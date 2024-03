❣️ ദേവപല്ലവി ❣️ ഭാഗം 7

രചന: മുകിലിൻ തൂലിക

ദേവ് ഒരു black shirt ഉം അതെ കരയുള്ള മുണ്ടുമാണ് ഉടുത്തിരുന്നത്.. രാവിലെ പത്തുമണിയോടെ അവർ ടെക്സ്റ്റൈൽസിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു.. നൂതന സൗകര്യങ്ങളും പുതിയ വസ്ത്രശേഖരങ്ങളും നിറഞ്ഞ ആ shop ടൗണിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്താണ് നില കൊണ്ടിരുന്നത് 🏬 ..ആ ടൗണിലെ ഏറ്റവും പുതിയ shop ഉം അതായിരുന്നു..അതിനാൽ തന്നെ നല്ല തിരക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു.. സെയിൽസ് ഗേൾ 🙏🏽 വരണം സാർ എന്താണ് നോക്കേണ്ടത്🙂 ദേവ് ഒന്നു ചിരിച്ചു..🙂 വിവാഹസാരിയും മറ്റു വസ്ത്രങ്ങൾ എടുക്കാനാണ് എവിടെയാണ് ആ സെക്ഷൻ.. നേരെ പോയിട്ട് റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കാണുന്നതാണ് സാർ..🙂 okay thank you.. ദേവ് മറ്റുള്ളവരെ കൂട്ടി ആ സെക്ഷനിലേക്ക് പോയി.. വിവാഹ സാരികളുടെ വളരെ വിപുലമായ കളക്ഷൻ ആയിരുന്നു അവിടെ.. ദേവ് അവിടേക്ക് ചെന്നതും ആ സെക്ഷനിലെ എല്ലാ പെൺകോഴികളുടെയും കണ്ണുകൾ അവനെ കൊത്തിപ്പറിക്കാൻ തുടങ്ങി..😍 ..അത്ര സുന്ദരനായിരുന്നു ദേവ്.. ദേവ് ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഫോണിൽ നോക്കി നിൽക്കായിരുന്നു..

സാരീ കാണിക്കുന്നതിനായി സെയിൽസിലെ പെൺകോഴികൾക്കിടയിൽ ഒരു മത്സരം തന്നെ നടന്നുന്ന് പറയാം ..ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടു നിന്ന ഫ്ലോർ സൂപ്പർവൈസർ അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് ദേഷ്യത്തിൽ നോക്കി 😠അവരെല്ലാം തെല്ലൊന്ന് അടക്കി..ശേഷം ദേവ്നും വീട്ടുകാർക്കും വേണ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ കാണിക്കാനായി വന്നു.. സാർ ഏത് മോഡൽ ആണ് നോക്കുന്നത്..🙂 നിങ്ങളുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് കളക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്.. മാലതി കാഞ്ചിവരം, ബനാറസി, സാമുദ്രിക, ചിക്കൻകാരി, ആസാം സിക്സ്,മുഖാ സിൽക്ക്സ്,പട്ടാൻ പട്ടോല, ഖാദി സിൽക്സ് തുടങ്ങിയവ ഞങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ കളക്ഷൻസാണ് മേഡം.. സൂപ്പർവൈസർ അതീവ വിനയം അഭിനയിച്ചു പറഞ്ഞു.. എങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞവയെല്ലാം ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽസ് കാണിച്ചോളൂ.. അമ്മായി പറഞ്ഞു.. എത്ര റേറ്റിലാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.. എങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കു കാണിക്കാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു.. റേറ്റ് എത്രയാണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല നല്ല ക്വാളിറ്റിയും മോഡലും ആയിരിക്കണം ദേവ് മൊബൈലിൽ നിന്നും കണ്ണെടുക്കാതെ പറഞ്ഞു...

