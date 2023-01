ദുർഗ്ഗാഗ്നി: ഭാഗം 21

രചന: PATHU

"" ദച്ചു മുകളിലേക്ക് കയറിയതും ദേവൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു..... ദേവനെ കണ്ടതും അത്രയും നേരം ശാന്തമായി നിന്ന അവളുടെ മുഖം കോപം കൊണ്ട് വലിഞ്ഞു മുറുകി..... അവനെ മറികടന്നു പോകാൻ തുടങ്ങിയതും ദേവൻ അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിത്തമിട്ടു..... ദച്ചു അവനെ രൂക്ഷമായി നോക്കിക്കൊണ്ട് കൈ പിൻവലിക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും ദേവൻ ശക്തമായി തന്നെ അവളിലെ പിടി മുറുക്കി..... അടുത്തെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം ദച്ചുവിന് അവനെ തടയാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല..... അവൻ നിഗൂഢമായി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവളുടെ തോളിലൂടെ കയ്യിട്ടു ചേർത്ത് പിടിച്ച് താഴേക്കിറങ്ങി..... അവന്റെ സ്പർശനം അവളെ ചുട്ടുപൊള്ളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അടുത്ത് എല്ലവരും ഉണ്ടെന്ന തോന്നൽ അവളെ നിസ്സഹായയാക്കി.....ദേവൻ അവളുമായി താഴേക്ക് വന്നു..... "" അച്ഛാ.... എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു.... ദേവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് എന്താണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരും അവനെ നോക്കി..... "" ഞങ്ങളൊരു ട്രിപ്പ്‌ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.... അധികമൊന്നുമില്ല.... ഒരു മൂന്ന് ദിവസം.... മൂന്നാറിലെ നമ്മുടെ എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ..... അല്ലേ ദച്ചു....??? അവൻ അവളെ ഒന്നുകൂടി ചേർത്തു പിടിച്ചു കൊണ്ടു പറഞ്ഞു.....

ദേവൻ പറഞ്ഞതുകേട്ട് ദച്ചു ഒരു ഞെട്ടലോടെ അവനെ നോക്കി...... അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഒരു വിജയീഭാവം അവൾ കണ്ടു..... ദേവൻ അവളെ പുച്ഛത്തോടെ നോക്കി...... "" നന്നായി.... ഞാനിതങ്ങോട്ട് പറയാനിരിക്കുകയായിരുന്നു.... കുറച്ചു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ബിസിയാവും..... തിരക്കുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനു മുൻപ് ഇങ്ങനെയൊരു യാത്ര നല്ലത് തന്നെയാണ്...... "" പക്ഷേ മാധവേട്ടാ..... ദച്ചു മോളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് കൂടിയില്ലേ....??? അതുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾ പോകുന്നതല്ലേ നല്ലത്....??? ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞത് കേട്ട് ദച്ചുവിന്റെ മനസ്സിൽ നേരിയ ഒരാശ്വാസം ഉണ്ടായി..... "" ചടങ്ങൊക്കെ പിന്നെയും ആകാല്ലോ ലക്ഷ്മി.... അവർ തീരുമാനിച്ചതല്ലേ....?? പോയി വരട്ടെ....!!!!! എത്ര ദിവസത്തേക്കാ ദേവാ യാത്ര....??? "" മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കാ അച്ഛാ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്...... "" യാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ട് മോളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം.... ഞാൻ വിശ്വനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളാം...... നിങ്ങൾ എപ്പോഴാ പുറപ്പെടുന്നത്....?? "" Breakfast കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങാന്നാ വിചാരിക്കുന്നത്.....

അതാകുമ്പോ വൈകുന്നേരത്തിന് മുൻപ് അവിടെ എത്താം..... "" അത്കൂടി കേട്ടതും ദച്ചു ആകെ തകർന്നു....... ദേവൻ ബുദ്ധിപൂർവ്വം നീങ്ങുകയാണെന്ന് അവൾക്ക് മനസിലായി...... "" എങ്കിൽ പിന്നെ സമയം കളയണ്ട..... മോള് പോയി ഡ്രസ്സ്‌ ചേഞ്ച്‌ ചെയ്തു വാ..... ലക്ഷ്മിയെ നോക്കി നിർവികാരമായി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ദച്ചു റൂമിലേക്ക് പോയി..... മനസ്സാകെ സംഘർഷഭരിതമായിരുന്നു...... എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ യാത്ര തടഞ്ഞേ പറ്റൂ എന്ന ചിന്തയായിരുന്നു മനസ്സ് മുഴുവൻ....... ദച്ചു റൂമിലെത്തിയതിനു പിന്നാലെ തന്നെ ദേവനും റൂമിലേക്ക് വന്നു...... അവൾ അവനെ രൂക്ഷമായി നോക്കിക്കൊണ്ട് ഡ്രെസ്സിങ് റൂമിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയതും ദേവൻ അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് പിന്നിലേക്ക് വലിച്ചു..... ദച്ചു അവന്റെ നെഞ്ചിൽ തട്ടി നിന്നു..... "" Do not touch me....!!!!!!! ദച്ചു അവന്റെ കൈ കുടഞ്ഞെറിഞ്ഞു കൊണ്ട് അവനു നേരേ ആക്രോശിച്ചു...... "" Seriously....?? ദേവൻ അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ അവന്റെ കൈകൾ അവളുടെ ഇടുപ്പിലൂടെ ചുറ്റി വരിഞ്ഞ് അവളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തു നിർത്തി..... അവൾ കുതറി മാറാൻ നോക്കുംതോറും അവന്റെ പിടി അവളുടെ ശരീരത്തിൽ മുറുകി...... "" How Dare You.....???? ദച്ചു ദേഷ്യം കൊണ്ട് വിറക്കുകയായിരുന്നു......

