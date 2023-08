DESTINED LOVE : ഭാഗം 67

രചന: അനാർക്കലി

"ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല" കുറച്ചു മാസങ്ങൾക് മുൻപ് തന്റെ ജീവിതം കടിഞ്ഞാണ് ഇടാൻ ശ്രേമിച്ചതും,,അതിന് നിന്നു കൊടുകത്തെ പെട്ടിയും കിടക്കയും എടുത്തു ഗോവയിലേക് വന്നതും..ഇന്ന് അവൾക് മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാം തുറന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ നവ്യാ ആമിയുടെ കയ്യുടെ മുകളിൽ തന്റെ കയ്യ് ചേർത്തു പറഞ്ഞത് കേട്ടവൾ ചെറുതായി ചിരിച്ചു.. "നേഹ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലടാ..മെസ്സേജിന് പോലും അവൾ റിപ്ലൈ തരാറില്ല.. നിന്നെ ഞാൻ ഇടക് പലപ്പോഴും വിളിക്കാൻ ശ്രേമിച്ചു..ബട്ട് നമ്പർ നിലവിൽ ഇല്ലാ എന്ന പറഞ്ഞത്.." "I can understand.." സാരമില്ല എന്നൊരു രീതിയിൽ ഉള്ള ആമിയുടെ സ്വരത്തിൽ തീരെയും അവൾക് തൃപ്തിപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.. "നീ..ഇപ്പൊ.. ഹാപ്പിയല്ലേ??" അവൾക് ഉത്തരം കൊടുക്കും മുൻപേ തങ്ങളിൽ നിന്നും കുറച്ചുകലം പാലിച്ചു നില്കുന്ന ടീമിസിനെ നോക്കി അവൾ പുഞ്ചിരിച്ചു..

"More than ever" അവളോടൊപ്പം നോട്ടം എറിഞ്ഞ നവ്യയുടെ കണ്ണിൽ ഉടക്കിയത് നീലിന്റെ തോളിലൂടെ കയ്യിട്ട് കുനിച്ചു നിർത്തി എന്തൊക്കയോ പറഞ്ഞു പുറത്തിടിക്കുന്ന യാകേഷിനെയാണ്.. അവരിൽ നിന്നും നോട്ടം പിൻവലിച്ച ആമി നവ്യയുടെ മുഖത് താൻ ഇന്നുവരെ കാണാത്തൊരു ചിരിയും നാണവും ശ്രേദ്ധിച്ചു കൊണ്ട് തന്റെ സംശയ തീർക്കാനായി യാകേഷിനെ നോക്കി.. 'സംശയം തെറ്റിയില്ല ആമി' അവൾ ഒരു കള്ളച്ചിരിയോടെ മനസിൽ മൊഴിഞ്ഞു. . . "നീ എവിടാ സ്റ്റേ??" "ഇവിടെ ഒരു റിസോർട്ടിൽ" തിരികെ മെൻഷനിലേക് പോകാം ഒരുങ്ങവേ ആമി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് നവ്യ ഉത്തരം നൽകി.. "എങ്കിൽ പെട്ടിയും കിടക്കയും എടുത്ത വേഗം വാ.. അല്ലെ വേണ്ടാ ഞാനും കൂടെ വരാം.. വാ." ആമി നവ്യയുടെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ടു മുന്നേ നടക്കാൻ ശ്രേമിച്ചു എന്നാൽ അതിന് സമ്മദികത്തെ,ഒരടി പോലും നടക്കാൻ കൂട്ടാകാതെ നവ്യാ തറഞ്ഞു നിന്നു.. "നീ എവിടെ പോകുന്നു കാര്യമാ പറയുന്നത്??" "മൻഷമിലേക്.. നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സ്റ്റേ ചെയ്താൽ മതി.." അവൾ മറുപടി പറയുന്നത് കേട്ട് നവ്യാ വേണ്ടാ എന്നു തലയാട്ടി..

