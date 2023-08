DESTINED LOVE : ഭാഗം 73

രചന: അനാർക്കലി

തന്നെ കെട്ടാൻ പോകുന്നവൻ അന്നേ ദിവസം ലാൻഡ് ആകുമെന്ന് നേഹ പറഞ്ഞതിന്റെ ഓർമയിൽ അവൾ ആലമിനെയും അവന്റെ പുറകിൽ അവന്റെ ലഗേജ് തൂക്കി നിൽക്കുന്ന സെർവർന്റിലേക്കും അവൾ പുച്ഛത്തോടെ കണ്ണോടിച്ചു.. "അങ്കിൾ വേണ്ടാ,," അവൻ അയാളെ തടഞ്ഞു കൊണ്ട് ആമിയുടെ സൈഡിലായി വന്ന നിന്നു.. ആലമിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കാതെ ഇരിക്കാൻ അയാൾക്ക് ആയില്ല.. ഉയർത്തിയ കയ്യ് പതിയെ താഴ്ത്തി അതേ ദേശ്യത്തോടെ അയാൾ അവളെ നോക്കി..എന്നാൽ ആമി നിർവികാരമായി ആലമിനെ നോക്കി നില്കുവായിരുന്നു.. അവളുടെ മനസ് ശൂന്യമാണ്.. തന്നെ ചതിച്ച കൊണ്ട് വന്നത് അയത്കൊണ്ട് പലതും അവൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു.. എന്നാൽ ഇത്,, താൻ ഏറെ വിശ്വാസിച്ചവരിൽ ഒരാൾ,, അവൾക് ഉൾകൊള്ളാൻ പാടായി തോന്നി, എങ്കിലും മുഖത്ത് അത് പ്രകടമാക്കിയില്ല.. "ആമി,,എനിക്ക് നിന്നോട് " അവൻ പറഞ്ഞു തീരും മുൻപ് തന്നെ ആമിയുടെ കയ്യ് അവന്റെ കരണം പുകച്ചിരുന്നു.. "ആമി!!!!!" സാഹിർ അവൾക് നേരെ ആക്രോശിച്ചു.

"Traitor!!" അണപല്ലിൽ കടിച്ചമർത്തിയാ ദേശ്യത്തോടെ അവൾ അവന് നേരെ മുഖം കൊണ്ട് പോയി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ആരെയും വകവെക്കാതെ സ്റ്റെപ്പ് കയറി.. . . "ഇവൻ എന്നെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുവായിരുന്നു.. എന്നിട്ട് എന്താ ഇവൻ ഇവിടെ??" അവൾ ദേഷ്യം ഒട്ടും കുറച്ചില്ല.. "ആമി ഞാൻ പറയുന്നത് നീ ഒന്ന് കേൾക്ക്" "Oh fuckk off..നിന്റെ ന്യായീകരണം കേൾക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല..ഞങ്ങൾക് പോകാണം..നീ മാറാൻ നോക്ക്" അവൾ പുച്ഛത്തോടെ മുഖം കോട്ടി.. "നിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്നും ചാടിക്കാൻ ഇവനെ സഹായികാം എങ്കിൽ ,ലക്ഷ്യ സ്ഥാനത് എത്തിക്കാനും എനിക്ക് പറ്റും!!" സഹനത്തിന്റെ നെല്ലിപലക കണ്ടത് പോലെ ആലം ഉറച്ച വാക്കോടെ പറഞ്ഞു. ആമി ഒരു സംശയത്തോടെ ജെറിയെ നോക്കി.. ഇതേ സമയം കാറിന്റെ ഡോർ തുറന്ന് വന്ന നീലിനെ കണ്ട് അവളുടെ മിഴികള് വിടര്ന്നു.. തന്റെ ഉള്ളിലേ ദേഷ്യത്തെയും സംശയത്തെയും വിട്ട് കളഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൾ അവന്റെ അരികിലേക് ഓടി.. ഇരു കയ്യ് കൊണ്ടും അവനെ ഇറുക്കെ വാരിപുണർന്നു..

