DESTINED LOVE : ഭാഗം 70

രചന: അനാർക്കലി

"You're with whom??" "Jerry" കുറച്ച മുൻപ് എല്ലാം വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും ഒരു മടിയും കൂടാതെ ഐവി ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകി അവൾ തനിക്ക് വേണ്ടി ഐസ് ക്രീം വാങ്ങാൻ പോയാ ജെറിയിൽ കണ്ണുകൾ പതിപ്പിച്ച കൊണ്ട് ചെറുചിരിയേകി.. മറുസൈഡിൽ നിന്നും ഐവിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാഞ്ഞിട്ട ആമി ഫോണ് ചെവിയോരത്തു നിന്നും മാറ്റി അവൾ ഫോണ് കട്ടാക്കിയോ എന്നു അർത്ഥത്തിൽ ഉറ്റുനോക്കി.. ഇല്ലാ എന്നു മനസിലായതും ആമി തുടർന്ന്.. "ഐവി ബേബി,," നീട്ടിയുള്ള ആമിയുടെ വിളിയിൽ എന്തൊക്കയോ പന്തികേട് തോന്നി അവൾക്.. അവളുടെ സ്വരത്തിൽ എന്തോ മാറ്റം പോലെ..ഹാപ്പി ആണെന്നൊരു സംശയം.. സംശയമല്ല,, ഹാപ്പിയാണ്!! "Whts going on??" ഏകദേശം കാര്യം മനസിലാക്കിയിരുന്നു ഐവി.. "I.." "You like him?" പാതിയിൽ എന്തുപറയണം എന്നറിയാതെ ഉലഞ്ഞു പോയ ആമിയോട് ഐവി ആരാഞ്ഞതിന് ഒപ്പം താനും ഇതേ അവസ്ഥയിൽ കടന്ന് പോയത് ഓർത്തു. "അറിയില്ല" അറിയാം ആയിരുന്നിട്ടും അവൾ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വന്നു എന്ന് ആമിയ്ക് തന്നെ നിശ്ചയമില്ല..

"ഐവി" ആമി വിളിക്കുന്നത് കേട്ടവൾ മൂളി. "ബ്രോയോട് നീ പറയണ്ട.. ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞോള്ളാം" ആദ്യം ആമി പറയുന്നത് കേട്ടവൾ ആശയാകുഴപ്പത്തിൽ ആയെങ്കിലും ഉടനടി അവൾ കൂടെ ചേർത്ത വാക്കുകൾ കേട്ട് ഐവിയ്ക് ആശ്വാസം ആയി.. അവൾ മൂളുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്.. വേറെ എന്തേലും പറയും മുൻപേ ജെറി അവൾക് അരികിലേക് വന്നിരുന്നു.. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറൊന്നും പറയാതെ അവൾ വേഗം ഫോണ് കാട്ടാക്കി.. "ഐവി?" അവൾക്കുള്ള ഐസ് ക്രീം നീട്ടി അവൻ ചോദിച്ചതും ആമി തലയാട്ടി.. "You remember??" സ്ട്രോബെറി ഫ്ലവർ അവളുടെ ഏറ്റവും ഫേവറിറ്റ് ആണ്..ഇന്നും അവനത് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ഓർക്കുമ്പോ അവൾക് ആശ്ചര്യം തോന്നി.. ജെറി മറുപടിക് പകരം അവളുടെ ഐസ് ക്രീമിൽ നാക്കി കൊണ്ടു കണ്ണിറുക്കി.. ആമി കുട്ടികളെ പോലെ അതിഷ്ട്ടപെടാതെ മുഖം വീർപ്പിച്ചു.. _