"Whatt!!!" ഐവി കണ്ണും മിഴിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ആമി അവളെ ഒന്നു നോക്കി അത് കാര്യമാക്കാതെ വീണ്ടും നവ്യയോടായി തുടർന്നു.. "നീ നോ പറയാൻ വാ തുറക്കണ്ടാ..നീ പോകുന്നത് വരെ മൻഷനിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയാണ്..അത്ര തന്നെ.. ആർക്ക് എങ്കിലും എതിർപ്പ് ഉണ്ടോ" നവ്യയോട് ആജ്ഞാപിച്ചു കൊണ്ട് എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു ആരേലും ഉണ്ടോ എന്ന് മട്ടിൽ ആമി ബാക്കി ഉള്ളവരെ നോക്കി.. ഐവി കയ്യ് പോകാൻ തുനിഞ്ഞതും,,ക്രിസ്റ്റി അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ട താഴ്ത്തി.. അവൾ കേറുവോടെ അവനെ നോക്കി.. ക്രിസ്റ്റി അത് കാര്യമാക്കാതെ ഇടകണ്ണിട് യാകേഷിനെ നോക്കുന്ന തിരക്കിൽ ആയിരുന്നു.. അവൻ ഒരു ചിരിയോടെ നവ്യാ ഒക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ചെവിയോർത്തു നില്കുന്നത് കണ്ട് ക്രിസ്റ്റിയ്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ചിരി വന്നു... "അപ്പൊ ശെരി ഞങ്ങൾ പോയി ബാഗുമായി വരാം.. ഒരു വണ്ടി ഇവിടെ വെയ്റ് ചെയ്യുക" അവൾ അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ നിൽക്കാതെ നവ്യയെ കൊണ്ട് വേഗം അവിടുന്നു റിസോർട്ടിലേക് വിട്ടു.. __ "What was that??" ആരുമില്ല എന്ന ഉറപ്പ് വരുത്തി കൊണ്ട് ക്രിസ്റ്റി ഐവിയെ ഉറ്റുനോക്കി..

അവന്റെ സ്വരത്തിൽ ദേഷ്യം കലർന്നിട്ടില്ല.. ശാന്തത മാത്രം.. ഐവി മുഖം കേറുവോടെ തിരിച്ചു.. "I don't like her" "അതിന് നവ്യാ നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലലോ" (ക്രിസ്റ്റി) "അവളെ മൻഷനിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ അനുവാദം നല്കിയല്ലോ..എന്നെ സമ്മദിച്ചില്ലല്ലോ" കൊച്ചു പിള്ളാരെ പോലെ ചുണ്ട് ചുളുക്കി കൊണ്ട് അവൾ പറയുന്നത് കേട്ട് അവൻ ചിരികടിച്ചു പിടിച്ചു.. "അതല്ല കാരണം എന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം" അവൻ പറയുന്നത് കേട്ടവൾ ചുണ്ട് കോട്ടി.. "ആമി നിന്നെ മൈൻഡ് ആകുന്നില്ല എന്ന തോന്നിയില്ലേ??" കളിയാക്കി ആയിരുന്നു ചോദിച്ചത്. സത്യം അതായത് കൊണ്ടതന്നെ അവൾ അവന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് മാത്രം നിന്നു.. "You're jealous" അവൻ പൊട്ടി വന്ന ചിരിയേ പുറത്തേക് തള്ളാതെ അവളുടെ കടുപ്പിച്ചുള്ള നോട്ടത്തിൽ ചുണ്ട് കൂട്ടിപിടിച്ചു.. "ചൈൽഡിഷ്‌ ആണെന്ന് അറിയാം..But-- എനിക്ക് ആമിയെ പോലെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല..

