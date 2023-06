DESTINED LOVE : ഭാഗം 7

രചന: അനാർക്കലി

"What.." തന്നെ ഇമചിമ്മാതെ നോക്കി ഇരിക്കുന്ന ഡേവിഡിനോട് ചോദിച്ചു കൊണ്ടു ജെറി ബർഗർ കടിച്ചു.. "Do you like her..?" തന്റെ ചോദ്യം കേട്ടിട്ടും അത് കാര്യമാക്കാതെ കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജെറിയെ അവൻ നിരീക്ഷിച്ചു.. "ഡേവി..ഈ ചോദ്യം ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്.." "നോ.. നിനക്ക് മാത്രം.."തൻസിയെ എതിർത്തു കൊണ്ട് നോഹ പറഞ്ഞു.. ജെറി അതൊന്നും കാര്യമാക്കാതെ കഴിച്ചു എഴുന്നേറ്റു.. ടേബിളിൽ കയ്യ് കുത്തി നിന്നു അവൻ കൗണ്ടറിലെക് നോക്കിയപ്പോ കണ്ടത് എന്തോ കുത്തിക്കുറിക്കുന്ന ആമിയെയാണ്.. അവൻ പതിയെ പുച്ഛത്തോടെ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ഡേവിഡിനെ നോക്കി.. "I don't know what on earth made you thought that.. She's not my type mahn.. n' i don't believe in love.."പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതും അവൻ നേരെ നിന്നു അവരുടെ ചിന്ത തെറ്റാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കി ചിരിച്ചു.. " Love find its way JK.. whether you believe it or not.." പ്രതേകച്ചിരിയോടുള്ള ഡേവിഡിന്റെ മറുപടി കേട്ടെങ്കിലും അതിനെ തള്ളി കളഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൻ പുറത്തേക് ഇറങ്ങി പോയി..

"പോയോ ആ പണ്ടരകാലൻ.." ഗ്ലാസ് വാളിൽ കൂടെ അവൻ പോകുന്നതും നോക്കി ആമി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ഡേവിഡ് അവളെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു.. "അവനുമായി എന്താ പ്രോബ്ലെം..??" "He's so rude..തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു സോറി പോലും പറയില്ല..and so irritating...ഐ ഹേറ്റ് ഹിം..." അവൾ മുഖം കടുപ്പിച്ചു എല്ലാരേയും ഒന്നു നോക്കി തിരഞ്ഞു നടന്നു.. ഡേവിഡ് തൻസിയെ നോക്കിയപ്പോ കാര്യം മനസിലായത് പോലെ അവൻ കണ്ണിറുക്കി.. അവരുടെ നോട്ടവും ചിരിയിലും എന്താണ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന മനസിലാകാതെ നോഹ ഇരുവരെയും നോക്കി തല ചൊറിഞ്ഞു.. ✦✦✦ ആമി വാതിലൂടെ പുറത്തേക് നോക്കി ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് സമയം ഏറെ ആയി,,വാടിയ മുഖത്തോടെ അവൾ എഴുന്നേറ്റു.. സമയം പത്തു കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെ ആരെയും കാണാത്തത് കൊണ്ട് നോക്കി ഇരുന്നതാണ് അവൾ.. വിളിച്ച നോക്കാൻ ഫോണില്ല.. ലാൻഡ് ഫോണിൽ വിളിക്കാൻ നമ്പർ അറിയില്ലാ താനും.. നീൽ അന്ന് എഴുതി കൊടുത്ത നമ്പർ ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രേമിച്ചു എങ്കിലും അത് വിഫലമായി..

