DESTINED LOVE : ഭാഗം 8

രചന: അനാർക്കലി

"ആമി" ഹയർ ഡ്രൈ ചെയ്യുവായിരുന്നു ആമി എഡ്‌ഡിയുടെ വിളി കേട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി.. "എനിക്ക് അകത്തേക് വരാമോ??" മുഖവിരയിട്ട അയാൾ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ആമി എന്ത് പറയണം എന്നറിയാതെ നിന്നു മൗനം സമ്മതം എന്നു കണക്കാക്കി എഡ്ഡി ആകത്തേക് കയറി ചുറ്റും നോക്കി.. "ഇന്നലെ അങ്ങനെ ഒക്കെ നടന്നതിൽ മോൾ എന്നോട് ക്ഷേമികണം.. സ്റ്റെല്ല ആണെന്ന് കരുതിയ ഞാൻ.. I'm really sorry.."അയാളുടെ മുഖത്തെ നിഷകളകത ആമിയെ പിടിച്ചു കുലുക്കി.. "ഇല്ലാ അങ്കിൾ.. ഞാൻ.. അത് അപ്പോഴത്തെ വിഷമത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്..അപ്പൊ അങ്ങനെ പെരുമാറിയത്തിൽ ഞാനാണ് ക്ഷേമ ചോദിക്കേണ്ടത്.. i'm sorry.." എഡ്ഡി അവളുടെ കവിളിൽ കയ്യ് ചേർത്ത് പുഞ്ചിരിച്ചു.. തനിക്ക് ഒരു ഫാമിലി പോലുമില്ലാ എന്നു കരുതിയ സമയത്താണ് അയാൾക് ക്രിസ്റ്റിയെ കിട്ടുന്നത്..പോകെ പോകെ ബാക്കി ഉള്ളവരെയും..അവരെ തന്റെ മക്കളുടെ സ്ഥാനത് കണ്ടു വളര്ത്തി അയാൾ.. ഇന്ന് തനിക്ക് മോളും കൂടെയായി എന്നൊരു തോന്നൽ അയാളെ വളരെ സന്തോഷത്തിൽ ആക്കിയിരിക്കുന്നു..

"ഒരു 5 മിനിട്ട്സ് ഞാൻ ഫുഡ് റെഡി ആക്കി വെക്കാം ഒക്കെ.."അവൾ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് എഡ്ഡി തലയാട്ടി.. "അഹ് പിന്നെ..call me eddie.."കയ്യ് ചൂണ്ടി കണ്ണിറുക്കി എഡ്ഡി പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവൾ പതിയെ ചുണ്ടനാക്കി എഡ്ഡി എന്നു മൊഴിഞ്ഞു..അത് കണ്ടതും എഡ്ഡി കോളർ പൊക്കി സ്റ്റൈലിൽ അവിടുന്നു ഇറങ്ങി.. ആമി എഡ്ഡി പോയതും ഓർത്തു ചിരിച്ചു തലയാട്ടി കണ്ണാടിക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു.. 🌼••• "എഡ്ഡി എന്തായിരുന്നു അവളുടെ മുറിയിൽ..??" കോട്ടുവാ ഇട്ട് ഉറക്കം വിട്ടുമാറാതെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ജെറിയെ മറികടന്നു എഡ്ഡി അവന്റെ ബെഡിൽ ചെന്നിരുന്നു.. "അത് ഞങ്ങൾ ഒന്നു പരിജയപ്പെട്ടതാ..she is a tough girl.." ജെറി ചെയർ വലിച്ചിട്ടു ഇരുന്നു "നീ ഫ്ലിർട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയില്ലേ.."എഡ്ഡി ജെറിയെ ചൂഴ്ന്നു നോക്കി.. "Yeah just once.. Like you said.. Tough girl.. Not my type.." അവൻ വലിയ താല്പര്യമില്ലാതെ പറഞ്ഞത് കേട്ട് എഡ്ഡി അവനെ കളിയാക്കി ചിരിച്ചു "What..!!" "നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല..നിനക്ക് വീഴിയില്ല.." "ആർക്ക് വേണം അവളെ.. She's so arrogant,rude.. over smart.. kinda hate her.."