"ഫറ" കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു രണ്ടും കൂടെ മൻഷനിലേക് കയറി വന്നു എങ്കിലും ആമി ജെറിയ്ക് മുന്നേ അകത്തേക് കയറാൻ നിൽക്കേ,, ജെറി പുറകിൽ വിളിച്ചു.. "മ്മ്" അവൾ എന്താണ് എന്ന് മട്ടിൽ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു, അവൻ ഓരോവടിയും അവൾക് അടുക്കലേക്ക് വെച്ചു കൊണ്ട് നടന്ന് എടുത്തു.. മൗനത്തെ കൂട്ടപിടിച്ചു തന്നെ ഇമചിമ്മാതെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ജെറിയെ കാണ്കെ അവളുടെ ഉള്ളിൽ പല സംശയങ്ങളും ഉണര്ന്നു.. ജെറി ഏതു സമയവും അറ്റാക്ക് ചെയ്യം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവൾ ചുണ്ടു രണ്ടും അകത്തേക് കൂട്ടി പിടിച്ചു.. അത് കണ്ടതും അവൻ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ആമിയുടെ നേരെ കയ്യ് ഉയർത്തി.. തന്റെ കണ്ണു മുന്നിലേക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടുന്ന എന്താണെന്ന് കണ്ടതും അവളൊരു നിമിഷം സ്തംപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വലത്തെ കയ്യിലേക് നോക്കി.. ഇല്ലാ.. തന്റെ ബ്രേസ്ലെറ്റ്.. ആമി മുന്നിലേക്ക് നോക്കി കണ്ണ് കൂർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് തട്ടി പറിക്കാൻ നോക്കിയതും ഒരുപിടി മുന്നേ എന്നപോലെ ജെറി അത് വെട്ടിച്ചു കൊണ്ട് കയ്യിൽ ഭദ്രമാക്കി..

"ജെറി.. അത്"" " I know" തനിക്ക് അത് എത്ര മാത്രം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്നു അവനോട് വിശദമാക്കി കൊടുക്കാൻ ഒരുങ്ങവേ ജെറി അവളുടെ വാക്കുകൾ മുറിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് കേട്ടവൾ പുരികം ചുളിച്ചു.. "I know it's your moms" പറയുന്നതിന് ഒപ്പം അവൻ അവളുടെ വലത്തെ കയ്യ് പൊക്കി,, ബ്രേസ്ലെറ് ഇട്ടു.. അവളുടെ മിഴികൾ ബ്രേസ്ലെറ്റിൽ നിന്നും അവനിലേക് തറഞ്ഞു.. എന്നാൽ അവന്റേത് അവളുടെ കയ്യിൽ താൻ ഭദ്രമാക്കി ഏൽപ്പിക്കുന്ന വസ്തുവിൽ ആയിരുന്നു.. "Now it's yours" അവൻ തഴുകിയ അതിൽ ഇല്ലായിരുന്ന് എന്നാൽ ഇപ്പൊ ഉള്ള ആ അക്ഷരം കണ്ടതും ആമിയുടെ കണ്ണുകൾ വിടര്ന്നു.. *J* "I love you" ആർദ്രമായ സ്വരത്തിൽ ജെറി മൊഴിയുന്നത് കേട്ട് ആമിയുടെ ഉള്ളം അവൻ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറുപടി നൽകാൻ വെമ്പൽ കൊണ്ടു.. ഇരു അധരങ്ങളും പിളർത്തി അവൾ അവനായി മറുപടി നൽകാൻ തുനിയവേ, അവളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഹെഡലൈറ്റ് വെട്ടം അടിച്ചു കയറി.. ആമി കണ്ണുകൾ കൂട്ടിയടിച്ച് കൊണ്ട് മുഖം വെട്ടിച്ചു.. തങ്ങളുടെ മൂഡ് നശിപ്പിച്ചവരെ ശപിച്ചു കൊണ്ട് ജെറി ഇർഷ്യയോടെ അവളോടൊപ്പം മുന്നിലേക് വന്നു നിന്ന് കാറിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു..