താൻ ഇവിടെ ഒറ്റക്കാണ് എന്നൊരു ഓർമയില്ലേ ആർക്കും..'അവൾ കേറുവോടെ സ്വയം ചോദിച്ചു.. 'ഡോർ ചാരിയിട്ടെ ഉള്ളു..കള്ളന്മാർ ആരേലും കയറുമോ..' ആമി ടെന്ഷനോടെ നഖം കടിച്ചു.. 'നിനക്ക് പേടിയുണ്ടോ ആമി..?'മനസ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ ഉമിനീർ ഇറക്കി.. 'പേടിയുണ്ടല്ലേ..??' തന്നെ കളിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അവൾ തോന്നിയത്.. 'പേടിയില്ലാതെ ഇരിക്കുമോ..ഒറ്റക്ക് ഈ വലിയ വീട്ടിൽ..അതും ഞാൻ ഇവിടെ പുതിയത് അല്ലേ..' 'അതിന് നീ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നെ.. ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ..'തന്റെ മനസു തനിക്ക് ഒരേ സമയം ആത്മവിശ്വാസം നൽകുകയും..സന്ദേഹത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവൾക് എന്തു ചെയ്യണം എന്ന് പിടിയില്ലാതെ ആയി.. "യ്യോ..!!" പെട്ടെന്ന് ചുറ്റിനുമുള്ള ലൈറ്റ് ഓഫായി.. ആമി പേടിച്ചു ശബ്‌ദം വെച്ചു ടുവെറ്റിൽ മുറുക്കെ പിടിച്ചു.. 'ഇതിപ്പോ.. എ എന്തിനാ.. എങ്..എങ്ങനാ കരെന്റ് പോയേ..' അവളുടെ പേടി ഉയര്ന്നു വന്നു.. •🌸• "എങ്ങനെയുണ്ട് ബ്രോ ഇപ്പൊ..?" നീൽ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് സണ്ണിയുടെ തോളിൽ കയ്യിട്ട് നിൽക്കുന്ന യാകേശ് പതിയെ നീലിനെ നോക്കി..

"ചെറിയ പെയിൻ ഉണ്ട്.."മൂന്ന് വാക്കുകളിൽ ഒതുക്കി കഴിഞ്ഞതും മെഡിസിൻ വാങ്ങി ബില് പേ ചെയ്ത ക്രിസ്റ്റി അവർക്ക് അരികിലേക് വന്നു... "ഹേയ്.."ദിനുവിന്റെ ഒപ്പം ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു നടന്നു വരുന്ന ജെറിയെ കണ്ടതും ക്രിസ്റ്റി സംശയത്തോടെ അവനെ നോക്കി.. "ഇവനെ നീ വീട്ടിൽ പോയി കൊണ്ട് വന്നതാണോ..?" "ഏയ്..വഴിയിൽ നിന്നും കിട്ടിയാതാ.. പബ്ബിൽ ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു.." ദിനു ജെറിയെ അടിമുടി നോക്കി പറഞ്ഞു.. "Whatt..!! പബ്ബിലോ..അപ്പൊ വീട്ടിൽ ആമിടെ കൂടെ ആരുണ്ട്...??" ക്രിസ്റ്റി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ജെറി ഞെട്ടി.. "Oh shitt.."ജെറി പതിയെ പറഞ്ഞു ക്രിസ്റ്റിയെ ഇടകണ്ണിട്ട് നോക്കിയതും അവനുണ്ട് കണ്ണുരുട്ടി നോക്കുന്നു.. "ഞാൻ നിന്റെ എക്സിനെ കണ്ടു..അവൾ രണ്ട് അടിക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ.." തലച്ചോറിഞ്ഞു കൊണ്ടു ജെറി പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതെ കടുത്തൊരു നോട്ടവും നോക്കി ക്രിസ്റ്റി മുന്നേ നടന്നു.. "ദിനു ചെന്ന് വണ്ടി എടുക്ക്.."യാകേശ് പറഞ്ഞു ജെറിയെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പയ്യെ പയ്യെ സണ്ണിയുടെ തോളിൽ കയ്യിട്ടു നടന്നു..

"Shitt.. How can I.."സ്വയം തലക് അടിച്ചു അവനും അവരുടെ പുറകിൽ പോയി.. _🖇️ ആമി പേടിയോടെ പതിയെ റൂമിന്റെ ഡോർ തുറന്നു.. എങ്ങും നിശബ്ദതയാണ്... ഭയംകാരണം തന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് അവളുടെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്നുണ്ട്.. ചുറ്റും ഇരുട്ടയതിനാൽ അവൾക് ഒന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല..എങ്കിലും തപ്പി തടഞ്ഞു അവൾ ഓരോ അടിയും എടുത്തു വെച്ചു... ആരുടെയോ കാൽ പെരുമാറ്റം കേട്ട് അവൾ തറഞ്ഞു നിന്നു... 'ഇവിടെ ആരോ ഉണ്ട്..?'നെഞ്ചിടിപ്പ് ഒന്നുടെ ഉയർന്നു.. കയ്യ് കാലുകൾ വിറക്കാൻ തുടങ്ങി..വേഗത്തിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങിയതും കാൽ തെന്നി നിലത്തേക് വീണു.. "ഉഹ്ഹ്.."മുട്ടിൽ കയ്യ് വെച്ചു പതിയെ എഴുന്നേൽക്കാൻ നോക്കാവേ അവൾക് അടുത്തേക്കായി നടന്ന വരുന്ന നിഴൽ കണ്ടു ആമി പുറകിലേക് വെച്ചു പോയി.. "ആ..രാ..??"പേടികാരണം വിക്കി വിക്കി ആണ് അവൾ ചോദിച്ചത്.. തനിക്ക് ഉത്തരം നൽകാതെ വീണ്ടും അടുത്തേക് വരുന്ന നിഴൽ കണ്ടതും ആമി പേടിയോടെ ചാടി എഴുന്നേറ്റു അടുകളയിലേക് ഓടി.. 'മെഴുകുതിരി. മെഴു..ക്.തിരി..'കയ്യ് കാലുകൾ വിറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നണ്ട് ദൃതിയിൽ അവൾ മെഴുകുതിരിക്ക് വേണ്ടി തിരയുമ്പോ.. അവൾ കയ്യിൽ കിട്ടിയ മെഴുകുതിരി കത്തിക്കാൻ ഒരുങ്ങവേ വാതിലിൽ ആരോ നിൽക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി തിരിഞ്ഞു നോക്കി..

