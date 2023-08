DESTINED LOVE : ഭാഗം 69

രചന: അനാർക്കലി

'you love him!!' 'no I don't!!' 'പിന്നെ എന്തിനാ ഇന്നലെ അണ്ണൻ ചപ്പുന്നത് പോലെ അവന്റെ ചുണ്ട് ചപ്പി എടുത്തത്??' മനസ് ചോദിക്കുന്നതിന് എല്ലാം തുടരെ തുടരെ മറുപടി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ആമി അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയാതെ കുഴഞ്ഞു.. അതിനോടപ്പം അവൾ നീന്തൽ നിർത്തി പൂളിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത നിന്നു.. 'No' അവൾ വീണ്ടും എതിർത്ത കൊണ്ട് തന്റെ പ്രാക്ടീസ് തുടർന്നു.. കുറെ ഡേയ്സ് ആയിട്ട് അവൾ മുടങ്ങി പോയ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങും മുൻപേ ഐസക്കിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കണക്കിന് പണിഷ്മെട് വാങ്ങി കൂട്ടിയിരുന്നു.. "It's your duty to clean here, before going home!!" ഐസക്ക് അവസാനമായി തന്ന പണിയും കൂടെ അവളുടെ മൈൻഡിലേക് കടന്ന് വന്നതും ആമി പതിയെ ചുറ്റും നോക്കി.. ആരുമില്ല,,തനിക്ക് വേണ്ടി ഒഴിച്ചിട്ടത് പോലെയുണ്ട്.. ഇന്ന് അക്കാഡമി അവധിയാണ്.. എന്നിട്ടും കോമ്പറ്റീഷൻ അടുത്തത് കൊണ്ടും,പ്രാക്ടീസ് കുറവ് കൊണ്ടുമാണ് അവൾ ഇന്ന് തുനിഞ്ഞു ഇറങ്ങിയത്..

നാലാമത്തെ സ്റ്റോർക് എടുത്തു കൊണ്ടവൾ വീണ്ടും തുടർന്ന്.. വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലേക് അവൾ നീങ്ങുമ്പോ ആദ്യം മനസിനെ ആഞ്ഞടിക്കാൻ ശ്രേമിക്കുന്ന മുഖം ജെറിയുടേതാണ്.. എത്ര ശ്രേമിച്ചിട്ടും അവൾക് അതിന് ഒരു കുരിക്കിടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.. തുടങ്ങിയടത് തന്നെ അവൾ എത്തി നിന്നു കൊണ്ട് മുകളിലേക് ഉയര്ന്ന ശ്വാസം എടുത്തു വിട്ടു..അപ്പൊ തന്നെ ആമിയുടെ തലക്ക് മുകളിലൂടെ എന്തോ ഒന്ന് വന്ന വെള്ളത്തിലേക് പതിച്ചു.. ബ്ലും!! അവൾ ഞെട്ടി നോക്കി നിൽക്കെ,,ആ വ്യക്തി അവൾക് അരികിലേക് നീന്തി വന്നു,,ആമിക് തൊട്ട് മുൻപിൽ എത്തിയതും,,അയാൾ ഉയര്ന്നു ഒപ്പം വലത്തെ കയ്യ്കൊണ്ടവന്റെ മുടി പുറകിലേക് നീക്കി.. തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ജെറിയെ കണ്ടതും അവളൊന്ന അമ്പരന്നു.. ജെറിയെ അവിടെ അവൾ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്ന ആ ഒരു നോട്ടത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തിമാണ്..