മങ്ങിയ കാഴ്ചയിൽ നിന്നും മോചനം വാങ്ങി അവർ ഇരുവരും കാറിൽ നിന്നും ദൃതിയിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന വ്യക്‌തിയെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി നിന്നെത്.. "അലക്സ്!?" ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി അവൻ വേഗം കോഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിന്റെ അരികിലേക് ചെന്ന് ഡോർ തുറന്നു ആരെയോ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ പിടിച്ചു ഇറക്കി.. "സണ്ണി" ജെറി മൊഴിയുന്നതിന് ഒപ്പം സണ്ണിയുടെ തലയിലെ കേട്ടിലേക് കണ്ണ് തറപ്പിച്ചു.. . . സണ്ണിയെ റൂമിലേക് കിടത്തി എല്ലാരും ഹാളിൽ ഒത്തു കൂടി.. "മൈക്ക്.. അങ്ങേര് തന്നെയാകും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ.. എനിക്ക് ഉറപ്പാ" നോഹ എല്ലാരുടെയും കണ്ണ് അകത്തേക്കാണ്.. സണ്ണിയുടെ അരികിൽ അലക്സ് മാത്രം ഇപ്പൊ ഉള്ളത്.. ബെന്നിയുടെ അരികിലേക് ഇരുന്ന് കൊണ്ട് ആമി അവന്റെ തോളിൽ പിടിമുറുക്കി.. "ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ..Not anymore" (ഹർഷ്) നീൽ എന്തോ പറയാൻ വന്നതും അതിന് മുൻപേ ക്രിസ്റ്റി തുടങ്ങിയിരുന്നു.. "എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്‌ എന്ന് എനിക്കറിയാം!" അവൻ എന്തോ തീരുമാനിച്ചു ഉറപ്പിച്ചത് പോലെ ഉറങ്ങി പുറപ്പെടാൻ നിന്നതും.. "Stop" അലക്സ് ഒറ്റവാക്കിൽ അവനെ തടഞ്ഞു.. ജെറിയുടെ മുഖം ക്രോധത്താൽ ചുമന്നു.. അടുത്ത വാക്കിന് അടി നടക്കും എന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആമി ഇരുന്നിടത് നിന്നും എഴുന്ന്റ്റ് അലെക്സിന്റെ.അരികിലേക് നടന്ന ചെന്നു..

"അലക്സ്.. അയാൾക് വേണ്ടി ഇനിയും നീ വാദിക്കല്ല.." ആമി പറയുന്നതിന് ഒന്നും അവൻ ശ്രേദ്ധ ചെലുത്തിയില്ലാ.. എങ്കിലും അവൾ തുടർന്നു.. "ഇന്ന് സണ്ണിയെ..നാളെ ആരെയൊക്കെ എന്ന നിനക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ..സണ്ണിയോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറിയിട്ടും നിനക്ക്--" "മൈക്ക് അല്ലാ!" ആമി സംസാരിക്കുന്നത്തിന്റെ ഇടയിൽ കയറി അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് എല്ലാരുടെയും മുഖത് ഒരുപോലെ സംശയം നിഴലിച്ചു.. "ഞ.. ഞാനാ.. It,, it's an accident aami.." അവൻ എങ്ങലോടെ മുഖം താഴ്ത്തി.. "ടാ...!!" ബെന്നി അവന്റെ നേരെ ചീറി പാഞ്ഞു വന്നതും ആമി അവര്ക് ഇടയിലേക്ക് കയറി നിന്നു..അതിന് മുൻപ് തന്നെ ബെന്നിയെ യാകേശ് പിടിച്ചു വെച്ചിരുന്നു. "What you mean??" ആമിയുടെ സ്വരം കടുത്തത് അവനറിഞ്ഞു.. . . കഴിഞ്ഞ ദിവസം സണ്ണിയെ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ കണ്ടതിൽ പിന്നെ അലക്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.. അവനാരാ? എന്താ? എന്നുള്ള ചോദ്യമായി.. അവൻ അവർ അറിയാതെ സണ്ണിയേയും കൂടെ ഉള്ളവനെയും പിൻ തുടര്ന്നു.. എന്നാൽ അവന്റെ കണ്ണ് മുന്നിൽ വെച്ചവർ അടുത്ത് ഇടപഴക്കുന്നത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ,, തന്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ട അലക്സ് അവര്ക് ഇടയിലേക്ക് കയറി.. "അലക്സ്!?" തന്റെ നേരെ വരുന്ന അലക്സിനെ കണ്ടു സണ്ണി അമ്പരന്നു..എന്നാൽ അവന്റെ നോട്ടം മുഴുവൻ കൂടെ ഉള്ളവനിൽ ആയിരുന്നു.. "ആരാ നീ??"

