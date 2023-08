DESTINED LOVE : ഭാഗം 66

രചന: അനാർക്കലി

"ആമി!!" മുഖവും കുനിച്ചു നടന്നു വരുന്ന ആമി ഐവിയുടെ വിളികേട്ടാണ് മുഖം ഉയർത്തിയത്.. ഐവി നിന്നിടത്തു നിന്നും വേഗം ഓടി അവൾക് അരികിലേക് വന്നു നിന്നു.. അവൾ അണപ്പ് അടക്കി കൊണ്ടവൾ ആകമാനം വീക്ഷിച്ചു.. അപ്പോഴേക്കും ബാക്കി ഉള്ളവരും അവൾക് അരികിലേക് വന്നിരുന്നു.. "നീ എവിടെ ആയിരുന്നു..??" (യാകേശ്) "എവിടെയാടാ നീ ഞങ്ങൾ അറിയാതെ ഇവളെ കൊണ്ടുപോയത്?" എഡ്ഡി ചോദിക്കുന്നത് കെട്ടാണ് ആമി തന്റെ പുറകിൽ അങ്ങനെയൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടെന്നു തന്നെ ഓർത്തത്.. അവൾ ഷോള്ഡറിന്റെ സൈഡിലേക് ചെറുതായി മുഖം തിരിച്ചു..അവൾക് തൊട്ട് പുറകിൽ അവനുണ്ട് എങ്കിലും അവൾ അവനെ പൂർണമായും കാണാൻ കഴിയില്ല..മനപ്പൂർവ്വം മുഖം കൊടുകത്തതാണ് എന്നു പറയുന്നതാകും ശെരി.. "നീയെപ്പോ വന്ന്??" തന്റെ പതർച്ച മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടവൾ ഐവിയെ ആകമാനം നോക്കി..

ജെറ്റ് സ്‌കിയ്ക് വേണ്ടി തയാറായി നിൽക്കുവാണ് ഫുൾ ടീം.. "ഞാൻ വന്നിട്ട് one hour ആയി.. നിന്നെ തിരക്കിയപ്പോ ജെകെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തു കൊണ്ട്പോയി എന്നു പറഞ്ഞു.. Are you okay??" കളിയാക്കി ഐവി അവളെ ആകമാനം വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ആരാഞ്ഞത് കേട്ട് അവൾ പയ്യെ തലയാട്ടി.. "ശെരിക്കും നിങ്ങൾ എവിടെ പോയതാ??" "Scuba diving" നോഹയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകി കൊണ്ട് ഹരണ് പറയുന്നത് കേട്ട് ജെറിയുടെയും ആമിയുടെയും നോട്ടം ഒരുപോലെ അവനിലേക് നീണ്ടു. "Wow.. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു" നീൽ ആവേശത്തോടെ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ആമി എന്ത് മറുപടി നൽകണം എന്നറിയാതെ ഉമിനീർ ഇറക്കി.. ജെറി ചുണ്ട് കടിച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ട് ആമിയെ ഇടകണ്ണിട് നോക്കി.. "It's great.. she enjoyed it..we-- Enjoyed it..അല്ലേ??" അവൾക് അരികിലേക്ക് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥം വച്ചൊരു ചിരിയോടെ അവൻ പറഞ്ഞു തീർത്തൊരു,,ചോദ്യത്തോടെ അവളിലേക് നോക്കി..

ആമി അത്രെയും നേരം കൂട്ടിപിടിച്ചിരുന്ന മുഷ്ട്ടി അയച്ചു കൊണ്ടവനെ നോക്കി.. എന്നാൽ അവളുടെ മിഴികള് തറഞ്ഞത് അവന്റെ അധരങ്ങളിലാണ്.. ജെറി നാക്ക് കൊണ്ട് കീഴ്ചുണ്ട് തഴുകി..ഒപ്പം അവര്ക് ഉത്തരം നൽകാനായി ചോദ്യരൂപേണ പുരികം പൊക്കി.. ആമി വേഗം തന്നെ ചുണ്ടു കൂട്ടിപിടിച്ചു കൊണ്ടവരെ നോക്കി തലയാട്ടി.. എന്നാൽ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം ശ്രേദ്ധിച്ചത് വണ്ണം എല്ലാരുടെയും മിഴികള് ചുരുങ്ങി.. "I want to use the restroom" അവൾ കയ്യ് ചൂണ്ടിയത് കണ്ടു എല്ലാരും ഒരുപോലെ ആമിയുടെ വിരൽ നീണ്ടിയത്തേക് നോക്കി.. കടൽ!! അവൾ വളിച്ച മുഖത്തോടെ തന്നെ ഉറ്റുനോക്കുന്നവരെ നോക്കി കയ്യ് താഴ്ത്തി.. "There" ഹരണ് അവൾക് വേണ്ടി റെസ്റ്റ്റൂം എവിടെയാണ് എന്നു കാണിച്ചു കൊടുത്തു.. അവൾ നന്ദിയോടെ അവനെ നോക്കി ചെറുതായി തലകുനിച്ചതിനിപ്പം ആർക്കും മുഖം കൊടുക്കാതെ വേഗം ഓടി.. . .

