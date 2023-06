DESTINED LOVE : ഭാഗം 9

രചന: അനാർക്കലി

മടിച്ചു കൊണ്ട് യാകേശ് ആമിയുടെ മുറിയുടെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു.. ഡോർ തുറന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് കയറണോ..??അവനൊരു നിമിഷം ശങ്കിച്ചു നിന്നു..ഇന്ന് അവളോട് പെരുമാറിയത് ഓർത്ത അവൻ തന്നോട് തന്നെ ദേഷ്യം ആയിരുന്നു.. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ചിന്തിച്ചു നിൽക്കാതെ അവൻ വാതിലിൽ കോട്ടി.. "Yeah.." അവളുടെ ശബ്‌ദം കേട്ടതും യാകേശ് പതിയെ അകത്തേക് കടന്നു.. "ബ്രോയോ.."അവൾ ഇരുന്നിടത് നിന്നു അവന്റെ അരികിൽ ഓടി വന്നു അവനെ പിടിച്ചു.. "എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുല്ല ആമി..നീ വിട്ടോ" അവൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും പോലും അത് കേൾക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതെ ആമി അവനെ കൊണ്ടു പോയി കൗച്ചിൽ ഇരുത്തി അവനായി വെള്ളം എടുത്തു കൊടുത്തു.. താൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൂടി അതൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്ന മട്ടിൽ തന്നോട് പെരുമാറുന്ന അവളെ കണ്ടു അവൻ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി ഇരുന്നു.. "കുടിക്ക്" "നീ എന്നെ എന്തോ വലിയ രോഗിയെ പോലെയാണല്ലോ കാണുന്നെ.."അവൻ കളിയാക്കി..

അവൾ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ഗ്ലാസ് വാങ്ങി മാറ്റിവെച്ചു...എന്തിനാ വന്നേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആമി അവനെ നോക്കി.. "I'm sorry..ഇന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ react ചെയ്തത്.."അവൻ ബാക്കി പറയാതെ കുറ്റബോധത്തോടെ അവളെ നോക്കി.. "It's okay.. i told you,, you are my brother..എപ്പൊ വേണേലും എന്നെ ലാളിക്കാനും വഴക്കു പറയാനും അധികാരം ഉണ്ട്" അവൾ പുഞ്ചിരിച്ചു.. "ഞാൻ മുംബൈയിലാ ജനിച്ചത്..അമ്മ മലയാളി,,അച്ഛൻ മറാത്തിയും.." അവൻ അവളുടെ മുന്നിൽ അവന്റെ പുസ്തകതാളുകൾ തുറന്നു.. "പഠിക്കാൻ വന്ന അമ്മ അച്ഛന്റെ പ്രണയ വലയത്തിൽ വീണു...ഇരുവർക്കും പരസ്പരം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു,,ഒരുതരം പ്രാന്ത് എന്ന തന്നെ പറയാം.. വീട്ടുകാരെ വകവെക്കാതെ അവർ ജീവിതം തുടങ്ങി.. ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി ആയിരുന്നു എന്റേത്..എങ്കിലും അവർ വലിയ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു.. ആ ഹാപ്പിനെസ് ഇരട്ടിച്ചാണ് ഞാൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്കു കടന്നു ചെന്നത്..

അഞ്ചു വയസ് വരെ ദുഃഖം എന്താ എന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല..അത് പോലെയാ ഇരുവരും എന്നെ നോക്കിയത്" ഓർമകളിലെക് ചേക്കേറുമ്പോ അവന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു ചെറു നോവ് ഉണർത്തും ചിരി അവൾ കണ്ടു.. എന്നാൽ അധിക നേരം അത് നില നിന്നില്ല.. "ഒരു ദിവസം അച്ഛന് വയ്യാതെ ആയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി..അച്ഛന്റെ അവസ്ഥ വളരെ മോഷമായിരുന്നു,, എന്തോ വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്നതാണ്..അത് കേട്ടതോടെ അമ്മ ആകെ തളർന്നു പോയിരുന്നു..അവര്ക് തണലേകി ഞാൻ കാവലിരുന്നു.. ജീവിൻ തിരിച്ചു കിട്ടും എന്ന് പോലും പ്രതീക്ഷ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം കൊണ്ടാകാം അച്ഛൻ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു..പക്ഷെ പൂർണമായി തളർന്നു പോയിരുന്നു..ചുറ്റും നടക്കുന്നത് ഒക്കെ മനസിലാക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന മാത്രം.. അച്ഛന്റെ അവസ്ഥ കാണ്കെ അമ്മയെ കെട്ടിപിടിച്ചു ഞാൻ ഒരുപാട് കരഞ്ഞു.." യാകേഷിന്റെ കണ്ണ് കോണിൽ നനവ് പടർന്നു.. "ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ആമി എന്റെ അച്ഛന്റെ അവസ്ഥയ്ക് മുന്നിൽ അമ്മയുടെ കാമപ്രാന്താണ് എന്നു!!"