"അത് ചോദിക്കാൻ നീയാരാ??" അലക്സ് ചോദിച്ച അതെ സ്വരത്തിൽ പുച്ഛത്തോടെ അവൻ തിരികെ ചോദിച്ചു.. "ജോണ്,, ഇത്--" സണ്ണി എന്തോ വിശദമാക്കി കൊടുക്കാൻ തുനിയും മുൻപേ അലക്സ് ജോണിന്റെ അരികിലേക് കുറച്ചൂടെ ചേർന്ന് നിന്ന് പല്ല് ഞെരിച്ചു.. "Alex" "Oh,, ഇവനെ തേച്ചു ഒട്ടിച്ചവൻ" പുച്ഛത്തോടെ ജോണിന്റെ പറയുന്നത് കേട്ട് അത്രെയും നേരം കടിച്ചമർത്തിയാ കലിപ്പ് ഒരു നിമിഷം പോലും ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കാതെ പുറത്തേക് ചാടി.. "ടാ," ജോണിന്റെ കോളറിൽ പിടിയിട്ടു കൊണ്ടവൻ അലറി.. "അലക്സ്..ഞാൻ പറയുന്നത്..അവനെ വിട" സണ്ണി തടയാൻ ശ്രേമിച്ചു എങ്കിലും അലക്സ് നിന്നില്ല..തനിക്ക് അവനെ നഷ്ട്ടമാകും എന്ന പേടിയോടെ അവൻ കൂടുതൽ തീക്ഷ്ണമായ നോട്ടതോടെ ജോണിൽ കണ്ണുകൾ തറപ്പിച്ചതിന് ഒപ്പം.. തന്നെ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ നോക്കിയ സണ്ണിയെ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ തള്ളി.. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അയത്കൊണ്ട് തന്നെ ബാലൻസ് കിട്ടാതെ സണ്ണി യുടെ തല ഇരുമ്പ് കമ്പിയിൽ ചെന്നിടിച്ചു.. "സണ്ണി!!" ജോണ് നിലത്തേക് ചോര ഒല്പ്പിച്ചു ഊർന്ന വീണ സണ്ണിയെ നോക്കി അലറി..

അലക്സ് ഞെട്ടി അവന്റെ അരികിലേക് ചെന്നിരുന്നു.. "Hey,, സണ്ണി,, ടാ" ജോണ് നിർത്താതെ അവന്റെ കവിളിൽ തട്ടി വിളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.. "We've to get him to hospital" കുറച്ച മുൻപ് താൻ ശത്രു പക്ഷത് നിർത്താൻ നോക്കിയവനാണ് ജോണ് എന്നു പോലും നോക്കാതെ അലക്സ് വെപ്രാളത്തോടെ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് സണ്ണിയെ പിടിച്ചു പൊക്കി.. പാതി ബോധം മാത്രമേ അവന്റെ അപ്പൊ മറിഞ്ഞിട്ട ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു.. "He... is my..old friend" ബുദ്ധിമുട്ടി ആണേലും അലെക്സിനോട് മൊഴിഞ്ഞു കൊണ്ട് ഇമചിമ്മാതെ നോക്കി സണ്ണി.. . . "ഞാൻ... അറിയാതെ..വേണം എന്ന് വെച്ചിട്ടല്ല.. It's an accident" ചങ്ക് പൊട്ടുന്ന വേദനയിൽ അവൻ തലകുനിച്ചു.. "എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയില്ലായിരുന്നോ??" ആമി ദേഷ്യം കടിച്ചമർത്തി.. അവൾക് അറിയാമായിരുന്നു ജോണ് ആരാണ് എന്നു.. അവൻ വന്നപ്പോ തന്നെ ആമിയെ പരിചയപെട്ടിരുന്നു.. അലക്സ് ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല തന്റെ ഭാഗത്തെ തെറ്റ് കാരണം ഇപ്പോഴും തലകുനിച്ചു നില്കുവാണ്.. "You still love him??" പുച്ഛത്തോടെ ഹർഷ് ആരാഞ്ഞു.. "എന്തിന്?? എല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോയതെല്ലേ" ഹർഷ് തുടർന്ന്..