അവൻ പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ടു എഴുന്നേറ്റു.. താൻ കണ്ടവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അവൻ അവളെ തോന്നി തുടങ്ങിയിരുന്നു..തനിക്ക് തീർത്തും എതിർപകർപ്പ്.. `🥀` "ഹേയ്" ജീപ്പിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി കോളേജിലോട്ട നടക്കെ പുറകിൽ നിന്നും വിളികേട്ട് നീൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കി.. തനിക്ക് നേരെ ഓടി വരുന്ന കൃതിയെ അവൻ ചിരിയോട് വരവേറ്റു.. "നിനക്ക് നടന്നാൽ പോരെ... ഇങ്ങനെ ഓടണോ.." കൃതി ശ്വാസം അടക്കി പിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടി.. "നി.. നിന്നെ കണ്ടപ്പോ.. ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു വ. വന്നിറങ്ങുന്നത്.." കിതച്ചു കൊണ്ടു അവൾ പറഞ്ഞു തീർത്തു.. "അതൊക്കെ ആരായിരുന്നു??" കൃതി അവനെ കുറിച്ചറി കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രേമിച്ചു.. "ബ്രോസ്..ഫ്രണ്ട്‌സ്..അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം.."കൂടുതൽ ഒന്നും പറയതെ അവൻ മുന്നേ നടന്നു.. കൃതി അവന്റെ പുറകിൽ ഓടി ചെന്നു ഒപ്പം നടന്നു.. "നീ assignment എഴുതിയോ.."അവൾ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് നീൽ അവളെ നോക്കാതെ ഇല്ലാ എന്നു തലയാട്ടി.. "Whatt.. ആ കാലമടൻ നിന്നെ പൊരിക്കും.. ഒന്നാമത്തെ നിന്നെ കണ്ണിൽ കണ്ടൂടാ.."അവൾ മുഖം വീർപ്പിച്ചു

"ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയിരുന്നു.." "യ്യോ എന്താ പറ്റിയെ.." അവൾ വേവലാതിയോട് അവനെ പിടിച്ചു നിർത്തി അടിമുടി നോക്കി.. "എനിക്ക് ഒന്നുല്ലാ യാകേശ് ബ്രോയ്ക് ഇന്നലെ ചെറിയ ഒരു ആക്സിഡന്റ് നടന്നു.." "എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട്.." "കുഴപ്പമില്ല.." നീൽ അവളെ മറികടന്നു മുന്നേ നടന്നു.. കൃതി അവനെ ഉറ്റുനോക്കി നിൽക്കെ തന്നെ വീക്ഷിക്കുന്ന സീനിയർസിനെ കണ്ടതും വേഗം അവനോടൊപ്പം ഓടി അടുത്തു,,ഒപ്പം നടന്നു.. അവൾ പതിയെ തലച്ചേരിച്ചു നോക്കിയതും അവർ അവളെ തന്നെ നോക്കി നില്കുവായിരുന്നു..കൃതി പേടിയോടെ മുഖം തിരിച്ചു.. "എന്താ..?"അവളുടെ മുഖതെ ഭയം കണ്ടു അവൻ തിരക്കി "Nothing.."അവൾ ചുമൽ പൊക്കി കണ്ണുചിമ്മി.. നീൽ അതൊന്നും കാര്യമാക്കാതെ ക്ലാസ്സിലേക് കയറി ഒപ്പം അവളും.. ~ 🌼 ~ "ആമി.." കൂക്കിങ്ങിൽ ഏർപ്പെട്ടു നില്കുവായിരുന്ന ആമി ക്രിസ്റ്റിയുടെ വിളികേട്ട് അവനെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു.. "വന്ന ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തേ.." അവൻ നേരെ തവി നീട്ടി..ക്രിസ്റ്റി കുറച്ചു നാക്കിൽ തൊട്ട് നോക്കി.. ആമി കണ്ണുകൾ വിടർത്തി അവന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് കാതോർത്തു..