"Yeah.. I'm on my way" നെടുവീർപ്പിട്ടു കൊണ്ട് അലക്സ് പറഞ്ഞു തീർന്നതിന് ഒപ്പം അവൻ ഡ്രൈവിങ് സീറ്റിന്റെ ഡോർ തുറന്നു.. "I'll see you there" എന്നാൽ എന്തോ കണ്ണിൽ ഉടക്കിയത് പോലെ അവൻ നിലച്ചു കൊണ്ട് മറു സൈഡിൽ നിന്നുമുള്ള വ്യക്‌തിയുടെ മറുപടിക് കാത്തുനിൽകാൻ കൂട്ടാക്കാത്തെ വേഗം ഫോണ് കാട്ടാക്കി.. റോഡിന്റെ മറുസൈഡിൽ തന്റെ മുന്നിലേക് വന്നു നിന്ന് കാറിലേക് സണ്ണി ഉറ്റുനോക്കി നിൽക്കവേ,,കാറിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അവനെ നോക്കി സൈറ്റ് അടിച്ചതിന് ഒപ്പം തന്റെ രണ്ട് കയ്യികളും സണ്ണിയ്ക് വേണ്ടി വിടർത്തി.. അവനൊരു ചിരിയോടെ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഹഗ് ചെയ്തു.. ഇതെല്ലാം കണ്ടു കൊണ്ട് നിന്ന അലക്സ് ആരാകും അവൻ എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് ഒപ്പം,ദേഷ്യത്തോടെ പല്ല് ഞെരിച്ചുമർത്തി.. സണ്ണി നയിച്ച വഴിയെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നടന്നു... അലക്സ് തുറന്നിരുന്നു ഡോർ വേഗം അടച്ചു ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവര്ക് പിന്നിൽ പരമാവധി ദൂരത്തിൽ അവരെ ഇരുവരെയും വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടന്നു..

ആ വ്യക്തയോട് ചേർന്ന് ചിരിച്ചു കളിച്ചു നടന്ന ഉല്ലസിക്കുന്ന സണ്ണിയെ കണ്ടതും അവന്റെ ഉള്ളം ചുട്ടുപൊള്ളി.. അത് സണ്ണിയുടെ സന്തോഷം കണ്ടു കൊണ്ടല്ലായിരുന്നു മറിച്ചു,തന്റെ സ്ഥാനത് അവന്റെ ചുണ്ടിൽ വിരിയുന്ന പുഞ്ചിരി മറ്റൊരുവൻ കാരണം ആണെന്നുള്ള സത്യമാണ്.. ആ കാഴ്ച കാണാൻ അവന്റെ മനസിന്റെ ഒരു വശം അനുവദിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടെ മറ്റൊരു വശം അതെല്ലാം കണ്ട് തന്റെ തെറ്റ് മനസിലാക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു.. _ "You're avoiding me??" നീലിന്റെ അഭിപ്രായം മാനിച്ചു വോളി ബോള് കളിക്കാൻ തയാർ എടുക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ആമിയുടെ അരികിലേക് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അവൻ അവൾ മാത്രം കേൾക്കെ ചോദിച്ചു.. ആമിയൊന്ന് ഞെട്ടി.. അവൾ ഉമിനീർ ഇറക്കി അവനെ മൈൻഡ് ചെയ്തേ തന്റെ ഹുഡി ഊരി.. ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ സ്ലീവ്ലെസ് ക്രോപ് ടോപ്പും,,വൈറ്റ് ഷോർട്ട് സ്കേർട്ടും ആയിരുന്നു വേഷം..