"Missed u dhee" ഇടറിയ സ്വരത്തോടെ അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് അവളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും മിഴിനീർ ഒഴുകി.. "Me too" ആമി അവനിൽ നിന്നും വിട്ടു നിന്നു.. ഇനി ആരേലും ഉണ്ടോ എന്ന് അര്ഥത്തിലേക് കാറിലേക് നോക്കി. "ഇല്ലാ ആരുമില്ല ഞങ്ങളെ ഉള്ളു.. ദീ നിന്ന് സമയം കളയാതെ കയറാൻ നോക്ക്" അവൻ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു.. ആമി തിരിഞ്ഞ് ജെറിയെ നോക്കിയതും അവൻ കയറാൻ കണ്ണ് കൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിച്ചു.. കൂടെ ആലമിനെ ഒന്ന് ഉറ്റുനോക്കി അവൾ. "ആലം ബ്രോ വില്ലൻ ഒന്നുമല്ല..He helped us..ദീ പോയതിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നു..അതൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല എല്ലാം അവിടെ ചെന്നിട്ട് കണ്ട് അറിയാം.. ഇപ്പൊ വാ.." അവൻ അവളെ കൊണ്ട് പോയി ബാക്ക് സീറ്റിലേക് ഇരുത്തി..ജെറി കയറും മുൻപ് തന്നെ അവളോടൊപ്പം അവൻ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു.. "ടാ," "ബ്ളാഹ" നീൽ ജെറിയെ നോക്കി നാക്ക് നീട്ടി.. ആലമാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തത്.. അവർ നേരെ എയർപോർട്ടിലേക് വിട്ടു.. _ "ജെറ്റോ??ആരുടെ??" ജെറി എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത് എന്ന പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവൾ അണ്ണാക് വെച്ച ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ചുറ്റും ഉള്ളവർ എല്ലാരും അവരിലേക്ക് ശ്രേദ്ധ തിരിച്ചു..

"നിന്റെ??" ജെറിയുടെ മൗനത്തിൽ നിന്നും ആരുടെ എന്ന മനസിലാക്കി അവൾ വീണ്ടും സ്തംപിച്ചു നിന്നു കൊണ്ട് ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു.. "How??" "അത് ജെകെടെ ഡാഡ് കൊടുത്തതാ" നീൽ "അഖിബ് അങ്കിളോ??എഹ്??" അവൾക് പ്രാന്ത പിടിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി.. "ദീ,,ഞാൻ ചുരുക്കി ഇപ്പൊ പറയാം" "എങ്കിൽ നീ അവൾക് പറഞ്ഞു കൊടുക്" നീലിനോടായി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ജെറി ആലമിന്റെ അടുക്കൽ യാത്ര പറഞ്ഞു കൊണ്ട് എയർപോർട്ടിന് ഉളിലേക് കടന്നു.. ആമി ഒരു നിമിഷം തിരിഞ്ഞു നിന്ന് കൊണ്ട് ആലമിൽ മിഴികള് തറപ്പിച്ചു.. "All the best" അവൻ പുഞ്ചിരിയോടെ പറയുന്നത് കേട്ട് അത്രെയും നേരം അവനോടുള്ള ദേഷ്യം എല്ലാം മറന്നു കൊണ്ടവൾ തിരിച്ചൊരു പുഞ്ചിരിയോടെ തലയാട്ടി.. "എന്റെ പോന്ന ദീ,, അങ്കിളും ആന്റിയും ജെകെയെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു.. ഒരുപാട് കരഞ്ഞു ആന്റി,,

