ടു ആമി ക്രിസ്റ്റിയെ നോക്കി.. പിന്നെ അയാളിലേക്കും.. "ആമി?" തന്നെ പരിചയമുള്ള രീതിയിൽ ആമിയെയും ഹസ്തദാനം ചെയ്തു.. അവൾ കണ്ണു മിഴിച്ചു.. "Don't tell jk" കണ്ണിറുക്കി അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് അവൾ ജെറിയുടെ കാര്യം ഇവന് എങ്ങനെ അറിയാം എന്നൊരു സംശയത്തോടെ കണ്ണ് ചുരുക്കി.. "ആമി..ഇത് ഹരണ്.." ക്രിസ്റ്റി അവൾക് അവനെ പരിചയപ്പെടുത്തി.. "Owner!?" അവൾ തങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന വാട്ടർ സ്പോർട്സ് സെന്ററിന് ചുറ്റും കണ്ണോടിച്ചു കൊണ്ടു ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൻ ചിരിയൊടെ അല്ലാ എന്നു തലയാട്ടി..

"Jk കേൾകണ്ടാ" ഹരണ്. "She don't know" അവളുടെ മുഖത്തെ സംശയം കണ്ടു നോഹ പറയുന്നത് കേട്ട് ഇവർ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്നു മനസിലാകത്തെ ആമി നീലിനെ നോക്കി.. ആമിയുടെ നോട്ടം കണ്ടു അവളെ പൊട്ടിയാക്കാൻ ശ്രേമിക്കുന്നത് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ നീൽ ഇടയിലേക് കയറി.. അവൻ എല്ലാം അവൾക് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവരെ അവരുടെ പാടിനു വിട്ട് ബാക്കി ഉള്ളവർ അകത്തേക്ക് കയറി.. "അവർ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞേ" പുറകിൽ നടക്കെ ആമി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് നീൽ അവളെ തനിക്ക് നേരെ പിടിച്ചു നിർത്തി.. "This is the india's best water sports centre.." നീൽ പറയുന്നത് കേട്ട് അവൾ അറിയാം എന്നു തലയാട്ടി.. വരുന്ന വഴിക്ക് നൂർ തവണ എങ്കിലും ഹർഷും ദിനുവും നിര്ത്താതെ വാനോളം പുകഴ്‌ത്താൻ തുടങ്ങിയതാണ്..

സഹികെട്ട് അവൾ ഹെഡ് ഫോണ് എടുത്തു ചെവിയിലേക് വെച്ചാണ് ഇരുന്നത്.. "ഇതരുടെയാണ് എന്നറിയാമോ??" അതൊക്കെ എന്തിനാ താൻ അറിയേണ്ടത് എന്നായിരുന്നു അവളുടെ ഉള്ളിലെ ചോദ്യം.. വന്നാൽ മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്ത പോകുവാ അതല്ലേ വേണ്ടത്.. അല്ലാതെ പുരാണം ഒക്കെ തപ്പാൻ തനിക്ക് വട്ടാണോ എന്നൊരു അർത്ഥം വച്ചൊരു പുച്ഛത്തോടെ അവൾ താൽപര്യം ഇല്ലാതെ മുഖം തിരിച്ചതിന് ഒപ്പം "അറിയില്ല" എന്നും പറഞ്ഞു "JK's " അത്രെയും നേരം മുഖത്തു ഉണ്ടായിരുന്ന പുച്ഛം മാറ്റി അവിടെ ഞെട്ടൽ ഉളവാക്കി... ജെറിയുടെ?? അവൾ ഒട്ടും വിശ്വാസം വരാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നോക്കി മിഴിച്ചു നില്കുന്നത് കണ്ടു നീൽ അതേ എന്നു തലയാട്ടി.. അവളുടെ മനസിലേക് ലൗറ ജെറിയ്ക് വാട്ടർ സ്പോർട്സിനോട് ഉണ്ടായിരുന്ന താൽപര്യതെ കുറിച്ചു പറഞ്ഞത് ഓർമ വന്നതും അവൾ നീലിന്റെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടു ചുറ്റും കണ്ണോടിച്ചു.. എന്തുകൊണ്ടോ ആമിയുടെ ഹൃദയം സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളി ചാടുന്നണ്ടായിരുന്നു.. . . "അവൻ എല്ലാം വ്യക്തമാക്കി തന്നോ??"