സൂപ്പർവൈസർ ഓരോ model sarees കാണിച്ചു വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു...ഓരോ സാരികൾ കാണിക്കുമ്പോഴും മാലതി ദേവ്ന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി.. അവന്റെ മുഖത്തെ തെളിച്ചക്കുറവ് കണ്ടപ്പോഴെ മനസ്സിലായി ദേവ്ന് അതൊന്നും ഇഷ്ടമായില്ലാന്ന്... ഇതിപ്പോഴൊന്നും തീരില്ല എന്ന് മനസ്സിലായതോടെ മോഹനും ദേവ്ന്റെ അമ്മാവനും കൂടി വെയ്റ്റിംഗ് area യിലെ chair ൽ പോയിരുന്ന് കൊച്ചുവർത്തമാനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു....😁 ദേവ് അപ്പോഴും അമ്മയുടെയും അമ്മായിയുടെയും കൂടെ നിന്നു.. പല്ലവിക്ക് വേണ്ട മന്ത്രകോടി അവന് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു... കുറെയേറെ തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ ഒരു സാരി അവന്റെ കണ്ണിലുടക്കി.. ആ സാരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു.... ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ വയലറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ള സാരിയായിരുന്നു അത്...😍 സാർ ഇത് ഞങ്ങളുടെ മാത്രം സ്പെഷ്യൽ കളക്ഷൻ ആയ "സുലക്ഷണ" പാട്ടാണ്...ഈ സാരി ഉടുക്കുന്ന നവവധു എല്ലാ ലക്ഷണവും ഒത്തവൾ ആകുമെന്നാണ്...

അയാൾ ദേവ്നെ നോക്കിയൊന്ന് ചിരിച്ചു തുടർന്നു😁.. ഇതിൽ കാണുന്ന thread work എല്ലാം gold ൽ ആണ്.. പിന്നെ ഈ മുന്താണിയിൽ വരുന്ന ചെറിയ beads എല്ലാം diamonds ആണ്.. സൂപ്പർവൈസർ ആവേശത്തോടെ പറഞ്ഞു നിർത്തി...😁 ദേവ് ആ സാരിയിലേക്ക് തന്നെ കുറെയേറെ നോക്കി നിന്നു... പതിയെ അവന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു... അതു കണ്ടപ്പോഴേ മാലതിയ്ക്കും അമ്മായിക്കും കാര്യം മനസ്സിലായി.. ദേവ്ന് ആ സാരി നന്നേ പിടിച്ചുന്ന്...🥰 ഇതിന് എത്ര രൂപ വരും ദേവ് ചോദിച്ചു 😊 സാർ ഇത് റേറ്റ് അൽപം കൂടുതലാണ് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷത്തിനടുത്ത് വരും..😬 സൂപ്പർവൈസർ ഒന്ന് പരുങ്ങി കൊണ്ട് നെറ്റി ഒന്ന് ചൊറിഞ്ഞു.. ദേവ് ഒന്നു മൂളി... ഇത് തന്നെ എടുത്തോ.. പല്ലവിക്കും ദേവ്നും മറ്റെല്ലാവർക്കും വേണ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്ത് ബിൽ pay ചെയ്ത് ഇത്ര നേരം തന്നെ നോക്കി വെള്ളമിറക്കിയ പെൺകോഴികളെ നോക്കി കൈവീശി കാണിച്ച് 😀👋🏻 ദേവ് ഒരു ചിരിയോടെ അവിടെ നിന്നും ജ്വല്ലറിയിലേക്ക് തിരിച്ചു... ഉച്ച ആയതിനാൽ അവർ ഹോട്ടലിൽ കയറി ഊണ് കഴിച്ചു..

എന്നിട്ടാണ് ജ്വല്ലറിയിലേക്ക് തിരിച്ചത്... ***************** ഗോൾഡ് ആൻഡ് diamond സിൻറെ വിശാലമായ ഷോറൂം ആയിരുന്നു അത് ദേവ്നെയും കുടുംബത്തെയും സെയിൽസ്മാൻ ക്ഷണിച്ചിരുത്തി തങ്ങളുടെ ന്യൂ ഡിസൈൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങി മാലതി ആദ്യം താലിമാല നോക്കാം അല്ലേ മോഹനേട്ടാ മോഹനന് ശരിവയ്ക്കും വിധം ഒന്ന് തലയാട്ടി മേഡം ഇതാണ് താലി മാലയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് കളക്ഷൻ.. അതിൽ ഒരു മാല എടുത്ത് മാലതി ദേവ്നെ കാണിച്ചു.. " മോനെ ഈ മോഡൽ കൊള്ളാമല്ലേ മോൾക്ക് നന്നായി ചേരും" ദേവ് ആ മാല നോക്കി.. ദേവ്ന് അത് നന്നേ ബോധിച്ചു... മറ്റുള്ളവർക്കും അത് ഇഷ്ടമായെന്ന് അവരുടെ മുഖഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്❣️ സാർ ഇപ്പൊ വലിയ റീച്ച് ഈ മോഡലാണ് മുല്ലമാല ഇതൊക്കെ ആണ് സാർ ദേവ് മാല ഒന്നും കൂടി പരിശോധിച്ച് "ഇതു മതി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്ത് പവൻ ചെയിൻ ആണ് വേണ്ടത്" "താലി ശംഖു മോഡൽ വേണം അതിൽ ദേവ് എന്ന് പേര് എഴുതണം" മാലതി പ്രത്യേകം എടുത്തുപറഞ്ഞു ഓക്കേ മാഡം വേറെ എന്താണ് നോക്കുന്നത് ഇനി പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ട മറ്റ് ആഭരണങ്ങൾ വേണം എല്ലാം കേരള ട്രഡീഷണൽ ഡിസൈൻ മതിയാകും ദേവ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ദേവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പല്ലവിക്കായി താമര പൂത്താലി..