She's my best friend♥️ എന്നാൽ അവൾക് എന്നെ പോലെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്ന അറിഞ്ഞപ്പോ.." സത്യമാണ്..ഐവിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആമി വരുന്നതിനു മുമ്പ് കൂട്ടുകാർ എന്നു പറയത്തക്ക വണ്ണം ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.. ആമിയാണ് അവളെ സൗഹൃദത്തിന്റെ മധുരം അറിയിച്ചത്.. "Don't think that..നിനക്ക് ആമിയെ എത്ര ഇഷ്ടമാണോ അതു പോലെ തന്നെയാണ് അവൾക് നീയും... അവളെ നിനക്ക് അറിയുന്നതല്ലേ എല്ലാര്ക്കും ഇമ്പോര്ടൻസ് കൊടുക്കും.. She loves everyone.. അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല.." ക്രിസ്റ്റി അവൾക് അരികിലേക് ചേർന്ന് നിന്നു.. "She's your best friend.. Always!!" അവൾക്കൊരു പുഞ്ചിരി നൽകി കൊണ്ട് ഐവിയുടെ ചുണ്ടിൽ അവൻ മൃദുവായി ചുണ്ട് അമർത്തി.. _ "ഇതാ നിന്റെ റൂം.. നീ ഫ്രഷായി വാ.. അപ്പോഴേക്കും ഫുഡ് എടുത്ത വെക്കാം" നവ്യക്ക് വേണ്ടിയുള്ള റൂം കാണിച്ചു കൊടുത്തു കൊണ്ട് അവൾ പുറത്തേക് ഇറങ്ങി.. അവളെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന യാകേഷിനെ കണ്ടതും അവനെ അവിടെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷികത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആമിയൊന്ന് ഞെട്ടി.. "മ്മ്??" ആമി കണ്ണുരുട്ടി.. അവൻ ഒന്നുമില്ല എന്ന രീതിയിൽ തോൾ പൊക്കി..

"എങ്കിൽ പോയി ഫ്രഷക്കാൻ നോക്ക്.. ചെല്ല.. പോ" അവൾ അവനെ ഉന്തി തള്ളി വിട്ടു.. പോകും നേരം അവൻ നവ്യയുടെ റൂമിന്റെ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വാതിലിലേക്ക് നോട്ടം എറിയാൻ മറന്നില്ല.. . . "നീ എങ്ങോട്ടാ" ക്രിസ്റ്റിയോട് യാത്ര പറഞ്ഞു നോഹയുടെ കൂടെ ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുന്ന ഐവിയോട് ചോദിച്ച കൊണ്ടാണ് ആമി സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി വന്നത്.. "വീട്ടിലേക്" "എങ്ങോട്ടുമില്ല..ഞാൻ ആന്റിയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്,, നീ ഇന്ന് ഇവിടാ സ്റ്റേ" ആമി മറുപടിക്ക് ഒന്നും കാത്തു നിൽക്കാതെ അവനെ നോക്കി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് കിച്ചണിലേക് നടന്നു.. ഐവി കണ്ണും വിടർത്തി തന്നെ നോക്കി ഒരു ചിരിയോടെ പോക്കെറ്റിൽ കയ്യിട്ട് നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റിയെ നോക്കി.. അവൻ 'ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ' എന്ന മട്ടിൽ പുരികം പൊക്കി.. ഐവി ആമിയുടെ പുറകിൽ വേഗം കിച്ചണിലേക് ഓടി.. അവൾക് ഒപ്പം ചേർന്ന് രാത്രിയിലേക് കഴിക്കാൻ ഉള്ള ഫുഡ് പ്രീപ്രേഷനിൽ കൂടി.. ഒപ്പം ദിനുവും ഉണ്ട്. . .