മുഷ്ട്ടി ചുരുട്ടിപിടിച്ചു അവനൊരു വെറുപ്പോടെ പറയുമ്പോ അവന്റെ മുഖത്തെ ഞരമ്പുകൾ അവൾക് മുന്നിൽ വ്യക്തമായി.. "അവരുടെ കണ്ണിർ അഭിനയം എന്നെ പാടെ മയക്കിയിരുന്നു..പകൽ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു അവർ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങും.. എവിടെ പോകുന്നു എന്തിനു പോകുന്നു എന്നു ചോദിച്ചു അറിയാൻ എനിക്ക് അറിവില്ലായിരുന്നു.. എന്റെ മുന്നിൽ തളര്ന്നു കിടക്കുന്ന അച്ഛനെയും എന്നെയും നോക്കാൻ പെടാപ്പാടുപ്പെടുന്ന വലിയ സ്ത്രീയായിരുന്നു എന്റെ അമ്മ.." അവൻ പുച്ഛത്തോടെ മുഖം തിരിച്ചു.. "ഒരിക്കൽ രാവിലെ നേരം കുറെ ആയിട്ടും അമ്മയെ കാണാതെ ഞാൻ കാത്തിരുന്നു..അവിശ്യത്തിന് പാചകം അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വേണ്ടത് ഉണ്ടാക്കി അച്ഛന് കൊടുത്തു.. മിണ്ടാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ആ കണ്ണു നിറഞ്ഞു ഒഴുകുന്നത് നോക്കി ഞാൻ അച്ഛന് വാരി കൊടുത്തു..പാത്രം കഴുകി തിരിച്ചു റൂമിലേക് നടക്കെ ജനലിൽ കൂടെ ഞാൻ കണ്ടു വിലയേറിയ കാറിൽ വന്നിറങ്ങുന്ന എന്റെ അമ്മയെ..

ഒന്നും മനസിലാകാതെ ഞാൻ കുറെ നേരം നോക്കി നിന്നു.. അവർ അകത്തേക് വന്നു എന്നെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു ഉമ്മയും തന്നു കുളിക്കാൻ പോയി..പിന്നീട് ഞാൻ ആ കാഴ്ച പതിവാക്കിയിരുന്നു..അതിനുള്ളിൽ ആരാ എന്നു മാത്രം എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.. ഒരിക്കൽ അയാളെ അവർ വീട്ടിലേക് ക്ഷേണിച്ചു..എന്നെ പരിചയപെടുത്തി,,ശേഷം അയാളെ അച്ഛന്റെ അരികിൽ കൊണ്ടു പോയി,,അയാൾ അച്ഛനോട് എന്തൊക്കയോ പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു.. അച്ഛന്റെ കണ്ണു നിറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു.."അവൻ കണ്ണിറുക്കെ അടച്ചു ശ്വാസം എടുത്തു വിട്ട് പതിയെ ആമിയെ മിഴികൾ ഉയർത്തി നോക്കി.. "വീണ്ടും അയാൾ വരുന്നത് ഒരു പതിവായി.. ഒരിക്കൽ അവർ ഇരുവരും എന്റെ മുറിക്കുള്ളിൽ കയറി,,,, കാമം നിറഞ്ഞ ചിരിയോട് അയാൾ എനിക്ക് മുന്നിൽ ആ വാതിൽ കൊട്ടിയടച്ചു!!! ചെവിയോർത്തു പോയിരുന്നു ഞാൻ..അവരുടെ കുറുകൽ എന്റെ കാതുകളിൽ വന്നു പതിച്ചതും ഞാൻ പതിയെ എഴുന്നേറ്റ് അച്ഛന്റെ അരികിൽ ചെന്നിരുന്നു.. ആ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു ഒലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു..