ഒരു പാവം. ഇരുവരും ജെകെയോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചു.. ആദ്യം ജെകെ അവരെ ഗൗനിച്ചില്ല എങ്കിലും,, ക്രിസ്റ്റി ബ്രോ ഒക്കെ ഇടപെട്ട് ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചു,, ജെകെ അവരോട് അതിന് പകരം ഒറ്റ കാര്യമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്" പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് കേട്ട് ആമി അതെന്താണ് എന്ന മട്ടിൽ നടത്തം നിർത്തി അവനെ മിഴിച്ചു നോക്കി.. "ദീയെ,, മരുമകളായി അംഗീകരിക്കാൻ അവർക് പിന്നെ അതിൽ എതിർപ്പ് ഉണ്ടാകുമോ,, അത്രക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ ദീയെ,," പിന്നീട് നീൽ പറഞ്ഞത് ഒന്നും ആമി ശ്രേവിച്ചിരുന്നില്ല,, അവളുടെ മിഴികള് ജെറിയിൽ ആയിരുന്നു..അവനെ പിൻ തുടര്ന്നു കൊണ്ട് മറ്റാരും ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകം പോലെയായി അവൾക് ചുറ്റും.. എത്ര നേരം എന്നില്ലാതെ അവനെ വീക്ഷിച്ചു നിൽക്കേ ആരോ തന്നെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയപ്പോഴാണ് സ്വബോധത്തിലേക് വന്നത്.. "മതി വായിനോക്കിയത്.. വാ" അവളെ കളിയാക്കി നീൽ പറഞ്ഞത് കാര്യമാക്കാതെ വീണ്ടും ജെറിയെ വായ്നോക്കി കൊണ്ട് അവൾ അവന്റെ പിന്നാലെ നടന്നു.. _ 📍Bangalore ഒരു ഉറക്കം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ബാംഗ്ലൂരിൽ ലാൻഡ് ആയിരുന്നു..

പിന്നീട് ഉള്ള യാത്രയിലും ജെറി മൗനം പാലിക്കുന്നടത് കണ്ട് ആമിയിൽ അതോരു ചെറു നോവ് ഉണർത്തി,, എങ്കിലും അവളും അവനോട് ചെന്ന് മിണ്ടാൻ നിന്നില്ല. കോമ്പറ്റീഷൻ പങ്കെടുക്കുന്നവർക് പ്രതേകം ബുക് ചെയ്ത ഹോട്ടലിൽ തന്നെ അവർ അവളെ കൊണ്ടാകാൻ തീരുമാനിച്ചു.. "Wait here" നീലിനോട് പറഞ്ഞു കൊണ്ടവൻ ആമിയെ കൊണ്ട് അവളുടെ റൂമിലേക് പോയി.. അവന് തന്നോടുള്ള മൗനം അവളെ കൊല്ലത്തെ കൊല്ലുന്നത് പോലെ.. ആമിയുടെ ലഗ്ഗേജ് എല്ലാം റൂമിലാക്കി,, അവൻ എല്ലാം ഒകെ അല്ലെ എന്ന ഉറപ്പ് വരുത്തി.. തന്റെ റൂം പോലും എങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് എന്ന നോക്കാതെ അവൾ ജെറിയുടെ ഓരോ നീക്കവും വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.. "എല്ലാം പെര്ഫെക്റ്റാണ്,,എന്തേലും ആവിശ്യം ഉണ്ടേൽ വിളിച്ചാൽ മതി,,ഫോണ്" ബെഡിന്റെ അരികിലേ ലാംപ് ടേബിളിലേക് ചൂണ്ടി അവൻ പറഞ്ഞതും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഫോണ് അവളുടെ കണ്ണിൽ പെട്ടു.. "Okay then gd n8,,c u 2mrw" അവൾ തിരികെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എന്ന് പോലും കേൾക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതെ അവൻ അവിടുന്നു തിരിച്ചു ഇറങ്ങി..