തന്നെ കളിയാക്കും പോലുള്ള നോഹയുടെ ചോദ്യം കേട്ട് ആമി അവനെ കണ്ണുരുട്ടി നോക്കി.. "കെയ്ത്ത്??" "I'm here" ക്രിസ്റ്റി ഹരണിനോട് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് മറുപടിയുമായി കടന്നു വന്ന ജെറിയെ അവൾ അടിമുടി വീക്ഷിച്ചു.. ബ്ലാക്ക്‌ ടി ഷർട്ടും ബ്ലൂ ഷൊർട്സും.. അവൾ ചുണ്ടിൽ വിരിഞ്ഞ പുഞ്ചിരി മറച്ചു വെക്കവേ തനിക്ക് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഉണ്ടായ തോന്നലുകൾ ഒന്നൊന്നായി മൈൻഡിലേക് കടന്നു വന്നു.. അവൾ വേഗം അതെല്ലാം തലയിൽ നിന്നു കളയുന്ന പോലെ തല കുടഞ്ഞു.. ആമിയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള പ്രവർത്തി കണ്ടു നീൽ അവളെ ഒരു സംശയത്തോടെ ഉറ്റുനോക്കി.. ആമി അത് കണ്ടില്ല എന്നു നടിച്ചു.. "അപ്പൊ എങ്ങനാ തുടങ്ങുവല്ലേ??" ഹരണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് എല്ലാരും ആമിയിലേക്കാണ് കണ്ണ് തറപ്പിച്ചത്.. തന്റെ മറുപടിയാണ് അവര്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആമി ഒരു ചിരിയോടെ അവനെ നോക്കി സൈറ്റ് അടിച്ചു..

"Then come" അവൻ അവര്ക് വേണ്ടി വഴി ഒരുക്കുന്നത് പോലെ മുന്നേക് കയ്യ് നീട്ടി.. "ഹ്!?" അവര്ക് പുറകിൽ പോകാൻ നിന്ന് ആമിയുടെ കയ്യിൽ ജെറി പിടിയിട്ടു നിർത്തി.. "നിങ്ങൾ പോയിക്കോ.."ആമി കാണാതെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയ ക്രിസ്റ്റിയെ നോക്കി ജെറി പറയുന്നത് കേട്ട് അവൻ മുന്നോട്ട് നടന്നു.. ജെറി ഹരണിനോട് കണ്ണ് കൊണ്ട് പോകാൻ ആംഗ്യം നൽകിയതും അവൻ ആമിയെ നോക്കി കളിയാക്കി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അവര്ക് പിന്നിൽ പോയി.. ജെറി അവളെയും കൂട്ടി, അവർ കടന്നു പോയതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഡോറിൽ പിടിയിട്ടു.. "നീ ഇത് എങ്ങോട്ടാ??" അവൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എവിടെയാണ് എന്നു പോലും നോക്കാതെ ജെറിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷപെടാൻ ശ്രേമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നെത്ത അവൾ.. സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറി ഒരു റൂമിന് മുന്നിൽ ചെന്നു നിന്നതും ജെറി അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പിടിയിട്ട തന്റെ പോക്കെറ്റിൽ നിന്നും ആ റൂമിന്റെ കീ എടുത്തു.. അകത്തേക്ക് കയറി, അതവന്റെ ഓഫീസ് റൂം ആണെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ആർക്കും മനസിലാകുന്നതെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

"Make yourself comfortable" അവൻ തനിക്ക് മുന്നിലുള്ള ചെയറിലേക് ഇരുന്നു കൊണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ട് ആമി ജെറിയെ ഉറ്റുനോക്കി.. താൻ എന്തിനാ അവൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണം.. What's wrong with me?.. ആമി സ്വയം പഴിച്ചു കൊണ്ടും,, അവനെ പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ടും പുറത്തേക് കടക്കാൻ ഒരുങ്ങി.. എന്നാൽ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവൾക് മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോർ തനിയെ ക്ലോസ് ആയിരുന്നു.. അത് ജെറിയുടെ പണിയാണ് എന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പല്ലഞ്ഞേരിച്ചു ആമി തലച്ചേരിച്ചു അവനെ നോക്കി... എന്നാൽ അവൻ അവളെ നോക്കുകപോലും ചെയ്യാതെ തനിക്ക് മുന്നിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ കണ്ണും നാട്ടിരുന്നു.. ആമി കാലിട്ട് അടിച്ച കൊണ്ട് അവനൊടുള്ള ദേഷ്യത്തിൽ ആ റൂമിനോട് ചേർന്നു തന്നെയുള്ള ഡ്രോയിങ് റൂമിലേക്ക് ചെന്നു കൗച്ചിലേക് മലര്ന്നു അടിച്ചു വീണു.. അവൻ എന്തിനാ തന്നെ കൊണ്ട് ഇങ്ങോ വന്നേ??