അവർ നൽകിയ വിഷമാണ് അച്ഛനെ അങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചത്.. മരിക്കും എന്നാണ് കരുതിയത് എന്നാൽ വിധി അച്ഛനെ ജീവിപ്പിച്ചു.. പക്ഷെ ആ വിധി തന്നെ അച്ഛനെ എന്നിൽ നിന്നും അകറ്റി!!! ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ തനിച്ചായിരുന്നു..ആ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ താമസിക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും അവരുടെ കൂടെ ജീവിക്കുക എന്നല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ നിവർത്തി ഇല്ലായിരുന്നു.. എന്റെ പതിനൊന്നാം പിറന്നാളിന്റെ അന്ന് അയാളെയും കൊണ്ടു അവർ വീട്ടിൽ വന്നു..കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റ് എനിക്ക് നേരെ നീട്ടിയെങ്കിലും അത് വാങ്ങിക്കാൻ ഞാൻ തയാറായില്ല.. ഞാൻ എല്ലാം മനസിലാക്കി എന്ന അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ അത് വലിയ കാര്യമാക്കിയിരുന്നില്ല..എന്നോട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ ശ്രേമിച്ചു.. അയാൾക്ക് പണം ഉണ്ടാകൻ ഉള്ള ഒരു ഉപകരണമായി ആയിരുന്നു എന്നെ കണ്ടത്.."യാകേശ് അവൾക് മുഖം കൊടുക്കാതെ വെറുപ്പോടെ തലകുനിച്ചു.. ഒരു സംശയത്തോടെ അവൾ അവനെ നോക്കി.. "He abused me sexually and mentally.."

അവൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു..ആമി അവന്റെ രണ്ട് കയ്യും അവളുടെ കയ്യിൽ ഒതുക്കി പിടിച്ചു.. "വിട്ടുമാറാൻ നോക്കുമ്പോ അയാൾ എന്നെ കൂടുതൽ ഉപദ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.. അതിനെല്ലാം സാക്ഷി എന്റെ അമ്മയെന്ന ആ സ്ത്രീ.." അവൻ പുച്ഛത്തോടെ അവരെ സ്മരിച്ചു.. "ഓടിപോകാൻ ഞാൻ ശ്രേമിച്ചപ്പോഴേക്കെ അവർ എന്നെ പിടികൂടി..ഒന്നര വർഷം ഞാൻ അതെല്ലാം സഹിച്ചു.. ഇനിയും എന്നെ കൊണ്ട് താങ്ങില്ലാ എന്നു ആയതും ഒരു രാത്രി കയ്യിൽ കിട്ടിയത് വെച്ചു അയാളുടെ തലയടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു ഞാൻ അവിടുന്നു ഇറങ്ങി ഓടി.. പേടിയോട് ഞാൻ മുംബൈ സിറ്റിയിൽ ഓടി നടന്നു..ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കക്കാൻ വരെ തിരുമാനിച്ചു..എന്റെ കഷ്ടകാലം കൊണ്ടോ ഭാഗ്യം കൊണ്ടോ പിടിക്കപ്പെട്ടു.." ഇത്രെയും നേരം അവന്റെ മുഖത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രോധവും,, വെറുപ്പും,, വിഷമവും എല്ലാം മാറി ചെറു ചിരി വിരിഞ്ഞത് കണ്ടു അവൾ ചൂഴ്ന്ന് നോക്കി.. "എഡ്ഡിയുടെ പോക്കറ്റ് അടിക്കാനായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കിയത്...എഡ്ഡി എന്നെ ആദ്യം പിടിച്ചു കുടഞ്ഞു..