അവൻ പെരുവിരലും ചൂണ്ടുവിരലും ചേർത്തു പിടിചു പുഞ്ചിരിച്ചു.. അവൾ തലയാട്ടി തിരിഞ്ഞു നിന്നു ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു.. "ആമി" "ഇന്നലത്തെ കാര്യത്തിന് സോറി പറയാൻ മറ്റോ ആണേൽ അങ്ങോ പോയട്ടെ.. എനിക്ക് അതൊന്നും കേൾകണ്ട..അതിനുള്ള ടൈമില്ല.. ആൻഡ് സോറിയുടെ അവിശ്യമില്ല.." അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പറയുന്നത് കേട്ട് ക്രിസ്റ്റി അവളെ ബലമായി പിടിച്ചു തനിക്ക് നേരെ തിരിച്ചു നിർത്തി.. "Here.." തനിക്ക്‌ നേരെ നീട്ടിയ ബോക്സ് കണ്ടു അവൾ കണ്ണുകൾ വിടർത്തി ആശ്ചര്യത്തോടെ അവനെ നോക്കി.. "New phone.."അവൾ ബോക്സ് തിരിച്ചും മറിച്ചും നോക്കി "ഇതിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം നമ്പർ saved ആണ്.."ആമി മുഖം ഉയർത്തി അവനെ നോക്കി പിന്നെ അവൻ ഇറുക്കെ വാരിപുണർന്നു.. "Sorry.. ഇന്നലെ ഞാൻ ഹര്ഷായി സംസാരിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ... സോറി.." അവൾ കുട്ടികളെ പോലെ മുഖം ചുളുക്കി.. "ഏയ്..നോ..അത് നിന്റെ ഫീലിംഗ് നീ കാണിച്ചതല്ലേ.. ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തും തെറ്റുണ്ട.. So you don't have to be sorry.. I'm sorry.." ക്രിസ്റ്റി അവളുടെ കണ്ണുകളിലേക്കു നോക്കി പറഞ്ഞു..

"You like it?" "Of course.." അവൾ ചിരിയോട് ചുണ്ടു കടിച്ചു പിടിച്ചു ബോക്സ് പൊട്ടിച്ചു ഫോണ് എടുത്തു.. "Wow.." "അഹ് I gotta go.." അവൻ അവളോട് യാത്ര പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി.. ആമി സന്തോഷത്തോടെ ഫോണിൽ ഓരോന്ന് നോക്കി.. Contact ലിസ്റ്റിൽ JK എന്നു കണ്ടതും അവളുടെ മുഖം വീർത്തു.. "Bastard☠️.." എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അവൾ പേര് പതിയെ മൊഴിഞ്ഞു.. വേഗം തന്നെ വാട്സാപ്പ് എടുത്തു എല്ലാർക്കും മെസ്സേജ് അയച്ചു ജെറിക് ഒഴികെ.. '''👻''' "ഹേയ്.." ബേഡിൽ കിടന്ന് ബുക്ക് വായിക്കുവായിരുന്ന യാകേശ്.. ആമിയുടെ വിളി കേട്ട് അവൻ അവളെ ഒന്നു നോക്കി വീണ്ടും വായന തുടർന്നു... "മെഡിസിൻ കഴിച്ചില്ലേ.."ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്ന മെഡിസിനിൽ അവളുടെ ദൃഷ്ടി തറച്ചു... മറുപടി നൽകാതെ ഇരിക്കുന്ന യാകേഷിനെ കാര്യമാക്കാതെ അവൾ ടാബ്‌ലേറ്റ് പൊട്ടിച്ചു അവന് നേരെ നീട്ടി.. അവൻ തന്നെ ഗൗനിക്കുന്നില്ല എന്ന മനസിലാക്കി ആമി ബുക്ക് തട്ടി പറിച്ചു.