"Hey farah" അവൾ അരികിലേക് ഒന്നുടെ അവൻ നീങ്ങി നിന്നു.. നക്നമായാ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ കണ്ണ് തറപ്പിച്ചു,,ചോര ഊറ്റി കുടിക്കാൻ ശ്രേമിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ജെറിയുടെ വിളികേട്ട് അവൾ വീണ്ടും ഞെട്ടി.. "ന്.. നീ എന്താ.. ഇ.. ഇവിടെ??" തപ്പിതടഞ്ഞു കൊണ്ടവൾ എങ്ങനെയോക്കയോ വാക്കുകൾ കൂട്ടി ചേർത്തു..സ്വരത്തിൽ ഗൗരവം നിറക്കാൻ നോക്കി എങ്കിലും ആമികത്തിനു സാധിച്ചില്ല.. അവൾ ഉമിനീർ ഇറക്കി കണ്ണിറുക്കെ അടച്ചു.. "ആമി??!!!" തന്നെ ആരോ കുലുക്കി വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ആമി കണ്ണ് വലിച്ചു തുറന്നത്.. മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയെ കണ്ടവൾ കണ്ണ് മിഴിച്ചു.. ഒപ്പം ചുറ്റും ജെറിയ്ക് വേണ്ടി കണ്ണുകൾ ഓടിച്ചു.. "U okay?" ആമിയുടെ മുഖത്തെ വെപ്രാളം കണ്ടുകൊണ്ടവൾ ചോദിച്ചതും പതിയെ തലയാട്ടി ആമി തിരികെ കയറാനായി നീന്തി.. ആമി പോകുന്നതും നോക്കി കണ്ണുകൾ ചുരുക്കി നിൽക്കേ ആരോ ഡോർ തുറന്നത് കേട്ട് അവളുടെ ശ്രേദ്ധ അങ്ങോട്ടെക് ചലിപ്പിച്ചു.. അത് ആമിക് ഉള്ള പണിയാണ് എന്നു മനസിലാക്കി ആ കുട്ടിയൊരു കള്ളച്ചിരിയോടെ തന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു..

ആമിക് തലക് താങ്ങും കൊടുത്തു ഗാലറിയിൽ ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്നതിന് ഒപ്പം കുറച്ച മുൻപ് താൻ ദിവാസ്വപ്നം കണ്ടതിനെ കുറിച്ച ഓർത്തു.. "What are you thinking of??" പരിചതമായ ശബ്‌ദം.. അതാരുടെ ആണെന്ന് മനസിലാക്കിയത് ഒപ്പം അവൾ പല്ലഞ്ഞേരിച്ചു.. "Not again!!" അവൾ മുഖം ഉയർത്താതെ പറയുന്നത് കേട്ട് ജെറി നെറ്റി ചുളിച്ചു.. "ഫറ!" "No,, no . You're not here..ഇതെല്ലാം എന്റെ വെറും തോന്നലാ..You can't touch me.. You.. you can't kiss me" അത് പറയുന്നതിന് ഒപ്പം അവൾ കിതച്ചു കൊണ്ട് മുഖം ഉയർത്തി.. എന്നാൽ പ്രതീക്ഷയെ തട്ടിമറിച്ചു കൊണ്ട് തന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത് യഥാര്ഥത്തിലും ജെറിയാണ് എന്നു തെളിക്കും വിധം അടുത്ത നിമിഷം ആമിയുടെ അധരങ്ങൾക് മുകളിൽ അവൻ ചുണ്ടമാർത്തി.. അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ തന്റെ ചുണ്ടുകൾക്ക് ഇടയിലേക് ചേർത്തു വെച്ചു നുണയാതെ ഒരു ചുംബനം.. താനാണ് ശെരിക്കും മുന്നിൽ എന്ന അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം.. ആമിയുടെ ഇരുകണ്ണും തള്ളി,,അവൾ തലക് ആരോ അടിച്ച മട്ടിൽ അവനിൽ നിന്നും മാറാതെ തന്നെ മിഴിച്ചു നോക്കി..

ജെറി ചുണ്ടിൽ ചിരി ഒളുപ്പിച്ചു കൊണ്ട് സൈറ്റ് അടിച്ചു ഒപ്പം അവളിൽ നിന്നും വിട്ടുമാറി.. "So you were saying..?" അവന്റെ മുഖത്തെ കള്ള ലക്ഷണം ആമിയെ ചടപ്പിച്ചു.. അവൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടവൻ ചിരികടിച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം എറിഞ്ഞു . "Daydream?? അതും എന്നെ!കൊള്ളാല്ലോ.. എന്നിട്ട് എന്നെ ഇഷ്ട്ടമല്ല എന്നും!!" "ഇഷ്ട്ടമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോ??!" ജെറി ചോദിച്ചത്തിന് പിന്നാലെ ആമി എടുത്തടിച്ചു തിരികെ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടവൻ കണ്ണ് മിഴിച്ചു..താൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് കത്തിയതും അവൾ നാക്ക് കടിച്ചു കൊണ്ട് മുഖം ചെരിച്ചു.. "So u like me?" അല്ല എന്നുപറയാൻ അവൾക് നാവ് പൊന്തിയില്ല.. അവന്റെ മുഖം പ്രകാശിച്ചു..വല്ലാത്തൊരു തിളക്കം.. ജെറി ചാടി എഴുന്നേറ്റ് അവൾക് മുന്നിലേക് കയറി നിന്നു..ആമിയൊന്ന് പകച്ചതിന് ഒപ്പം അവൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നറിയാൻ ആഗ്രഹത്തോടെ അവനിലേക് തന്നെ മിഴികൾ ഊന്നി... വലുതായി എന്തോ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ആമിയുടെ നേരെ അവൻ തന്റെ വലത്തെ കയ്യ് നീട്ടി..അവളുടെ കയ്യ് ചേർക്കാനായി..

"അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ,, let's try,,Date me" ജെറി കയ്യ് നീട്ടി പറയുന്നത് കേട്ട് ആമി വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് പോലെ ഇരുന്നെത്തു.. "ഇന്ന് മുതൽ,,starting from this second,, നിന്നെ എന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ട് ആയി കാണാൻ പോകുവാ,,we are going to have more fun" അവൻ കയ്യിലേക്ക് നോക്കിയതും ആമി നെടുവീർപ്പിട്ടു കൊണ്ട് തനിയെ എഴുന്നേറ്റു.. "എനിക്കെ പണിഷ്മെന്റെ കിട്ടി,,സോ,, ചെയ്ത തീർക്കാൻ ഒരുപാടാണ്..അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ മോൻ ചെല്ല" അവൾ അവനെ മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് നോക്കിയതും നേരുതെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പെണ്കുട്ടി ഡോർ കടന്ന് പുറത്തേക് പോകുന്നതാണ് കണ്ടത്.. തനിക്ക് ഫുൾ ക്ലീൻ ആകേണ്ട ജോബ് ഓർത്തുകൊണ്ടവൾ ചുറ്റും നോക്കി,, ദീർഘനിശ്വാസം എടുത്തു വിട്ടു.. ജെറിയ്ക് ഏകദേശം കാര്യം കത്തിയിരുന്നു.. "ക്ലീനിംഗ്??" അവൻറെ ചോദ്യം കേട്ട് തിരിയാതെ തന്നെ അവൾ തലയാട്ടി "അപ്പോ പെട്ടെന്ന് തീർത്താൽ നമ്മക് തുടങ്ങാം ആയിരുന്ന" "You're going to help me??" പ്രതീക്ഷയോടെ ആമി അവനു നേരെ തിരിഞ്ഞെത്.. "ഓഹ്.. ഇല്ലാ ഇല്ല.. പണിഷ്മെന്റ്റ് വാങ്ങിയത് നീയണേൽ നീ തന്നെ ചെയ്യണം..

ഞാൻ ദേ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക മാത്രം" ജെറി ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്നു അവളെ നോക്കി കണ്ണു ചിമ്മി.. "Hell u do" അവൾ അവനെ പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ട് തിരികെ നടന്നു.. ആമി ക്ലീൻ ആകുന്നത് ഒന്നു വിടാതെ അവൻ ഫോണിൽ പകർത്തി.. ഇതെല്ലാം അവൾ കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിലും തക്കതായ സമയം നോക്കി അവന്റെ ഫോണ് അടിച്ചു മാറ്റാൻ ആയിരുന്നു ഉള്ളിൽ പ്ലാൻ.. അതുകൊണ്ട് മാത്രം ആമി സംയപനം പാലിച്ചു.. __ "അപ്പൊ അവൾ ഒരുപാട് തവണ അയാളെ കോണ്ടക്ട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ട്..ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ട്, എന്തിന്??" ആലം തന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന കാൾ ലിസ്റ്റ് പേപ്പർ ടേബിളിലേക് ഇട്ടത്തിന് ഒപ്പം എന്തായിരിന്നു കാണും സ്റ്റെല്ലയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന ആലോചനയിലേക്ക് തെന്നി വീണു.. അവൾ എന്തോ ഒളിക്കുന്നുണ്ട്..അതറിയണം എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വഴി എന്നപോലെ സ്റ്റല്ലയോട് തന്നെ ചോദിക്കണം 'i need to talk to her' ആലം ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ചയറിൽ നിന്നും എഴുന്ന്റ്റ്..ഒപ്പം തന്റെ തൊപ്പിയും എടുത്തു.. __