ഒരു വലിയ കറുത്ത രൂപം.. അവൾ ശ്വാസം പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് മെഴുകുതിരി കത്തിക്കാൻ ശ്രേമിച്ചു..ആ രൂപം അവൾക് അരികിലേക് നടന്നു വരുന്നതിന് അനുസരിച്ച് അവളുടെ ഹൃദ്യമിടിപ്പ് ഉയര്ന്നു... ഇപ്പൊ പുറത്തു ചാടും എന്ന രീതിയിൽ ആയിട്ട അവൾക് തോന്നി.. രൂപം തൊട്ട് അരികിൽ എത്തിയതും അവൾ മെഴുകുതിരി മുഖം കാണ്കെ പിടിച്ചു.. "ആഹ്‌...." അവൾ വില്ല മുഴുവൻ കേൾക്കെ വിളിച്ചു കൂവി അയാളെ തള്ളി ഇട്ടു ഓടി.. ഹാളിലിലേക് ചേന്നതും കൗച്ചിൽ കാൽ തട്ടി അവൾ തിലമ്പത്തിച്ചു.. ആമി പിടിച്ചു എഴുന്നേറ്റതും വീണ്ടും ആ രൂപം അവൾക് പിന്നിൽ വന്നു നിന്നു.. അവൾ വേഗത്തിൽ ഡോറിന്റെ അടുത്തേക് പിന്നോട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കി ഓടി ധൃതിയിൽ ഡോർ ഹൻഡ്‌ലിൽ പിടിയിട്ട ഡോർ വലിച്ചു തുറന്ന് മുന്നോട്ട് ഓടിയതും ആരുടെയോ നെഞ്ചിൽ തറച്ചു നിന്നു.. "ആമി.."ക്രിസ്റ്റിയുടെ ശബ്‌ദം കാതുകളിൽ വന്ന പതിച്ചതും അവൾ അവനെ ചുറ്റിവരിഞ്ഞു.. ആമിയുടെ കയ്യ് വിറകുന്നത് മനസിലാക്കി അവനും അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു ജെറിയെ നോക്കി.. ജെറി നെറ്റിചുളിച്ചു അകത്തേക് നോക്കി നില്കുവായിരുന്നു.. പെട്ടെന്ന് അവിടെമെല്ലാം ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞു.. "ആരോ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയതാണ്" നോഹ പറയുന്നത് കേട്ട് എല്ലാരും അകത്തേക് നോക്കി..

ആമി ക്രിസ്റ്റിയിൽ നിന്നും വിട്ടമാറി അവന്റെ പുറകിലേക്ക് നിന്നു കൊണ്ട് കയ്യിൽ പിടിയിട്ടു.. ജെറി പേടിച്ചരണ്ട ക്രിസ്റ്റിയുടെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ട അവളുടെ മുഖം നോക്കി നിൽക്കെ അവരുടെ മുന്നിലേക് ആരോ വരുന്നത് പോലെ തോന്നി അവൻ ദൃഷ്ടി പായിച്ചു.. ബ്ലാക്ക്‌ സ്‌കേറി മാസ്‌ക് അണിഞ്ഞ ഒരാൾ.. "Eddie!!" മാസ്‌ക് മാറ്റിയാളെ കണ്ടതും എല്ലാരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ അലറി.. "ഹേയ് buddies.."അയാൾ ജെറിയുടെ വയറ്റിൽ ഇടിച്ചു അവനെ ഹഗ് ചെയ്തു.. അൻപത്തിന് മുകളിൽ പ്രായം എന്ന് പറയാം..എന്നാൽ കണ്ടാൽ അത്രെയും പറയുകയില്ലാ താനും.. അയാൽ എല്ലാരേയും ഒന്നു നോക്കി ചിരിച്ചു ആമിയെ നോക്കി ഒറ്റ പുരികം പൊക്കി.. _🔮 "ഞാൻ കരുതി സ്റ്റെല്ല ആയിരിക്കും എന്ന്.. അതാ ഒന്നു പേടിപ്പിക്കാൻ എന്നു കരുതിയെ..."കൗച്ചിൽ ഇരുന്നു തന്നെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ആമിയെ നോക്കി പറഞ്ഞു..