. "ഏയ്..ആ ബുക്ക് ഇങ്ങു താ.."ഗൗരവത്തോടെ അവൻ കയ്യ് നീട്ടി.. "ആദ്യം ഇത് കഴിക്ക്.. ഇന്നാ.." "നിന്നോട് ബുക്ക് തരാനാ പറഞ്ഞേ.." അവന്റെ ശബ്‌ദം കടത്തു.. "കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ വാശി പിടിക്കാതെ ഇത് കഴിക്കാൻ നോക്ക് എന്നാൽ തരാം.." അവൻ ദേഷ്യത്തോടെ മുഖം തിരിച്ചു.. തന്നെ അവഗണിക്കുന്നത് അവൾക് മനസിലാകുന്നുണ്ടെകിലും അവളത്തൊന്നും കാര്യമാക്കിയില്ല.. ആമി അവനരികിൽ ഇരുന്നു.. ഒരു വശത്ത് അവൻ അവളോട് അടുക്കണം എന്നുണ്ട്.. പക്ഷെ അവൻ സ്വയം അവനെ തന്നെ പിന്നോട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.. "എനിക്ക് അറിയാം എന്നെ ഇഷ്ടമല്ല.. എന്നോട് വെറുപ്പാണ് എന്ന..അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന എനിക്കറിയില്ല..may be ബ്രോയക് ബ്രോയുടേതായ റീസെൻസ് കാണും..i know... How much you try to hates me that much I'll love you.. എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഫാമിലിയും എല്ലാം നിങ്ങളാണ്..Except that bastard jerry.." അവൾ മുഖം വീർപ്പിച്ചു.. അവളുടെ ആ വിളി യാകേഷിന് നന്നേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു..എന്നാൽ ചുണ്ടിൽ വിരിഞ്ഞ പുഞ്ചിരി വേഗം മറച്ചു പിടിച്ചു അവളെ കണ്ണുരുട്ടി നോക്കി.. "He irritates me a lot.." ആമി മുഖം ചുളുക്കി "ക്രിസ്റ്റി ബ്രോ ആണേൽ അതോക്കെ നോക്കി നിന്ന് ചിരിക്കും..എല്ലാരും അത് തന്നെ..

നീൽ എനിക് വേണ്ടി ചെന്നാൽ അവനെ ഒറ്റകയ്യ കൊണ്ട് തൂകി എടുത്തു മൂലക്ക് ഇടും.." അവൾ നിലത്തു കാൽ ആഞ്ഞു ചവിട്ടി.. അവളുടെ മുഖം കാണ്കെ യാകേശ് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പാടുപെട്ട് ചിരി പൊട്ടി.. അവൻ ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടതും ആമി അത്ഭുതത്തോടെ അവനെ നോക്കി ഇരുന്നു.. പെട്ടെന്ന് ബോധം വന്നത് പോലെ അവൻ ആമിയെ നോക്കി.. അവൾ തന്നെ വിടർന്ന മുഖത്താലെ നോക്കി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു യാകേശ് മുഖം തിരിച്ചു.. "ബ്രോ.." "ടാബ്ലറ്റ്സ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോ!!" അവൻ മുഖം കൊടുക്കാതെ പറഞ്ഞു.. "Get out.."അവൾ പോകാതെ അവനെ നോക്കി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു അവൻ ശബ്‌ദം കനപ്പിച്ചു.. "അ..ത്.." "നിന്നോട് പോകാൻ അല്ലെ പറഞ്ഞേ..!!" അവൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതും ആമി പേടിച്ചു ബെഡിൽ നിന്നും ചാടി എഴുന്നേറ്റു അവനെ നോക്കാതെ ടാബ്ലറ്റ് അവിടെ വെച്ചു ഇറങ്ങി ഓടി.. യാകേശ് കണ്ണുകൾ ഇറക്കെ അടച്ചു തലമുടിയിൽ കയ്യികോർത്തു... ചുമ്മാ അവളോട് ദേഷ്യച്ചതിൽ അവൻ തന്നോട് തന്നെ വെറുപ്പ് തോന്നി.. "ശേ..." മുഷ്ട്ടി ചുരുട്ടി ബേഡിൽ അടിച്ചു അവൻ പല്ല് ഞെരിച്ചു..