"" How dare I...?? Let me remind you Mrs.Sreedhurgga Devaprathap, I'm your husband even if you do not agree.... I can do whatever I want..... "" അത് നിങ്ങളുടെ വെറും തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണ്..... നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഒന്നും നടക്കില്ല..... അവൾ വീറോടെ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ദേവന്റെ മുഖത്ത് പുച്ഛം നിറഞ്ഞു...... "" ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്തോ അത് നടത്താൻ എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം..... നിനക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ സമയമുണ്ട്..... ഈ യാത്ര മുടക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോ..... നിന്റെ മിടുക്ക് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ..... ദേവൻ അവളെ കൈകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു നടന്നു.... ഒരു നിമിഷം അവൻ അവിടെ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ദച്ചുവിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി..... "" ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കും...... ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ലഹരിക്കും അടിമപ്പെടില്ല...... സ്വബോധത്തോടുകൂടി തന്നെ നിന്റെ പിടച്ചിൽ എനിക്ക് കാണണം..... ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ....???? നിന്റെ വേദന.....!!!!!!! അതിനേക്കാൾ വലുതായി ഒരു ലഹരിയും എന്നെ ഭ്രമിപ്പിക്കില്ല..... ദേവൻ അവളെ അടിമുടി വീക്ഷിച്ച ശേഷം മുന്നിലേക്ക് പോയി ഡോർ തുറക്കാൻ തുടങ്ങിയതും ആ നിമിഷം തന്നെ ദച്ചു അടുത്തേക്ക് വന്ന് ഡോർ ശക്തിമായി വലിച്ചടച്ചു.....

അവൻ ദേഷ്യത്തോടെ അവളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി...... "" ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരുപടി മുകളിലാണ് താണെന്ന് എന്തായാലും സമ്മതിച്ചു തരാതിരിക്കാൻ വയ്യ...... പക്ഷേ, അതിബുദ്ധി പലപ്പോഴും നമുക്ക് തന്നെ വിനയായി മാറും..... ഞാനും മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ....??? തന്റെ സർവനാശം.....!!!! അതിനേക്കാൾ വലുതായി ഒരു സന്തോഷം ഈ ജന്മം എനിക്ക് കിട്ടാനില്ല...... ജയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തോൽവി എന്ന വാക്ക് പോലും നമ്മളെ ഓരോ നിമിഷവും ശ്വാസം മുട്ടിക്കും..... ജയത്തിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും എനിക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല..... എന്റെ മിടുക്ക് താൻ കാണാൻ പോകുന്നതേയുള്ളൂ....... ഈ യാത്ര നടക്കില്ല..... താനത് മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടേക്ക്...... അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദച്ചു വാർഡ്രോബിൽ നിന്ന് ഡ്രസ്സും എടുത്തു കൊണ്ട് ഡ്രെസ്സിങ് റൂമിലേക്ക് പോയി...... ദേവൻ സത്യത്തിൽ ഞെട്ടി നിൽക്കുകയായിരുന്നു...... അവളുടെ ഓരോ വാക്കുകൾക്കും അസ്ത്രങ്ങളെക്കാൾ മൂർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു...... ആ കണ്ണുകളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന പക അതിന് തന്നെ ഭസ്മമാക്കാൻ പോലും ശക്തിയുണ്ടെന്ന് ദേവനു തോന്നി......

അവൻ തലയോന്ന് കുടഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി..... എന്തുവന്നാലും ഈ യാത്ര മുടങ്ങാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന ദൃഡനിശ്ചയത്തോടെ...... ദച്ചു ഡ്രെസ്സ് ചേഞ്ച്‌ ചെയ്തു വരുമ്പോഴാണ് രാധുവിന്റെ കോൾ വരുന്നത് കണ്ടത്..... അവൾ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു...... "" എന്തായി ദച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ.....???? "" ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പോലെ ഒന്നും അത്ര എളുപ്പമല്ല..... He is very intelligent.... എന്റെ നീക്കങ്ങൾക്കെല്ലാം തടയിടാൻ നന്നായി പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്..... "" അഭിരാമിയെ കണ്ടോ....??? "" ഇല്ല രാധു.... രാവിലെ അതിനായിട്ടിറങ്ങിയതാ.... പക്ഷേ ദേവന്റെ ആളുകൾ എനിക്ക് പിന്നാലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു...... "" അതിനർത്ഥം അവൻ നിന്നെ ഭയക്കുന്നുണ്ടെന്നല്ലേ ദച്ചു...?? ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതും നിന്റെ വിജയമല്ലേ....??? "" എന്റെ ലക്ഷ്യം നിനക്കറിയാവുന്നതല്ലേ....??? വിജയം അതിന്റെ എല്ലാ പൂർണതയോടും കൂടി തന്നെ എനിക്ക് വേണം...... ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രശ്നം മറ്റൊന്നാണ് രാധു.... അവൻ മൂന്നാറിലേക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ്‌ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്....