"And aami knows that??" യാകേശ്. അവൾ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല.. "നിനക്ക് അറിയാമായിരുന്നോ,ഇപ്പോഴും ഇവന് സണ്ണിയുടെ പുറകിൽ നടക്കുന്നത്" ഇല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കള്ളമായി മാറും.. മൗനം സമ്മതം പോലെ അവൾ അറിയിച്ചു.. "നിനക്ക് ഞങ്ങളോട് പറയാൻ തോന്നിയില്ലേ??" നോഹ. അവൾ ഇടകണ്ണിട് ദിനുവിനെ നോക്കി.. അവൻ നിസ്സഹായതയോടെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ആമി കണ്ണിറുക്കെ അടച്ചു.. വളരെ സാവധാനം നടന്നത് എല്ലാം പറഞ്ഞു,, അലക്സ് ഒരു രാത്രി മൻഷനിൽ അന്തി ഉറങ്ങിയത് വരെ.. "Why didn't you tell me?" അത്രേയ നേരം മൗനം പാലിച്ചു നിന്ന് ക്രിസ്റ്റി ഗൗരവത്തോടെ ചോദിച്ചു.. ഐവി അവനെ തടയാൻ ശ്രേമിച്ചു എങ്കിലും നടന്നില്ല.. ഇടക്ക് എന്തൊക്കയോ ദേശ്യത്തോടെ ഹർഷ് പറയുന്നുണ്ട്..താൻ എല്ലാം മറച്ചു വെച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ആമി പ്രതികരിക്കാൻ നിന്നില്ല.. "ദീ..ദീയ്ക് എന്നോട് എങ്കിലും പറയാമായിരുന്നു" നീൽ "നീ എന്താ പറയാനെ" എല്ലാരും അതേ ചോദ്യം തന്നെ മാറിമാറി തുടരുന്നത് കേട്ടതും അലക്സ് ദേശ്യത്തോടെ പല്ല് ഞെരിച്ചു.. "That's our decision--"

"ഞാൻ നിന്നോടല്ല അവളോടാ ചോദിച്ചത്" ക്രിസ്റ്റി ഇടക്ക് കയറി കടുപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.. "Oh really,,എല്ലാം ചോദിച്ചു അറിയാൻ മാത്രമാണോ നിനക്ക് ഈ തിടുക്കം,,എന്താ ഒന്നും തുറന്നു പറയാൻ ഇല്ലേ?" പുച്ഛത്തോടെ എന്തോ മനസിൽ വെച്ചു കൊണ്ട് ക്രിസ്റ്റി ചോദിച്ച അതേ സ്വരത്തിൽ അവൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു.. കൂടി നിന്നവരിൽ ക്രിസ്റ്റി,ജെറി ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാരും സംശയത്തോടെ നെറ്റി ചുളിച്ചു..ക്രിസ്റ്റിയുടെ മുഖം മാറി മറിഞ്ഞു.. ആമിയോട് താൻ പറയാത്ത ഏക സത്യം അതായിരുന്നു ഇപ്പോ അവന്റെ ഉള്ളിൽ.. ക്രിസ്റ്റി പാതി മുഖം ചെരിച്ചു അവളെ നോക്കി.. "എന്തേ,,??" അലക്സ് എന്തേലും കൂടുതൽ പറയും മുൻപേ ക്രിസ്റ്റി മുന്നിലേക് കയറി നിന്നു.. ആമി ഒന്നും മനസിലാകത്തെ അവരെ ഇരുവരെയും മാറിമാറി നോക്കി നിന്നെത്.. "കണ്ടില്ലേ, അറിയാൻ അവൾക് ആഗ്രഹം ഉണ്ട്.. Tell her" ആമിയിലേക്ക് മുഖം നീട്ടി അതേ പുച്ഛത്തോടെ അലക്സ്.. ക്രിസ്റ്റി ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല,, "Tell her Rake,, I'm your Brother " ഇഷ്ട്ടമല്ല എന്നിട്ട് കൂടെയും ക്രിസ്റ്റിയെ തോൽപിക്കാൻ എന്ന പോലെ അലക്സ് മൊഴിഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേട്ട് ആമി ഞെട്ടി..