പൂത്താലി..നാഗപടം മാല... മുല്ലമൊട്ടുമാല..പാലക്കാ മാല... മൂന്നിഴ മണി... കാശുമാല.. സൂചിമുല്ല മാല...അഷ്ട ലക്ഷ്മിമാല... ലക്ഷ്മി മാല...മാങ്ങാ മാല... തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയവയും ജിമിക്കി കമ്മലും വളകളും വാങ്ങി... "അയ്യോ ദേവാ നമ്മൾ പാദസ്വരത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ"അമ്മായി ദേവ് അപ്പോഴാണ് തന്റെ സ്വപ്നം ഓർമ്മ വന്നത് അവൻ സെയിൽസ്മാനിന്നോട് മരതക കല്ല് പതിപ്പിച്ച സ്വർണ്ണ കൊലുസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു...😍 വിവാഹത്തിൻറെ തലേന്ന് ആഭരണങ്ങൾ എത്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു സ്വർണം ബുക്ക് ചെയ്തു അവരവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി.... പർച്ചേസിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ നേരം രാത്രിയായിരുന്നു അമ്മായിയും അമ്മാവനും കുട്ടികൾ തനിയെ ആയതിനാൽ ഫുഡ് കഴിച്ചു വേഗം അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി.. പകൽ മുഴുവൻ അലച്ചിൽ ആയിരുന്നതിനാൽ മോഹനും മാലതിയും ദേവും പോയി കിടന്നു... നല്ല ക്ഷീണം ആയിരുന്നതിനാൽ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ഉറക്കത്തിലേക്കു വഴുതി വീണു..😴😴 ******************

കല്യാണത്തലേന്ന്... മാനംമുട്ടെ ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന വലിയൊരു കല്യാണപന്തൽ പൂക്കളും തോരണങ്ങളും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരുന്നു..ഒരു ഉത്സവം പോലെ ആയിരുന്നു ദേവ്ന്റെ വീട്...❣️ ബന്ധുക്കളും കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ പാട്ടും മേളവും DJ party യുമൊക്ക ആയി കല്യാണത്തലേന്ന് ആഘോഷമാക്കി..❣️ രാത്രി ദേവ് കല്യാണത്തിരക്കുകൾ എല്ലാം തീർത്ത് പതിയെ അവന്റെ റൂമിലേക്ക് എത്തി.. റൂമിൽ കയറിയതും അവന് വല്ലാത്ത ഒരു ആനന്ദം..🥰നാളെ ഇതേ സമയം ഈ മുറിയിൽ എന്റെ കൂടെ പല്ലവിയും ഉണ്ടാകും.. നാളെ അവൻ സെലക്ട് ചെയ്ത വിവാഹ സാരിയും ആഭരണങ്ങളും അണിഞ്ഞു വരുന്ന പല്ലവിയെ കാണാൻ അവന് ആഗ്രഹം തോന്നി....❣️ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നേരം വെളുത്തിരുന്നു വെങ്കിൽ എന്ന് അവൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു...🙏🏽 ദേവ് പതിയെ ബെഡിലേക്ക് കിടന്ന് തലയണയെടുത്ത് നെഞ്ചോട് ചേർത്തു..❣️ "നീ എന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പെണ്ണേ..🙂 എനിക്ക് നിന്നിലേക്കുള്ള ദൂരം ഈ രാത്രി കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണ്... നാളെ മുതൽ നീ എന്റെ നെഞ്ചിലെ ചൂടേറ്റ് എന്നിലേക്ക് തന്നെ അലിഞ്ഞുചേരും... 🥰 നീ ഇപ്പോൾ എന്തെടുക്കുകയാണ് പെണ്ണെ എന്നെ പോലെ ഓരോന്നോർത്ത് ഉറങ്ങാതെ കിടക്കുകയാണോ ..❣️