"Stel!" താൻ ഏറെ നേരമായി പറയുന്നത് ഒന്നും ചെവി കൊള്ളാതെ മറ്റൊരു ലോകത് എന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റല്ലയെ ഉറ്റുനോക്കി അലക്സ് വിളിച്ചു. അവൾ അതും കേട്ടില്ല.. സ്റ്റെല്ലയുടെ മുഖത്തു പരിഭ്രാന്തി അവൻ ശ്രേദ്ധിച്ചു.. അലക്സ് അവൾക് അരികിലേക് ചെന്നിരിന്നു തോളിൽ കയ്യ് വെച്ചു.. തന്നെ ആരോ വിളിച്ച ഉണർത്തിയത് പോലെ സ്റ്റെല്ല ഞെട്ടി അവനു നേരെ മുഖം തിരിച്ചു.. "എന്താ.. നിനക്ക് എന്തേലും പറയാൻ ഉണ്ടോ??" അവൻ ചോദിച്ചു തീരും മുൻപേ എന്തുകൊണ്ടോ ഒരു കാരണത്താൽ അവളുടെ കണ്ണ് കോണിൽ നനവ് പടര്ന്നു.. സ്റ്റെല്ല മുഖം തിരിച്ചു ചുണ്ടു കടിച്ചു പിടിച്ചതിന് ഒപ്പം ഇല്ലാ എന്ന തലയാട്ടി.. ഇതേ സമയം രക്ഷയെന്ന പോലെ അവളെ തേടി ആരുടെയോ കാൾ വന്നു.. സ്റ്റെല്ല ആശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് തന്റെ ഫോണ് എടുത്തതും പരിചയം ഇല്ലാത്ത നമ്പർ ആണെന്ന് കണ്ടവൾ ഒന്ന് ശങ്കിച്ചു.. അവൾ ഒളിപ്പിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും വീണ്ടും കടന്ന് വന്നതിന് പുറമെ വല്ലാത്തൊരു ആശങ്ക പടർന്ന് പിടിച്ചു.. ഫോണ് എടുക്കാതെ മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന അവളെ ഒരു സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിർത്തി കാണുക ആയിരുന്നു അലക്സ്..

കുറച്ച നാളായി സ്റ്റല്ലയുടെ മാറ്റങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നറിയതെ അവൻ ആകുലപ്പെട്ടു.. രണ്ടും കൽപ്പിച്ചു അവൾ കാൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതും മറുസൈഡിൽ നിന്നും കേട്ട ശബ്ദത്തിന് ഉടമയെ അവൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. 'ആലം' അവനായി തന്നെ കാണാൻ അവിശ്യപ്പെട്ടത് കേട്ടവളുടെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ഭയം അതിനോടപ്പം ടെൻഷനും കുമിഞ്ഞു കൂടി.. എന്നാൽ കൂടുതൽ ഒന്നും അവൾ മിണ്ടിയില്ല.. അലക്സ് എല്ലാം ചെവിയോർക്കുന്നുണ്ട് എന്നവൾക് അറിയാം.. "Yeh" അവൾ അവസാനം പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഫോണ് വെച്ചു വേഗം എഴുന്നേറ്റു.. "എങ്ങോട്ടാ??" "ധരിയ ആയിരുന്നു.. She need my advise for her wedding dress" തന്റെ കൂട്ടുകാരിയുടെ പേരിൽ അവൾ കള്ളം കണ്ടെത്തി,, ഒപ്പം അലസമായി ഇട്ടിരുന്ന ജാക്കറ്റ്റ് എടുത്തുണിഞ്ഞു കൊണ്ട് അവനെ നോക്കി തലയാട്ടി പുഞ്ചിരി.. __ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ആമി ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്നു ഫോണിൽ കളിക്കുന്ന ജെറിയ്ക് അരികിലേക് നടന്നു ചെന്നു..

ആമി വന്നത്‌ അറിഞ്ഞവൻ ഫോണിൽ നിന്നും തല ഉയർത്തി നോക്കി.. അവൾ നന്നായി ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട്.. "Come" മറുത്തൊന്നും പറയാതെ അവൾ അവന്റെ പുറകിൽ നടന്നു.. അവൻ പോകുന്ന വഴി എങ്ങോട്ടേക് ആണെന്ന് മനസിലാക്കി ആമി കാലുകൾ നിലച്ചു.. "നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ??" ലോക്കർ റൂമിലേക്ക് ഉള്ള വഴയിൽ നിന്നു അവർ.. ജെറി ഒന്നും ഉരിയാടാത്തെ അവളോട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്ന രീതിയിൽ കയ്യ് നീട്ടി.. ആദ്യം ഒന്നും മടിച്ചു നിന്നു എങ്കിലും അവൾ അവനെ അനുസരിച്ചു.. ഈ തവണ ജെറി പിന്തുടർന്നില്ല.. ലോക്കർ റൂമിലെ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന ഷോപ്പറിലാണ് അവളുടെ മിഴിക്ക്ൾ ആദ്യം ഉടക്കിയത്.. അതവിടെ എങ്ങനെ വന്നതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ അലയേണ്ടത്തില്ല.. "Nice" ഷോപ്പറിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്ത ഡ്രെസ്സ്‌കാണ്കെ ആമിയുടെ കണ്ണുകളിൽ ഒരു തിളക്കം തെളിഞ്ഞു.. പ്രിന്റഡ് ഷർട്ട്,, ഇന്നർ,, ഷൊർട്‌സ് എല്ലാം ഉണ്ട്.. അവൾ അതെടുത്തു കൊണ്ട് ഒരു പുഞ്ചിരിയേകി.. . . "Ready" തനിക്ക് പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ജെറിയുടെ പുറകിൽ വന്ന നിന്നവൾ പറഞ്ഞതും അവൻ അവൾക് നേരെ പൂർണമായും തിരിഞ്ഞു..