നടന്ന അകലും മുൻപ് അവൻ ഒന്നുടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി.. ഇതേ സമയം ആമിയുടെ മനസ് അസ്വസ്ഥമാണ്..അവൾക് എന്ത് എന്നില്ലാതെ വെപ്രാളം പിടിപെട്ടു..അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തൊക്കയോ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് ഉലാതാൻ തുടങ്ങി.. ലോബിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക് കടക്കാൻ ഒരുങ്ങവേ അവന്റെ ഫോണ് റിങ് ചെയ്തു,, താൽപ്പര്യം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അവൻ എടുത്തതും അതിൽ തെളിഞ്ഞു വന്ന ആമിയുടെ നാമം അവന്റെ നെറ്റി ചുളിപ്പിച്ചു.. "ജെറി??" "ഹ്ഹ്?" അവൾ അല്പനേരം മൗനം പാലിച്ചു.. "I'm coming" ആമിയിൽ നിന്നും മറുത് ഒന്നും കേൾക്കാഞ്ഞിട്ട അവൻ കാൾ കാട്ടാക്കി തിരികെ അവളുടെ റൂം ലക്ഷ്യം വെച്ചു നടന്നു.. കാൾ ബെല്ല് റിങ് ചെയ്യാൻ ഇരിക്കവേ അവളായിട്ട് തന്നെ ഡോർ തുറന്നതും അവന്റെ കയ്യ് താഴ്ന്നു. ജെറി അതെ നിർത്തം തുടർന്നു,,താൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന പൂർണബോധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ജെറിയുടെ സാമീപ്യം അവളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് ഉയർത്തി.. "I.. i..--" ചുണ്ട് പിളർത്തി അവൾ വിക്കുന്നത് കണ്ടതും ജെറി ഉള്ളിലേക് കടന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവളുടെ അധരങ്ങൾ നുണയാൻ തുടങ്ങിരുന്നു..

ആമിയിൽ അതൊരു ഞെട്ടൽ ഉണർത്തി എങ്കിലും നിമിഷനേരം കൊണ്ടവൾ എല്ലാം മനസിലാക്കി അവന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർന്ന് നിന്നു കൊണ്ട് അവനോടൊപ്പം ചുംബനത്തിലേക് കടന്നു.. ജെറി ഉള്ളിലേക് കടക്കെ തന്നെ തന്റെ ഇടത്തെ കയ്യ് കൊണ്ട് ഡോർ അടച്ചു,, വേഗത്തിൽ തങ്ങളുടെ അധരങ്ങൾ വേര്പെടുത്താതെ തന്നെ പാതങ്ങൾ ചലിപ്പിച്ചു.. അവൻ അവളുടെ ചുണ്ടുകൾക്കും അവൾ അവന്റേതിനും പൂർണ അടിമയായിരുന്നു.. ശ്വാസം എടുക്കാനായി ചുണ്ട് വെറുപെടുത്തിയ നിമിഷം തന്നെ ജെറി മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ തന്റെ നാക്ക് അവളുടെ വായ്ക് ഉള്ളിലേക് കടത്തി അതിന്റെ ഇണയോട് ചേർത്തു. നാവുകൾ ചുറ്റിപ്പിണച്ചും, പല്ലുകൾ ചുണ്ടകളിൽ ഇറുക്കിക്കൊണ്ട്‌, അധരങ്ങൾ വിശപ്പോടെ ഇണകളോടെ ചേർന്നു..ജെറി അവളെ കൊണ്ട് ബെഡിന്റെ അരികിലേക് ചെന്നു നിന്നതും ഇരുവരും ബാലൻസ് കിട്ടാതെ ബെഡിലേക് മറിഞ്ഞു.. അവളിൽ നിന്നും ചെറിയ കുലുങ്ങി ചിരി കേട്ടതും അവന്റെ അധരത്തിന്റെ കോണിൽ ചിരി വിടര്ന്നു..