അവൻ തലയണ ഇറുകെ പുണർന്നു ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തു പതിയെ കണ്ണുകൾ അടച്ചു... ഫോൺ ബെല്ലടിക്കുന്നത് കേട്ടാണ് കണ്ണ് തുറന്നത് നോക്കിയപ്പോൾ ആരവ്..😁 കല്യാണ ചെക്കാ ഉറക്കമായോ... എടാ കോപ്പേ.. നിനക്ക് പകലൊന്നും നേരമുണ്ടായിലെ വിളിക്കാൻ.. മനുഷ്യനെ ഉറങ്ങാനും സമ്മതിക്കില്ലേ..😤 ഞാൻ എൻറെ പല്ലിവിയെ സ്വപ്നം കണ്ടുറങ്ങി വരായിരുന്നു... അയ്യടാ.. ഇവിടെ അതിന് night ആയിട്ടില്ല man.. അല്ലാ നാളെയാ സ്വപ്നത്തെ സ്വന്തമായി കിട്ടുമല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ മോനെ ദേവേ ഈ ദേഷ്യം...😜അല്ല നാളെ 10.30 അല്ലേ മുഹൂർത്തം.. അതേടാ നാളെ 10 30 ന് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ചാണ് കെട്ട്.അതിനുശേഷം പല്ലവി എന്റേത് മാത്രമാകും.. ദേവ്ന്റെ ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് അറിയാം അവന്റെ ഉള്ളിൽ അലയടിക്കുന്ന സന്തോഷം എത്രയെന്ന്...❣️ അല്ല അളിയാ ഡൗട്ട് എന്തേലും ഉണ്ടേൽ ചോദിക്കാൻ മടിക്കേണ്ട ട്ടോ ഗുരുവിന്റേല് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം ഉണ്ട്.. നാളെ നീ ആ ടൈമിൽ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ busy ആയിരിക്കും man..😁😜 എന്ത് ഡൗട്ട്🤔 അല്ല ഫസ്നൈറ്റേ😜

അക്കാര്യത്തിൽ നീയൊരു പൊടി പൈതലാണ് എനിക്കറിയാം അതാ പറഞ്ഞത് എന്തുവേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോ നാളെ എന്നെ വിളിച്ചാൽ കിട്ടില്ല... ഒന്ന് പോയെടാ ഒരു ഗുരു... എന്തേലും ഒരു വഴിയുണ്ടായിരുന്നേൽ നിന്നെ ഞാൻ അവിടെ വന്ന് ചവിട്ടിയേനെ...😡 ഓ അപ്പോ സാറിന് അക്കാര്യത്തിൽ പി എച്ച് ഡി കാരന്റെ ഉപദേശം ഒന്നും വേണ്ടല്ലേ... ആയിക്കോട്ടെ..😤 ഞാനേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കിക്കൊള്ളാം ഗുരു ഉപദേശം തന്ന് കൊളമാക്കാതെ വച്ചിട്ട് പോടാ മരമാക്രി....😠 അവൻറെ ദേഷ്യം കണ്ട് ആരവ് ഉറക്കെ ചിരിച്ചു..😁😁 ശരി അളിയാ നാളെ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നെ ഏത് പാതിരാത്രിക്കും വിളിച്ചോ നിൻറെ വിളിക്കായി കണ്ണും കാതും തുറന്നു നിൻറെ ചങ്ക് കാത്തിരിക്കും.... ഫ്ഭാാാാ..🤬 ഒരു ആട്ടായിരുന്നു അതിനുള്ള ദേവിന്റെ മറുപടി അത് കേട്ടപാടെ ആരവ് ഫോണും വെച്ച് ഓടി..🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️ മരമാക്രി... എന്ത് പി എച്ച് ഡി എടുത്താലും അവന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചു ദേവ് ഒന്നു ചിരിച്ചു ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു... 😁......കാത്തിരിക്കൂ.........

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...