ഏകദേശം എല്ലാം തീരാർ ആയപ്പോഴാണ് നവ്യാ വന്നത്.. "വൗ.." അവൾ മണം മൂക്കിലേക് ആവാഹിച്ചു കൊണ്ട് ഇരു മിഴികളും കൂട്ടിയടച്ചു.. "നീയാ??" മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ചൂണ്ടി നവ്യാ.. ആമി അല്ലാ എന്നു തലയാട്ടി നവ്യായെ ഉറ്റുനോക്കി നിൽക്കുന്ന ഐവിയുടെ അരികിലേക് ചെന്നു നിന്നു തോളിലൂടെ കയ്യിട്ടു. "കൂടുതലും ഇവളുടെ വകയാ.. നീ ഇവളെ നേരെ പരിചയപ്പെട്ടില്ലലോ" ആമി മുഖം അവളുടെ തോളിലേക് അമർത്തി.. "My BFF ♥️,,Ivy" ആമി. ഐവി കണ്ണുകൾ വിടർത്തി മുന്നോട്ട് തന്നെ നോക്കി ഒരു ചിരിയോടെ നിൽക്കുന്ന ആമിയെ നോക്കി.. അവളുടെ ഉള്ളം തണുത്തു,,മഞ്ഞു പെയ്തത് പോലെ.. "Hi" ആഹ്ലാദം അലതല്ലാൻ തുടങ്ങിയ നിമിഷം നവ്യാ നീട്ടിയ കയ്യിലേക് അവളൊന്ന ശങ്കിച്ചു നോക്കി.. പിന്നെയൊരു പുഞ്ചിരിയോടെ അവൾക് കയ്യ് കൊടുത്തു.. "Hey"(ഐവി) അവർ ഇരുവരും പരിചയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി.. . .

ഫുഡടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു സംസാരിച്ചു ഇരിപ്പും കഴിഞ്ഞു എല്ലാരും അവരവരുടെ റൂമിലേക് ചേക്കേറി... ജെറി ആമിയോട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരം നോക്കി എങ്കിലും,,ഒത്തു വന്ന എല്ലാ അവസരവും അവളായിട്ട് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കി അവനിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരുന്നു.. ഇന്നല്ലേ, നാളെ എന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ജെറി പിന്നെ കണ്ടോള്ളാം എന്നൊരു മെസ്സേജ് അവൾക് അയച്ചു.. ആമി സീൻ ചെയ്യുത്കൊണ്ട വേഗം ഫോണ് ഓഫാക്കി ബെഡിലേക് ഇട്ടു ടുവേറ്റ എടുത്ത തലവഴി മൂടി.. "I kissed him" അവൾ ചൂണ്ട് വിരലും,നടുവിരലും ചേർത്ത അധരങ്ങളിൽ തഴുകി.. അവന്റെ അധരങ്ങൾ നുണഞ്ഞത് അവൾക് വീണ്ടും അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. ആമി മിഴികള് പതിയെ കൂമ്പിയടച്ചു.. ജെറിയുടെ മേൽചുണ്ട കൊതിവലിച്ച ആ നിമിഷം അവളുടെ കണ്ണ് മുന്നിലേക് തെളിഞ്ഞു വന്നു.. ഒരോനിമിഷവും ഉൾക്കൊണ്ട്,, അവൾ അറിയാതെ അവളുടെ ചൊടികൾ വിടര്ന്നു.. . . "She's sweet,,u know" ലാപ്പിൽ നോക്കി ഇരിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റിയ്ക് നേരെ ജ്യൂസ് നീട്ടി കൊണ്ടവൾ പറയുന്നത് കേട്ടവൻ ഒരു ചിരിയോടെ ജ്യൂസ് വാങ്ങി..ടേബിളിലേക് വെച്ചു കൊണ്ട് ഐവിയുടെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ടു തന്റെ മടിയിലേക്ക് ഇരുത്തി.

"അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നല്ലോ കുറച്ച മുൻപ് വരെ" "മനുഷ്യൻ അല്ലെ പുള്ളെ" ഐവി പല്ലളിച്ചു കാണിച്ചു.. "Silly" അവൻ പറഞ്ഞു തീർന്നതും അവൾമുന്നേട്ടേക് ആഞ്ഞ് ചെന്നവന്റെ ചുണ്ടിൽ മുത്തി.. അവളൊരു ചിരിയോടെ വിട്ടുമാറാൻ നിന്നതും അതിന് സമ്മദികത്തെ ക്രിസ്റ്റി അവളുടെ കഴുത്തിന് പുറകിൽ വലത്തെ കയ്യ് ഒളുപ്പിച്ചും,, ഇടത്തെ കയ്യ് മുതുകിൽ അമർത്തിയും അവളെ തന്നോടെ ചേർത്ത മുറിഞ്ഞു പോയ ചുംബനം തുടർന്നു.. ചുംബനം മുറിയാതെ അവൾ രണ്ട് കാലും അവന്റെ ഇരുസൈഡിലേക്കും വെച്ചു.. അവന്റെ ടി ഷർട്ടിൽ മുറുകിയിരുന്ന ഐവിയുടെ കയ്യികൾ രണ്ടും,അവന്റെ കഴുത്തിനു പുറകിലൂടെ കൊണ്ട്പോയി ലോക്കിട്ടു.. മേൽ ചുണ്ടിൽ നിന്നും കീഴ്ച്ചുണ്ടിലേക് അവൻ മധുരം നുകരാൻ തുടർന്നതിന് അനുസരിച്ചു ഇരു വരിലും ഉള്ള പിടി അയഞ്ഞു വന്നു.. "ഹ്ഹ്" ചുംബനം മുറിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ അവളുടെ ടോപ്പ് അഴിച്ചു മാറ്റിയതും ഐവി ചെറുതായി കുണുങ്ങി ചിരിച്ചു.. അവൻ അവളെ തനിക്ക് മീതയായി കൗച്ചിലേക്ക് കിടത്തി അധരങ്ങളിൽ നിന്നും ചുംബനം അവളുടെ കഴുത്തിലേക്ക് ചേക്കേറി..

"ഹ്" ക്രിസ്റ്റിയുടെ പല്ലമർന്നതും ഐവി ഒരു ഞെരുകത്തോടെ ഉയര്ന്ന പൊന്തി..അത്തവനിൽ കൂടുതൽ ചൂട് ഉണർത്തിയതും ബാക്കി തുടരാൻ ഉള്ള അനുവാദത്തിനായി അവളുടെ മിഴികളിലേക് കാമത്തോട് തന്റെ കണ്ണുകൾ ഊന്നി.. ഐവി,ക്രിസ്റ്റിയുടെ ടി ഷർട്ടിൽ പിടിമുറുക്കി പോക്കാൻ നോക്കിയതും അവനൊരു ചിരിയോടെ അവളെ കൊണ്ട് അതിന് സമ്മദികത്തെ എളുപ്പതിനായി അവനായി തന്നെ തന്റെ ടി ഷർട്ട് ഊരി എങ്ങോട്ട് എന്നില്ലാതെ എറിഞ്ഞു.. "Eat me" അവന്റെ ചുണ്ടിന് മുകളിൽ മുത്തി കൊണ്ട് ഐവി കണ്ണിറുക്കി.. പ്രണയത്തിന് അപ്പുറം ഇരുവരുടെയും ശരീരത്തിലൂടെ കാമം എന്നൊരു വികാരം ഉടലെടുത്തു.. അവൻ വീണ്ടും കുനിഞ്ഞു അവളുടെ കഴുത്തിൽ മുഖം അമർത്തിയത്തിന് ഒപ്പം വലത്തെ കയ്യ് അവളുടെ സ്കർട്ടിന്റെ അടിയിലൂടെ ഇടത്തെ കാലിന്റെ മുകളിലേക് ഇഴഞ്ഞു തുടങ്ങിരുന്നു.. ലക്ഷ്യ സ്ഥാനം എത്തിയതും അവന്റെ ചുണ്ടിന്റെ കോണിൽ ഒരു ചെറുചിരി വിടര്ന്നു.,,അവൻ അവിടെ തന്റെ കയ്യികൾ അമർത്തിയതും അവളിൽ നിന്നും ഉയർന്ന ശബ്ദം അവന്റെ ഓരോ ഞരമ്പിലൂടെയും ചൂട് ഇരച്ചു കയറ്റി..