ജെറി അവൾക് മുന്നിലേക് ചെന്നു നിന്നു തലയുർത്തി നോക്കാൻ തുടങ്ങവേ അറിയാതെ അവന്റെ നോട്ടം അവളുടെ നേവലിന്റെ മുകളിലേ കുഞ്ഞു പുള്ളിയിലേക്ക് നീണ്ടു.. എന്തോ പറയാൻ തുനിഞ്ഞ ജെറിയിൽ നിന്നും യാതൊരു റെസ്പോണ്ടും കേൾ കാഞ്ഞിട്ട അവൾ അവനിലേക് നോട്ടം എറിഞ്ഞ.. എന്നാൽ ജെറിയുടെ നോട്ടം എവിടേക്കാണ് എന്നു മനസിലാക്കി ആമി തന്റെ നേവലിന്റ്‌ മുകളിലേക് കുഞ്ഞു പുള്ളിയിലേക് നോക്കി.. പണ്ടും ജെറി ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നത് അവളുടെ മൈൻഡിലേക് കടന്ന് വന്നതും അവൾ ചിരിച്ചു.. "Nothing changes" അവളൊരു ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടവന്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്ന വോളി ബോള് തട്ടി പറിച്ചു കൊണ്ട് ബീച്ചിലേക് ഓടി.. . . "Hey!!" ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബന്ധപ്പെട്ട നിൽകുവായിരുന്നു ആലം.. "സ്റ്റെല്ല?" ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു മുഖം കണ്ടുള്ള ഭാവം അവനിൽ വിരിഞ്ഞു.. "താൻ എന്താ ഇവിടെ??" "He's my friend's relative" ക്രൈം സീനിലേക് നോക്കി സ്റ്റെല്ല മറുപടി നൽകി.. "Oh.. am sorry" (ആലം) അവൾ പതിയെ തലയാട്ടി.. "സ്റ്റെല്ല..I need your help" ആലം പറയുന്നത് കേട്ട് എന്താന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ സ്റ്റെല്ല നെറ്റി ചുളുക്കി.

. ഒപ്പം തന്നെ സമ്മതം അറിയിച്ചു കൊണ്ട് തലയാട്ടി.. . . "ദര്ശൻ.. തന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ അങ്കിൾ..അയാൾക്ക് ശത്രുക്കൾ വല്ലതും??" മുന്നോട്ട് നടക്കവേ ആലം ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് സ്റ്റെല്ല നിശ്ചലമായി.. "It's a murder" അവളുടെ മുഖത്തെ സംശയം വായിച്ചറിഞ്ഞു കൊണ്ട് ആലം ഉത്തരം നൽകിയത് കേട്ട് സ്റ്റെല്ലയുടെ ചുണ്ടുകൾ പിളർന്നു..എന്നാൽ അവളിൽ ഞെട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.. "തനിക്ക് അയാളെ പേഴ്‌സണൽ ആയിട്ട് അറിയാമോ??അല്ലാ ഇവിടെ വന്നത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ" പോലീസ് കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടവും ചോദ്യം ആയിരുന്നു അവന്റേത്.. അവൾ ഇല്ലാ എന്നു തലയാട്ടി.. "ഞാൻ..ഞാൻ-- അതുലിനെ കാണാൻ..I just wanted to know how he's holding up" അവൾ എന്തൊക്കയോ മറക്കുന്നത് പോലെ ആലമിന് തോന്നി തുടങ്ങിയിരുന്നു.. അങ്ങനെ ഉണ്ടങ്കിൽ തന്നെ നേരിട്ട് താൻ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ അവൾ മറുപടി നൽകില്ല