"ദീ.. ഇത് എഡ്ഡി അങ്കിൾ.."നീൽ അവളുടെ അരികിൽ ഇരുന്ന ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പോലെ കയ്യിൽ തടവി.. "ടാ.."ശകാരത്തോടെ വിളിച്ചു.. "ഉപ്സ്..എഡ്ഡി.." അവൻ തിരുത്തി.. "പേടിച്ചു പോയോ ഫറ.." ജെറി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ അവനെ ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കി അവിടുന്നു എഴുന്നേറ്റു.. അവൾക് വല്ലാത്ത ദേഷ്യവും വിഷമവും വന്നിരുന്നു.. "ലെറ്റ് ആകുവാണേൽ അത് അറിയിക്കാൻ നോക്കണം.."അവൾ കുറച്ച് കടുപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു ക്രിസ്റ്റിയെ നോക്കി വേഗം സ്റ്റെപ്പ് കയറി.. "ദീ നന്നായി പേടിച്ചെന്നു തോന്നുന്നു.."നീൽ അവൾ പോയതും നോക്കി വിഷമത്തിൽ പറഞ്ഞു.. "It's okay.. She'll be alright by tomorrow.."അവന്റെ പുറത്ത് കോട്ടി ക്രിസ്റ്റി എഡ്‌ഡിയുടെ അരികിലേക് ചെന്നു.. ദിനു യാകേഷിനെ റൂമിലേക് ആകാൻ കൊണ്ടു പോയി..അവരുടെ കൂടെ തന്നെ നീലും പോയിരുന്നു.. "എവിടായിരുന്നു എഡ്ഡി..??"ക്രിസ്റ്റി "Bangkok.." "really... tell me everythin എഡ്ഡി.." ആവേശത്തോടെ ജെറി ചെവി കൂർപ്പിച്ചു.. "അതിന് മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കട്ടെ...

എങ്ങനെ പോകുന്നു ബിസിനസും ഇവന്റെ തെമ്മാടിത്തരവും.."ജെറിയെ ഇടകണ്ണിട്ട് നോക്കി ക്രിസ്റ്റിയോട് ചോദിച്ചു.. ജെറി തലയാട്ടി ചിരിച്ചു പോക്കറ്റിൽ നിന്നും സിഗ്‌ പാക്കറ്റ് എടുത്തു അതിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണം കത്തിച്ചു ചുണ്ടോട് ചേർത്തു.. "മൈക്കും ആയി വീണ്ടും ഉടക്കേണ്ടി വന്നോ..??" "ഇതുവരെ ഇല്ലാ.." ക്രിസ്റ്റിക് നേരെ നീട്ടിയ സിഗ്‌ അവൻ വാങ്ങി.. "ജെറി നിന്നോട് അവൻ നല്ല പകയുണ്ട്.. അവന്റെ ഒറ്റ മോനായാ നീ ഇപ്പൊ കോമയിൽ കിടത്തിയെക്കുന്നത്.."എഡ്ഡി "എന്റെ വഴിക്ക് ഇടങ്കോലിടൻ വന്നിട്ടല്ലേ.." അവൻ പുച്ഛിച്ചു.. "നിങ്ങളെ കെയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക് അറിയാം എന്നെനിക്കറിയാം..എന്നാലും ഒരു കണ്ണ് എല്ലായിടത്തും വേണം.."അയാൾ ഓർമപ്പെടുത്തി "We know.." ക്രിസ്റ്റി അയാളുടെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ട് പറഞ്ഞു.. എഡ്ഡി സൈഡിൽ നിന്നും വലിയൊരു കുപ്പി എടുത്തു അവര്ക് മുന്നിലേക് വെച്ചു.. "Balkan,,my favorite vodka.." ജെറി കുപ്പി കയ്യിൽ പിടിച്ചു ചുണ്ടു ചേർത്തു.. "അപ്പൊ തുടങ്ങിക്കോ.." ജെറി കുപ്പി വെച്ചു ഗ്ലാസ് നീട്ടി.......... തുടരും...🥂