ഒരു നിമിഷം നിർത്തിയിരുന്ന ചുംബനം അവളാൽ തുടര്ന്നു..ഒപ്പം ഇരുവരുടെയും കയ്യ് ശരീരം ഒട്ടാകെ ഓടി നടന്നെത്തു.. എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നും ഇനി എന്താണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന മനസിലാക്കിയതും അവളുടെ ഹൃദയം പ്രതീക്ഷയിൽ വലിഞ്ഞു മുറുകി, മാറിൽ വേദനാജനകമായി ഭാരമായി. വിരലുകൾ വിറച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ആമി അവന്റെ ജാക്കറ്റിന്റെ ബാക്കി ബട്ടൺസ് അഴിച്ചു. ജെറി ചുംബനം നിർത്തി ആമിയുടെ മിഴികളിലേക് നോക്കി,, അവൾ ഈ നിമിഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ഉറപ്പ് വരുത്തും പോലെയുള്ള അവന്റെ നോട്ടത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്ന പോലെ അവളിൽ നിന്നും ആർദ്രമായി അവൻ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അടർന്നു വീണു.. "I fallen in love with you jerry,, I Love you,,I want to love every bit of you from this moment!! I really do!!" കണ്ണിമ വെട്ടാതെ ഉള്ള ആമിയുടെ തുറന്ന് പറച്ചിൽ കേട്ടതും അവന്റെ അധരങ്ങൾ വിടര്ന്നു,, അതിൽ ഉപരി ഏറെ കേൾക്കാൻ കൊതിച്ച വാക്കുകൾ കേട്ടതും സന്തോഷം കൊണ്ട് അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ കോണിൽ ചെറു നോവ് ഉണര്ന്നു..

ശരീരത്തിന്റെ താപനില വർധിച്ചു. ഇരുവരുടെയും ശ്വാസകേധി ഉയര്ന്നു. ഒരേ നിമിഷത്തിൽ നെഞ്ചം ഉയർന്ന പൊങ്ങുന്നത് ഇരുവരും പരസ്പരം വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടവർ തങ്ങളുടെ ഉടയാടകൾ അഴിച്ചു മാറ്റി..അർധ നക്നതായോട് തന്നെ അവർ വീണ്ടും ചുംബനം തുടർന്നു.. മനസിനും ശരീരത്തിനും സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാം കയ്യ്കൊണ്ട് അവൻ തന്റെ അധരങ്ങൾ കഴുത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് മുത്തി നീക്കി.. അവളിൽ നിന്നും പോന്തി വരുന്ന കുറുകൽ ജെറിയെ മത്തുപിടിയ്ക്കുന്നത് പോലെ ആയിരുന്നു.. "Uhh" അവളുടെ നേവലനിന് മുകളിലായി ഉള്ള മറുകിൽ തന്റെ അധരങ്ങൾ ചേർത്തു കൊണ്ടവൻ ഇടകണ്ണിട് ആമിയെ വീക്ഷിച്ചു..ആമിയുടെ ചുണ്ടിന്റെ കോണിൽ വിരിഞ്ഞ ചിരിയെ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടവൻ നേവലിൽ തന്റെ പല്ലുകൾ കൊണ്ട് ചെറു നോവ് നൽകി.. അവൾ ഉയർന്ന് പൊങ്ങി, ഒപ്പം അവന്റെ മുടിയിൽ അവളുടെ കയ്യികൾ അമർന്നു.. ആമിയുടെ പാന്റസിൽ പിടിയിട്ട കൊണ്ടവൻ അവളുടെ മിഴികളിലേക് നോക്കിയ നിമിഷം, അവന്റെ മുഖത്തെ സംശയം അവൾ ശ്രേദ്ധിച്ചു..