എന്റെ മുഖവും കോലവും കണ്ടു കൂടെ കൂട്ടി ഭക്ഷണം വാങ്ങി തന്നു..ആദ്യം എനിക്ക് എഡ്‌ഡിയോട് അടുക്കാൻ പേടിയായിരുന്നു...എന്നാൽ എന്നെ കൂടെ കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ടേക് കൊണ്ട് വന്നു.. ഇവിടെ വന്നിട്ടും ഞാൻ ആരോടും മിണ്ടിയില്ല,, ക്രിസ്റ്റി എന്നോട് കൂട്ടാക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും എനിക്ക് ഉണ്ടായ അനുഭവത്തിൽ ആരോടെങ്കിലും അടുക്കാൻ എനിക്ക് ഭയം ആയിരുന്നു..പോകെ പോകെ ഇവർ എന്നെ മാറ്റി എടുത്തു... ഗേൾസിനോട് അടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു..എത്രെയോക്ക മറക്കാൻ ശ്രേമിച്ചാലും ഇടക്ക് എന്നെ കുത്തിനോവിക്കാൻ ആ പഴേ ഓര്മകൾക് ആകും.. മെറിൻ,,ഡിഗ്രിക് പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ ആണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെക് മെറിയുടെ വരവ്..എന്നെ പിടിച്ചു കുലുക്കി എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ പ്രണയം..അതായിരുന്ന് മെറിൻ.. ഗേള്സിനോട് അടുക്കാത്ത ഞാൻ അവൾ കാരണം ഗേള്സിനോട് കമ്പനിയായി..ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കായി ഒരു ലോകം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു..പൂർണമായും അവൾക് അടിമായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ കണ്ണ് ക്രിസ്റ്റി തുറപ്പിക്കും വരെ...!!"

അറപ്പോടെ യാകേശ് അവളെ ഓര്ത്തു.. "അവളും എന്റെ അമ്മയും ഒരേ പോലെ ആയിരുന്നു..."അവൻ ദീർകാശ്വാസം എടുത്തു.. "അതോടു കൂടി എനിക്ക് ഒരു പെണ്ണുങ്ങളെയും കണ്ണെടുത് കണ്ടുകൂടാ എന്നായി..എന്നെ പറഞ്ഞു മനസിലാക്കാൻ എല്ലാരും നോക്കി എങ്കിലും ഒന്നും ഫലം കണ്ടില്ല.. പിന്നെ അവരും ആ വഴിവിട്ടു..ഇന്ന് ഞാൻ എന്തു കൊണ്ട് വേറിട്ടു ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി.. ക്രിസ്റ്റി എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഉണ്ട് 'എല്ലാ സ്ത്രീകളും നീ കണ്ടവർ അല്ലാ' അത് കേട്ട് ഞാൻ പുച്ഛിച്ചു തള്ളിയിട്ടെ ഉള്ളു നീ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നത് വരെ.." അവന്റെ കണ്ണിൽ അവളോട് ഉള്ള സ്‌നേഹം നിറഞ്ഞത് ആമി കണ്ണ് കുളിർക്കെ കണ്ടു.. "Now I started to seeing differently"അവന്റെ വാക്കിൽ അവളോടുള്ള നന്ദി നിറഞ്ഞു.. "So you like me now..??" യാകേശ് അവളെ തന്നോട് ചേർത്തു നിർത്തി വാത്സല്യത്തോടെ നെറുകയിൽ ചുംബിച്ചു..

നിമിഷസൂചികൾ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവൾ കുറെ വാജലായി.. "ദേ സമയം ഒരുപാടായി..കിടക്കാൻ നോക്കിയേ.." യാകേശ് എഴുന്നേറ്റു.. "അഹ്,,I can beat Keith for you if you want.. But you've to know one thing aami,, he is the most lovable n' the best Buddy i know.."അവളൂടെ തലയിൽ തലോടി യാകേശ് പറയുമ്പോ ജെറിയോടുള്ള യാകേഷിന്റെ സ്നേഹം ആ വാക്കുകളിൽ നിറഞ്ഞു.. അവൻ പോയതും ഒരു ഒഴുക്കിൽ യാകേശ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർത്തു കൊണ്ട് അവൾ ജെറിയുടെ വാതിൽകൽ നോക്കിയതും കണ്ടത് പബ്ബിൽ വെച്ചു കണ്ട പെണ്ണിന്റെ ചുണ്ടു കവർന്നെടുത്തു പരിസരബോധമില്ലാതെ റൂമിലേക് കയറി ഡോർ അടക്കുന്ന ജെറിയെയാണ്... "Lovable... huh??" അവൾ ഒറ്റപ്പൂരികം പൊക്കി സ്വയം ചോദിച്ചു.. ആ ചോദ്യത്തിൽ പരിഹാസമോ ഇഷ്ടകേടോ ഒന്നും നിറഞ്ഞിരുന്നില്ല,,അവൻ എന്തേലും കാണികട്ടെ എന്ന മനോഭാവത്തോടെ അവൾ നിശ്വാസിച്ചു അകത്തേക്ക് കയറി......... തുടരും...🥂