എന്നും ഉറപ്പാണ്.. തക്കതായ സമയത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം.. അവൻ തീരുമാനിച്ചു.. "I gotta go" ആലമിനെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കാൻ ശ്രേമിച്ചു കൊണ്ടവൾ പറഞ്ഞു..തിരികെ കാറിന്റെ അരികിലേക് നടക്കവേ അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി.. അവളിൽ വെപ്രാളം,, പേടി,, ടെന്ഷന് ഒന്നും അവനു കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.. തികച്ചു ശാന്തത..അതവനെ കൂടുതൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ ആക്കി.. "Getting interesting" അവൻ തന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തൊപ്പി തലയിലേക് വെച്ചുകൊണ്ട് ചുണ്ടു കോട്ടി.. __ ഫോണിലേക്കു വന്ന മെസ്സേജ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കവേ ഇൻസറ്റയിൽ നിന്നു വന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനെ അവഗണിച്ചു കൊണ്ട് swipe ചെയ്യാൻ നോക്കാവേ അറിയാതെ അവൻ ഇൻസ്റ്റായിലേക് കയറി.. "ഓഹ്" താൽപ്പര്യമില്ലാതെ അവൻ ബാക്ക് അടിക്കാൻ ഒരുങ്ങി എങ്കിലും ആദ്യം തന്നെ കിടക്കുന്ന നീലിന്റെ സ്റ്റോറിയിലേക് അവൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് കയറി നോക്കി. ആരോടോ എന്തോ പറഞ്ഞു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്ന ആമിയും,, അവളെ നോക്കി ഒരു ചിരിയോടെ കയ്യിൽ ബോളുമായി നിൽക്കുന്ന ജെറിയും..

ഇരുവരെയും അവൻ മെൻഷനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.. കളിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ദിനു നീലിന്റെ ഫോണിൽ എടുത്ത പിക്കാണ്.. അവൻ തന്നെയാണ് സ്റ്റോറി ഇട്ടതും.. അടി കിട്ടുവാണേൽ നീലിന് കിട്ടുമല്ലോ.. ആലം നെടുവീർപ്പിട്ടു കൊണ്ട് മുഖം തിരിച്ചു.. എന്തെല്ലാമോ ചിന്തകൾ അവന്റെ ഉള്ളിലേക് കടന്നു കൂടിയിരുന്നു.. "സർ" മനസിന്റെ പല ചിന്തകളേയും കൂട്ടിക്കെട്ടി തിരികെ കൊണ്ടുവരും പോലെ സി ഐ യുടെ വിളികേട്ടാണ് ആലം അയാൾക് നേരെ തിരിഞ്ഞത്.. ആലം പറയാൻ അനുവാദം നൽകി. "She's right.. He's her friend's uncle" സി ഐ പറയുന്നത് കേട്ട് ആലം കൂടുത്താൽ എന്തേലും കിട്ടുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കി എന്നാൽ കൂടുതലായി ഒന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.. "Dig it deep" ആലം പോകാനായി കണ്ണ് കാണിച്ചു കൊണ്ട് സ്റ്റെല്ലയെ കുറിച്ച ഓർത്തു.. അവൾ എന്തോ മറക്കുന്നുണ്ട്..അതവൻ ഉറപ്പാണ്,,എന്താകും അതെന്നായി മാറി അവന്റെ ചിന്തമുഴുവൻ.. തന്റെ ഫോണിലേക്കും നോക്കി,,എന്തൊക്കയോ കണക്ക് കൂട്ടികൊണ്ടവൻ ധീർകനിശ്വാസം എടുത്തു വിട്ടുകൊണ്ട ഫോണ് ഓഫാക്കി പോക്കറ്റിലേക് ഇട്ടു..

അവസനാമായി ആ പിക്കിലേക് ഒന്ന് നോക്കി കൊണ്ട്!!! __ "We won!!" ഐവി കിടന്ന തുള്ളി ചാടുന്നത് കണ്ട് ആമി മുഖം ചുളുക്കി.. "Its okay" അവളുടെ തോളിൽ തന്റെ തോൾ കൊണ്ടൊരു തട്ട് കൊടുത്തു ജെറി പറഞ്ഞതിന് ഒപ്പം അവൾക് നേരെ മുഖം കുനിച്ചു.. ആമി അന്തിച്ചു കൊണ്ട് തല പുറകിലേക് മാറ്റി,,ചുണ്ട് രണ്ടും കൂട്ടിപിടിച്ചു.. "You look cute" അവൻ അടക്കി പിടിച്ചൊരു ചിരിയോടെ രണ്ട് പുരികകോടികൾക്കും ഇടയിൽ ചുണ്ട് അമർത്തി.. കൂട്ടിപിടിച്ചിരുന്ന അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ പിളർന്നു,,ജെറി അവളിൽ നിന്നും വിട്ടമാറി ഇരുകണ്ണിലേക് ഉൾച്ചിരിയോടെ നോക്കി.. "മതി മതി..!!" യാകേശ് ഇടക്ക് കയറി അവരെ ഇരുവരെയും മാറ്റി നിർത്തി.. ആമി ആർക്കും മുഖം കൊടുകത്തെ ജെറിയിലേക് തീരെയും നോട്ടം എറിയാതെ മറ്റെങ്ങോട്ടേക്കോ കണ്ണുകൾ ഊന്നി.. "എന്തൊക്കയോ മണക്കുന്നുണ്ട്" (നോഹ) അവനോട് യോജിച്ചു കൊണ്ട് ദിനു തലയാട്ടി.. "ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ ആ ഷൂ ഊരണ്ട എന്ന" നീൽ നോഹയുടെ കലിലേക്നോക്കി കളിയാക്കി..