നാളെ അവൾക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ശെരിയാണോ എന്നൊരു സംശയം അവനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.. "Do u want this?" താഴ്ന്ന ശബ്ദത്തിൽ ജെറി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടവൾ അവനെ തന്നോട് ചേർത്ത് അധരങ്ങളിൽ ചെറുതായി ചുണ്ട് ചേർത്തു.. "I want you, I want you to taste me,,I want you to kiss me,, bite me,, lick me,, I want you all over me, I want you to do everything that can be done,,I Love You that I want you fucking insanely!!" ആമിയുടെ ഓരോ വാക്കും അവന്റെ നെഞ്ചിലേക് തറഞ്ഞു കയറിയതും,തന്റെ ശരീരത്തിൽ അവളെ സ്വന്തം ആകാൻ പകാത്തിന് ചൂട് ഏറിയത് അറിഞ്ഞു കൊണ്ടവൻ വേഗത്തിൽ ക്രൂരതയോടെ അവളുടെ ചുണ്ടിലേക്ക് പല്ലുകൾ ആഴത്തിൽ ഇറക്കി.. തങ്ങളും ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ കൂടെ അഴിച്ചു മാറ്റിയതിനു ഒപ്പം ഇരുവരുടെയും കയ്യികൾ എവിടെയെന്നില്ലാതെ തഴുകി നടന്നു. ആമി ഇരുകാലും അവനെ ചുറ്റി മടിയിലേക് കയറി ഇരുന്നതും ജെറി കഴുത്തിൽ നിന്നും അവന്റെ പല്ലുകൾ മാറിലേക് തഴുകി നീക്കി.. "Je,, uhh" അവളിൽ നിന്നും വരുന്ന ഓരോ കുറകലും അവനെ മത്തുപിടിപ്പിച്ചു..

ആമിയെ പതിയെ ബെഡിലേക് കിടത്തിയത്തിന് ഒപ്പം ബെഡിൽ അലസമായി കിടന്ന തന്റെ പാന്റ്സിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ഷൻ എടുത്തു,,കവർ കടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു കൊണ്ടവൻ അവളെ നോക്കി,,കീഴ്ചുണ്ട് കടിച്ചു പിടിച്ചു തന്നെ കുസൃതിയോടെ നോക്കി കിടക്കുന്ന ആമിയെ കണ്ടതും അവനൊരു ചിരിയോടെ അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ മുത്തി തുടങ്ങി.. "Nghhh.." ജെറി ചെറു നോവോടെ അവളിലേക് കടന്ന് കയറിയതും അവൾ ഞെരുകത്തോടെ തന്റെ നഖങ്ങൾ അവന്റെ മുതുകിൽ ആഴത്തിൽ വരഞ്ഞു. "Jerry... hmmm... uhhh.." "Hummm... It's,, too good" നിമിഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ,ഇരുവരും വേദനയിൽ ഞെരുങ്ങിയും കുറുകിയും പരസ്പരം സ്വന്തം ആക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു.. _ സൂര്യ കിരണങ്ങൾ കണ്ണപ്പോളയെ തഴുകിയതും അവൾ തന്റെ മിഴികൾ പയ്യെ തുറന്നു.. ശരീരം ആകെ വല്ലാത്തയൊരു തരം വേദന അനുഭവപ്പെട്ടതും കണ്ണടച്ചു കൊണ്ടവൾ എരുവ്‌ വലിച്ചു.. കഴിഞ്ഞ രാത്രി നടന്നത് എല്ലാം അവളുടെ മൈന്റിലേക്കും കടന്ന് വന്നതും,, തന്റെ അരികിലേക് അവളുടെ കണ്ണുകൾ ഊന്നി..

താൻ കിടക്കുന്നത്തിന്റെ അരികിൽ പോയിട്ട് റൂമിൽ പോലും അവന്റെ പൊടി കാണാതെ ആയതും ആമി വേഗം ചാടി എഴുന്നേറ്റു.. അരയോളം അവളുടെ നക്നത തെളിഞ്ഞു കാണാം.. ഫ്രഷായി വന്ന ജെറി ആമിയെ കണ്ടതും കണ്ണുകൾ വിടർത്തി,, അവനെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കണ്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ അവൾ വെപ്രാളപ്പെട്ടു കൊണ്ട് ടുവേറ്റ മാറോട് ചേർത്തു ജാള്യതയോടെ കീഴ്ചുണ്ട് കടിച്ചു.. "ഇന്ന് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ളതാണ്,, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനാണ് ഭാവം എങ്കിൽ,, I dont think you are gonna make it" അർത്ഥം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള അവന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ആമി ക്യൂഷൻ എടുത്തു അവന്റെ നേരെ എറിഞ്ഞു.. കോറക്റ്റ് ആയി അവൻ ക്യൂഷൻ ക്യാച്ച് ചെയ്തു ആമിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചു അടുത്തു.. "You're a mess Farah,,ഞാൻ എന്തേലും ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് പോയി ഫ്രഷാകാൻ നോക്ക്" അവളുടെ അധരങ്ങളിൽ മൃദുവായി ചുംബിച്ചു കൊണ്ടവൻ കണ്ണിറുക്കി.. ആമി ഒരു ചിരിയോടെ മാറോട് ചേർത്തിരുന്ന ടുവെറ്റുമായി ഫ്രഷാകാൻ കയറി.. അവൾ പോകുന്നതും നോക്കി അവന്റെ അധരങ്ങളിൽ ഇന്ന് വരെ ഇല്ലാത്ത സന്തോഷം താൻ കയ്യ് വരിച്ചപ്പോലെയൊരു പുഞ്ചിരി വിടര്ന്നു.. ••🌼•• വൈകിട്ട് ആണ് ആമിയുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ.. ഇനി അധികം സമയമില്ല എന്ന കണ്ടതും അവളുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് ഉയർന്നു...