കൂടി വന്നാൽ ഒരു മണിക്കൂർ അതിനകം തന്നെ പോകേണ്ടി വരും..... എങ്ങനെയെങ്കിലും മുടക്കണം.... "" നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ....??? ഞാൻ ഇവിടെ അങ്കിളിനോടും ആന്റിയോടും പറഞ്ഞാലോ ഇപ്പോ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിക്കാൻ..... "" അത് നടക്കില്ല രാധു.... അവന്റെ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകാണും യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടേ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരൂ എന്ന്..... "" ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുക....???? "" എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ..... "" ഏടത്തീ..... അമ്മ വിളിക്കുന്നു..... കഴിക്കാൻ വന്നേ..... പുറത്ത് നിന്ന് അമ്മു വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു..... "" രാധു ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം..... ദച്ചു കോൾ കട്ട്‌ ചെയ്ത് പുറത്തേക്കിറങ്ങി..... എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്നു breakfast കഴിക്കുമ്പോഴും ദച്ചുവും ദേവനും പരസ്പരം ദേഷ്യത്തോടെ തന്നെ നോക്കുകയായിരുന്നു..... താൻ വിചാരിച്ചത് പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്തിലുള്ള അഹങ്കാരം അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ കാണാമായിരുന്നു..... "" ഏട്ടാ.... തിരികെ വരുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ കൊണ്ടുവരുന്നത്....??? അമ്മുവിന്റെ ചോദ്യം കേട്ടതും ദേവന്റെ മുഖത്ത് അത്രയും നേരം ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാവം മാറി വാത്സല്യം നിറഞ്ഞു..... "" എന്റെ മക്കൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്....???? "" മൂന്നു ദിവസത്തെ സമയം ഉണ്ടല്ലോ.....

ഞങ്ങൾ ഒന്നാലോചിച്ചിട്ട് വിളിച്ചു പറയാം..... അല്ലേടി ചേച്ചി....??? മാളുവിന്റെ ചോദ്യം കേട്ട് അതേ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അമ്മുവും തലയാട്ടി...... "" ദച്ചു കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റതും പിന്നിൽ നിന്ന് ദേവൻ വിളിച്ചു...... "" ദച്ചൂ..... വേഗം പോയി ഡ്രസ്സ്‌ ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്തു വെക്ക്.... നമുക്ക് ഉടനേ ഇറങ്ങണം..... അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പുഞ്ചിരിയോടെയാണ് പറഞ്ഞെതെങ്കിലും അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ ദേഷ്യമായിരുന്നു..... ദച്ചു അവനെ പുച്ഛത്തോടെ ഒന്ന് നോക്കിയ ശേഷം റൂമിലേക്ക് പോയി...... കുറച്ചു സമയത്തിനു ശേഷം ലെഗേജുമായി താഴേക്ക് വന്നു..... ദേവൻ നേരത്തേ തന്നെ ആവശ്യത്തിനു വേണ്ട ഡ്രസ്സ്‌ എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് കാറിനുള്ളിൽ വെച്ചിരുന്നു...... ദച്ചുവും ദേവനും എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞ് കാറിലേക്ക് കയറി.... കോഡ്രൈവർ സീറ്റിലേക്ക് കയറാനായി അവൾ ഡോർ തുറന്നതും ദേവൻ അവളെ നോക്കി ക്രൂരമായി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു...... "" അപ്പൊ നമുക്ക് പോയാലോ.....???? ഈ യാത്ര നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നായി മാറ്റും ഞാൻ..... അവൻ അവളെ പുച്ഛത്തോടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു......ദച്ചു അപ്പോഴും മൗനമായി തന്നെയിരുന്നു..... ദേവൻ അവളെ സംശയത്തോടെ ഒന്ന് നോക്കി..... അവളുടെയീ നിശബ്ദത,അത് താൻ ഭയന്നേ പറ്റുവെന്ന് മനസ്സ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു...... ഒരുപക്ഷേ അവൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഈ യാത്ര തടയാൻ കഴിയാത്തതിനാലാവും ഈ മൗനമെന്ന് അവനു തോന്നി...... അവളെ തറപ്പിച്ച് ഒന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് ദേവൻ കാർ മുന്നോട്ടെടുത്തു..................🔥 തുടരും 🔥