കേട്ടത് വിശ്വാസിക്കാൻ കഴിയാതെ അവൾ തരിച്ചു നിന്നെത്.. "ബ്ര.. ബ്രത്വർ" അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ വിറച്ചു.. "Half Brother" അലക്സ് തന്നെ പൂർത്തിയാക്കി.. എന്നാൽ ആമിക് സത്യം അറിയേണ്ടത് ക്രിസ്റ്റിയുടെ നാവിൽ നിന്നും ആയിരുന്നു.. അവൻ തനിക്ക് മുഖം തരാത്തെ നിൽക്കുന്നതിൽ നിന്നും തന്നെ ആമി എല്ലാം ഉറപ്പിച്ചു.. തന്നോട് സത്യം മറച്ചു വെച്ചതിൽ അവൾക് എന്ത് എന്നില്ലാതെ ദേഷ്യം വന്നു എങ്കിലും അവൾ അത് ഉളിൽ ഒതുക്കി പതിയെ അവൾക് പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു.. ഒപ്പം ഓരോ വ്യക്തിയിലേക്കും കണ്ണോടിച്ചു.. അടുത്ത നിമിഷം അവൾ മനസിലാക്കി,,താൻ ഒഴികെ എല്ലാര്ക്കും അറിയുന്ന ഒന്നാണ് ഇപ്പൊ അലക്സ് പറഞ്ഞത് എന്ന്.. 'തന്നെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുവായിരുന്നു.. Everyone knows, except for me..ഞാൻ ഒരു ഫൂൾ..' മനസ് വീണ്ടും വീണ്ടും മൊഴിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കെ അവളുടെ മിഴികൾ ഐവിയിൽ തറച്ചു..

"Best friend?" ചോദിക്കും അവളുടെ ചുണ്ടിലെ ചിരിയിൽ പുച്ഛം കലർന്നിരുന്നു.. നിർ തിളക്കം നിറഞ്ഞ അതേ കണ്ണുകളോടെ ആമി ജെറിയിലേക് നോട്ടം എറിഞ്ഞു. അവൾക് ഉമിനീർ ഇറക്ക് പോലെ പ്രയാസകരമായി തോന്നി.. "Love me??" കണ്ണൂറുക്കെ അടച്ചു കൊണ്ടവൾ എല്ലാരേയും നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു.. "ഫറ" "ആമി" ഒരേ പോലെ ജെറിയും ക്രിസ്റ്റിയും വിളിച്ചു കൊണ്ടവളുടെ അരികിലേക് നടൻ അടുത്തതും ആമി ഇടത്തെ കയ്യ് ഉയർത്തി. അവരുടെ കാലുകൾ നിശ്ചലമായി.. ആമി ശ്വാസം ക്രമീകരിച്ച് കൊണ്ട് ചുണ്ട് കൂട്ടി പിടിച്ചു.. വേഗം തന്നെ ആരെയും വകവെക്കാതെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഓടി കയറി........ തുടരും...🥂