കേരളത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവൾ മത്സരിക്കുന്നത് എങ്കിലും അവളുടെ കോച്ച് ആയിട്ടുള്ളത് ഐസക്കാണ്.. എന്നാൽ അവൾക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനായി അവളുടെ പഴയ കോച്ച് വെങ്കിടേഷ് കൂടെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ആമിയ്ക് എവിടുന്നോ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടിയിരുന്നു.. സമയം അടുക്കുംതോറും അവളുടെ ടെന്ഷന് കൂടി വന്നേത്.. അവൾ ആർക്കോ വേണ്ടി കണ്ണുകൾ പരതി..നിനച്ചവൻ അവിടെ എങ്ങുമില്ല. "Aami,, it's tym" ഐസക്ക് പറയുന്നത് കേട്ടവൾ ഞെട്ടി,, ശരീരം മരവിച്ച അവസ്ഥയിൽ അവൾ ഇരുവരേയും മാറിമാറി മിഴിച്ചു നോക്കി.. "വലിയ സ്പീച് ഒന്നും തന്ന നിന്നെ പറഞ്ഞു വിടുന്നില്ല..I,,we just wanted to say that,, You can do it " ഉറപ്പോടെ വെങ്കിടേഷ് പറഞ്ഞു അവളുടെ തോളിൽ തട്ടിയതും ഐസക്ക് അവളെ നോക്കി തലയാട്ടി.. "Go tiggyy!!" ഐസക്ക് വലത്തെ കയ്യുടെ മുഷ്ട്ടി ചുരുട്ടി പൊക്കി പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവൾ ഇരുവരുടെയും അനുഗ്രഹം വാങ്ങി.. പൂളിൻ്റെ അരികിലേക് വരിവരിയായി പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാരും നടന്ന അടുത്തതും ആരുടെയോ സാമിപ്യം അറിഞ്ഞത് പോലെ ആമിയുടെ പാതങ്ങൾ നിലച്ചു..അവൾ വീണ്ടും പ്രതീക്ഷയോടെ തിരിച്ചു നോക്കി.