ഇന്നേറിന് മുകളിൽ ഷർട്ട് ഇട്ടകൊണ്ട് ടൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.. അവനത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അടിമുടി ആമിയെ കണ്ണുഴിഞ്ഞു കൊണ്ട് ഒരു കള്ള ചിരി ഒളിപ്പിച്ചു.. __ "ഫിഷിങ്??" വലത്തെ കയ്യിൽ ബക്കറ്റും ഇടത്തെ കയ്യിലെ റോടുമായി വന്നു നിൽക്കുന്ന ജെറിയെ നോക്കി അവൾ പുരികം പൊക്കി.. "Interested??" അവൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ഒരു സെക്കന്റ് നേരം മിഴിച്ചു നോക്കി നിന്ന് ആമി പെട്ടെന്ന് ഉത്സാഹത്തോടെ തലയാട്ടി.. "പക്ഷെ എനിക്ക്--" "I'll teach you" അവൾ എന്താണ് പറയാൻ വരുന്നത് എന്ന മനസിലാക്കി ജെറി മുന്കൂര് തന്റെ ഭാഗം വ്യക്‌തമാക്കി കൊണ്ട് ബക്കറ്റ് താഴെ വെച്ചുകൊണ്ട്, ഹൂകും മറ്റും ശെരിയാക്കി.. "Come" അടുത്തേക് വരാൻ ആംഗ്യം നൽകിയതും ആമി മടിച്ചു നിൽക്കാതെ ജെറിയ്ക് തൊട്ട് അരികിലേക് ചേർന്ന് നിന്നു.. അവൻ ഇരു സൈഡിലൂടെയും കയ്യ് ഇട്ട് തന്നോട് ചേർത്ത് നിർത്തി..ആമി അമ്പരന്ന് കൊണ്ട് മുഖം ചെരിച്ചു..

"I'm not the fish" കള്ള ചിരിയോടെ ജെറി പറയുന്നത് കേട്ടവൾ വേഗം മിഴികള് വെട്ടിച്ചു.. അവൻ അവൾക് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നൽകാൻ തയാറായി.. . . "Yey!!" തന്റെ ഒരുപാട് നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഒടുവിൽ ചൂണ്ടയിൽ മീൻ കുടുങ്ങിയതും അവൾ റീൽ ഹാൻഡിൽ കറക്കി തുടങ്ങി.. ഉയർത്തി പിടിച്ചു കൊണ്ടവൾ റോട് ജെറിയ്ക് നൽകി.. ആമി തുള്ളി കളിച്ചില്ല എന്നെ ഉള്ളു..അതുപോലെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നു അവൾ.. "കണ്ടോ ഞാൻ പഠിച്ചു" "25th attempt" അവൾക് പുറകെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും പോലെ കളിയാക്കി പറഞ്ഞു കൊണ്ടവൻ ഫിഷ് ബക്കറ്റിലേക് ഇട്ടു..ആമി മുഖവും വീർപ്പിച്ചു ജെറിയുടെ വയറ്റിൽ ഒരു പഞ്ച് വെച്ചു കൊടുത്തു.. "ഔ" വയറ്റിൽ കയ്യ് വെച്ചവൻ അവളെ നോക്കിയതും ആമി രണ്ടപുരികവും മാറ്റിമാറ്റി പൊക്കി കളിക്കുവാണ്.. അവൻ ഗൗരവം മാറ്റി പൊട്ടിചിരിച്ചു.. ഒപ്പം അവളും........ തുടരും...🥂