മറുത്തൊന്നും ചിന്തികാതെ ബാക്കി ആയിരുന്നു അവളുടെ വസ്ത്രം അവനാഴിച്ചു മാറ്റി.. ശേഷം തന്റെ പാൻസ്റ്റിൽ പിടിയിട്ടു.. _ ഉറക്കം വരാതെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ ആമി ആരുടെയോ കാൽ പെരുമാറ്റം കേട്ട് ഞെട്ടി.. ഇരുട്ടായത്തിനാൽ ആരാണ് എന്ന വ്യക്തമല്ല എങ്കിലും അവൾ തനിക്ക് ഇടത്തെ സൈഡിലൂടെ ഒരു നിഴൽ പാഞ്ഞത് വ്യക്തമായി കണ്ടിരുന്നു.. അവൾ ഉമിനീർ ഇറക്കി തൻ്റെ പാതങ്ങൾ അയാൾക് പിന്നാലെ ചലിപ്പിച്ചു.. അതിസൂക്ഷ്മമായി അവൾ ഓരോവടിയും എടുത്തു വെച്ചു.. കോമണ് ബാൽക്കണിയിലേക്കാണ് അയാൾ പോകുന്നത് എന്ന കണ്ടതും ആമി നെറ്റി ചുളിച്ചു കൊണ്ട് കതകിന് മറവിൽ ഒളിച്ചു.. എന്നാൽ അയാൾക്ക് ഒപ്പം ഒരു പെണ്കുട്ടി കൂടെ നില്കുന്നത് ആമിയുടെ കണ്ണിൽ പെട്ടതും അവൾ മിഴികള് ചുരുക്കി.. 'ഐവിയാണോ??' സ്വയം ചോദിക്കവെ നിലാവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അവളുടെ കണ്ണിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മുഖം കണ്ട് ആദ്യം അവളൊന്ന മിഴിച്ചു..

യാകേശ്-നവ്യാ അവൾ മിഴികള് വിടർത്തി..ഇവർ എന്താണ് ഇവിടെ എന്ന മട്ടിൽ നെറ്റിച്ചുള്ക്കി.. രണ്ട് പേരും ആദ്യം കാര്യമായി ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല എങ്കിലും പിന്നീട് അവനായിട്ട എന്തോ തുടക്കം കുറിച്ചു.. അത് ഒന്നിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക് വഴി മാറി.. മിനിട്ടുകൾ അവൾ അവരെ വീക്ഷിച്ചു.. എന്താണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് കേൾക്കാൻ അവൾ അവര്ക് ഇടയിലേക് കടക്കാൻ നിന്നതും അതിന് മുൻപേ ആമിയുടെ വായ്ക് മുകളിൽ കയ്യ് വെച്ച ആരോ അവളെ അവിടുന്നു പൊക്കി എടുത്തിരുന്നു.. അവളുടെ കണ്ണുകൾ തള്ളി വന്നത്തിന് അനുസരിച്ചു കാലിട്ട് അടിച്ചു.. രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കി..നടന്നില്ല!! ആ വ്യക്തിയാരാണ് എന്നവൾ അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ മനസിലാക്കി..ആമിയെ ആരും കാണാത്ത ഒരു മൂലയിലേക് കൊണ്ട് പോയി ജെറി നിർത്തിയത്തിന് ഒപ്പം,, അവൾക് മുന്നിലേക് തടസ്സമായി നിന്നു അവൻ.. "നീയോ ഇങ്ങനെയായി..അവരെ എങ്കിലും വെറുതെ വിട" കയ്യ് എടുക്കാതെ തന്നെ ജെറി പറഞ്ഞത് കേട്ട് ആമി ബലം പ്രയോഗിച്ച് കയ്യ് മാറ്റിച്ചു.. "Why??"