.ഈ പ്രാവിശ്യം അവളുടെ തോന്നൽ ശരിയായിരുന്നു. ജെറി അവളുടെ അരികിലേക് ഓടി അടുത്തു..രാവിലെ കണ്ടതാണ് ജെറിയെ അവൾ..അവനെ എല്ലായിടത്തും തിരക്കി എങ്കിലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല..ഇപ്പൊ എന്തൊരു ആശ്വാസം പോലെ.. "ടെന്ഷന് ഉണ്ടോ??" "ഉണ്ടായിരുന്നു,, ഇപ്പോഴില്ല!!" അവൾ അവനെ നോക്കി മനോഹരമായി പുഞ്ചിരിച്ചു.. "നിനക്ക് അറിയാം ഫറ, ഇവിടെ ഈ നിമിഷം വരെ എത്താൻ നീ കടന്ന് പോയ വഴികളെ കുറിച്ച്.. കടിഞ്ഞാണ് ഇട്ടവരെ വകവെക്കാതെ അതിനെ പൊട്ടിച്ചേറിഞ്ഞാണ് നീ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്..അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ വിൻ ചെയ്യണം എന്ന് നീ പൂർണമായും വിചാരിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ,, you will win..,നിന്റെ ഉമ്മിക്കൊ, എനിക്കോ,, മറ്റാർക്കും വേണ്ടിയല്ല..നിനക്കു വേണ്ടി!! You,, yourself decide your destiny!!" ആമിയുടെ കവിളിൽ തന്റെ വലത്തെ കയ്യ് ചേർത്തുകൊണ്ട് അവൻ പറയുമ്പോ അവളോടുള്ള സ്നേഹത്തിനും ലാളനയ്ക്കും അപ്പുറം വിശ്വാസവും ബഹുമാനവും ആയിരുന്നു ആ കണ്ണുകളിൽ.. "I will!!" ദൃഢതയേറിയ അവളുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടതും അവന്റെ ചുണ്ടിൽ കോണിൽ ഒരു വിജയ ചിരി വിടര്ന്നു..

ജെറി ആമിയുടെ നെറുകയിൽ അവന്റെ അധരങ്ങൾ ചേർത്ത നിമിഷം തന്നെ അവൾക് വേണ്ടിയുള്ള വിളി അവിടെ മുഴങ്ങി.. ആമി പൂളിൽ തനിക്ക് അനുവദിച്ച ലെനിൽ കയറി നിൽക്കേ ഗാലറിയിലേക്ക് തന്റെ കണ്ണുകൾ പായിച്ചു..ഓടിച്ചു വിടുന്ന തന്റെ മിഴികളിൽ എന്തോ ഉടക്കിയത് പോലെ അവളുടെ കണ്ണുകൾ വിടര്ന്നു.. ക്രിസ്റ്റി-ഐവി അടക്കം എല്ലാരും തന്നെ നോക്കി കയ്യ് വീശുന്നത് കണ്ടതും അവളുടെ മിഴികള് നിറഞ്ഞു.. എന്നാൽ തൊട്ട് അടുത്ത നിമിഷം സണ്ണിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അലക്സിനെ കണ്ടതും അവൾ ഒരു അമ്പരപ്പോടെ അവരെ ഇരുവരെയും മിഴിച്ചു നോക്കി നിന്നെത്.. ആമിയുടെ കോണ്സെൻട്രഷൻ മുഴുവൻ തങ്ങളിൽ ആണെന്ന് കണ്ടതും അവർ ഇരുവരും ചേർത്തു പിടിച്ചിരുന്ന കയ്യ് പൊക്കി അവൾക് നേരെ മറ്റേ കയ്യ് വീശി.. "Concentrate" അലക്സ് മൊഴിയുന്നത് കേട്ട് നൂൽ പൊട്ടിയ പട്ടം പോലെ പറക്കുന്ന തന്റെ മനസിനെ പിടിച്ചുകെട്ടിയവൾ ഗോഗ്ൾസ് എടുത്തണിഞ്ഞു.. തന്നിലെക് വീണ്ടും ടെന്ഷന് കടന്ന് വരുന്നത് അറിഞ്ഞു കൊണ്ടവൾ ദീര്ഘനിശ്വാസം എടുത്തുവിട്ട് കോണ്ട് താൻ കുറച്ച ദിവസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതെല്ലം മനസിലേക് കടത്തി വിട്ടു.. "ഉമ്മി" അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ മൊഴിഞ്ഞു ചാടാനായി ഒരുങ്ങവേ അവളിൽ എവിടുന്നോ ഊർജം ലഭിച്ചപോലെ,,ആമി കണ്ണുകൾ ശക്തിയിൽ വലിച്ചു തുറന്നതും ഗണ് ഷോട്ട് മുഴങ്ങി.. ബ്ലും!! ___ ..... തുടരും...🥂