--☠️-- "Hello luv.."മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന കസ്റ്റമർക് മദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുകെ അയാളുടെ തൊളിൽ കയ്യിട്ട് തന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്ന ജെറിയെ കണ്ടിട്ടും കണ്ടില്ല എന്ന രീതിയിൽ അവൾ നിന്നു.. "Hey ivy.."അവളൂടെ അരികിൽ നിൽക്കുന്ന ഐവിയെ കയ്യ് വീശി ജെറി വിളിച്ചതും ഐവി ചിരിയോട് അവൻ കയ്യ് പൊക്കി നോക്കിയതും തന്നെ കൂർപ്പിച്ചു നോക്കുന്ന ആമിയെ കണ്ടു കയ്യ് താഴ്ത്തി നേരെ നിന്നു.. "That was rude.." "എന്താ നിനക്കു വേണ്ടേ."ആമി രണ്ട് കയ്യും ടേബിളിൽ കുത്തി നിർത്തി അവന്റെ കണ്ണുകളിലേക് ചൂഴ്ന്നു നോക്കി.. "ഇങ്ങനെ നോക്കാതെ കുറച്ചു പ്രണയർത്ഥമായി നോക്കന്നെ.."കണ്ണിറുക്കി ജെറി പറഞ്ഞത് കേട്ട് എരിഞ്ഞു കയറി ദേഷ്യം അവൾ എങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രേമിച്ചു.. "1 more shot.." ജെറി ആമിയിൽ നിന്നും അവന്റെ അരികിൽ വന്നു നിന്ന് പെണ്ണിനെ അടിമുടി വീക്ഷിച്ചു.. ഹാഷ് കളർ ക്നീ ലെങ്ത് ഹൽറ്റർ പാർട്ടി വിയറിൽ നിൽക്കുന്ന അവളെ ഒരു പ്രേതക ചിരിയോട് അവൻ നോക്കി നിന്നു..

തന്നെ നോക്കുന്നത് അറിഞ്ഞു അവൾ ഒരു ഒഴുക്കിൽ സൈഡിലേക് നോക്കിയതും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ആരെയോ കണ്ട രീതിയിൽ അവൾ അത്ഭുതത്തോടെ ജെറിയെ നോക്കി.. "J.. K..?" അവൾ സംശയത്തോടെ അവന് നോക്കി..അവൻ കണ്ണിറുക്കി..അവൾ ശ്വാസം പിടിച്ചു വെച്ചു കണ്ണ് തള്ളി.. ആമി ആ പെണ്ണിനെ ഏതോ അത്ഭുതജീവിയെ നോക്കുന്നത് പോലെ നോക്കി.. "ഹേയ്.."അവൾ അവൻ നേരെ കയ്യ് നീട്ടി.. "Do you want to dance..??"അവന്റെ ചോദ്യം കേട്ട് വിശ്വാസം വരാതെ രീതിയിൽ കണ്ണുകൾ തള്ളി അവനെ നോക്കി പിന്നെ അവൾ അവൻ നീട്ടിയ കയ്യിൽ കയ്യ് വെച്ചു ആവേശത്തോടെ തല കുലുക്കി.. അവളെ കൊണ്ട് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ ഇറങ്ങും മുൻപ് ജെറി ഒറ്റപ്പൂരികം പൊക്കി വിജയഭാവത്തിൽ ആമിയെ നോക്കി.. അവൾ അവനെ പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ട് മുഖം തിരിച്ചു..

"ശെരിക്കും ഇവനാര്.. ആ പെണ്ണിനെ തലക്ക് കുഴപ്പം വല്ലതും ഉണ്ടോ ആവോ.." ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന അവരെ ചൂഴ്ന്നു നോക്കി ആമി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ഐവി ചിരികടിച്ചു പിടിച്ചു.. "നിനക്ക് അറിയില്ലാ ജെകെയെ..ഒരുപാട് ഗേൾസ് ഫാന്സുള്ള ഒരു പ്ലേബോയ്.. അതാണ് ജെകെ.."ഐവി പറയുന്നത് കേട്ട് ആമി അവളെ ഉറ്റുനോക്കി.. ആമിയുടെ നോട്ടത്തിന്.അർത്ഥം മനസിലാക്കി അവൾ അല്ലാ എന്നു തലയാട്ടി.. "ശേ... എനിക്ക് attractiom ഒന്നുമില്ല..എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ജെകെടെ എക്സ് ആയിരുന്നു.." അവൾ പറയുന്നതും കേട്ട് ആമി ജെറിയെ നോക്കി.. പാട്ടിനൊപ്പം കാലുകൾ ചലിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ജെറി അവന്റെ മുഖം അവളുടെ കഴുത്തിലേക് കൊണ്ട് പോകുന്നത് കണ്ടു ആമി വേഗം മുഖം തിരിച്ചു.. "Real bastard" അവൾ പിറുപിറുത്തു........ തുടരും...🥂