സിലിങ്ങിൽ നോക്കി കൊണ്ട് ആമി സ്വയം ചോദിച്ചു.. . . അര മണിക്കൂറോളം ഒറ്റക്ക് ഇരുന്നു ബോർ അടിച്ചതും അവിടെയോക്കെ നോക്കി കൊണ്ടവൾ കൗച്ചിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റു.. അവനോടുള്ള ദേഷ്യത്തിൽ വന്നു കിടന്നതാണ്.. പിന്നീട് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും മടി തോന്നി.. നടു നിവർത്തി ചുമ്മാ കണ്ണോടികവേ അവൾ തനിക്ക് വലത്തെ സൈഡിലെ കാർട്ടൻ കണ്ടു നേറ്റിച്ചുള്ക്കി.. അവിടെ എന്തിനാ കാർട്ടൻ?? ചോദ്യത്തോടെ അവൾ തനിക്ക് ഇടത്തെ സൈഡിലേക് ജനാലായിലേക് നോക്കി.. എന്താകും അതിന്റെ പിന്നിൽ എന്നു ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടവൾ ഓരോവടിയും വെച്ചു.. ആ മുറിക്കുള്ളിൽ വലിയ വെളിച്ചം ഇല്ലാ എങ്കിൽ പോലും ആ കാർട്ടന്റെ ഇടയിലൂടെ പുറത്തേക് വരുന്ന നീല നിറത്തിലുള്ള പ്രകാശം കണ്ടവൾ പതിയെ കാർട്ടനിൽ പടിമുറുക്കി.. തനിക്ക് മുന്നിലുള്ള കർട്ടൻ വലിച്ചു മാറ്റിയതും അതിന് പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാഴ്ച്ച കണ്ടവളുടെ മിഴികൾ വിടര്ന്നു..

"Wow!" ആമിയുടെ ചുണ്ടുകൾ മന്ത്രികവേ,അവളുടെ മിഴികളിൽ തെളിഞ്ഞു കാണുന്ന ചെറിയ നീല വെളിച്ചവും അത് നൽകിയ കാഴ്ചയും അവളെ മറ്റൊരു ലോകത്തേക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു.. വാളിനോടെ ചേർന്നു തന്നെകാളിലും വലിയൊരു അക്വാറിയം..പലതരം മീനുകളും ചെടികളും.. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കടലിന്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽ ചെന്ന് പ്രതീതി.. ശ്വാസം പോലും പിടിച്ചു നിന്നു ആമി വളരെ അത്ഭുതത്തോടെ തന്റെ കയ്യ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോയി..ഗ്ലാസിൽ നോട്ടതും അവൾക് മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫിഷസ് എല്ലാം എങ്ങോട്ടേക്കോ ചിന്നി ചിതറി.. അവൾ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ആ കാഴ്ച്ച ആസ്വദിച്ചു നിൽക്കേ ആമിയുടെ അരയിലൂടെ കയ്യ് കൊണ്ട്പോയി കോർത്തിണക്കി അവൻ തന്നോട് ചേർത്തു.. "You loved it?" അവൾ പയ്യേ തലയാട്ടി.. "Beautiful" അവളുടെ മൊഴികൾ കേട്ടവൻ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം എറിഞ്ഞു.. "Y don't we go in??" "ഇതിന്റെ അകത്തേക്കോ??" അവൻ ചിരികടിച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ട് അല്ലാ എന്നു തലയാട്ടി..അവൾ നെറ്റിചുളിച്ചു..

ജെറി എന്താണ് താൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നു വ്യക്തമാക്കി കൊടുകാത്തെ തന്നെ അവളെയും കൂട്ടി പുറത്തേക് ഇറങ്ങി.. അവൻ കോർത്തിണക്കിയ കയ്യ്കളിൽ ദൃഷ്ടി ഊന്നി..അവനോടപ്പം അവളും ജെറിയുടെ കയിലേക് തന്റെ കയ്യ് മുറുക്കെ കോർത്തിണക്കി,,അവൻ നയിക്കുന്ന പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നടന്നു.. . . "No,, I got it??" സ്ക്യൂബ ഡൈവിംഗ് കൊണ്ടുവന്നത് ആണെന്ന് കണ്ടത് ആമി ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുന്നവരെ കണ്ണ് പായിച്ചു കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് സ്റ്റാഫ്‌സിൽ ആരോടോ എന്തൊക്കയോ പറയുന്ന ജെറിയിൽ നോട്ടം ഉടക്കി.. "വാ.." തങ്ങൾക് മാത്രം പോകാനായി ഒരുക്കി സ്‌പെഷ്യൽ ബോട്ടിലേക് കയറി അവൻ അവൾക് നെരെ തന്റെ കയ്യികൾ നീട്ടി.. ആമി ബോട്ടിലേക്കും തന്റെ മുന്നിൽ നീട്ടിയിരിക്കുന്ന ജെറിയുടെ കയ്യിലേക് നോക്കി.. അധിക നേരം മടിച്ചു നിൽക്കാതെ തന്നെ അവൾ കയ്യ് കൊടുത്തു..ജെറി അവളെ പിടിച്ചു തന്നോട് ചേർത്തു.. അവളൊന്ന പകച്ചു.. എന്നാൽ ജെറിയുടെ കണ്ണിലെ കുസൃതി നിറഞ്ഞ നോട്ടം സ്വബോധത്തിലേക് കൊണ്ട് വരുന്നതായിരുന്നു..