ജെറി.. താൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചോദ്യമാണ് അതെന്ന് അവൾക് മനസിലായതും അവനിൽ നിന്നും മുഖം വെട്ടിച്ചു.. "You love me??" അവൾ ഉത്തരം നൽകിയില്ല..മൗനം.. അവനൊന്ന ചിരിച്ചു.. പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല,, അവളുടെ മുഖം ഇരുകയ്യിക്ക് ഉള്ളിലാക്കി,,എന്താണ് അവൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന ചിന്തിക്കും മുൻപേ ജെറി ആമിയുടെ മേൽച്ചുണ്ട് തന്റെ രണ്ട് ചുണ്ടുകളക്കും ഇടയിലേക് വെച്ചു നുകരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു.. ആമി മിഴിച്ചു നിന്നെത്..അവൾ പ്രതികരിക്കാൻ പോലും തുനിഞ്ഞില്ല.. മേൽ ചുണ്ടിൽ നിന്നും അവൻ കീഴ്ചുണ്ടിലേക് ചേക്കേറിയതും ആമി മിഴികള് കൂമ്പിയടച്ചു..തിരികെ അവളും ചുംബിക്കാൻ തുടക്കം കുറിച്ചതും,,ജെറി ഉള്ളിൽ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അവളെ ഭിത്തിയിലേക് ചേർത്ത നിർത്തി.. ജെറി ഭിത്തിയിലേക് പതിപ്പിച്ചിരുന്ന കയ്യ് അയച്ചു കൊണ്ട് അവളുടെ അരയിലേക് ചേർത്തു..ആമി ഇരു കയ്യുകൊണ്ടും അവന്റെ ജാക്കറ്റിൽ പിടി മുറുക്കി.. ചുംബനത്തിന്റെ അഴങ്ങളിലേക് കടക്കവേ ഇരുവരുടെയും നാക്കുകൾ തമ്മിൽ ചുറ്റിവരിഞ്ഞു..

അവളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ഞെരുക്കങ്ങൾ കേൾകും തോറും ജെറി ശക്തമായി ആമിയുടെ നാവ് കൊതിവലിച്ചു.. "The fuck is going on here!??" ജെറിയെ തപ്പി വന്ന ദിനു ആ കാഴ്ച കണ്ട് കണ്ണും തള്ളി അതേ നിൽപ് അല്പനേരം തുടർന്ന്.. ആമിക്കും ജെറിയ്ക്കും പുറമെ ബാൽക്കണിയിൽ ചേർന്ന് നിന്നു സോള്ളുന്ന യാകേഷും നവ്യയും.. നീലിന്റെ ഫോണിലുള്ള കൃതിയോടുള്ള സൊള്ളാൾ സഹിക്ക വയ്യാതെ കുറച്ച മുൻപ് ക്രിസ്റ്റിയുടെ റൂമിലേക് കയറാൻ നിന്നതും,,ദിനു വന്നതും പോലും അറിയാതെ കൗച്ചിൽ ഐവിയ്ക് മുകളിലായി കിടക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റിയെ കണ്ടതെല്ലാം അവൻ ഒരു തരിപ്പോടെ ഓർത്തു.. എഡ്ഡി,, ഐവി ഇവിടെ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ പോയതാ റേചലിന്റെ അരികെ.. അവൻ എല്ലാം ഓർത്തു കൊണ്ട് ജെറിയിലേക് വീണ്ടും കണ്ണ് ഊന്നി.. "Poor me" തല കുടഞ്ഞു മുകളിലേക് നോക്കി നെടുവീർപ്പിട്ടു കൊണ്ടവൻ വന്നത് പോലെ തന്നെ തിരികെ നടന്നു....... തുടരും...🥂

നോവലുകൾ ഇനി വാട്സാപ്പിലും വായിക്കാം. ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...