നോഹ അവനെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കി എങ്കിലും നീൽ 'ഓഹ് പിന്നെ' എന്ന മട്ടിൽ മുഖം തിരിച്ചു.. "നവ്യാ!?" നീലിന്റെ പൊട്ടത്തരം കേട്ടു നിൽക്കേ ആമി ആരുടെയോ പേര് മൊഴിയുന്നത് കേട്ട് എല്ലാരുടെയും നോട്ടം അവളുടെ ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞിടത്തേക്കായി.. "നവ്യാ...!!" ആമി ഉറക്കെ വിളിച്ചതും തങ്ങൾക് മുഖം തിരിഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന പെണ്കുട്ടി അവര്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു.. അഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നീളമേറിയ മുടിയും മൂക്കിലെ കുഞ്ഞു മൂക്കുത്തിയും,,അതാണ് അവളിലേക് ആരെയും ആകർഷിക്കുന്നത്.. തന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന ആമിയെ കണ്ടതും സംശയത്തോടെ ചുളുങ്ങിയ അവളുടെ മുഖം ആശ്ചര്യത്തോടെ വിടര്ന്നു.. "ആമി!?" അവൾ ആമിയെ വാരി പുണർന്നതിന് ഒപ്പം തങ്ങളുടെ അരികിലേക് നടന്നു വരുന്നവരിൽ ഒരാളിൽ അവളുടെ മിഴികള് ഉടക്കി.. "What a surprise..നീ എന്താ ഇവിടെ??" നവ്യാ "അതൊക്കെ ഒരു ലോങ് സ്റ്റോറിയാ,,അല്ലാ നീ എന്താ ഇവിടെ??" ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കണ്ടതിന്റെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും അവരിൽ രണ്ടുപേരിലും ഉണ്ടായിരുന്നു..

"Just trvlng" "ALone?" ആമി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടവൾ അതേ എന്നു തലയാട്ടി.. "ഡി.. My family.." ആമി തന്റെ പുര്കിൽ വന്നു നിന്നവരെ കയ്യ് നീട്ടി കാണിച്ചു കൊടുത്തു.. "She's my bestie.. Navya" ആമി നവ്യാ ചേർത്തു പിടിച്ചു.. അവൾ ഓരോരുത്തർക്കും കയ്യ് കൊടുത്തു കൊണ്ട് വന്ന അവസാനം യാകേശിൽ എത്തിയതും മറ്റാർക്കും നൽകാത്തൊരു പുഞ്ചിരി അവൾ അവനു നൽകി.. "ഇപ്പൊ ചിരിക്കും കണ്ടോ" പുച്ഛത്തോടെ നോഹ യാകേഷിനെ നോക്കി.. അവൻ അവൾക് കയ്യ് കൊടുക്കില്ല,,ചിരികില്ല എന്നു കരുതിയിരുന്ന എല്ലാരുടെയും കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ കാറ്റിൽ പറത്തി കൊണ്ട് അവൾക് ഒരു പുഞ്ചിരി നൽകി.. ഒപ്പം അവൾ നീട്ടിയ കയ്യിലേക് അവൻ തന്റെ കയ്യ് ചേർത്ത് വെച്ചു.. ക്രിസ്റ്റി,,ജെറി അടക്കം എല്ലാരും കണ്ടത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ സ്തംപ്പിച്ചു.. "Yakesh" "Navya" അവർ ഇരുവരും തങ്ങളുടെ പേര് പരസ്പരം കയ്യ് മാറി..ഒപ്പം ഒരു ചിരിയും....... തുടരും...🥂