ആമി അവന്റെ നെഞ്ചിൽ കുത്തി.. "ഔ" അവൻ മുഖം ചുളുക്കി നെഞ്ചിൽ കയ്യ് വെച്ചുഴിഞ്ഞത് കണ്ടു ആമി അവനെ നോക്കി കണ്ണു കൂർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നേരെ നിന്നു.. . . ആമിയും ജെറിയും മാത്രം അടങ്ങിയ ബോട്ടിൽ അവർ ഇരുവരും മൗനത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചിരുന്നു.. തന്നെ തഴുകി അലയുന്ന കടൽ കാട്ടിൽ അവൾ കൂപ്പിയച്ച മിഴികളോടെ കയ്യ്കൾ വിടർത്തി... അവളുടെ മുഖത്തു വിരിയുന്ന ഓരോ ഭാവങ്ങളും പുഞ്ചിരിയും ജെറി ആസ്വദികുകയായിരുന്നു... "എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മുടെ കൂടെ ഗൈഡ് ആരുമില്ലാത്തത്" അവൾ വിടർത്തിയിരുന്ന കയ്യികൾ താഴ്ത്തി,, അവൻ നേരെ തിരിഞ്ഞു.. "Coz..U ve me" "ഓഹ് പിന്നെ.." തന്നെ കളിയാകുന്നതാകും എന്നു കരുതി ആമി അവനെ പുച്ഛിച്ചു.. "ഞാൻ നിന്നെ ടീസ് ചെയ്തതല്ല..I'm trained... Licensed..ഇതു നടത്തുന്നത് ഞാൻ ആണേൽ-- Y can't i do this" തങ്ങൾക് വേണ്ട സ്പോട് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ജെറി ആമിക് മുഖം കൊടുകത്തെയാണ് മറുപടി നൽകിയത്. ശേരിയാണല്ലോ,,അവൻ ഇതെല്ലാം വെറും പുഷ്പം ആയിരിക്കില്ലേ..

അവൾ സ്വയം ചോദിച്ചു കൊണ്ട് തനിക്ക് നേരെ നീട്ടിയ വസ്തുവിലേക് നോട്ടം എറിഞ്ഞു.. Wetsuit ഓൾറേഡി അണിച്ചത് കൊണ്ടുതന്നെ അത് വലിച്ചു കയറ്റണ്ട ആവിശ്യം വന്നില്ല.. ജെറി തന്നെ ആമിക് ഓരോന്നു ചെയ്തു കൊടുത്തേതു.. ബിസിഡി സെറ്റാക്കി കൊടുത്തു കൊണ്ടവൻ സിലിണ്ടർ അതിലേക് ഘടിപ്പിച്ചു.. ബൂട്ടിന്റെ മുകളിലേക് ഫിൻ ഇട്ടു കൊണ്ടവൾ കുണുങ്ങി ചിരിയോടെ അവനു നേരെ കാൽ നീട്ടി.. ജെറി അതുകണ്ട് അവളുടെ തലയിൽ ഒരു ചെറിയ കോട്ട കൊടുത്തു കൊണ്ട് ഗ്ലാസ് നീട്ടി.. "റെഡി!" അവൾ മാസ്‌ക്ക് വെച്ചു കൊണ്ട് അവൻ തയാർ ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ തമ്പ്‌സ് ആപ്പ് കാണിച്ചു..ഇരുവരും ഒരുമിച്ചു വെള്ളത്തിലേക് എടുത്തു ചാടി.. കടലിൽ തന്റെ ശരീരത്തെ ബാലൻസ് ചെയ്തു കൊണ്ട് നിൽക്കേ ആമി അവനു വേണ്ടി കണ്ണുകൾ പായിച്ചു.. അതേ സമയം തന്നെ ജെറി അവൾക് ഇടത്തെ സൈഡിലേക് കടന്നു വന്നു,,ചൂണ്ട് വിരൽ കൊണ്ട് തങ്ങൾക് പോകേണ്ട ദിശയിലേക്ക് ചൂണ്ടി.. അവൾ തലയാട്ടി അവനോടപ്പം നീന്തി തുടങ്ങി.. അവർ അടിതട്ടിലേക് കുതിച്ചു.. ജെറിയുടെ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും അവൾ മടികൂടാതെ തന്നെ പാലിച്ചു കൊണ്ടാണ് കൂടെ നീന്തിയത്..

കോമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ ചെയ്യാൻ ഉള്ള ആംഗ്യം ഭാഷ അവൻ അവൾക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു.. തന്റെ അരികിലൂടെ പോയ ചെറിയ റോയൽ അഞ്ചേൽഫിഷിനെ കണ്ട് അവൾ കണ്ണുകൾ വിടർത്തി..പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൾക് ചുറ്റും ഒരുപാട് തരം മീനുകൾ കടന്നു വന്നു.. ആമി മിഴികള് വിടർത്തി..എല്ലാം അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി കാണുവായിരുന്നു.. കുറച്ച ദൂരെ തന്നോട് വരാൻ ആംഗ്യം കാണിക്കുന്ന ജെറിയെ കണ്ടു അവൾ വേഗം അവന്റെ അരികിലേക് നീന്തി അടുത്തു.. അവൻ പോകുന്ന വഴിയേ അവൾ വീണ്ടും പിന്തുടർന്നു.. ജെറി നിന്നതും ആമി അവനോടൊപ്പം സ്ഥാനം പിടിച്ചു കൊണ്ട് ചുറ്റും കണ്ണോടിച്ചു.. താൻ ജെറിയുടെ ഓഫീസ് റൂമിൽ കണ്ടത് പോലെയുള്ള മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് ദൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്ന ബോധം അവളിലേക് കടന്നു വന്നു.. വിവിധതരം കോറൽ ഫിഷസും, പ്ലാന്റസും.. അവൾ ജെറിയെ പാടെ അവഗണിച്ചു കൊണ്ട് അവയ്ക്ക് ഒപ്പം നീന്തി നടന്നു ഉല്ലസിക്കാൻ തുടക്കം കുറിച്ചു.. ജെറി ഒരു ചിരിയോടെ താന്റെ കയ്യിൽ ഭദ്രമാക്കി വെച്ചിരുന്ന ക്യാമറയിൽ ഓരോന്നും പകർത്താൻ തുടങ്ങി.. അവൾ മത്സരിക്കുവായിരുന്നു

അവയോടൊപ്പം.. മാസ്മരികമായാ ആ ലോകത് അവൾ അവകളെ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാക്കി മാറ്റി. ആമിയുടെ മിഴികൾ എപ്പോഴോ അവനിലേക് തറച്ചതും,,എന്തുകൊണ്ടോ അവളുടെ ഉള്ളം നിയന്ത്രണമില്ലാതെ തുടിച്ചു.. . . തിരികെ ബോട്ടിലേക് കയറി എല്ലാം അഴിച്ചു മാറ്റാൻ ശ്രേമികവേ ജെറിയെ ആമി തനിക്ക് നേരെ ബലമായി പിടിച്ചു തിരിച്ചു പെരുവിരൽ ഉയർന്നു കൊണ്ടവന്റെ ചുണ്ടിൽ അവളുടെ ചുണ്ടു ചേർത്തു.. ജെറി കണ്ണും മിഴിച്ചു നടക്കുന്നത് എന്താണ് വന്നു മനസിലാക്കി എടുക്കാൻ സെക്കന്റുകൾ എടുത്തു.. എന്നാൽ,, കൂമ്പിയടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആമിയുടെ മിഴികള് കണ്ടവൻ ഉള്ളിലൊരു ചിരിയോടെ,, അവളുടെ പിൻകഴുത്തിന് മുകളിൽ തലയോടെ ചേർത്ത് തന്റെ വലത്തെ കയ്യ് അമർത്തി,,തന്നോട് ചേർത്തു കൊണ്ട് അവളുടെ അധരങ്ങൾ നുണയാൻ തുടക്കം കുറിച്ചു... ഉപ്പ് രസം അടങ്ങിയിരുന്ന ഇരുവരുടെയും അധരങ്ങളിൽ,, തങ്ങളുടെ ഉമിനീരിന് സ്ഥാനം നൽകി കൊണ്ടവർ മിനിട്ടുകൾക് ശേഷം പിന്മാറി....... തുടരും...🥂

